Építsd meg álmaid toborzási technológiai eszköztárát: a 11 legjobb eszköz 2025-ben

A mesterséges intelligencia (AI) és a HR-hez kifejlesztett fejlett AI-eszközök megjelenésével a toborzás már nem csak az online állásportálok használatáról és az e-mailben elküldött önéletrajzokról szól. Ma már az Önhöz hasonló toborzóknak is szükségük van egy robusztus toborzási technológiai eszközkészletre, hogy lépést tudjanak tartani a felvételi követelményekkel és automatizálhassák a tehetségek megszerzésének folyamatát.
A toborzási eszközök a szervezetek számára robusztus funkciókészletet nyújtanak, amelyek egyszerűsítik a felvételi folyamatot, a jelöltek felkutatásától a beillesztésig. Azonban a rendelkezésre álló számos lehetőség miatt a legtöbbek számára kihívást jelenthet egy olyan toborzási technológiai eszközkészlet összeállítása, amely pontosan megfelel az igényeiknek.
Ebben a blogban segítek Önnek azonosítani a toborzási technológiai eszközkészletéhez legalkalmasabb technológiát. Számos toborzási szoftvert vizsgáltunk meg, és kiválasztottunk tíz olyan szoftvert, amelyek kiváló funkciókkal rendelkeznek, beleértve a fejlett AI-t és az új technológiákat.
Mi az a toborzási technológiai eszközkészlet?
A technológiai eszközkészlet egy adott üzleti tevékenység vagy részleg teljes folyamatát lefedő eszközök vagy szoftverek gyűjteménye. A toborzási technológiai eszközkészlet hasonlóan egy összekapcsolt toborzási technológiák gyűjteménye, amely segít a szervezeteknek a toborzási és felvételi folyamat megkönnyítésében.
A toborzási technológiai eszközökkel a következőket teheti:
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat és központosítsa az információkat, így a toborzók értékes időt nyernek, amelyet a jelöltekkel való személyes interakciókra fordíthatnak.
- Csökkentse a felvételhez szükséges időt a gyorsabb forráskereséssel, szűréssel és interjúütemezéssel
- Zökkenőmentes és vonzó jelentkezési folyamat biztosítása a legjobb tehetségek vonzása érdekében
- Szerezzen értékes betekintést toborzási teljesítményébe, hogy optimalizálhassa stratégiáit
Hogyan válassza ki a megfelelő eszközöket a toborzási technológiai eszközkészletéhez?
Ahhoz, hogy kiválaszthassa a toborzási technológiai eszközkészletéhez legmegfelelőbb eszközöket, először elemeznie kell a szervezet igényeit. Az ideális megoldás a szervezetre jellemző tényezőktől függ, például:
- Vállalat mérete és iparág: A nagyobb vállalkozások igényei valószínűleg összetettebbek, mint a kisebb startupoké. Hasonlóképpen, egy technológiai vállalat toborzási folyamata eltér egy kreatív ügynökségétől. Győződjön meg arról, hogy olyan opciót választ, amely megfelel a saját toborzási folyamatának és hatókörének.
- Toborzási volumen: Az évente felvett munkavállalók száma közvetlenül befolyásolja a toborzási platformban szükséges funkciókat és skálázhatóságot. Ez segít megérteni, hogy a platform alkalmas-e a toborzási folyamatra.
- Költségvetés: A toborzási technológiák ára jelentősen eltérhet. Ezért fontolja meg költségvetési korlátait, miközben a legfontosabb funkciókat részesíti előnyben.
- Csapatstruktúra és készségek: Értékelje jelenlegi csapatának képességeit és azokat a készséghiányokat, amelyeket bizonyos eszközökkel orvosolni lehet. Mivel a legtöbb toborzási csapat nem technikai jellegű, az eszköznek könnyen használhatónak kell lennie, hogy gyorsan bevezethesse ezt a platformot és kivételes munkavállalói élményt nyújthasson. Fejlett funkciók: A legtöbb új generációs toborzási technológia fejlett funkciókat kínál, például AI eszközöket a toborzáshoz, automatizált jelölt-szűrést és fejlett elemzéseket, amelyek segítenek megalapozott döntéseket hozni. Céljaitól és konkrét kihívásaitól függően válassza ki azt az opciót, amely ideális az Ön igényeinek és illeszkedik a költségvetéséhez.
- Integrációk: Gondoskodjon arról, hogy a választott eszközök zökkenőmentesen integrálódjanak egymással és a meglévő HR-technológiai eszközkészletével, hogy elkerülje az adatsilók kialakulását.
- Biztonsági funkciók: A jelöltek adatai érzékeny információkat tartalmaznak; nem engedheti meg magának, hogy azok kiszivárogjanak vagy veszélybe kerüljenek a toborzási technológiai eszközkészlet biztonsági funkcióinak hiánya miatt. Győződjön meg arról, hogy olyan opciókat választ, amelyek fejlett titkosítást, hozzáférés-ellenőrzést és egyéb biztonsági funkciókat kínálnak, amelyek garantálják az adatok biztonságát. A fejlett toborzási rendszerek még azt is lehetővé teszik a jelölteknek, hogy ellenőrizzék, hogyan használják adataikat a szervezeten belül. Ha például egy jelölt vissza akarja vonni önéletrajzát, vagy azt szeretné, hogy az információkat töröljék, miután a pozíciót betöltötték, a platform ezt könnyen lehetővé teszi számára, segítve Önt az adatvédelmi törvények és előírások betartásában.
Ezeket a lépéseket követve és szem előtt tartva az Ön konkrét követelményeit, olyan toborzási technológiai eszközöket építhet ki, amelyek segítségével csapata hatékonyan tud a legjobb tehetségeket felvenni.
A 11 legjobb eszköz a toborzási technológiai eszközkészlet felépítéséhez 2024-ben
Most, hogy megértette a toborzási technológiai eszközök fontosságát és azt, hogyan válassza ki a megfelelő eszközöket, nézzük meg a tíz legjobb tehetségmenedzsment szoftvert, amelyet érdemes figyelembe vennie a 2024-es évre vonatkozóan. Az alapvető funkcióik alapján kategorizáljuk őket, hogy világos útitervet nyújtsunk a toborzási folyamatához.
|Eszköz
|USP
|ClickUp
|Hatékony projektmenedzsment platform HR-specifikus funkciókkal és sablonokkal, amelyek javítják a teljes felvételi folyamatot
|Workday ATS
|Robusztus pályázókövető rendszer (ATS) a jelöltek központosított kezeléséhez, automatizált munkafolyamatokhoz és fejlett elemzésekhez
|Kiterjedt állásportál, amely hatalmas szakemberhálózatot ér el célzott álláshirdetések és munkáltatói márkaépítés céljából
|Entelo
|Hatékony jelöltkereső platform a legjobb tehetségek azonosításához fejlett keresési funkciók és közösségi média integráció segítségével
|Beamery
|Jelentkezők kapcsolattartási (CRM) platform, amely személyre szabja a kommunikációt és kapcsolatokat épít ki a potenciális alkalmazottakkal
|HackerRank
|Technikai értékelések és készségek tesztelésére tervezett platform, amely lehetővé teszi a kódolási képességek és a problémamegoldó készségek értékelését.
|HireVue
|A videóinterjúkat megkönnyítő platform, amely egyirányú és élő videóinterjúkhoz szükséges funkciókkal rendelkezik, és egyszerűsíti a kiválasztási folyamatot.
|RolePoint
|Szoftver az alkalmazottak ajánlóprogramjainak egyszerűsítésére és kezelésére, a részvétel ösztönzésére és az ajánlások hatékony nyomon követésére
|GoodHire
|Háttér-ellenőrzési platform, amely automatizálja a háttér-ellenőrzési kérelmeket és átfogó jelentéseket nyújt a jelöltek adatainak ellenőrzéséhez.
|BambooHR
|Felhőalapú HRIS az új munkavállalók beillesztéséhez, a dokumentumok elektronikus kezeléséhez és más HR-rendszerekkel való integrációhoz
1. ClickUp (Az all-in-one HR menedzsment platform)
Kezdjük egy all-in-one projektmenedzsment és munkavállaló-menedzsment szoftver bemutatásával. A ClickUp egy termelékenységi platform, amelynek célja az üzleti folyamatok egyszerűsítése, a sokszínű csapatok hatékony irányítása és a teljes munkafolyamat szervezése. Valójában ez több, mint egy egyszerű beilleszkedési szoftver: egyetlen platformon segít kezelni a felvételt, a toborzást, a beilleszkedést, a HR-tevékenységeket, a csapat tevékenységeket és még a termelékenység menedzsmentet is.
A testreszabható ClickUp Views mellett, amely lehetővé teszi a jelöltek adatainak és a toborzási folyamatok többféle módon történő rendezését, szűrését és megtekintését, egy integrált AI asszisztens is rendelkezésre áll, a ClickUp Brain, amely automatizálja a napi munkát. Ezenkívül az AI Writer mindenféle dokumentumot képes generálni, az állásleírásoktól a toborzási SOP-kig és a jelölteknek küldött visszajelző e-mailekig, jelentősen csökkentve ezzel a munkaterhelést.
Bár számos más funkcióval is rendelkezik, amelyek ideális választássá teszik a toborzási technológiai eszközkészletéhez, kiemelkedő tulajdonsága a speciálisan az Ön igényeire szabott, átfogó előre elkészített sablonok készlete.
A ClickUp Hiring Selection Matrix egy azonnal használható, testreszabható sablon, amelynek segítségével több jelölt közül kiválaszthatja a legjobb tehetségeket. A sablon az alapvető funkciókat biztosítja, amelyekkel könnyedén rendszerezheti és szűrheti a jelöltek adatait.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Álláspályázatok és munkavállalói ajánlások szervezése és nyomon követése
- Értékelje az önéletrajzokat és más pályázói adatokat olyan kritériumok alapján, mint a tapasztalat, a képesítések, a készségek és egyebek.
- Adatokon alapuló betekintés alapján hozza meg a felvételi döntéseket, csökkentve az elfogultságot
Ha az összes jelölt információjának egy helyen történő összeállítása ijesztőnek tűnik, akkor a ClickUp Hiring Candidate Template a tökéletes választás az Ön számára. Ez a sablon segít összekapcsolni a Clickup Forms, Google Forms, Typeform vagy más alkalmazáseszközöket a ClickUp platformmal, így az összes jelöltre vonatkozó információt egy helyen találhatja meg.
Ez segít Önnek a következőket elérni:
- Értékelje a jelölteket testreszabható értékelési skálákkal
- Legyen szervezett, és kapjon releváns emlékeztetőket a toborzási folyamatról
- Könnyedén összehasonlíthatja a jelöltek adatait, hogy meghozza a helyes döntést
Ha átfogóbb eszközkészletre van szüksége toborzási és felvételi igényeihez, tekintse meg a ClickUp toborzási és felvételi mappasablonját.
Ez a teljesen testreszabható mappasablon segít Önnek a következőkben:
- A jelöltek adatainak egy helyen történő rögzítése és tárolása
- Az interjú értékelőlapok egységesítése
- Egyszerűsítse az álláspályázati űrlapokat
- Könnyedén nyomon követheti a jelöltek pályázatát
A ClickUp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését több mint 15 testreszabható ClickUp nézettel, amelyekkel megjelenítheti toborzási folyamatait, beleértve listákat, Kanban táblákat, űrlapokat, naptárat, táblát és még sok mást.
- Kezelje hatékonyan a toborzási folyamatokat a használatra kész sablonokkal, egyedi státuszokkal és a ClickUp Automations segítségével, amely lehetővé teszi, hogy több mint 100 automatizálás közül válasszon a toborzási munkafolyamatok optimalizálása és az ismétlődő manuális feladatok automatizálása érdekében.
- A ClickUp Docs segítségével az új alkalmazottak minden információt megkapnak a szervezetről, ami segít szervezni a beilleszkedési dokumentációt és tárolást.
- Egyszerűsítse az új munkavállalók beillesztését és a toborzással kapcsolatos kommunikációt a ClickUp Brain segítségével, egy beépített AI asszisztenssel, amely segít összefoglalók készítésében, teendők létrehozásában, munkaköri leírások megfogalmazásában, e-mailek írásában és még sok másban.
- Hozzon létre egy teljes körű HR-menedzsment rendszert a ClickUp for Human Resources segítségével, amely egyedi mezőkkel, állapotokkal, emlékeztetőkkal, ellenőrzőlistákkal, sablonokkal és minden más szükséges eszközzel rendelkezik, hogy az egész HR-tevékenység zökkenőmentes és hatékony legyen.
A ClickUp korlátai
- Kiterjedt funkciói miatt az új felhasználók számára nehezebb megtanulni a használatát.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Workday Talent Management (vezető pályázókövető rendszer vagy ATS)
A Workday egy felhőalapú humán tőke menedzsment (HCM) platform, amely robusztus pályázókövető rendszer (ATS) modult is kínál a toborzási technológiai eszközkészletéhez. A Workday Talent Management modul névre hallgató modul minden méretű szervezetnek megfelel, és segít a teljes toborzási folyamat hatékony kezelésében. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekkel túlmutathat a pályázatok nyomon követésén, és tartalmaz funkciókat a tehetségek megszerzéséhez, optimalizálásához és képzéséhez. Emellett AI toborzási funkciókkal és ATS sablonokkal is rendelkezik, amelyek megkönnyítik a belső ATS folyamatok létrehozását és kezelését.
Így segít Önnek olyan csapatokat építeni, amelyek megfelelnek az Ön speciális igényeinek, elősegítik a növekedést, és a tehetségeket a készségekhez igazítják a hatékonyabb toborzási folyamat érdekében.
A Workday legjobb funkciói
- Tárolja és kövesse nyomon az összes jelölt adatait egy központi ügyfélkezelő platformon
- Hozzon létre mobilbarát karrieroldalakat és jelentkezési űrlapokat a jelöltek adatainak hatékony gyűjtéséhez
- Használjon AI- és ML-alapú készségintelligencia-rendszereket, hogy igényeit a megfelelő jelöltekkel párosítsa.
- Távolítsa el az elfogultságot átlátható irányelvek és adatalapú betekintések segítségével, amelyek segítenek sokszínű munkaerőt felépíteni.
- Szerezzen értékes betekintést toborzási folyamatába átfogó jelentéskészítő és adatvizualizációs eszközökkel
A munkanap korlátai
- Beállítása és kezelése bonyolult lehet, különösen a korlátozott HR-erőforrásokkal rendelkező kisebb szervezetek számára.
- Az árak magasak lehetnek kisebb csapatok vagy korlátozott toborzási igényekkel rendelkező szervezetek számára.
- Teljes körű HCM-megoldáshoz más HR-rendszerekkel való integrációra van szükség, mivel a Workday inkább az elemzésre és a döntéshozatalra összpontosít, mintsem egy beilleszkedési szoftver lenne.
Workday árak
- Egyedi árazás
Workday értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (80 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
3. LinkedIn (a legjobb állásportálok és toborzási marketing céljára)
A LinkedIn a világ legnagyobb szakmai hálózati platformja, és a legtöbb toborzó és felvételi vezető használja releváns állások keresésére és karrierrel kapcsolatos hírek megosztására. A platform azonban hatékony funkciókat is kínál a toborzási és felvételi csapatok számára. Segít az üres pozíciók és a megfelelő jelöltek összehangolásában, és speciális funkcióival megcélozhatja a megfelelő készségekkel és specifikus követelményekkel rendelkező jelölteket.
Így funkciókat kínál mind az állásportálok hirdetései, mind a toborzási marketing platformok számára, ami ideális platformmá teszi a jelöltek szűréséhez, a jelöltek tapasztalatainak ellenőrzéséhez és passzív jelöltek megtalálásához az Önök nyitott pozícióihoz.
A LinkedIn legjobb funkciói
- Érje el a magasan képzett szakemberek körét azáltal, hogy álláshirdetéseit meghatározott demográfiai adatok, készségek és tapasztalati szintek szerint célozza meg.
- Mutassa be vállalati kultúráját, karrierlehetőségeit és alkalmazottai ajánlásait, hogy organikusan vonzza a legjobb tehetségeket.
- Hozzon létre kapcsolatokat aktív és passzív álláskeresők hatalmas hálózatával
A LinkedIn korlátai
- Az ingyenes álláshirdetéseknek számos korlátozásuk van, például egyszerre csak egy álláshirdetést lehet közzétenni, és ugyanazt az álláshirdetést hét napon belül nem lehet megosztani.
- A prémium álláshirdetések és toborzási marketingeszközök drágák lehetnek, különösen a startupok és a korlátozott toborzási igényekkel rendelkező szervezetek számára.
- A platform inkább a tapasztalt szakembereknek szól, ezért kevésbé alkalmas kezdő szintű toborzásra.
LinkedIn árak
- Egyedi árazás
LinkedIn értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (800+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (90 értékelés)
4. Entelo (a legjobb jelöltkereséshez és tehetségpool-kezeléshez)
Az Entelo egy alkalmazotti adatbázis-szoftver és jelöltkereső platform, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket megbízható tehetség-utánpótlás kiépítésében és olyan kiemelkedő teljesítményű jelöltek azonosításában, akik esetleg nem keresnek aktívan állást. AI-t és prediktív elemzéseket használ a jelöltek döntéseinek előrejelzésére, például annak valószínűségére, hogy a jelölt állást vált-e, vagy milyen preferenciái vannak, így segítve a toborzóknak, hogy a megfelelő időben lépjenek kapcsolatba a megfelelő jelöltekkel.
Ez túllép a hagyományos állásportálok és önéletrajz-adatbázisok korlátain. A legmodernebb technológiát használja a jelöltek adatainak összegyűjtésére különböző forrásokból, beleértve a közösségi média profilokat (LinkedIn, GitHub stb.), szakmai hálózatokat és karrieroldalakat, nyilvános webes adatokat stb.
Ez az átfogó adatbázis lehetővé teszi az Entelo számára, hogy részletes profilt készítsen a potenciális jelöltekről, így Ön több információt kaphat a képesítéseikről és tapasztalataikról, mint a hagyományos önéletrajz-szűrési módszerekkel. Ez egy nagyon hasznos kiegészítés a toborzási technológiai eszközkészletéhez.
Az Entelo legjobb funkciói
- Használjon egy hatékony keresőmotort booli logikával és szűrőkkel, hogy különböző platformokon azonosítsa a magasan képzett jelölteket.
- Érje el azokat a passzív jelölteket, akik nem jelentkeztek aktívan, de rendelkeznek az Ön által igényelt készségekkel és tapasztalatokkal.
- Használja ki a közösségi média profilokat, hogy mélyebb betekintést nyerjen a jelöltek készségeibe és kulturális illeszkedésébe
- Építsen és ápoljon tehetségpoolokat a jövőbeli felvételi igényekhez, és tartsa nyomon az ígéretes jelölteket.
Az Entelo korlátai
- Nem kínál ingyenes próbaverziót vagy freemium verziót.
- Az ügyfelek panaszkodnak a jelentéskészítési funkciókra, amelyek nem képesek a jelentéseket az Ön egyedi követelményeihez igazítani.
Entelo árak
- Egyedi árazás
Entelo értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (110+ értékelés)
- Capterra: 3,7/5 (10+ értékelés)
5. Beamery (ideális a jelöltekkel való kapcsolattartáshoz, azaz CRM-hez)
Míg az Entelo a legjobb tehetségek felkutatására összpontosít, a Beamery a toborzás egy másik, de ugyanolyan fontos aspektusával foglalkozik: a tehetségek életciklusának kezelésével. Ez az innovatív, mesterséges intelligenciával működő platform lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy kezeljék toborzási és felvételt követő tevékenységeiket, beleértve a tehetségek megszerzését, kezelését, a munkaerő-tervezést és a készségfejlesztést.
A Beamery lehetővé teszi a toborzók számára, hogy megfelelő tehetségű jelölteket keressenek és vegyenek fel, valamint ápolják a kapcsolatokat a tehetséges egyénekkel, még azokkal is, akiket nem választottak ki egy adott pozícióra. Ez segített ügyfeleinek 40%-kal növelni a toborzók termelékenységét és háromszorosára növelni a sokszínű tehetségek konverzióját.
A Beamery legjobb funkciói
- Hozzon létre személyre szabott kommunikációs csatornákat, hogy a jelöltek minden szakaszban elkötelezettek és tájékozottak maradjanak.
- Kövesse nyomon a jelöltek elkötelezettségét mérő mutatókat, hogy felmérje kommunikációs erőfeszítéseinek hatékonyságát.
- Távolítsa el a toborzási elfogultságokat magyarázható AI funkciókkal – ez egy olyan modell, amelyet az AI modellek átláthatóságának és méltányosságának javítására, valamint az emberi elfogultságok vagy döntések miatt bekövetkező elfogultságok eltávolítására használnak.
- Szerezzen integrációkat a HR-munkafolyamatok javításához és a többi HR-rendszerrel való együttműködéshez
- Használja a TalentGPT-t az új munkavállalók személyre szabott élményének biztosításához és a toborzási folyamatok hatékonyságának növeléséhez.
A Beamery korlátai
- A kiterjesztés által automatizált PDF-letöltések számát napi 100-ra korlátozza.
- Nem kínál ingyenes próbaverziót vagy freemium verziót.
Beamery árak
- Egyedi árazás
Beamery értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (150+vélemény)
- Capterra: 3,8/5 (120+ értékelés)
6. HackerRank (a legjobb értékeléshez és készségek teszteléséhez)
A HackerRank egy népszerű platform, amelyet technikai készségek értékelésére és jelöltek értékelésére terveztek. Olyan szervezeteknek szól, amelyeknek robusztus rendszerre van szükségük a potenciális alkalmazottak kódolási képességeinek, problémamegoldó készségeinek és technikai ismereteinek értékeléséhez.
Az eszköz egy olyan megoldáscsomagot kínál, amely lehetővé teszi a toborzók számára, hogy a kiválasztási folyamat során teszteljék a jelöltek képességeit, interjút készítsenek velük, és a fejlesztőket képességeik és kompetenciáik alapján rangsorolják. Ezáltal a felvételi folyamat inkább a képességekre összpontosít, míg a jelöltek a tesztek alapján részletes visszajelzést kapnak képességeikről és teljesítményükről.
A HackerRank legjobb funkciói
- Értékelje a kódolási készségeket egy előre elkészített kódolási feladatokból álló könyvtár segítségével, vagy hozzon létre sajátot!
- Készítsen személyre szabott értékeléseket, amelyek megfelelnek a konkrét munkakövetelményeknek és a technikai készségeknek
- Szimuláljon valós munkakörülményeket, hogy értékelje a jelölt problémamegoldó hozzáállását és technikai döntéshozatali képességét.
- Végezzen értékeléseket távolról, ami rugalmas értékelést és szélesebb jelöltkört tesz lehetővé
- Átfogó jelentések és elemzések segítségével nyerjen betekintést a jelöltek teljesítményébe
A HackerRank korlátai
- Ideális csak azok számára, akik technikai pozíciókra keresnek jelölteket. Más területeken nem feltétlenül releváns.
- Nem kínál freemium vagy ingyenes csomagot
- A kezdő csomagban a szervezet csak egy felhasználóval rendelkezik, és havonta csak tíz kísérletet tehet. Minden további kísérletért 20 dollárt kell fizetnie.
HackerRank árak
- Starter: 100 USD/hó/felhasználó
- Pro: 450 USD/hó/5 felhasználó
- Egyedi árazás
HackerRank értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (390+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50 értékelés)
7. HireVue (a legjobb videóinterjú-szoftver)
A HireVue egy vezető platform, amelyet videóinterjúk lebonyolítására és a jelöltek kiválasztási folyamatának egyszerűsítésére terveztek. Egyirányú vagy élő videóinterjúk lebonyolítására alkalmas funkciókat kínál, amelyek rugalmas és hatékony jelöltértékelést tesznek lehetővé. AI-alapú toborzási asszisztense segít hatékonyan kommunikálni a jelöltekkel, időben értesítéseket és frissítéseket küldeni, valamint javítani az interjúra való megjelenési arányt.
A HireVue legjobb funkciói
- Végezzen egyirányú, előre rögzített videóinterjúkat és élő interaktív interjúkat is, igényeinek megfelelően.
- Zökkenőmentesen szervezzen interjúkat különböző időzónákban és helyszíneken élő jelöltekkel
- Egyszerűsítse az interjúk ütemezését automatizált ütemezési eszközökkel és a jelöltek rendelkezésre állásának kezelésével
- Használja a mesterséges intelligenciát a jelöltek interjúztatásakor a válaszok elemzésére, valamint a jelöltek legfontosabb erősségeinek és gyengeségeinek azonosítására.
- Hozzon létre szabványosított interjúkérdéseket és értékelési rendszereket, hogy biztosítsa a jelöltek következetes értékelését.
A HireVue korlátai
- Bár mesterséges intelligenciát kínál az interjúk és az adatok elemzéséhez, a pontos értelmezéshez még mindig emberi felügyeletre lehet szükség.
- Az árak magasak lehetnek a kisebb szervezetek számára, amelyeknél az interjúk száma korlátozott.
HireVue árak
- Egyedi árazás
HireVue értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (230+vélemény)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
8. RolePoint (A legjobb platform az alkalmazotti ajánlóprogramok kezeléséhez)
A tehetségek vonzása terén sok vállalat hajlamos figyelmen kívül hagyni a legfontosabb ajánlókat: a meglévő alkalmazottakat. A RolePoint (ma Jobvite) egy olyan platform, amelyet a munkavállalói ajánlóprogramok hatékony kezelésére terveztek, és amely funkciókat kínál a részvétel ösztönzésére, az ajánlások nyomon követésére és az egész ajánlási folyamat hatékony kezelésére.
A platform segítségével a meglévő alkalmazottak könnyen megismerhetik a vállalatuknál megüresedett pozíciókat, és megoszthatják azokat a hálózatukon belül. Akár valós időben is nyomon követhetik az ajánlásaik előrehaladását, és jutalmat kaphatnak, ha az ajánlott személyt kiválasztják a pozícióra. Ez a játékos megközelítés jelentősen növelheti az alkalmazottak részvételét az ajánlóprogramban.
A RolePoint legjobb funkciói
- Automatizálja a jutalmak és ösztönzők kezelését a szervezeten belül, így hatékonyan nyomon követheti az ajánlott jelölteket, és jutalmazhatja az alkalmazottakat minden pozitív ajánlásért.
- Szüntesse meg az alkalmazottak ajánlásainak összehangolatlanságát azáltal, hogy az alkalmazottakat a releváns állásokhoz rendeli, és azonnali visszajelzést ad.
- Használjon AI-alapú elemzési és gamification modulokat, hogy tovább javítsa a csapatának szóló alkalmazotti ajánlóprogramokat.
A RolePoint korlátai
- A felhasználók említették, hogy a Jobvite csomagok drágábbak lehetnek más platformokhoz képest. Néhányan úgy érzik, hogy a költségek nem igazolják a nyújtott szolgáltatásokat és funkciókat.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek és rugalmasság hiánya a fejlett elemzések és jelentések eléréséhez
RolePoint árak
- Egyedi árazás
RolePoint értékelések és vélemények
- G2: NA
- Capterra: NA
9. GoodHire (A legjobb háttér-ellenőrzéshez és igazoláshoz)
A GoodHire egy háttér-ellenőrzési platform, amely segít a munkáltatóknak a jelöltek adatainak ellenőrzésében és a toborzási kockázatok csökkentésében. Modern felülete úgy lett kialakítva, hogy automatizálja a háttér-ellenőrzési kérelmek feldolgozását, így néhány kattintással különböző ellenőrzéseket (bűnügyi előélet, foglalkoztatási adatok, referenciák) indíthat el. Ráadásul a kapott információk zökkenőmentesen integrálhatók a népszerű pályázókövető rendszerekbe (ATS), így a háttér-ellenőrzési jelentéseket közvetlenül a meglévő toborzási munkafolyamaton belül indíthatja el és fogadhatja.
A GoodHire legjobb funkciói
- Kezdeményezzen különböző háttérellenőrzéseket, beleértve a bűnügyi előélet ellenőrzését, a foglalkoztatás ellenőrzését és a referenciák ellenőrzését.
- Átfogó háttér-ellenőrzési jelentéseket kaphat elektronikus formában, így elkerülhető a kézi adatbevitel és időt takaríthat meg.
- Integrálja a GoodHire-t az Ön pályázókövető rendszerével (ATS) a zökkenőmentes munkafolyamat és a központosított pályázói információkezelés érdekében.
- Végezzen háttérellenőrzéseket a különböző országokból származó jelöltek esetében, biztosítva a regionális szabályozásoknak való megfelelést.
- Adatai mindig védve vannak, mivel a GoodHire biztonságos szervereket és iparági szabványoknak megfelelő protokollokat használ a jelöltek érzékeny adatainak védelmére a háttérellenőrzés során.
A GoodHire korlátai
- Az árak a háttér-ellenőrzés típusától, összetettségétől és a kért jelentések számától függően változhatnak.
- A háttérellenőrzések feldolgozási ideje az ellenőrzés típusától és a nyilvántartások rendelkezésre állásától függően változhat.
- A jogi megfelelés bonyolult lehet, és a GoodHire nem biztosít jogi tanácsadást a háttérellenőrzés eredményeivel kapcsolatban.
GoodHire árak
- Basic+: 29,99 USD-tól/ellenőrzés
- Alapvető: 54,99 dollártól/ellenőrzés
- Professzionális: 79,99 USD/ellenőrzés
GoodHire értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (270+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
10. BambooHR (A legjobb beilleszkedési és HRIS integrációs szoftver)
A BambooHR egy jól ismert, felhőalapú HR információs rendszer (HRIS), amelyet különböző HR-csapatok működésének racionalizálására terveztek. Ezzel az egyetlen platformmal számos HR-feladatot elvégezhet, beleértve az új munkavállalók beillesztését, az interjúk kezelését és egyéb HR-tevékenységeket. Funkciókat kínál a teljes beillesztési folyamat hatékony kezeléséhez.
Ezenkívül a BambooHR felhasználóbarát felületéről és egyszerű használatáról ismert, így tökéletes megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a manuális HR-folyamatokról vagy az alapvető táblázatokról egy robusztusabb HRIS-rendszerre állnak át.
A BambooHR legjobb funkciói
- Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat az üdvözlő e-mailek elküldéséhez, az új alkalmazottak adatainak gyűjtéséhez és a feladatok kiosztásához a beilleszkedési folyamat során.
- Az új munkavállalók beilleszkedésével kapcsolatos dokumentumokat, például ajánlatleveleket, kézikönyveket és juttatási információkat elektronikus formában, központi helyen tárolhatja és kezelheti.
- Használja az e-aláírási funkciókat a dokumentumok aláírásának és jóváhagyásának egyszerűsítéséhez
- Kövesse nyomon a legfontosabb beilleszkedési mutatókat, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket
- Integrálja a BambooHR-t más HR-rendszerekkel, például bérszámfejtő és juttatásokat biztosító szolgáltatókkal, hogy egységes HR-adatkezelési megoldást kapjon.
A BambooHR korlátai
- Lehet, hogy nem alkalmas nagyon nagy, komplex HR-igényekkel rendelkező szervezetek számára.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek néhány vállalati szintű HRIS megoldáshoz képest
BambooHR árak
- Egyedi árazás
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)
11. Visier (a legjobb elemzéshez és jelentéskészítéshez)
A Visier egy hatékony platform, amelyet emberi erőforrás (HR) elemzéshez és munkaerő-elemzéshez terveztek. Túlmutat az alapvető jelentéskészítésen, és fejlett adatelemző eszközöket kínál, amelyek segítenek a szervezeteknek az adatokon alapuló döntések meghozatalában az összes HR-funkcióban, beleértve a toborzást is.
A platform hisz abban, hogy a toborzási és tehetségkezelési csapatok számára olyan üzleti adatokkal kell ellátni, amelyek segítenek nekik javítani a döntéshozatalt és kiküszöbölni a munkaerő-felvétel során felmerülő elfogultságokat.
A Visier ötvözi a személyes és üzleti adatokat, hogy biztosítsa, hogy minden szükséges információ a rendelkezésére álljon a jobb toborzási döntések meghozatalához és a referenciaértékek összehasonlításához, több mint 15 millió alkalmazotti adat és harmadik féltől származó adat alapján.
A Visier legjobb funkciói
- Integrálja az ATS, a bérszámfejtési és a teljesítménymenedzsment rendszerekhez hasonló különböző HR-rendszerek adatait, hogy létrehozzon egy központi adatközpontot.
- Használja a hatékony irányítópultokat, vizualizációkat és adatelemző eszközöket, hogy betekintést nyerjen a toborzási mutatókba, a munkaerő-trendekbe és a munkavállalói elkötelezettségbe.
- Használja ki az AI és a gépi tanulás előnyeit a jövőbeli munkaerő-igények előrejelzéséhez, a potenciális tehetséghiányok azonosításához és a toborzási stratégiák optimalizálásához.
- Hasonlítsa össze HR-mutatóit az iparági referenciaértékekkel, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket és a bevált gyakorlatokat.
- Használja az adatokból nyert betekintést a stratégiai munkaerő-tervezési döntések, a tehetségfejlesztési kezdeményezések és az utódlás tervezése során.
A Visier korlátai
- A platform beállítása és kezelése nem technikai háttérrel rendelkező felhasználók számára bonyolult lehet, ezért egy kis időbe telik, amíg megismerik. A hatékony használathoz alaposan meg kell érteniük az adatelemzést és a vizualizációt.
- A meglévő HR-rendszerekkel való adatintegrációhoz további technikai szakértelemre vagy támogatásra lehet szükség, mivel csak korlátozott számú, azonnal használható integráció és plug-in áll rendelkezésre.
Visier árak
- Egyedi árazás
Visier értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (170 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Kezelje teljes toborzási technológiai eszköztárát a ClickUp segítségével
A megfelelő toborzási eszközök rendelkezésre állása elengedhetetlen a legjobb tehetségek vonzásához manapság. Ez az útmutató 11 alapvető eszközt mutat be, amelyekkel felkészülhet a legjobb toborzási technológiai eszközök felépítésére. Bár több eszközt is bemutattam, ne feledje, hogy az ideális technológiai eszközök nem csak a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök megtalálásáról szólnak. A toborzási technológiai eszközök felépítésekor figyelembe kell vennie a szervezet specifikus követelményeit, erőforrásait és a csapat méretét.
Egy hatékony toborzási technológiai eszközkészlet felépítése befektetés a szervezet jövőjébe. Segít megtalálni és gondozni a konkrét igényeinek megfelelő tehetségeket. Bár mindig választhat pontszerű megoldásokat, dönthet úgy is, hogy az egész toborzási és tehetségkezelési folyamatot a ClickUp, egy all-in-one megoldás segítségével kezeli.
A ClickUp for Human Resources célja az egész HR-folyamat optimalizálása, legyen szó toborzásról, felvételről, a jelöltek adatbázisának kezeléséről, a munkaerő továbbképzéséről vagy a munkáltatói márka építéséről. Egyetlen eszközzel az egész toborzási technológiai eszközkészlet erejét kihasználhatja, és megkönnyítheti HR-csapatai számára az összes információ kezelését egyetlen platformon.
Tehát kezdjen el befektetni a megfelelő toborzási eszközökbe, hogy versenyelőnyt szerezzen. Próbálja ki a ClickUp-ot, és hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot.