A 10 legjobb AI-alapú toborzási eszköz a toborzó csapatok számára 2025-ben

A mesterséges intelligencia (AI) alapú toborzási eszközök segíthetnek a toborzási folyamatok racionalizálásában és a legjobb jelöltek gyors megtalálásában. Ezek a toborzási eszközök fejlett gépi tanulást és mesterséges intelligenciát használnak, hogy megtalálják a munkakövetelményeknek leginkább megfelelő jelölteket.

Az Ön igényeinek megfelelő AI-platform segítségével jelentősen jobb eredményeket érhet el toborzási tevékenységében. Ez az útmutató segít meghatározni, hogy mit kell keresnie egy AI-alapú toborzási platformban, és bemutatja a piacon elérhető legjobb lehetőségeket.

Az AI technológia nagy előnyt jelenthet a toborzási folyamatában. Az érdeklődő jelöltek jobban megfelelnek majd az állásleírásoknak, és számos más toborzási folyamatot is egyszerűsíthet. Azonban nem minden AI toborzási platform egyforma. A választáskor vegye figyelembe a következő tényezőket:

Pontosság és illeszkedés minősége : Az AI-alapú toborzási platformok célja a legalkalmasabb jelöltek megtalálása. Keressen olyan eszközöket, amelyek nagy pontossággal illesztik össze a jelöltek profilját az állásleírásokkal.

Rugalmasság : Minden vállalkozásnak megvan a maga egyedi toborzási folyamata. Az AI-alapú toborzási eszköznek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a jelölteket az Ön kritériumaihoz illessze, miközben illeszkedik a munkafolyamatába.

Adatintegráció : A meglévő pályázókövető rendszer (ATS), állásportálok és közösségi média platformok fontos adatforrások a toborzási folyamatban. A választott eszközöknek integrálódniuk kell ezekkel.

Előítéletek csökkentése : A sokszínűséget elősegítő toborzás könnyebb, ha a toborzási szoftver átláthatóan mutatja be, hogyan minimalizálja az előítéleteket.

Skálázhatóság : Még ha vállalkozása kicsi is, valószínűleg szeretné bővíteni. A legjobb AI-alapú toborzási eszközök nagy volumenű toborzási feladatokat is képesek kezelni.

Jelentkezők bevonása : Sok AI-alapú toborzási szoftver fejlett jelöltkapcsolat-kezelési funkciókkal rendelkezik, például automatizált interjúütemezéssel, ami megkönnyíti a toborzási folyamat minden szakaszát.

Elemzés és jelentések: A részletes adatok megkönnyítik a sikerek nyomon követését és az üzleti döntések meghozatalát. Keressen olyan AI-alapú toborzási szoftvert, amely mélyreható tehetségelemzést kínál.

A 10 legjobb AI-alapú toborzási szoftver 2024-ben

Bár ez egy viszonylag új terület, egyre több AI-alapú toborzási eszköz ígér segítséget a jelöltek kiválasztásában és a tehetségek megszerzésében. Annak érdekében, hogy megtalálja a toborzási folyamatához leginkább megfelelő szoftvert, összeállítottunk egy listát a piacon elérhető legjobb AI-alapú toborzási eszközökről.

Tartsa kézben a toborzási feladatokat a ClickUp AI-alapú eszközeinek segítségével, amelyek promptokkal, egyszerű szervezéssel és beilleszkedési támogatással segítik a munkát.

A ClickUp egy all-in-one megoldás a projektmenedzsmenthez és az együttműködéshez. A ClickUp AI funkcióit a munkakörhöz igazíthatja, és felgyorsíthatja számos napi feladatot, így azok elvégzése másodpercek alatt, nem pedig percek alatt megtörténik. A ClickUp AI toborzóknak szóló utasításai megkönnyítik a humánerőforrás (HR) csapat számára a pozíciók leírásához és a potenciális jelentkezőkkel való kapcsolatfelvételhez szükséges megfelelő szavak megtalálását.

A ClickUp dokumentumtárolásának köszönhetően minden, a jelöltekkel folytatott beszélgetést elmenthet, az első toborzástól a nyugdíjazásuk napjáig, egy kényelmes és könnyen megtalálható helyen. Ha olyanra van szüksége, amiben a ClickUp AI nem tud segíteni, ingyenes HR-sablonok állnak rendelkezésre a hatékonyság további javítása érdekében.

A ClickUp kiterjedt funkciói támogatják az elsődleges feladatkezelési és együttműködési célokat, így kiváló HR-szoftvermegoldás azoknak a csapatoknak, amelyek minimálisra szeretnék csökkenteni a több szoftvertermékre való támaszkodást.

A ClickUp legjobb funkciói

Projektmenedzsment, feladatkezelés és együttműködés egy platformon

Testreszabható munkafolyamatok és nézetek

Robusztus integráció más alkalmazásokkal

Több mint 15 projektnézet, beleértve naptárakat, Gantt-diagramokat, ütemterveket és még sok mást

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók miatt meredek a tanulási görbe

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos funkciók

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Turing

Via Turing

A Turing az egyik legjobb AI-alapú toborzási eszköz szoftverfejlesztők kereséséhez. Ez az AI-alapú toborzási platform javítja a felvételi folyamatot. Gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást használ a állásportálok és a jelöltek önéletrajzainak átvizsgálásához, hogy megtalálja a legjobb jelölteket az adott munkakövetelményekhez.

A szoftver AI technológiát használ, hogy intelligensen értelmezze a jelöltek adatait, és megtalálja a munkaköri leírásnak leginkább megfelelő jelölteket. Ezáltal a toborzási vezetők és a tehetségszerző csapatok a legjobb jelöltek közül választhatnak, ami időt takarít meg a toborzási munkában.

Az eszköz kizárólag szoftverfejlesztőkre és kapcsolódó technológiai tehetségekre összpontosít. Ha ez megfelel az Ön igényeinek, a platform nagy számú potenciális jelöltet kínál Önnek.

A Turing legjobb funkciói

Előre átvilágított mérnökök globális tehetségpoolja

Gyors és rugalmas felvétel

Menedzsment eszközök, például a Turing Manager Bot

Csak az eredményekért fizessen

Turing korlátai

Csak szoftverfejlesztők felvételére korlátozódik

Drága a belső toborzáshoz képest

A tehetségek minősége változó lehet

Turing árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Turing értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (17 értékelés)

3. Findem

A Findem segítségével

A Findem AI-alapú toborzási szoftver a tehetségszerzési folyamat modernizálására összpontosít. Fejlett AI-t használ, hogy a toborzó csapatok számára kiváló jelöltkeresési és -szűrési lehetőségeket biztosítson.

A Findem segítségével a toborzási vezetők könnyedén azonosíthatják a megüresedett álláshelyekre alkalmas jelölteket. A platform AI-eszközei automatikusan átkutatják a karrieroldalakat és állásportálokat, és megtalálják a munkakövetelményeknek megfelelő jelöltek profiljait.

A Findem beszélgető AI-je nem csupán egy kifinomult jelöltkereső eszköz, hanem kapcsolatba lép a potenciális jelöltekkel, és hatékony jelölt-elkötelező élményt teremt. Ez a funkció egyszerűsíti a teljes toborzási folyamatot, így a toborzási vezetők szabadabban használhatják fel idejüket.

A Findem legjobb funkciói

AI-vezérelt tehetségkutatás és kimenő toborzás

Részletes jelöltprofilok és tevékenységkövetés

Automatizált interjúütemezés és e-mail sorrendiség

Chrome-bővítmény a LinkedIn toborzáshoz

A Findem korlátai

Kiterjedt előzetes konfiguráció

Meredek tanulási görbe

Korlátozott integrációk

Findem árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Findem értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (11 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)

4. Talenture

A Platina Software által fejlesztett Talenture RS egy dinamikus AI-alapú toborzási platform, amely a munkakeresőkkel való kapcsolattartásra és az interjúk ütemezésére helyezi a hangsúlyt. Természetes nyelvfeldolgozási képességeinek köszönhetően képes értelmezni és összehangolni a munkakövetelményeket a különböző állásportálok és karrieroldalakon található alkalmas jelöltekkel, így a toborzási csapatok csak a legalkalmasabb tehetségeket kapják meg, akik megfelelnek az igényeiknek.

A Talenture mesterséges intelligenciája tovább javítja a toborzást azáltal, hogy automatizálja a toborzó csapatok unalmas feladatait, mint például a jelöltek felkutatása és szűrése.

A platform intelligens jelöltkezelő eszközei AI-detektorokat használnak annak ellenőrzésére, hogy két különböző tábláról származó profil ugyanazon személyre vonatkozik-e, így kiküszöbölve az ismétlődő bejegyzéseket. Emellett olyan funkciókat is tartalmaz, amelyek segítenek ápolni a potenciális alkalmazottakkal való kapcsolatokat, így előnyt szerezve a versenytársakkal szemben a toborzásban.

A Talenture legjobb funkciói

ATS, tartalom-alapú ügyfélkapcsolat-kezelés és toborzási automatizálás egy platformon

A jelöltek intelligens összehangolása és rangsorolása

Testreszabható karrieroldal és pályázati munkafolyamatok

Robusztus elemzés és jelentéskészítés

A Talenture korlátai

A beállítás és konfigurálás bonyolult lehet.

