A 10 legjobb ingyenes kilépési interjú sablon és kérdés HR-csapatok számára

Észrevette, hogy az alkalmazottak sok magyarázat nélkül távoznak a cégétől? Lehet, hogy nem a megfelelő kérdéseket teszi fel nekik.

A munkáltató és a távozó munkavállaló közötti beszélgetés hasznosabb lehet, mint gondolná. Éppen ezért érdemes komolyan venni a kilépési interjúkat.

Ezzel lehetőséget kap arra, hogy betekintést nyerjen a távozó munkavállalók munkájába, megértse, miért távoznak, és értékes javaslatokat gyűjtsön, amelyekkel vállalatát jobb munkahellyé teheti.

Ezeknek a visszajelzéseknek a segítségével érdemi változtatásokat hajthat végre a munkavállalók megtartása és a munkáltatói márka erősítése érdekében, hogy új tehetségeket vonzzon.

Összeállítottunk egy listát kilépési interjú sablonokból, amelyek segítségével értékes betekintést nyerhet a kilépő munkavállalók gondolataiba.

Mi jellemzi egy jó kilépési interjú sablont?

A kilépési interjú sablon egy előre elkészített dokumentum, amelynek célja, hogy irányt mutasson a munkavállaló utolsó interjújának lefolytatásához, mielőtt elhagyja a vállalatot.

Tekintse ezt egyfajta hídnak a munkavállaló múltja és a vállalat jövője között. Ez egy barátságos beszélgetési fórumot teremt az őszinte megosztáshoz, és betekintést nyújt azoknak, akik maradnak.

Általában nyitott és zárt kérdéseket tartalmaz, amelyek különböző kategóriákba vannak csoportosítva, hogy átfogó visszajelzést kapjon a munkavállaló tapasztalatairól.

Íme egy rövid útmutató a HR-esek számára a jó kilépési interjú lefolytatásához:

Kategorizálás: Csoportosítsa a kérdéseket, például a munkakörnyezet, a kultúra és a távozás okai szerint. Ösztönözze a történetek megosztását: Használja a „Miért?” vagy „Meséljen erről többet!” kérdéseket, hogy mélyebbre áshasson. Változatos kérdések: Keverje össze a közvetlen, közvetett és cselekvésalapú kérdéseket, hogy változatos betekintést nyerjen. Személyre szabás: Válasszon olyan kérdéseket, amelyek az adott pozícióhoz vagy osztályhoz igazodnak. Biztosítsa a titkosságot: garantálja az anonimitást és ösztönözze a őszinte válaszokat. Értékelési skálák biztosítása: Használjon skálákat olyan konkrét szempontokhoz, mint az elégedettség vagy a vállalat ajánlásának valószínűsége. Hagyjon helyet az extráknak: hagyjon helyet az utolsó gondolatoknak vagy aggályoknak. Tegye mindenki számára elérhetővé: kínáljon digitális és nyomtatott változatokat, hogy minden igényt kielégítsen.

Ne feledje, hogy egy jó sablon csak kiindulási pont, nem pedig forgatókönyv. Az egyes munkavállalókhoz való igazítás és az aktív figyelem segít kiaknázni a kilépési interjú folyamatának valódi értékét.

10 kilépési interjú sablon

Nem tudja, hol kezdje a kilépési interjúkat?

Van egy egyszerű megoldásunk: testreszabható kilépési interjú sablonok. Ezek a sablonok különböző iparágakban használhatók, és segítenek megszerezni a választ a szervezetét elhagyó munkavállalóktól.

Ezek segítenek abban is, hogy megtegye az első lépést a vállalat átalakításában egy virágzó munkahelyi környezetté, amely megtartja a legjobb tehetségeket.

Kezdjen böngészni! 👀

1. ClickUp kilépési interjú sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp kilépési interjú sablon

Egyszerűsítse a kilépési folyamatot a ClickUp intelligensen felépített kilépési interjú sablonjával. Ez a sablon kifejezetten arra lett kialakítva, hogy segítsen fontos információkat nyerni a távozó munkavállalóktól, lehetővé téve a vállalat munkakultúrájának és a munkavállalói megtartási stratégiáknak a továbbfejlesztését.

A sablon testreszabható, hogy megfeleljen a különböző pozíciók és részlegek sajátosságainak. Egyedi, állítható értékelési skálákat, testreszabható kérdéseket és további megjegyzések vagy megjegyzések számára fenntartott extra helyet tartalmaz. A kérdések úgy vannak megfogalmazva, hogy mélyebb betekintést nyújtsanak a munkavállaló pályafutásába, feltárva távozásának okát, általános tapasztalatait, valamint véleményét a vállalat különböző aspektusairól, például a juttatásokról és a munkakörnyezetről.

A ClickUp sablon által biztosított titoktartásnak köszönhetően a távozó munkavállalók kényelmesen megoszthatják őszinte és nyílt visszajelzéseiket. A sablon digitális és nyomtatott formátumban is elérhető, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

2. Kilépési interjú űrlap sablon a Template.net webhelyről

Egyszerű, hatékony kilépési interjú sablont keres, amely szinte minden részleghez és iparághoz illeszkedik? Ez az, amit keresett!

Szerezzen hasznos információkat arról, hogy miért távoznak a munkavállalók, kényelmes jelölőnégyzetek és nyitott megjegyzésmezők segítségével.

A munkavállalók a legmagasabbtól a legalacsonyabbig értékelhetik azokat a paramétereket, amelyek meghatározzák a munkavállalói elégedettséget, mint például a kapott juttatások, a készségek kihasználása, az általános munkával való elégedettség, a munkakörnyezet és egyebek. A sablont az Ön egyedi igényeihez igazíthatja azáltal, hogy hozzáad vagy eltávolít releváns tényezőket.

Fogjon tollat, vagy válassza a digitális megoldást! Válasszon a Word, Google Sheets, Photoshop és más formátumok közül, hogy a saját módján végezze el a kilépési interjúkat.

3. Kilépési interjú PDF-sablon a Volunteering Resource Hubtól

via Volunteering Resource Hub

A szervezet önkéntesei nem kötelesek részt venni kilépési interjún, de mindig jó, ha megköszönjük nekik az idejüket, és megkérdezzük, hajlandók-e részt venni egy ilyen interjún.

Ez a testreszabható, ingyenes sablon érdekes kérdésekkel segít abban, hogy értékes betekintést nyerjen abba, miért döntöttek úgy az önkéntesek, hogy távoznak, milyen támogatást kaptak a szervezetétől, milyen akadályokkal szembesültek önkénteskedésük során, és szeretnének-e továbbra is kapcsolatban maradni Önnel.

Őszintén szólva, ez a sablon segíthet Önnek abban, hogy jobb önkéntes programot hozzon létre a jövőbeli tehetségek számára, és az önkéntesek maguk is értékesnek és meghallgatottnak fogják érezni magukat, ami ajánlásokhoz, jobb jóindulathoz és további támogatáshoz vezet.

4. Építőipari alkalmazottak kilépési interjú sablonja a Template.net weboldalról

Az építőipari vállalatok gyakran küzdenek a magas fluktuációval, ezért elengedhetetlenül fontos megérteni a távozások okait.

Ez a sablon kiváló kiindulási pont minden építőipari vállalat számára, és rendkívül kezdőbarát a kilépési interjúk lefolytatásához, mivel olyan alapvető tényezőket érint, mint a javadalmazás, a munka és a magánélet egyensúlya, a munkakörnyezet, a biztonság és a jólét, a képzés és a fejlődés.

Építőipari szakértők által írt és tervezett sablon, amely megfelel az építőipari vállalatok szabványos követelményeinek, és minden alkalmazottra személyre szabható. Hozzáadhatja saját márkajelzését, hogy személyesebbé tegye.

5. Kilépési interjú kérdések útmutatója a People Managing People-től

via People Managing People

A hatékony kilépési interjúk lefolytatása jelentősen megváltoztathatja HR-csapatának munkáját. Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a jól felépített kérdések megfogalmazásához, amelyek a munkavállalók tapasztalatainak különböző aspektusait vizsgálják.

Ezen oldalakon minden távozó csapattag számára alkalmazható minta kérdéseket talál. A legfontosabb kategóriák között szerepelnek a távozás okai, a munkakörrel, a vezetővel és a csapattal kapcsolatos kérdések, valamint a fejlődésre, a befogadásra és a sokszínűségre, valamint a szervezetre fókuszáló kérdések.

Ha ezekre a kulcsfontosságú területekre koncentrál, akkor nem csak egy interjút folytat, hanem egy értelmes beszélgetést is, amely rávilágíthat a fejlesztési lehetőségekre és inspirálhat pozitív változásokat a vállalatán belül – a jelenlegi és a jövőbeli munkavállalók számára egyaránt.

Az ingyenes sablon letöltéséhez fel kell iratkoznia a People Managing People szolgáltatásra.

6. HR kilépési interjú sablon a Breathe HR-től

via Breathe HR

Ez a sablon számos kérdést tartalmaz, amelyeket feltehet alkalmazottainak, például: „Mi volt az oka a távozásának?”, „Mi tetszett leginkább a munkájában?”, „Mit tehettünk volna, hogy megtartsuk Önt?” és „Ha másik állásba távozik, mi vonzotta abban a pozícióban?”.

Ezekkel a kérdésekkel értékes betekintést nyerhet abba, hogy alkalmazottai mit gondolnak és éreznek, és hogy gondolkodásmódjuk hogyan befolyásolja karrierjükkel kapcsolatos döntéseiket. Ez az információ felhasználható olyan változások bevezetésére, amelyek hozzájárulnak vállalata kultúrájának javításához.

Ha sablont keres kilépési interjúkhoz, a cikkben található sablon remek kiindulási pont. Azonban fontolóra veheti a sablon testreszabását is, hogy az megfeleljen vállalatának egyedi igényeinek.

7. Kilépési interjú űrlap sablon a Best Templates-től

via Best Templates

Ha szeretné egyszerűsíteni a kilépési interjúkat a vállalat különböző részlegeiben, a kilépési interjú űrlapok segítségével HR-csapata mindenre kiterjedő támogatást kap.

Könnyen bejelölhető jelölőnégyzetek, további megjegyzés rovatok, amelyek arra ösztönzik a munkavállalókat, hogy megosszák véleményüket, egy értékelési skála, amely méri, mit gondolnak a munkavállalók a vállalatról, valamint igen-nem kérdések teszik a kérdőívet röviddé és informatívvá.

A munkavállalók, amikor elhagyják a vállalatot, már készen állnak arra, hogy továbblépjenek a következő lehetőség felé, elbúcsúznak a jelenlegi vállalattól, és elmerülnek a kitöltendő papírmunkában.

Ez az egyszerű kilépési interjú formátum nemcsak gyors és könnyen megvalósítható mindenki számára, hanem különböző funkcionális csapatok között is könnyen egységesíthető.

A sablonok azonnal megvásárolhatók, akár egyetlen sablonként, akár előfizetéssel, amely hozzáférést biztosít egy szinte minden helyzetre alkalmas, kiterjedt gyűjteményhez.

Ez a teljes mértékben testreszabható sablon minden digitális platformon megosztható, és univerzális dokumentumolvasókkal is kompatibilis.

8. Word kilépési interjú sablon a Legal Templates-től

via Legal Templates

Minden kilépési interjú fontos, függetlenül attól, hogy a munkavállaló barátságos körülmények között távozik-e vagy sem. Ennek oka, hogy az ilyen interjúk nem a munkavállaló közvetlen utasítására kerülnek sor. Így a munkavállaló új perspektívát hozhat a felső vezetésről, amelyet eddig talán figyelmen kívül hagytak.

A Legal Templates távozási interjú sablonja minden lényeges kérdést felvet a „munkavállaló távozási döntését befolyásoló tényezők”, „a munkavállaló munkakörével kapcsolatos legkielégítőbb tényezők”, „a munkakörrel kapcsolatos legkevésbé kielégítő tényezők”, „a munkavállaló elvárásainak megfelelő munkaköri feladatok” és „a munkavállaló javaslatai a vállalat fejlesztésére” témákban.

Ez a sablon ingyenesen letölthető és könnyen testreszabható, emellett tartalmaz egy további oldalt a távozó munkavállaló által a HR-nek benyújtandó vállalati tulajdonról, amely segít nyomon követni a visszajuttatott vagy még visszajuttatandó tárgyakat.

9 kilépési interjú kérdések sablonja a Paycor-tól

via Paycor

Ritkák azok a HR-csapatok, amelyek ugyanolyan sok energiát fektetnek a kilépési folyamatba, mint a belépési folyamatba. De elkötelezettségüknek és őszinteségüknek köszönhetően gyakran sikerül jobbá tenniük működési gyakorlataikat.

Ez az ingyenesen letölthető sablon kiváló kiindulási pontot jelent egy mélyreható kilépési interjúhoz, amelyben minden kérdés arra ösztönzi a munkavállalót, hogy valódi tapasztalatai alapján adjon választ. Néhány kérdés több válaszlehetőséget és egy kiegészítő megjegyzésmezőt is tartalmaz, hogy a válaszadók részletesebben kifejthessék véleményüket.

A kilépési interjú sablonból nyert adatokat megfelelően felül kell vizsgálni. Használja azokat kritikus témák meghatározására, intézkedési pontok kidolgozására és azok végrehajtására, hogy megelőzze a jogi problémákat és a PR-katasztrófákat, vagy azonosítsa a vállalat hírnevét rontható mérgező munkakultúrát.

10. Kilépési interjú űrlap sablon a CaseIQ-tól

via Case IQ

A szerkeszthető szakaszokkal és minta szöveggel ellátott, ingyenesen letölthető kilépési interjú sablon segítségével gyorsan elindíthatja a kilépési folyamatot!

A kilépési interjú összes fontos kérdését lefedve, a kapott munkavállalói visszajelzéseket felhasználhatja a vállalati kultúra javítására, a vállalat fejlesztési területeinek azonosítására és a munkavállalók megtartását célzó változtatások végrehajtására.

Tegyük fel, hogy egy munkavállaló a kilépési interjúban megjegyzi, hogy nem kapott elegendő lehetőséget a szakmai fejlődésre. A vállalat a megjegyzés alapján módosíthatja képzési és fejlesztési programjait.

Hasonlóképpen, testreszabhatja a kérdéseket a különböző osztályok számára, ahol vezetői képzést tartottak.

A HR-folyamatok kezelése olykor olyan, mintha sok feladatot kellene egyszerre végezni! A dokumentumok kaotikus állapota, az ismétlődő adminisztratív feladatok és az adatokon alapuló döntések szükségessége miatt a HR-csapatok gyakran küzdenek azzal, hogy hatékonyságukat optimalizálják.

A humánerőforrás-irányítási rendszer ezek nagy részét egyszerűsíti Önnek.

Itt jön be a képbe a ClickUp – egy hatékony projektmenedzsment szoftver, amely zökkenőmentesen integrálja a dokumentumkezelést, az AI eszközöket és az előre elkészített HR sablonokat, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat, értékes betekintést nyújtson és átalakítsa az alkalmazottak tapasztalatait.

Kezelje az összes HR-folyamatot egyetlen platformon a ClickUp HR-menedzsment eszközével.

Használja a ClickUp HR-menedzsment platformját a toborzás és az új munkavállalók beillesztésének kezeléséhez. Amellett, hogy kiváló toborzási eszköz az pályázatok és a kapcsolattartás kezeléséhez, segít a munkavállalói elkötelezettség és az információk kezelésében is.

Készítsen gyönyörű ClickUp Docs dokumentumokat, wikiket és egyebeket, majd kapcsolja össze őket a munkafolyamatokkal, hogy HR-csapatával együtt megvalósíthassa ötleteit.

A ClickUp Docs a HR-csapat digitális irattárává válik. Tárolja a munkavállalói aktákat, kézikönyveket, irányelveket és egyebeket egy biztonságos, könnyen hozzáférhető helyen.

A Docs segítségével együttműködhet minden területen, az új munkavállalói eszközökre vonatkozó szabályzattól a biztonsági képzési programig. Az élő együttműködéses szerkesztésnek köszönhetően Ön és csapata valós időben frissítheti a dokumentumokat, verziókezelést alkalmazhat, megjegyzéseket rendelhet hozzá és oldhat meg, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Emellett egyedi sablonokat is létrehozhat az új munkavállalók beillesztési csomagjaihoz, ajánlatlevelekhez és szabályzat-frissítésekhez, így biztosítva az egységességet és időt takarítva meg.

Ha a Docs-ot a ClickUp AI-alapú keresőjével párosítja, amely megérti a kontextust és a kulcsszavakat, akkor minden szükséges információt kéznél lehet.

Használja a ClickUp AI-t a munkavállalók beilleszkedésével és távozásával kapcsolatos anyagok szerkesztéséhez, összefoglalásához, egyszerűsítéséhez vagy átfogalmazásához.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő eszközeivel intelligens betekintést nyerhet, és ennek megfelelően optimalizálhatja HR-stratégiáját. Elemezze a munkavállalói adatokat, hogy azonosítsa a fluktuáció, az elkötelezettség és a teljesítmény terén megfigyelhető trendeket és mintákat. Kérje meg a mesterséges intelligenciát, hogy készítsen kérdéseket és akár sablonokat is a kilépési interjúkhoz, majd szerkessze azokat másodpercek alatt.

A munkavállalók szerepei és készségei alapján személyre szabhatja az új munkavállalók beilleszkedési terveit, ezzel is növelve az elkötelezettséget és a munkavállalói megtartást. Készítsen kérdőíveket és elemezze a visszajelzéseket, hogy megértse a munkavállalók érzéseit és a fejlesztendő területeket.

A ClickUp HR-sablonjai segítségével a napi rutinja jól begyakorolt teljesítmény lesz. Használja a kész sablonokat a felvételhez, az új munkavállalók beillesztéséhez, a teljesítményértékeléshez és a munkaviszony megszüntetéséhez, biztosítva ezzel a hatékonyságot és a következetességet.

Töltse le a sablont Használja a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonját, hogy új alkalmazottai elvégezhessék a szükséges beilleszkedési feladatokat, és gyorsan felzárkózhassanak.

Testreszabhatja a HR-sablonokat egyéni mezőkkel, címkékkel és állapotokkal a ClickUp alkalmazásban. Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, például a teljesítményértékelési emlékeztetőket vagy a háttérellenőrzéseket. Nyomon követheti az előrehaladást, kezelheti a munkavállalókat, és figyelemmel kísérheti az összes HR-KPI-t és tevékenységet ezekben a sablonokban, így mindenki tájékozott és felelősségteljes marad.

Tegye a kilépési interjúkat informatívvá a ClickUp segítségével

Minden távozó munkavállaló tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkezik. Ha visszajelzéseiket fel nem használva távoznak, az olyan, mintha egy kincsesládát becsapnánk, mielőtt belenéznénk.

Itt jönnek képbe a kilépési interjúk, amelyek értékes lehetőséget nyújtanak a munkavállalók hangulatának megértéséhez, a fejlesztendő területek azonosításához és végső soron egy virágzó munkahelyi kultúra kialakításához.

A meggyőző kilépési interjúk lefolytatásához azonban nem csak egy ellenőrzőlista szükséges.

Szüksége van egy hatékony HR szoftverre, amely lehetővé teszi, hogy őszinte visszajelzéseket gyűjtsön, azokat alaposan elemezze, és azokat hasznosítható információkká alakítsa.

Regisztráljon még ma a ClickUp-on, hogy HR-csapata rendelkezésére álljanak azok az eszközök, amelyekre szükségük van az offboarding folyamatok és a teljes toborzási életciklus javításához.