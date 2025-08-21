Hogyan készítsünk képzési videót a munkahelyen?

A képzési videók az egyik leghatékonyabb módszernek számítanak az agilis tanuláshoz szükséges magyarázó, oktató vagy tájékoztató tartalmakhoz.

Az új munkavállalók beillesztésétől a szakmai képzésekig számos különböző célra használhatók. A személyes képzésekhez képest a videós képzések nagyobb mértékű elkötelezettséget, komplex fogalmak jobb megértését, hozzáférhetőséget, megoszthatóságot és elemzési lehetőségeket kínálnak.

Sokan azonban nehezen boldogulnak az interaktív oktatóvideók elkészítésével. Ha Ön is így van ezzel, itt talál egy részletes útmutatót arról, hogyan készítsen oktatóvideót a munkahelyén. De először is nézzük át az alapokat.

A hatékony oktatóvideók felépítése

Mi teszi a videó képzést hatékonnyá? Kétféle elem játszik ebben szerepet: a mennyiségi és a minőségi.

Mennyiségi tényezők

Az interaktív képzési videó elkészítéséhez összpontosítson az alábbi mennyiségi tényezőkre:

Időtartam

Egy jó képzési videó nem lehet túl rövid, hogy ne hagyjon ki fontos részleteket, és nem lehet túl hosszú, hogy a munkavállalók ne veszítsék el az érdeklődésüket. A videó ideális hossza a tartalom összetettségétől, a nézők átlagos figyelemidejétől és a videó típusától függ.

A bevezető videók hossza 1-5 perc lehet, míg a részletes tartalmú készségfejlesztő és termékismertető videók hossza akár 30 perc is lehet.

Elkötelezettségi mutatók

Az átlagos nézettségi idő és az interakciók (lájkolások, kommentek, újrapostolások) olyan mutatók, amelyek segítenek meghatározni a nézők részvételét és vonzó videókat készíteni.

Ezenkívül a befejezési arány mutatói is rávilágítanak arra, hogy a videó mennyire képes lekötni a nézőket a végéig.

Befektetés megtérülése

A képzési videók megtérülésének kiszámítása kiváló módszer a hatékonyságuk számszerűsítésére. Hasonlítsa össze a képzés előállítási és megvalósítási költségeit, például a berendezések költségét, a munkavállalók továbbképzésével és képzésével elért bevételekkel.

Minőségi tényezők

A képzési videó hatékonyságát meghatározó minőségi tényezők a következők:

A tartalom relevanciája

Kérjen visszajelzést a nézőktől a videó tartalmának relevanciájáról a tanulási céljaik, szerepük vagy egy adott projekt szempontjából. A videó végére vagy a megjegyzésekbe beilleszthet egy linket egy rövid visszajelzési kérdőívhez.

Felhasználói élmény

Ellenőrizze a képzési videók hatékonyságát az általános felhasználói élmény felmérésével. Néhány kérdés, amit fel kell tennie: Könnyen navigálható volt a videó a nézők számára? Megfelelő volt a videó folyása? Tartalmazott interaktív elemeket, és mi volt releváns, illetve mi volt irreleváns információ?

Egyértelműség és könnyű érthetőség

A hatékony képzési videóknak visszafelé tervezési megközelítést kell követniük, vagyis meg kell határozniuk a tanulási eredményt, és ehhez igazítaniuk kell a képzési tartalmat. A tartalomnak egyértelműnek és könnyen emészthetőnek kell lennie. A téma minden fontos aspektusát le kell fednie. A kiváló képzési videók egy problémára és annak megoldására koncentrálnak.

A jó oktatóvideó jellemzői

Nézzük meg, milyen elemekre van szükség egy jó oktatóvideó elkészítéséhez egy képzési programhoz:

Vonzó: A képzési videó értelmetlen, ha nem vonzó. A tanulóknak a tanulási folyamat során végig motiváltnak kell maradniuk. Használja ki a videó és a narráció kettős erejét, hogy a videók vonzóbbak legyenek. Kipróbálhatja a prezentációs eszközöket is a történetmeséléshez.

Hozzáférhetőség: A képzési videónak világos címmel, felirattal, alfelirattal és leírt szöveggel kell rendelkeznie, hogy növelje hozzáférhetőségét. Ezek az elemek a nyelvi korlátokkal vagy tanulási nehézségekkel küzdő alkalmazottak számára is inkluzívvá teszik a tanulási élményt.

Kiváló hangminőség: A hangminőség nagy szerepet játszik a oktatóvideó általános hatékonyságában. A rossz videóhang, a háttérzajok és a remegő felvételek miatt a nézők elfordulhatnak a videótól.

