Hogyan használjuk az AI-t a toborzásban (használati esetek és eszközök)

A megfelelő jelölt megtalálása egy álláshoz kihívást jelenthet – ezt a problémát a toborzók és a HR-szakemberek csak túl jól ismerik.
A végtelen számú önéletrajz és pályázati anyag átnézése, a pozícióra potenciálisan legalkalmasabb jelölt kiválasztása és a toborzási folyamat lehetséges időkereten belüli racionalizálása csak néhány a számos akadály közül.
Nem is beszélve arról, hogy minden jelölt e-mailjére manuálisan válaszolni és a toborzási folyamat során a potenciális alkalmazottakkal kapcsolatot tartani rendkívül megterhelő lehet.
A mesterséges intelligencia (AI) azonban forradalmasította a toborzók munkáját.
Ma már számos olyan AI-alapú toborzási eszköz áll rendelkezésre, amelyek innovatív megoldásokat kínálnak a régóta fennálló toborzási kihívásokra. Az AI segítségével átnézhetjük az önéletrajzokat, gyorsan megtalálhatjuk a megfelelő jelölteket, megbeszélhetjük az interjúkat, és akár a tudat alatti elfogultságokat is csökkenthetjük a felvétel során.
Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan alakítják át és teszik hatékonyabbá a toborzási folyamatot a mesterséges intelligencia megoldások, bemutatjuk az AI használatának eseteit a toborzásban, és megmutatjuk, hogyan használhatja az AI-alapú eszközöket a felvételi folyamatban a legjobb álláskeresők vonzása érdekében.
Az AI megértése a toborzásban
A humánerőforrás-menedzser napja gyakran önéletrajzok áttekintésével telik, beleértve a passzív jelöltek keresését, az interjúk ütemezését vagy a jelöltek előszűrését.
Számtalan önéletrajz átnézése és több tucatnyi visszahívás meglehetősen fárasztó feladat lehet.
Az AI-alapú toborzási megoldások azonban ennek a munkának nagy részét automatizálhatják, ami növelheti HR-menedzsereinek termelékenységét.
Így alakítja át az AI a toborzási folyamatot:
Jobb hatékonyság és termelékenység
A mesterséges intelligencia algoritmusai elemzik a meglévő munkaerő készségeit és azonosítják a hiányosságokat a jobb humánerőforrás-tervezés érdekében. A HR-vezetők ezeket az adatokat felhasználhatják toborzási stratégiák kidolgozásához, hogy képzett munkavállalókat vonzzanak és pótolják ezeket a hiányosságokat.
Az ismétlődő feladatok automatizálásával az AI lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy stratégiai kezdeményezésekre összpontosítsanak, növelve ezzel az általános termelékenységet.
Jobb jelöltélmény
Az AI-alapú pályázókövető rendszerek (ATS) segítségével kiküszöbölhető a kézi önéletrajz-áttekintés és a jelöltek megfelelő pozíciókhoz való illesztése. Az AI algoritmusok automatikusan elemzik az önéletrajzokat, és előre meghatározott kritériumok alapján illesztik a jelölteket a pozíciókhoz.
Ezek a megoldások valós idejű frissítéseket és visszajelzéseket is nyújthatnak a jelölteknek az alkalmazásaikkal kapcsolatban, így azok folyamatosan tájékozottak maradnak, anélkül, hogy a toborzók munkaterhelését további feladatokkal terhelnék.
A toborzottak minőségének javítása
Az AI-alapú tehetségmenedzsment szoftver elemzi a jelöltek profilját, a felvételi adatokat és egyéb tényezőket, hogy pontos álláshirdetéseket hozzon létre, amelyek vonzzák a legjobb tehetségeket. Ezek az eszközök a munkaerő-tervezésben is segíthetnek, így a HR-vezetők hatékonyabban tudják megtartani és motiválni a meglévő alkalmazottakat.
Hogyan használjuk az AI-t a toborzásban
Így integrálhatja az AI toborzási eszközöket a humánerőforrás-tervezés és a toborzási folyamatba:
1. Önéletrajzok áttekintése
Az AI-alapú humánerőforrás-eszközök automatizálják az önéletrajzok szűrésének folyamatát.
Hogyan működik:
- Kulcsszó-egyeztetés: A mesterséges intelligencia algoritmusai természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével nagy mennyiségű önéletrajzot tudnak elemezni. Ezek az algoritmusok a munkaköri leírásokban szereplő kulcsszavakat egyeztetik a jelöltek önéletrajzának egyes részeivel, hogy azonosítsák a megfelelő készségeket és tapasztalatokat, valamint a munkára legalkalmasabb jelölteket.
- Szűrési feltételek: A nyitott pozíciók követelményei alapján szűrési feltételeket állíthat be. Az AI ezeket a kritériumokat felhasználva értékelheti és javasolhatja a megfelelő jelöltek profilját, javítva ezzel a toborzási folyamat hatékonyságát.
2. Jelöltek felkutatása
Ha megnézzük egy toborzó munkáját, láthatjuk, hogy ideje nagy részét a megüresedett álláshelyekre jelentkező jelöltek előválogatásával tölti. Ez meglehetősen fárasztó lehet a HR-csapatok számára, tekintve, hogy a jelöltek a közösségi médián, e-mailben, csevegőprogramokon, állásportálokon és toborzási portálokon keresztül jelentkeznek.
Hogyan működik:
- Adatbázis-keresés: Az AI-eszközök bevezetésével automatizálható a különböző platformokon jelentkező jelöltek adatbázisainak átkutatása.
- Okosabb keresés: Az AI megérti a követelmények mögötti szándékot. Ahelyett, hogy merev kulcsszókeresésre támaszkodna, azonosítani tudja a szinonimákat, a kapcsolódó készségeket és akár az átvihető tapasztalatokat is, így biztosítva, hogy ne maradjon ki olyan képzett jelölt, aki esetleg más terminológiát használ.
- Érdeklődésről szóló betekintés: Az AI-alapú toborzási megoldások betekintést nyújtanak abba, hogy a jelöltek hogyan reagáltak az álláshirdetésekre, és hogy az álláspályázatok pozitívan reagálnak-e a toborzási erőfeszítéseire.
3. Készségek értékelése
A mesterséges intelligencia megoldások kognitív képességeket, technikai szakértelmet és soft skill-eket felmérő teszteléssel vizsgálhatják a jelöltek képességeit, így átfogó értékelést adva a jelöltek képességeiről.
Ráadásul az AI a készségek értékelésében rendkívül skálázható, ami azt jelenti, hogy a jelöltek közül nagy mennyiségben tudsz megfelelő tehetségeket kiválasztani anélkül, hogy a minőség romlana.
Hogyan működik:
- Dinamikus értékelések: Az AI algoritmusok dinamikusan tudják módosítani az értékelések nehézségi szintjét, hogy azok a jelölt képességeihez igazodjanak, és pontosabb képet adjanak a jelentkező képességeiről.
- Valós idejű elemzés: A jelölteket valós időben elemzik az értékelő vizsgákra adott válaszaik alapján és ugyanazon szabványok szerint, hogy kiküszöböljék az emberi elfogultságot a felvételi folyamatban.
- Személyre szabott visszajelzés: Ezek a megoldások valós idejű, személyre szabott visszajelzést adnak a jelölteknek teljesítményük alapján, hogy segítsék őket készségeik fejlesztésében, beleértve erősségeiket, gyengeségeiket és a fejlesztésre szoruló területeket.
4. Interjú ütemezés
Az AI-alapú toborzási eszközök egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerűsítik az interjúk ütemezését, ezzel időt takarítanak meg és csökkentik a logisztikai kihívásokat.
Hogyan működik:
- Intelligens ütemezési algoritmusok: Az intelligens ütemezési algoritmusok elemzik az interjúztatók és a jelöltek naptárait, és megtalálják az optimális találkozási időpontokat.
