A 10 legjobb AI-alapú toborzási eszköz a toborzó csapatok számára 2025-ben

A mesterséges intelligencia (AI) alapú toborzási eszközök segíthetnek a toborzási folyamatok racionalizálásában és a legjobb jelöltek gyors megtalálásában. Ezek a toborzási eszközök fejlett gépi tanulást és mesterséges intelligenciát használnak, hogy megtalálják a munkakövetelményeknek leginkább megfelelő jelölteket.
Az Ön igényeinek megfelelő AI-platform segítségével jelentősen jobb eredményeket érhet el toborzási tevékenységében. Ez az útmutató segít meghatározni, hogy mit kell keresnie egy AI-alapú toborzási platformban, és bemutatja a piacon elérhető legjobb lehetőségeket.
Mit kell keresnie az AI-alapú toborzási eszközökben?
Az AI technológia nagy előnyt jelenthet a toborzási folyamatában. Az érdeklődő jelöltek jobban megfelelnek majd az állásleírásoknak, és számos más toborzási folyamatot is egyszerűsíthet. Azonban nem minden AI toborzási platform egyforma. A választáskor vegye figyelembe a következő tényezőket:
- Pontosság és illeszkedés minősége: Az AI-alapú toborzási platformok célja a legalkalmasabb jelöltek megtalálása. Keressen olyan eszközöket, amelyek nagy pontossággal illesztik össze a jelöltek profilját az állásleírásokkal.
- Rugalmasság: Minden vállalkozásnak megvan a maga egyedi toborzási folyamata. Az AI-alapú toborzási eszköznek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a jelölteket az Ön kritériumaihoz illessze, miközben illeszkedik a munkafolyamatába.
- Adatintegráció: A meglévő pályázókövető rendszer (ATS), állásportálok és közösségi média platformok fontos adatforrások a toborzási folyamatban. A választott eszközöknek integrálódniuk kell ezekkel.
- Előítéletek csökkentése: A sokszínűséget elősegítő toborzás könnyebb, ha a toborzási szoftver átláthatóan mutatja be, hogyan minimalizálja az előítéleteket.
- Skálázhatóság: Még ha vállalkozása kicsi is, valószínűleg szeretné bővíteni. A legjobb AI-alapú toborzási eszközök nagy volumenű toborzási feladatokat is képesek kezelni.
- Jelentkezők bevonása: Sok AI-alapú toborzási szoftver fejlett jelöltkapcsolat-kezelési funkciókkal rendelkezik, például automatizált interjúütemezéssel, ami megkönnyíti a toborzási folyamat minden szakaszát.
- Elemzés és jelentések: A részletes adatok megkönnyítik a sikerek nyomon követését és az üzleti döntések meghozatalát. Keressen olyan AI-alapú toborzási szoftvert, amely mélyreható tehetségelemzést kínál.
A 10 legjobb AI-alapú toborzási szoftver 2024-ben
Bár ez egy viszonylag új terület, egyre több AI-alapú toborzási eszköz ígér segítséget a jelöltek kiválasztásában és a tehetségek megszerzésében. Annak érdekében, hogy megtalálja a toborzási folyamatához leginkább megfelelő szoftvert, összeállítottunk egy listát a piacon elérhető legjobb AI-alapú toborzási eszközökről.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one megoldás a projektmenedzsmenthez és az együttműködéshez. A ClickUp AI funkcióit a munkakörhöz igazíthatja, és felgyorsíthatja számos napi feladatot, így azok elvégzése másodpercek alatt, nem pedig percek alatt megtörténik. A ClickUp AI toborzóknak szóló utasításai megkönnyítik a humánerőforrás (HR) csapat számára a pozíciók leírásához és a potenciális jelentkezőkkel való kapcsolatfelvételhez szükséges megfelelő szavak megtalálását.
A ClickUp dokumentumtárolásának köszönhetően minden, a jelöltekkel folytatott beszélgetést elmenthet, az első toborzástól a nyugdíjazásuk napjáig, egy kényelmes és könnyen megtalálható helyen. Ha olyanra van szüksége, amiben a ClickUp AI nem tud segíteni, ingyenes HR-sablonok állnak rendelkezésre a hatékonyság további javítása érdekében.
A ClickUp kiterjedt funkciói támogatják az elsődleges feladatkezelési és együttműködési célokat, így kiváló HR-szoftvermegoldás azoknak a csapatoknak, amelyek minimálisra szeretnék csökkenteni a több szoftvertermékre való támaszkodást.
A ClickUp legjobb funkciói
- Projektmenedzsment, feladatkezelés és együttműködés egy platformon
- Testreszabható munkafolyamatok és nézetek
- Robusztus integráció más alkalmazásokkal
- Több mint 15 projektnézet, beleértve naptárakat, Gantt-diagramokat, ütemterveket és még sok mást
A ClickUp korlátai
- A kiterjedt funkciók miatt meredek a tanulási görbe
- A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos funkciók
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Turing
A Turing az egyik legjobb AI-alapú toborzási eszköz szoftverfejlesztők kereséséhez. Ez az AI-alapú toborzási platform javítja a felvételi folyamatot. Gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást használ a állásportálok és a jelöltek önéletrajzainak átvizsgálásához, hogy megtalálja a legjobb jelölteket az adott munkakövetelményekhez.
A szoftver AI technológiát használ, hogy intelligensen értelmezze a jelöltek adatait, és megtalálja a munkaköri leírásnak leginkább megfelelő jelölteket. Ezáltal a toborzási vezetők és a tehetségszerző csapatok a legjobb jelöltek közül választhatnak, ami időt takarít meg a toborzási munkában.
Az eszköz kizárólag szoftverfejlesztőkre és kapcsolódó technológiai tehetségekre összpontosít. Ha ez megfelel az Ön igényeinek, a platform nagy számú potenciális jelöltet kínál Önnek.
A Turing legjobb funkciói
- Előre átvilágított mérnökök globális tehetségpoolja
- Gyors és rugalmas felvétel
- Menedzsment eszközök, például a Turing Manager Bot
- Csak az eredményekért fizessen
Turing korlátai
- Csak szoftverfejlesztők felvételére korlátozódik
- Drága a belső toborzáshoz képest
- A tehetségek minősége változó lehet
Turing árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
Turing értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (17 értékelés)
3. Findem
A Findem AI-alapú toborzási szoftver a tehetségszerzési folyamat modernizálására összpontosít. Fejlett AI-t használ, hogy a toborzó csapatok számára kiváló jelöltkeresési és -szűrési lehetőségeket biztosítson.
A Findem segítségével a toborzási vezetők könnyedén azonosíthatják a megüresedett álláshelyekre alkalmas jelölteket. A platform AI-eszközei automatikusan átkutatják a karrieroldalakat és állásportálokat, és megtalálják a munkakövetelményeknek megfelelő jelöltek profiljait.
A Findem beszélgető AI-je nem csupán egy kifinomult jelöltkereső eszköz, hanem kapcsolatba lép a potenciális jelöltekkel, és hatékony jelölt-elkötelező élményt teremt. Ez a funkció egyszerűsíti a teljes toborzási folyamatot, így a toborzási vezetők szabadabban használhatják fel idejüket.
A Findem legjobb funkciói
- AI-vezérelt tehetségkutatás és kimenő toborzás
- Részletes jelöltprofilok és tevékenységkövetés
- Automatizált interjúütemezés és e-mail sorrendiség
- Chrome-bővítmény a LinkedIn toborzáshoz
A Findem korlátai
- Kiterjedt előzetes konfiguráció
- Meredek tanulási görbe
- Korlátozott integrációk
Findem árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
Findem értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (11 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)
4. Talenture
A Platina Software által fejlesztett Talenture RS egy dinamikus AI-alapú toborzási platform, amely a munkakeresőkkel való kapcsolattartásra és az interjúk ütemezésére helyezi a hangsúlyt. Természetes nyelvfeldolgozási képességeinek köszönhetően képes értelmezni és összehangolni a munkakövetelményeket a különböző állásportálok és karrieroldalakon található alkalmas jelöltekkel, így a toborzási csapatok csak a legalkalmasabb tehetségeket kapják meg, akik megfelelnek az igényeiknek.
A Talenture mesterséges intelligenciája tovább javítja a toborzást azáltal, hogy automatizálja a toborzó csapatok unalmas feladatait, mint például a jelöltek felkutatása és szűrése.
A platform intelligens jelöltkezelő eszközei AI-detektorokat használnak annak ellenőrzésére, hogy két különböző tábláról származó profil ugyanazon személyre vonatkozik-e, így kiküszöbölve az ismétlődő bejegyzéseket. Emellett olyan funkciókat is tartalmaz, amelyek segítenek ápolni a potenciális alkalmazottakkal való kapcsolatokat, így előnyt szerezve a versenytársakkal szemben a toborzásban.
A Talenture legjobb funkciói
- ATS, tartalom-alapú ügyfélkapcsolat-kezelés és toborzási automatizálás egy platformon
- A jelöltek intelligens összehangolása és rangsorolása
- Testreszabható karrieroldal és pályázati munkafolyamatok
- Robusztus elemzés és jelentéskészítés
A Talenture korlátai
- A beállítás és konfigurálás bonyolult lehet.
- A felhasználói felület nem túl intuitív.