A felhasználói felület nem túl intuitív.

A mobil funkciók korlátozottak

Talenture árak

Standard : 19 USD/hó felhasználónként

Professional : 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Talenture értékelések és vélemények

Nincs értékelés

5. Fetcher

Via Fetcher

A Fetcher egy másik AI-alapú toborzási eszköz, amely egyszerűsíti a tehetségek felkutatásának folyamatát. Fejlett gépi tanulási algoritmusaival automatizálja a jelöltek felkutatását, ezért a toborzási ügynökségek körében nagyon népszerű. A platform passzív jelölteket is azonosít, így bővítve a potenciális jelöltek körét.

Az AI-eszközök elemzik a jelöltek adatait és a munkaköri leírásokat, hogy megtalálják azokat a munkát keresőket, akik tökéletesen megfelelnek az Ön állásajánlatainak. Továbbá automatizált e-mailekkel egyszerűsíti a toborzási folyamatot a jobb tehetségmenedzsment érdekében.

A szoftver robusztus nyomonkövetési és elemzési funkciói betekintést nyújtanak a toborzási folyamat minden aspektusába. Hatékonyan felmérheti, hogy a folyamatok mennyire működnek jól a keresés kezdetétől az új alkalmazott felvételéig.

A Fetcher legjobb funkciói

AI-alapú forráskeresés a passzív jelöltek azonosításához és megszólításához

Chatbotok a szűréshez és az ütemezéshez

Automatizált jelölt-újrafelfedezés

Integráció ATS-ekkel és HR információs rendszerekkel (HRIS-ekkel)

A Fetcher korlátai

A beszerzésen túlmutató korlátozott képességek

Adatminőségi problémák

Meredek tanulási görbe

Fetcher árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Fetcher értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (14 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (21 értékelés)

6. Emberi

Via Humanly

A Humanly célja, hogy AI-alapú toborzási tapasztalatát kiemelje a jelöltek szűrésének és elkötelezettségének hangsúlyozásával, amelyhez hatékony, potenciális állásjelöltekkel interakcióba lépő beszélgető AI-t használ.

A listán szereplő többi platformhoz hasonlóan a Humanly is átnézi a jelöltek önéletrajzait és az állásportálokat, hogy megtalálja a legmegfelelőbb jelölteket az egyes pozíciókra. Beszélgető AI-je kapcsolatba lép a jelöltekkel, és felteszi nekik a megfelelő kérdéseket. Az interjú-ütemező funkciók segítségével megtalálhatja a megfelelő jelölteket, és még a vállalata kultúrájához is illeszkedőket.

Ez nem csak az interjúra vonatkozik. Az AI-támogatott jegyzetelési és nyomonkövetési szolgáltatások ideális segédeszközzé teszik a nagy volumenű toborzáshoz és a jelöltek interjú utáni elemzéséhez.

A Humanly legjobb funkciói

Automatizált jelöltkeresés és ütemezés

Valós idejű csevegéses szűrések és interjúk

Videóinterjúk AI-elemzése

Integráció a toborzási munkafolyamatba

Emberi korlátok

Más eszközökhöz képest drága

Időigényes beállítás és képzés

Emberi árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Emberi értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (22 értékelés)

7. Manatal

Via Manatal

A Manatal egy hatékony toborzási szoftver, amely gépi tanulást használ a jelöltek adatainak hasznos információkká alakításához. Gépi tanulási algoritmusai segítségével könnyedén azonosíthatja azokat a legtehetségesebb jelölteket, akik tökéletesen megfelelnek az Ön álláskövetelményeinek. A Manatal platformja a toborzási folyamat minden szakaszában működik, a jelöltek felkutatásától a szűrésig.

Az AI-alapú toborzási eszközök átkutatják az állásportálokat, hogy megtalálják a legalkalmasabb jelölteket az Ön által meghirdetett álláshelyekre. Az intuitív kezelőfelületen megtalálhatja az információkat ezekről a jelöltekről és a toborzási folyamat minden lépéséről.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet a használhatóságra, így tehetségszerző csapatod azonnal elkezdheti használni a platformot, és jelentősen megváltoztathatja a toborzási folyamatot. A teljesen testreszabható tehetségpipeline egyszerű drag-and-drop felületen módosítható.

A Manatal legjobb funkciói

AI-alapú forráskeresés, szűrés és interjúzás

Automatizált kapcsolattartás chatbot segítségével

Testreszabható toborzási munkafolyamatok

Integráció a főbb állásportálokkal és ATS-ekkel

Manatal korlátai

A konfiguráláshoz meredek tanulási görbe szükséges

Manatal árak

Professional : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 35 USD/hó felhasználónként

Testreszabás: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Manatal értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

8. TurboHire

A TurboHire segítségével

A TurboHire az egyik legjobb AI-alapú toborzási szoftvereszköz. Ahogy a neve is mutatja, célja a toborzási folyamat felgyorsítása. Az AI és a természetes nyelvfeldolgozás segítségével a TurboHire hatékonyan illeszti össze az álláshirdetéseket a megfelelő jelöltekkel.

Az AI-eszköz a meghirdetett álláshelyeket átvizsgálva intelligensen értelmezi a jelöltek profilját, hogy megállapítsa, megfelelnek-e az állásleírásnak. Ez az AI-alapú jelölt-illesztés segít a toborzó csapatoknak könnyedén megtalálni a piac legjobb tehetségeit, így a toborzási folyamat gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

A TurboHire integrálható az ATS (pályázók nyomon követési rendszerek) rendszerrel, így átfogó toborzási megoldást kínál.

A TurboHire legjobb funkciói

AI-alapú önéletrajz-szűrés és előválogatás

Automatizált ütemezés és interjú-előkészítés

Valós idejű interjú-elemzések és -elemzések

Testreszabható értékelőlapok és értékelések

A TurboHire korlátai

Nagy volumenű toborzásra összpontosít

Korlátozott képességek a niche toborzás terén

Magas árak kis csapatok számára

TurboHire árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

TurboHire értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (77 értékelés)

9. Eightfold

Via Eightfold

Az Eightfold egy másik népszerű AI-alapú toborzási eszköz azoknak a tehetségmenedzsment csapatoknak, akik AI-t szeretnének használni a jelöltek felkutatásához és a szűrési folyamat egyszerűsítéséhez. Természetes nyelvfeldolgozást használ a megüresedett álláshelyekre alkalmas jelöltek felkutatásához.

Az eszközök képesek összehangolni a munkaköröket és a munkaköri leírásokat a jelöltek profiljaival, így segítve a tehetségszerző csapatot a potenciális jelöltek azonosításában és megkeresésében. Ez különösen hasznos lehet a sokszínűségre törekvő toborzás során, amikor különböző háttérrel rendelkező jelölteket keresel, és a keresést az aktív jelöltek körén túlra kell kiterjesztened.

Ez az AI eszköz segíthet a munkavállalók kezelésében azáltal, hogy integrálódik a meglévő ATS rendszerébe, így hatékonyabban illeszkedik a toborzási folyamatokhoz, és a minőségi jelöltek nem csúsznak ki a rostán.

A Eightfold legjobb funkciói

AI-alapú tehetségkeresés, illesztés és elemzés

A sokszínűség, a méltányosság és a befogadásról szóló betekintés

Integráció a főbb ATS-ekkel és HRIS-ekkel

A Eightfold korlátai

Magas ár kis- és középvállalkozások számára

A konfiguráláshoz meredek tanulási görbe szükséges

Eightfold árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Eightfold értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (12 értékelés)

10. SeekOut

A SeekOut segítségével

Ez egy másik AI-alapú toborzási szoftver, amelyet sok vállalkozás használ. A többihez hasonlóan ez is AI-t alkalmaz, hogy a jelölteket a vállalatában meghirdetett álláshelyekhez illessze.

A SeekOut túlmutat a toborzási folyamaton, és nemcsak a tehetségek megszerzéséhez, hanem a tehetségek kezeléséhez és elemzéséhez is eszközöket biztosít. A munkavállalói elkötelezettséget elősegítő funkciók segítenek Önnek abban, hogy vonzza, felvegye és megtartsa a minőségi jelölteket.

A SeekOut legjobb funkciói

AI-alapú tehetségkeresés és -felkutatás

Automatizált kapcsolattartás a jelöltekkel

Adatgazdagítás és -elemzés

Integráció ATS-ekkel, HRIS-ekkel és más eszközökkel

A SeekOut korlátai

Kisebb adatminőségi problémák a források felkutatásában

A beszerzésen túlmutató korlátozott képességek

SeekOut árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

SeekOut értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

A hatékony toborzási gyakorlatok csökkentik a fluktuációt, növelik a termelékenységet, és könnyebbé teszik a magasan elkötelezett csapatok létrehozását. A megfelelő AI-eszközök automatizálják az unalmas feladatokat, és segítenek a jelentkezők adatainak áttekintésében a teljes toborzási folyamat kezelése érdekében.

A ClickUp több ezer ingyenes sablonjával és eszközével testreszabhatja állásleírásait, felvételi folyamatait és az új munkatársak beilleszkedését, hogy azok hatékonyabbak és rugalmasabbak legyenek. Regisztráljon még ma, hogy létrehozza fiókját, és erősítse vállalatának toborzási eljárásait!