ClickUp blog
Hogyan építsünk pozitív vállalati kultúrát (példákkal)
Culture

Hogyan építsünk pozitív vállalati kultúrát (példákkal)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2024. június 26.

Hallottál már valakit úgy jellemezni egy vállalatot, hogy „nagyszerű kultúrája van”? Ez azt jelentheti, hogy az a személy, aki a kultúrát leírja, értékesnek, támogatottnak érzi magát, és minden nap izgatottan jár be dolgozni.

Ez a pozitív vállalati kultúra ereje. De mi is pontosan a vállalati kultúra, és miért olyan fontos?

A vállalati kultúra meghatározható úgy, mint az értékek, meggyőződések és viselkedésmódok összessége, amelyek meghatározzák, hogy a munkavállalók hogyan viszonyulnak egymáshoz, vezetőikhez és a munkához egy szervezeten belül.

Nem csak pingpongasztalokról és ingyenes ebédről van szó (bár ezek is vonzó előnyök lehetnek). Az erős és sikeres vállalati kultúra összetartozás-érzetet, céltudatosságot és motivációt teremt, ami jelentősen befolyásolhatja az üzleti tevékenységedet.

Miért fontos a vállalati kultúra?

Hétfő reggel felébredsz, és nem a előtted álló munkahét miatt aggódsz, hanem izgatottan indulsz be az irodába. Kollégáid segítenek, bátorítanak és együttműködnek veled, a főnököd támogat és motivál, és a munkádnak értelmet adsz.

Ez, barátom, a pozitív és nagyszerű vállalati kultúra ereje. Ez

  • Növeli a termelékenységet és a munkavállalók megtartását: A boldog munkavállalók produktív munkavállalók! Az erős csapatkultúrával rendelkező vállalatoknál alacsonyabb a fluktuáció és magasabb a munkavállalói elkötelezettség. Ez stabilabb munkaerőt és kevesebb időt jelent a toborzásra és az új munkavállalók beillesztésére.
  • A távoli csapatok felhatalmazása: A hibrid és távoli munkakörnyezetekben elengedhetetlen a tartozás és a kapcsolódás érzésének megteremtése. Az erős kultúra áthidalhatja a csapatok közötti fizikai távolságot, javíthatja a csapat morálját, és biztosíthatja, hogy a távoli alkalmazottak értékesnek és integráltnak érezzék magukat.

Mi a kiváló kultúra alapkövei?

Mi is teszi egy vállalati kultúrát „nagyszerűvé”? A babzsákfotelek és az ingyenes harapnivalók szórakoztatóak, de nem ezek a sarokkövei. A valóban kivételes kultúra olyan alapvető elemek szilárd alapjaira épül, amelyek támogató, motiváló és pozitív munkakörnyezetet teremtenek.

  • Küldetés és alapértékek: Elengedhetetlen a döntéshozatalt és a munkavállalók viselkedését irányító, egyértelmű cél és alapértékek megléte.
  • Munkakörnyezet: A fizikai tér és az általános munkakörnyezetnek tükröznie kell a vállalat értékeit, és elő kell segítenie a csapatmunkát és a jó közérzetet.
  • Vezetés: A vezetők meghatározzák a kultúra hangvételét. Meg kell testesíteniük a vállalat értékeit, és megközelíthetőnek, empatikusnak és támogató jellegűnek kell lenniük.
  • Etika: Az erős etikai elvek és a becsületes magatartás bizalmat és pozitív munkakörnyezetet teremt.

Ezek azok az alapvető építőelemek, amelyek vonzzák a legtehetségesebb munkavállalókat, növelik a munkavállalók elkötelezettségét és kiváló vállalati kultúrát teremtenek.

Különböző embereknek különböző megközelítések: Milyen típusú vállalati kultúrák léteznek?

Mindannyian hallottuk már azt a mondást, hogy „nincs olyan megközelítés, amely mindenkinek megfelel”. Ugyanez vonatkozik a vállalati kultúrára és a munkakörnyezetre is.

Ahogyan az embereknek különböző személyiségük és preferenciáik vannak, úgy a vállalatok is egyedi munkakörnyezetet alakítanak ki, amely tükrözi értékeiket és céljaikat.

Ebben a részben a leggyakoribb vállalati kultúra típusokat vizsgáljuk meg, mindegyiknek a saját erősségeivel és jellemzőivel együtt:

  • Csapat-első kultúra: Ebben a kultúrában az együttműködés és a csapatmunka a legfontosabb. Az alkalmazottak egymástól függnek, közös célokért dolgoznak együtt és támogatják egymás sikereit. Ez a környezet a nyílt csapatkommunikáción, az erős bajtársiasságon és a közös felelősségérzeten alapul.
  • Együttműködési kultúra: A nyílt kommunikáció és az információ megosztása az együttműködési kultúra sarokkövei. Itt szabadon cserélnek ötleteket, és a különböző részlegek alkalmazottai együtt dolgoznak a problémák megoldásán és innovatív megoldások kidolgozásán.
  • Ügyfélközpontú kultúra: Ahogy a neve is sugallja, ez a kultúra az ügyfelek elvárásainak túlteljesítését tartja szem előtt. A munkavállalók felhatalmazást kapnak arra, hogy kivételes szolgáltatást nyújtsanak, és minden tőlük telhetőt megtegyenek az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében. Ez a környezet a világos kommunikáción, az ügyfélkör mély megértésén és a pozitív ügyfélkapcsolatok kiépítésén alapul.
  • Adhokratikus kultúra: A gyors tempójú és dinamikus adhokratikus kultúrák az innovációra és a kockázatvállalásra épülnek. A formális struktúrák gyakran lazaak, és a munkavállalókat ösztönzik a kísérletezésre, a határok átlépésére és új ötletek kidolgozására. Ez a kultúra ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek gyorsan változó környezetben működnek és nagyfokú rugalmasságot igényelnek.
  • Célorientált kultúra: Az erős célorientált kultúrával rendelkező vállalatoknál a küldetés és a társadalmi hatások állnak minden tevékenységük középpontjában. Az alkalmazottak lelkesednek a vállalat küldetéséért, és teljesülést éreznek, amikor valami maguknál nagyobb dologhoz járulnak hozzá.

