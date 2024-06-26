Hogyan építsünk pozitív vállalati kultúrát (példákkal)

Hallottál már valakit úgy jellemezni egy vállalatot, hogy „nagyszerű kultúrája van”? Ez azt jelentheti, hogy az a személy, aki a kultúrát leírja, értékesnek, támogatottnak érzi magát, és minden nap izgatottan jár be dolgozni.

Ez a pozitív vállalati kultúra ereje. De mi is pontosan a vállalati kultúra, és miért olyan fontos?

A vállalati kultúra meghatározható úgy, mint az értékek, meggyőződések és viselkedésmódok összessége, amelyek meghatározzák, hogy a munkavállalók hogyan viszonyulnak egymáshoz, vezetőikhez és a munkához egy szervezeten belül.

Nem csak pingpongasztalokról és ingyenes ebédről van szó (bár ezek is vonzó előnyök lehetnek). Az erős és sikeres vállalati kultúra összetartozás-érzetet, céltudatosságot és motivációt teremt, ami jelentősen befolyásolhatja az üzleti tevékenységedet.

Miért fontos a vállalati kultúra?

Hétfő reggel felébredsz, és nem a előtted álló munkahét miatt aggódsz, hanem izgatottan indulsz be az irodába. Kollégáid segítenek, bátorítanak és együttműködnek veled, a főnököd támogat és motivál, és a munkádnak értelmet adsz.

Ez, barátom, a pozitív és nagyszerű vállalati kultúra ereje. Ez

Növeli a termelékenységet és a munkavállalók megtartását: A boldog munkavállalók produktív munkavállalók! Az erős A boldog munkavállalók produktív munkavállalók! Az erős csapatkultúrával rendelkező vállalatoknál alacsonyabb a fluktuáció és magasabb a munkavállalói elkötelezettség. Ez stabilabb munkaerőt és kevesebb időt jelent a toborzásra és az új munkavállalók beillesztésére.

A távoli csapatok felhatalmazása: A hibrid és távoli munkakörnyezetekben elengedhetetlen a tartozás és a kapcsolódás érzésének megteremtése. Az erős kultúra áthidalhatja a csapatok közötti fizikai távolságot, A hibrid és távoli munkakörnyezetekben elengedhetetlen a tartozás és a kapcsolódás érzésének megteremtése. Az erős kultúra áthidalhatja a csapatok közötti fizikai távolságot, javíthatja a csapat morálját , és biztosíthatja, hogy a távoli alkalmazottak értékesnek és integráltnak érezzék magukat.

Mi a kiváló kultúra alapkövei?

Mi is teszi egy vállalati kultúrát „nagyszerűvé”? A babzsákfotelek és az ingyenes harapnivalók szórakoztatóak, de nem ezek a sarokkövei. A valóban kivételes kultúra olyan alapvető elemek szilárd alapjaira épül, amelyek támogató, motiváló és pozitív munkakörnyezetet teremtenek.

Küldetés és alapértékek: Elengedhetetlen a döntéshozatalt és a munkavállalók viselkedését irányító, egyértelmű cél és Elengedhetetlen a döntéshozatalt és a munkavállalók viselkedését irányító, egyértelmű cél és alapértékek megléte.

Munkakörnyezet: A fizikai tér és az általános munkakörnyezetnek tükröznie kell a vállalat értékeit, és elő kell segítenie A fizikai tér és az általános munkakörnyezetnek tükröznie kell a vállalat értékeit, és elő kell segítenie a csapatmunkát és a jó közérzetet.

Vezetés: A vezetők meghatározzák a kultúra hangvételét. Meg kell testesíteniük a vállalat értékeit, és megközelíthetőnek, empatikusnak és támogató jellegűnek kell lenniük.

Etika: Az erős etikai elvek és a becsületes magatartás bizalmat és pozitív munkakörnyezetet teremt.

Ezek azok az alapvető építőelemek, amelyek vonzzák a legtehetségesebb munkavállalókat, növelik a munkavállalók elkötelezettségét és kiváló vállalati kultúrát teremtenek.

Különböző embereknek különböző megközelítések: Milyen típusú vállalati kultúrák léteznek?

Mindannyian hallottuk már azt a mondást, hogy „nincs olyan megközelítés, amely mindenkinek megfelel”. Ugyanez vonatkozik a vállalati kultúrára és a munkakörnyezetre is.

Ahogyan az embereknek különböző személyiségük és preferenciáik vannak, úgy a vállalatok is egyedi munkakörnyezetet alakítanak ki, amely tükrözi értékeiket és céljaikat.

Ebben a részben a leggyakoribb vállalati kultúra típusokat vizsgáljuk meg, mindegyiknek a saját erősségeivel és jellemzőivel együtt:

Csapat-első kultúra: Ebben a kultúrában az együttműködés és a csapatmunka a legfontosabb. Az alkalmazottak egymástól függnek, közös célokért dolgoznak együtt és támogatják egymás sikereit. Ez a környezet Ebben a kultúrában az együttműködés és a csapatmunka a legfontosabb. Az alkalmazottak egymástól függnek, közös célokért dolgoznak együtt és támogatják egymás sikereit. Ez a környezet a nyílt csapatkommunikáción , az erős bajtársiasságon és a közös felelősségérzeten alapul.

Együttműködési kultúra: A nyílt kommunikáció és az információ megosztása az együttműködési kultúra sarokkövei. Itt szabadon cserélnek ötleteket, és a különböző részlegek alkalmazottai együtt dolgoznak a problémák megoldásán és innovatív megoldások kidolgozásán.

Ügyfélközpontú kultúra: Ahogy a neve is sugallja, ez a kultúra az ügyfelek elvárásainak túlteljesítését tartja szem előtt. A munkavállalók felhatalmazást kapnak arra, hogy kivételes szolgáltatást nyújtsanak, és minden tőlük telhetőt megtegyenek az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében. Ez a környezet a világos kommunikáción, az ügyfélkör mély megértésén és a pozitív ügyfélkapcsolatok kiépítésén alapul.

Adhokratikus kultúra: A gyors tempójú és dinamikus adhokratikus kultúrák az innovációra és a kockázatvállalásra épülnek. A formális struktúrák gyakran lazaak, és a munkavállalókat ösztönzik a kísérletezésre, a határok átlépésére és új ötletek kidolgozására. Ez a kultúra ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek gyorsan változó környezetben működnek és nagyfokú rugalmasságot igényelnek.

Célorientált kultúra: Az erős célorientált kultúrával rendelkező vállalatoknál a küldetés és a társadalmi hatások állnak minden tevékenységük középpontjában. Az alkalmazottak lelkesednek a vállalat küldetéséért, és teljesülést éreznek, amikor valami maguknál nagyobb dologhoz járulnak hozzá.

A hagyományos spektrumon túl

Míg a fenti kultúrák néhány gyakori típust képviselnek, mások nem sorolhatók be ilyen egyszerűen:

Elit vállalati kultúra: Ezek a kultúrák rendkívül versenyképesek és szelektívek lehetnek, és egy adott terület legkiválóbb tehetségeit vonzzák. A környezet többnyire gyors tempójú és igényes, de magas javadalmazást és presztízst is kínál.

Progresszív vállalati kultúra: Ezek a vállalatok progresszív munkahelyi gyakorlatokat alkalmaznak, például rugalmas munkarendet, társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseket és a munkavállalók jólétére való erős összpontosítást.

Hierarchia kontra horizontális struktúrák

A vállalati kultúra a szervezeti felépítés szerint is kategorizálható:

Hierarchikus kultúra: Ezeknek a vállalatoknak egyértelmű parancsnoki lánca, jól meghatározott szerepei és jelentési struktúrái vannak. A döntések felülről lefelé haladnak, és az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a megállapított eljárásokat. A hierarchikus kultúrák hatékonyak lehetnek és egyértelmű karrierutat biztosítanak, de azok számára, akik autonómiára vagy gyors tempójú környezetre vágynak, nem feltétlenül ideálisak.

Horizontális vállalati kultúra: Ezek a vállalatok, más néven lapos szervezetek, minimális hierarchiával rendelkeznek. Az alkalmazottak nagyfokú autonómiával és döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek. A kommunikáció gyakran informális, és minden szinten ösztönzik az együttműködést.

Ragyogó példák: erős kultúrával rendelkező vállalatok

Nézzünk meg néhány valós példát olyan vállalatok kultúrájára, amelyek pozitív kultúrájukról ismertek.

1. Zappos

A Zappos arról híres, hogy elsődleges fontosságot tulajdonít az alkalmazottak boldogságának és kivételes ügyfélszolgálatot nyújt. Jelentős összegeket fektetnek az alkalmazottak képzésébe, és szórakoztató, motiváló munkakörnyezetet teremtenek.

Vessünk egy pillantást a Zappos „WOW” élményét meghatározó alapvető elemekre.

Boldogság teremtése: Ez az alapelv túlmutat a vevői elégedettségén. A Zappos arra törekszik, hogy olyan munkahelyet teremtsen, amely elősegíti a munkavállalók jólétét és célorientáltságát.

10 alapérték: Ezek az értékek iránytűként szolgálnak, hangsúlyozva olyan szempontokat, mint a nyílt kommunikáció, a csapatmunka és a kalandvágy. Nem csak szavak a falon – a Zappos élmény szövetébe vannak szőve.

Szórakozás és egy kis furcsaság: A Zappos arra ösztönzi alkalmazottait, hogy fogadják el egyéniségüket, és hozzanak egy kis szórakozást a munkahelyre. Ez elősegíti a kreativitást és a bajtársiasság érzését.

Kultúrához illeszkedő munkatársak felvétele: A Zappos túllép a hagyományos készségértékeléseken. Olyan jelölteket keresnek, akik összhangban vannak alapértékeikkel, és őszintén élvezik a dinamikus, vidám munkahelyi kultúrát.

A munkavállalók felhatalmazása: A Zappos bevezette a Holacracy önszervező menedzsment modellt, hogy felhatalmazza a munkavállalókat és laposabbá tegye a hierarchiákat. Bár voltak kihívások, ez bizonyítja a vállalat hajlandóságát arra, hogy kísérletezzen a munkavállalói tulajdonosi szerepvállalás előmozdításával.

A ügyfélszolgálatra való összpontosítás: Az ügyfélszolgálati képviselők mindent megtesznek, hogy „elkápráztassák” az ügyfeleket. Önállóságuknak köszönhetően kreatív módon oldják meg a problémákat és építenek ki őszinte kapcsolatokat.

2. Google

A Google sikertörténete szorosan összefonódik az egyedülálló vállalati kultúrájával, amely nagy hangsúlyt fektet a kreativitásra és a nyitottságra.

Az egyik vezető vállalati kultúra példaként ez a környezet lehetővé teszi a munkavállalók, vagy „Googlerek” számára, hogy kibontakozzanak és innovatív ötleteket fejlesszenek ki, amelyek forradalmasították az információhoz való hozzáférés és a technológiával való interakció módját.

20% idő: A Google talán leghíresebb előnye a „20% idő” politika, amely lehetővé teszi az alkalmazottaknak, hogy a munkahét ötödét a fő feladataikon kívüli személyes projektekre fordítsák. Volt ennek valós hatása? Olyan úttörő termékek születtek ennek eredményeként, mint a Gmail és a Google Maps.

Nyílt kommunikáció és átláthatóság: A Google-nál a nyílt kommunikáció és az átláthatóság kultúrája uralkodik. Az információkat könnyen megosztják a részlegek között, és a munkavállalókat arra ösztönzik, hogy szabadon fejezzék ki ötleteiket. Ez megteremti az együttműködés feltételeit, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A felhasználóra való összpontosítás: A Google-nál a felhasználó az első. Minden termék és szolgáltatás a felhasználói igények figyelembevételével kerül kialakításra. Ez a felhasználóközpontú megközelítés arra ösztönzi a Google munkatársait, hogy kreatívan gondolkodjanak a problémák megoldásáról és a felhasználói élmény javításáról.

„Moonshot Thinking” és kiszámított kockázatok: A Google nem fél a kiszámított kockázatoktól és az ambiciózus projektek megvalósításától. „Moonshot Thinking” filozófiájuk határokat feszeget és arra ösztönzi a Google munkatársait, hogy fedezzenek fel új területeket. Ez olyan csúcstechnológiák kifejlesztéséhez vezetett, mint az önvezető autók és a mesterséges intelligencia fejlődése.

Tanulás és kísérletezés: A Google nagyra értékeli a folyamatos tanulást és kísérletezést. A vállalat az alkalmazottaknak erőforrásokat és lehetőségeket biztosít új készségek elsajátításához és különböző megközelítések kipróbálásához. Ez elősegíti a növekedési szemlélet kialakulását, és arra ösztönzi a Google alkalmazottait, hogy kilépjenek a komfortzónájukból.

Összefoglalva: a Google kreativitásra és nyitottságra épülő vállalati kultúrája felhatalmazza az alkalmazottakat, ösztönzi a kreatív gondolkodást és együttműködő környezetet teremt.

3. Patagonia

A Patagonia elkötelezettsége a környezeti felelősség iránt nem csupán egy marketing szlogen; ez a vállalati kultúra szerves részét képezi. A legendás hegymászó, Yvon Chouinard által alapított Patagonia hosszú története során mindig is a bolygót helyezte előtérbe a profit helyett.

A környezeti felelősség a középpontban: A Patagonia elkötelezettsége a bolygó iránt több, mint szavak. A felelősségteljes beszerzési gyakorlatoktól a közterületek védelméig, következetesen prioritásként kezelik a környezet jólétét.

Merész elkötelezettség: 2022-ben Yvon Chouinard alapító forradalmi lépést tett: a tulajdonjogot egy klímaváltozás elleni küzdelemmel foglalkozó alapítványra és nonprofit szervezetre ruházta át. Ez biztosítja, hogy a jövőbeli nyereség közvetlenül környezetvédelmi célokat támogasson, megerősítve a Patagonia környezetvédelmi elkötelezettségét.

Virágzó munkahely: A Patagonia tudja, hogy a boldog munkaerő a siker kulcsa. Úttörő szerepet játszottak abban, hogy rugalmas munkaidőt és nagylelkű fizetett szabadságot biztosítottak alkalmazottaiknak, és már jóval azelőtt kialakították a jólét kultúráját, hogy ez általános gyakorlat lett volna.

A munkavállalók jóléte a gyakorlatban: A COVID-19 járvány idején a Patagonia prioritásként kezelte a munkavállalókat: a boltok bezárása ellenére megtartotta a személyzetet és folytatta a fizetések kifizetését, ezzel is bizonyítva elkötelezettségét a váratlan körülmények iránt. 2022-ben Ryan Gellert vezérigazgató bezárta az összes észak-amerikai boltot, raktárat és irodát a karácsony és újév közötti héten, és meglepetésként fizetett szabadságot ajándékozott a munkavállalóknak.

A Patagonia magasra tette a lécet az erős szervezeti kultúra terén. Bemutatják, milyen ereje van annak, ha a vállalati értékeket egy olyan céllal hangolják össze, amely pozitív hatással van a nagyobb közösségre, miközben egyúttal prioritásként kezelik a munkavállalók jólétét. Kiváló példát mutatnak arra, hogyan lehet egy sikeres vállalkozás pozitív hatással lenni mind a bolygóra, mind a munkavállalókra.

4. GitLab

A GitLab vállalati kultúrája három alapelvre épül: távoli munkavégzés, átláthatóság és az együttműködés hangsúlyozása.

Távoli munkavégzésre épülő kultúra:

A GitLab egy teljesen távoli vállalat, amelynek alkalmazottai a világ minden táján megtalálhatók. Ez bizalmat épít és lehetővé teszi az egyének számára, hogy helytől függetlenül hatékonyan dolgozzanak.

Ha a távmunka elsődleges megközelítését fontolgatod: Fektess be Fektess be távmunkát támogató eszközökbe , például videokonferencia-platformokba és projektmenedzsment szoftverekbe. De csak azért, mert mindenki használja őket, még nem biztos, hogy a te csapatodnak is a legmegfelelőbbek. A kulcs az, hogy olyan eszközöket válasszon, amelyek segítenek az Ön egyedi csapatának zökkenőmentesen együttműködni és sikeresen működni a távoli környezetben. Vegye figyelembe a kommunikációs stílusát – valós idejű csevegés vagy aszinkron beszélgetések? A projekt összetettsége – elegendő egy egyszerű teendőlista-alkalmazás, vagy robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükség? Kínáljon rugalmas munkarendet, és fontolja meg a tömörített munkahét bevezetését, hogy a távoli munkavállalók számára munka-magánélet egyensúlyt teremtsen. Határozzon meg egyértelmű elvárásokat és teljesítménymutatókat, hogy biztosítsa a termelékenységet a távoli környezetben.

Kínálj rugalmas munkarendet, és fontold meg a rövidített munkahét bevezetését, hogy a távmunkát végző alkalmazottak számára is biztosítsd a munka és a magánélet egyensúlyát.

Határozz meg egyértelmű elvárásokat és teljesítménymutatókat a távoli munkavégzés során a termelékenység biztosítása érdekében.

Átláthatóság:

A GitLab nyíltan megosztja a vállalat pénzügyi adatait, teljesítménymutatóit és egyéb releváns információkat az alkalmazottakkal. Ez bizalmat épít és mindenki számára biztosítja a tájékozottságot.

Együttműködés:

A GitLab a távoli munkavégzés ellenére is kiemelten fontosnak tartja az erős csapatszellemet. Virtuális csapatépítő rendezvényeket szerveznek, és ösztönzik a funkciók közötti együttműködést.

Ha ezeket az alapvető szempontokat figyelembe veszi és saját igényeihez igazítja, akkor a GitLabhoz hasonló munkakörnyezetet és szervezeti kultúrát alakíthat ki, amelyben a bizalom, az együttműködés és a felelősségvállalás érzése uralkodik, ami boldog és produktív munkaerőt eredményez.

5. Puffer

A Buffer teljes mértékben távoli munkavállalói egy olyan munkahelyi kultúrában boldogulnak, amely a átláthatóságon, az autonómián, a munkahelyi rugalmasságon és az erős csapatszellemön alapul.

A Buffer megközelítése nagy hangsúlyt fektet a bizalom és a kapcsolatok építésére a fizikai távolság ellenére. Íme ezeknek az alapértékeknek a lebontása és az, hogy vállalatod hogyan tudja beépíteni őket:

Átláthatóság: A Buffer is kiemelten fontosnak tartja a nyílt kommunikációt és az információk megosztását. Nyíltan közzéteszik a vállalat pénzügyi adatait, céljait, sőt még a belső megbeszéléseket is a blogjukon. Ez bizalmat épít, és biztosítja, hogy mindenki tájékozottnak érezze magát, és elkötelezett legyen a vállalat sikere iránt. Végrehajtási tipp: Tartson rendszeres teljes létszámú értekezleteket, vagy hozzon létre egy vállalati blogot, ahol a vezetőség megosztja a friss híreket, a terveket és a releváns adatokat.

További ötletek a Buffer által inspirált vállalati kultúra kialakításához:

Összpontosíts az értékekre: Határozd meg azokat az alapértékeket, amelyek tükrözik a vállalat küldetését és a kívánt kultúrát. A Buffer értékei között szerepel a „transzparencia alapértelmezett”, „élj okosabban, ne keményebben” és „jóság alapértelmezett”. Gondoskodj arról, hogy ezek az értékek beépüljenek a mindennapi munkavégzésbe.

Ünnepelje a sikereket: Ismerje el és jutalmazza a munkavállalók nagy és kis eredményeit, hogy fenntartsa a morált és a motivációt.

2 hatékony módszer a vállalati kultúra értékelésére

Megtanultuk, hogy az erős kultúra a sikeres szervezet gerince. De honnan tudhatod, hogy a kultúrád virágzik-e? Íme két fontos módszer a vállalati kultúra értékeléséhez:

Végezz alkalmazotti visszajelzési felméréseket és kilépési interjúkat

A vállalati kultúra megértéséhez elengedhetetlen, hogy rendszeresen kérdezd meg a munkavállalók véleményét. Használj névtelen felméréseket, hogy őszinte visszajelzéseket gyűjts különböző témákról, például a munka és a magánélet egyensúlyáról, a kommunikációról, a vezetésről és az általános elégedettségről.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőív sablonja segít Önnek értékes visszajelzéseket gyűjteni az alkalmazottaktól.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőív sablonja, segíthetnek egy átfogó kérdőív kidolgozásában, amely értékes információkat gyűjt az alkalmazottakról.

Ez a sablon egyszerűsíti a munkavállalói visszajelzések gyűjtését és elemzését. Felhasználóbarát formátumot biztosít egyedi felmérések létrehozásához, valós idejű válaszok gyűjtéséhez és a visszajelzések osztályok vagy csapatok szerinti kategorizálásához. Ez lehetővé teszi a munkavállalói elégedettség felmérését, a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és végső soron a munkavállalói elkötelezettség növelését.

Rendszeresen ellenőrizd a kultúra állapotát

Feltétlenül foglalkozz a vállalati kultúrával, mielőtt problémák merülnének fel. Végezz rendszeres „kultúra-állapotfelméréseket”, amelyek magukban foglalják fókuszcsoportokat, egyéni megbeszéléseket vagy nyílt fórumokat. Ez lehetővé teszi, hogy azonosítsd a fejlesztésre szoruló területeket, és proaktívan kezelj minden olyan potenciális problémát, amely hatással lehet a munkavállalók moráljára vagy elkötelezettségére.

Hogyan építsünk pozitív vállalati kultúrát? Tegye az embereit a középpontba

Fektessen be az alkalmazottaiba

Az egészséges vállalati kultúra a munkavállalók jólétére épül.

Javadalmazás és juttatások: Kínálj versenyképes javadalmazási csomagokat, amelyek vonzó juttatásokat tartalmaznak, mint például egészségbiztosítás, fizetett szabadság és szakmai fejlődési lehetőségek. Ez bizonyítja elkötelezettségedet a munkavállalók jóléte iránt, és növelheti a munkával való elégedettséget.

Munkavállalói elkötelezettség: Aktívan ösztönözd a munkavállalók elkötelezettségét azáltal, hogy bevonod őket a döntéshozatalba és elismered eredményeiket. Rendszeresen gyűjts visszajelzéseket és foglalkozz az aggályaikkal, hogy megmutasd, mennyire értékesnek tartod a véleményüket.

A szilók lebontása

Íme néhány a ClickUp számos funkciója közül, amelyek segítenek hatékonyabban együttműködni a csapatoddal.

Empátiával és bizalommal vezessen

A vezetők döntő szerepet játszanak a vállalati kultúra alakításában.

A vezetés szerepe: Azok a vezetők, akik megtestesítik a vállalat értékeit, empátiát tanúsítanak és bizalmat építenek ki csapataikkal, jelentősen hozzájárulnak a pozitív munkakörnyezet megteremtéséhez. Mutasson példát, bízza meg csapatát, és biztosítson lehetőségeket a növekedésre és a fejlődésre.

Az empátia és a bizalom értéke: Az empátia elősegíti a vezetők és az alkalmazottak közötti kapcsolatot és megértést. A bizalom arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy kockázatot vállaljanak, hangot adjanak ötleteiknek, és végső soron jobban elkötelezzék magukat a munkájuk iránt.

Az erős vállalati kultúra kialakításához egyértelmű vízióra van szükség. Ha segítségre van szüksége ebben, nézze meg a ClickUp Vision Whiteboard sablonját. Ez nem csak a terméktervezéshez használható, hanem hatékony eszköz lehet a pozitív és egységes csapatkörnyezet kialakításához is.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Vision Whiteboard Template (Vízió táblás sablon) segít megfogalmazni a víziódat és nyomon követni az előrehaladást.

Ez a sablon és a ClickUp projektmenedzsment funkciója ugródeszkaként szolgál a közös ötleteléshez és a haladás átlátható nyomon követéséhez, így mindenki tájékozott és motivált marad.

A munka és a magánélet egyensúlyának előtérbe helyezése

A munkavállalók jólétének előtérbe helyezése nem csak pingpongasztalok és szundikabok biztosítását jelenti. Ez egy stratégiai befektetés, amely növeli a termelékenységet és csökkenti a kiégést.

Tiszteld a munkavállalók idejét: Határozz meg egyértelmű munkaidőt, és kerülj el olyan gyakorlatokat, mint az éjszakai e-mailek vagy a hétvégi munka, hacsak az nem feltétlenül szükséges. Ösztönözd a rendszeres szüneteket a nap folyamán, hogy megelőzd a kiégést. Támogasd azt a kultúrát, amelyben a munkavállalók nyugodtan kapcsolódnak ki a munkaidő után.