- Automatikus meghívók: Néhány automatizált funkcióval e-maileket küldhet a legalkalmasabb jelölteknek, amelyekben időzónák, ütemterv-ütközések és találkozópreferenciák szerepelnek, valamint automatikus emlékeztetőket is küldhet, hogy elkerülje a last minute lemondásokat és a kihagyott találkozókat.
Az AI toborzási szoftver segítségével a manuális és időigényes feladatok automatizálhatók, így HR-csapatai a szervezet sikerét elősegítő stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhatnak.
Az AI szerepe a toborzás során a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás előmozdításában
A sokszínűség, méltányosság és befogadás (DEI) egymással összefüggő emberkezelési politikákat jelent, amelyek olyan munkahelyeket hoznak létre, ahol mindenki értékesnek, tiszteletben tartottnak és felhatalmazottnak érzi magát.
A toborzás során ez azt jelenti, hogy minden jelöltnek egyenlő esélyt kell biztosítani az álláshelyre való jelentkezésre, függetlenül olyan tényezőktől, mint a kultúra, nem, faj és háttér.
A mesterséges intelligencia elengedhetetlen ahhoz, hogy a toborzók elfogulatlanul és előítéletek nélkül tudjanak tehetségeket felvenni. Az AI a következőképpen javítja a DEI-t a toborzásban:
1. Az előítéletek csökkentése az önéletrajzok áttekintése és kiválasztása során:
A mesterséges intelligencia algoritmusai objektív kritériumok, például készségek, szakértelem és képesítések alapján tudják kiválasztani a jelöltek profiljait. Az emberi toborzóktól eltérően ezek az algoritmusok nem veszik figyelembe az irreleváns szubjektív tényezőket, így kiküszöbölik az emberi ítélőképesség hiányosságából fakadó elfogultságot.
- Az AI előre meghatározott, releváns kritériumok alapján elemzi az önéletrajzokat, figyelmen kívül hagyva az olyan szubjektív információkat, mint a név, az életkor vagy a cím.
- Az AI önéletrajz-szűrése szintén átlátható. Láthatja azokat a tényezőket, amelyeket az algoritmus a döntéshozatalhoz felhasznál. Ez segít a toborzóknak nyomon követni, hogyan történik a jelöltek felvétele, és korán felismerni az esetleges elfogultságokat.
2. Kiterjesztett jelöltkeresés és -megkeresés
Az AI algoritmusok a jelöltek profiljait demográfiai jellemzők helyett a készségeik alapján keresik meg különböző csatornákon. Ezek a HR-eszközök elemezhetik a munkaköri leírásokat, és akár arra is felhasználhatók, hogy azonosítsák azokat a kifejezéseket, amelyek visszatarthatják a potenciális jelölteket a pozícióra való jelentkezéstől.
- Az AI több platformon és adatbázisban keres a szükséges készségekkel rendelkező jelöltekkel való interjúk ütemezéséhez, függetlenül azok demográfiai hátterétől.
- Az AI átvizsgálhatja az állásleírásokat, hogy vannak-e bennük elfogult kifejezések, és módosításokat javasolhat, hogy azok inkluzívabbá váljanak.
3. Az alulreprezentált csoportok jobb képviselete és megtartása
A toborzási folyamat során javíthatja a sokszínűséget és az inklúziót célzó kezdeményezéseket.
Az AI-alapú toborzási eszközök csökkenthetik az elfogultságot a kiválasztási folyamatban, lehetővé téve a képzett jelöltek továbbjutását. A tehetségszerzési szakemberek ugyanezeket az eszközöket felhasználhatják arra is, hogy személyre szabott támogatást és erőforrásokat nyújtsanak az alulreprezentált csoportokból származó jelölteknek, hogy azok jobban érezzék magukat, és be tudjanak illeszkedni a szervezetbe.
Az AI-eszközök személyre szabott támogatást és erőforrásokat kínálhatnak az alulreprezentált csoportokhoz tartozó jelölteknek, segítve őket a szervezethez való alkalmazkodásban és a sikeres munkavégzésben.
Az AI legfontosabb előnyei a DEI fejlesztésében
- Objektív döntéshozatal: Az AI segítségével a toborzó csapat döntései adat alapú betekintésen alapulnak, kiküszöbölve a szubjektív elfogultságot, amely gyakran befolyásolja az emberi ítélőképességet.
- Szélesebb tehetségpool: Az AI kiterjeszti az álláskeresők körét, biztosítva, hogy az álláshirdetések szélesebb és sokszínűbb közönséget érjenek el.
- Inkluzív munkaköri leírások: Az AI segít olyan munkaköri követelmények leírásának elkészítésében, amelyek sokszínű jelölteket vonzanak azáltal, hogy azonosítja és kiküszöböli az elfogult nyelvhasználatot.
- Megtartási támogatás: Az AI folyamatos támogatást nyújt az alulreprezentált csoportoknak, elősegítve integrációjukat és megtartásukat a szervezeten belül.
Az AI-alapú DEI-kezdeményezések bevezetése az első lépés egy sokszínű és dinamikus munkaerő kialakítása felé, amely elősegíti az innovációt és a sikert.
Az AI-alapú toborzással inkluzívabb felvételi környezetet hozhat létre, biztosítva, hogy minden jelöltnek egyenlő esélye legyen a sikerre.
AI szoftver használata a toborzásban
Az AI-alapú toborzási szoftver bármilyen olyan rendszer lehet, amely segít a toborzási vezetőknek a toborzási folyamatok racionalizálásában, a jelöltek adatainak elemzésében és a legalkalmasabb jelöltek felvételében.
A toborzási eszközök általában gépi tanulást és fejlett algoritmusokat használnak a következő célokra:
- ismétlődő feladatok automatizálása
- javítsa a jelöltek elkötelezettségét
- betekintést nyújt a toborzási folyamatba
Kiváló példa erre a ClickUp for HR teams, egy all-in-one HR menedzsment és toborzási szoftver, amely lehetővé teszi a toborzási vezetők számára, hogy a toborzási folyamatot végigkísérjék.
A ClickUp számos olyan funkciót kínál, amelyek javítják a toborzási stratégiáját és egyszerűsítik a tehetségek megszerzésének folyamatát.
Külön munkaterületet kell kijelölni a HR-osztály számára
Használja a ClickUp Spaces szolgáltatást, hogy létrehozzon egy kifejezetten toborzáshoz szánt munkaterületet. Így a toborzási folyamattal kapcsolatos minden teendőt egy helyen kezelhet.
A Spaces alkalmazásban hozzon létre különböző listákat, amelyek a toborzási folyamat szakaszait jelzik, például „Jelöltek előválogatása”, „Önéletrajzok áttekintése”, „Interjú” vagy „Ajánlat szakasza”.
Bonyolult toborzási munkafolyamatok lebontása
A ClickUp Tasks segítségével hozhat létre teendőket, és rendelheti azokat a toborzási vezetőkhöz és interjúztatókhoz. Állítson be egyéni státuszokat, ahogy a jelöltek haladnak a folyamatban.
Íme egy példa:
Lista neve: Jelöltkeresés
Feladatok
- Potenciális jelöltek kutatása
- Álláshirdetések létrehozása különböző platformokra
- Előzetes szűrőinterjúk lefolytatása
Gyorsított toborzás testreszabható sablonokkal
A ClickUp számos ingyenes HR-sablont kínál, amelyekkel időt takaríthat meg és egységességet teremthet a toborzási és HR-rel kapcsolatos tevékenységek során. Íme néhány sablon, amelyeket felhasználhat a toborzási folyamat racionalizálására.
Határozza meg toborzási stratégiáját
Használja a ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablonját, hogy szabványosított keretrendszert hozzon létre toborzási folyamatához. Adja meg a beépített mezőkben a pozícióval, a felvételi vezetővel, a pozíció céljával és egyéb részletekkel kapcsolatos információkat.
