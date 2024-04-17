Egy HR-menedzser mindennapjai: szerep, feladatok és kihívások

Képzelje el, hogy egy látszólag átlagos reggelen belép az irodájába, egyik kezében kávéval, a másikban reggeli burritóval, és mielőtt leülne, váratlan válsághelyzet fogadja: egy vezető beosztású alkalmazott előzetes értesítés nélkül kilépett a szervezetből.

Ez a humánerőforrás-menedzser munkájának valósága. Nincs két egyforma nap, és mindig van valami új, amivel foglalkozni kell, legyen az jó vagy rossz.

Például az egyik pillanatban még csapatépítő tréninget tervez, a következőben pedig már egy hirtelen lemondás miatt keletkezett üres állás betöltésén törik a fejét.

Akár karriert tervez a tehetségmenedzsment területén, akár csak többet szeretne megtudni a HR-menedzser feladatairól és kihívásairól, ez a blog bevezeti Önt egy HR-menedzser mindennapjaiba.

De először is tisztázzuk az alapokat.

Ki az a HR-menedzser?

A HR-menedzser az a szakember, aki felel a szervezet HR-osztályának felügyeletéért és a szervezet munkatársaihoz kapcsolódó különböző adminisztratív feladatok ellátásáért.

A HR-vezetők stratégiai tervezésről konzultálnak a felsővezetéssel, a szervezeti céloknak megfelelően megtervezik a HR KPI-ket, és gondoskodnak arról, hogy minden alkalmazott hatékonyan vegyen részt a munkában, támogatást kapjon, és összhangban legyen a vállalat céljaival.

A humánerőforrás-szakember feladatkörébe és felelősségi körébe tartozik:

Tehetségek toborzása: A személyzeti igények azonosítása, a munkaköri leírások kidolgozása és egységesítése, interjúk lefolytatása a jelöltek kiválasztása érdekében, toborzás és beillesztés a különböző osztályokba.

HR-folyamatok irányítása: Politikák kidolgozása a munkahelyi problémák megoldására, valamint folyamatok kidolgozása a tehetségek toborzásának, beillesztésének, teljesítményértékelésének stb. racionalizálására.

Teljesítménymenedzsment: Teljesítményértékelési rendszerek kidolgozása és bevezetése, teljesítménystandardok meghatározása, visszajelzés adása a munkavállalóknak.

Képzési programok kidolgozása: a készséghiányok felmérése, képzési workshopok tervezése, valamint a munkavállalók tanulási és fejlődési lehetőségeinek elősegítése.

A munkavállalók jólétének biztosítása: A mentális egészségre, a fizikai jólétre és a munkavállalók általános jóllétére összpontosító programok megvalósítása.

A munkavállalói javadalmazás kezelése: Javadalmazási struktúrák és juttatási programok kidolgozása és végrehajtása, versenyképes fizetési csomagok biztosítása

Pozitív munkahelyi kultúra megteremtése: Olyan intézkedések azonosítása és végrehajtása, amelyek pozitív és barátságos munkakörnyezetet teremtenek és fenntartanak minden alkalmazott számára.

A HR-vezetők elengedhetetlen szerepet játszanak a tehetségek megszerzésével és megtartásával, a teljesítménymenedzsmenttel, a tanulással és fejlesztéssel kapcsolatos szervezeti politikák és folyamatok kialakításában.

💡Profi tipp: A leterhelt HR-vezetők ingyenes HR-sablonjainkat felhasználva SOP-kat, irányelveket vagy személyzeti terveket készíthetnek, hogy előnyt szerezzenek a céljaik elérésében.

Egy nap egy HR-vezető életében

Íme egy tipikus nap egy HR-menedzser életében. A időtartamokat csak iránymutatásként vegye figyelembe, és úgy tervezze meg a napját, ahogyan Önnek a legkényelmesebb 🤝

1. Reggel: 9:30–11:30

A reggel a produktív nap megtervezésével telik. A feladatok általában a következőket tartalmazzák:

a. E-mailek kezelése

A nap kezdetét az e-mailek ellenőrzése és megválaszolása tölti ki. Ez magában foglalhatja a rutin kommunikációt, a felső vezetés és a vezetői csapatok gyakorlatias észrevételeit, a HR-politikákkal kapcsolatos fontos frissítéseket és a sürgős alkalmazotti kérdéseket.

Az, hogy melyik e-mailekre válaszolunk először, meghatározza a produktív nap hangulatát. Például előnyben részesítenénk a vezérigazgató e-mailjét a közelgő szervezeti változásokról, amelyekhez HR-támogatásra van szükség, ahelyett, hogy egy alacsony prioritású projektről információt kérő e-mailt küldjünk egy munkatársunknak.

b. HR-csapat eligazítás

Ezt követően a HR-menedzser rövid megbeszélésre ülhet össze csapatával, hogy tisztázzák a nap céljait, megbeszéljék a folyamatban lévő projekteket és a közelgő eseményeket, valamint megoldják az azonnali kihívásokat és problémákat.

Ez egy kritikus pillanat a napi feladatok kiosztására, mivel így biztosítható, hogy mindenki a prioritásokra koncentráljon, legyen szó toborzási kampányokról, szabályzatok frissítéséről vagy a munkavállalói elkötelezettséget növelő kezdeményezésekről.

2. Dél: 12:00–13:00

A napot előre megtervezve, ez a rész általában a meglévő projekteknek és a folyamatban lévő tevékenységeknek van szentelve. Ez magában foglalhatja a következőket:

a. Toborzás és interjúk

A felvételi követelményektől függően a nap egy részét a megüresedett pozíciókra beérkezett önéletrajzok áttekintésével, a jelöltek előszűrésével, illetve az interjúk ütemezésével és lebonyolításával töltik.

Ez magában foglalhatja más részlegekkel való együttműködést is, hogy jobban megértsék azok személyzeti igényeit, valamint olyan önéletrajzok kiválasztását, amelyek illeszkedhetnek a vállalati kultúrához.

A HR-vezetők tehetségmenedzsment szoftvereket és humánerőforrás-információs rendszereket (HRIS) használnak a jelöltek profiljainak kezelésére, a toborzás, az új munkavállalók beillesztése és a képzés racionalizálására, a tehetségmenedzsment munkafolyamatainak automatizálására, valamint az érdekelt felekkel való kommunikációra.

b. Munkavállalói kapcsolatok kezelése

A HR-szakember legfőbb feladata, hogy a munkavállalók elégedettek, biztonságban érezzék magukat és elkötelezettek legyenek. Akár vitás ügyekben közvetít, akár a teljesítmény javítását támogatja, elengedhetetlen, hogy időt fordítson a pozitív munkavállalói kapcsolatok ápolására és fenntartására.

Például moderálhatnak egy vitát két értékesítési csapat tag között, hogy tisztázzák a félreértéseket és javítsák munkakapcsolatukat.

A HR-menedzser csapatépítő tevékenységekkel és alkalmazotti elismerési programokkal is foglalkozhat, vagy felméréseket végezhet, hogy visszajelzéseket gyűjtsön különböző témákról, például a tanulásról és a fejlődésről, a fizetési skáláról és az általános irodai tapasztalatokról.

A megfelelő alkalmazottkezelő szoftver segíthet a HR-vezetőknek, hogy minden tevékenységet kézben tartsanak.

c. Képzés és fejlesztés felügyelete

Azok a HR-vezetők, akiknek alkalmazotti fejlesztési céljaik vannak, emellett tervezhetik és koordinálhatják a személyzet képzési programjait is, hogy az alkalmazottak rendelkezzenek a munkakörükben való kiváló teljesítményhez szükséges készségekkel és ismeretekkel.

Ez magában foglalja a képzési igények felmérését, a megfelelő mentorok és coachok kiválasztását, valamint a karrierfejlesztési pályákhoz igazodó workshopok és egyéb programok szervezését.

Például, ha vezetői fejlesztési szemináriumot szervez a vállalat középvezetői számára, a témák véglegesítése külső trénerekkel jelentős részét képezheti a teendőlistájának.

3. Délután: 14:00 – 16:00

A tipikus délutáni munkaidőben megbeszélések és funkciók közötti megbeszélések zajlanak a hosszú távú tervezésről, a szervezet egészét érintő célokról stb.

a. HR-tervezés

Állítson be célokat és feladatokat, amelyek összhangban vannak a nagyobb szervezeti célokkal a ClickUp segítségével.

A vezetők részt vehetnek stratégiai megbeszéléseken a felső vezetéssel vagy más osztályokkal, hogy összehangolják a szervezeti kezdeményezéseket a HR céljaival.

Ez magában foglalhatja a munkaerő-tervezést, a sokszínűséget, a méltányosságot és az inkluzív felvételi tevékenységeket, vagy az utódlás tervezését.

Például az egyik éves cél lehet egy új kezdeményezés kidolgozása a munkaerőn belüli DEI javítására a következő kilenc hónapban.

b. Teljesítménymenedzsment fókusz

A HR-vezetők a részlegvezetőkkel együttműködve áttekinthetik a munkavállalók teljesítményértékeléseit, és az összegyűjtött információk alapján dönthetnek a teljesítményértékelésekről.

Ha úgy vélik, hogy egyes alkalmazottaknak hasznos lenne egy képzés, konzultálhatnak az osztályvezetőkkel, és kidolgozhatnak készségfejlesztési terveket.

c. Politikák és megfelelés ellenőrzése

A HR-menedzser feladata biztosítani, hogy a szervezet HR-politikája megfeleljen a hatályos törvényeknek és előírásoknak.

Például frissíthetik a munkavállalói kézikönyvet, hogy tükrözze a távmunka szabályzatának legújabb változásait, és biztosítsák, hogy minden irányelv összhangban legyen az új munkaügyi törvényekkel.

Töltse le ezt a sablont Készítsen útmutatót az új csapat tagok számára ezzel a ClickUp kézikönyv sablonnal.

A tapasztalt HR-vezetők időt takarítanak meg az ilyen típusú részletes munkához kész sablonokkal. Például a ClickUp HR kézikönyv sablon segítségével létrehozhat egy átfogó, a szervezet igényeire szabott kézikönyvet, amelynek segítségével csapata:

Gyorsan hozzáférhet a politikákra és eljárásokra vonatkozó legfrissebb információkhoz.

Ismerje meg a munkavállalók viselkedésével és teljesítményével kapcsolatos elvárásokat

Tisztázza a juttatásokat, a szabadságokat és egyéb részleteket.

Ezenkívül, ha szükséges, gondoskodjon más megfelelési eljárások finomításáról, és tartson kapcsolatot jogi tanácsadókkal, hogy megelőzze az esetleges jogi kihívásokat.

4. A nap vége: 16:00 – 17:30

A nap végén érdemes egy kis időt szánni az információk megosztására és feldolgozására, amelyek segítenek a következő napi munkaterv elkészítésében:

a. Jelentések és elemzések

A HR-vezetőknek elemezniük kell a HR-mutatókat és jelentéseket kell készíteniük különböző szempontokról, például a fluktuációs rátákról, a munkavállalók képzési teljesítési rátáiról vagy a munkavállalói elégedettségi felmérésekről.

Például negyedévente felül kell vizsgálni a fluktuációs adatokat, hogy azonosítani lehessen a trendeket és stratégiákat lehessen kidolgozni a munkavállalói megtartás javítása érdekében. Az elemzésekre való összpontosítás segít megalapozott döntéseket hozni és javítani a HR-gyakorlatokat.

b. Csapatbeszámoló

Gyakran előfordul, hogy a vezetők a napot egy rövid csapatértekezlettel zárják, ahol áttekintik a nap eredményeit, frissítik a teendőlistákat és meghatározzák a következő nap prioritásait. Ez egyben jó alkalom arra is, hogy visszajelzéseket kérjenek és elősegítsék a csapatösszetartást.

Alkalmazkodjon a váratlan eseményekhez

Ideális esetben egy HR-menedzser napja rutinfeladatokból és jól átgondolt kezdeményezésekből áll. A változatos tevékenységek tükrözik a pozíció sokoldalúságát, és interperszonális készségeket, analitikai képességeket és stratégiai gondolkodásmódot igényelnek.

A jól megtervezett ütemterv ellenére azonban HR-vezetőként készen kell állnia arra, hogy azt előre nem látható igényekhez igazítsa, legyen szó váratlan megbeszélésről, a megfelelőségi politika tisztázására irányuló kérésről vagy az állami munkaügyi törvények hirtelen változásáról.

Ezenkívül álljon rendelkezésre a munkavállalók és a vezetőség számára, tisztázza a kétségeket, és nyújtson szükséges támogatást. A szervezet Önre és csapatára támaszkodik a vállalati élet bonyolult kérdéseinek kezelésében. Mindig helyezze őket előtérbe.

A HR szerepe a munkavállalók megtartásában

Az új munkahelyek mézeshetei egyre rövidebbek – a szervezetnél hat hónapnál rövidebb ideje dolgozó alkalmazottak 39%-a tervezi, hogy az elkövetkező egy évben távozik.

Ráadásul azok, akik nem érzik, hogy elismerik a kiváló munkájukat, közel kétszer olyan valószínűséggel keresnek új állást. Mivel a HR-vezetők 87%-a a munkavállalók megtartását tartja legfontosabb feladatának, íme öt fontos lépés, amelyeket ennek érdekében meg kell tenni:

1. Személyre szabott karrierút

Ez magában foglalja az egyéni készségek, érdeklődési körök és üzleti követelmények alapján a munkavállalók karrierútjának megtervezését egyéni megbeszélések során. Először meg kell ismerni az egyes munkavállalók szakmai törekvéseit és azonosítani a készségbeli hiányosságokat.

Az összegyűjtött információk alapján alakítson ki olyan tanulási programokat és mentorálási lehetőségeket, amelyek tükrözik a szervezet érdekeit és a munkavállalók igényeit.

A személyre szabott karrierútvonalaknak köszönhetően a munkavállalók értékesnek és megértettnek érzik magukat, ami elősegíti a lojalitás kialakulását és csökkenti annak valószínűségét, hogy máshol keressenek lehetőségeket.

2. Munkatársak elismerési programjai

A kollégák elismerése elősegíti a pozitív munkakörnyezet kialakulását és javítja a hangulatot, hozzájárulva egy olyan kultúra kialakulásához, amelyben a munkavállalók nemcsak feletteseik, hanem kollégáik által is értékesnek és elismertnek érzik magukat. A technológia segít ezt a vállalati kultúra részévé tenni.

Használjon olyan platformot, mint a ClickUp Chat View, hogy a munkatársak dicséretet, pontokat vagy díjakat adhassanak példamutató munkájukért kollégáiknak. A platformon virtuális díjátadó ünnepségeket is szervezhet, hogy elismerje a munkavállalókat.

A ClickUp Chat nézetével a csapat kommunikációját egy helyen összpontosíthatja.

3. Pénzügyi jólét támogatása

A PwC szerint a munkavállalók 65%-a pénzügyi okokból keres új állást. Az iparági fizetési különbségek áthidalása és a hatékony teljesítménybónusz-politika mellett pénzügyi tervezési kérdésekben is segíthet a munkavállalóknak.

Tartson oktatási workshopokat a költségvetésről és a befektetésekről, és javasoljon eszközöket az adósságkezeléshez vagy a nyugdíjra való megtakarításhoz. Ez automatikusan csökkenti a stresszt és növeli a munkával való elégedettséget.

4. Rugalmas munkarend

A világjárvány után sok alkalmazott inkább véglegesen otthonról dolgozik. Nem félnek felmondani azokat a munkákat, amelyekhez be kell járniuk az irodába. Azt akarják, hogy ők dönthessenek arról, mikor és hol dolgoznak, amíg teljesítik a teljesítménycéljaikat.

A rugalmas munkarendek kínálata lehet távmunka, rugalmas munkaidő-kezdés és -befejezés, vagy négynapos munkahét. Meghatározhat világos teljesítményelvárásokat, és kihasználhatja a HR-szoftverek technológiáját a csapat kommunikációjának és együttműködésének fenntartása érdekében.

A ClickUphoz hasonló szoftverek segítenek a vezetőknek nyomon követni a közös projekteket és együttműködni a távoli csapatokkal.

5. Oktatási technológia

A LinkedIn jelentése szerint a munkavállalók 94%-a hosszabb ideig maradna egy szervezetnél, ha az befektetne a képzésükbe.