Elősegíti a tanulási célok elérését: A képzési videónak értékes tartalmat kell nyújtania a nézőknek, amely segít nekik elérni tanulási céljaikat és pótolja a szervezeten belüli készséghiányt.

Az oktatási technológia szerepe a képzési videók elkészítésében

Az oktatási technológia forradalmasította a képzési videókat, lehetővé téve az oktatók és a készítők számára, hogy személyre szabott tartalmakat nyújtsanak. A modern oktatási technológiai platformok fejlett eszközöket tartalmaznak kiváló minőségű képzési videók rögzítéséhez, valamint interaktív elemeket, például kvízeket és szavazásokat.

A tanulásmenedzsment-rendszerek (LMS), amelyek az oktatási technológia szerves részét képezik, lehetővé teszik, hogy kidolgozott alkalmazotti képzési terveket készítsen, és nyomon kövesse a képzési videókat és egyéb tananyagokat. Ezenkívül elemzéseket is megtekinthet, amelyekkel nyomon követheti az egyes alkalmazottak elkötelezettségi mutatóit és tanulási előrehaladását.

A képzési videók típusai

Nézzük meg, milyen típusú képzési videókat készíthet a munkahelyén.

Hogyan készítsünk oktatóvideókat

Legyen szó termékbemutatókról, szoftveres oktatóvideókról vagy megfelelőségi utasításokról – mindez megvalósítható olyan oktatóvideókkal, amelyekben lépésről lépésre bemutatja a nézőknek a folyamatot. A vállalati oktatóvideók ideális hossza a téma összetettségétől függ. Általában az emberek a 3-6 perces videókat preferálják, de összetettebb témák esetén ez akár 20 perc is lehet.

Magyarázó videók

A magyarázó vagy oktató videók célja, hogy részletes információkat nyújtsanak technikai fogalmakról vagy folyamatokról, például a belső és külső kommunikációról vagy a dokumentációról.

Használhat animált oktatóvideót is az ügyfélszolgálat és az oktatás céljára, hogy információkat nyújtson a termék funkcióiról vagy a szoftver más alkalmazásokkal való integrálásáról.

Helyszíni képzési videók

Ezek a videók bizonyos helyszíneken, például gyárakban nyújtanak oktatási képzést. Elmagyarázzák, hogyan kell használni a berendezéseket, követni a folyamatokat, valamint betartani a szabályokat és protokollokat. Felvehet helyszíni képzési videókat is, hogy a távoli munkavállalók megismerjék az irodát.

Screencast videók

Biztosan látta már a screencast opciót a mobilja vagy számítógépe képernyőjén. A screencast videó a számítógép vagy mobil képernyőjének felvétele, hangos narrációval. Használhatja szoftverbemutatók vagy oktatási tartalmak rögzítésére.

Az ilyen videók költséghatékony módszerek új ötletek megosztására vagy tanítására a közönség számára, mivel nem igényelnek képzési videó szoftvert.

Prezentációs oktatóvideók

A prezentációs oktatóvideók, más néven előadói stílusú videók, általában egy képernyőn megjelenő előadót tartalmaznak, aki végigvezeti a nézőt egy koncepción. Talking head videóknak is nevezik őket. Ezek a videók személyre szabott és interaktív tanulást kínálnak.

A bemutatók különböző technikákat alkalmaznak, például animációt, történetmesélést és grafikákat, hogy felkeltsék a nézők érdeklődését és hatékonyan közvetítsék az információkat.

Élő képzési videók

Az élő képzési videók valós időben készült, előadó stílusú videók, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók aktív részvételét a képzésben. Interaktív elemeket tartalmaznak, például kvízeket és szavazásokat. Ezen túlmenően elősegítik az azonnali visszajelzéseket, megbeszéléseket és a kétségek eloszlatását, így magával ragadó képzési környezetet teremtve. Az élő képzési videók például a legjobb megoldást jelentik a munkavállalók szoftveres képzéséhez.

Az élő online képzési videó egy speciális formátum, amelynek elkészítése általában jelentős időt és erőfeszítést igényel. Ugyanakkor, ha egyszer elkészültek, a leghatékonyabb eszközök a virtuális környezetben történő hatékony képzéshez.

A képzési videó elkészítésének lépései

Most, hogy már ismeri a különböző alkalmazotti képzési videó formátumokat, mit szólna egy saját videó elkészítéséhez?

Először is le kell töltenie egy felhasználóbarát és robusztus videofelvételi platformot, amely fejlett funkciókkal rendelkezik, például azonnali képernyőfelvétel-készítési lehetőséggel, linkek videókba ágyazásának lehetőségével és videóelemzéssel.

A ClickUp, egy all-in-one platform a munkahelyi menedzsmenthez, mindezeket a funkciókat és még többet is biztosít a hatékony online oktatóvideók elkészítéséhez.

A ClickUp Clips segítségével zökkenőmentesen rögzítheti és megoszthatja a képernyőképernyőket, az alkalmazásablakokat vagy a böngésző lapjait a feladatokon belül.

A ClickUp Clips segítségével interaktív képzési videókat rögzíthet a képernyőjéről, és egyetlen kattintással megoszthatja azokat. Ez a funkció gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a csapat kommunikációját is, mivel lehetővé teszi, hogy a klipekből feladatokat hozzon létre. Használja a Clips alkalmazást termékbemutatók rögzítésére, a projekt előrehaladásának megosztására és a tervezéssel kapcsolatos visszajelzések megadására egyetlen kattintással.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást interaktív tanulási videók rögzítéséhez és a termelékenység javításához

A legjobb rész? A ClickUp Brain automatikusan leírja a klipeket, hogy azonnali válaszokat találjon a keresési lekérdezésekre, növelve ezzel a munkavállalói képzési videók hozzáférhetőségét.

A ClickUp AI segítségével automatikusan leírhatja képzési videóit

A megfelelő eszközzel a képzési videók elkészítésével kapcsolatos akadályok körülbelül 50%-a megoldható. A többi pedig a részletekben rejlik. Összeállítottunk egy lépésről lépésre követhető útmutatót, amely segít a képzési videók elkészítésében.

1. Válasszon témát

Kezdje erőteljesen azzal, hogy kiválaszt egy megfelelő témát a képzési videóhoz. A jobb érthetőség és koncepció érdekében próbáljon meg egy vagy legfeljebb két témát lefedni egy képzési videóban.

De hogyan válasszuk ki a témát? Íme néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Kutatások vagy felmérések segítségével azonosítsa a készséghiányokat vagy a képzési igényeket.

Határozza meg egyértelműen a tanulási eredményeket

Foglalkozzon a munkahelyen gyakran felmerülő kérdésekkel vagy gyakori hibákkal.

Beszéljen a szervezeten belüli új változásokról vagy a termékfrissítésekről.

Kezdje azzal, hogy kutatást végez a célközönségről, érdeklődési körükről és problémáikról.

2. Válassza ki a képzési videó típusát

Miután meghatároztad a képzési videó témáját, el kell döntened, hogy melyik videóformátum a legalkalmasabb az üzeneted közvetítésére.

Például, ha a képzési videóban egy új terméket kell bemutatnia, akkor a bemutató videók lesznek a leghatékonyabbak. Továbbá, ha a téma aktív részvételt igényel a munkavállalóktól, akkor fontolja meg élő képzési videók készítését.

3. A forgatókönyv megírása

Ha meghatározott forgatókönyv nélkül azonnal a videó elkészítésébe kezdünk, az eredmény egy rendezetlen képzési videó lesz. Ezt elkerülhetjük, ha egy tömör forgatókönyvet készítünk, amely tartalmazza a videó tartalmának legfontosabb információit és biztosítja a megfelelő folyást. A professzionális képzési videókhoz kiváló forgatókönyv három alapvető elemből áll: a figyelemfelkeltő elem, a tartalom áttekintése és a cselekvésre ösztönző elem.

A videó legfontosabb része a bevezető, mivel ez kelti fel a néző figyelmét és ébreszti fel érdeklődését a téma iránt. Erős bevezető nélkül a nézők első pillantásra el is hagyhatják a videót.

Ezután jön az ötlet, amiről a videóban beszélni szeretne. Fontos, hogy a témát kisebb részekre bontsa, és egyszerű nyelvet használjon, hogy a nézők könnyebben megértsék a témát. Beépíthet vizuális elemeket is, például animációkat vagy diákat, hogy vizuálisan is megerősítse a legfontosabb pontokat.

Az utolsó rész, a cselekvésre ösztönzés (CTA) arra készteti a nézőket, hogy tegyenek lépéseket.

A ClickUp Docs segítségével megírhatja a forgatókönyvet, a ClickUp Whiteboard segítségével pedig vizualizálhatja a tartalmat, beleértve a videó lépéseit, átmeneteit és vizuális elemeit.

Használja a ClickUp AI-t, hogy hatékony forgatókönyveket írjon a ClickUp Docs-on található képzési videókhoz

4. Rögzítse a képzési videót

Itt kerül sor a videó forgatókönyvének megvalósítására. Gondoskodjon arról, hogy a felvételhez megfelelő környezetet teremtsen. Ideális esetben csendes, zavaró tényezőktől mentes környezetben kell lennie, hogy hatékony képzési videót készíthessen.

Ha először készít képzési videót, készítsen egy legfeljebb egyperces rövid tesztvideót, hogy megismerkedjen a funkciókkal, ellenőrizze a beállításokat és meghatározza a hangnemet.

A ClickUp Clips segítségével történő felvételhez lépjen a ClickUp Dashboard bal oldali menüjébe, kattintson a Clips gombra, majd válassza a „Record a Clip” (Klip felvétele) lehetőséget.

A ClickUp Clips segítségével néhány egyszerű lépésben rögzítheti a képzési videókat

5. Írja le a videót AI segítségével

A videó átiratok felhasználóbarátabbá teszik a képzési videókat, mivel a nézők gyorsan megtalálhatják a választ konkrét kérdéseikre. Ehhez azonban nem kell semmilyen erőfeszítést tennie. A ClickUp Brain automatikusan átírja az összes klipet. Időbélyegeket és kivonatokat is hozzáad, így a nézők visszatérhetnek, hogy megnézzék a konkrét lépéseket vagy fogalmakat.

6. Videószerkesztés

A produkciós rész befejeztével itt az ideje a végső simításoknak. A munkavállalói képzési videók szerkesztése, a felesleges részek kivágása és vizuális elemek hozzáadása segít kiváló képzési videókat készíteni.

A közönség figyelmének felkeltése képzési videókkal

Nem elég csak képzési videókat készíteni – azokat vonzóbbá kell tenni, hogy a tanulási célokat szolgálják.

Kövesse az alábbi öt egyszerű tippet a hatékony oktatóvideók elkészítéséhez:

Használjon vizuális elemeket: Adjon hozzá vizuális elemeket, például animációkat és grafikákat, infografikákat, folyamatábrákat, storyboardokat és rövid videókat, hogy professzionális megjelenésű videókat készítsen.

Tegye emberközelivé a videót: Személyre szabott és interaktív képzési videókat készíthet úgy, hogy a felvétel közben hozzáadja a videóját a képernyőhöz.

Adjon hozzá egy erős csalogatót: Kezdje egy erős csalogatóval, hogy felkeltse a nézők érdeklődését. Megoszthat egy anekdotát vagy statisztikát, kezdhet egy problémafelvetéssel, vagy feltehet egy kérdést a videó oktatóanyagokban.

Cselekvésre ösztönző felhívások (CTA-k) hozzáadása: Csatlakoztasson CTA-kat a vonzó videók elkészítéséhez. A világos CTA-k áthidalják a fogyasztás és a cselekvés közötti szakadékot. Néhány példa hatékony CTA-kra: rövid gyakorlati feladat vagy kvíz kitöltése, további tanulási források vagy képzési anyagok áttekintése, visszajelzési felmérés kitöltése, egy másik képzési videó megtekintése vagy visszajelzés adása.

Használjon egységes stílust: A professzionális megjelenés érdekében gondoskodjon az egységes stílusról és formázásról a videó egészében. Ez csökkenti a figyelemelterelést, és segít a nézőknek a videóban navigálni, hogy megtalálják a releváns információkat. Az egységes stílus még a videókat is hozzáférhetőbbé teszi.

Alkalmazkodás és fejlesztés: Gyűjtsük össze és elemezzük a képzési videókkal kapcsolatos visszajelzéseket, hogy azok jobbá váljanak. Próbáljuk ki a tanulságokból készült sablonokat, hogy azonosítsuk a fejlesztendő területeket.

Használja a ClickUp alkalmazást hatékony oktatóvideók készítéséhez

A vonzó oktatóvideók elkészítése sok erőfeszítést és erőforrást igényel. Az interaktív videók elkészítéséhez meg kell találni az egyensúlyt az informatív tartalom, a megfelelő formátum és a releváns vizuális eszközök között.

A ClickUp Clips segítségével az egész folyamat zökkenőmentesen zajlik. Azonnal rögzítheti, szerkesztheti és megoszthatja videoklipjeit a csapatával, hogy részletes feladatutasításokat, projektfrissítéseket vagy egyéb információkat nyújtson.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy kiváló minőségű videókat rögzíthessen és megoszthasson a hatékony kommunikáció érdekében!