Ez a sablon minden szükséges információt tartalmaz a toborzási célok kitűzéséhez, azok elérésének megtervezéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez.
Készítsen toborzási cselekvési tervet
A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja pontosan az, amire szükséged van, hogy felvázold az összes lépést, amely a tökéletes toborzási folyamat létrehozásához és a legjobb jelöltélmény biztosításához szükséges. Használd a sablont, hogy létrehozz egy ellenőrzőlistát az összes végrehajtható tételről, és rendelj minden feladatot a megfelelő csapattaghoz.
Optimalizálja toborzási és felvételi folyamatait
A ClickUp toborzási és felvételi sablonja mindent rendszerez, az álláshirdetésektől a jelöltek nyomon követésén át az álláspályázati űrlapokig. A sablon egy átfogó eszközkészlet, amely segít a toborzási csapatoknak az interjúzási folyamat különböző aspektusainak kezelésében és a legjobb tehetségek felvételében.
Interjúk ütemezése a ClickUp alkalmazásban
A ClickUp naptárnézete egy praktikus eszköz a naptár vizualizálásához és az álláskeresőkkel való interjúk ütemezéséhez a HR-szoftverben. Használja a következőkre:
- Az interjúval kapcsolatos teendőket feladatokként jelenítsd meg, majd szűrők segítségével tekintsd meg az interjúval kapcsolatos feladatokat a naptárban.
- Húzza át az interjú feladatokat a rendelkezésre álló időpontok alapján a különböző időpontokra.
- Könnyen ütemezhető interjúk és az időzítési ütközések elkerülése
- Színkódolt feladatok segítségével kategorizálhatja az interjúkat típusuk, az interjúztatók vagy a szakaszok alapján.
A legjobb az, hogy a ClickUp naptára integrálható a Google Naptárral, így a szűrési hívásokat közvetlenül a ClickUp-ban ütemezheti meg, és az egyik platformon végzett változtatások a másikban is megjelennek.
Átfogó és együttműködésen alapuló dokumentáció bevezetése
Ha Ön toborzási vezető, akkor tudja, mennyire fontos a megfelelő dokumentáció a toborzási folyamatok hatékonyabbá tételéhez. A fontosabb irányelvek, eljárások, interakciók, SOP-sablonok és döntések megfelelő dokumentálása elengedhetetlen a kockázatkezelés és a jogi előírások betartása szempontjából.
Szabványosított folyamatokat kell létrehoznia, amelyek segítenek a jelöltek felkutatásában és a felvételi döntések meghozatalában.
A ClickUp Docs rendszerezi az összes releváns információt a tehetségek toborzásával és a kapcsolódó adminisztratív feladatokkal kapcsolatban. A tehetségfelelős vezetők és a toborzó csapatok bármikor hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz, amikor csak szükségük van rá.
A Docs segítségével dokumentálhatja a toborzási útmutatókat és az új munkavállalók beilleszkedési folyamatait, készíthet képzési kézikönyveket és jogi dokumentumokat.
A legjobb az egészben, hogy megoszthatja a dokumentumokat a releváns érdekelt felekkel, és valós időben szerkesztheti őket, így sokkal könnyebb összegyűjteni a visszajelzéseket és naprakészen tartani a dokumentumot.
Profi tipp💡: A ClickUp Docs alkalmazáson belül feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, és nyomon követheti a haladást és az állapotfrissítéseket.
Az üzleti tervezési platform Pigment a B sorozatú finanszírozási kör után hat hónap alatt megháromszorozta alkalmazottainak számát .
Szükségük volt egy megoldásra, amely egyszerűsíti az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát, amely addig e-mailek, Slack üzenetek és Notion ellenőrzőlisták formájában zajlott.
Így teljesítette a ClickUp az összes követelményt, mint vállalati szintű együttműködési eszköz az új munkatársak beillesztéséhez:
- Központi platform a kollaboratív munkamenedzsmenthez
- Testreszabható ClickUp feladatok, amelyek több csapattagnak is kioszthatók, hogy bármilyen méretű projekten együtt tudjanak dolgozni
- A sablonok és az automatizálás optimalizálják az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát
Az eredmény?
