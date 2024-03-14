Ismerje meg egy toborzó egy napját!

Gondolkodtál már azon, mi zajlik a toborzás világának kulisszái mögött? A toborzók olyan professzionális partnerkeresők, akik kemény munkával keresnek potenciális jelölteket az álláshelyekre. Ehhez szakértelemre van szükség az önéletrajzok áttekintésében, a munkát keresők és a felvételi vezetők igényeinek összehangolásában, valamint a fejvadász szerepének betöltésében. A tehetségek megszerzése nem feltétlenül könnyű, de sok toborzó szerint a vállalati partnerkeresés az álomállásuk, és nem is akarnák másképp.

De mit is csinál pontosan egy toborzó? Hogyan néz ki a mindennapi élete?

Akár ön is szeretne toborzó lenni, akár csak kíváncsi a munkára, ez az útmutató tisztázza az esetleges tévhiteket, és megmutatja, mit is csinálnak valójában a toborzók. Megmutatjuk, hogyan telik egy toborzó munkanapja, milyen eszközöket használnak, és milyen változások várhatók a munkaerő-közvetítő iparágban, amelyek nagy hatással lehetnek erre a karrierre.

Mi az a toborzó?

A toborzó hídként működik a munkát keresők és a vállalatok között, segítve a cégeket abban, hogy a megfelelő jelöltekkel töltsék be az üres pozíciókat. Bár a HR-toborzó végső célja az üres álláshelyek betöltése, ennél sokkal többet is tesznek.

A toborzók alapvetően összekötő szerepet töltenek be. Egyensúlyt teremtenek a felvételi vezetők és a jelöltek elvárásai között, ami megértést igényel:

A munkaköri leírás

Szükséges készségek

Kulturális illeszkedés

Hogyan tegyél közzé figyelemfelkeltő álláshirdetéseket?

A megfelelő önéletrajzok felismerése jó kezdet, de a sikeres toborzók tudják, hogyan kell megtalálni azokat a megfelelő jelölteket, akik sikeresek lesznek és megmaradnak új pozíciójukban. 🤝

Manapság a toborzók olyan közösségi média platformokat használnak a jelöltek felkutatásához, mint a LinkedIn. Mivel mindig a legjobb tehetségeket keresik, a toborzók hasonlóak a fejvadászokhoz. De egy jó toborzó nem csak pozíciókat tölt be. Részt vesz az egész felvételi folyamatban. Tanácsot ad a vállalatoknak a piaci trendekről, a fizetési referenciaértékekről és a tehetségszerzési stratégiákról.

Ők is fontos szerepet játszanak a toborzási folyamat zökkenőmentes lebonyolításában, ami magában foglalja, hogy minden jelölt számára pozitív élményt biztosítsanak, függetlenül az eredménytől.

Egy toborzó napja

A toborzók mindennapjai kemény munkával telnek, függetlenül attól, hogy IT-szakemberek felkutatására szakosodott technológiai toborzók, vezető pozíciókra specializálódott vezetői toborzók vagy különböző pozíciókat kezelő általános toborzók. Az interjúk ütemezésétől a csapatértekezletek koordinálásáig, a jelöltekkel való kapcsolattartástól a visszajelzések megadásáig a toborzók mindennapjai változatosak és igényesek. Íme egy rövid áttekintés egy toborzó mindennapjairól.

Reggeli rutin

A vállalati toborzó munkája általában kommunikációval kezdődik. Az első feladat általában az e-mailek és hangüzenetek ellenőrzése, hogy:

Találkozz a toborzási vezetőkkel

Visszajelzések a jelöltek interjúiról

Válogasd át a potenciális jelöltek válaszait

Mivel a legtöbb ember még alkalmazásban áll, amikor állást keres, nem ritka, hogy új jelentkezések érkeznek éjszaka. A kora reggeli e-mailek és telefonok megadják az alaphangot a naphoz, segítve a toborzót a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és a nap hatékonyabb megtervezésében.

Napi feladatok

A toborzók a ClickUp segítségével szinkronizálhatják más munkaeszközökön végzett interjúikat és megbeszéléseiket, hogy a Naptár nézetben kezelhessék az egész napjukat.

Miután a kávé hatni kezd, a toborzók a jelöltekkel való kapcsolattartásra koncentrálnak. Ez különböző feladatokat foglal magában, többek között:

Interjúk ütemezése

A jelöltek telefonon vagy videocsevegésen keresztüli szűrése

Az interjúk utáni teendők

Toborzási tanácsadóként dolgozni

De ez csak az érem egyik oldala. Ugyanúgy, ahogy a toborzóknak fontos a jelöltekkel való kapcsolattartás, úgy fontos számukra a munkáltatók igényeinek figyelemmel kísérése is. A toborzók napjuk jelentős részét a felvételi vezetőkkel való kommunikációval töltik, hogy megértsék az egyes betöltendő pozíciók igényeit, finomítsák a munkaköri leírásokat, és megbeszéljék a jelöltek kulturális illeszkedését és készségeit.

A legtöbb ember online keres munkát, ezért a toborzók sok időt töltenek állásportálokon és olyan webhelyeken, mint a LinkedIn. Álláshirdetéseket tesznek közzé, és proaktívan keresnek olyan jelölteket, akik alkalmasak az általuk meghirdetett pozíciókra.

A nap összefoglalása

A nap végéhez közeledve a toborzók elkezdik összegezni a napot. Ez általában a következő feladatokat tartalmazza:

A toborzási nyomonkövetési rendszerek frissítése

Kevésbé bonyolult e-mailekre vagy gyors kérdésekre való válaszadás

Feladatok előkészítése a következő napra

A legtöbb toborzó egyedül dolgozik, de mégis egy csapat tagja. A nap végén a viszonylagos csend lehetőséget nyújt arra, hogy felzárkózzanak a toborzócsapathoz, megbeszéljék a kihívásokat és megtervezzék a csapatértekezleteket.

Különböző nézőpontok a toborzó munkájáról

A toborzókra eltérő módon tekintenek, attól függően, hogy kivel beszélsz. A toborzás sokrétű munka, ezért nem meglepő, hogy az emberek feltételezéseket tesznek erről a karrierről. Nézzük meg, mit gondolhatnak különböző emberek a toborzó munkádról.

Szülők, barátok és ismerősök véleménye

Barátaid és családtagjaid valószínűleg nem ismerik jól a toborzási ágazatot, ezért számukra a toborzói munka úgy hangzik, mint a HR és az értékesítés keveréke. Gyakran úgy gondolják, hogy ez a munkakör elsősorban a jelöltek felvételére és interjúztatására összpontosít – és ez valójában nem is áll olyan messze az igazságtól.

Általánosan elfogadott, hogy a toborzók álláskeresőkkel dolgoznak és segítenek nekik munkát találni, de a családod talán nem érti, hogy valójában mennyi munka van a munkaerő-felkutatásban és a fejvadászatban. 👀

Hogyan látják az ügyfelek a toborzókat

A felvételi vezetők és a vállalati vezetők általában toborzási tanácsadókat vagy belső toborzókat alkalmaznak az üres pozíciók betöltésére. A toborzókat fontos partnereknek tekintik, akik nemcsak betöltik az üres pozíciókat, hanem:

Álláspiaci betekintés

Tanácsadás a toborzási folyamatról

Ismerd meg a technikai készségekhez kapcsolódó toborzás komplexitását

Az ügyfelek általában a saját munkájukkal vannak elfoglalva, ezért a toborzókra támaszkodnak a megfelelő jelöltek felkutatásában és a felvételi folyamat lebonyolításában.

A toborzó önképének összehasonlítása a tényleges feladataival

A toborzók sokkal árnyaltabban értelmezik szerepüket. Legtöbbjük karrier-párkeresőnek, tehetségtanácsadónak és iparági szakértőnek tekinti magát. Tudják, hogy munkájuk nem csupán az üres álláshelyek betöltéséből áll: értelmes kapcsolatokat teremtenek, karriereket alakítanak és befolyásolják a vállalatok növekedését. 🏢

Fontos azonban megjegyezni, hogy a toborzók tényleges feladatai nem mindig egyeznek meg az önképükkel. Lehet, hogy stratégiai partner szeretnél lenni, aki a döntéseket hozza, de a napodat adminisztratív feladatokkal töltöd, például interjúk ütemezésével vagy papírmunkával. A toborzók számára az a kihívás, hogy megtalálják a módját, hogyan egyensúlyozzák ki ezeket az adminisztratív feladatokat a munkájuk stratégiai részével.

Feladatok, amelyek a toborzók munkáját elengedhetetlenné teszik

Néhány toborzási vezető eleinte megveti a toborzó alkalmazásának gondolatát, de ezek az emberek nagyon sok fontos feladatot látnak el. A toborzási vezetők általában nem rendelkeznek a toborzási folyamat irányításához szükséges kapacitással vagy tapasztalattal, de ez a toborzók mindennapi munkája. A toborzók sok okból elengedhetetlenek.

Nézd meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy az HR-munkafolyamatot az igényeidhez igazítsd!

A toborzók tudják, hogyan kell jelölteket találni. Ez nem csak azt jelenti, hogy megnézik, kik állnak rendelkezésre, hanem azt is, hogy megtalálják a munkához és a vállalati kultúrához leginkább illő jelölteket. A toborzók különféle eszközöket és technikákat használnak a potenciális jelöltek azonosítására, a LinkedIn-kereséstől és a hálózatépítéstől a meglévő tehetségpoolok kiaknázásáig. 🔍

De a jelöltek adatait nem post-it cetlikre írják fel. A tapasztalt toborzók olyan eszközöket használnak, mint a ClickUp, hogy jól karbantartott jelöltadatbázist hozzanak létre. Ezzel könnyű felvenni a kapcsolatot a potenciális jelöltekkel, nyomon követni a toborzási folyamatban elért előrehaladásukat, és fenntartani a tehetségállományt a jövőbeli álláshelyek betöltésére. Az adatbázis tökéletes a nyilvántartások vezetésére, de elengedhetetlen a jól megalapozott, stratégiai párosításokhoz is, amelyek mind az ügyfél, mind a jelölt számára előnyösek.

Rendszeres kommunikáció

A toborzók folyamatos kommunikációval tartják a kapcsolatot a felvételi vezetőkkel és a jelöltekkel. Manapság nem ritka, hogy egy álláshelyre több mint 100 jelentkező érkezik, így a toborzóknak bizony nem könnyű a dolguk.

A jelöltek hívásainak fogadása sok időt vesz igénybe, de a toborzók az ügyfeleikkel is kapcsolatban maradnak. Ez nem csak a jelenlegi toborzási kampányok előrehaladásáról való tájékoztatást jelenti, hanem a piaci trendekről és az egyes pozíciók fizetési referenciaértékeiről való tanácsadást is. A toborzók összekötő szerepet töltenek be a szervezet és a munkaerőpiac között, értékes információkkal szolgálva, amelyek befolyásolhatják a felvételi döntéseket és a munkaerő-tervezést.

A jelöltek ugyanolyan nagy hatalommal rendelkeznek a felvételi folyamatban, mint a vállalat. A jó toborzók tudják, hogy munkájuk nem csupán annyi állás betöltéséből áll, hanem a megértésen alapuló kapcsolatok építéséből is. A toborzó feladata, hogy a jelöltek lelkesedjenek a lehetőségért, és jó benyomást keltsen bennük.

A toborzás elsősorban emberközpontú munka, de a technológia mindenképpen megkönnyíti a dolgokat. A toborzók ezeket az eszközöket és technikákat használják, hogy naprakészek legyenek a trendekkel, beszélgethessenek az ügyfelekkel és a jelöltekkel, és átgondolt párosításokat hozzanak létre.

1. Használj HR- és toborzási eszközt, például a ClickUp-ot

Vedd fel és irányítsd ideális csapatodat a ClickUp HR-menedzsment platformjával!

A modern toborzás csak a megfelelő szoftverrel lehet hatékony. Ezért támaszkodnak a HR-csapatok a ClickUp-ra, hogy mindent kezeljenek a felvételtől a beilleszkedésen át a megtartásig. 🤩

Nem akarunk dicsekedni, de toborzási és HR-sablonjaink nagyon hasznosak. Használd a ClickUp toborzási cselekvési terv sablont, hogy a toborzók és a felvételi vezetők minden megüresedett pozíció esetében ugyanazon az állásponton legyenek.

De a ClickUp nem csak a toborzáshoz használható – ugyanazt a platformot használhatod, miután a jelölt alkalmazottá válik. Például lemásolhatod a ClickUp HR kézikönyv sablonját, hogy szabványokat hozz létre az alkalmazottak viselkedésére és teljesítményére vonatkozóan.

2. Hálózatépítés a LinkedIn-en

A LinkedIn talán túlértékeltnek tűnik, de még mindig ez a legjobb módja a toborzóknak, hogy kapcsolatba lépjenek a jelöltekkel. Tökéletes hálózatépítésre, jelöltek felkutatására és álláshirdetések közzétételére. Emellett könnyedén lehet vele egyszerre sok potenciális jelöltnek üzenetet küldeni.

3. Használj pályázók nyomon követési rendszert (ATS)

A pályázók nyomon követési rendszerei a toborzási folyamatot az elejétől a végéig kezelik. Az olyan rendszerek, mint a ClickUp, nyomon követik a pályázatokat, rendszerezik a jelöltek adatait és egyszerűsítik a kommunikációt. Az ATS akár bizonyos kritériumok, például végzettség vagy tapasztalat alapján is szűrheti a pályázatokat, így időt takarítva meg.

4. Nézd meg az álláshirdetéseket és a karrier weboldalakat

A toborzók gyakran használnak állásportálokat és karrierweboldalakat, hogy meghirdessék az üres álláshelyeket és szélesebb közönséget érjenek el. Hirdessen mind általános weboldalakon, mind iparág-specifikus oldalakon, hogy minél több embert érjen el.

5. Ne feledkezzen meg a többi közösségi média platformról

A LinkedIn a munkahelyi ügyek standard közösségi hálózata, de nem ez az egyetlen hely, ahol jelölteket lehet találni. Nem ritka, hogy a toborzók olyan platformokat is használnak, mint a Facebook, az Instagram, az X (korábban Twitter) és még a TikTok is. Ezek a platformok valóban betekintést nyújtanak a jelölt személyiségébe, érdeklődési körébe és kulturális illeszkedésébe, ami túlmutat azon, amit az önéletrajzban láthatunk.

Használja a ClickUp AI-t a toborzási folyamat részeként, hogy gyorsabban írjon és finomítsa szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

Nézd, a toborzás időigényes folyamat lehet. Az AI-alapú szűrési eszközök segítenek a toborzóknak a felvételi folyamat korai szakaszában kiválasztani a jelöltek számát, így órákat spórolva meg a kézi munkával. Ezek az eszközök algoritmusokat használnak annak értékelésére, hogy mely jelöltek a legalkalmasabbak, és rekordidő alatt szűrik ki a legígéretesebb jelölteket. Természetesen továbbra is a toborzó feladata, hogy ellenőrizze az AI döntéseit, de ez az eszköz így is rengeteg időt takarít meg.

7. Próbáld ki a videóinterjúkat

A videóinterjú-platformok elengedhetetlenek a távoli toborzáshoz. De akkor is hasznosak, ha a városban toboroz valakit, különösen, ha többfázisú interjúfolyamatot alkalmaz, vagy a toborzási vezető máshol található. A videóinterjúk utánozzák a személyes interjúk során zajló szemtől szembeni interakciókat, de megkímélik mindenkit a közlekedés fáradalmaitól.

