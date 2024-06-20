Hogyan használjuk az AI-t a toborzásban (használati esetek és eszközök)

A megfelelő jelölt megtalálása egy álláshoz kihívást jelenthet – ezt a problémát a toborzók és a HR-szakemberek csak túl jól ismerik.

A végtelen számú önéletrajz és pályázati anyag átnézése, a pozícióra potenciálisan legalkalmasabb jelölt kiválasztása és a toborzási folyamat lehetséges időkereten belüli racionalizálása csak néhány a számos akadály közül.

Nem is beszélve arról, hogy minden jelölt e-mailjére manuálisan válaszolni és a toborzási folyamat során a potenciális alkalmazottakkal kapcsolatot tartani rendkívül megterhelő lehet.

A mesterséges intelligencia (AI) azonban forradalmasította a toborzók munkáját.

Ma már számos olyan AI-alapú toborzási eszköz áll rendelkezésre, amelyek innovatív megoldásokat kínálnak a régóta fennálló toborzási kihívásokra. Az AI segítségével átnézhetjük az önéletrajzokat, gyorsan megtalálhatjuk a megfelelő jelölteket, megbeszélhetjük az interjúkat, és akár a tudat alatti elfogultságokat is csökkenthetjük a felvétel során.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan alakítják át és teszik hatékonyabbá a toborzási folyamatot a mesterséges intelligencia megoldások, bemutatjuk az AI használatának eseteit a toborzásban, és megmutatjuk, hogyan használhatja az AI-alapú eszközöket a felvételi folyamatban a legjobb álláskeresők vonzása érdekében.

Az AI megértése a toborzásban

A humánerőforrás-menedzser napja gyakran önéletrajzok áttekintésével telik, beleértve a passzív jelöltek keresését, az interjúk ütemezését vagy a jelöltek előszűrését.

Számtalan önéletrajz átnézése és több tucatnyi visszahívás meglehetősen fárasztó feladat lehet.

Az AI-alapú toborzási megoldások azonban ennek a munkának nagy részét automatizálhatják, ami növelheti HR-menedzsereinek termelékenységét.

Így alakítja át az AI a toborzási folyamatot:

Jobb hatékonyság és termelékenység

A mesterséges intelligencia algoritmusai elemzik a meglévő munkaerő készségeit és azonosítják a hiányosságokat a jobb humánerőforrás-tervezés érdekében. A HR-vezetők ezeket az adatokat felhasználhatják toborzási stratégiák kidolgozásához, hogy képzett munkavállalókat vonzzanak és pótolják ezeket a hiányosságokat.

Az ismétlődő feladatok automatizálásával az AI lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy stratégiai kezdeményezésekre összpontosítsanak, növelve ezzel az általános termelékenységet.

Az AI-alapú pályázókövető rendszerek (ATS) segítségével kiküszöbölhető a kézi önéletrajz-áttekintés és a jelöltek megfelelő pozíciókhoz való illesztése. Az AI algoritmusok automatikusan elemzik az önéletrajzokat, és előre meghatározott kritériumok alapján illesztik a jelölteket a pozíciókhoz.

Ezek a megoldások valós idejű frissítéseket és visszajelzéseket is nyújthatnak a jelölteknek az alkalmazásaikkal kapcsolatban, így azok folyamatosan tájékozottak maradnak, anélkül, hogy a toborzók munkaterhelését további feladatokkal terhelnék.

A toborzottak minőségének javítása

Az AI-alapú tehetségmenedzsment szoftver elemzi a jelöltek profilját, a felvételi adatokat és egyéb tényezőket, hogy pontos álláshirdetéseket hozzon létre, amelyek vonzzák a legjobb tehetségeket. Ezek az eszközök a munkaerő-tervezésben is segíthetnek, így a HR-vezetők hatékonyabban tudják megtartani és motiválni a meglévő alkalmazottakat.

Hogyan használjuk az AI-t a toborzásban

Így integrálhatja az AI toborzási eszközöket a humánerőforrás-tervezés és a toborzási folyamatba:

1. Önéletrajzok áttekintése

Az AI-alapú humánerőforrás-eszközök automatizálják az önéletrajzok szűrésének folyamatát.

Hogyan működik:

Kulcsszó-egyeztetés: A mesterséges intelligencia algoritmusai természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével nagy mennyiségű önéletrajzot tudnak elemezni. Ezek az algoritmusok a munkaköri leírásokban szereplő kulcsszavakat egyeztetik a jelöltek önéletrajzának egyes részeivel, hogy azonosítsák a megfelelő készségeket és tapasztalatokat, valamint a munkára legalkalmasabb jelölteket.

Szűrési feltételek: A nyitott pozíciók követelményei alapján szűrési feltételeket állíthat be. Az AI ezeket a kritériumokat felhasználva értékelheti és javasolhatja a megfelelő jelöltek profilját, javítva ezzel a toborzási folyamat hatékonyságát.

Ha megnézzük egy toborzó munkáját, láthatjuk, hogy ideje nagy részét a megüresedett álláshelyekre jelentkező jelöltek előválogatásával tölti. Ez meglehetősen fárasztó lehet a HR-csapatok számára, tekintve, hogy a jelöltek a közösségi médián, e-mailben, csevegőprogramokon, állásportálokon és toborzási portálokon keresztül jelentkeznek.

Hogyan működik:

Adatbázis-keresés: Az AI-eszközök bevezetésével automatizálható a különböző platformokon jelentkező jelöltek adatbázisainak átkutatása.

Okosabb keresés: Az AI megérti a követelmények mögötti szándékot. Ahelyett, hogy merev kulcsszókeresésre támaszkodna, azonosítani tudja a szinonimákat, a kapcsolódó készségeket és akár az átvihető tapasztalatokat is, így biztosítva, hogy ne maradjon ki olyan képzett jelölt, aki esetleg más terminológiát használ.

Érdeklődésről szóló betekintés: Az AI-alapú toborzási megoldások betekintést nyújtanak abba, hogy a jelöltek hogyan reagáltak az álláshirdetésekre, és hogy az álláspályázatok pozitívan reagálnak-e a toborzási erőfeszítéseire.

3. Készségek értékelése

A mesterséges intelligencia megoldások kognitív képességeket, technikai szakértelmet és soft skill-eket felmérő teszteléssel vizsgálhatják a jelöltek képességeit, így átfogó értékelést adva a jelöltek képességeiről.

Ráadásul az AI a készségek értékelésében rendkívül skálázható, ami azt jelenti, hogy a jelöltek közül nagy mennyiségben tudsz megfelelő tehetségeket kiválasztani anélkül, hogy a minőség romlana.

Hogyan működik:

Dinamikus értékelések: Az AI algoritmusok dinamikusan tudják módosítani az értékelések nehézségi szintjét, hogy azok a jelölt képességeihez igazodjanak, és pontosabb képet adjanak a jelentkező képességeiről.

Valós idejű elemzés: A jelölteket valós időben elemzik az értékelő vizsgákra adott válaszaik alapján és ugyanazon szabványok szerint, hogy kiküszöböljék az emberi elfogultságot a felvételi folyamatban.

Személyre szabott visszajelzés: Ezek a megoldások valós idejű, személyre szabott visszajelzést adnak a jelölteknek teljesítményük alapján, hogy segítsék őket készségeik fejlesztésében, beleértve erősségeiket, gyengeségeiket és a fejlesztésre szoruló területeket.

4. Interjú ütemezés

Az AI-alapú toborzási eszközök egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerűsítik az interjúk ütemezését, ezzel időt takarítanak meg és csökkentik a logisztikai kihívásokat.

Hogyan működik:

Intelligens ütemezési algoritmusok: Az intelligens ütemezési algoritmusok elemzik az interjúztatók és a jelöltek naptárait, és megtalálják az optimális találkozási időpontokat.

Automatikus meghívók: Néhány automatizált funkcióval e-maileket küldhet a legalkalmasabb jelölteknek, amelyekben időzónák, ütemterv-ütközések és találkozópreferenciák szerepelnek, valamint automatikus emlékeztetőket is küldhet, hogy elkerülje a last minute lemondásokat és a kihagyott találkozókat.

Az AI toborzási szoftver segítségével a manuális és időigényes feladatok automatizálhatók, így HR-csapatai a szervezet sikerét elősegítő stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhatnak.

Az AI szerepe a toborzás során a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás előmozdításában

A sokszínűség, méltányosság és befogadás (DEI) egymással összefüggő emberkezelési politikákat jelent, amelyek olyan munkahelyeket hoznak létre, ahol mindenki értékesnek, tiszteletben tartottnak és felhatalmazottnak érzi magát.

A toborzás során ez azt jelenti, hogy minden jelöltnek egyenlő esélyt kell biztosítani az álláshelyre való jelentkezésre, függetlenül olyan tényezőktől, mint a kultúra, nem, faj és háttér.

A mesterséges intelligencia elengedhetetlen ahhoz, hogy a toborzók elfogulatlanul és előítéletek nélkül tudjanak tehetségeket felvenni. Az AI a következőképpen javítja a DEI-t a toborzásban:

1. Az előítéletek csökkentése az önéletrajzok áttekintése és kiválasztása során:

A mesterséges intelligencia algoritmusai objektív kritériumok, például készségek, szakértelem és képesítések alapján tudják kiválasztani a jelöltek profiljait. Az emberi toborzóktól eltérően ezek az algoritmusok nem veszik figyelembe az irreleváns szubjektív tényezőket, így kiküszöbölik az emberi ítélőképesség hiányosságából fakadó elfogultságot.

Az AI előre meghatározott, releváns kritériumok alapján elemzi az önéletrajzokat, figyelmen kívül hagyva az olyan szubjektív információkat, mint a név, az életkor vagy a cím.

Az AI önéletrajz-szűrése szintén átlátható. Láthatja azokat a tényezőket, amelyeket az algoritmus a döntéshozatalhoz felhasznál. Ez segít a toborzóknak nyomon követni, hogyan történik a jelöltek felvétele, és korán felismerni az esetleges elfogultságokat.

Az AI algoritmusok a jelöltek profiljait demográfiai jellemzők helyett a készségeik alapján keresik meg különböző csatornákon. Ezek a HR-eszközök elemezhetik a munkaköri leírásokat, és akár arra is felhasználhatók, hogy azonosítsák azokat a kifejezéseket, amelyek visszatarthatják a potenciális jelölteket a pozícióra való jelentkezéstől.

Az AI több platformon és adatbázisban keres a szükséges készségekkel rendelkező jelöltekkel való interjúk ütemezéséhez, függetlenül azok demográfiai hátterétől.

Az AI átvizsgálhatja az állásleírásokat, hogy vannak-e bennük elfogult kifejezések, és módosításokat javasolhat, hogy azok inkluzívabbá váljanak.

3. Az alulreprezentált csoportok jobb képviselete és megtartása

A toborzási folyamat során javíthatja a sokszínűséget és az inklúziót célzó kezdeményezéseket.

Az AI-alapú toborzási eszközök csökkenthetik az elfogultságot a kiválasztási folyamatban, lehetővé téve a képzett jelöltek továbbjutását. A tehetségszerzési szakemberek ugyanezeket az eszközöket felhasználhatják arra is, hogy személyre szabott támogatást és erőforrásokat nyújtsanak az alulreprezentált csoportokból származó jelölteknek, hogy azok jobban érezzék magukat, és be tudjanak illeszkedni a szervezetbe.

Az AI-eszközök személyre szabott támogatást és erőforrásokat kínálhatnak az alulreprezentált csoportokhoz tartozó jelölteknek, segítve őket a szervezethez való alkalmazkodásban és a sikeres munkavégzésben.

Az AI legfontosabb előnyei a DEI fejlesztésében

Objektív döntéshozatal: Az AI segítségével a toborzó csapat döntései adat alapú betekintésen alapulnak, kiküszöbölve a szubjektív elfogultságot, amely gyakran befolyásolja az emberi ítélőképességet.

Szélesebb tehetségpool: Az AI kiterjeszti az álláskeresők körét, biztosítva, hogy az álláshirdetések szélesebb és sokszínűbb közönséget érjenek el.

Inkluzív munkaköri leírások: Az AI segít olyan munkaköri követelmények leírásának elkészítésében, amelyek sokszínű jelölteket vonzanak azáltal, hogy azonosítja és kiküszöböli az elfogult nyelvhasználatot.

Megtartási támogatás: Az AI folyamatos támogatást nyújt az alulreprezentált csoportoknak, elősegítve integrációjukat és megtartásukat a szervezeten belül.

Az AI-alapú DEI-kezdeményezések bevezetése az első lépés egy sokszínű és dinamikus munkaerő kialakítása felé, amely elősegíti az innovációt és a sikert.

Az AI-alapú toborzással inkluzívabb felvételi környezetet hozhat létre, biztosítva, hogy minden jelöltnek egyenlő esélye legyen a sikerre.

AI szoftver használata a toborzásban

Az AI-alapú toborzási szoftver bármilyen olyan rendszer lehet, amely segít a toborzási vezetőknek a toborzási folyamatok racionalizálásában, a jelöltek adatainak elemzésében és a legalkalmasabb jelöltek felvételében.

A toborzási eszközök általában gépi tanulást és fejlett algoritmusokat használnak a következő célokra:

ismétlődő feladatok automatizálása

javítsa a jelöltek elkötelezettségét

betekintést nyújt a toborzási folyamatba

Kiváló példa erre a ClickUp for HR teams, egy all-in-one HR menedzsment és toborzási szoftver, amely lehetővé teszi a toborzási vezetők számára, hogy a toborzási folyamatot végigkísérjék.

A ClickUp számos olyan funkciót kínál, amelyek javítják a toborzási stratégiáját és egyszerűsítik a tehetségek megszerzésének folyamatát.

Külön munkaterületet kell kijelölni a HR-osztály számára

Használja a ClickUp Spaces szolgáltatást, hogy létrehozzon egy kifejezetten toborzáshoz szánt munkaterületet. Így a toborzási folyamattal kapcsolatos minden teendőt egy helyen kezelhet.

A Spaces alkalmazásban hozzon létre különböző listákat, amelyek a toborzási folyamat szakaszait jelzik, például „Jelöltek előválogatása”, „Önéletrajzok áttekintése”, „Interjú” vagy „Ajánlat szakasza”.

A ClickUp rugalmas Spaces funkciójával egyszerűen létrehozhat átfogó és szervezett helyszíneket, amelyeket testre szabhat a csapatának, osztályának vagy projektjeinek

Bonyolult toborzási munkafolyamatok lebontása

A ClickUp Tasks segítségével hozhat létre teendőket, és rendelheti azokat a toborzási vezetőkhöz és interjúztatókhoz. Állítson be egyéni státuszokat, ahogy a jelöltek haladnak a folyamatban.

A ClickUp Tasks segítségével a feladatokat határidő, felelős személy és előrehaladás szerint rendezheti el a hatékony projektmenedzsment érdekében

Íme egy példa:

Lista neve: Jelöltkeresés

Feladatok

Potenciális jelöltek kutatása Álláshirdetések létrehozása különböző platformokra Előzetes szűrőinterjúk lefolytatása

Gyorsított toborzás testreszabható sablonokkal

A ClickUp számos ingyenes HR-sablont kínál, amelyekkel időt takaríthat meg és egységességet teremthet a toborzási és HR-rel kapcsolatos tevékenységek során. Íme néhány sablon, amelyeket felhasználhat a toborzási folyamat racionalizálására.

Határozza meg toborzási stratégiáját

Használja a ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablonját, hogy szabványosított keretrendszert hozzon létre toborzási folyamatához. Adja meg a beépített mezőkben a pozícióval, a felvételi vezetővel, a pozíció céljával és egyéb részletekkel kapcsolatos információkat.

Ez a sablon minden szükséges információt tartalmaz a toborzási célok kitűzéséhez, azok elérésének megtervezéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp toborzási stratégiai dokumentum sablon egy strukturált eszköz a toborzási stratégiák tervezéséhez és végrehajtásához.

Készítsen toborzási cselekvési tervet

A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja pontosan az, amire szükséged van, hogy felvázold az összes lépést, amely a tökéletes toborzási folyamat létrehozásához és a legjobb jelöltélmény biztosításához szükséges. Használd a sablont, hogy létrehozz egy ellenőrzőlistát az összes végrehajtható tételről, és rendelj minden feladatot a megfelelő csapattaghoz.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonja részletes útitervként szolgál a toborzási célok eléréséhez.

Optimalizálja toborzási és felvételi folyamatait

A ClickUp toborzási és felvételi sablonja mindent rendszerez, az álláshirdetésektől a jelöltek nyomon követésén át az álláspályázati űrlapokig. A sablon egy átfogó eszközkészlet, amely segít a toborzási csapatoknak az interjúzási folyamat különböző aspektusainak kezelésében és a legjobb tehetségek felvételében.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp toborzási és felvételi sablon segít a jelöltek adatainak, az interjúidőpontok és a felvételi döntések szervezésében.

Interjúk ütemezése a ClickUp alkalmazásban

A ClickUp naptárnézete egy praktikus eszköz a naptár vizualizálásához és az álláskeresőkkel való interjúk ütemezéséhez a HR-szoftverben. Használja a következőkre:

Az interjúval kapcsolatos teendőket feladatokként jelenítsd meg, majd szűrők segítségével tekintsd meg az interjúval kapcsolatos feladatokat a naptárban.

Húzza át az interjú feladatokat a rendelkezésre álló időpontok alapján a különböző időpontokra.

Könnyen ütemezhető interjúk és az időzítési ütközések elkerülése

Színkódolt feladatok segítségével kategorizálhatja az interjúkat típusuk, az interjúztatók vagy a szakaszok alapján.

A ClickUp naptár nézet vizuálisan ábrázolja a feladatokat és eseményeket, megkönnyítve ezzel a csapatok közötti ütemezés és tervezés folyamatát.

A legjobb az, hogy a ClickUp naptára integrálható a Google Naptárral, így a szűrési hívásokat közvetlenül a ClickUp-ban ütemezheti meg, és az egyik platformon végzett változtatások a másikban is megjelennek.

Átfogó és együttműködésen alapuló dokumentáció bevezetése

Ha Ön toborzási vezető, akkor tudja, mennyire fontos a megfelelő dokumentáció a toborzási folyamatok hatékonyabbá tételéhez. A fontosabb irányelvek, eljárások, interakciók, SOP-sablonok és döntések megfelelő dokumentálása elengedhetetlen a kockázatkezelés és a jogi előírások betartása szempontjából.

Szabványosított folyamatokat kell létrehoznia, amelyek segítenek a jelöltek felkutatásában és a felvételi döntések meghozatalában.

A ClickUp Docs rendszerezi az összes releváns információt a tehetségek toborzásával és a kapcsolódó adminisztratív feladatokkal kapcsolatban. A tehetségfelelős vezetők és a toborzó csapatok bármikor hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz, amikor csak szükségük van rá.

A Docs segítségével dokumentálhatja a toborzási útmutatókat és az új munkavállalók beilleszkedési folyamatait, készíthet képzési kézikönyveket és jogi dokumentumokat.

A ClickUp Docs segítségével rendszerezheti a dokumentumokat a csapatokon belüli együttműködés, tudásmegosztás és projektdokumentáció céljából.

A legjobb az egészben, hogy megoszthatja a dokumentumokat a releváns érdekelt felekkel, és valós időben szerkesztheti őket, így sokkal könnyebb összegyűjteni a visszajelzéseket és naprakészen tartani a dokumentumot.

Profi tipp💡: A ClickUp Docs alkalmazáson belül feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, és nyomon követheti a haladást és az állapotfrissítéseket.

Az üzleti tervezési platform Pigment a B sorozatú finanszírozási kör után hat hónap alatt megháromszorozta alkalmazottainak számát . Szükségük volt egy megoldásra, amely egyszerűsíti az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát, amely addig e-mailek, Slack üzenetek és Notion ellenőrzőlisták formájában zajlott. Így teljesítette a ClickUp az összes követelményt, mint vállalati szintű együttműködési eszköz az új munkatársak beillesztéséhez: Központi platform a kollaboratív munkamenedzsmenthez

Testreszabható ClickUp feladatok, amelyek több csapattagnak is kioszthatók, hogy bármilyen méretű projekten együtt tudjanak dolgozni

A sablonok és az automatizálás optimalizálják az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát Az eredmény? 88%-kal nőtt a beilleszkedés hatékonysága

A hibajavítások ciklusideje 83%-kal csökkent

20%-kal hatékonyabb csapatkommunikáció

„Azt akartuk, hogy az összes csapat egy közös platformon dolgozzon, ahol együtt tudunk működni, és semmi sem maradhat ki. A távoli munkavégzésre átállt, globális környezetben is meg akartuk őrizni a napi működésünk magas hatékonyságát.”

„Azt akartuk, hogy az összes csapat egy közös platformon dolgozzon, ahol együtt tudunk működni, és semmi sem maradhat ki. A távoli munkavégzésre átállt, globális környezetben is meg akartuk őrizni a napi működésünk magas hatékonyságát.”

ClickUp Brain toborzási csapatok számára

A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain javíthatja a toborzási csapatok hatékonyságát, optimalizálhatja a toborzási projektek munkafolyamatait és hatékonyan kezelheti az információkat, így csökkentve a felvételhez szükséges időt.

A ClickUp mesterséges intelligenciát alkalmazó toborzási eszközei lehetővé teszik, hogy HR-csapatod a toborzási folyamat hatékonyságának javítására és a megfelelő jelöltek felkutatására összpontosítson.

A ClickUp Brain segítségével hozzáférhet a következő funkciókhoz:

AI tudásmenedzser

Azonnali és pontos válaszokat kaphat a toborzási folyamattal kapcsolatos kérdéseire. A ClickUp Brain a munkaterületeiből, feladataiból és dokumentumaiból gyűjt információkat, hogy a leginkább kontextushoz illeszkedő választ adja Önnek. Megtalálhatja a konkrét információkat anélkül, hogy több dokumentumot kellene átnéznie.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t ClickUp Brain hatékony referencia céljából információkat gyűjt a toborzási folyamatról

További információk: AI eszközök startupok számára

AI projektmenedzser

A képzett jelöltek felvétele időigényes és erőfeszítéssel járó folyamat. A ClickUp Brain automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a feladat tervezés, a teendők kiosztása és a jelöltek státuszának frissítése, ezzel megkönnyítve a munkát.

AI írási asszisztens

Ha nehezen megy a munkaköri leírások megfogalmazása vagy az e-mailek megírása a jelölteknek, a ClickUp Brain írási asszisztensként is segít ezeknek a feladatoknak a hatékonyabb elvégzésében.

Világos és tömör munkaköri leírásokat készít az Ön utasításai alapján, kommunikációs sablonokat generál a toborzási folyamat különböző szakaszaiban, és akár képzési anyagokat, toborzási jelentéseket vagy beilleszkedési dokumentumokat is megfogalmaz.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t A ClickUp Brain használata állásleírások készítéséhez

Fejlessze toborzási stratégiáját a ClickUp segítségével

Az AI toborzási szoftver javítja a hatékonyságot a toborzási folyamat minden szakaszában, a jelöltek felkutatásától és az önéletrajzok áttekintésétől a készségek értékeléséig és az interjúk áttekintéséig.

A mesterséges intelligencia algoritmusok adat alapú betekintést használnak annak érdekében, hogy a vállalati kultúrához illeszkedő, magasabb színvonalú jelölteket vegyenek fel, kiküszöbölve az emberi elfogultságot és biztosítva a rendkívül hatékony és tisztességes felvételi folyamatot.

A ClickUp all-in-one AI toborzási szoftvere minden szükséges funkcióval rendelkezik, hogy egyszerűsítse a toborzási folyamatot és megtalálja a legalkalmasabb jelölteket.

Javasoljuk, hogy kezdje azzal, hogy létrehoz egy munkaterületet a HR-osztály számára, feladatokkal látja el a csapat tagjait a ClickUp Tasks segítségével, előre elkészített sablonokat használ a toborzó csapatok dokumentálásához és irányításához, bevezeti a közös szerkesztést a ClickUp Docs segítségével, és szinkronizálja a Google Naptárát a ClickUp Naptárral.

A ClickUp-ot a legjobb AI-alapú toborzási eszközzé a beépített AI-asszisztens, a ClickUp Brain teszi, amely tudásmenedzserként, projektmenedzserként és írási asszisztensként is funkcionál.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, hogy megtapasztalja az AI-eszközök erejét a toborzási folyamatban.