A hagyományos spektrumon túl

Míg a fenti kultúrák néhány gyakori típust képviselnek, mások nem sorolhatók be ilyen egyszerűen:

  • Elit vállalati kultúra: Ezek a kultúrák rendkívül versenyképesek és szelektívek lehetnek, és egy adott terület legkiválóbb tehetségeit vonzzák. A környezet többnyire gyors tempójú és igényes, de magas javadalmazást és presztízst is kínál.
  • Progresszív vállalati kultúra: Ezek a vállalatok progresszív munkahelyi gyakorlatokat alkalmaznak, például rugalmas munkarendet, társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseket és a munkavállalók jólétére való erős összpontosítást.

Hierarchia kontra horizontális struktúrák

A vállalati kultúra a szervezeti felépítés szerint is kategorizálható:

  • Hierarchikus kultúra: Ezeknek a vállalatoknak egyértelmű parancsnoki lánca, jól meghatározott szerepei és jelentési struktúrái vannak. A döntések felülről lefelé haladnak, és az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a megállapított eljárásokat. A hierarchikus kultúrák hatékonyak lehetnek és egyértelmű karrierutat biztosítanak, de azok számára, akik autonómiára vagy gyors tempójú környezetre vágynak, nem feltétlenül ideálisak.
  • Horizontális vállalati kultúra: Ezek a vállalatok, más néven lapos szervezetek, minimális hierarchiával rendelkeznek. Az alkalmazottak nagyfokú autonómiával és döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek. A kommunikáció gyakran informális, és minden szinten ösztönzik az együttműködést.

Ragyogó példák: erős kultúrával rendelkező vállalatok

Nézzünk meg néhány valós példát olyan vállalatok kultúrájára, amelyek pozitív kultúrájukról ismertek.

1. Zappos

Zappos
Forrás: Zappos

A Zappos arról híres, hogy elsődleges fontosságot tulajdonít az alkalmazottak boldogságának és kivételes ügyfélszolgálatot nyújt. Jelentős összegeket fektetnek az alkalmazottak képzésébe, és szórakoztató, motiváló munkakörnyezetet teremtenek.

Vessünk egy pillantást a Zappos „WOW” élményét meghatározó alapvető elemekre.

  • Boldogság teremtése: Ez az alapelv túlmutat a vevői elégedettségén. A Zappos arra törekszik, hogy olyan munkahelyet teremtsen, amely elősegíti a munkavállalók jólétét és célorientáltságát.
  • 10 alapérték: Ezek az értékek iránytűként szolgálnak, hangsúlyozva olyan szempontokat, mint a nyílt kommunikáció, a csapatmunka és a kalandvágy. Nem csak szavak a falon – a Zappos élmény szövetébe vannak szőve.
  • Szórakozás és egy kis furcsaság: A Zappos arra ösztönzi alkalmazottait, hogy fogadják el egyéniségüket, és hozzanak egy kis szórakozást a munkahelyre. Ez elősegíti a kreativitást és a bajtársiasság érzését.
  • Kultúrához illeszkedő munkatársak felvétele: A Zappos túllép a hagyományos készségértékeléseken. Olyan jelölteket keresnek, akik összhangban vannak alapértékeikkel, és őszintén élvezik a dinamikus, vidám munkahelyi kultúrát.
  • A munkavállalók felhatalmazása: A Zappos bevezette a Holacracy önszervező menedzsment modellt, hogy felhatalmazza a munkavállalókat és laposabbá tegye a hierarchiákat. Bár voltak kihívások, ez bizonyítja a vállalat hajlandóságát arra, hogy kísérletezzen a munkavállalói tulajdonosi szerepvállalás előmozdításával.
  • A ügyfélszolgálatra való összpontosítás: Az ügyfélszolgálati képviselők mindent megtesznek, hogy „elkápráztassák” az ügyfeleket. Önállóságuknak köszönhetően kreatív módon oldják meg a problémákat és építenek ki őszinte kapcsolatokat.

2. Google

Google
Forrás: Google

A Google sikertörténete szorosan összefonódik az egyedülálló vállalati kultúrájával, amely nagy hangsúlyt fektet a kreativitásra és a nyitottságra.

Az egyik vezető vállalati kultúra példaként ez a környezet lehetővé teszi a munkavállalók, vagy „Googlerek” számára, hogy kibontakozzanak és innovatív ötleteket fejlesszenek ki, amelyek forradalmasították az információhoz való hozzáférés és a technológiával való interakció módját.

  • 20% idő: A Google talán leghíresebb előnye a „20% idő” politika, amely lehetővé teszi az alkalmazottaknak, hogy a munkahét ötödét a fő feladataikon kívüli személyes projektekre fordítsák. Volt ennek valós hatása? Olyan úttörő termékek születtek ennek eredményeként, mint a Gmail és a Google Maps.
  • Nyílt kommunikáció és átláthatóság: A Google-nál a nyílt kommunikáció és az átláthatóság kultúrája uralkodik. Az információkat könnyen megosztják a részlegek között, és a munkavállalókat arra ösztönzik, hogy szabadon fejezzék ki ötleteiket. Ez megteremti az együttműködés feltételeit, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
  • A felhasználóra való összpontosítás: A Google-nál a felhasználó az első. Minden termék és szolgáltatás a felhasználói igények figyelembevételével kerül kialakításra. Ez a felhasználóközpontú megközelítés arra ösztönzi a Google munkatársait, hogy kreatívan gondolkodjanak a problémák megoldásáról és a felhasználói élmény javításáról.
  • „Moonshot Thinking” és kiszámított kockázatok: A Google nem fél a kiszámított kockázatoktól és az ambiciózus projektek megvalósításától. „Moonshot Thinking” filozófiájuk határokat feszeget és arra ösztönzi a Google munkatársait, hogy fedezzenek fel új területeket. Ez olyan csúcstechnológiák kifejlesztéséhez vezetett, mint az önvezető autók és a mesterséges intelligencia fejlődése.
  • Tanulás és kísérletezés: A Google nagyra értékeli a folyamatos tanulást és kísérletezést. A vállalat az alkalmazottaknak erőforrásokat és lehetőségeket biztosít új készségek elsajátításához és különböző megközelítések kipróbálásához. Ez elősegíti a növekedési szemlélet kialakulását, és arra ösztönzi a Google alkalmazottait, hogy kilépjenek a komfortzónájukból.

Összefoglalva: a Google kreativitásra és nyitottságra épülő vállalati kultúrája felhatalmazza az alkalmazottakat, ösztönzi a kreatív gondolkodást és együttműködő környezetet teremt.

3. Patagonia

Patagonia
Forrás: Patagonia

A Patagonia elkötelezettsége a környezeti felelősség iránt nem csupán egy marketing szlogen; ez a vállalati kultúra szerves részét képezi. A legendás hegymászó, Yvon Chouinard által alapított Patagonia hosszú története során mindig is a bolygót helyezte előtérbe a profit helyett.

  • A környezeti felelősség a középpontban: A Patagonia elkötelezettsége a bolygó iránt több, mint szavak. A felelősségteljes beszerzési gyakorlatoktól a közterületek védelméig, következetesen prioritásként kezelik a környezet jólétét.
  • Merész elkötelezettség: 2022-ben Yvon Chouinard alapító forradalmi lépést tett: a tulajdonjogot egy klímaváltozás elleni küzdelemmel foglalkozó alapítványra és nonprofit szervezetre ruházta át. Ez biztosítja, hogy a jövőbeli nyereség közvetlenül környezetvédelmi célokat támogasson, megerősítve a Patagonia környezetvédelmi elkötelezettségét.
  • Virágzó munkahely: A Patagonia tudja, hogy a boldog munkaerő a siker kulcsa. Úttörő szerepet játszottak abban, hogy rugalmas munkaidőt és nagylelkű fizetett szabadságot biztosítottak alkalmazottaiknak, és már jóval azelőtt kialakították a jólét kultúráját, hogy ez általános gyakorlat lett volna.
  • A munkavállalók jóléte a gyakorlatban: A COVID-19 járvány idején a Patagonia prioritásként kezelte a munkavállalókat: a boltok bezárása ellenére megtartotta a személyzetet és folytatta a fizetések kifizetését, ezzel is bizonyítva elkötelezettségét a váratlan körülmények iránt. 2022-ben Ryan Gellert vezérigazgató bezárta az összes észak-amerikai boltot, raktárat és irodát a karácsony és újév közötti héten, és meglepetésként fizetett szabadságot ajándékozott a munkavállalóknak.

A Patagonia magasra tette a lécet az erős szervezeti kultúra terén. Bemutatják, milyen ereje van annak, ha a vállalati értékeket egy olyan céllal hangolják össze, amely pozitív hatással van a nagyobb közösségre, miközben egyúttal prioritásként kezelik a munkavállalók jólétét. Kiváló példát mutatnak arra, hogyan lehet egy sikeres vállalkozás pozitív hatással lenni mind a bolygóra, mind a munkavállalókra.

4. GitLab

GitLab
Forrás: GitLab

A GitLab vállalati kultúrája három alapelvre épül: távoli munkavégzés, átláthatóság és az együttműködés hangsúlyozása.

Távoli munkavégzésre épülő kultúra:

  • A GitLab egy teljesen távoli vállalat, amelynek alkalmazottai a világ minden táján megtalálhatók. Ez bizalmat épít és lehetővé teszi az egyének számára, hogy helytől függetlenül hatékonyan dolgozzanak.
  • Ha a távmunka elsődleges megközelítését fontolgatod: Fektess be távmunkát támogató eszközökbe, például videokonferencia-platformokba és projektmenedzsment szoftverekbe. De csak azért, mert mindenki használja őket, még nem biztos, hogy a te csapatodnak is a legmegfelelőbbek. A kulcs az, hogy olyan eszközöket válasszon, amelyek segítenek az Ön egyedi csapatának zökkenőmentesen együttműködni és sikeresen működni a távoli környezetben. Vegye figyelembe a kommunikációs stílusát – valós idejű csevegés vagy aszinkron beszélgetések? A projekt összetettsége – elegendő egy egyszerű teendőlista-alkalmazás, vagy robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükség? Kínáljon rugalmas munkarendet, és fontolja meg a tömörített munkahét bevezetését, hogy a távoli munkavállalók számára munka-magánélet egyensúlyt teremtsen. Határozzon meg egyértelmű elvárásokat és teljesítménymutatókat, hogy biztosítsa a termelékenységet a távoli környezetben.
  • Fektessen be távoli együttműködési eszközökbe, például videokonferencia-platformokba és projektmenedzsment szoftverekbe. De csak azért, mert mindenki használja őket, még nem biztos, hogy a legmegfelelőbbek a csapatának. A legfontosabb, hogy olyan eszközöket válasszon, amelyek segítenek az Ön egyedi csapatának zökkenőmentesen együttműködni és sikeresen működni távoli környezetben. Gondoljon át a kommunikációs stílusát – valós idejű csevegés vagy aszinkron beszélgetések? A projekt összetettsége – elegendő egy egyszerű teendőlista-alkalmazás, vagy robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükség?
  • Gondold át a kommunikációs stílusodat – valós idejű csevegés vagy aszinkron beszélgetések?
  • A projekt összetettsége – elegendő egy egyszerű teendőlista-alkalmazás, vagy robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükség?
  • Kínálj rugalmas munkarendet, és fontold meg a rövidített munkahét bevezetését, hogy a távmunkát végző alkalmazottak számára is biztosítsd a munka és a magánélet egyensúlyát.
  • Határozz meg egyértelmű elvárásokat és teljesítménymutatókat a távoli munkavégzés során a termelékenység biztosítása érdekében.
  • Fektessen be távoli együttműködési eszközökbe, például videokonferencia-platformokba és projektmenedzsment szoftverekbe. De csak azért, mert mindenki használja őket, még nem biztos, hogy a legmegfelelőbbek a csapatának. A legfontosabb, hogy olyan eszközöket válasszon, amelyek segítenek az Ön egyedi csapatának zökkenőmentesen együttműködni és sikeresen működni távoli környezetben. Gondoljon át a kommunikációs stílusát – valós idejű csevegés vagy aszinkron beszélgetések? A projekt összetettsége – elegendő egy egyszerű teendőlista-alkalmazás, vagy robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükség?
  • Gondold át a kommunikációs stílusodat – valós idejű csevegés vagy aszinkron beszélgetések?
  • A projekt összetettsége – elegendő egy egyszerű teendőlista-alkalmazás, vagy robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükség?
  • Kínálj rugalmas munkarendet, és fontold meg a rövidített munkahét bevezetését, hogy a távmunkát végző alkalmazottak számára is biztosítsd a munka és a magánélet egyensúlyát.
  • Határozz meg egyértelmű elvárásokat és teljesítménymutatókat a távoli munkavégzés során a termelékenység biztosítása érdekében.
  • Gondold át a kommunikációs stílusodat – valós idejű csevegés vagy aszinkron beszélgetések?
  • A projekt összetettsége – elegendő egy egyszerű teendőlista-alkalmazás, vagy robusztus projektmenedzsment funkciókra van szükség?

Átláthatóság:

  • A GitLab nyíltan megosztja a vállalat pénzügyi adatait, teljesítménymutatóit és egyéb releváns információkat az alkalmazottakkal. Ez bizalmat épít és mindenki számára biztosítja a tájékozottságot.
  • Ha javítani szeretné a vállalat átláthatóságát: Ösztönözze a hatékony kommunikációs stratégiák alkalmazását a szervezet minden szintjén. Tartson rendszeres kommunikációs üléseket, ahol a vezetőség megosztja a vállalat legfrissebb híreit és válaszol a kérdésekre. Tegye hozzáférhetővé a munkavállalók számára a munkával kapcsolatos releváns adatokat és információkat.
  • Ösztönözze a hatékony kommunikációs stratégiák alkalmazását a szervezet minden szintjén
  • Rendszeresen tartson kommunikációs üléseket, ahol a vezetőség megosztja a vállalat legfrissebb híreit és válaszol a kérdésekre.
  • Tedd hozzáférhetővé a munkavállalóid számára a munkával kapcsolatos releváns adatokat és információkat
  • Ösztönözze a hatékony kommunikációs stratégiák alkalmazását a szervezet minden szintjén
  • Rendszeresen tartson kommunikációs üléseket, ahol a vezetőség megosztja a vállalat legfrissebb híreit és válaszol a kérdésekre.
  • Tedd hozzáférhetővé a munkavállalóid számára a munkával kapcsolatos releváns adatokat és információkat

Együttműködés:

