A 10 legjobb HRIS rendszer a személyzeti adminisztráció kezeléséhez 2025-ben

Amikor egy vállalkozás növekedési fázisban van, a munkavállalói adatbázis is bővül, ami növeli a hozzá tartozó adminisztratív feladatokat. Ehhez megfelelő HRIS-re (emberi erőforrás információs rendszer) van szükség.

A zsúfolt HRIS-piacon azonban időbe és erőfeszítésbe telhet olyan megoldást találni, amely megfelel az olyan speciális követelményeknek, mint a skálázhatóság, a testreszabhatóság és az integrációs képességek.

Ebben a cikkben bemutatjuk a tíz legjobb HRIS szoftvert.

Megvizsgáljuk a legjobb funkciókat, korlátozásokat, árakat és ügyfélértékeléseket, hogy megtalálja a legjobb digitális megoldást alkalmazottai szervezéséhez és nyomon követéséhez, amely megfelel az Ön egyedi üzleti igényeinek.

Mik azok a HRIS rendszerek?

A humánerőforrás-információs rendszer (HRIS) egy HR-szoftver, amely a szükséges adatok szerint szervezi, tárolja és lekérdezi a munkavállalók adatait.

A szoftver olyan alapvető HR-funkciókat integrál egy központi platformba, mint a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a bérszámfejtés, a juttatások kezelése, a jelenléti nyilvántartás és hasonló adminisztratív feladatok.

A HRIS rendszerek eltérnek a HRMS (emberi erőforrás menedzsment rendszer) rendszerektől, amelyek tehetségmenedzsment és teljesítménymenedzsment funkciókat is tartalmaznak.

Mit kell keresnie a HRIS-rendszerekben?

A vállalkozásához legmegfelelőbb HRIS rendszer kiválasztása kihívást jelenthet. Először értékelje, hogy a HRIS könnyen beállítható és használható-e, illeszkedik-e a költségvetéséhez, és testreszabható-e az üzleti igényeinek megfelelően.

Íme néhány elengedhetetlen funkció, amelyet érdemes keresni a HRIS-rendszerekben:

Beilleszkedés menedzsment: Az ideális HRIS szoftvermegoldásnak egyszerűsítenie kell a beilleszkedési folyamatot azáltal, hogy az új alkalmazottaknak biztosítja a szükséges papírmunkát és képzést.

Adatbázis-kezelés: Meg kell szüntetnie a nagy személyzeti akták szükségességét, és gyors hozzáférést kell biztosítania a releváns adatokhoz digitális fájlok segítségével.

Jelentések és elemzések: Keressen olyan HRIS rendszereket, amelyek testreszabható irányítópultokat és jelentéskészítési funkciókat kínálnak Keressen olyan HRIS rendszereket, amelyek testreszabható irányítópultokat és jelentéskészítési funkciókat kínálnak a HR KPI-k és a fontos üzleti mutatók nyomon követéséhez és figyelemmel kíséréséhez.

Bérszámfejtés: A szoftvernek egyszerűsítenie és automatizálnia kell a bérszámfejtést, valamint a megfelelő időben be kell nyújtania a helyes adóügyi dokumentumokat.

Jelenléti nyilvántartás: A humánerőforrás-irányítási rendszernek tartalmaznia kell szabadság- és jelenléti nyilvántartási funkciókat, hogy biztosítsa a műszakok és a munkavállalók jelenlétének átláthatóságát.

Mobil hozzáférhetőség: Keressen olyan HRIS rendszereket, amelyek dedikált mobilalkalmazást kínálnak; ha az adatok kéznél vannak és könnyen hozzáférhetők, akkor bárhonnan szabadon kezelheti munkaerő-állományát.

Vessünk egy pillantást a legjobb HRIS-rendszerekre!

A 10 legjobb HRIS rendszer

Íme a tíz legjobb HRIS szoftver, amelyek testreszabott megoldásokat kínálnak az Ön üzleti igényeinek:

1. ClickUp

A ClickUp több mint 15 nézetével zökkenőmentesen kezelheti a személyzeti adminisztrációt

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely robusztus, nagymértékben testreszabható HR-eszközökkel rendelkezik. Több mint 1000 integrációval népszerű üzleti szoftverekhez és több száz testreszabható HR-funkcióval a ClickUp segít egyszerűsíteni a személyzetkezelést és racionalizálni a műveleteket a zökkenőmentes üzleti növekedés érdekében.

Ráadásul a ClickUp több mint 15 módszert kínál a munkaerő és a műveletek vizualizálására, többek között:

Táblázatos nézet: az összes alkalmazotti adat táblázatos felületen történő kezeléséhez

Lista nézet: többféle csoportosítási, rendezési és szűrési lehetőséggel

Űrlapnézet: vélemények és felmérések segítségével visszajelzéseket gyűjt, és azokat megvalósítható feladatlistává alakítja.

Munkahelyi terhelés nézet: minden alkalmazott munkahelyi terhelésének és tevékenységeinek nyomon követéséhez

Naptár nézet: műszakok, virtuális értekezletek és szabadságok ütemezésére szolgáló opciókkal

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a munkavállalói adatok, például a munkavállalói útmutatók, képzési anyagok, beilleszkedési ellenőrzőlisták és belső szabályzatok tárolására.

Adjon hozzá egyéni mezőket bármely nézethez, hogy nyomon követhesse a munkavállalók vagy a jelöltek adatait, csatoljon dokumentumokat, külső források linkjeit és még sok mást.

A ClickUp több száz ingyenes HR-sablont is kínál, ha a munkavállalói kézikönyvön vagy a vállalati folyamatokon kívül más tervet szeretne készíteni.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp vállalati kézikönyv-sablonja tartalmazza a szükséges szakaszokat, mint például a magatartási normák, a csapatra vonatkozó szabályok és az öltözködési szabályok, majd további, gyakran figyelmen kívül hagyott szakaszokat is, mint például a munkaidő, az ADA-szállások és a kommunikációs szabályok.

Gyorsítsa fel az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát, hogy az új alkalmazottak gyorsabban megismerjék a vállalatot, és hamarabb hatékonyan tudjanak dolgozni.

Sablon letöltése A ClickUp vállalati folyamatok dokumentum sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a vállalati folyamatok létrehozásában és kezelésében egy helyen.

Használja az intuitív irányítópultokat és a ClickUp Goals funkciót a mérföldkövek és más alkalmazotti növekedési és fejlődési mutatók nyomon követéséhez. Használja ki a ClickUp automatizálási funkcióit feladatok létrehozásához, kiosztásához, megjegyzések hozzáadásához, a feladatok állapotának megváltoztatásához és még sok máshoz.

A ClickUp testreszabható irányítópultokkal is rendelkezik, amelyek rendkívül vizuálisak és elősegítik a valós idejű együttműködést az összes érintett fél között.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Brain segítségével azonnali, pontos válaszokat kaphat a platformon belüli és ahhoz kapcsolódó bármely HR-feladattal kapcsolatban, a kontextus alapján.

ClickUp Brain: Gyorsan összefoglalhatja a találkozók jegyzetét, átírhatja a képzési modulokat vagy lektorálhatja a szövegeket.

ClickUp Forms: Készítsen Készítsen munkavállalói visszajelzési kérdőíveket, pulzusfelméréseket, belső értékelési munkafolyamatokat stb.

Beépített sablonok: Használjon sablonokat a legfontosabb HR-folyamatokhoz, beleértve az adatbázis-kezelést, Használjon sablonokat a legfontosabb HR-folyamatokhoz, beleértve a teljesítményértékelést az egyéni megbeszéléseket és a bérszámfejtést

ClickUp Chat: Valós idejű együttműködés az érdekelt felek között a Valós idejű együttműködés az érdekelt felek között a ClickUp Chat nézet segítségével

ClickUp Dashboards: Több mint 50 widget segítségével kezelheti a HR-osztály adatait, például a felvételhez szükséges időt, a betöltött pozíciókat és a HR-csapat teljesítményét.

ClickUp Whiteboards: A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa csapatának ötleteit megvalósítható munkafolyamatokká. Szervezze meg a feladatokat, egyszerűsítse a HR-folyamatokat, mérje az alkalmazottak teljesítményét stb. A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa csapatának ötleteit megvalósítható munkafolyamatokká. Szervezze meg a feladatokat, egyszerűsítse a HR-folyamatokat, mérje az alkalmazottak teljesítményét stb.

A ClickUp korlátai

A kezdők úgy érzik, hogy a tanulási görbe kissé meredek a funkciók nagy száma miatt.

Korlátozott funkcionalitás mobil eszközökön

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9836+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4009+ értékelés)

2. Deel

Deel people portal az egyes alkalmazottak adataival

A Deel egy HRIS megoldás, amely minden méretű vállalkozásnak megfelel. Intuitív felhasználói felülettel és testreszabható HR funkciókkal rendelkezik, mint például bérszámfejtés, juttatások kezelése, jelenléti ív stb.

Ez a HRIS rendszer egy központi adattárat kínál a személyzeti adatok egy helyen történő tárolásához, amely bárhonnan gyors és egyszerű hozzáférést biztosít.

Ha globális munkaerőt irányít, a Deel segítségével könnyedén eligazodhat a nemzetközi üzleti menedzsment bonyolult világában. Robusztus API-t kínál az integrációk testreszabásához és a nagyméretű automatizáláshoz.

Ezenkívül ez a humánerőforrás-irányítási rendszer képes kezelni a helyi és nemzetközi foglalkoztatási szabályozásoknak való megfelelést, így soha nem kell aggódnia globális munkaerő-állományáért.

A Deel legjobb funkciói

Tekintse meg a munkavállalók fizetéseit, juttatásait és költségeit egy helyen

Állítson be helyi nyugdíjrendszereket, egészségbiztosítást vagy juttatásokat az alkalmazottak számára.

Egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedését szervezeti ábrák és előre elkészített munkafolyamatok segítségével.

Automatizálja a bérszámfejtést, a levonásokat és az adóelőlegeket

Ha világszerte alkalmaz munkavállalókat, igénybe veheti az EOR és PEO szolgáltatásokat, amelyek olyan funkciókat kínálnak, mint a bérszámfejtés, a jogszabályoknak való megfelelés, a szerződéskezelés és a költségtérítés.

Biztosítson vízumtámogatást, bevándorlási segítséget, lokalizált juttatási csomagokat és globális részvénykezelést az elosztott munkaerő számára.

A Deel korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek és testreszabhatóság

Nincs dedikált mobilalkalmazás

Nem nyújt adótanácsadást külső vállalatokkal együttműködő távoli vállalkozóknak.

Deel árak

Egyedi árak

Deel értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2329+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (523+ értékelés)

3. Paycor

A Paycor egy felhőalapú, átfogó HRIS rendszer, tiszta és intuitív felhasználói felülettel. Az alapvető HR-funkciókat és a mindennapi adminisztratív munkafolyamatokat automatizálja, így időt takarít meg HR-csapatainak.

Ez a szoftver rendkívül konfigurálható és könnyen alkalmazkodik az Ön egyedi üzleti igényeihez. Akár beilleszkedés, bérszámfejtés vagy alkalmazottak kezelése szükséges, a Paycor egyszerűsítheti a műveleteket a felvételtől a munkaerő felügyeletéig és optimalizálásáig.

A Paycor egységes információs adatbázist biztosít, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy digitális dokumentum- és űrlapmegoldásokkal papírmentessé váljanak.

A Paycor legjobb funkciói

Egyszerűsítse az új munkavállalók beilleszkedését egy pályázók nyomon követési rendszerrel és olyan funkciókkal, amelyekkel álláshirdetéseket tehet közzé és új munkavállalókat vehet fel – mindezt egyetlen platformon.

Automatizálja a bérszámfejtést és az adószámításokat, a pontos adóbevallást és egyéb adminisztratív feladatokat.

Használja a saját fejlesztésű ACA jelentési és megfelelési eszközt a 1094-C és 1095-C formanyomtatványok előkészítéséhez, létrehozásához és benyújtásához a juttatások megfelelése érdekében.

Testreszabhatja a műszerfalakat és az előre elkészített jelentéssablonokat, hogy könnyen áttekinthetővé tegye a jelenlegi munkaerő-problémákat és piaci trendeket.

A Paycor korlátai

A bevezetés kissé bonyolult lehet.

A mobilalkalmazás nem teljesen optimalizált.

Az egyéni jelentéskészítési funkció nem elég testreszabható és felhasználóbarát.

Paycor árak

Egyedi árak

Paycor értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (715+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2750 értékelés)

4. Rippling

A Rippling egy felhőalapú globális humánerőforrás-információs rendszer, amely lehetővé teszi a munkaerő-műveletek globális kezelését és automatizálását, az alkalmazottak felvételétől a munkaviszony megszűnéséig.

A szoftver dinamikusan lokalizál mindent a munkavállalók helye alapján – a mezőktől és dokumentumoktól kezdve a pénznemekig. A Ripplinget különlegessé teszi a beépített alkalmazás- és eszközkezelési funkciók, amelyek támogatják a távoli munkavállalók igényeit.

Az egész alkalmazotti életciklus során elvégezheti az egészségbiztosításba való beiratkozást, ajánlatleveleket küldhet, háttérellenőrzéseket végezhet, az új alkalmazottak papírjait kezelheti, munkavállalókat vehet fel a bérlistára és még sok mást.

A Rippling legjobb funkciói

Használja a központi adatgyűjtő tereket az alkalmazottak adatainak gyűjtéséhez, tárolásához és eléréséhez egyetlen kattintással.

Automatikusan deaktiválja a volt alkalmazottak fiókjait, jelszavait, felhasználói jogosultságait és eszközök tulajdonjogát, amikor azok távoznak a vállalattól.

Testreszabhatja a jelentési lehetőségeket a beépített sablonokkal és adatmegjelenítő elemekkel.

Az Automate automatizálja a levelek generálását, a globális háttérellenőrzéseket és az új alkalmazottak papírmunkáját, hogy egyszerűsítse a HR-folyamatokat.

Végezze el a bérszámfejtést, a levonásokat és az adóbevallásokat automatikusan, a regionális bérszámfejtési törvényekkel összhangban.

Rugalmas munkaidő- és jelenléti menedzsment szabadúszó, szerződéses vagy órabérben foglalkoztatott alkalmazottai számára

Rippling korlátai

A teljesítményértékelés és a szabadságjogok jóváhagyásának funkciói javíthatók.

A szervezeti ábrák és a fizetési jegyzékek részletességének hiánya

Rippling árak

Havi 8 dollártól felhasználónként

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2276+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (3029+ értékelés)

5. Gusto

A Gusto egy könnyen használható és rugalmas HRIS rendszer, amely segít a HR szakembereknek egyetlen irányítópulton kezelni a munkavállalói információkat, a bérszámfejtést, a juttatásokat, a 401[k] nyugdíjprogramot, a munkavállalói kártérítést és egyebeket.

A Gusto felhőalapú megoldása segít az új munkavállalók beillesztésében, a munkavállalói elkötelezettség növelésében, a fizetések és a biztosítások kezelésében.

A Gusto emellett kiterjedt bérszámfejtési eszközöket is kínál, amelyek zökkenőmentes élményt biztosítanak a munkavállalók és a vállalkozók fizetésének kezelésében. A Gusto irányítópultján elektronikus úton is benyújthatja, aláírhatja, faxolhatja és megőrizheti az összes dokumentumát.

Ezenkívül elősegíti a munkavállalók fizetésének optimalizálását ingyenes pénzügyi eszközökkel, például a Gusto Wallet és a betéti kártyák segítségével történő papírmentes fizetésekkel.

A Gusto legjobb funkciói

Használja ki a korlátlan bérszámfejtést felár nélkül, automatizálja a közvetlen befizetéseket, levonásokat, adóbevallásokat és nemzetközi vállalkozói kifizetéseket.

Testreszabható beilleszkedési ellenőrzőlisták, elektronikus táblák, dokumentumtárolás és személyre szabott ajánlatlevél-sablonok a zökkenőmentes beilleszkedéshez.

Hozzáférés a felhasználóbarát jelentéskészítő eszközökhöz és a jelentéssablonok galériájához az idő, a teljesítmény és a bérszámfejtés nyomon követéséhez.

Személyre szabott juttatási csomagok, beleértve az opcionális szemészeti, fogászati, nyugdíj-, HSA- és FSA-terveket, munkavállalói kártérítést és ingázási juttatásokat.

Mobil időkövetés földrajzi helymeghatározással, túlóra-riasztások, automatikus szabadságkérelmek jóváhagyása, PTO-követés és még sok más

A Gusto korlátai

A szabadságolási szabályzatok javításra szorulnak

Nincs rugalmas naptár és feladatkezelő funkció

Gusto árak

Egyszerű: 40 dollár havonta + 6 dollár alkalmazottanként

Plusz: 80 dollár havonta + 12 dollár alkalmazottanként

Prémium: Egyedi árazás

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1883+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3812+ értékelés)

6. Arcoro

Az Arcoro moduláris humánerőforrás-információs rendszert kínál, amelynek célja az építőipari vállalatok HR-feladatainak egyszerűsítése és automatizálása.

Ez a HR-szoftver olyan funkciókat tartalmaz, mint a tehetségek toborzása, az új munkavállalók beillesztése, a munkavállalói nyilvántartások kezelése és a szabályoknak való megfelelés kezelése, összhangban az iparágra vonatkozó DOT és szövetségi előírásokkal.

Az Arcoro legjobb funkciói

Használja ki a munkavállalói adatok és nyilvántartások központi kezelésének előnyeit!

Kezelje a munkaerőköltségeket és a munkaerő ütemezését, hogy maximalizálja az erőforrások elosztását és javítsa a projektek hatékonyságát.

Könnyen használható juttatáskezelő modul, több mint 300 partnerrel integrálva, köztük vezető biztosítótársaságokkal, bérszámfejtő szolgáltatókkal, ERP- és HRMS-szoftverekkel

Kezelje a helyszíni alkalmazottak be- és kijelentkezési funkcióit, és ellenőrizze az egészségi állapotukat a bejelentkezési portálon feltüntetett kérdések segítségével.

Kövesse nyomon a munkaidőt és a jelenlétet a pontos bérszámfejtés, a hibátlan nyilvántartás és a megfelelőségi jelentések érdekében.

Használja ki az utódlás-tervezési modulokat a szervezeten belüli jövőbeli vezetők azonosításához és fejlesztéséhez.

Az Arcoro korlátai

A szoftver nem ideális olyan vállalkozások számára, ahol a munkaerő létszáma ingadozik.

Az Arcoro rendelkezik mobilalkalmazással, de annak funkcionalitása korlátozott.

A teljesítményre és a kiadásokra vonatkozó jelentési funkciók minimálisak.

Arcoro árak

Egyedi árak

Arcoro értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (89+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (101+ értékelés)

7. Justworks

A Justworks egy átfogó és felhasználóbarát HR-rendszer, amely kiegészítő PEO- és bérszámfejtési szolgáltatásokat is kínál. A platform központi csomópontként működik a HR-szakemberek számára, akik hatékonyan tárolhatják, rendszerezhetik és kezelhetik a munkavállalói információkat, HR-tanácsadók 24 órás támogatásával.

A Justworks központi helyet kínál a fontos dokumentumok, például képzési kézikönyvek, munkaszerződések és teljesítményjelentések tárolására és terjesztésére. Ez a funkció biztosítja az adatok biztonságát, és szükségtelenné teszi a fizikai dokumentumok tárolását.

A Justworks legjobb funkciói

Használja ki az olyan funkciókat, mint a munkavállalói kézikönyv kezelése, e-signage, automatizált ajánlatlevél-generálás, szabályzati sablonok stb. az új munkavállalók beillesztéséhez.

Zökkenőmentes megfelelés a szövetségi, állami és helyi jogszabályoknak, valamint automatizált bérszámfejtés, beleértve a W-2, 1099, 940 és 941 nyomtatványok elektronikus benyújtását.

Automatizálja a munkavállalók munkaidő-nyilvántartását a bérszámfejtés szinkronizálásával, a túlórákra és a szünetekre vonatkozó szabályokkal összhangban, geofencing funkciókkal kombinálva.

Testreszabhatja a műszerfalakat és az előre elkészített sablonokat, hogy egyszerűsítse a szabadságkérelmekkel, a képzési státuszokkal és a vállalati népszámlálással kapcsolatos betekintést, integrálva olyan szoftverekkel, mint a QuickBooks és a Xero.

Alkalmazotti önkiszolgáló portál, ahol a munkavállalók frissíthetik személyes adataikat, megtekinthetik fizetési bizonylataikat és adóbevallásaikat, valamint jelentkezhetnek juttatásokra.

A Justworks korlátai

A bérszámfejtéshez szükséges jelentések nehézkesek és zavarosak az AR osztályok számára.

Az ismétlődő költségtérítéseket manuálisan kell ütemezni.

Justworks árak

Alap: 59 USD havonta alkalmazottanként

Plusz: 99 dollár havonta alkalmazottanként

Justworks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (435+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (718+ értékelés)

8. Remofirst

A Remofirst egy vezető HRIS szoftver, amely teljes mértékben távoli csapatokkal rendelkező kisvállalkozásoknak szól. A szoftver segít Önnek abban, hogy időben és a helyi pénznemben fizesse ki alkalmazottait. Emellett segít diverzifikálni a személyzetnek kínált szolgáltatásokat és juttatásokat, függetlenül az alkalmazottak tartózkodási helyétől.

Az egyik legjobb funkciója az Employer-of-Record [EOR] modul. Vezessen be távoli munkavállalókat és új vállalkozókat anélkül, hogy aggódnia kellene a hazájukban érvényes adó- és megfelelési követelmények miatt.

A Remofirst legjobb funkciói

Szerezzen be egy központi hubot a HR-rel kapcsolatos feladatokhoz és a humán tőke menedzsmenthez.

Használja ki az EOR modult a legjobb globális tehetségek felvételéhez anélkül, hogy aggódnia kellene a helyi bér-, adó-, munkaügyi és megfelelési törvények miatt.

Több pénznemű bérszámfejtés vállalkozók számára USD, EUR, GBP, CAD vagy SGD pénznemben

Hozzáférés a RemoHealth-hez, egy testreszabott, világszerte érvényes magán egészségbiztosítási csomaghoz, amely kivételes fogászati, gyógyszer- és szemészeti ellátást is tartalmaz.

Egyszerűsítse az aznapi beilleszkedési folyamatot több mint 180 országban

Biztosítson a helyi előírásoknak megfelelő szabadúszói szerződéseket, amelyek elengedhetetlenek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek el akarják kerülni a téves besorolás miatti bírságokat és egyéb szankciókat.

Remofirst korlátozások

A tanulási görbe meredek, és szinte semmilyen dokumentáció vagy forrás nem elérhető az interneten.

Olyan funkciók hiánya, mint a teljesítmény- és javadalmazás-kezelés

Remofirst árak

Hivatalos munkáltató: 199 USD/fő/hónap

Alvállalkozó: 25 USD/fő/hónap

Remofirst értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (59+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Eddy

Az Eddy egy all-in-one HRIS szoftver kisvállalkozások számára, amely egy átfogó rendszeren keresztül segíti a munkavállalók felvételét, kezelését és fizetését.

A platform robusztus eszközöket kínál az irodán kívüli frontvonalbeli munkavállalók számára, amelyek racionalizálják a HR-feladatokat és -folyamatokat, és egyszerűsítik a munkavállalói élményt.

Ezenkívül az Eddy teljes körű bérszámfejtési rendszere értékes HR-időt takarít meg és csökkenti a bérszámfejtési hibákat, miközben megfelel a bonyolult törvényeknek és határidőknek.

Az Eddy legjobb funkciói

Lehetővé teszi az új alkalmazottak számára, hogy az első munkanapjuk előtt befejezzék a beilleszkedési folyamatot a munkavállalók által irányított beilleszkedési programmal.

Felhőalapú dokumentumtárolás és -szervezés szervezeti ábrákkal és alkalmazotti névjegyzékkel

Kisvállalkozások igényeinek megfelelő, testreszabható PTO-tervek

Kövesse nyomon alkalmazottai munkaidejét, vezessen rendezett munkaidő-nyilvántartást és készítsen szabadságjelentéseket egy mobil munkaidő-nyilvántartó alkalmazással.

Eddy korlátai

Egy napon belül több szabadságkérelem nem nyújtható be.

Nincs beépített kommunikációs funkció, amely segítené a munkavállalókat a HR-rel való kapcsolatfelvételben, ami rontja az általános munkavállalói élményt.

Eddy árak

Ingyenes próba elérhető

A csomagok ára havi 6 dollártól kezdődik személyenként.

Eddy értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (67+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (41+ értékelés)

10. HiBob

A HiBob, vagy Bob, az egyik vezető HRIS rendszer. A modern munkaerő számára különböző adaptív modulokkal és munkafolyamatokkal támogatja a munkavállalók termelékenységét, elkötelezettségét és megtartását.

Automatizáljon mindent az új munkavállalók beillesztésétől a bérszámfejtésig a racionalizált jóváhagyási ciklusokkal. Kövesse nyomon a munkavállalók óráit, jelenléteit és szabadságait egy központi helyen. Végezze el a bérszámfejtést három lépésben, biztosítva a pontosságot és a szolgáltató részére történő időbeni jelentéstételt.

A HiBob legjobb funkciói

Hozzáférés a munkavállalói adatok kezeléséhez és betekintés a vállalat munkaerő-állományába a hatékony személyzeti menedzsment érdekében a Documents Hub segítségével.

Automatizálja a teljes folyamatot a főbb HR-funkciókhoz kapcsolódó, egyszerűsített jóváhagyási ciklusok érdekében, mint például az új munkavállalók beillesztése, a jelenléti ívek, a bérszámfejtés és a juttatások.

Központosítsa a munkavállalók teljesítményének, ledolgozott óráinak, jelenléti és szabadságainak nyomon követését.

Automatizálja a teljes bérszámfejtési ciklust három lépésben, a bérszámfejtési adatok gyűjtésétől azok pontosságának ellenőrzésén át a jelentés elküldéséig a bérszámfejtőnek a megadott határidőn belül.

Kövesse nyomon a munkavállalók számára folyamatban lévő és aktív juttatásokat, valamint az új juttatások testreszabását.

Jelentési funkció a munkavállalók számára, hogy diszkréten figyelmeztessék a HR-személyzetet a munkahelyi helytelen viselkedésre.

A HiBob korlátai

A vállalati felmérések és a munkavállalói visszajelzések modulja javítható lenne.

Külső dokumentumok [pl. Excel, PDF stb.] nem tölthetők fel számos funkcióhoz.

HiBob árak

Egyedi árak

HiBob értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (777+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (136+ értékelés)

Egyszerűsítse a személyzeti adminisztrációt a legjobb HRIS szoftverrel

Ha a munkavállalói adatok kezelésének legjobb módszereit keresi, a HRIS szoftver segít minden igényét kielégíteni.