Használjon új technológiákat, például mobil tanulási alkalmazásokat, interaktív tanulási és fejlesztési programokat, valamint virtuális valóságot alkalmazó képzési eszközöket, hogy hozzáférhető és személyre szabott tanulási élményt nyújtson, amely segít a munkavállalóknak új készségeket elsajátítani a jövőbeli fejlődéshez.

A VR például egy szimulált 3D programozási környezetben képes megtanítani az alkalmazottakat a kódolásra és a hibakeresésre.

A HR-menedzser munkájának gyakori kihívásai

HR-menedzserként elkerülhetetlen, hogy különböző akadályokkal és bonyolult feladatokkal szembesüljön a munkaerő irányítása és optimalizálása során. Ráadásul, mivel a generatív mesterséges intelligencia valószínűleg 2030-ra foglalkozási változásokat fog hozni, a legújabb trendekkel való lépéstartás megterhelővé válhat.

Természetesen egy HR-menedzser mindennapjai nem telhetnek el anélkül, hogy a következő feladatokkal ne kellene foglalkozniuk:

A munkarend harmonizálása: A távmunka, a hibrid és az irodai munkarend egyensúlyba hozása logisztikai rémálom, mivel a szervezetek igyekeznek kielégíteni a munkavállalók különböző preferenciáit és az operatív követelményeket, miközben fenntartják a termelékenységet és a kedvező vállalati kultúrát.

A készségek fejlődésének irányítása: A mesterséges intelligencia, az automatizálás és a digitalizálás fejlődése felforgatta az iparágakat és a munkaköröket, és készséghiányt okozott a munkavállalók körében, ami megnehezíti a képzett tehetségek belső és külső felkutatását és felvételét.

Az új munkavállalók képzésének újragondolása: Ez ma már nem lehet összefüggéstelen vagy nem létező; az új munkavállalók képzésének fel kell szerelnie a sokszínű és gyakran földrajzilag szétszórt munkaerőt a jó teljesítményhez szükséges készségekkel és ismeretekkel.

A digitális munkahely biztonságának garantálása: A HR-folyamatok egyre növekvő digitalizálásával az adatvédelmi előírások betartása és a munkavállalói adatok biztonságának garantálása elengedhetetlen fontosságúvá vált.

Alkalmazkodás a gig-gazdasághoz: A gig-munka és a szabadúszó szakemberek térnyerése kihívásokat jelent a munkaerő-gazdálkodás, a javadalmazás, a juttatások és az IP-biztonsági szempontok tekintetében.

Az elkötelezettség és a növekedés kérdése: A csendes kilépés valódi probléma. A fiatalabb alkalmazottak nem érzik, hogy törődnek velük, vagy hogy elegendő lehetőségük lenne a fejlődésre – elsősorban a vezetőjük alatt; olyan környezetet kell kialakítani, ahol minden alkalmazott egyértelműen látja a növekedés útját.

Már rég elmúltak azok az idők, amikor kézzel kellett átnézni az önéletrajzokat, havonta fizetési jegyzékeket osztani a munkavállalóknak és papír alapú másolatokat készíteni a munkavállalói nyilvántartásokról.

A távoli és hibrid munkakörnyezetek térnyerésével, valamint az új generációs munkavállalók megjelenésével, akik közül sokan technológiailag fejlett munkahelyet várnak el, most van itt az ideje, hogy a HR-iparban is kihasználjuk az új technológiák előnyeit a hatékony működés érdekében.

Íme néhány HRMS szoftver és kapcsolódó eszköz, amelyeket a napi feladatokhoz használhat:

1. Emberi erőforrás menedzsment szoftver (HRMS)

A ClickUp humánerőforrás-menedzsment szoftver segítségével ütemezheti a feladatokat, eloszthatja az erőforrásokat, határidőket állíthat be és nyomon követheti a HR-rel kapcsolatos projektek előrehaladását.

A ClickUp listanézete rugalmasságot biztosít a feladatok egyszerű csoportosításához, rendezéséhez és szűréséhez.

Használja például a ClickUp List View funkcióját, hogy egy központi helyen szervezze meg az összes feladatát, például a jelöltek interjúztatását vagy a munkavállalói szabályzatok frissítését. Rendezze és szűrje ezeket a feladatokat státusz, tulajdonos, határidő vagy bármely más szempont szerint, így könnyen nyomon követheti, mi már elkészült, és mi igényel még a figyelmét.

