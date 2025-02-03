HR-tevékenységek egyszerűsítése: a 10 legjobb alkalmazotti adatbázis-szoftver 2025-ben

Az alkalmazotti adatbázis-szoftver a hatékony HR-tevékenység gerince. A megfelelő eszköz nélkül a HR-csapatok és a vezetők elavult alkalmazotti adatokat dolgozhatnak fel, nehezen tudják nyomon követni a szabadságokat, és pontatlan jelentésekkel küzdenek.

Ezek a HR-szoftvereszközök minden szükséges funkcióval rendelkeznek az alkalmazottak adatainak hatékony tárolásához: alkalmazotti profilok könyvtárát, szervezeti ábrát és önkiszolgáló portált. Emellett egyszerűsítik az alkalmazottak kezelését és védik az érzékeny alkalmazotti adatokat, a személyes adatoktól a képesítésekig és a szabadságokig.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb alkalmazotti adatbázis-szoftverek közül kiválasztott 10 legjobbat. Bemutatjuk azok előnyeit, hátrányait és árait, hogy segítsünk megtalálni az Ön vállalkozásának legmegfelelőbb megoldást! ?

Mit kell keresnie egy jó alkalmazotti adatbázis-szoftverben?

Amikor alkalmazotti adatbázis-kezelő rendszert választ a vállalatához, figyeljen az alábbi kulcsfontosságú funkciókra:

Testreszabási lehetőségek: A testreszabható mezők és jelentési lehetőségek segítségével az alkalmazotti adatbázis szoftvert az Ön HR-szükségleteihez igazíthatja.

HR-dokumentumkezelés: Keressen olyan szoftvert, amely lehetővé teszi az összes alkalmazotti dokumentum digitális tárolását, így azok szükség esetén könnyen megtalálhatók.

Hozzáférhetőség: Mind a vezetők, mind az alkalmazottak könnyen hozzáférhetnek az adataikhoz. A mobil eszközökön is jól működő szoftver lehetővé teszi a csapat számára, hogy bárhonnan frissítsék és megtekinthessék adataikat.

Munkavállalói tudásbázis: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes tárolni a munkavállalók számára fontos dokumentumokat, például a vállalati szabályzatot, képzési anyagokat és kézikönyveket.

Munkavállalói névjegyzék: Egy jó szoftvernek rendelkeznie kell egy részletes munkavállalói névjegyzékkel, ahol egy helyen tárolhatja a kapcsolattartási adatokat, a vészhelyzeti kapcsolattartókat, a munkavégzés helyét és egyéb fontos részleteket.

Elemzés és jelentések: Keressen olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik az adatok elemzését és jelentések készítését, hogy betekintést nyerjen és megalapozott HR-döntéseket hozhasson.

A 10 legjobb alkalmazotti adatbázis-szoftver

Nem minden alkalmazotti adatbázis-szoftver egyforma. Összeállítottunk egy sor kiváló megoldást, amelyekkel egyszerűsítheti HR-tevékenységeit. Fedezzük fel ezek erősségeit, gyengeségeit és árait, hogy megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelőt! ?

Kezelje az összes alkalmazotti adatot és egyszerűsítse a HR-folyamatokat a ClickUp több mint 15 projektnézetével, feladatok automatizálásával és előre megtervezett sablonjaival.

A ClickUp az Ön HR-tevékenységekhez ideális megoldás! Hatékony alkalmazotti adatbázis-eszközöket kínál, amelyek ideálisak a csapat felvételéhez, beillesztéséhez és fejlődésének elősegítéséhez. Több mint 15 testreszabható nézettel ez egy olyan egyedi megoldás, amely az alkalmazottak teljesítményének, elkötelezettségének és fejlődésének nyomon követésére szolgál.

Ez a platform bizalmas adatbázist hoz létre az alkalmazottak információi számára és elősegíti a közvetlen kommunikációt a vezetők és csapattagjaik között.

A ClickUp nem csak a jelöltek adatainak szervezésére szolgál – rendszere az alkalmazások és a kapcsolattartás kezelését is végzi. Előre megtervezett sablonokkal és HR-folyamatok automatizálásával értékes időt takarít meg, és elősegíti a jelöltek toborzási folyamaton való előrehaladását. ?

A ClickUp beilleszkedési megoldása minden szükséges eszközzel ellátja az új alkalmazottakat, hogy a csapat tagjává válhassanak. Ezenkívül a képzési modul nyomon követhető feladatokkal és együttműködési dokumentumokkal egyszerűsíti a folyamatot.

HR-csapata a ClickUp eszközkészletét a következőkre használhatja:

Szervezzen szavazásokat, felméréseket és kéréseket testreszabható űrlapokkal.

Kövesse nyomon a teljesítményt és a munkaterhelést testreszabható irányítópultok segítségével.

Kövesse nyomon az interjúkat, egyéni megbeszéléseket és csapatértekezleteket a naptár segítségével.

Tartsa rendezett állapotban az alkalmazotti adatokat a ClickUp testreszabható tábláinak segítségével.

Ezen felül a ClickUp táblázatos nézet intuitív táblázatok és dinamikus adatbázisok aranybányája, amely mindent kezel, a részletes teendőlistáktól a költségvetésekig és az ügyféladatokig. Az egyéni mezők olyan fontos információkat rögzítenek, mint a prioritások és a feladatok előrehaladása, minimalizálva ezzel a kontextusváltást.

A feladatok, dokumentumok és függőségek összekapcsolásának képessége forradalmi változást jelent. A tömeges feladat-szerkesztés, az adatok exportálása és a nyilvánosan megosztható táblázatok linkjei megkönnyítik a külső partnerekkel való együttműködést.

Kezelje a feladatokat profi módon a szűrési és csoportosítási lehetőségekkel, testreszabhatja a nézetet az oszlopok elrejtésével vagy rögzítésével, és kihasználhatja a drag-and-drop oszlopok erejét az ideális beállítások létrehozásához. ?️

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes automatizálások megvalósítása kihívást jelenthet (de a ClickUp oktatóanyagokkal egyszerűsíti a folyamatot).

A platform funkciói eleinte túlnyomóak lehetnek a navigáció szempontjából.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. BambooHR

A BambooHR egy biztonságos és központosított platform, amely hatékonyan nyomon követi az alkalmazottak adatait. A felhasználóknak ellenőrzést biztosít a műszerfal felett, lehetővé téve a HR-csapatok számára, hogy zökkenőmentesen hozzáadják az alkalmazottak személyes és pénzügyi adatait.

A BambooHR nem csak az adatok tárolására korlátozódik, hanem egyedi jelentéskészítő eszközöket is kínál. A munkavállalói adatbázisban található információk alapján a felhasználók részletes jelentéseket készíthetnek különböző mutatókról, például a munkavállalói fluktuációról, a szolgálati időről és a munkaviszony megszűnésének okairól.

A BambooHR munkaidő- és jelenléti nyomonkövetési funkciókat tartalmaz az alkalmazottak munkaidejének figyelemmel kíséréséhez, megkönnyítve az alkalmazottak kezelését bármely helyről digitális időgazdálkodási eszközök segítségével. Ráadásul a munkaidő-nyilvántartások zökkenőmentes exportálása biztosítja a bérszámfejtés egyszerűsítését. ?

A BambooHR legjobb funkciói

Adatjelentés

Dokumentumok tárolása és kezelése

Több mint 125 integráció, például Checkr és Slack

Munkaidő- és jelenléti nyilvántartás

Mobilalkalmazás

A BambooHR korlátai

A mobilalkalmazás használata nehéz lehet.

Az értesítésekhez további testreszabási lehetőségek hozzáadása előnyös lehet.

BambooHR árak

Kérésre elérhető

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

3. Myhrtoolkit

A Myhrtoolkit egyszerűsíti a HR-tevékenységeket az alkalmazottak adatait, a kinevezésektől a képzési ütemtervekig, kezelésével. HR-dokumentumkezelő szoftvere egyszerűsíti a fontos HR-dokumentumok kiadását, nyomon követését és biztonságos tárolását. ?

A platform alkalmazotti dokumentumkezelő könyvtára központi helyként szolgál az összes vállalati dokumentum tárolására és megosztására. Az egyéni alkalmazotti fájloktól, mint a szerződések, önéletrajzok és személyazonosító okmányok, a szélesebb körű HR-dokumentációig, mint a kézikönyvek, munkaköri leírások és fegyelmi intézkedések – mindent egy hozzáférhető helyen rendszerez.

Ráadásul a rendszer frissítését és naprakésszé tételét is könnyedén elvégezheti, köszönhetően az elavult dokumentumok egyszerű archiválásának.

A Myhrtoolkit emellett számos eszközt kínál az üdülések tervezéséhez, a távollétek kezeléséhez és a részletes jelentések készítéséhez, egyszerűsítve ezzel a HR-döntéshozatali folyamatokat.

A Myhrtoolkit legjobb funkciói

Tömeges adatkezelés

HR jelentéskészítő eszközök

Dokumentumkezelő könyvtár

Egyszerű archiválás

Távollét nyomon követése

A Myhrtoolkit korlátai

A szoftver intuitívabb is lehetne.

További szűrési lehetőségek hozzáadása előnyös lehet.

Myhrtoolkit árak

0–5 alkalmazott: 29 USD/hó

6-10 alkalmazott: 46 USD/hó

11–20 alkalmazott: 92 USD/hó

21-50 alkalmazott: 168 USD/hó

50–100 alkalmazott: 221 USD/hó

101–150 alkalmazott: 341 USD/hó

151–200 alkalmazott: 390 USD/hó

201–400 alkalmazott: 484 USD/hó

401+ alkalmazott: Kapcsolatfelvétel után elérhető

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Myhrtoolkit értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

4. Freshservice

A Freshservice egy felhőalapú ügyfélszolgálati megoldás, amely egyszerűsíti az IT-műveleteket. Fő funkcióján túl számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek jelentősen racionalizálják a HR-műveleteket.

Az egyik kiemelkedő funkciója a tudásmenedzsment, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tudásbázist építsenek fel az incidensek és problémák megoldásaival. Ez az erőforrás lehetővé teszi a technikusok és az alkalmazottak számára, hogy egyszerű kereséssel gyorsan megoldják kérdéseiket. ?

A Freshservice Munkavállalói beilleszkedés modulja segít a HR szakembereknek a beilleszkedési kérelmeket közvetlenül az önkiszolgáló portálról kezdeményezni. Ez magában foglalja a beilleszkedési űrlapok egyidejű elküldését a felettesnek és a munkavállalónak. Ezenkívül a modul nyomon követi a kérelem előrehaladását, emlékeztetőket küld és tömeges munkavállalói beilleszkedést hajt végre.

A Freshservice legjobb funkciói

Zökkenőmentes munkavállalói beilleszkedés

Tudásbázis

HR munkafolyamatok automatizálása

Felhőalapú menedzsment

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a Microsoft Teams.

A Freshservice korlátai

Az automatizálási funkció több folyamatot is magában foglalhat.

A kezdeti beállítás kissé bonyolult lehet.

Freshservice árak

Starter: 19 USD/hó

Növekedés: 49 USD/hó

Pro: 95 USD/hó

Vállalati: 119 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Freshservice értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

5. GoCo

A GoCo egyszerűsíti a HR-tevékenységeket azáltal, hogy az összes lényeges folyamatot és adatot egy kényelmes helyen gyűjti össze. ?

A MagicDocs technológia lehetővé teszi az összes dokumentum testreszabását, kitölthetővé és aláírhatóvá tételét, sőt, azokból jelentések készítését is. A MagicDocs emellett olyan adatokat is tárol, amelyek automatikusan megjelenhetnek a jövőbeli dokumentumokban, így a HR-munka zökkenőmentesebbé és kezelhetőbbé válik.

A GoCo HRIS áttekintést nyújt az összes dokumentumról, így könnyen nyomon követhető a teljesítés állapota. A drag-and-drop workflow builder egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a felvételi csomagok létrehozása, az új alkalmazottak bevezető képzése és a felmondási ellenőrzőlisták kezelése.

A munkaidő-nyilvántartó eszköz segít az alkalmazottaknak a munkaidő rögzítésében és a munkaidő-nyilvántartás elküldésében. Ezenkívül a platform támogatást nyújt a szabadságolási szabályok kezelésében, beleértve a szabadság felhalmozását, igénylését és jóváhagyását.

A GoCo legjobb funkciói

Egyszerű dokumentumkezelés a MagicDocs segítségével

Felhasználóbarát felület

Automatizált felvételi és beilleszkedési munkafolyamat

Bérszámfejtés

HRIS a magas szintű folyamatok áttekintéséhez

A GoCo korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okoz a szoftver megtanulása.

Bizonyos funkciók még finomításra szorulnak.

GoCo árak

5 dollár/hó/alkalmazott áron kezdődik

Egyedi árak kérésre rendelkezésre állnak.

GoCo értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

6. Zoho People

A Zoho People egy felhőalapú alkalmazotti adatbázis-szoftver, amelyet a globális munkaerő-menedzsment egyszerűsítésére terveztek. Hasznos funkciókkal rendelkezik, mint például a beépített PTO-követés, az egyszerű műszakbeosztás és az alkalmazottak teljesítményének kezelésére szolgáló eszközök. ?️

A platform központosított áttekintést nyújt minden alkalmazott adatairól, típus, hely, szerepkör és tapasztalati szint szerint rendezve. Egyszerű drag-and-drop műveletekkel új űrlapokat és lapokat adhat hozzá, így tovább személyre szabhatja a rendszert. A szabadságtípusok is rugalmasan igazíthatók a szervezet konkrét igényeihez.

A Zoho People önkiszolgáló alkalmazotti portállal és fájlmegosztási funkciókkal rendelkezik. Az alkalmazottak bárhonnan feltölthetik a fontos dokumentumokat, és bármikor frissíthetik személyes adataikat, például címüket és elérhetőségüket, így mindenki könnyen kapcsolatban maradhat és szervezett maradhat.

A Zoho People legjobb funkciói

Teljesítménykövetés

Alkalmazottak önkiszolgálása

Adatszinkronizálás és integritás

PTO nyomon követés

Több üzleti egység egyszerű kezelése

A Zoho People korlátai

A értesítések felhasználói felülete javításra szorul.

Nincs elérhető csevegési és hívási lehetőség.

Zoho People árak

Essential HR: 1,4 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 2,21 USD/hó felhasználónként

Prémium: 3,31 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 4,97 USD/hó felhasználónként

People Plus: 9,94 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Zoho People értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

7. Oracle HCM

Az Oracle Fusion Cloud HCM egy átfogó felhőalapú megoldás, amely összeköti a szervezeten belüli összes HR-folyamatot. Ez egy hatékony eszköz a globális HR-tevékenységek tervezéséhez, kezeléséhez és fejlesztéséhez, mindezt egyetlen adatforrásból.

Ez a platform elősegíti az okosabb döntéshozatalt, személyre szabja az alkalmazottak élményét, és alkalmazkodó munkafolyamatokat kínál, amelyek az Ön igényeivel együtt növekednek. Az HR-folyamatok összekapcsolása mellett kiválóan alkalmas a legjobb tehetségek vonzására, a termelékenység növelésére és a teljes tehetségmenedzsment életciklus során megalapozott döntések meghozatalára. ?

A toborzástól és a felvételtől a teljesítménymenedzsmentig, a karrierfejlesztésig és az utódlás tervezésig – minden egy helyen történik. A kész és testreszabható elemzésekkel pedig könnyedén nyomon követheti, összehangolhatja és cselekedhet a munkaerővel kapcsolatos fontos információk alapján.

Az Oracle HCM legjobb funkciói

Testreszabható munkafolyamatok

Tehetségmenedzsment

Hatékony bérszámfejtés

Skálázható platform

Részletes HCM-elemzések

Az Oracle HCM korlátai

A felhasználói felület lehetne intuitívabb.

További testreszabási lehetőségek hozzáadása előnyös lenne.

Oracle HCM árak

Kapcsolatfelvétel után elérhető

Oracle HCM értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4/5 (60+ értékelés)

8. Worknice

Worknice a GetApp-on keresztül

A Worknice biztonságos, all-in-one alkalmazotti adatbázis-szoftvert kínál, amely egyszerűsíti az alkalmazottak adatainak nyomon követését. Ez a platform lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy összegyűjtsék, rendszerezzék és válogassák a fontos alkalmazotti információkat. Teljes ellenőrzést biztosít a vállalkozásoknak a központosított, globálisan elérhető adatok felett. ?

A Worknice mindent lefed, a munkavállalók és alvállalkozók gyors beillesztésétől az alkalmazotti adatok egységesítésén és a változások kezelésén át az HR-folyamatok automatizálásáig. Modern eszközökkel rendelkezik, amelyek biztosítják a politikák, képesítések és jóváhagyások hatékony megfelelési kezelését.

A platform egyszerűsíti a dokumentumkezelést azzal, hogy lehetővé teszi a fontos HR-dokumentumok online létrehozását, nyomon követését és tárolását. A szoftver dokumentumai dinamikus mezőkkel is rendelkeznek, amelyek automatikusan kitöltik a személyre szabott alkalmazotti adatokat, mint például a nevek, a helyszínek vagy a fizetési gyakoriság.

A Worknice legjobb funkciói

Biztonságos és szervezett HR-adatbázisok

Egyszerű alkalmazotti dokumentumkezelés

Automatizált dokumentumkézbesítés

Számos HR-sablon

Gyors beilleszkedés

A Worknice korlátai

A jelentéselemző funkció továbbfejlesztésre szorul.

A szoftver testreszabási lehetőségei korlátozottak lehetnek.

Worknice árak

Alapvető szolgáltatások: 4,8 USD/hó

Prémium: Kapcsolatfelvétel után elérhető

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Worknice értékelések és vélemények

G2: 5/5 (15+ értékelés)

Capterra: 5/5 (10+ értékelés)

9. Rippling

A Rippling biztonságban tárolja az összes alkalmazotti adatot, és gondoskodik arról, hogy minden folyamatosan frissüljön, a betölthető pozícióktól az új alkalmazottakig. Lehetővé teszi az adatok, például az egyéni mezők, dokumentumok és pénznemek testreszabását az adott munkavégzési helynek megfelelően. ?️

Legyen szó egyszerű feladatok automatizálásáról, mint például az új munkavállalók beillesztésével kapcsolatos e-mailek küldése, vagy összetett, több lépésből álló jóváhagyási folyamatok összehangolásáról láncolt munkafolyamatok segítségével, a Rippling mindezt kódolás vagy IT-támogatás nélkül végzi el.

A Rippling számos fontos HR-funkciót is ellát, például teljesítménymenedzsmentet, globális bérszámfejtést, juttatásokat és jelenléti nyilvántartást. Emellett előre elkészített munkafolyamat-sablonok könyvtárát is kínálja. Ezeket azonnal felhasználhatja, vagy pontosan az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja.

A Rippling legjobb funkciói

Automatizált, szerepkörökön alapuló és rugalmas jogosultságok

Több száz sablon

Kód nélküli feladat-automatizálás

Automatizált toborzás

Globális bérszámfejtés

Rippling korlátai

Az ügyfélszolgálat javításra szorul

A platform keresési funkciója nem annyira fejlett.

Rippling árazás

Kapcsolatfelvétel után elérhető

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)

10. Dayforce

A Ceridian Dayforce HCM egy átfogó, globális megoldás a humán tőke menedzsmenthez, amely segíti a HR-osztályokat a munkavállalók teljes pályafutásának irányításában, a toborzástól a kilépésig. A HR-t, a bérszámfejtést, a juttatásokat, a munkaerőt és a tehetségmenedzsmentet egyetlen, zökkenőmentes alkalmazásba integrálja. ?

A platform valós idejű hozzáférést biztosít az összes HR-adathoz egy helyen, megkönnyítve az ideális jelöltek felkutatását és felvételét, a munka és a magánélet egyensúlyát elősegítő ütemtervek kidolgozását, az alkalmazottak fejlődésének elősegítését, a kifizetések kezelését és a juttatások adminisztrációjának felügyeletét.

A Dayforce HCM az alkalmazottak életét is egyszerűbbé teszi. A felhasználóbarát önkiszolgáló portál segítségével önállóan elvégezhetik a rutin feladatokat, így a HR-munkatársaknak több idejük marad a fontosabb kezdeményezésekre.

A Dayforce legjobb funkciói

Egyszerű jelölt-beillesztés

Önkiszolgáló portál

Bérszámfejtés

Felhasználóbarát felület

Valós idejű jelentések

A Dayforce korlátai

Az egyéni jelentések létrehozása kissé időigényes lehet.

Az ügyfélszolgálat javításra szorul

Dayforce árak

Kapcsolatfelvétel után elérhető

Dayforce értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (900+ értékelés)

Maximalizálja a HR-folyamatok hatékonyságát a legkiválóbb alkalmazotti adatbázis-szoftverrel

Könnyítse meg HR-csapatának munkáját ezekkel a 10 legjobb alkalmazotti adatbázis-szoftverrel. Nincs többé váltogatás több alkalmazás között – tárolja az összes alkalmazotti adatot egy helyen, a felvételtől a kilépésig.

Átfogó HR- és projektmenedzsment megoldást keres egy csomagban? Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Használja ki a számos ingyenes SOP-sablont, az AI-asszisztenst a zökkenőmentesebb HR-műveletekhez és a különböző HR-folyamatkezelő eszközöket, amelyek minden lépésnél biztosítják a sikert. ✨