  • A GitLab a távoli munkavégzés ellenére is kiemelten fontosnak tartja az erős csapatszellemet. Virtuális csapatépítő rendezvényeket szerveznek, és ösztönzik a funkciók közötti együttműködést.
  • Az együttműködés elősegítése a vállalatodban: Teremts lehetőségeket a részlegek közötti interakcióra találkozók, projektek vagy események révén Használj online együttműködési eszközöket, például megosztott dokumentumokat és feladatkezelő platformokat, hogy egyszerűsítsd a kommunikációt és biztosítsd a csapaton belüli átláthatóságot
  • Teremts lehetőségeket a részlegek közötti interakcióra találkozók, projektek vagy események révén
  • Használj online együttműködési eszközöket, például megosztott dokumentumokat és feladatkezelő platformokat, hogy egyszerűsítsd a kommunikációt és biztosítsd a csapaton belüli átláthatóságot.
  • Teremts lehetőségeket a részlegek közötti interakcióra találkozók, projektek vagy események révén
  • Használj online együttműködési eszközöket, például megosztott dokumentumokat és feladatkezelő platformokat, hogy egyszerűsítsd a kommunikációt és biztosítsd a csapaton belüli átláthatóságot.

Ha ezeket az alapvető szempontokat figyelembe veszi és saját igényeihez igazítja, akkor a GitLabhoz hasonló munkakörnyezetet és szervezeti kultúrát alakíthat ki, amelyben a bizalom, az együttműködés és a felelősségvállalás érzése uralkodik, ami boldog és produktív munkaerőt eredményez.

5. Puffer

Buffer
Forrás: Buffer

A Buffer teljes mértékben távoli munkavállalói egy olyan munkahelyi kultúrában boldogulnak, amely a átláthatóságon, az autonómián, a munkahelyi rugalmasságon és az erős csapatszellemön alapul.

A Buffer megközelítése nagy hangsúlyt fektet a bizalom és a kapcsolatok építésére a fizikai távolság ellenére. Íme ezeknek az alapértékeknek a lebontása és az, hogy vállalatod hogyan tudja beépíteni őket:

  • Átláthatóság: A Buffer is kiemelten fontosnak tartja a nyílt kommunikációt és az információk megosztását. Nyíltan közzéteszik a vállalat pénzügyi adatait, céljait, sőt még a belső megbeszéléseket is a blogjukon. Ez bizalmat épít, és biztosítja, hogy mindenki tájékozottnak érezze magát, és elkötelezett legyen a vállalat sikere iránt. Végrehajtási tipp: Tartson rendszeres teljes létszámú értekezleteket, vagy hozzon létre egy vállalati blogot, ahol a vezetőség megosztja a friss híreket, a terveket és a releváns adatokat.
  • Végrehajtási tipp: Rendszeresen tartson teljes létszámú értekezleteket, vagy hozzon létre egy vállalati blogot, ahol a vezetőség megosztja a friss híreket, a terveket és a releváns adatokat.
  • Autonómia és felelősségvállalás: A Buffer felhatalmazza az alkalmazottakat, hogy döntéseket hozzanak és felelősséget vállaljanak a munkájukért. Ez elősegíti a felelősségérzet és a számonkérhetőség kialakulását. Végrehajtási tipp: A feladatokat egyértelműen ossza szét, és biztosítsa az alkalmazottaknak a sikerhez szükséges erőforrásokat és támogatást. Ösztönözze őket, hogy kezdeményezzenek és próbáljanak ki különböző megközelítéseket.
  • Végrehajtási tipp: A feladatokat egyértelműen ossza szét, és biztosítsa a munkavállalóknak a sikerhez szükséges erőforrásokat és támogatást. Ösztönözze őket, hogy kezdeményezzenek és próbáljanak ki különböző megközelítéseket.
  • Bizalomépítés távolról: Virtuális csapatépítő tevékenységeket, például online játékokat és társasági összejöveteleket ösztönöznek a közösségérzet kialakítása érdekében. Ezenkívül a Buffer hatékony eszközök és folyamatok felhasználásával elősegíti a csapatok és helyszínek közötti nyílt és őszinte kommunikációt. Végrehajtási tipp: Fektessen be olyan kommunikációs eszközökbe, mint a videokonferencia és az azonnali üzenetküldő platformok. Tervezzen rendszeres csapatépítő tevékenységeket, amelyek szórakoztatóak és vonzóak a távoli környezetben.
  • Végrehajtási tipp: Fektessen be olyan kommunikációs eszközökbe, mint a videokonferencia és az azonnali üzenetküldő platformok. Tervezzen rendszeres csapatépítő tevékenységeket, amelyek szórakoztatóak és vonzóak a távoli munkakörnyezetben.
  • Végrehajtási tipp: Rendszeresen tartson teljes létszámú értekezleteket, vagy hozzon létre egy vállalati blogot, ahol a vezetőség megosztja a friss híreket, a terveket és a releváns adatokat.
  • Végrehajtási tipp: A feladatokat egyértelműen ossza szét, és biztosítsa a munkavállalóknak a sikerhez szükséges erőforrásokat és támogatást. Ösztönözze őket, hogy kezdeményezzenek és próbáljanak ki különböző megközelítéseket.
  • Végrehajtási tipp: Fektessen be olyan kommunikációs eszközökbe, mint a videokonferencia és az azonnali üzenetküldő platformok. Tervezzen rendszeres csapatépítő tevékenységeket, amelyek szórakoztatóak és vonzóak a távoli munkakörnyezetben.

További ötletek a Buffer által inspirált vállalati kultúra kialakításához:

  • Összpontosíts az értékekre: Határozd meg azokat az alapértékeket, amelyek tükrözik a vállalat küldetését és a kívánt kultúrát. A Buffer értékei között szerepel a „transzparencia alapértelmezett”, „élj okosabban, ne keményebben” és „jóság alapértelmezett”. Gondoskodj arról, hogy ezek az értékek beépüljenek a mindennapi munkavégzésbe.
  • Ünnepelje a sikereket: Ismerje el és jutalmazza a munkavállalók nagy és kis eredményeit, hogy fenntartsa a morált és a motivációt.

2 hatékony módszer a vállalati kultúra értékelésére

Megtanultuk, hogy az erős kultúra a sikeres szervezet gerince. De honnan tudhatod, hogy a kultúrád virágzik-e? Íme két fontos módszer a vállalati kultúra értékeléséhez:

Végezz alkalmazotti visszajelzési felméréseket és kilépési interjúkat

A vállalati kultúra megértéséhez elengedhetetlen, hogy rendszeresen kérdezd meg a munkavállalók véleményét. Használj névtelen felméréseket, hogy őszinte visszajelzéseket gyűjts különböző témákról, például a munka és a magánélet egyensúlyáról, a kommunikációról, a vezetésről és az általános elégedettségről.

A ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőív sablonja segít Önnek értékes visszajelzéseket gyűjteni az alkalmazottaktól.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőív sablonja segít Önnek értékes visszajelzéseket gyűjteni az alkalmazottaktól.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp alkalmazottak elkötelezettségét mérő kérdőív sablonja, segíthetnek egy átfogó kérdőív kidolgozásában, amely értékes információkat gyűjt az alkalmazottakról.

Ez a sablon egyszerűsíti a munkavállalói visszajelzések gyűjtését és elemzését. Felhasználóbarát formátumot biztosít egyedi felmérések létrehozásához, valós idejű válaszok gyűjtéséhez és a visszajelzések osztályok vagy csapatok szerinti kategorizálásához. Ez lehetővé teszi a munkavállalói elégedettség felmérését, a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és végső soron a munkavállalói elkötelezettség növelését.

Rendszeresen ellenőrizd a kultúra állapotát

Feltétlenül foglalkozz a vállalati kultúrával, mielőtt problémák merülnének fel. Végezz rendszeres „kultúra-állapotfelméréseket”, amelyek magukban foglalják fókuszcsoportokat, egyéni megbeszéléseket vagy nyílt fórumokat. Ez lehetővé teszi, hogy azonosítsd a fejlesztésre szoruló területeket, és proaktívan kezelj minden olyan potenciális problémát, amely hatással lehet a munkavállalók moráljára vagy elkötelezettségére.

Hogyan építsünk pozitív vállalati kultúrát? Tegye az embereit a középpontba

Fektessen be az alkalmazottaiba

Az egészséges vállalati kultúra a munkavállalók jólétére épül.

  • Javadalmazás és juttatások: Kínálj versenyképes javadalmazási csomagokat, amelyek vonzó juttatásokat tartalmaznak, mint például egészségbiztosítás, fizetett szabadság és szakmai fejlődési lehetőségek. Ez bizonyítja elkötelezettségedet a munkavállalók jóléte iránt, és növelheti a munkával való elégedettséget.
  • Munkavállalói elkötelezettség: Aktívan ösztönözd a munkavállalók elkötelezettségét azáltal, hogy bevonod őket a döntéshozatalba és elismered eredményeiket. Rendszeresen gyűjts visszajelzéseket és foglalkozz az aggályaikkal, hogy megmutasd, mennyire értékesnek tartod a véleményüket.

