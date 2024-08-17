Hogyan adjon interjú visszajelzést (példákkal és mondatokkal)

Épp most fejezte be az interjút egy ígéretes jelölttel. Amint az illető kilép a szobából (virtuális vagy fizikai), rájön, hogy jegyzeteket készített a jelölt készségeiről, alkalmasságáról és potenciáljáról – de hogyan alakíthatja ezeket a jegyzeteket értelmes és pozitív interjú-visszajelzéssé?

Az igazság az, hogy sok toborzási vezető annyira koncentrál a munkára alkalmas személy megtalálására, hogy hajlamos elfelejteni, hogy az interjú visszajelzése ugyanolyan fontos része a folyamatnak. Függetlenül attól, hogy valaki megkapja-e az állást, az interjú visszajelzésének módja sokat elárul Önről és vállalatáról.

Hogyan biztosíthatja, hogy konstruktív visszajelzéseit a jelölt jól fogadja? Derítsük ki! 👇

Mi az interjú visszajelzés?

Az interjú visszajelzés az a információ és betekintés, amelyet a jelöltnek az állásinterjú után megosztanak. Különböző témákat érinthet, az interjú alatti teljesítménytől kezdve egészen az állás követelményeinek és a vállalati kultúrának való megfelelésig.

A cél az, hogy a jelöltek őszinte visszajelzést kapjanak, amelyet felhasználhatnak készségeik fejlesztésére, függetlenül attól, hogy továbbjutnak-e a felvételi folyamatban vagy sem.

Az interjú visszajelzése azonban nem csak a jelölt számára fontos, hanem Önnek is, mint toborzónak vagy felvételi vezetőnek. A átgondolt visszajelzés segít pontosítani azt, hogy mit is keres egy jó jelöltben. Ráadásul ez azt is megmutatja a jelöltnek, hogy értékeli az idejét és erőfeszítéseit, ami sokat segít a nyílt és pozitív kommunikáció fenntartásában.

Még ha nem is kapják meg az állást, akkor is érdekeltek lehetnek a jövőbeli lehetőségekben, vagy ajánlhatják másoknak a vállalatát.

Interjú visszajelzések példái és kifejezései

A hatékony interjú visszajelzés több, mint egy „igen” vagy „nem” válasz.

Íme néhány gyakori interjú visszajelzés példa és kifejezés, amelyekkel visszajelzése hatékonyabbá és támogatóbbá válhat. 👥

Gyakorlati visszajelzési példák

Az interjúban adott éleslátó válaszaiból kitűnt, hogy mélyreható ismeretekkel rendelkezik az iparágról. Fontolja meg, hogy beépít-e további konkrét példákat korábbi tapasztalataiból, amelyek bemutatják képességeit és eredményeit.

A lelkesedése és energiája inspiráló volt, és nagy potenciállal rendelkezik. Ugyanakkor azt javaslom, hogy összpontosítson a technikai készségeinek fejlesztésére , mivel ezek elengedhetetlenek az Ön által keresett pozícióhoz. Egy speciális tanfolyam vagy tanúsítvány megszerzése előnyös lehet ennek a hiányosságnak a pótlásában.

Jól ismeri az alapokat, és hatékonyan fejezte ki gondolatait. Ahhoz, hogy tovább javítsa kilátásait, javaslom, hogy fejlessze fejlett technikai készségeit, és releváns projektek vagy tanúsítványok révén szerezzen gyakorlati tapasztalatot.

Pozitív visszajelzések példái

Íme egy példa egy e-mailre, amelyet a sikeres interjú után elküldhet a jelöltnek:

Tárgy: Köszönjük, hogy interjút adott nekünk Tisztelt [Jelölt neve]! Köszönjük, hogy időt szakított ránk, és interjút adott nekünk a [pozíció neve] pozícióra. Lenyűgözött minket az iparágunk iránti mély ismerete és világos, tömör kommunikációs képessége. Különösen figyelemre méltó volt az a képessége, hogy bonyolult fogalmakat is érthetően tudott megfogalmazni, ami jól illeszkedik csapatunk igényeihez. Nagyra értékeljük a beszélgetés során tanúsított lelkesedését és éleslátását, és örömmel várjuk a közös munkalehetőséget. Döntésünket véglegesítjük, és hamarosan tájékoztatjuk Önt a következő lépésekről. Üdvözlettel [Az Ön neve] [A beosztása] [Cégnév]

Íme néhány további konkrét példa:

Az interjú esettanulmányokhoz való hozzáállása figyelemre méltó volt. Pontosan megjelölte a kritikus kérdéseket, és olyan megvalósítható stratégiákat javasolt, amelyek tökéletesen illeszkednek hosszú távú céljainkhoz. Ezenkívül az, hogy hajlandó volt előrelépni, jelentős vezetői potenciált mutatott, ami kiváló jelöltként pozicionálja Önt egy vezetői pozícióra itt.

Rendkívül jól ismeri az ügyfelek igényeit, és kiválóan tudja kifejezni, hogy termékeink hogyan elégítik ki ezeket az igényeket. Tekintettel az értékesítési pozíciókban elért sikereire és meggyőző kommunikációs képességeire, nyilvánvaló, hogy jelentős hatással lehetne értékesítési csapatunk céljainak elérésére.

Olvassa el még: Munkavállalói visszajelzések példái a pozitív eredmények elérése érdekében

Íme egy minta, amelyet elküldhet azoknak a jelölteknek, akik esetleg nem jutnak tovább a következő fordulóba:

Tárgy: Friss információk a [pozíció neve] állásinterjújáról a [cég neve] vállalatnál Tisztelt [jelölt neve]! Köszönjük, hogy interjúra jött hozzánk. Alapos mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy egy másik jelöltet választunk, akinek tapasztalata jobban megfelel a pozíció követelményeinek. Lenyűgözött minket [konkrét készsége vagy tulajdonsága], és nagy potenciált látunk a képességeiben. Köszönjük, hogy érdeklődik a [Cégnév] iránt, és sok sikert kívánunk karrierjéhez. Javasoljuk továbbá, hogy figyelje a [Cégnév] jövőbeli állásajánlatait, amelyek érdekelhetik Önt. Üdvözlettel, [Az Ön neve] [A beosztása] [Cégnév]

Íme néhány további példa:

Bár a háttérrel rendelkezik, a [konkrét területen vagy készségben] szerzett további tapasztalatok még hatékonyabbá tennék Önt ilyen pozíciókban. Fontolja meg, hogy milyen lehetőségek vannak a szakértelmének elmélyítésére ezen a területen, hogy javítsa jövőbeli pályázatait.

Az iparág alapjainak ismerete jó kiindulási pont, azonban a konkrét kihívások, például [említsen meg konkrét iparági problémákat] mélyebb megértése jelentősen javíthatja képességét arra, hogy megbirkózzon a vállalatunknál gyakran felmerülő kihívásokkal. A folyamatos tanulás és az iparág-specifikus források használata értékes betekintést nyújthat.

Visszajelzés a soft skill-ekről, a technikai készségekről és a nonverbális kommunikációról

Az a képessége, hogy empátiával kommunikál, miközben támogatja a korábbi projektekben részt vevő csapattagokat, dicséretre méltó és magas szintű érzelmi intelligenciát tükröz. Ugyanakkor jó lenne több példát látni arra, hogy kezdeményező szerepet vállal a vezetésben. Ezen készségek fejlesztése érdekében fontolja meg, hogy keressen lehetőségeket kis projektek vagy csapatok vezetésére, akár önkéntes alapon is.

A technikai fogalmak, különösen a szoftverfejlesztés terén való ismerete lenyűgöző. Ugyanakkor van még hova fejlődnie, amikor ezeket a készségeket a valós életben kell alkalmaznia. Meghatároztunk néhány kulcsfontosságú területet – például az adatbázis-kezelés és -optimalizálás –, ahol tovább fejlesztheti szakértelmét.

Az állásinterjú során azt éreztük, hogy kissé ideges volt. Ez befolyásolhatta a világos, mérhető válaszok adásának képességét. Fontolja meg, hogy részt vesz-e próbainterjúkon, hogy javítsa a kényelmét és magabiztosabbnak tűnjön. Ez jelentősen javíthatja a nonverbális jelzéseit, hogy hatékonyabban fejezze ki magabiztosságát.

Visszajelzés a problémamegoldó és kritikus gondolkodási készségekről

Lenyűgözött minket, hogy milyen logikusan és szisztematikusan közelítette meg a problémákat. Átgondolt kérdései jól tükrözték kritikus gondolkodási képességeit. Erősségeinek továbbfejlesztése érdekében hasznos lehet különböző megoldások értékelése a leghatékonyabb kiválasztása érdekében.

Analitikai képességei lenyűgözőek, különösen abban, ahogyan komplex kérdéseket elemez. Érdemes lehet alaposabban megvizsgálnia az adatalapú döntéshozatalt, hogy továbbfejlessze ezeket a képességeket. A statisztikai elemzésre vagy prediktív modellezésre összpontosító projektekben való részvétel segíthet abban, hogy jól megalapozott, adatokon alapuló döntéseket hozzon.

Lenyűgöző a kreativitása a kihívások kezelésében, különösen az innovatív gondolkodásmódja szoros határidők esetén. Fontolja meg a brainstorming vagy a design thinking alkalmazását, hogy nagy nyomás alatt hatékonyabban tudjon megoldásokat kidolgozni és értékelni.

Visszajelzés a vezetői és csapatmunkával kapcsolatos készségekről

Vezetői képességei és csapatmunkára való alkalmassága az interjú során egyértelműen megmutatkozott. Világos példákat hozott arra, hogyan vezetett sikeresen projekteket és hogyan működött együtt a csapat tagjaival a közös célok elérése érdekében. Mások inspirálására és motiválására való képessége jelentős erősség

Vezetői képességei igazán lenyűgözőek, különösen akkor, ha új helyzetekhez kell alkalmazkodni és másokat kell átsegíteni a nehézségeken. Fontolja meg, hogy változáskezelési képzésen vesz részt, vagy keressen lehetőségeket arra, hogy átmeneti fázisokban projekteket vezessen. E tehetség továbbfejlesztése érdekében keressen célzott tapasztalatokat a stratégiai vezetés területén.

Csapatmunkában való jártassága lenyűgöző, különösen az, hogy nyitott a különböző nézőpontok meghallgatására és integrálására. E tehetségének továbbfejlesztése érdekében fontolja meg, hogy részt vesz-e osztályok közötti csapatokban, vagy vezet-e olyan együttműködési projekteket, amelyek a szervezet különböző területeit érintik.

A hatékony interjú-visszajelzések megadásának bevált gyakorlata

Az interjú után nem feltétlenül kell bonyolultnak lennie a gondolataid megosztása. Íme néhány bevált módszer a tiszteletteljes interjú-visszajelzések megadásához.

✅ Legyen őszinte, tapintatos és konkrét

Kerülje a kliséket és a homályos megjegyzéseket; nyíltan beszéljen a jelölt gyengeségeiről, és kapcsolja visszajelzését a pozíció konkrét igényeihez.

Például, ha a technikai képességeik nem felelnek meg az elvárásoknak, hangsúlyozza ezt egyértelműen. Mondhatja például: „A [konkrét technológia] ismerete szilárd alapot jelent, azonban ehhez a pozícióhoz olyan személyt keresünk, aki több szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a [konkrét készség] terén.”

Ne feledje, hogy a visszajelzésnek hasznosnak kell lennie, és tapintatosan kell megfogalmazni. Ahelyett, hogy csak a jelölt hiányosságait emelné ki és negatív interjú-visszajelzést adna, inkább olyan gyakorlati javaslatokat tegyen, amelyeket a jelölt megvalósíthat a fejlődés érdekében.

Összpontosítson az interjú során feltárt legfontosabb fejlesztési területekre, ahelyett, hogy apró hibákon rágódna.

✅ Kerülje a túlzott ígéreteket

A túl ambiciózus elvárások felállítása oda vezethet, hogy a jelöltek torz képet kapnak arról, hogy alkalmasak-e a pozícióra. Ha úgy érzik, hogy ők az ideális jelöltek, vagy hogy a felvételük gyakorlatilag garantált, csalódottak és kiábrándultak lehetnek, ha az ajánlat nem valósul meg. Ez károsíthatja a vállalat hírnevét, mivel az elégedetlen jelöltek nyilvánosan megoszthatják negatív tapasztalataikat.

✅ Ne koncentráljon túlzottan a személyiségjegyekre

Bár a személyiségjegyek természetesen fontosak, ha túlzottan ragaszkodunk hozzájuk, az elvonhatja a figyelmet a pozícióhoz szükséges alapvető készségek és kulcskompetenciák értékeléséről. Ez oda vezethet, hogy a felvételi döntések a valódi képesítések és szakértelem helyett a személyes vonzerőn vagy a vélt kulturális illeszkedésen alapulnak.

