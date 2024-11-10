A 13 legjobb AI videógenerátor lenyűgöző tartalmakhoz

Tudta? Az Instagram Reels algoritmusa négyhetente változik.

Épp amikor azt hiszi, hogy megfejtette a kódot, az újra megváltozik.

A professzionális videószerkesztők és stúdiók bérlésének magas költségei miatt nehézséget jelenthet elegendő, igényeinek megfelelő, kiváló minőségű videó elkészítése.

Szeretnéd megtudni, mi a stratégiám a lenyűgöző videók rövid időn belüli elkészítéséhez? AI videó generátor használata.

Az AI videógenerátor és videószerkesztő másodpercek alatt bármit létrehozhat, a byte méretű klipektől a teljes hosszúságú videókig. Ezek az AI által generált videók nem csak jól néznek ki, hanem elkészítésük is lényegesen kevesebb időt vesz igénybe.

Ebben a cikkben bemutatom a legjobb AI videóeszközöket, amelyeket személyesen használtam és megszerettem. Megbeszéljük a legjobb funkcióikat, korlátaikat, áraikat és online értékeléseiket.

Mit kell keresnie egy AI videó generátorban?

A legjobb AI videógenerátor kiválasztásakor mindig figyelembe veszek néhány kulcsfontosságú funkciót.

Először is, a videószerkesztési funkciók fontosak. Olyan AI videószerkesztőre van szüksége, amely zökkenőmentes szerkesztési folyamatot kínál, például vágást, háttérzene hozzáadását vagy videoklipek és archív felvételek beépítését.

Ezután ellenőrizze a testreszabási lehetőségeket.

Akár magyarázó videókat, közösségi média videókat vagy hosszabb YouTube-videókat készít, a legjobb AI videószerkesztők lehetővé teszik a videósablonok használatát és rugalmasságot biztosítanak a tartalom létrehozásában bármilyen videóformátumban.

Az olyan fejlett funkciók, mint az AI avatarok és a szöveg-videó, forradalmasíthatják a tartalomgyártást.

? Például, amikor népszerű AI videóeszközökkel, mint a Pictory vagy a Synthesia készítek videókat, egyszerűen feltöltöm a forgatókönyvet, kiválasztom a kedvenc AI avatáromat, és néhány kattintással professzionális videót generálok.

Végül, a felhasználói élmény is fontos.

? Például egyes eszközökkel lenyűgöző, közzétételre kész videókat hozhat létre anélkül, hogy órákat kellene szerkesztéssel töltenie vagy a produkció minőségével kellene foglalkoznia.

Olvassa el még: A 50 legjobb AI eszköz és szoftver 2024-ben

A 13 legjobb AI videógenerátor, amit érdemes kipróbálni

1. Synthesia (A legjobb AI-generált képzési és marketing videókhoz)

via Synthesia

A Synthesia egy vezető AI videógenerátor, amely egyszerűvé és intuitívvá teszi a videók készítését anélkül, hogy kiterjedt videóprodukciós ismeretekkel kellene rendelkezni.

A Synthesia segítségével hosszú, bonyolult súgócikkeket alakítottam át felhasználóbarát videókká (ez különösen hasznos az ügyfélszolgálati csapatok számára).

A Sythesia több AI-avatárja és fejlett hangalámondási képességei vonzóvá teszik a videotartalmakat, különösen képzési és marketingvideók készítéséhez.

A Synthesia legjobb funkciói

AI avatarok: Válasszon a sokféle avatár közül, hogy videói még vonzóbbak és inkluzívabbak legyenek.

Azonnali hangalámondás: alakítsa át a forgatókönyveket kiváló minőségű hangalámondássá több száz természetes hangzású AI-hang segítségével.

1 kattintásos fordítások: Fordítsa le videóit több mint 140 nyelvre, hogy globális közönséget érjen el.

AI videó asszisztens: Alkalmazzon AI-t és előre megtervezett sablonokat, hogy ötleteit, prezentációit, PDF-jeit és weboldalait videókká alakítsa!

Együttműködési eszközök: Dolgozzon együtt valós időben és kezelje a projekteket megosztott munkaterületeken

A Synthesia korlátai

A videók hosszának korlátozása: Korlátozza a hosszabb videók létrehozását mind az ingyenes, mind a fizetős csomagok esetében.

Korlátozott avatar- és sablonválaszték: Széles körű testreszabási lehetőségeket kínál, de a versenytársakhoz képest szűkebb AI-avatar- és sablonválasztékot biztosít.

Tartalom-moderálási problémák: Kihívásokat jelent a tartalom-moderálás, különösen politikai témák esetében, ami indokolatlan videó-elutasításokhoz vezet.

Nincs ingyenes verzió: Nincs ingyenes verzió, a hozzáféréshez előfizetés szükséges.

Synthesia árak

Starter: 18 USD/hó (éves számlázás)

Creator: 64 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Olvassa el még: 10 Synthesia AI alternatíva AI-generált videókhoz

2. Pictory (A legjobb az egyszerű AI-videókészítéshez)

via Pictory

Mint valaki, aki gyakran készít tartalmakat közösségi médiához és online tanfolyamokhoz, a Pictory számomra egy forradalmian új AI videógenerátor.

Ez a videokészítő sokféle felhasználó igényeit kielégíti, beleértve a tartalomkészítőket, a marketingeseket és az oktatókat, és jól működik azok számára is, akiknek nincs videószerkesztési tapasztalatuk, valamint azok számára is, akik még újak a videokészítés terén. A Pictory szöveg-videó funkciói a legjobb AI videógenerátorok szintjén vannak.

Ezenkívül a videógenerátor automatikus feliratozási funkcióval rendelkezik, és pár perc alatt közösségi médiára alkalmas tartalmat hozhat létre.

A Pictory legjobb funkciói

Szöveg-videó generálás: Konvertálja a szkripteket vagy cikkeket videókká, releváns képekkel és hanganyagokkal.

AI hangalámondás: Válasszon a sokféle valósághű AI hang közül, hogy narrálja tartalmát.

Automatikus feliratozás: Feliratok és feliratok automatikus generálása az akadálymentesség javítása érdekében

Videó összefoglalók: Hosszabb videókból gyorsan készíthet összefoglalókat, hogy a nézők figyelmét rövid összefoglalásokkal vonzza magára.

Testreszabási lehetőségek: Személyre szabhatja videóit olyan márkaelemekkel, mint logók, színek és betűtípusok.

A Pictory korlátai

Korlátozott hangváltozatok az ingyenes verzióban: minimális hangopciókat kínál, ezért a nagyobb változatosság érdekében frissítésre van szükség.

Korlátozott fejlett funkciók: A legfontosabb fejlett funkciók kizárólag a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami korlátozza az alapszintű felhasználók funkcionalitását.

Korlátozott integrációk: Elsősorban a Zapierrel integrálható, amely nem minden munkafolyamatot támogat.

A Pictory árai

Ingyenes próba

Standard: 23 USD/hó (vagy 19 USD/hó éves előfizetéssel)

Prémium: 47 USD/hó (vagy 39 USD/hó éves előfizetéssel)

Csapatok: 119 USD/hó (vagy 99 USD/hó éves előfizetéssel)

Pictory értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (75 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (140 értékelés)

Olvassa el még: 10 AI videóösszefoglaló a munkájának leírásához

3. HeyGen (A legjobb rövid, AI-vezérelt avatárvideók készítéséhez)

via HeyGen

Ha Ön tartalomkészítő, aki több nyelven szeretne kommunikálni vagy új piacokra szeretne terjeszkedni, a HeyGen segítségével kiváló minőségű videókat készíthet hangalámondással és testreszabható avatarokkal.

Ahelyett, hogy univerzális AI videógenerátorként pozícionálná magát, a HeyGen hírnevét videógeneráló képességeinek köszönheti, amelyek stúdióminőségű videókat készítenek több mint 175 nyelven. Akár különböző ruhákkal és témákkal is testreszabhatja videó avatarját.

Az eszköz meglehetősen intuitív felhasználói felülettel rendelkezik.

A HeyGen hasznos, de korlátozott natív integrációkkal rendelkezik, a legtöbb integráció a Zapieren keresztül történik. Ez bonyolultabbá teheti a videokészítési munkafolyamatot.

A HeyGen legjobb funkciói

Különböző avatarok: Több mint 120 testreszabható avatar áll rendelkezésre, amelyek különböző közönségek igényeihez igazíthatók.

Többnyelvű hangalámondás: Készítsen videókat szinkronizált hanggal, több mint 300 hanggal és több mint 40 nyelven, ezzel növelve globális elérhetőségét.

Szöveg-videó konverzió: Néhány kattintással alakítsa át a szkripteket vonzó videókká!

Generatív ruhák: Az AI-parancsok segítségével testreszabhatja az avatarok ruházatát, hogy azok különböző témákhoz és alkalmakhoz illeszkedjenek.

API-integráció: Integrálja a HeyGen funkcióit más platformokba az automatizált videokészítés érdekében.

A HeyGen korlátai

Korlátozott hangváltozatok az ingyenes verzióban: Minimális hangopciókat kínál, további változatokhoz frissítés szükséges.

Korlátozott fejlett funkciók: Csak a magasabb szintű csomagokban található kulcsfontosságú fejlett funkciókat tartalmazza, ami korlátozza az alapszintű felhasználók számára elérhető funkcionalitást.

Korlátozott integrációk: Elsősorban a Zapierrel integrálható, ami nem minden munkafolyamatnak felel meg.

HeyGen árak

Ingyenes

Creator Plan: 24 USD/hó (éves számlázás)

Csapatcsomag: 69 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati csomag: Egyedi árazás

HeyGen értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (290+ értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb videomarketing szoftver 2024-ben

4. InVideo (A legjobb gyors és egyszerű videokészítéshez)

az InVideo segítségével

Ideális marketingesek, oktatók és tartalomkészítők számára, akiknek hatékonyan kell kiváló minőségű videókat készíteniük – az InVideo egy másik remek AI videógenerátor eszköz, amely mindenki számára elérhetővé teszi a videóprodukciót, függetlenül a technikai ismereteiktől.

Az InVideo több mint 4000 videósablont kínál, így az új felhasználóknak remek lehetőséget biztosít a kezdéshez anélkül, hogy meg kellene tanulniuk az alapokat.

Ezenkívül a narráció és a háttérzene hozzáadása egy praktikus előny, amelyet az InVideo legtöbb csomagja kínál.

Az InVideo legjobb funkciói

Szöveg-videó konverzió: Könnyedén alakítsa át a forgatókönyveket vagy cikkeket releváns vizuális elemekkel és hangalámondással ellátott videókká.

Kiterjedt sablonkönyvtár: Hozzáférés több mint 4000 testreszabható sablonhoz, amelyek különböző platformokhoz és célokhoz alkalmasak.

AI-alapú szerkesztés: Használja az AI-t a forgatókönyv generálás, a jelenetek kiválasztása és a hangalámondás automatizálásához.

Többnyelvű támogatás: Készítsen videókat több mint 50 nyelven, és növelje ezzel elérhetőségét!

Együttműködési eszközök: Dolgozzon együtt csapattagjaival valós időben, hogy egyszerűsítse a videokészítési folyamatot.

Az InVideo korlátai

Korlátozott videóexport: Korlátozza a videóexportok számát, ami nagy mennyiségű tartalmat létrehozó alkotók számára korlátozó lehet.

Lassú renderelési idő: A lassú renderelési időről szóló jelentések késleltethetik a projekt befejezését.

InVideo árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó (éves számlázás)

Max: 48 USD/hó (éves számlázás)

InVideo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (380+ értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb képzési videó szoftver az új munkatársak betanításához és az oktatáshoz

5. Fliki (A legjobb sokoldalú AI videó- és hangtartalom-készítéshez)

via Fliki

A Fliki hihetetlenül egyszerűvé teszi a tartalomkészítést, függetlenül attól, hogy blogokat alakít videókká, vagy hangalámondást ad hozzá projektekhez.

Több mint 1300 AI hanggal és 75+ nyelv támogatásával tökéletes globális tartalom előállításához.

Én ezt használtam, hogy egy blogbejegyzést gyorsan egy profi YouTube-videóvá alakítsak – mindenféle bonyolult szerkesztés nélkül.

A Fliki hangklónozó funkciója személyes hangulatot kölcsönöz a videóknak, és biztosítja a projektek közötti egységességet. Az eszközzel gyorsan, egyszerűen és skálázhatóan hozhat létre AI-videókat – tökéletes megoldás alkotók, marketingesek és oktatók számára.

Bár a Fliki hangalámondása néha kissé robotosnak tűnhet, ez csekély ár, amit a sebesség és a sokoldalúságért cserébe fizetünk.

A Fliki legjobb funkciói

Szöveg-videó konverzió: AI-vezérelt eszközök segítségével könnyedén alakítsa át a szkripteket lenyűgöző videókká.

Kiterjedt hangkönyvtár: Hozzáférés több mint 1300 ultrarealista hanghoz, több mint 80 nyelven és 100 dialektusban.

AI hangklónozás: Készítsen egyedi hangokat, vagy másolja le a sajátját személyre szabott tartalomhoz.

Gazdag médiakönyvtár: Használjon több millió licencelt médiaelemet a videó minőségének javításához.

Többnyelvű támogatás: Készítsen tartalmakat különböző nyelveken, hogy globális közönséget érjen el.

A Fliki korlátai

Zavaros kreditrendszer: A kreditrendszer nehezen érthető, ami a kreditek gyors kimerüléséhez vezet.

Új felhasználók számára túlterhelő felület: Annak ellenére, hogy felhasználóbarát, a felület új felhasználók számára túlterhelőnek tűnik.

Magas kreditköltségek: Magas kreditköltségeket ró ki, különösen a kis alkotók széles körű használata esetén.

Fliki árak

Ingyenes

Alapcsomag: 28 USD/hó (éves számlázás)

Prémium: 53 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Fliki értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Olvassa el még: Projektmenedzsment videóprodukcióhoz

6. Veed. io (A legjobb sokoldalú online videószerkesztéshez)

A Veed.io valószínűleg az egyik legnépszerűbb AI videógenerátor manapság.

Ez az eszköz mindenki számára egyszerűvé teszi a videószerkesztést – a kezdőktől a profikig –, függetlenül attól, hogy ügyfélbemutatókat szeretnének csiszolni, vagy közösségi média tartalmakat szeretnének létrehozni.

Olyan funkciókkal, mint a drag-and-drop klipek és az automatikusan generált feliratok, a hatékonyságra lett tervezve.

Néhány kattintással akár a háttérzajt is eltávolíthatja. Az ingyenes verzió alapvető funkciókat kínál, de a frissítéssel fejlettebb eszközök is elérhetővé válnak, például 4K-exportálás és további tárhely. Ez egy jó választás, ha jelentős tanulási görbe nélkül szeretne minőségi videókat készíteni.

Többsávos szerkesztési funkcióval is rendelkezik, amely zökkenőmentesen ötvözi a különböző forrásokból származó felvételeket, beleértve az ügyfél által biztosított B-roll, stock videókat és egyedi animációkat.

A Veed.io legjobb funkciói

Többsávos szerkesztés: Kombináljon több videó- és hangsávot egyszerűen

AI-alapú eszközök: Használja ki az intelligens funkciókat, mint például az automatikus feliratozás és a háttér eltávolítása.

Kiterjedt médiakönyvtár: Hozzáférés hatalmas stock felvételek, zene és hanghatások gyűjteményéhez

Márkakészlet: Biztosítsa az egységességet egyedi színekkel, betűtípusokkal és logókkal

Együttműködési eszközök: Dolgozzon zökkenőmentesen a csapattagokkal és az ügyfelekkel valós időben

A Veed.io korlátai

Korlátozott fejlett videóeffektusok: A desktop szoftverekhez képest korlátozott számú fejlett videóeffektust kínál.

A kezdők tanulási görbéje: Az összes funkció elsajátításához időre van szükség, annak ellenére, hogy a program felhasználóbarát.

Nincs ingyenes próba: A felhasználóknak fizetős csomagokra kell feliratkozniuk, hogy kipróbálhassák az eszközt.

Veed. io árak

Lite : 24 USD/hó felhasználónként

Pro : 55 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Veed. io értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (850+ értékelés)

Capterra: 3,4/5 (50 értékelés)

Olvassa el még: Hogyan lehet az aszinkron videokommunikációval javítani a távmunkát?

7. DeepBrain AI (A legjobb hiperrealisztikus AI avatár videókhoz)

a DeepBrain AI segítségével

Tapasztalatom szerint a DeepBrain AI ChatGPT integrációja kiemelkedő funkció – szkripteket ír az avatárjainak, így a videók készítése szinte semmiféle erőfeszítést nem igényel (szinte egyáltalán nincs szükség videószerkesztési ismeretekre).

Ez rendkívül egyszerűvé teszi a használatát azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs előzetes tapasztalatuk videók készítésében vagy szerkesztésében.

Ráadásul a sablonkönyvtár rengeteg használatra kész lehetőséget kínál, így időt takaríthat meg, ha sürgősen kell valami.

A DeepBrain AI legjobb funkciói

Hiperrealista AI-avatárok: Válasszon a sokféle élethű digitális ember közül, vagy hozzon létre sajátot!

Többnyelvű támogatás: Készítsen videókat több mint 80 nyelven természetes hangzású AI-hangokkal.

Zökkenőmentes szinkronizálás: az AI-avatárok szájmozgása tökéletesen illeszkedik a kimondott szavakhoz.

Egyedi avatarok létrehozása: Készítsen egyedi AI-bemutatókat valódi emberek vagy márka-kabalák alapján!

Videószerkesztő csomag: Integrált eszközök grafikák, feliratok és animációk hozzáadásához

A DeepBrain AI korlátai

Időbefektetés: A felhasználóbarát felület ellenére jelentős időbefektetést igényel az összes funkció elsajátítása.

Korlátozott avatárkifejezés-vezérlés: Széles körű funkciókat kínál, de az avatárkifejezések finomhangolásában korlátozott.

DeepBrain AI árak

Személyes: 24/48/96 dollár havonta (éves számlázással), a kreditek számától függően

Csapat: 72/142/216 dollár havonta (éves számlázással), a kreditek számától függően

Vállalati: Egyedi árazás

DeepBrain AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (360 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Profi tipp: Keressen AI videószerkesztő eszközöket, beleértve a szöveg-videó funkciókat és az AI avatarokat.

8. Elai (A legjobb skálázható AI-videókészítéshez egyedi avatarokkal)

Szüksége van személyre szabott videotartalomra nagy mennyiségben, de anélkül, hogy végtelen szerkesztéssel kellene bajlódnia? Kipróbáltam az Elai-t, hogy lássam, képes-e megbirkózni ezzel a kihívással.

A személyre szabott avatar funkció azonnal felkeltette a figyelmemet. Professzionális megjelenésű, több nyelven beszélő digitális előadókat hozhattam létre, amelyek tökéletesen alkalmasak a sokszínű közönség elérésére.

A szöveg-videó funkció egy másik erős pont volt. A termékleírások feltöltésével azonnal videó szkripteket tudtam generálni, ami hatalmas időmegtakarítást jelentett. Az ajkak szinkronizálásának pontossága lenyűgöző volt, azonban az AI avatarok mozgása néha kissé merevnek tűnt.

Az API-integrációval több száz személyre szabott videót automatizálhat egy éjszaka alatt, amit eddig még egyetlen más platform sem tudott ilyen zökkenőmentesen megvalósítani.

Az Elai legjobb funkciói

Egyedi AI avatarok: Készítsen élethű digitális bemutatókat, amelyek az Ön márkájához igazodnak.

Szöveg-videó konverzió: Írásos tartalmakat vonzó videó forgatókönyvekké alakíthat.

Többnyelvű támogatás: Készítsen videókat több mint 75 nyelven természetes hangzású AI-hangokkal.

Skálázható videóprodukció: API-integrációval gyorsan készíthet több száz vagy ezer videót.

Interaktív elemek: Kattintható gombok és kvízek hozzáadása az érdeklődés fokozása érdekében

Elai korlátai

Időbefektetés: A felhasználóbarát felület ellenére időbe telik az összes funkció elsajátítása.

Korlátozott avatár-testreszabás: Korlátozott avatár-testreszabási lehetőségeket kínál.

Lassú feldolgozás nagy projektek esetén: Jelentős késések tapasztalhatók nagy léptékű videoprojektek esetén.

Elai árak

Ingyenes

Alap: 23 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Elai értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Runway (A legjobb filmekhez hasonló AI-videók létrehozásához és szerkesztéséhez)

via Runway

Mi lenne, ha hagyományos VFX szoftver nélkül is azonnal futurisztikus, kiváló minőségű videókat készíthetne, vagy komplex effektusokat adhatna hozzá? Kipróbáltam a Runway-t, hogy megnézzem, beváltja-e az ígéreteit.

A szöveg-videó funkció különösen megragadta a figyelmemet. Beírtam néhány egyszerű utasítást, és pár percen belül elkészült az AI által generált videó, amelyen csak néhány apróbb módosítást kellett végrehajtanom.

Egy másik kiemelkedő funkció a Motion Brush eszköz volt. Ezzel gyorsan hozzáadhattam olyan folyékony animációkat, amelyek elkészítése általában órákig tart.

A kép-videó eszköz is jól működött. Feltöltöttem egy állókép-renderelést, és létrehoztam egy hihetetlenül valósághű 360 fokos forgatást. Az automatikus háttérzene-generálás funkciója is nagyon tetszett.

A Runway legjobb funkciói

Szöveg-videó generálás: Készítsen videókat részletes szöveges leírásokból

Mozgáskefe: Célzott animációkat adhat hozzá videója meghatározott területeihez.

Kép-videó: Átalakítsa a állóképeket dinamikus videószekvenciákká

AI-támogatott szerkesztés: Intelligens eszközökkel egyszerűsítheti a szerkesztési folyamatot.

Realisztikus AI-avatárok: Élethű digitális embereket generálhat videóihoz.

Futópálya korlátai

Időbefektetés: A felhasználóbarát felület ellenére időbe telik az összes funkció elsajátítása.

Hosszabb feldolgozási idő komplex generációk esetén: Komplex generációk esetén hosszabb időt vesz igénybe, különösen magasabb minőség esetén.

AI-értelmezési eltérések: Olyan értelmezésekhez vezethet, amelyek nem felelnek meg tökéletesen az Ön elképzeléseinek.

Runway árak

Ingyenes

Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Pro : 28 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 76 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Runway értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Synthesys (A legjobb skálázható AI-videókészítéshez élethű avatarokkal)

Kipróbáltam a Synthesys-t, hogy megvizsgáljam az AI videószerkesztőkénti képességeit, és összességében elég jól teljesített.

A többnyelvű AI-avatárok valósághűek voltak, kifejezéseik és mozdulataik gördülékenyek voltak, ami professzionális videotartalmakhoz hatékonyan működött. Az avatarok testreszabása azonban kissé korlátozottnak tűnt.

A platform szöveg-beszéd funkciója és különböző videósablonjai pontosak voltak, de a hosszabb videók renderelési ideje gyakran frusztrálóan lassú lehet.

A platform videósablonjai hasznosak voltak és időt takarítottak meg, bár néhány opció meglehetősen alapszintű volt.

A Synthesys legjobb funkciói

Élethű AI avatarok: Válasszon a sokféle, ultrarealista digitális előadó közül!

Többnyelvű támogatás: Készítsen videókat több mint 140 nyelven, természetes hangzású AI-hangokkal.

Egyedi avatarok létrehozása: Tervezzen egyedi, márkájához igazított AI-bemutatókat!

Videósablonok: Hozzáférés egy testreszabható sablonokból álló könyvtárhoz a gyors videokészítéshez

Tömeges feldolgozás: Több videót is egyszerre generálhat nagy volumenű produkcióhoz.

A Synthesys korlátai

Megtanulása időigényes: annak ellenére, hogy felhasználóbarát, az összes funkció elsajátítása időbe telik.

Korlátozott avatárkifejezés-rugalmasság: Korlátozza az avatárkifejezések rugalmasságát a felhasználói preferenciák alapján.

Synthesys árak

Ingyenes

Személyes: 20 USD/hó (éves számlázás)

Creator: 41 USD/hó (éves számlázás)

Business Unlimited: 69 USD/hó (éves számlázás)

Synthesys értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

11. Visla (A legjobb átfogó AI-alapú videokészítéshez)

via Visla

Szüksége van egy AI platformra, amely lehetővé teszi a storyboard, a forgatókönyv, a B-roll, a hangalámondás, a feliratok és egyebek kezelését különböző videóstílusokhoz? A Visla mindezt és még többet is megtesz.

Az AI szkriptgeneráló funkció időt takarít meg, mivel jól strukturált szkripteket készít az alapvető termékleírásokból.

Az AI avatarok meglehetősen élethűek voltak, bár a választékot kissé korlátozottnak találtam a niche iparágak esetében (képzelje el, hogy nem tudja rávenni az AI séf avatarját, hogy viselje a jellegzetes fehér séf sapkát).

A szöveg-videó eszköz hatékony volt, automatikusan kiválasztotta a releváns archív felvételeket és animációkat adott hozzá, de a haladó felhasználók számára a testreszabási lehetőségek korlátozottnak tűntek.

A Visla megbízható márkaépítési eszközöket is kínál, amelyekkel egyszerűen megőrizheti a márka arculatát a logók és színsémák segítségével. A többnyelvű adaptációs és együttműködési funkciók különösen hasznosak voltak a különböző régiókban működő csapatok számára.

A Visla legjobb funkciói

AI szkriptgenerálás: professzionális szkripteket hoz létre az alapvető termékinformációkból.

Realisztikus AI-avatárok: Sokféle élethű digitális előadó közül választhat.

Szöveg-videó konverzió: automatikusan teljes értékű videókká alakítja a szkripteket

Kiterjedt stock könyvtár: Hozzáférés több millió kiváló minőségű stock felvételhez és képhez

Márkakészlet integráció: Biztosítja a márka egységes megjelenését az összes videóban.

Többnyelvű támogatás: AI-alapú fordítást és hangalámondást kínál több nyelven.

Együttműködési eszközök: Lehetővé teszi a csapat egészének együttműködését videoprojektekben.

A Visla korlátai

Tanulási görbe: A tanuláshoz mérsékelt időbefektetés szükséges.

AI-tartalom finomhangolása szükséges: Az AI által generált tartalom finomhangolása szükséges, hogy megfeleljen a konkrét kreatív elképzeléseknek.

Visla árak

Ingyenes

Pro: 9 USD/hó

Üzleti: 39 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Visla értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: A 10 legjobb AI képernyőfelvevő 2024-ben: professzionális útmutató

12. Hour One (A legjobb gyors skálázású AI avatár videókhoz)

via Hour One

Kipróbáltam a Hour One AI avatar videóalkotó programját, és hasznosnak találtam a videók gyors elkészítéséhez, különösen a belső kommunikációhoz.

Az AI-avatarok elég élethűek voltak, bár nem annyira kifinomultak, mint vártam. Az avatarok hangja és arckifejezése néha nem teljesen illett egymáshoz, ami rontotta az általános valósághűséget.

Kiemelték a többnyelvű képességet, amely lehetővé tette számomra, hogy lokalizált verziókat készítsek, pontos szinkronizálással a különböző nyelvek között.

Összességében az Hour One hatékony a gyors, skálázható videókészítéshez, de az avatarok minősége és a kifejezések szinkronizálása terén van még javítanivaló.

Hour One legjobb funkciói

Félig valósághű AI-avatarok: Hozzon létre egyedi digitális embereket, vagy válasszon a sokszínű, előre elkészített avatarokból álló könyvtárból.

Szöveg-videó konverzió: Alakítsa át a forgatókönyveket professzionális videókká az AI-alapú jelenetválasztás és szerkesztés segítségével.

Többnyelvű támogatás: Készítsen videókat több mint 140 nyelven, tökéletes szinkronizálással!

Egyedi márkajelzés: Könnyedén illessze be logókat, színsémákat és egyéb márkaelemeket videóiba.

API integráció: Automatizálja a videók létrehozását azáltal, hogy összekapcsolja a Hour One-t a meglévő tartalomkezelő rendszereivel.

Hour One korlátozások

Időbefektetés: Annak ellenére, hogy felhasználóbarát, időbe telik az összes funkció elsajátítása, különösen komplex videoprojektek esetén.

A finom kreativitás hiánya: Hiányzik az emberi kézzel készített videókban megtalálható finom kreativitás.

Korlátozott részvényopciók speciális iparágak számára: Széles körű lehetőségeket kínál, de a magasan specializált iparágak számára korlátozottnak tűnhet.

Hour One árak

Ingyenes

Lite: 25 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: 95/120/160 dollár havonta (éves számlázással), a használattól függően

Vállalati: Egyedi árazás

Hour One értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (120+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Colossyan (A legjobb praktikus AI-alapú videokészítéshez)

via Colossyan

A Colossyan áttekintése érdekes volt.

A platform rengeteg funkciót kínál az AI-videók létrehozásához, de vannak még fejlesztésre szoruló területek. A többnyelvű támogatás egy erős pont, a pontos fordítások és a szinkronizálás megkönnyítik a tartalom lokalizálását.

Az AI-avatárok ugyan valósághűek voltak, de a fejük észrevehető remegése miatt kissé természetellenesnek tűntek, és arckifejezéseik nem mindig illeszkedtek hangjuk hangszínéhez.

A PowerPoint integráció zökkenőmentesen zajlott, a diák gyorsan dinamikus videókká alakultak animációkkal és hangalámondással, ami időt takarított meg. Az interaktív elemek, például a kvízek növelték az érdeklődést, de néhány fejlett testreszabási lehetőség hiányzott.

A Colossyan legjobb funkciói

AI-alapú szöveg-videó: Néhány kattintással alakítsa át a forgatókönyveket professzionális videókká!

Kiterjedt nyelvi támogatás: Videókat készíthet és fordíthat több mint 70 nyelven.

Egyedi avatarok létrehozása: Tervezzen egyedi, márkájához igazított AI-bemutatókat!

PowerPoint és PDF import: A meglévő prezentációkat könnyedén vonzó videókká alakíthatja

Interaktív videóelemek: Kvízek, hotspotok és elágazó forgatókönyvek hozzáadásával növelheti a nézők érdeklődését.

Kollaboratív munkaterület: Dolgozzon zökkenőmentesen együtt csapatával a videoprojektekben!

API-integráció: Csatlakoztassa a Colossyant a meglévő eszközeihez és munkafolyamataikhoz

Colossyan korlátai

Időbefektetés: Az összes funkció elsajátítása időt igényel, különösen komplex projektek esetén, annak ellenére, hogy a program felhasználóbarát.

Félig valósághű avatár interakciók: olyan interakciókat kínál, amelyek félig valósághűnek tűnhetnek a speciális 3D modellező eszközökhöz képest.

Renderelési idő: A több jelenetet és effektet tartalmazó komplex videók generálása hosszabb időt vesz igénybe.

Colossyan árak

Starter: 19 USD/hó (éves számlázás)

Pro: 61 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Colossyan értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (410+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Bár a ClickUp nem egy hagyományos videokészítő eszköz, sokoldalú funkcióival kiválóan alkalmas videoprojektek kezelésére és a munkafolyamatok fejlesztésére. A ClickUp Clips segítségével fantasztikus magyarázó videókat is készíthet! Erről bővebben alább olvashat.

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként a ClickUp célja a projektmenedzsment, a feladatkövetés és a csapatmunka egyszerűsítése. Intuitív felületével és robusztus funkcionalitásával a ClickUp segít a csapatoknak a szervezettség és a hatékonyság megőrzésében, így ideális választás tartalomalkotók és marketingesek számára egyaránt. ?

Készíts oktató- vagy magyarázó videókat a ClickUp Clips segítségével!

Vegyen fel videókat a ClickUp Clips segítségével! ClickUp Clips képernyőfelvételhez

A ClickUp Clips egy hatékony eszköz a képernyő és a webkamera videóinak közvetlenül a ClickUp-ban történő rögzítéséhez. Akár gyors frissítést rögzít, bonyolult folyamatot magyaráz, vagy új ötleteket gyűjt, a Clips segítségével könnyedén vizuálisan kommunikálhat csapatával.

A Clips egyik kiemelkedő jellemzője az AI-alapú átírási képessége. Amikor felvesz egy klipet, a ClickUp automatikusan létrehoz egy videó átírást, amely lehetővé teszi, hogy átolvassa a tartalmat, és az átírásra kattintva ugorjon a konkrét részekre. Ez hatalmas időmegtakarítást jelent az anyagok áttekintése és a legfontosabb pillanatok megjelölése szempontjából, anélkül, hogy újra meg kellene nézni a teljes videót.

A klipek ideálisak:

Gyors videófrissítések rögzítése

Csapatértekezletek vagy megbeszélések rögzítése

Brainstorming üléseinek dokumentálása

Oktatóanyagok vagy útmutatók készítése

A Clips megkönnyíti a fontos beszélgetések megosztását és visszanézését, így javítja az együttműködést és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Maximalizálja a tartalom iránti érdeklődést a különböző platformokon

A ClickUp Clips segítségével újra felhasználhatja rögzített tartalmait a maximális elkötelezettség érdekében. Vonja ki a legfontosabb információkat és kiemelt részeket a találkozók felvételeiből, és alakítsa őket vonzó YouTube-videókká vagy közösségi média klipekké. Ez nemcsak növeli tartalmának értékét, hanem több platformon is fenntartja közönségének érdeklődését.

A YouTube-alkotók számára a Clips forradalmi változást hozhat:

Tartalomstratégia egyszerűsítése : A brainstorming üléseinek vagy videóötleteinek rögzítése és leírása egyszerűsíti a tartalomterv szervezését és finomítását.

Javítsa SEO-jét : Használja a leírás funkciót részletes videoleírások, címek, címkék és időbélyegek létrehozásához, ezzel javítva videója kereshetőségét.

Növelje a nézők elkötelezettségét: A jól szervezett tartalom, egyértelmű leírásokkal és időbélyegekkel arra ösztönzi a nézőket, hogy hosszabb ideig nézzék a videókat, és jobban elkötelezzék magukat a csatornája iránt.

Javítsd munkafolyamatodat a ClickUp AI segítségével

Vidd a tartalomkészítést egy új szintre a Clips és a ClickUp AI kombinálásával. ? Ez az intelligens asszisztens a következőképpen támogatja videószerkesztési igényeidet:

Videótémák ötletelése : Generáljon friss és releváns ötleteket következő projektjéhez.

Szkriptek készítése : Gyorsan készítsen lenyűgöző videószkripteket vázlatai vagy jegyzetei alapján.

Ötletek összefoglalása: Hosszú megbeszéléseket sűrítsen össze kulcsfontosságú tanulságokká és megvalósítható feladatokká.

A ClickUp AI kreatív partnerként működik, javaslatokat kínál és rendszerezi gondolatait, hogy Ön a közönségének magas minőségű tartalom nyújtására koncentrálhasson.

A videókészítési folyamat további egyszerűsítése érdekében fontolja meg sablonok létrehozását a ClickUp-ban különböző típusú videókhoz, például oktatóanyagokhoz, frissítésekhez vagy brainstorming-ülésekhez. Ez lehetővé teszi a munkafolyamatok egységesítését, megkönnyítve a klipek tervezését, rögzítését és szerkesztését. Adjon hozzá szakaszokat a videó címéhez, a legfontosabb pontokhoz és az időbélyegekhez a leírás alapján. A strukturált sablon elkészítésével időt takaríthat meg, biztosíthatja a következetességet, és jobban összpontosíthat a közönségét érdeklő, vonzó tartalom létrehozására. ?✨

Akár YouTube-csatornát kezel, akár közösségi média tartalmakat szerkeszt, a ClickUp eszközei segítenek összefüggő tartalomnaptár létrehozásában, biztosítva, hogy online jelenléte következetes és vonzó legyen.

A ClickUp videóprodukciós sablon

A ClickUp videóprodukciós sablon jelentősen egyszerűsíti a videókészítési folyamatot.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse videóalkotási feladatait az all-in-one ClickUp videóprodukciós sablonjával.

Ez a sablon előre elkészített munkafolyamatokat tartalmaz a gyártás előtti, gyártási és gyártás utáni szakaszokhoz, megkönnyítve a komplex videoprojektek kezelését az ötlettől a végső átadásig.

Kezdje azzal, hogy világos elvárásokat fogalmaz meg a céllal, a közönséggel és az ütemtervvel kapcsolatban. Ezután hozzon létre egy ütemtervet a feladatok szervezéséhez és a határidők betartásának biztosításához.

Miután ez megvan, ossza ki a feladatokat a csapatának, és határozza meg, ki végzi el az egyes lépéseket. ✅

Végül, figyelemmel kísérheti a haladást, hogy nyomon követhesse a projekteket, az ütemterveket, a feladatkiosztásokat és a videoprojekt általános előrehaladását.

A ClickUp legjobb funkciói

Zökkenőmentes integráció: Könnyedén csatlakozhat a Slackhez, a Google Drive-hoz és még sok más programhoz.

Hozzászólások hozzáadása a videóhoz: A videoklipekhez közvetlen hozzászólásokat is hozzáadhat, hogy világos és tömör kritikát fogalmazzon meg.

Egy helyen történő szervezés: Az összes videoklipjét egy szervezett Clips hubban kezelheti, így könnyen navigálhat és megtalálhatja a kívánt tartalmat.

A ClickUp korlátai

Korlátozott videószerkesztési lehetőségek: Nincs fejlett videószerkesztési funkció, ezért a videószerkesztéshez külön szoftverre van szükség.

Megtanulása nehéz: Egyes felhasználóknak kihívást jelent a platform használata.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Készítsen fantasztikus videókat AI segítségével

Az emberek szinte mindig elfelejtik a videószerkesztő munkájának egyik legfontosabb részét: a történetmesélést. ✨

Ha a legújabb, folyamatosan változó technikai trendek állandóan visszatartanak, kreativitása gyorsan elveszhet a fordításban. Nem ideális, igaz?

A ClickUp gondoskodik arról, hogy ez ne legyen így.

Ha integrálja az AI-t a munkafolyamatába, akkor Ön marad a vezetőülésben. Ön tartja kézben a narratívát, miközben jelentősen csökkenti a nehéz munkát. ?

Ez egy win-win helyzet.

És itt jön a legjobb rész: a ClickUp a legolcsóbb módja ennek a stratégiának a megvalósítására. Ó, és említettem már a bónusz részt? Beépített projektmenedzsment eszközt is kap, amelynek segítségével a projekt delegálása, szervezése és végrehajtása gyerekjáték lesz!

Ne csak a szavamra hagyatkozzon! Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és győződjön meg róla saját maga!