A szilók lebontása

  • A kreativitás és a nyitottság fontossága: Ösztönözd a nyílt kommunikációt és a sokszínű nézőpontokat. Engedd meg az alkalmazottaknak, hogy kísérletezzenek és kihívják a status quo-t az innováció elősegítése érdekében.
  • Átlátható kommunikáció és zökkenőmentes együttműködés: Szüntesse meg a részlegek közötti szeparációt, és ösztönözze a funkciók közötti együttműködést. Használja a ClickUp távoli munkavégzés funkcióit, mint például: Célok és célkitűzések: Állítson fel egyértelmű célokat és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Célok funkciójával, biztosítva, hogy mindenki ugyanazokat a célokat kövesse és azok elérése érdekében dolgozzon. Valós idejű csevegés: Hozzon létre egy nyitott kommunikáció és gyors problémamegoldás kultúráját a ClickUp Csevegés nézet funkciójával, amely azonnali üzenetküldést és csapatmegbeszéléseket tesz lehetővé. Projektidő-nyomon követés: Ösztönözze a munka és a magánélet egyensúlyát azáltal, hogy a munkavállalók hatékonyan nyomon követhetik munkaidejüket a ClickUp Projektidő-nyomon követés funkciójával. Megosztott naptárak: A ClickUp Naptár nézet funkciója biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, mivel központi helyet biztosít a határidők, események és csapatok ütemterveinek megtekintéséhez. Megosztott dokumentumok: Hozzon létre egy központi adattárat a vállalat tudásáról a ClickUp Dokumentumok funkciójával. Ez lehetővé teszi az új alkalmazottak számára, hogy gyorsan felzárkózzanak, és elősegíti a tudásmegosztást a csapatok között. Műszerfalak: A ClickUp Csapatok funkciója lehetővé teszi a vezetők számára, hogy az adatok vizualizálásával felismerjék az eredményeket és kezeljék a kihívásokat. Ez hozzájárul a felelősségvállalás és a támogatás kultúrájához, amelyben a munkavállalók értékesnek érzik magukat hozzájárulásuk miatt.
  • Célok és célkitűzések: Határozz meg egyértelmű célokat és kövesd nyomon az előrehaladást a ClickUp Célok funkciójával, biztosítva, hogy mindenki ugyanazokat a célokat kövesse és ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon.
  • Valós idejű csevegés: Teremtsen nyílt kommunikációs kultúrát és gyors problémamegoldást a ClickUp Chat View funkciójával, amely azonnali üzenetküldésre és csapatmegbeszélésekre szolgál.
  • Projektidő-nyomon követés: Ösztönözd a munka és a magánélet egyensúlyát azzal, hogy a ClickUp projektidő-nyomon követési funkciójával a munkavállalók hatékonyan nyomon követhetik munkaidejüket.
  • Megosztott naptárak: A ClickUp Naptár nézetének köszönhetően mindenki ugyanazon az oldalon van, mivel egy központi helyen tekintheti meg a határidőket, eseményeket és a csapat ütemtervét.
  • Megosztott dokumentumok: Hozzon létre egy központi adattárat a vállalati tudásról a ClickUp Docs segítségével. Ez lehetővé teszi az új alkalmazottak számára, hogy gyorsan felzárkózzanak, és elősegíti a tudásmegosztást a csapatok között.
  • Műszerfalak: A ClickUp Teams lehetővé teszi a vezetők számára, hogy az adatok vizualizálása révén felismerjék az eredményeket és kezeljék a kihívásokat. Ez hozzájárul a felelősségvállalás és a támogatás kultúrájához, amelyben a munkavállalók értékesnek érzik magukat hozzájárulásuk miatt.
  • Célok és célkitűzések: Határozz meg egyértelmű célokat és kövesd nyomon az előrehaladást a ClickUp Célok funkciójával, biztosítva, hogy mindenki ugyanazokat a célokat kövesse és ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon.
  • Valós idejű csevegés: Teremtsen nyílt kommunikációs kultúrát és gyors problémamegoldást a ClickUp Chat View funkciójával, amely azonnali üzenetküldésre és csapatmegbeszélésekre szolgál.
  • Projektidő-nyomon követés: Ösztönözd a munka és a magánélet egyensúlyát azzal, hogy a ClickUp projektidő-nyomon követési funkciójával a munkavállalók hatékonyan nyomon követhetik munkaidejüket.
  • Megosztott naptárak: A ClickUp Naptár nézetének köszönhetően mindenki ugyanazon az oldalon van, mivel egy központi helyen tekintheti meg a határidőket, eseményeket és a csapat ütemtervét.
  • Megosztott dokumentumok: Hozzon létre egy központi adattárat a vállalati tudásról a ClickUp Docs segítségével. Ez lehetővé teszi az új alkalmazottak számára, hogy gyorsan felzárkózzanak, és elősegíti a tudásmegosztást a csapatok között.
  • Műszerfalak: A ClickUp Teams lehetővé teszi a vezetők számára, hogy az adatok vizualizálása révén felismerjék az eredményeket és kezeljék a kihívásokat. Ez hozzájárul a felelősségvállalás és a támogatás kultúrájához, amelyben a munkavállalók értékesnek érzik magukat hozzájárulásuk miatt.

Íme néhány a ClickUp számos funkciója közül, amelyek segítenek hatékonyabban együttműködni a csapatoddal.

Empátiával és bizalommal vezessen

A vezetők döntő szerepet játszanak a vállalati kultúra alakításában.

  • A vezetés szerepe: Azok a vezetők, akik megtestesítik a vállalat értékeit, empátiát tanúsítanak és bizalmat építenek ki csapataikkal, jelentősen hozzájárulnak a pozitív munkakörnyezet megteremtéséhez. Mutasson példát, bízza meg csapatát, és biztosítson lehetőségeket a növekedésre és a fejlődésre.
  • Az empátia és a bizalom értéke: Az empátia elősegíti a vezetők és az alkalmazottak közötti kapcsolatot és megértést. A bizalom arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy kockázatot vállaljanak, hangot adjanak ötleteiknek, és végső soron jobban elkötelezzék magukat a munkájuk iránt.

Az erős vállalati kultúra kialakításához egyértelmű vízióra van szükség. Ha segítségre van szüksége ebben, nézze meg a ClickUp Vision Whiteboard sablonját. Ez nem csak a terméktervezéshez használható, hanem hatékony eszköz lehet a pozitív és egységes csapatkörnyezet kialakításához is.

A ClickUp Vision Whiteboard Template (Vízió táblasablon) segít megfogalmazni a víziódat és nyomon követni az előrehaladást.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp Vision Whiteboard Template (Vízió táblás sablon) segít megfogalmazni a víziódat és nyomon követni az előrehaladást.