Ez azt is eredményezheti, hogy a munkavállalók kénytelenek lesznek alkalmazkodni egy bizonyos személyiségtípushoz, ami potenciálisan gátolhatja a kreativitást és korlátozhatja az önkifejezést.

✅ Követés forrásokkal

Miután megadta visszajelzését, nagyon hasznos lehet néhány forrást ajánlani a további fejlődéshez. Ha rámutatott egy konkrét területre, ahol fejlődhetnek, javasoljon néhány praktikus eszközt vagy anyagot, amely hasznos lehet számukra.

Például így fogalmazhat: „Látom, hogy szívesen fejlesztené [konkrét terület] ismereteit. Ehhez jó kiindulási pont lehet [konkrét tanfolyam vagy forrás]. Ez a gyakorlatias megközelítéséről ismert, és biztosan megadja Önnek a szükséges lendületet.”

✅ Szervezze meg HR-tevékenységeit a ClickUp segítségével

A ClickUp for Human Resources jól szervezett és hatékony megközelítést kínál a toborzó csapatok számára a jegyzetek összegyűjtéséhez, a jelöltek értékelésének nyomon követéséhez és a visszajelzések megosztásához.

A csapatok biztosíthatják a toborzási folyamat következetességét és javíthatják a kommunikációt azáltal, hogy minden szükséges információ könnyen elérhető.

Építse meg álmai toborzási technológiai eszköztárát a ClickUp segítségével. Íme néhány a legfontosabb funkciói közül:

ClickUp Dokumentumok

Dokumentálja az interjú visszajelzéseket egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

Ahelyett, hogy különböző fájlokkal vagy e-mailekkel bajlódna, a ClickUp Docs segítségével mindent egy helyen tárolhat. Csak hozzon létre egy dokumentumot minden jelölt számára, és minden interjúztató közvetlenül oda írhatja be gondolatait és megjegyzéseit.

Mivel a Docs más ClickUp funkciókkal is együttműködik, visszajelzéseit feladatokhoz vagy projektekhez kapcsolhatja, így minden rendezett és áttekinthető marad.

ClickUp Brain

Készítsen világos és részletes interjú-visszajelzéseket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, átveszi az interjú jegyzeteket, és segít azokat könnyen érthető és kifinomult jelölt visszajelzésekké alakítani. Csak írja be gondolatait, és a Brain rendszerezi azokat, így könnyen kaphat világos és megvalósítható javaslatokat.

Még jobb, ha a Brain within Docs szolgáltatást használja az idő és energia optimalizálása érdekében.

A ClickUp Brain in Docs segítségével javíthatja interjú visszajelzéseit olyan javaslatok és kifejezések segítségével, amelyek növelik az egyértelműséget és biztosítják a professzionális hangnemet. Amikor visszajelzést ír egy jelöltnek, az AI eszköz elemzi a szöveget, és valós időben javaslatokat kínál, hogy megjegyzései pontosak és hatékonyak legyenek.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén szerkesztheti dokumentumait, így megőrizheti professzionális stílusát.

Ha például nehezen találja a megfelelő szavakat a jelölt teljesítményének leírásához, a ClickUp Brain olyan kifejezéseket javasolhat, amelyekkel gondolatát túl homályos vagy túl kritikus hangvétel nélkül tudja kifejezni.

Tartsa a dolgokat következetesnek és könnyen áttekinthetőnek azáltal, hogy visszajelzési sablont hoz létre a ClickUp Docs-ban a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain segítségével a Docs alkalmazásban visszajelzési sablonokat is létrehozhat. Így mindenki ugyanabban a formátumban tölti ki a visszajelzést, amely tartalmazza az erősségeket, a fejlesztendő területeket és minden egyéb fontos pontot.

Olvassa el még: A 10 legjobb ingyenes kilépési interjú sablon és kérdés HR-csapatok számára

ClickUp csevegés nézet

Vegyen részt valós idejű interjú utáni visszajelzéssel kapcsolatos megbeszéléseken, hogy a ClickUp Chat View segítségével rögzíthesse a legfontosabb megfigyeléseket.

A ClickUp Chat View funkciójának használata javíthatja a HR-csapat munkáját a jelöltekkel folytatott megbeszélések során az interjúk után. Így állíthatja be:

Hozzon létre egy dedikált csevegőcsatornát: Hozzon létre egy csevegőcsatornát kifejezetten az interjút követő belső beszélgetésekhez. Így minden egy helyen marad, és a csapat könnyebben megtalálja és áttekinti a beszélgetéseket.

Használja az @említéseket a teendőkhöz: Jelölje meg a csapattagokat @említésekkel, amikor konkrét jelöltekről beszélgetnek. Ez biztosítja, hogy mindenki, akinek részt kell vennie a beszélgetésben, értesítést kapjon és hozzáadhassa a véleményét.

Rendezze a beszélgetéseket jelölt szerint: Tartsa rendben a dolgokat úgy, hogy minden jelölt számára külön szálakat vagy üzeneteket hoz létre. Ez segít elkerülni a zavart, és megkönnyíti az egyes személyekkel kapcsolatos beszélgetések nyomon követését.

Dokumentumok és visszajelzések megosztása: Csatoljon önéletrajzokat, interjújegyzeteket és egyéb fontos dokumentumokat közvetlenül a csevegésbe. Így mindenki könnyen hozzáférhet az összes szükséges információhoz.

Kövesse nyomon a feladatokat: Miután megbeszélte a jelöltet, közvetlenül a csevegésben rendeljen hozzá követési feladatokat. Legyen szó további interjúk vagy értékelések ütemezéséről, a feladatok kiosztása segít a folyamatok előrehaladásában.

Olvassa el még: Egy nap egy humánerőforrás-menedzser életéből

ClickUp egyéni mezők

A ClickUp egyéni mezőit az Ön konkrét értékelési kritériumaihoz igazíthatja.

Hozzon létre ClickUp egyéni mezőket a legfontosabb értékelési területek, például a készségek, a kulturális illeszkedés, a tapasztalat, a kommunikáció és a problémamegoldás meghatározásához. Például:

Készségek: Értékelési skála (1-5) használata a technikai készségek értékeléséhez

Kulturális illeszkedés: Adjon meg egy jelölőnégyzetet vagy legördülő menüt, hogy jelezze az összhangot a vállalati értékekkel.

Tapasztalati szint: Használjon szövegmezőt a releváns korábbi tapasztalatok összefoglalásához.

ClickUp Integrációk

Az Outlook e-maileket alakítsa át ClickUp feladatokká, hogy egyszerűsítse az interjú visszajelzéseket.

Változtassa meg interjú visszajelzésének munkafolyamatát a ClickUp Outlook integrációjával. Az e-mailjeit azonnal cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja át közvetlenül a beérkező levelek mappájából.

Könnyedén létrehozhat új feladatokat, csatolhat e-maileket a gyors hivatkozáshoz, és rendezett és hozzáférhető módon tárolhatja az interjúkhoz kapcsolódó jegyzeteket.

💡Profi tipp: Válasszon olyan tehetségmenedzsment szoftvert, amely integrálható az interjú-ütemező rendszerével, hogy egyszerűsítse a visszajelzések gyűjtését és biztosítsa, hogy az összes jelölt információ egy helyen legyen.

Ráadásul a ClickUp Gmail-integrációja a megjelölt e-maileket feladatokká alakíthatja a ClickUp-ban, így soha nem marad le fontos visszajelzésekről vagy nyomon követésekről.

Központosítsa az interjúval kapcsolatos összes feladatot, és kövesse nyomon a visszajelzési folyamatot, hogy biztosítsa a jelöltekkel való következetes kommunikációt.

ClickUp Jegyzettömb

Készítsen jegyzeteket az interjúk során, hogy rögzítse a legfontosabb pontokat a pontos visszajelzéshez a ClickUp Notepad segítségével.

A ClickUp Notepad segítségével gyorsan feljegyezheti a legfontosabb pontokat és teendőket az interjú során. A hivatalos visszajelzés összeállításakor hivatkozzon ezekre a jegyzetekre, hogy ne maradjon ki egyetlen fontos megfigyelés sem.

Olvassa el még: Útmutató a produktív visszajelzéshez

Ne feledje, hogy az interjú visszajelzései kétirányúak. Használhat visszajelzési űrlap sablont is, hogy értelmes adatokat gyűjtsön a jelöltektől, és így javítsa a felvételi folyamatot.

ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen összegyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit és egy helyen rendszerezni az ügyféladatokat.

A ClickUp visszajelzési űrlap sablon segítségével összegyűjtheti a jelöltek véleményét az álláspályázati és interjús szakaszban szerzett tapasztalataikról.

Kezdje azzal, hogy testreszabja a visszajelzési űrlap sablonját, hogy a legfontosabb kérdéseket tegye fel. Például érdemes lehet kérdéseket feltenni a munkaköri leírások egyértelműségéről, az interjúfolyamat zökkenőmentességéről, a felvételi csapat kommunikációjáról és a jelöltek elégedettségéről az egész folyamattal kapcsolatban.

Az összegyűjtött információk alapján változtatásokat hajthat végre a felvételi folyamatában.

Olvassa el még: A 20 legjobb kilépési interjú kérdés

Hogyan dokumentáljuk az interjú visszajelzéseket

Az interjú visszajelzések dokumentálása a toborzási folyamat kulcsfontosságú része. Megfelelő módszer alkalmazásával hatékonyabban rögzítheti és áttekintheti a jelöltek adatait.

Fedezzük fel a szabványos interjú-visszajelzési sablon használatának előnyeit, amelyekkel objektív összehasonlítás és elemzés céljából gyűjthetünk információkat a jelöltekről.

Következetesség: Gondoskodjon arról, hogy minden jelöltet ugyanazon szabványok szerint értékeljenek, csökkentve ezzel az elfogultságot és elősegítve az interjúk és az interjúztatók közötti egységességet.

Tisztesség és átláthatóság: Értékelje az összes jelöltet egy következetes készség- és kompetenciakészlet alapján, hogy átlátható felvételi folyamatot alakítson ki. Ez egyúttal tisztázza, hogy mely szempontokat értékelik.

Döntéshozatal: Jobb adatgyűjtés és -elemzés, ami a minták és trendek felismerésével okosabb felvételi döntésekhez vezet.

A jelöltek tapasztalatai: Adjon értékes visszajelzést a jelölteknek, és hagyjon pozitív benyomást, függetlenül az eredménytől.

💡Profi tipp: Használja az AI-t a toborzáshoz az önéletrajzok áttekintéséhez, a releváns jelöltek gyors megtalálásához, az interjúk ütemezéséhez, és akár a tudattalan elfogultság csökkentéséhez is.

A ClickUp interjú sablonokat is biztosít a hatékony dokumentálás és az interjú visszajelzések zökkenőmentes megosztása érdekében. Nézze meg őket alább:

Interjúkezelés és jelentéssablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp interjúkezelési és jelentéssablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen az interjú teljes folyamatának kezelésében és nyomon követésében.

A ClickUp interjúkezelő és jelentéssablonjával a különböző interjúztatók összes interjújelentése egyetlen, könnyen hozzáférhető helyen összevonható.

Lehetővé teheti csapatának, hogy figyelemmel kísérje a jelölteket, interjúkat szervezzen és visszajelzéseket gyűjtsön, hogy gyors és megalapozott döntéseket hozhasson a felvételről. Amint az összes interjú lezárult, rögzítse az interjúk minden részletét, hogy értékes adatokkal, betekintéssel és ajánlásokkal teli jelentéseket készíthessen.

Ezenkívül a ClickUp interjúfolyamat-sablon segítségével egyszerűsítheti és javíthatja interjúztatási módszereit, biztosítva, hogy a jelölteket gyorsan, pontosan és méltányosan értékeljék. Akár belső felvételt végez, akár új tehetségeket keres, ez a sablon segít hatékonyan azonosítani a legjobb jelölteket.

Végül, a ClickUp teljesítményértékelési sablonja egyszerűvé és egyértelművé teszi az interjúk teljesítményének nyomon követését és értékelését. Biztosítja az egyes jelöltek tisztességes és alapos értékelését, segítve Önt az érdekelt felekkel való együttműködésben a részletes értékelési dokumentumok elkészítésében.

A hatékony interjú visszajelzés a konkrét, objektív kritériumokra összpontosítva biztosítja a toborzási döntések egyértelműségét és méltányosságát.

Ha a jelöltek konkrét és hasznos visszajelzést kapnak – függetlenül attól, hogy megkapják-e az állást –, akkor általában kedvező benyomást szereznek a vállalatról, és hajlamosabbak másoknak is ajánlani azt, vagy a jövőben újra megpróbálni.

A ClickUp sablonjaival és funkcióival megkönnyíti a visszajelzések kezelését. Használjon kész űrlapokat és értékelőlapokat, hogy az értékelések egységesek és méltányosak legyenek.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdődjön a konstruktív visszajelzések ciklusa!