Akár álláspályázatokat gyűjt, akár alkalmazotti visszajelzéseket, a ClickUp Form View segítségével rögzítheti a válaszokat, és azonnal továbbíthatja a munkát a megfelelő csapatnak. Állítson be testreszabható, könnyen kitölthető űrlapokat, amelyek nyomon követhető feladatokhoz kapcsolódnak a gyors intézkedés érdekében.

A ClickUp űrlapnézetével könnyedén testreszabhatja az űrlapokat, hogy a munkát a megfelelő csapatnak továbbítsa.

A Naptár nézet tökéletes azoknak a HR-vezetőknek, akik a munkavállalók szabadságait, képzéseit vagy teljesítményértékelési megbeszéléseit felügyelik. Segít áttekinteni a hónapot vagy a hetet, hogy mindent tökéletesen be tudjon tervezni a naptárába.

A ClickUp naptár nézetével áttekintheti a teljes képet.

A ClickUp Workload View segítségével áttekintheti, ki mit csinál a csapatában. Segít egyensúlyba hozni a feladatok elosztását a csapat tagjai között, így senki sem lesz túlterhelve, míg mások további feladatokra várnak. Beállíthatja a munkaterhelést, így biztosítva, hogy csapata elégedett és produktív maradjon.

2. Alkalmazottak bérszámfejtési szoftvere

Csökkentse a fizetések kiszámításakor előforduló hibák valószínűségét, és biztosítsa az adótörvények és -előírások betartását a bérszámfejtés automatizálásával. A szoftver komplex eseteket is kezelni tud, mint például a bónuszok, a túlórák és az adólevonások.

A ClickUp integrációk például olyan eszközöket foglalnak magukban, mint a QuickBooks és a Gusto, amelyek segítségével a bérszámfejtési folyamat átláthatóbbá és érthetőbbé válik a munkavállalók számára, és csökken a HR-vezetők adminisztratív terhe.

3. Jelentkezők nyomon követési rendszere és beilleszkedési platform

Álláshirdetések közzététele, a jelentkezők pályázatainak összegyűjtése és rendszerezése, az önéletrajzok áttekintése és az interjúk lebonyolítása egy pályázók nyomon követési rendszer (ATS) segítségével. Kiegészítse ezt a funkciót egy beilleszkedési megoldással, hogy a jelöltek felvétele után hatékonyan integrálódjanak a szervezetbe.

Ez magában foglalja a szükséges papírmunkát, az új alkalmazottak bevezetését a vállalati kultúrába és szabályzatokba, valamint az új munkakörükben való sikeres munkavégzéshez szükséges eszközök és információk biztosítását.

Készítsen és osszon meg gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyebeket a ClickUp Docs segítségével, hogy zökkenőmentesen megvalósíthassa ötleteit csapatával.

A ClickUp segít mindkét folyamatot racionalizálni nyomon követhető feladatokkal, dokumentumokkal és megjegyzésekkel az együttműködés és a visszajelzések érdekében. Használhatja a toborzási tevékenységek kezelésére, a pályázatok és a szűrési feladatok szervezésére, valamint a jelöltek továbbítására a folyamatban.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp HR tudásbázis sablonját, hogy létrehozzon egy helyet az összes vállalati irányelv, eljárás és kapcsolattartási információ számára.

A HR-szakemberek a ClickUp HR tudásbázis sablonját is felhasználhatják, hogy központi adattárat hozzanak létre az összes irányelv, eljárás és szabályozás számára. Ez segít a munkavállalóknak megtalálni a szükséges információkat, így a HR-munkatársak kevesebb időt és energiát kell fordítsanak a munkavállalók kérdéseinek megválaszolására.

4. Munkaerő-elemzési és teljesítménymenedzsment eszköz

A munkahelyi elemzési platform segítségével elemezheti a munkavállalói adatokat, és olyan információkat nyerhet, amelyek alapul szolgálnak a stratégiai döntéshozatalhoz. Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, jelezze előre a jövőbeli trendeket, és hozza meg a szervezeti célokkal összhangban álló, tényeken alapuló döntéseket.

Hozzon létre egy központi hubot a munkavállalói információk számára, hogy megkönnyítse a vezetők és a közvetlen beosztottak közötti bizalmas kommunikációt a ClickUp segítségével. Személyre szabott nézetet kaphat minden felhasználó számára, legyen az alkalmazott, vezető vagy ügyvezető, hogy hatékonyabban figyelemmel kísérhesse és kezelhesse saját vagy csapata munkáját.

Használja a ClickUp OKR irányítópultját, hogy madártávlatból áttekintse a célok elérésének folyamatát.

Állítson fel teljesítményi normákat és projektütemterveket, hogy ezzel a szoftverrel értékelhesse, hogyan teljesít minden egyes alkalmazott ezekhez a referenciaértékekhez képest.

Ezenkívül a ClickUp Dashboardról valós idejű jelentéseket kaphat, amelyek betekintést nyújtanak a befejezett feladatokba, az elért célokba, az eltöltött időbe és egyéb mutatókba.

Rendszeres ellenőrzéseket és visszajelzéseket szervez, túllépve az éves értékelésen, hogy elősegítse a folyamatos teljesítményjavulást és a munkavállalók fejlődését.

5. Juttatáskezelő szoftver

A megfelelő juttatáskezelő szoftver egyszerűsítheti a munkavállalói juttatások kezelését, például az egészségbiztosítást, a nyugdíjprogramokat és a szabadságolási szabályzatokat.

Könnyedén kezelheti és testreszabhatja a juttatási csomagokat, hogy azok megfeleljenek a munkavállalók változatos igényeinek, növelve ezzel az elégedettséget és a versenyképességet a tehetségek toborzása terén.

Ez csökkenti a HR-esek papírmunkáját és javítja a munkavállalók élményét, mivel könnyű hozzáférést biztosít a juttatásokkal kapcsolatos információkhoz.

💡Profi tipp: Engedje meg az alkalmazottaknak, hogy a ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével kontextushoz igazodó válaszokat kapjanak az HR-politikákkal, bérszámfejtési tervekkel, juttatási csomagokkal stb. kapcsolatos kérdéseikre, így HR-csapata stratégiai feladatokra koncentrálhat.

A mai HR-menedzser sokoldalú és sok tehetségű.

Ha megvizsgáljuk egy HR-menedzser egy napját, egyértelművé válik, hogy ez a szerep egyáltalán nem hétköznapi. A napot azzal kezdjük, hogy megnézzük, hogyan érzik magukat az alkalmazottak, ami nem csak jó, ha van, hanem elengedhetetlen.

HR-menedzserként Ön lesz az a személy, aki gondoskodik arról, hogy mindenki elkötelezett legyen és meghallgassák. Ezek a megbeszélések nem csupán rutineljárások, hanem az Ön módszerei arra, hogy bizalmat és támogatást építsen be a munkaerő mindennapjaiba.

A következő generációs HR-menedzsernek sokoldalúnak kell lennie, kiváló interperszonális készségekkel kell rendelkeznie, és jártasnak kell lennie a legújabb technológiákban, hogy gyorsabban tudjon többet elvégezni.

A megfelelő HR-stratégiával és technológiával a HR-szakemberek növelhetik a termelékenységet, és javíthatják az alkalmazottak tapasztalatait és teljesítményét.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.

Gyakran ismételt kérdések

1. Hogyan telik egy HR-menedzser tipikus napja?

A HR-menedzser mindennapjai közé tartozik a potenciális munkavállalók toborzása és interjúztatása, a munkavállalói juttatások koordinálása, képzések lebonyolítása, konfliktusok megoldása és képzési anyagok készítése. A HR-szakemberek emellett foglalkoznak a munkavállalói kapcsolatokkal, végrehajtják a vállalati irányelveket és kidolgozzák a munkahelyi kultúra javítását célzó HR-stratégiákat.

2. Hektikus az HR-esek élete?

Igen, a HR-esek élete hektikus lehet a sokféle feladat miatt, amelyek között szerepel a toborzás, a képzés, a munkavállalói kapcsolatok, a törvények betartása és a konfliktusok kezelése. A HR-szakembereknek gyakran szűk határidőkön belül kell egyensúlyt teremteniük a szervezet igényei és a munkavállalók között.