Okos időgazdálkodás: Fontolja meg rugalmas munkarendek bevezetését, például távmunka lehetőségeket vagy rövidített munkahétet, hogy kielégítse a különböző igényeket. Akadályozza meg a jelenléti kényszert azáltal, hogy aktívan ösztönzi a fizetett szabadságok, a mentális egészségügyi szünetek vagy a személyes kötelezettségek kihasználását.

Példával járj elöl: Az erős vezetés megadja az alaphangot. A vezetőknek példát kell mutatniuk az egészséges munka-magánélet egyensúlyra, tiszteletben tartva saját idejüket és másokat is erre ösztönözve. Teremts olyan nyitott környezetet, ahol a munkavállalók nyugodtan beszélhetnek a munkaterheléssel kapcsolatos aggályaikról és kérhetnek változtatásokat.

Változtasd meg a beilleszkedési szemléletet

Az onboardingot hagyományosan úgy tekintik, mint egy folyamatot, amelynek célja, hogy az új alkalmazottak gyorsan megismerjék szerepüket és feladataikat. De a vállalatoknak túl kell lépniük az alapokon. A jól megtervezett onboarding program ugródeszkaként szolgál az új alkalmazottaknak a vállalati kultúrába való beilleszkedéséhez az első naptól kezdve.

Ez a hangsúlyeltolódás néhány fontos változást igényel:

Összpontosíts az értékekre, ne csak a feladatokra: Ne csak a munkakörrel kapcsolatos részleteket tanítsd meg. Az új munkatársak beilleszkedését a vállalat alapértékei, küldetése és célja is kísérje. Ez segít az új munkatársaknak megérteni, hogy szerepük hogyan járul hozzá a nagyobb egészhez.

Kapcsolatok elősegítése: Helyezd előtérbe a kollégákkal való kapcsolatok építését és a tartozás érzésének erősítését. Ez magában foglalhatja a csapat ebédeket, mentorprogramokat vagy buddy rendszereket.

Visszajelzések gyűjtése: Az új munkatársak beillesztése nem lehet egyirányú folyamat. Rendszeresen kérj visszajelzéseket az új munkatársaktól, hogy azonosítsd a fejlesztésre szoruló területeket, és biztosítsd a zökkenőmentes és pozitív beilleszkedést a vállalati kultúrába.

Töltse le ezt a sablont Ez az új munkavállalók beilleszkedését segítő sablon egy ellenőrzőlistát tartalmaz az új munkavállalók számára, hogy biztosan felkészülten kezdjék meg munkájukat az új vállalatnál!

A ClickUp új alkalmazottak beilleszkedését segítő sablonja segítségével egyszerűsítheti a beilleszkedést, és biztosíthatja, hogy az új alkalmazottak jól érezzék magukat, tájékozottak legyenek és lelkesen vegyenek részt a munkában.

Ez a testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy lépésről lépésre kidolgozz egy beilleszkedési folyamatot, világos feladatkiosztással, határidőkkel és automatikus emlékeztetőkkal. Később a ClickUp Tasks segítségével különböző csapat tagoknak rendelhetsz feladatokat, és vizuálisan követheted a haladást.

Ez biztosítja a zökkenőmentes és hatékony beilleszkedést, így az új munkatársak már az első naptól kezdve felzárkózhatnak és értékesnek érezhetik magukat.

Az erős kultúra növeli a termelékenységet, javítja a munkavállalói megtartást és emeli a márka hírnevét

A vállalati kultúrába való befektetés nem csak helyes dolog, hanem az üzletnek is jó. Azok a munkavállalók, akik értékesnek, támogatottnak és elkötelezettnek érzik magukat, nagyobb valószínűséggel tesznek meg mindent a vállalatért.

Szánjon időt arra, hogy értékelje a jelenlegi kultúrát, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket. A blogbejegyzésben szereplő tippek követésével olyan pozitív és virágzó munkakörnyezetet hozhat létre, amely vonzza és megtartja a legtehetségesebb munkatársakat, ösztönzi az innovációt és előreviszi a vállalkozását.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és hozz létre egy olyan teret, ahol alkalmazottaid és vállalkozásod virágozhat!