- 88%-kal nőtt a beilleszkedés hatékonysága
- A hibajavítások ciklusideje 83%-kal csökkent
- 20%-kal hatékonyabb csapatkommunikáció
„Azt akartuk, hogy az összes csapat egy közös platformon dolgozzon, ahol együtt tudunk működni, és semmi sem maradhat ki. A távoli munkavégzésre átállt, globális környezetben is meg akartuk őrizni a napi működésünk magas hatékonyságát.”
ClickUp Brain toborzási csapatok számára
A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain javíthatja a toborzási csapatok hatékonyságát, optimalizálhatja a toborzási projektek munkafolyamatait és hatékonyan kezelheti az információkat, így csökkentve a felvételhez szükséges időt.
A ClickUp mesterséges intelligenciát alkalmazó toborzási eszközei lehetővé teszik, hogy HR-csapatod a toborzási folyamat hatékonyságának javítására és a megfelelő jelöltek felkutatására összpontosítson.
A ClickUp Brain segítségével hozzáférhet a következő funkciókhoz:
AI tudásmenedzser
Azonnali és pontos válaszokat kaphat a toborzási folyamattal kapcsolatos kérdéseire. A ClickUp Brain a munkaterületeiből, feladataiból és dokumentumaiból gyűjt információkat, hogy a leginkább kontextushoz illeszkedő választ adja Önnek. Megtalálhatja a konkrét információkat anélkül, hogy több dokumentumot kellene átnéznie.
AI projektmenedzser
A képzett jelöltek felvétele időigényes és erőfeszítéssel járó folyamat. A ClickUp Brain automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a feladat tervezés, a teendők kiosztása és a jelöltek státuszának frissítése, ezzel megkönnyítve a munkát.
AI írási asszisztens
Ha nehezen megy a munkaköri leírások megfogalmazása vagy az e-mailek megírása a jelölteknek, a ClickUp Brain írási asszisztensként is segít ezeknek a feladatoknak a hatékonyabb elvégzésében.
Világos és tömör munkaköri leírásokat készít az Ön utasításai alapján, kommunikációs sablonokat generál a toborzási folyamat különböző szakaszaiban, és akár képzési anyagokat, toborzási jelentéseket vagy beilleszkedési dokumentumokat is megfogalmaz.
Fejlessze toborzási stratégiáját a ClickUp segítségével
Az AI toborzási szoftver javítja a hatékonyságot a toborzási folyamat minden szakaszában, a jelöltek felkutatásától és az önéletrajzok áttekintésétől a készségek értékeléséig és az interjúk áttekintéséig.
A mesterséges intelligencia algoritmusok adat alapú betekintést használnak annak érdekében, hogy a vállalati kultúrához illeszkedő, magasabb színvonalú jelölteket vegyenek fel, kiküszöbölve az emberi elfogultságot és biztosítva a rendkívül hatékony és tisztességes felvételi folyamatot.
A ClickUp all-in-one AI toborzási szoftvere minden szükséges funkcióval rendelkezik, hogy egyszerűsítse a toborzási folyamatot és megtalálja a legalkalmasabb jelölteket.
Javasoljuk, hogy kezdje azzal, hogy létrehoz egy munkaterületet a HR-osztály számára, feladatokkal látja el a csapat tagjait a ClickUp Tasks segítségével, előre elkészített sablonokat használ a toborzó csapatok dokumentálásához és irányításához, bevezeti a közös szerkesztést a ClickUp Docs segítségével, és szinkronizálja a Google Naptárát a ClickUp Naptárral.
A ClickUp-ot a legjobb AI-alapú toborzási eszközzé a beépített AI-asszisztens, a ClickUp Brain teszi, amely tudásmenedzserként, projektmenedzserként és írási asszisztensként is funkcionál.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy megtapasztalja az AI-eszközök erejét a toborzási folyamatban.