8. Ellenőrizze a toborzási elemzéseket

Mennyire hatékonyak a toborzási erőfeszítéseid? Ezt csak akkor tudhatod meg, ha ellenőrized a teljesítményedet. A toborzási elemzési és jelentési eszközök objektív, adatalapú betekintést nyújtanak a toborzási folyamatokba. Hasznos mutatókat láthatsz a felvételhez szükséges időről, a felvétel költségeiről és a forráscsatornák hatékonyságáról. Legalább havonta egyszer ellenőrizd ezeket az adatokat, hogy hasznos betekintést nyerj, amely javíthatja a toborzási erőfeszítéseidet.

9. Vegyen részt szakmai networking eseményeken

A közösségi média és az állásportálok remek eszközök, de semmi sem működik olyan jól, mint a jelöltekkel való személyes találkozás. A toborzók rendszeresen részt vesznek személyes rendezvényeken, hogy kapcsolatba lépjenek a potenciális jelöltekkel és tehetségeket toborozzanak. Még ha a jelöltek jelenleg nem is keresnek állást, soha nem lehet tudni, hova vezethet egy baráti kapcsolat a jövőben. Lépj ki a nyilvánosság elé, és a tehetségállományod pillanatok alatt növekedni fog. 🙌

10. Hozzon létre egy alkalmazotti ajánlóprogramot

A munkavállalók ajánlásai okos módszerek arra, hogy a meglévő munkaerőt kihasználva ígéretes jelölteket találj. Ezek a programok általában magasabb színvonalú alkalmazottak felvételét eredményezik, mivel a jelenlegi munkavállalók már ismerik a vállalati kultúrát. Ráadásul a jelöltek maguktól jönnek hozzád, így időt takaríthatsz meg és javíthatod a tehetségpool minőségét – mindenki nyer!

A toborzás jövője

Semmi sem marad örökre ugyanaz, és ez igaz a toborzási iparágra is. Számos trend várhatóan átalakítja a toborzást a jövőben, többek között:

AI: Az Az AI használata egyszerűsíti a jelöltek felkutatását , szűrését és még az első interjúkat is. Az AI algoritmusok azonban elfogultságot is okozhatnak, ezért a toborzóknak továbbra is szorosan figyelemmel kell kísérniük ezt a technológiát.

Távoli felvétel: A távoli munkavégzés népszerűsége az utóbbi években robbanásszerűen nőtt, ezért egyre több toborzó fog távoli felvételi folyamatokat kezelni. A virtuális interjúktól A távoli munkavégzés népszerűsége az utóbbi években robbanásszerűen nőtt, ezért egyre több toborzó fog távoli felvételi folyamatokat kezelni. A virtuális interjúktól a digitális beilleszkedésig a toborzóknak el kell sajátítaniuk a jelöltek távoli környezetben történő hatékony értékelésének művészetét.

Méltányosság és tartozás: A vállalatok joggal helyeznek nagyobb hangsúlyt a sokszínűségre és az inkluzivitásra a toborzás során. A toborzóknak naprakészeknek kell lenniük a DEIB toborzási stratégiákra vonatkozó legújabb törvények és bevált gyakorlatok terén.

Könnyedén végigcsinálhatod a toborzást a ClickUp segítségével

A munkavállalók preferenciái, a technológia és a változó piacok hatással lesznek a toborzás jövőjére. Bár a technológia sok nehéz feladatot elvégezhet, a toborzók mindig is fontos emberi tényezők maradnak a felvételi folyamatban, hidat képezve a felvételi vezetők és a jelöltek között.

Akár a ClickUp-hoz hasonló csúcstechnológiás eszközök felhasználásával egyszerűsíted a felvételi folyamatot, akár a toborzási iparág legújabb trendjeihez igazodsz, a toborzási karrier növekedést, hatást és folyamatos tanulást ígér.

Természetesen a megfelelő eszközökkel lehet igazán eredményesnek lenni. A ClickUp testreszabható sablonjai, adatbázisai és toborzási jelentései segítenek a toborzóknak kiválóan ellátni feladataikat. Tapasztald meg első kézből a ClickUp előnyeit: hozd létre most ingyenesen a toborzási munkaterületedet.