- A mobil funkciók korlátozottak
Talenture árak
- Standard: 19 USD/hó felhasználónként
- Professional: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként
Talenture értékelések és vélemények
- Nincs értékelés
5. Fetcher
A Fetcher egy másik AI-alapú toborzási eszköz, amely egyszerűsíti a tehetségek felkutatásának folyamatát. Fejlett gépi tanulási algoritmusaival automatizálja a jelöltek felkutatását, ezért a toborzási ügynökségek körében nagyon népszerű. A platform passzív jelölteket is azonosít, így bővítve a potenciális jelöltek körét.
Az AI-eszközök elemzik a jelöltek adatait és a munkaköri leírásokat, hogy megtalálják azokat a munkát keresőket, akik tökéletesen megfelelnek az Ön állásajánlatainak. Továbbá automatizált e-mailekkel egyszerűsíti a toborzási folyamatot a jobb tehetségmenedzsment érdekében.
A szoftver robusztus nyomonkövetési és elemzési funkciói betekintést nyújtanak a toborzási folyamat minden aspektusába. Hatékonyan felmérheti, hogy a folyamatok mennyire működnek jól a keresés kezdetétől az új alkalmazott felvételéig.
A Fetcher legjobb funkciói
- AI-alapú forráskeresés a passzív jelöltek azonosításához és megszólításához
- Chatbotok a szűréshez és az ütemezéshez
- Automatizált jelölt-újrafelfedezés
- Integráció ATS-ekkel és HR információs rendszerekkel (HRIS-ekkel)
A Fetcher korlátai
- A beszerzésen túlmutató korlátozott képességek
- Adatminőségi problémák
- Meredek tanulási görbe
Fetcher árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
Fetcher értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (14 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (21 értékelés)
6. Emberi
A Humanly célja, hogy AI-alapú toborzási tapasztalatát kiemelje a jelöltek szűrésének és elkötelezettségének hangsúlyozásával, amelyhez hatékony, potenciális állásjelöltekkel interakcióba lépő beszélgető AI-t használ.
A listán szereplő többi platformhoz hasonlóan a Humanly is átnézi a jelöltek önéletrajzait és az állásportálokat, hogy megtalálja a legmegfelelőbb jelölteket az egyes pozíciókra. Beszélgető AI-je kapcsolatba lép a jelöltekkel, és felteszi nekik a megfelelő kérdéseket. Az interjú-ütemező funkciók segítségével megtalálhatja a megfelelő jelölteket, és még a vállalata kultúrájához is illeszkedőket.
Ez nem csak az interjúra vonatkozik. Az AI-támogatott jegyzetelési és nyomonkövetési szolgáltatások ideális segédeszközzé teszik a nagy volumenű toborzáshoz és a jelöltek interjú utáni elemzéséhez.
A Humanly legjobb funkciói
- Automatizált jelöltkeresés és ütemezés
- Valós idejű csevegéses szűrések és interjúk
- Videóinterjúk AI-elemzése
- Integráció a toborzási munkafolyamatba
Emberi korlátok
- Más eszközökhöz képest drága
- Időigényes beállítás és képzés
Emberi árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
Emberi értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (22 értékelés)
7. Manatal
A Manatal egy hatékony toborzási szoftver, amely gépi tanulást használ a jelöltek adatainak hasznos információkká alakításához. Gépi tanulási algoritmusai segítségével könnyedén azonosíthatja azokat a legtehetségesebb jelölteket, akik tökéletesen megfelelnek az Ön álláskövetelményeinek. A Manatal platformja a toborzási folyamat minden szakaszában működik, a jelöltek felkutatásától a szűrésig.
Az AI-alapú toborzási eszközök átkutatják az állásportálokat, hogy megtalálják a legalkalmasabb jelölteket az Ön által meghirdetett álláshelyekre. Az intuitív kezelőfelületen megtalálhatja az információkat ezekről a jelöltekről és a toborzási folyamat minden lépéséről.
A vállalat nagy hangsúlyt fektet a használhatóságra, így tehetségszerző csapatod azonnal elkezdheti használni a platformot, és jelentősen megváltoztathatja a toborzási folyamatot. A teljesen testreszabható tehetségpipeline egyszerű drag-and-drop felületen módosítható.
A Manatal legjobb funkciói
- AI-alapú forráskeresés, szűrés és interjúzás
- Automatizált kapcsolattartás chatbot segítségével
- Testreszabható toborzási munkafolyamatok
- Integráció a főbb állásportálokkal és ATS-ekkel
Manatal korlátai
- A konfiguráláshoz meredek tanulási görbe szükséges
Manatal árak
- Professional: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 35 USD/hó felhasználónként
- Testreszabás: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
Manatal értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
8. TurboHire
A TurboHire az egyik legjobb AI-alapú toborzási szoftvereszköz. Ahogy a neve is mutatja, célja a toborzási folyamat felgyorsítása. Az AI és a természetes nyelvfeldolgozás segítségével a TurboHire hatékonyan illeszti össze az álláshirdetéseket a megfelelő jelöltekkel.
Az AI-eszköz a meghirdetett álláshelyeket átvizsgálva intelligensen értelmezi a jelöltek profilját, hogy megállapítsa, megfelelnek-e az állásleírásnak. Ez az AI-alapú jelölt-illesztés segít a toborzó csapatoknak könnyedén megtalálni a piac legjobb tehetségeit, így a toborzási folyamat gyorsabbá és hatékonyabbá válik.
A TurboHire integrálható az ATS (pályázók nyomon követési rendszerek) rendszerrel, így átfogó toborzási megoldást kínál.
A TurboHire legjobb funkciói
- AI-alapú önéletrajz-szűrés és előválogatás
- Automatizált ütemezés és interjú-előkészítés
- Valós idejű interjú-elemzések és -elemzések
- Testreszabható értékelőlapok és értékelések
A TurboHire korlátai
- Nagy volumenű toborzásra összpontosít
- Korlátozott képességek a niche toborzás terén
- Magas árak kis csapatok számára
TurboHire árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
TurboHire értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (77 értékelés)
9. Eightfold
Az Eightfold egy másik népszerű AI-alapú toborzási eszköz azoknak a tehetségmenedzsment csapatoknak, akik AI-t szeretnének használni a jelöltek felkutatásához és a szűrési folyamat egyszerűsítéséhez. Természetes nyelvfeldolgozást használ a megüresedett álláshelyekre alkalmas jelöltek felkutatásához.
Az eszközök képesek összehangolni a munkaköröket és a munkaköri leírásokat a jelöltek profiljaival, így segítve a tehetségszerző csapatot a potenciális jelöltek azonosításában és megkeresésében. Ez különösen hasznos lehet a sokszínűségre törekvő toborzás során, amikor különböző háttérrel rendelkező jelölteket keresel, és a keresést az aktív jelöltek körén túlra kell kiterjesztened.
Ez az AI eszköz segíthet a munkavállalók kezelésében azáltal, hogy integrálódik a meglévő ATS rendszerébe, így hatékonyabban illeszkedik a toborzási folyamatokhoz, és a minőségi jelöltek nem csúsznak ki a rostán.
A Eightfold legjobb funkciói
- AI-alapú tehetségkeresés, illesztés és elemzés
- A sokszínűség, a méltányosság és a befogadásról szóló betekintés
- Integráció a főbb ATS-ekkel és HRIS-ekkel
A Eightfold korlátai
- Magas ár kis- és középvállalkozások számára
- A konfiguráláshoz meredek tanulási görbe szükséges
Eightfold árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
Eightfold értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (12 értékelés)
10. SeekOut
Ez egy másik AI-alapú toborzási szoftver, amelyet sok vállalkozás használ. A többihez hasonlóan ez is AI-t alkalmaz, hogy a jelölteket a vállalatában meghirdetett álláshelyekhez illessze.
A SeekOut túlmutat a toborzási folyamaton, és nemcsak a tehetségek megszerzéséhez, hanem a tehetségek kezeléséhez és elemzéséhez is eszközöket biztosít. A munkavállalói elkötelezettséget elősegítő funkciók segítenek Önnek abban, hogy vonzza, felvegye és megtartsa a minőségi jelölteket.
A SeekOut legjobb funkciói
- AI-alapú tehetségkeresés és -felkutatás
- Automatizált kapcsolattartás a jelöltekkel
- Adatgazdagítás és -elemzés
- Integráció ATS-ekkel, HRIS-ekkel és más eszközökkel
A SeekOut korlátai
- Kisebb adatminőségi problémák a források felkutatásában
- A beszerzésen túlmutató korlátozott képességek
SeekOut árak
- Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
SeekOut értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)
Építse fel csapatát AI toborzási eszközökkel
A hatékony toborzási gyakorlatok csökkentik a fluktuációt, növelik a termelékenységet, és könnyebbé teszik a magasan elkötelezett csapatok létrehozását. A megfelelő AI-eszközök automatizálják az unalmas feladatokat, és segítenek a jelentkezők adatainak áttekintésében a teljes toborzási folyamat kezelése érdekében.
A ClickUp több ezer ingyenes sablonjával és eszközével testreszabhatja állásleírásait, felvételi folyamatait és az új munkatársak beilleszkedését, hogy azok hatékonyabbak és rugalmasabbak legyenek. Regisztráljon még ma, hogy létrehozza fiókját, és erősítse vállalatának toborzási eljárásait!