Ez a sablon és a ClickUp projektmenedzsment funkciója ugródeszkaként szolgál a közös ötleteléshez és a haladás átlátható nyomon követéséhez, így mindenki tájékozott és motivált marad.

A munka és a magánélet egyensúlyának előtérbe helyezése

A munkavállalók jólétének előtérbe helyezése nem csak pingpongasztalok és szundikabok biztosítását jelenti. Ez egy stratégiai befektetés, amely növeli a termelékenységet és csökkenti a kiégést.

  • Tiszteld a munkavállalók idejét: Határozz meg egyértelmű munkaidőt, és kerülj el olyan gyakorlatokat, mint az éjszakai e-mailek vagy a hétvégi munka, hacsak az nem feltétlenül szükséges. Ösztönözd a rendszeres szüneteket a nap folyamán, hogy megelőzd a kiégést. Támogasd azt a kultúrát, amelyben a munkavállalók nyugodtan kapcsolódnak ki a munkaidő után.
  • Okos időgazdálkodás: Fontolja meg rugalmas munkarendek bevezetését, például távmunka lehetőségeket vagy rövidített munkahétet, hogy kielégítse a különböző igényeket. Akadályozza meg a jelenléti kényszert azáltal, hogy aktívan ösztönzi a fizetett szabadságok, a mentális egészségügyi szünetek vagy a személyes kötelezettségek kihasználását.
  • Példával járj elöl: Az erős vezetés megadja az alaphangot. A vezetőknek példát kell mutatniuk az egészséges munka-magánélet egyensúlyra, tiszteletben tartva saját idejüket és másokat is erre ösztönözve. Teremts olyan nyitott környezetet, ahol a munkavállalók nyugodtan beszélhetnek a munkaterheléssel kapcsolatos aggályaikról és kérhetnek változtatásokat.

Változtasd meg a beilleszkedési szemléletet

Az onboardingot hagyományosan úgy tekintik, mint egy folyamatot, amelynek célja, hogy az új alkalmazottak gyorsan megismerjék szerepüket és feladataikat. De a vállalatoknak túl kell lépniük az alapokon. A jól megtervezett onboarding program ugródeszkaként szolgál az új alkalmazottaknak a vállalati kultúrába való beilleszkedéséhez az első naptól kezdve.

Ez a hangsúlyeltolódás néhány fontos változást igényel:

  • Összpontosíts az értékekre, ne csak a feladatokra: Ne csak a munkakörrel kapcsolatos részleteket tanítsd meg. Az új munkatársak beilleszkedését a vállalat alapértékei, küldetése és célja is kísérje. Ez segít az új munkatársaknak megérteni, hogy szerepük hogyan járul hozzá a nagyobb egészhez.
  • Kapcsolatok elősegítése: Helyezd előtérbe a kollégákkal való kapcsolatok építését és a tartozás érzésének erősítését. Ez magában foglalhatja a csapat ebédeket, mentorprogramokat vagy buddy rendszereket.
  • Visszajelzések gyűjtése: Az új munkatársak beillesztése nem lehet egyirányú folyamat. Rendszeresen kérj visszajelzéseket az új munkatársaktól, hogy azonosítsd a fejlesztésre szoruló területeket, és biztosítsd a zökkenőmentes és pozitív beilleszkedést a vállalati kultúrába.
Ez az új munkavállalók beilleszkedését segítő sablon egy ellenőrzőlistát tartalmaz az új munkavállalók számára, hogy biztosan felkészülten kezdjék meg munkájukat az új vállalatnál!
Töltse le ezt a sablont
Ez az új munkavállalók beilleszkedését segítő sablon egy ellenőrzőlistát tartalmaz az új munkavállalók számára, hogy biztosan felkészülten kezdjék meg munkájukat az új vállalatnál!

A ClickUp új alkalmazottak beilleszkedését segítő sablonja segítségével egyszerűsítheti a beilleszkedést, és biztosíthatja, hogy az új alkalmazottak jól érezzék magukat, tájékozottak legyenek és lelkesen vegyenek részt a munkában.

Ez a testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy lépésről lépésre kidolgozz egy beilleszkedési folyamatot, világos feladatkiosztással, határidőkkel és automatikus emlékeztetőkkal. Később a ClickUp Tasks segítségével különböző csapat tagoknak rendelhetsz feladatokat, és vizuálisan követheted a haladást.

Ez biztosítja a zökkenőmentes és hatékony beilleszkedést, így az új munkatársak már az első naptól kezdve felzárkózhatnak és értékesnek érezhetik magukat.

Az erős kultúra növeli a termelékenységet, javítja a munkavállalói megtartást és emeli a márka hírnevét

A vállalati kultúrába való befektetés nem csak helyes dolog, hanem az üzletnek is jó. Azok a munkavállalók, akik értékesnek, támogatottnak és elkötelezettnek érzik magukat, nagyobb valószínűséggel tesznek meg mindent a vállalatért.

Szánjon időt arra, hogy értékelje a jelenlegi kultúrát, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket. A blogbejegyzésben szereplő tippek követésével olyan pozitív és virágzó munkakörnyezetet hozhat létre, amely vonzza és megtartja a legtehetségesebb munkatársakat, ösztönzi az innovációt és előreviszi a vállalkozását.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és hozz létre egy olyan teret, ahol alkalmazottaid és vállalkozásod virágozhat!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp