Építsd meg álmaid toborzási technológiai eszköztárát: a 11 legjobb eszköz 2025-ben

A mesterséges intelligencia (AI) és a HR-hez kifejlesztett fejlett AI-eszközök megjelenésével a toborzás már nem csak az online állásportálok használatáról és az e-mailben elküldött önéletrajzokról szól. Ma már az Önhöz hasonló toborzóknak is szükségük van egy robusztus toborzási technológiai eszközkészletre, hogy lépést tudjanak tartani a felvételi követelményekkel és automatizálhassák a tehetségek megszerzésének folyamatát.

A toborzási eszközök a szervezetek számára robusztus funkciókészletet nyújtanak, amelyek egyszerűsítik a felvételi folyamatot, a jelöltek felkutatásától a beillesztésig. Azonban a rendelkezésre álló számos lehetőség miatt a legtöbbek számára kihívást jelenthet egy olyan toborzási technológiai eszközkészlet összeállítása, amely pontosan megfelel az igényeiknek.

Ebben a blogban segítek Önnek azonosítani a toborzási technológiai eszközkészletéhez legalkalmasabb technológiát. Számos toborzási szoftvert vizsgáltunk meg, és kiválasztottunk tíz olyan szoftvert, amelyek kiváló funkciókkal rendelkeznek, beleértve a fejlett AI-t és az új technológiákat.

Mi az a toborzási technológiai eszközkészlet?

A technológiai eszközkészlet egy adott üzleti tevékenység vagy részleg teljes folyamatát lefedő eszközök vagy szoftverek gyűjteménye. A toborzási technológiai eszközkészlet hasonlóan egy összekapcsolt toborzási technológiák gyűjteménye, amely segít a szervezeteknek a toborzási és felvételi folyamat megkönnyítésében.

A toborzási technológiai eszközökkel a következőket teheti:

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és központosítsa az információkat, így a toborzók értékes időt nyernek, amelyet a jelöltekkel való személyes interakciókra fordíthatnak.

Csökkentse a felvételhez szükséges időt a gyorsabb forráskereséssel, szűréssel és interjúütemezéssel

Zökkenőmentes és vonzó jelentkezési folyamat biztosítása a legjobb tehetségek vonzása érdekében

Szerezzen értékes betekintést toborzási teljesítményébe, hogy optimalizálhassa stratégiáit

Ahhoz, hogy kiválaszthassa a toborzási technológiai eszközkészletéhez legmegfelelőbb eszközöket, először elemeznie kell a szervezet igényeit. Az ideális megoldás a szervezetre jellemző tényezőktől függ, például:

Vállalat mérete és iparág: A nagyobb vállalkozások igényei valószínűleg összetettebbek, mint a kisebb startupoké. Hasonlóképpen, egy technológiai vállalat toborzási folyamata eltér egy kreatív ügynökségétől. Győződjön meg arról, hogy olyan opciót választ, amely megfelel a saját toborzási folyamatának és hatókörének.

Toborzási volumen: Az évente felvett munkavállalók száma közvetlenül befolyásolja a toborzási platformban szükséges funkciókat és skálázhatóságot. Ez segít megérteni, hogy a platform alkalmas-e a toborzási folyamatra.

Költségvetés: A toborzási technológiák ára jelentősen eltérhet. Ezért fontolja meg költségvetési korlátait, miközben a legfontosabb funkciókat részesíti előnyben.

Csapatstruktúra és készségek: Értékelje jelenlegi csapatának képességeit és azokat a készséghiányokat, amelyeket bizonyos eszközökkel orvosolni lehet. Mivel a legtöbb toborzási csapat nem technikai jellegű, az eszköznek könnyen használhatónak kell lennie, hogy gyorsan bevezethesse ezt a platformot és kivételes munkavállalói élményt nyújthasson. Fejlett funkciók : A legtöbb új generációs toborzási technológia fejlett funkciókat kínál, például Értékelje jelenlegi csapatának képességeit és azokat a készséghiányokat, amelyeket bizonyos eszközökkel orvosolni lehet. Mivel a legtöbb toborzási csapat nem technikai jellegű, az eszköznek könnyen használhatónak kell lennie, hogy gyorsan bevezethesse ezt a platformot és kivételes munkavállalói élményt nyújthasson.: A legtöbb új generációs toborzási technológia fejlett funkciókat kínál, például AI eszközöket a toborzáshoz , automatizált jelölt-szűrést és fejlett elemzéseket, amelyek segítenek megalapozott döntéseket hozni. Céljaitól és konkrét kihívásaitól függően válassza ki azt az opciót, amely ideális az Ön igényeinek és illeszkedik a költségvetéséhez.

Integrációk : Gondoskodjon arról, hogy a választott eszközök zökkenőmentesen integrálódjanak egymással és a meglévő HR-technológiai eszközkészletével, hogy elkerülje az adatsilók kialakulását.

Biztonsági funkciók: A jelöltek adatai érzékeny információkat tartalmaznak; nem engedheti meg magának, hogy azok kiszivárogjanak vagy veszélybe kerüljenek a toborzási technológiai eszközkészlet biztonsági funkcióinak hiánya miatt. Győződjön meg arról, hogy olyan opciókat választ, amelyek fejlett titkosítást, hozzáférés-ellenőrzést és egyéb biztonsági funkciókat kínálnak, amelyek garantálják az adatok biztonságát. A fejlett toborzási rendszerek még azt is lehetővé teszik a jelölteknek, hogy ellenőrizzék, hogyan használják adataikat a szervezeten belül. Ha például egy jelölt vissza akarja vonni önéletrajzát, vagy azt szeretné, hogy az információkat töröljék, miután a pozíciót betöltötték, a platform ezt könnyen lehetővé teszi számára, segítve Önt az adatvédelmi törvények és előírások betartásában.

Ezeket a lépéseket követve és szem előtt tartva az Ön konkrét követelményeit, olyan toborzási technológiai eszközöket építhet ki, amelyek segítségével csapata hatékonyan tud a legjobb tehetségeket felvenni.

Most, hogy megértette a toborzási technológiai eszközök fontosságát és azt, hogyan válassza ki a megfelelő eszközöket, nézzük meg a tíz legjobb tehetségmenedzsment szoftvert, amelyet érdemes figyelembe vennie a 2024-es évre vonatkozóan. Az alapvető funkcióik alapján kategorizáljuk őket, hogy világos útitervet nyújtsunk a toborzási folyamatához.

Eszköz USP ClickUp Hatékony projektmenedzsment platform HR-specifikus funkciókkal és sablonokkal, amelyek javítják a teljes felvételi folyamatot Workday ATS Robusztus pályázókövető rendszer (ATS) a jelöltek központosított kezeléséhez, automatizált munkafolyamatokhoz és fejlett elemzésekhez LinkedIn Kiterjedt állásportál, amely hatalmas szakemberhálózatot ér el célzott álláshirdetések és munkáltatói márkaépítés céljából Entelo Hatékony jelöltkereső platform a legjobb tehetségek azonosításához fejlett keresési funkciók és közösségi média integráció segítségével Beamery Jelentkezők kapcsolattartási (CRM) platform, amely személyre szabja a kommunikációt és kapcsolatokat épít ki a potenciális alkalmazottakkal HackerRank Technikai értékelések és készségek tesztelésére tervezett platform, amely lehetővé teszi a kódolási képességek és a problémamegoldó készségek értékelését. HireVue A videóinterjúkat megkönnyítő platform, amely egyirányú és élő videóinterjúkhoz szükséges funkciókkal rendelkezik, és egyszerűsíti a kiválasztási folyamatot. RolePoint Szoftver az alkalmazottak ajánlóprogramjainak egyszerűsítésére és kezelésére, a részvétel ösztönzésére és az ajánlások hatékony nyomon követésére GoodHire Háttér-ellenőrzési platform, amely automatizálja a háttér-ellenőrzési kérelmeket és átfogó jelentéseket nyújt a jelöltek adatainak ellenőrzéséhez. BambooHR Felhőalapú HRIS az új munkavállalók beillesztéséhez, a dokumentumok elektronikus kezeléséhez és más HR-rendszerekkel való integrációhoz

1. ClickUp (Az all-in-one HR menedzsment platform)

Kezdjük egy all-in-one projektmenedzsment és munkavállaló-menedzsment szoftver bemutatásával. A ClickUp egy termelékenységi platform, amelynek célja az üzleti folyamatok egyszerűsítése, a sokszínű csapatok hatékony irányítása és a teljes munkafolyamat szervezése. Valójában ez több, mint egy egyszerű beilleszkedési szoftver: egyetlen platformon segít kezelni a felvételt, a toborzást, a beilleszkedést, a HR-tevékenységeket, a csapat tevékenységeket és még a termelékenység menedzsmentet is.

Kövesse nyomon a felvételt, az új munkavállalók beilleszkedését és a munkavállalók fejlődését a ClickUp Views segítségével

A testreszabható ClickUp Views mellett, amely lehetővé teszi a jelöltek adatainak és a toborzási folyamatok többféle módon történő rendezését, szűrését és megtekintését, egy integrált AI asszisztens is rendelkezésre áll, a ClickUp Brain, amely automatizálja a napi munkát. Ezenkívül az AI Writer mindenféle dokumentumot képes generálni, az állásleírásoktól a toborzási SOP-kig és a jelölteknek küldött visszajelző e-mailekig, jelentősen csökkentve ezzel a munkaterhelést.

Bár számos más funkcióval is rendelkezik, amelyek ideális választássá teszik a toborzási technológiai eszközkészletéhez, kiemelkedő tulajdonsága a speciálisan az Ön igényeire szabott, átfogó előre elkészített sablonok készlete.

A ClickUp Hiring Selection Matrix egy azonnal használható, testreszabható sablon, amelynek segítségével több jelölt közül kiválaszthatja a legjobb tehetségeket. A sablon az alapvető funkciókat biztosítja, amelyekkel könnyedén rendszerezheti és szűrheti a jelöltek adatait.

Töltse le ezt a sablont Javítsa a jelöltkiválasztási folyamatot a Clickup Hiring Selection Matrix Template segítségével

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Álláspályázatok és munkavállalói ajánlások szervezése és nyomon követése

Értékelje az önéletrajzokat és más pályázói adatokat olyan kritériumok alapján, mint a tapasztalat, a képesítések, a készségek és egyebek.

Adatokon alapuló betekintés alapján hozza meg a felvételi döntéseket, csökkentve az elfogultságot

Ha az összes jelölt információjának egy helyen történő összeállítása ijesztőnek tűnik, akkor a ClickUp Hiring Candidate Template a tökéletes választás az Ön számára. Ez a sablon segít összekapcsolni a Clickup Forms, Google Forms, Typeform vagy más alkalmazáseszközöket a ClickUp platformmal, így az összes jelöltre vonatkozó információt egy helyen találhatja meg.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a jelöltek felvételét és a szervezést a ClickUp Hiring Candidate Template segítségével

Ez segít Önnek a következőket elérni:

Értékelje a jelölteket testreszabható értékelési skálákkal

Legyen szervezett, és kapjon releváns emlékeztetőket a toborzási folyamatról

Könnyedén összehasonlíthatja a jelöltek adatait, hogy meghozza a helyes döntést

Ha átfogóbb eszközkészletre van szüksége toborzási és felvételi igényeihez, tekintse meg a ClickUp toborzási és felvételi mappasablonját.

Töltse le ezt a sablont Kezelje teljes HR-tevékenységét a ClickUp toborzási és felvételi mappasablon segítségével, amely biztosítja a szükséges információkat.

Ez a teljesen testreszabható mappasablon segít Önnek a következőkben:

A jelöltek adatainak egy helyen történő rögzítése és tárolása

Az interjú értékelőlapok egységesítése

Egyszerűsítse az álláspályázati űrlapokat

Könnyedén nyomon követheti a jelöltek pályázatát

A ClickUp legjobb funkciói

megjelenítheti toborzási folyamatait , beleértve listákat, Kanban táblákat, űrlapokat, naptárat, táblát és még sok mást. Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését több mint 15 testreszabható ClickUp nézettel , amelyekkel, beleértve listákat, Kanban táblákat, űrlapokat, naptárat, táblát és még sok mást.

toborzási munkafolyamatok optimalizálása és az ismétlődő manuális feladatok automatizálása érdekében. Kezelje hatékonyan a toborzási folyamatokat a használatra kész sablonokkal, egyedi státuszokkal és a ClickUp Automations segítségével, amely lehetővé teszi, hogy több mint 100 automatizálás közül válasszon aés az ismétlődő manuális feladatok automatizálása érdekében.

szervezni a beilleszkedési dokumentációt és tárolást. A ClickUp Docs segítségével az új alkalmazottak minden információt megkapnak a szervezetről, ami segítdokumentációt és tárolást.

kommunikációt Egyszerűsítse az új munkavállalók beillesztését és a toborzással kapcsolatos a ClickUp Brain segítségével, egy beépített AI asszisztenssel, amely segít összefoglalók készítésében, teendők létrehozásában, munkaköri leírások megfogalmazásában, e-mailek írásában és még sok másban.

Hozzon létre egy teljes körű HR-menedzsment rendszert a ClickUp for Human Resources segítségével, amely egyedi mezőkkel, állapotokkal, emlékeztetőkkal, ellenőrzőlistákkal, sablonokkal és minden más szükséges eszközzel rendelkezik, hogy az egész HR-tevékenység zökkenőmentes és hatékony legyen.

Fejlessze HR-tevékenységét a ClickUp humánerőforrás-eszközeivel

A ClickUp korlátai

Kiterjedt funkciói miatt az új felhasználók számára nehezebb megtanulni a használatát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Workday Talent Management (vezető pályázókövető rendszer vagy ATS)

via Workday

A Workday egy felhőalapú humán tőke menedzsment (HCM) platform, amely robusztus pályázókövető rendszer (ATS) modult is kínál a toborzási technológiai eszközkészletéhez. A Workday Talent Management modul névre hallgató modul minden méretű szervezetnek megfelel, és segít a teljes toborzási folyamat hatékony kezelésében. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekkel túlmutathat a pályázatok nyomon követésén, és tartalmaz funkciókat a tehetségek megszerzéséhez, optimalizálásához és képzéséhez. Emellett AI toborzási funkciókkal és ATS sablonokkal is rendelkezik, amelyek megkönnyítik a belső ATS folyamatok létrehozását és kezelését.

Így segít Önnek olyan csapatokat építeni, amelyek megfelelnek az Ön speciális igényeinek, elősegítik a növekedést, és a tehetségeket a készségekhez igazítják a hatékonyabb toborzási folyamat érdekében.

A Workday legjobb funkciói

Tárolja és kövesse nyomon az összes jelölt adatait egy központi ügyfélkezelő platformon

Hozzon létre mobilbarát karrieroldalakat és jelentkezési űrlapokat a jelöltek adatainak hatékony gyűjtéséhez

Használjon AI- és ML-alapú készségintelligencia-rendszereket, hogy igényeit a megfelelő jelöltekkel párosítsa.

Távolítsa el az elfogultságot átlátható irányelvek és adatalapú betekintések segítségével, amelyek segítenek sokszínű munkaerőt felépíteni.

Szerezzen értékes betekintést toborzási folyamatába átfogó jelentéskészítő és adatvizualizációs eszközökkel

A munkanap korlátai

Beállítása és kezelése bonyolult lehet, különösen a korlátozott HR-erőforrásokkal rendelkező kisebb szervezetek számára.

Az árak magasak lehetnek kisebb csapatok vagy korlátozott toborzási igényekkel rendelkező szervezetek számára.

Teljes körű HCM-megoldáshoz más HR-rendszerekkel való integrációra van szükség, mivel a Workday inkább az elemzésre és a döntéshozatalra összpontosít, mintsem egy beilleszkedési szoftver lenne.

Workday árak

Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

3. LinkedIn (a legjobb állásportálok és toborzási marketing céljára)

via LinkedIn

A LinkedIn a világ legnagyobb szakmai hálózati platformja, és a legtöbb toborzó és felvételi vezető használja releváns állások keresésére és karrierrel kapcsolatos hírek megosztására. A platform azonban hatékony funkciókat is kínál a toborzási és felvételi csapatok számára. Segít az üres pozíciók és a megfelelő jelöltek összehangolásában, és speciális funkcióival megcélozhatja a megfelelő készségekkel és specifikus követelményekkel rendelkező jelölteket.

Így funkciókat kínál mind az állásportálok hirdetései, mind a toborzási marketing platformok számára, ami ideális platformmá teszi a jelöltek szűréséhez, a jelöltek tapasztalatainak ellenőrzéséhez és passzív jelöltek megtalálásához az Önök nyitott pozícióihoz.

A LinkedIn legjobb funkciói

Érje el a magasan képzett szakemberek körét azáltal, hogy álláshirdetéseit meghatározott demográfiai adatok, készségek és tapasztalati szintek szerint célozza meg.

Mutassa be vállalati kultúráját, karrierlehetőségeit és alkalmazottai ajánlásait, hogy organikusan vonzza a legjobb tehetségeket.

Hozzon létre kapcsolatokat aktív és passzív álláskeresők hatalmas hálózatával

A LinkedIn korlátai

Az ingyenes álláshirdetéseknek számos korlátozásuk van, például egyszerre csak egy álláshirdetést lehet közzétenni, és ugyanazt az álláshirdetést hét napon belül nem lehet megosztani.

A prémium álláshirdetések és toborzási marketingeszközök drágák lehetnek, különösen a startupok és a korlátozott toborzási igényekkel rendelkező szervezetek számára.

A platform inkább a tapasztalt szakembereknek szól, ezért kevésbé alkalmas kezdő szintű toborzásra.

LinkedIn árak

Egyedi árazás

LinkedIn értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90 értékelés)

via Entelo

Az Entelo egy alkalmazotti adatbázis-szoftver és jelöltkereső platform, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket megbízható tehetség-utánpótlás kiépítésében és olyan kiemelkedő teljesítményű jelöltek azonosításában, akik esetleg nem keresnek aktívan állást. AI-t és prediktív elemzéseket használ a jelöltek döntéseinek előrejelzésére, például annak valószínűségére, hogy a jelölt állást vált-e, vagy milyen preferenciái vannak, így segítve a toborzóknak, hogy a megfelelő időben lépjenek kapcsolatba a megfelelő jelöltekkel.

Ez túllép a hagyományos állásportálok és önéletrajz-adatbázisok korlátain. A legmodernebb technológiát használja a jelöltek adatainak összegyűjtésére különböző forrásokból, beleértve a közösségi média profilokat (LinkedIn, GitHub stb.), szakmai hálózatokat és karrieroldalakat, nyilvános webes adatokat stb.

Ez az átfogó adatbázis lehetővé teszi az Entelo számára, hogy részletes profilt készítsen a potenciális jelöltekről, így Ön több információt kaphat a képesítéseikről és tapasztalataikról, mint a hagyományos önéletrajz-szűrési módszerekkel. Ez egy nagyon hasznos kiegészítés a toborzási technológiai eszközkészletéhez.

Az Entelo legjobb funkciói

Használjon egy hatékony keresőmotort booli logikával és szűrőkkel, hogy különböző platformokon azonosítsa a magasan képzett jelölteket.

Érje el azokat a passzív jelölteket, akik nem jelentkeztek aktívan, de rendelkeznek az Ön által igényelt készségekkel és tapasztalatokkal.

Használja ki a közösségi média profilokat, hogy mélyebb betekintést nyerjen a jelöltek készségeibe és kulturális illeszkedésébe

Építsen és ápoljon tehetségpoolokat a jövőbeli felvételi igényekhez, és tartsa nyomon az ígéretes jelölteket.

Az Entelo korlátai

Nem kínál ingyenes próbaverziót vagy freemium verziót.

Az ügyfelek panaszkodnak a jelentéskészítési funkciókra, amelyek nem képesek a jelentéseket az Ön egyedi követelményeihez igazítani.

Entelo árak

Egyedi árazás

Entelo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (110+ értékelés)

Capterra: 3,7/5 (10+ értékelés)

via Beamery

Míg az Entelo a legjobb tehetségek felkutatására összpontosít, a Beamery a toborzás egy másik, de ugyanolyan fontos aspektusával foglalkozik: a tehetségek életciklusának kezelésével. Ez az innovatív, mesterséges intelligenciával működő platform lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy kezeljék toborzási és felvételt követő tevékenységeiket, beleértve a tehetségek megszerzését, kezelését, a munkaerő-tervezést és a készségfejlesztést.

A Beamery lehetővé teszi a toborzók számára, hogy megfelelő tehetségű jelölteket keressenek és vegyenek fel, valamint ápolják a kapcsolatokat a tehetséges egyénekkel, még azokkal is, akiket nem választottak ki egy adott pozícióra. Ez segített ügyfeleinek 40%-kal növelni a toborzók termelékenységét és háromszorosára növelni a sokszínű tehetségek konverzióját.

A Beamery legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott kommunikációs csatornákat, hogy a jelöltek minden szakaszban elkötelezettek és tájékozottak maradjanak.

Kövesse nyomon a jelöltek elkötelezettségét mérő mutatókat, hogy felmérje kommunikációs erőfeszítéseinek hatékonyságát.

Távolítsa el a toborzási elfogultságokat magyarázható AI funkciókkal – ez egy olyan modell, amelyet az AI modellek átláthatóságának és méltányosságának javítására, valamint az emberi elfogultságok vagy döntések miatt bekövetkező elfogultságok eltávolítására használnak.

Szerezzen integrációkat a HR-munkafolyamatok javításához és a többi HR-rendszerrel való együttműködéshez

Használja a TalentGPT-t az új munkavállalók személyre szabott élményének biztosításához és a toborzási folyamatok hatékonyságának növeléséhez.

A Beamery korlátai

A kiterjesztés által automatizált PDF-letöltések számát napi 100-ra korlátozza.

Nem kínál ingyenes próbaverziót vagy freemium verziót.

Beamery árak

Egyedi árazás

Beamery értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (150+vélemény)

Capterra: 3,8/5 (120+ értékelés)

6. HackerRank (a legjobb értékeléshez és készségek teszteléséhez)

via HackerRank

A HackerRank egy népszerű platform, amelyet technikai készségek értékelésére és jelöltek értékelésére terveztek. Olyan szervezeteknek szól, amelyeknek robusztus rendszerre van szükségük a potenciális alkalmazottak kódolási képességeinek, problémamegoldó készségeinek és technikai ismereteinek értékeléséhez.

Az eszköz egy olyan megoldáscsomagot kínál, amely lehetővé teszi a toborzók számára, hogy a kiválasztási folyamat során teszteljék a jelöltek képességeit, interjút készítsenek velük, és a fejlesztőket képességeik és kompetenciáik alapján rangsorolják. Ezáltal a felvételi folyamat inkább a képességekre összpontosít, míg a jelöltek a tesztek alapján részletes visszajelzést kapnak képességeikről és teljesítményükről.

A HackerRank legjobb funkciói

Értékelje a kódolási készségeket egy előre elkészített kódolási feladatokból álló könyvtár segítségével, vagy hozzon létre sajátot!

Készítsen személyre szabott értékeléseket, amelyek megfelelnek a konkrét munkakövetelményeknek és a technikai készségeknek

Szimuláljon valós munkakörülményeket, hogy értékelje a jelölt problémamegoldó hozzáállását és technikai döntéshozatali képességét.

Végezzen értékeléseket távolról, ami rugalmas értékelést és szélesebb jelöltkört tesz lehetővé

Átfogó jelentések és elemzések segítségével nyerjen betekintést a jelöltek teljesítményébe

A HackerRank korlátai

Ideális csak azok számára, akik technikai pozíciókra keresnek jelölteket. Más területeken nem feltétlenül releváns.

Nem kínál freemium vagy ingyenes csomagot

A kezdő csomagban a szervezet csak egy felhasználóval rendelkezik, és havonta csak tíz kísérletet tehet. Minden további kísérletért 20 dollárt kell fizetnie.

HackerRank árak

Starter : 100 USD/hó/felhasználó

Pro : 450 USD/hó/5 felhasználó

Egyedi árazás

HackerRank értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50 értékelés)

7. HireVue (a legjobb videóinterjú-szoftver)

via HireVue

A HireVue egy vezető platform, amelyet videóinterjúk lebonyolítására és a jelöltek kiválasztási folyamatának egyszerűsítésére terveztek. Egyirányú vagy élő videóinterjúk lebonyolítására alkalmas funkciókat kínál, amelyek rugalmas és hatékony jelöltértékelést tesznek lehetővé. AI-alapú toborzási asszisztense segít hatékonyan kommunikálni a jelöltekkel, időben értesítéseket és frissítéseket küldeni, valamint javítani az interjúra való megjelenési arányt.

A HireVue legjobb funkciói

Végezzen egyirányú, előre rögzített videóinterjúkat és élő interaktív interjúkat is, igényeinek megfelelően.

Zökkenőmentesen szervezzen interjúkat különböző időzónákban és helyszíneken élő jelöltekkel

Egyszerűsítse az interjúk ütemezését automatizált ütemezési eszközökkel és a jelöltek rendelkezésre állásának kezelésével

Használja a mesterséges intelligenciát a jelöltek interjúztatásakor a válaszok elemzésére, valamint a jelöltek legfontosabb erősségeinek és gyengeségeinek azonosítására.

Hozzon létre szabványosított interjúkérdéseket és értékelési rendszereket, hogy biztosítsa a jelöltek következetes értékelését.

A HireVue korlátai

Bár mesterséges intelligenciát kínál az interjúk és az adatok elemzéséhez, a pontos értelmezéshez még mindig emberi felügyeletre lehet szükség.

Az árak magasak lehetnek a kisebb szervezetek számára, amelyeknél az interjúk száma korlátozott.

HireVue árak

Egyedi árazás

HireVue értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (230+vélemény)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

8. RolePoint (A legjobb platform az alkalmazotti ajánlóprogramok kezeléséhez)

via RolePoint

A tehetségek vonzása terén sok vállalat hajlamos figyelmen kívül hagyni a legfontosabb ajánlókat: a meglévő alkalmazottakat. A RolePoint (ma Jobvite) egy olyan platform, amelyet a munkavállalói ajánlóprogramok hatékony kezelésére terveztek, és amely funkciókat kínál a részvétel ösztönzésére, az ajánlások nyomon követésére és az egész ajánlási folyamat hatékony kezelésére.

A platform segítségével a meglévő alkalmazottak könnyen megismerhetik a vállalatuknál megüresedett pozíciókat, és megoszthatják azokat a hálózatukon belül. Akár valós időben is nyomon követhetik az ajánlásaik előrehaladását, és jutalmat kaphatnak, ha az ajánlott személyt kiválasztják a pozícióra. Ez a játékos megközelítés jelentősen növelheti az alkalmazottak részvételét az ajánlóprogramban.

A RolePoint legjobb funkciói

Automatizálja a jutalmak és ösztönzők kezelését a szervezeten belül, így hatékonyan nyomon követheti az ajánlott jelölteket, és jutalmazhatja az alkalmazottakat minden pozitív ajánlásért.

Szüntesse meg az alkalmazottak ajánlásainak összehangolatlanságát azáltal, hogy az alkalmazottakat a releváns állásokhoz rendeli, és azonnali visszajelzést ad.

Használjon AI-alapú elemzési és gamification modulokat, hogy tovább javítsa a csapatának szóló alkalmazotti ajánlóprogramokat.

A RolePoint korlátai

A felhasználók említették, hogy a Jobvite csomagok drágábbak lehetnek más platformokhoz képest. Néhányan úgy érzik, hogy a költségek nem igazolják a nyújtott szolgáltatásokat és funkciókat.

Korlátozott testreszabási lehetőségek és rugalmasság hiánya a fejlett elemzések és jelentések eléréséhez

RolePoint árak

Egyedi árazás

RolePoint értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

9. GoodHire (A legjobb háttér-ellenőrzéshez és igazoláshoz)

via GoodHire

A GoodHire egy háttér-ellenőrzési platform, amely segít a munkáltatóknak a jelöltek adatainak ellenőrzésében és a toborzási kockázatok csökkentésében. Modern felülete úgy lett kialakítva, hogy automatizálja a háttér-ellenőrzési kérelmek feldolgozását, így néhány kattintással különböző ellenőrzéseket (bűnügyi előélet, foglalkoztatási adatok, referenciák) indíthat el. Ráadásul a kapott információk zökkenőmentesen integrálhatók a népszerű pályázókövető rendszerekbe (ATS), így a háttér-ellenőrzési jelentéseket közvetlenül a meglévő toborzási munkafolyamaton belül indíthatja el és fogadhatja.

A GoodHire legjobb funkciói

Kezdeményezzen különböző háttérellenőrzéseket, beleértve a bűnügyi előélet ellenőrzését, a foglalkoztatás ellenőrzését és a referenciák ellenőrzését.

Átfogó háttér-ellenőrzési jelentéseket kaphat elektronikus formában, így elkerülhető a kézi adatbevitel és időt takaríthat meg.

Integrálja a GoodHire-t az Ön pályázókövető rendszerével (ATS) a zökkenőmentes munkafolyamat és a központosított pályázói információkezelés érdekében.

Végezzen háttérellenőrzéseket a különböző országokból származó jelöltek esetében, biztosítva a regionális szabályozásoknak való megfelelést.

Adatai mindig védve vannak, mivel a GoodHire biztonságos szervereket és iparági szabványoknak megfelelő protokollokat használ a jelöltek érzékeny adatainak védelmére a háttérellenőrzés során.

A GoodHire korlátai

Az árak a háttér-ellenőrzés típusától, összetettségétől és a kért jelentések számától függően változhatnak.

A háttérellenőrzések feldolgozási ideje az ellenőrzés típusától és a nyilvántartások rendelkezésre állásától függően változhat.

A jogi megfelelés bonyolult lehet, és a GoodHire nem biztosít jogi tanácsadást a háttérellenőrzés eredményeivel kapcsolatban.

GoodHire árak

Basic+: 29,99 USD-tól/ellenőrzés

Alapvető: 54,99 dollártól/ellenőrzés

Professzionális: 79,99 USD/ellenőrzés

GoodHire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

10. BambooHR (A legjobb beilleszkedési és HRIS integrációs szoftver)

via BambooHR

A BambooHR egy jól ismert, felhőalapú HR információs rendszer (HRIS), amelyet különböző HR-csapatok működésének racionalizálására terveztek. Ezzel az egyetlen platformmal számos HR-feladatot elvégezhet, beleértve az új munkavállalók beillesztését, az interjúk kezelését és egyéb HR-tevékenységeket. Funkciókat kínál a teljes beillesztési folyamat hatékony kezeléséhez.

Ezenkívül a BambooHR felhasználóbarát felületéről és egyszerű használatáról ismert, így tökéletes megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a manuális HR-folyamatokról vagy az alapvető táblázatokról egy robusztusabb HRIS-rendszerre állnak át.

A BambooHR legjobb funkciói

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat az üdvözlő e-mailek elküldéséhez, az új alkalmazottak adatainak gyűjtéséhez és a feladatok kiosztásához a beilleszkedési folyamat során.

Az új munkavállalók beilleszkedésével kapcsolatos dokumentumokat, például ajánlatleveleket, kézikönyveket és juttatási információkat elektronikus formában, központi helyen tárolhatja és kezelheti.

Használja az e-aláírási funkciókat a dokumentumok aláírásának és jóváhagyásának egyszerűsítéséhez

Kövesse nyomon a legfontosabb beilleszkedési mutatókat, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket

Integrálja a BambooHR-t más HR-rendszerekkel, például bérszámfejtő és juttatásokat biztosító szolgáltatókkal, hogy egységes HR-adatkezelési megoldást kapjon.

A BambooHR korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas nagyon nagy, komplex HR-igényekkel rendelkező szervezetek számára.

Korlátozott testreszabási lehetőségek néhány vállalati szintű HRIS megoldáshoz képest

BambooHR árak

Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

11. Visier (a legjobb elemzéshez és jelentéskészítéshez)

via Visier

A Visier egy hatékony platform, amelyet emberi erőforrás (HR) elemzéshez és munkaerő-elemzéshez terveztek. Túlmutat az alapvető jelentéskészítésen, és fejlett adatelemző eszközöket kínál, amelyek segítenek a szervezeteknek az adatokon alapuló döntések meghozatalában az összes HR-funkcióban, beleértve a toborzást is.

A platform hisz abban, hogy a toborzási és tehetségkezelési csapatok számára olyan üzleti adatokkal kell ellátni, amelyek segítenek nekik javítani a döntéshozatalt és kiküszöbölni a munkaerő-felvétel során felmerülő elfogultságokat.

A Visier ötvözi a személyes és üzleti adatokat, hogy biztosítsa, hogy minden szükséges információ a rendelkezésére álljon a jobb toborzási döntések meghozatalához és a referenciaértékek összehasonlításához, több mint 15 millió alkalmazotti adat és harmadik féltől származó adat alapján.

A Visier legjobb funkciói

Integrálja az ATS, a bérszámfejtési és a teljesítménymenedzsment rendszerekhez hasonló különböző HR-rendszerek adatait, hogy létrehozzon egy központi adatközpontot.

Használja a hatékony irányítópultokat, vizualizációkat és adatelemző eszközöket, hogy betekintést nyerjen a toborzási mutatókba, a munkaerő-trendekbe és a munkavállalói elkötelezettségbe.

Használja ki az AI és a gépi tanulás előnyeit a jövőbeli munkaerő-igények előrejelzéséhez, a potenciális tehetséghiányok azonosításához és a toborzási stratégiák optimalizálásához.

Hasonlítsa össze HR-mutatóit az iparági referenciaértékekkel, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket és a bevált gyakorlatokat.

Használja az adatokból nyert betekintést a stratégiai munkaerő-tervezési döntések, a tehetségfejlesztési kezdeményezések és az utódlás tervezése során.

A Visier korlátai

A platform beállítása és kezelése nem technikai háttérrel rendelkező felhasználók számára bonyolult lehet, ezért egy kis időbe telik, amíg megismerik. A hatékony használathoz alaposan meg kell érteniük az adatelemzést és a vizualizációt.

A meglévő HR-rendszerekkel való adatintegrációhoz további technikai szakértelemre vagy támogatásra lehet szükség, mivel csak korlátozott számú, azonnal használható integráció és plug-in áll rendelkezésre.

Visier árak

Egyedi árazás

Visier értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Kezelje teljes toborzási technológiai eszköztárát a ClickUp segítségével

A megfelelő toborzási eszközök rendelkezésre állása elengedhetetlen a legjobb tehetségek vonzásához manapság. Ez az útmutató 11 alapvető eszközt mutat be, amelyekkel felkészülhet a legjobb toborzási technológiai eszközök felépítésére. Bár több eszközt is bemutattam, ne feledje, hogy az ideális technológiai eszközök nem csak a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök megtalálásáról szólnak. A toborzási technológiai eszközök felépítésekor figyelembe kell vennie a szervezet specifikus követelményeit, erőforrásait és a csapat méretét.

Egy hatékony toborzási technológiai eszközkészlet felépítése befektetés a szervezet jövőjébe. Segít megtalálni és gondozni a konkrét igényeinek megfelelő tehetségeket. Bár mindig választhat pontszerű megoldásokat, dönthet úgy is, hogy az egész toborzási és tehetségkezelési folyamatot a ClickUp, egy all-in-one megoldás segítségével kezeli.

A ClickUp for Human Resources célja az egész HR-folyamat optimalizálása, legyen szó toborzásról, felvételről, a jelöltek adatbázisának kezeléséről, a munkaerő továbbképzéséről vagy a munkáltatói márka építéséről. Egyetlen eszközzel az egész toborzási technológiai eszközkészlet erejét kihasználhatja, és megkönnyítheti HR-csapatai számára az összes információ kezelését egyetlen platformon.

Tehát kezdjen el befektetni a megfelelő toborzási eszközökbe, hogy versenyelőnyt szerezzen. Próbálja ki a ClickUp-ot, és hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot.