Ingyenes interjúütemterv-sablonok a felvételi folyamat egyszerűsítéséhez

Az interjúk ütemezésével kapcsolatban a toborzók 64%-a szerint a legfőbb problémát a oda-vissza e-mailek jelentik.

Ha ehhez hozzáadjuk a HR-rel kapcsolatos kihívásokat, mint például az interjúztatók rendelkezésre állása, naptárütközések és az utolsó pillanatban történő átütemezés, akkor a helyzet gyorsan kaotikusra fordulhat. Megbízható interjúütemező rendszer nélkül kockáztatja, hogy elveszíti a ígéretes jelölteket és rontja a munkáltatói márkáját.

Ezért gyűjtöttük össze a legjobb ingyenes interjúütemterv-sablonokat, hogy segítsünk Önnek a legjobb formában maradni.

Akár egy pozícióra keres munkatársat, akár tucatnyit, ezek az eszközök biztosítják a zökkenőmentes működést. Legyen az interjú ütemezés egy dologgal kevesebb, ami miatt aggódnia kell.

Mik azok az interjúütemterv-sablonok?

Az interjúütemterv-sablonok strukturált eszközök, amelyeket kifejezetten a toborzási folyamat egyszerűsítésére terveztek. A HR-csapatok, a toborzási vezetők és a kisvállalkozások tulajdonosai ezeket a sablonokat felhasználva nyomon követhetik a toborzási folyamatot és elkerülhetik az ütemterv-ütközéseket. Segítségükkel az interjúfolyamat minden lépését kezelheti, az első interjútól a végső visszajelzésig.

Központi áttekintést kap az interjúk részleteiről, beleértve a jelöltek nevét, az általuk megpályázott pozíciókat és az interjú szakaszait, valamint a rendelkezésre álló időpontokat, időket és a kijelölt interjúztatókat.

Ez segít frissíteni az interjúk állapotát, minden felvételi fázist a terv szerint haladni, koordinálni a belső csapatokkal és visszajelzést adni az interjúkról.

Röviden: az interjúütemterv-sablonok segítségével mindenki tisztában van azzal, hogy ki interjúztat kit, mikor és miért. Biztosítják a zökkenőmentesebb kommunikációt, a gyorsabb döntéshozatalt és a sokkal jobb jelöltélményt.

👀 Tudta? A toborzási vezetők 51%-a az interjú első öt percében eldönti, hogy a jelölt alkalmas-e a pozícióra.

Interjú ütemezési sablonok

Ingyenes, testreszabható interjúütemterv-sablonokat szerezhet be a ClickUp-tól, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazástól, és más megbízható forrásoktól. Ezek a sablonok úgy lettek kialakítva, hogy folyamatát zökkenőmentessé, csapatát összehangoltá, jelöltjeit pedig lenyűgözzék.

Íme a legjobb sablonok, amelyekkel szervezett és hatékony maradhat:

1. ClickUp alkalmazotti munkarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazott munkarend-sablonjával láthatóvá teheti a HR-csapat ütemtervét és az interjúk előrehaladását.

A HR-csapat műszakjainak, rendelkezésre állásának és munkaterhelésének összehangolása komoly fejtörést okozhat a toborzóknak és a HR-csapatoknak. A ClickUp alkalmazott munkarend-sablonja segít Önnek a munkaerő-tervezés egyszerűsítésében, a toborzócsapatok ütemtervének megszervezésében, a kapacitás figyelemmel kísérésében és az interjúzási folyamat előrehaladásának nyomon követésében.

Ez a sablon a következőket tudja:

Vizuálisan tervezze meg HR-csapatai munkarendjét, hogy elegendő idő álljon rendelkezésükre a jelöltek interjúfolyamatának lebonyolításához.

Azonosítsa és szinkronizálja a kritikus interjúfeladatokat a konkrét HR-esek rendelkezésre állásával és toborzási készségeivel.

Kövesse nyomon a toborzási feladatok állapotát és előrehaladását az egyes álláshelyek esetében az egyéni állapotok segítségével.

Figyelje a felvételi folyamatban a feladatok függőségét, hogy a toborzási csapat minden tagja felkészülten kezelje a helyszíni és virtuális interjúkat.

A ClickUp Milestones segítségével határidőket állíthat be az ütemterv alkalmazottakkal való közlésére.

🔑 Ideális: a felvételi csapat műszakjainak ütemezéséhez, a rendelkezésre állás figyelemmel kíséréséhez, valamint a toborzóknak a felvételi ütemterv és a munkaterhelés szerinti tervezéshez.

2. ClickUp ütemterv-blokkoló sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp interjúütem-blokkoló sablonjával könnyedén blokkolhatja az interjúütemeket.

A jelöltek 40%-a arra számít, hogy a jelentkezés után hat napon belül meghívást kap az interjúra. Ha ezt az időtartamot túllépi, akkor kockáztatja, hogy elveszíti a legtehetségesebb jelölteket.

A ClickUp ütemterv-blokkoló sablon segít betartani a határidőt azáltal, hogy friss információkat nyújt az interjúk időpontjairól, a csapat rendelkezésre állásáról és a függőben lévő feladatokról. Lehetővé teszi, hogy pontosan hozzárendelje a dátumokat az egyes jelöltekhez, elkerülve az ütemterv-ütközéseket és a hosszú késedelmeket.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Gyorsan és pontosan tervezze meg a helyszíni és videóinterjúkat!

Kijelölheti a megfelelő toborzókat az interjúkhoz egy adott álláshelyre.

Ismerje meg a toborzási feladatok közötti összefüggéseket, és gondoskodjon arról, hogy az érintettek rendelkezésre álljanak.

A Custom Views segítségével 7 különböző nézetben nyithatja meg a feladatblokkokat, így könnyedén áttekintheti és megszervezheti az ütemtervét.

🔑 Ideális: Interjúütemények szervezéséhez, naptárkonfliktusok elkerüléséhez, valamint a felvételi folyamat nyomon követéséhez és a jelöltekre való összpontosításhoz.

3. ClickUp óránkénti ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp óránkénti ütemterv-sablonjával a toborzók napjuk minden óráját megtervezhetik.

A világos órarend segít abban, hogy az interjúk pontosak és lényegre törőek legyenek. Segít stratégiai kérdéseket feltenni anélkül, hogy elhúzódna a folyamat, így a jelöltek figyelmét fenntartja, és Ön megszerezheti a szükséges információkat.

A ClickUp órarend-sablon segít megtervezni az egyes toborzási feladatokat, így minden interjú célzott, hatékony és összhangban áll a toborzási céljaival.

Ez segít Önnek:

Növelje az interjúk hatékonyságát azáltal, hogy egyértelmű célokat és prioritásokat állít fel a megosztható ClickUp naptárban

Tartsa szervezettnek a toborzási folyamatot egy rugalmas, mégis strukturált napi ütemtervvel.

A Feladatnézet segítségével nyomon követheti a toborzási célok elérésének előrehaladását.

Használja a négy különböző egyéni státuszt (Törölve, Befejezve, Folyamatban, Teendő), hogy lássa, mely interjúk vannak még folyamatban, melyek fejeződtek be, és melyeket töröltek vagy átütemezték.

🔑 Ideális: A napi toborzási munkafolyamatok strukturálása, a jelöltekkel való interjúk ütemezésének betartása és a toborzási folyamat teljes átláthatóságának fenntartása.

🧠 Érdekesség: A váratlan kérdéseiről híres Google egyszer azt kérdezte egy jelöltől: „Hány kosárlabda fér el ebben a szobában?” Spoiler figyelmeztetés: nem a számot keresték, hanem a problémamegoldási folyamatot akarták megnézni.

4. ClickUp blokkütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp blokkos ütemezési sablon segítségével a jelöltek preferenciái és a toborzó rendelkezésre állása szerint ütemezheti az interjúk időpontjait.

A mindenki számára megfelelő interjúidőpont megtalálása a toborzók számára az interjúütemezés legnagyobb kihívása. Ha nem látja tisztán HR-csapatának rendelkezésre állását, előfordulhat, hogy rossz időpontra küldi ki az interjúmeghívókat, és egymást átfedő toborzási feladatokkal kell megküzdenie.

A ClickUp blokkos ütemezési sablon gyors és egyszerű módszert kínál a toborzási csapat ütemtervének elkészítéséhez és módosításához.

Használja ezt a sablont a következőkre:

A drag-and-drop funkcióval könnyedén vizualizálhatja és rangsorolhatja a toborzási feladatokat.

Rendezze a projekteket blokkokba egy megosztott térben, hogy mindenki tudja, mikor kell ütemezni a következő interjúkat.

Kezelje egy helyen a tehetségértékelő eszközöket , toborzási kézikönyveket és útmutatókat több toborzási csapat számára.

A ClickUp naptárban átütemezheti az interjúkat, hogy mindenki naprakész legyen, ha váratlan körülmények adódnak.

🔑 Ideális: Több álláshely interjúinak időzítésének koordinálása és mindenki tájékoztatása a valós idejű naptárfrissítésekkel.

💡 Profi tipp: Tartsa kézben az ütemtervét a ClickUp Naptár funkcióval – ez az all-in-one központja a feladatok, határidők és a csapat rendelkezésre állásának kezeléséhez. Szinkronizálja a Google-lal vagy az Outlookkal, húzza át a feladatokat a nézetek között, és tervezze meg a hetét teljes átláthatósággal a projektek között. A ClickUp AI naptárával automatikusan ütemezheti prioritást élvező feladatait.

5. ClickUp személyes ütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Értékelje az egyes toborzók napi és heti ütemtervét a ClickUp személyes ütemterv-elérhetőségi sablonjával.

Először is ismernie kell az egyes tagok egyéni ütemtervét, hogy meg tudja határozni a felvételi csapat rendelkezésre állását. Használja a ClickUp személyes ütemterv-rendelkezésre állási sablont, hogy megnézze, milyen feladatok vannak folyamatban, mikor, és hogy ezeket el lehet-e halasztani sürgős interjúk miatt.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Vizualizálja és testreszabja heti ütemtervét a megosztott naptárban valós időben.

Használja a ClickUp naptár nézetét az ütemterv megtervezéséhez és a feladatok, események és találkozók időben történő elvégzéséhez.

Kövesse nyomon a toborzási vezetők és más toborzók rendelkezésre állását és közelgő tevékenységeit, hogy megtervezhesse az interjúk ütemezését.

Azonosítsa és oldja meg előre az interjú ütemezésével kapcsolatos esetleges ütközéseket.

🔑 Ideális: A csapat tagjainak rendelkezésre állásának ellenőrzéséhez és a heti találkozók tervezéséhez, hogy optimalizálja az interjú ütemezését és elkerülje az ütközéseket a folyamatban lévő toborzási feladatokkal.

💡 Profi tipp: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglaljon egy ingyenes időpontot Önnek és egy másik interjúztatójának, majd hagyja, hogy automatikusan létrehozza a naptári eseményeket és emlékeztetőket küldjön, így semmi sem marad ki. Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a találkozók azonnali ütemezéséhez.

6. ClickUp naptártervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Interjúkat ütemezhet, dátumokat adhat hozzá és emlékeztetőket állíthat be a ClickUp naptártervező sablonjával.

A ClickUp naptártervező sablonja stratégiai interjútervező eszközzé alakítja a szokásos naptárát. Előre megtervezheti a hét vagy a hónap toborzási feladatait. Ez segít a toborzási csapatnak az interjúmeghívók elküldésében és a megfelelő ütemterv elkészítésében.

Ez a sablon segít Önnek:

Maradjon szervezett és tartsa szem előtt a napi, heti és havi feladatokat, hogy hatékony interjúkat folytasson.

Elemezze feladatait és céljait, hogy megtalálja az optimális interjúidőpontokat, és automatikusan elküldje az interjúmeghívókat a jelölteknek a ClickUp Naptár segítségével.

Ossza meg a határidőket és más fontos toborzási dátumokat a Naptárban, hogy a jelöltek és a toborzók mindig tájékozottak legyenek.

A panelinterjúk ütemezését a toborzási ütemterv felborítása nélkül módosíthatja.

Ellenőrizze az általános felvételi munkafolyamatot és az előrehaladást.

🔑 Ideális: Az interjúütemények és a felvételi folyamatok áttekinthető, közös megtekintésének beállítása a folyamat hatékonysága és az együttműködés érdekében.

7. ClickUp értekezlet-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meeting Template segítségével az interjúkat nyomon követhető feladatokká alakíthatja.

Ha több interjút is beütemeztek különböző munkakörökre, a toborzóknak nehézséget okozhat az összes időpont megjegyzése. Ez az interjúmeghívók késedelmes kézbesítéséhez, elmulasztott interjúkhoz és frusztrált jelöltekhez vezethet.

Használja a ClickUp Meeting Template sablont, hogy nyomon kövesse a tervezett interjúkat, és a toborzási csapatot a terv szerint haladjon. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Rendeljen helyszíni és virtuális interjúkat a megfelelő toborzóknak.

A felek rendelkezésre állásának megfelelően ütemezze meg az interjú időpontját és dátumát.

Használja a ClickUp feladatkezelő funkciót a feladatok színkóddal vagy címkével történő megjelöléséhez a munkakör, az interjúztató vagy az interjú szakasza szerint, így könnyen megkülönböztethetőek a különböző interjúidőpontok.

Adjon hozzá találkozó linkeket, ellenőrzőlistákat és interjúkérdéseket, hogy felmérje a személyiséget és a képesítést az egyes munkakörökhöz.

Állítson be emlékeztetőket, hogy értesítse a toborzókat és a jelölteket a közelgő interjúkról.

🔑 Ideális: Több nyitott pozícióra vonatkozó interjúk szervezéséhez és emlékeztető levelek rendszeres küldéséhez.

A ClickUp segítségével a feladatok kiosztásának és végrehajtásának idejét néhány napról néhány órára csökkentettük. Most már mindenki tudja, milyen feladatok várnak rá a beilleszkedés során, és mit kell tennie – ami e-mailben szervezni rémálom lenne. A sablonoknak köszönhetően a vezetők egy kattintással létrehozhatnak beilleszkedési táblákat minden új munkatárs számára. Ez forradalmi változás.

A ClickUp segítségével a feladatok kiosztásának és végrehajtásának idejét néhány napról néhány órára csökkentettük. Most már mindenki tudja, milyen feladatok várnak rá a beilleszkedés során, és mit kell tennie – ami e-mailben szervezni rémálom lenne. A sablonoknak köszönhetően a vezetők egy kattintással létrehozhatnak beilleszkedési táblákat minden új munkatárs számára. Ez forradalmi változás.

8. ClickUp interjúfolyamat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy együttműködésen alapuló interjúkeretet a ClickUp interjúfolyamat-sablon segítségével.

A strukturált interjúk érvényességi együtthatója magasabb, így hatékonyabbak a megfelelő jelöltek kiválasztásában. Az interjúk strukturálása érdekében meg kell határoznia egy szabványos folyamatot, amelyet minden toborzónak követnie kell.

A ClickUp interjúfolyamat-sablon segítségével szabványosított és megismételhető interjúkeretet állíthat be, így minden jelöltet méltányosan és következetesen értékelhet.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg, tesztelje és optimalizálja interjúfolyamatát

Gyorsan, pontosan és méltányosan értékelje a jelölteket

Döntse el a megfelelő interjúformátumokat és -stílusokat a toborzási csapattal együttműködve.

Állítson össze interjúkérdéseket különböző munkakörökhöz, hogy a toborzók összegyűjthessék az összes szükséges információt.

🔑 Ideális: Az elfogultság csökkentésére és az egyes álláshelyekre jelentkező jelöltek következetes értékelésének biztosítására.

💡 Profi tipp: Megkérheti a ClickUp előre elkészített AI-ügynökeit, hogy emlékeztessék Önt a nap interjúira. A naptár alapján a megfelelő indítójelzés esetén megmutatja a tervezett interjúkat. Hozzon létre egy promptot a mezőbe, és adjon hozzá triggereket.

9. ClickUp interjúkezelési és jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp interjúkezelő és jelentéssablon segítségével könnyedén összegyűjtheti és kezelheti a jelöltek teljesítményéről szóló jelentéseket.

A nagy számú interjú miatt nehezen tud választani? A ClickUp interjúkezelési és jelentés sablonja segít kiválasztani a megfelelő személyt a hatalmas jelöltállományból. Egy helyen kaphat rövid áttekintést a jelölt helyzetéről a felvételi folyamatban és teljesítményéről.

Jelölje meg a jelöltek azonosítóit, és használja azokat konkrét profilok kereséséhez. Gondoljon rá úgy, mint egy jelentkezőkövető rendszerre, csak sokkal egyszerűbb.

Ez a sablon segít Önnek:

Tartsa egy rendezett munkaterületen az összes álláspályázó és azok státuszának listáját, így biztosítva, hogy a felvételi folyamat során egyetlen jelölt se maradjon figyelmen kívül.

Frissítse az állapotokat, ahogy a jelöltek haladnak a különböző interjúszakaszokon, így minden érintett fél tájékozott marad, és csökken a félreértések vagy a kihagyott lépések kockázata.

Adjon hozzá egyéni mezőket, például kulturális illeszkedés , kommunikációs készségek, tapasztalat, interjúfájl és technikai készségek minden jelölt adatlapjához.

Összesítse az interjúk adatait és visszajelzéseit átfogó jelentésekbe a ClickUp Docs segítségével, amelyeket könnyedén megoszthat a toborzási csapattal a közös döntéshozatal érdekében.

🔑 Ideális: Egyszerű és szervezett módszer kialakításához a jelentkezők nyomon követésére, a teljesítmény értékelésére, valamint a munkakörhöz és a vállalati kultúrához leginkább illeszkedő jelöltek kiválasztására.

Emlékszem, hogy 2021 elején egy egész sor terméket próbáltunk piacra dobni. Nem tartottuk be a határidőket, problémáink voltak. Az emberek nem kommunikáltak egymással. Nem tudtuk, ki hozza a döntéseket. Felvettünk néhány okos embert, de azt mondanám, hogy a ClickUp volt a vállalat működésének gerince, különösen a kiváló munkafolyamatok tekintetében.

Emlékszem, hogy 2021 elején egy egész sor terméket próbáltunk piacra dobni. Nem tartottuk be a határidőket, problémáink voltak. Az emberek nem kommunikáltak egymással. Nem tudtuk, ki hozza a döntéseket. Felvettünk néhány okos embert, de azt mondanám, hogy a ClickUp volt a vállalat működésének gerince, különösen a kiváló munkafolyamatok tekintetében.

Ingyenes sablon letöltése Készítsen méltányos és inkluzív felvételi folyamatot a ClickUp Hiring Candidates Template segítségével.

A toborzás során felmerülő tudatalatti elfogultságok befolyásolhatják a felvételi folyamat tisztességességét. A ClickUp Hiring Candidates Template mérhető értékelési rendszerével csökkentheti ezeket az elfogultságokat. Nyomon követheti az egyes jelöltek pontszámát, értékelheti az értékelések tisztességességét, és átláthatóvá és következetessé teheti a folyamatot.

Emellett ossza meg visszajelzéseit a jelöltekkel, hogy javítsa az élményüket, még akkor is, ha nem őket választották ki.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Értékelje pontosan a jelölteket a testreszabható értékelési skálák segítségével.

Maradjon szervezett a ellenőrzőlisták, határidők és egyéb emlékeztetők segítségével.

Használja a táblázatos nézetet és a nyomonkövetési táblákat a jelöltek képesítéseinek és értékeléseinek egymás melletti áttekintéséhez és összehasonlításához.

Rögzítse és rendszerezze az összes szükséges információt a jelöltekről.

🔑 Ideális: az elfogultság minimalizálására, az átláthatóság javítására és annak biztosítására, hogy minden jelöltet méltányosan értékeljenek.

👀 Tudta? A toborzók idejük 67%-át interjúütemények összehangolásával töltik.

11. ClickUp toborzási és felvételi sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzáférjen a jelöltek értékelési lapjaihoz, és szervezze meg a toborzási feladatokat a ClickUp toborzási és felvételi sablonjával.

A ClickUp toborzási és felvételi sablonja szintén kiváló eszköz a felvételi folyamat tisztességes és mérhetővé tételéhez. Rendezni tudja a toborzási feladatokat, tárolja az álláspályázatokat, és pontszámkártyákat kínál, hogy a megfelelő jelöltek a következő szakaszba kerülhessenek.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Kövesse nyomon a jelölteket a felvételi folyamat során az interjú értékelőlapok segítségével.

Rendezze a jelentkezési űrlapokat mappákba az egyes meghirdetett álláshelyek szerint.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást feladatok kiosztásához, emlékeztetők küldéséhez és az állapotok frissítéséhez, ahogy a jelöltek haladnak a folyamatban, minimalizálva ezzel a manuális munkát és a késedelmeket.

A Gantt- és Timeline-nézetekkel vizualizálhatja és kezelheti az ütemterveket, biztosítva, hogy a határidők és a függőségek egyértelműek legyenek.

Szinkronizálja külső naptárakkal (Google Naptár, Outlook), állásportálokkal és e-mailekkel, hogy minden toborzási tevékenység összekapcsolva és naprakész legyen.

🔑 Ideális: Központi rendszer létrehozásához az álláshirdetések kezelésére, a jelöltek objektív értékelésére és a toborzási folyamat egyszerűsítésére a jelentkezéstől a végleges felvételig.

💡 Profi tipp: A világos és időszerű interjúütem-tervezési e-mail javítja a jelöltek válaszadási arányát és megadja az alaphangot a professzionális élményhez. Adja meg az interjú típusát (telefonos vagy videós), az időpontokat, a találkozó linkjét (ha virtuális) és az interjúztató adatait. A felesleges oda-vissza levelezés elkerülése érdekében használhatja a ClickUp Calendar megosztott naptárat, vagy integrálhatja azt olyan naptárfoglalási eszközökkel, mint a Calendly.

12. ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Adjon hozzá egy ellenőrző listát minden toborzási feladathoz a ClickUp toborzási ellenőrző lista sablonjával.

Azok a jelöltek, akik rossz toborzási élményről számolnak be, kevésbé hajlamosak újra jelentkezni vagy másokat ajánlani. A forgalmas toborzási ciklusok során pedig még a legszorgalmasabb toborzási csapatok is kihagyhatnak lépéseket vagy elveszíthetik a nyomon követhetőséget.

Könnyítse meg munkájukat a ClickUp felvételi ellenőrzőlista sablonjával. Ez egy egyszerű, nyomon követhető ellenőrzőlistában foglalja össze az összes fontos lépést, amelyet bármely toborzási feladathoz hozzáadhat.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Győződjön meg arról, hogy csapata közölte a részleteket a következő szakaszba továbbjutott jelöltekkel, és tájékoztatta azokat, akik nem jutottak tovább.

Egységes és szervezett módszert biztosít az pályázatok áttekintéséhez.

Rendeljen hozzá követési feladatokat, kövesse nyomon a függőségeket, és gondoskodjon arról, hogy semmi ne maradjon ki a nagy volumenű toborzás során.

Kövesse nyomon a papírmunkát, például a képesítések igazolását, az NDA-kat és a munkaszerződéseket.

🔑 Ideális: Ismétlődő folyamat kialakításához, amelynek során egyetlen fontos lépés sem marad ki, különösen nagy volumenű és gyors ütemű felvételi ciklusok esetén.

13. Interjú ütemezés vázlat HR sablon a Template. Net-től

A Template. Net interjúütem-terv HR-sablonja egy egyszerű sablon, amellyel minden részletet megadhat a vállalatának közelgő interjúival kapcsolatban. Megadhatja az iroda címét, részletes munkaköri leírást, és beállíthat egy szabványos kérdőívet.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Adja meg az iroda címét és az oda vezető útvonalat a helyszíni interjúkhoz.

Vázolja fel az interjú napirendjét, hogy mindkét fél egyeztessen

Készítsen listát azokról a kérdésekről, amelyeket a toborzónak fel kell tennie a panelinterjúk során.

Határozza meg a jelöltek értékelésének kritériumait és a szükséges képesítések részleteit a tisztességes interjúk érdekében.

🔑 Ideális: Az interjúztatók összehangolása és a jelöltek tájékoztatása, miközben egységesíti az interjúfolyamatot az osztályok és a munkakörök között.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI kezelné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két lépést tartalmaz. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a találkozókat könnyedén eloszthatja a naptárában a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a túlterheltségnek!

14. Interjú ütemezés megerősítő levél sablon a Template. Net webhelyről

Különböző e-mailek írása az interjúk megerősítésére egy újabb ismétlődő feladat a HR-csapat már amúgy is zsúfolt napirendjében. Ez még nehezebbé válik a nagy volumenű felvételi ciklusok során. A Template.Net interjúütemterv-megerősítő levél sablonja ezt egyszerűsíti egy testreszabható e-mail sablonnal.

Ez a sablon a következőket segíti:

Készítsen vonzó interjúmeghívót a cég nevével, a munkakör részleteivel és az interjú időpontjával.

Időben hívja meg a jelölteket több álláshelyre anélkül, hogy egyedi e-maileket kellene írnia.

Testreszabhatja a tárgy mezőt és az e-mail szövegét, hogy az illeszkedjen a különböző álláshelyekhez.

🔑 Ideális: Személyre szabott interjúmeghívók küldéséhez, amelyek minden fontos részletet tartalmaznak, professzionális hangnemben, gyorsan.

📖 Olvassa el még: Ismerje meg egy toborzó munkájának egy napját

15. Heti interjúütemények sablonja a Template. Net oldalról

A Template. Net heti interjúütemterv-sablonja ideális keretrendszer a heti interjúütemtervek kezeléséhez. Megbeszélheti csapata rendelkezésre állását, és egy megosztott dokumentumban felsorolhatja a dátumokat és az interjúidőpontokat.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Tájékoztassa toborzóit, hogy kiket fognak interjúztatni, mikor és milyen munkakörre, és készüljenek fel ennek megfelelően.

Lehetővé teszi a toborzók számára, hogy áttekintsék az ütemtervet, és puffereket kérjenek, ha további időre van szükségük.

Írjon jegyzeteket az e heti interjúkkal kapcsolatos elvárásairól vagy a vállalat bemutatásának módjáról, ezzel segítve a HR-csapatokat a hatékonyabb interjúk lebonyolításában.

🔑 Ideális: Heti interjúütemények szervezéséhez és kezeléséhez.

16. Interjú ütemezés e-mail sablon a Workable-től

via Workable

Kezdje jól a folyamatot az interjú meghívójának személyre szabásával a Workable interjú ütemezés e-mail sablonjával. Ez pontosan megmutatja, hogyan kell megfogalmazni a tárgyat, bemutatni a munkakört és formázni az e-mailt, hogy jó benyomást tegyen a jelöltre.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Tájékoztassa a jelöltet az interjú időpontjáról, dátumáról és az elvárt követelményekről.

Kérje meg őket, hogy válaszoljanak az e-mailben található „következő dátumok” részben megadott időpontok közül a számukra legmegfelelőbbet.

Testreszabhatja az egyes meghirdetett álláshelyekre vonatkozó tömeges e-maileket.

Részletezze a következő lépéseket a követő interjúkhoz, hogy tisztázza a jelöltek elvárásait.

🔑 Ideális: Az interjúk megerősítéséhez és a jelölttel való első kapcsolatfelvételhez.

17. Interjú ütemezési sablon a Pocket HRMS-től

via Pocket HRMS

A Pocket HRMS interjúütem-sablonja ideális a jelöltek helyszíni interjúra való meghívásához. Megmutatja, hogyan kell megadni az irodájába vezető utat, és milyen dokumentumokat kell a jelöltnek magával hoznia. A sablon a meghirdetett álláshelyekhez igazítható.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Erősítse meg a helyszíni interjúkat a jelöltekkel

Lehetővé teszi a jelöltek számára, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb időpontot az interjúra.

Határozza meg a vállalatánál az interjúra vonatkozó öltözködési szabályokat és a szükséges dokumentumokat.

🔑 Ideális: Személyre szabott helyszíni interjúmeghívók nagy mennyiségben történő elküldéséhez.

19. Interjú ütemezési űrlap sablon a Jotformtól

via Jotform

Unod már, hogy minden jelöltnek újra és újra meg kell kérdezned, mikor ér rá? Használd a Jotform interjúütemterv-sablonját, hogy a jelöltek egy testreszabható űrlapon kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb dátumot, időpontot és egyéb részleteket.

Ez a sablon segít Önnek:

Gyűjtse össze a jelöltek fontos adatait

Hagyja, hogy a jelöltek válasszanak interjú időpontot az Ön rendelkezésre álló időintervallumok közül.

Válassza ki a kívánt formátumot: telefonos interjú, videóinterjú vagy helyszíni interjú.

🔑 Ideális: Az ütemezéssel kapcsolatos akadályok eltávolításához és ahhoz, hogy a jelöltek nagyobb kontrollt kapjanak az interjúfolyamat felett.

💡 Profi tipp: Előre küldje el a videóinterjú ellenőrzőlistáját, amely tartalmazza a technikai követelményeket, a tartalék lehetőségeket és az öltözködési szabályokat. Ezenkívül mindig ellenőrizze az internet stabilitását és a háttérbeállításokat, hogy elkerülje a zavaró tényezőket. Ez biztosítja a zökkenőmentes interakciót, és segít a jelölteknek hatékonyan bemutatni szakmai tapasztalataikat. További információkért olvassa el a távoli interjúra való felkészüléssel kapcsolatos tippeket.

Mi jellemzi a jó interjúütem-sablont?

Az ingyenes HR-sablonok időt, pénzt, energiát és jó hírnevet takaríthatnak meg Önnek. Ehhez azonban rendelkezniük kell bizonyos tulajdonságokkal, például:

Világos szerkezet és kritériumok: A vállalat nevét, a jelöltek nevét, a pozíciókat, az interjú szakaszait, az időpontokat és az interjúztatók adatait tartalmazza, rendezett formában. Tartalmazza azokat a mezőket, amelyekbe a toborzók beírhatják rendelkezésre állásukat, hogy összehangolhassák a panelinterjúkat.

Ütemezési ütközések láthatósága: Kiemeli az ütköző időpontokat és az interjúztatók nem elérhetőségét, hogy elkerülje a foglalási problémákat. Segít azonosítani és kijavítani a hibákat, hogy elkerülje a gyakori átütemezéseket és a kezdetektől fogva professzionális hangnemet tartson fenn.

Testreszabási lehetőségek: Lehetővé teszi mezők hozzáadását vagy eltávolítását az interjúfolyamat és a pozícióhoz kapcsolódó igények alapján. Rugalmasságot biztosít a sablon több toborzási ciklushoz való igazításához.

Fázisok nyomon követése: Nyomon követi a jelölteket az egyes fázisokban – az első interjú, a szakmai interjúk és Nyomon követi a jelölteket az egyes fázisokban – az első interjú, a szakmai interjúk és az interjú utáni nyomon követés során. Tartalmaz testreszabható interjúmeghívó e-maileket, tárgymezőkkel és sablonokkal, amelyeket minden lépésben automatizálhat.

Együttműködési eszközök: Lehetővé teszi a toborzók, a felvételi vezetők és az interjúztatók számára, hogy egy helyen jegyzeteket fűzzenek, visszajelzéseket osszanak meg és frissítsék a rendelkezésre állást. Mindenki összhangban marad, és biztosítja a következetes jelöltélményt.

Követő tervezés: Helyet biztosít a következő lépések, például a követő interjúk, a döntéshozatal dátumai és a visszajelzések határidejeinek rögzítésére. A jelöltek az interjúzási folyamat során folyamatosan tájékozottak és elkötelezettek maradnak.

Többszerepkörös támogatás: egyetlen sablonban kezeli a több szerepkörre és osztályra vonatkozó interjúütemterveket. Nincs szükség külön naptárak vezetésére az egyes álláshelyekhez.

Hatékony interjúütemezés és toborzási folyamatok egyszerűsítése a ClickUp segítségével

Az összes fent említett sablon rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek megkönnyítik az interjúk ütemezését.

A ClickUp azonban a legjobb választás, ha könnyedén szeretné ütemezni az interjúkat a legjobb sablonokkal, és egységes és központosított toborzási ciklust szeretne fenntartani. Használható HR-szoftverként és tudásbázisként az egész toborzási csapat számára.

Használja azt, hogy a jelöltek tájékozottak legyenek, a toborzók összehangoltan dolgozzanak, és a felvételi ciklusok időhöz kötöttek legyenek.

Ráadásul több mint 1000 platformmal integrálható, így könnyedén szinkronizálhatja meglévő toborzási technológiai eszközeit a ClickUp-pal.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és szervezze meg könnyedén az összes jelölt interjúját!