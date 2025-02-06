A 20 legjobb kilépési interjú kérdés

A munkavállalói fluktuáció soha nem jó hír. Amellett, hogy negatív hatással van a vállalkozásra, a HR-osztály és Ön által az új munkavállalók toborzására, képzésére és termelékenységük javítására fordított idő és energia miatt is jelentős veszteséget jelent.

Bár bizonyos mértékű fluktuáció normális, a magas fluktuációs arányok mélyebb problémára utalhatnak. A növekvő lemondások mögötti okok feltárásának jó módja a hatékony kilépési interjúk lefolytatása.

A kilépési interjúk értékes eszközök ahhoz, hogy megértsük, mi az igazi oka annak, hogy egy alkalmazott úgy döntött, hogy távozik. Gyakran előfordul, hogy a kilépési interjúk során őszinte visszajelzést kapunk a vállalati kultúráról, rejtett problémákról, valamint egyedi perspektívát az alkalmazottak tapasztalatairól.

Ezeket azonban gyakran nem használják ki teljes mértékben, és egyes szervezetek teljesen kihagyják a kilépési interjúkat.

A hatékony kilépési interjú folyamat megvalósításához olvassa el a 20 legjobb kilépési interjú kérdést és a legjobb gyakorlatokat ezeknek az interjúknak a felállításához.

Mi az a kilépési interjú?

A kilépési interjú egy hivatalos találkozó, amely általában a szervezet HR-vezetője vagy HR-képviselője és a kilépő munkavállaló között zajlik. Az interjúban feltett kérdések célja, hogy megértsük, miért távozott a munkavállaló, milyen tapasztalatai vannak a szervezettel, és milyen visszajelzéseket tud adni a munkahelyi kultúra vagy a munkakörnyezet javítására.

A kilépési interjúkat általában röviddel azután ütemezik, hogy a munkavállaló benyújtotta hivatalos felmondási nyilatkozatát, de a felmondási idő alatt bármikor le lehet őket folytatni. A kilépési interjúk fontos részét képezik a hatékony HR-menedzsment gyakorlatnak.

Miért fontosak a kilépési interjúk?

A kilépési interjúk több okból is elengedhetetlen részét képezik a munkavállalók távozási folyamatának:

Betekintés a munkavállalói tapasztalatokba : Ismerje meg a munkavállaló távozásának valódi okait, különösen akkor, ha azok a munkaviszonyuk alatt nem voltak hajlandók azokat elárulni.

Azonosítsa a mintákat: Ha több alkalmazottól gyűjt részletes visszajelzéseket a kilépésükről, az segíthet a szervezetnek felismerni azokat a mintákat vagy problémákat, amelyek negatív hatással lehetnek rájuk.

A munkavállalói megtartás növelése: A kilépési interjúkból nyert betekintés segíthet a vezetőknek megérteni, hogyan lehet javítani a folyamatokat, A kilépési interjúkból nyert betekintés segíthet a vezetőknek megérteni, hogyan lehet javítani a folyamatokat, a munkahelyi és csapatkultúrát , valamint a vezetési gyakorlatokat, többek között a munkavállalói morál és a megtartás növelése érdekében.

Ha kihagyja a kilépési interjúkat vagy sietve végzi el őket, akkor elszalasztja a lehetőséget, hogy kritikus visszajelzéseket kapjon, amelyek rejtett problémákat tárhatnak fel. Ha ezek a problémák továbbra is fennállnak és nem kezelik őket, akkor kockáztatja, hogy több képzett alkalmazottat veszít el.

Fontos, hogy a kilépési interjúkat türelemmel, nyitottsággal és empátiával folytassuk. Mindenki másképp éli meg a vállalatnál végzett munkáját, és egy kilépő munkavállaló nem mindig mond pozitív dolgokat a szervezetről vagy akár rólad.

Arra is fel kell készülnie, hogy a távozó munkavállalók hallgatnak és nem adnak egyértelmű válaszokat. Akárhogy is legyen, nyugodtan hallgassa meg őket, és ne feledje, hogy a cél az, hogy megértse és finoman ösztönözze őket őszinte válaszok adására, nem pedig az, hogy védekezzen vagy olyan kérdéseket tegyen fel, amelyek kényelmetlenek az interjúalany számára.

20 kilépési interjú kérdés, amit fel kell tenni az alkalmazottaknak

Miután áttekintettük az alapokat, íme egy lista a kilépési interjún feltehető kérdésekből, amelyeket feltehetsz a távozó munkavállalóknak, hogy megértsd, mi áll a döntésük hátterében. Tekintsd az alábbi listát sablonként, amelyet a munkavállaló szerepe, teljesítménye és korábbi beszélgetéseitek alapján testreszabhatsz.

A távozás okai

Mi volt az elsődleges oka annak, hogy felmondott? Egy jobb lehetőség, karrierje stagnálása, a munka és a magánélet egyensúlya stb. volt? Voltak olyan konkrét események, amelyek befolyásolták a távozási döntését? Le tudná írni őket? Talált olyan vállalati politikát vagy gyakorlatot, amely valamilyen szempontból problémásnak tűnt?

Munkahelyi elégedettség

Melyek voltak a munkád legkielégítőbb és legörömtelibb aspektusai? Melyik aspektusait szerette a legkevésbé a munkájában?

Kapcsolatok a vezetőkkel és a munkatársakkal

Írja le általános kapcsolatát munkatársaival. Tudna példákat hozni pozitív/negatív tapasztalatokra? Írja le a közvetlen felettesével való kapcsolatát. Tudna példákat hozni pozitív/negatív tapasztalatokra? Képes volt könnyedén együttműködni és dolgozni kollégáival?

Vállalati kultúra

Írja le véleményét a vállalati kultúráról és a munkavállalói juttatásokról Hogyan hatottak a vállalat küldetése és értékei a szakmai életére? A vállalati kultúra szerepet játszott a távozásodban? Sikerült egészséges egyensúlyt teremtenie a magánélete és a szakmai kötelezettségei között?

Munkavállalók beillesztése és képzése

Ön szerint a beilleszkedési folyamat alapos és jól szervezett volt? Úgy találta, hogy a kezdeti képzés hatékonyan felkészítette a munkaköri feladatokra? Mennyi időbe telt, amíg a HR-képviselő és a csapattagok segítségével beilleszkedett a vállalatba? Zökkenőmentes folyamat volt?

Fizetés és juttatások

Mennyire volt elégedett a javadalmazási csomagjával? Elégedett volt a fizetésemelések gyakoriságával?

Növekedési és fejlődési lehetőségek

Kapott-e lehetőséget karrierje és készségei fejlesztésére a munkaviszonyának ideje alatt? Hogyan értékelné a vállalat készségfejlesztési programjait? Kapott egyértelmű utasításokat és útmutatást karrierfejlesztési céljainak eléréséhez?

A kilépési interjú végén érdemes megkérdezni a munkavállalót, hogy van-e javaslata vagy ötlete a fejlesztésre. Előfordulhat, hogy a munkavállalók eredeti, átgondolt ötleteket osztanak meg, amelyeket a jövőben megvalósíthat.

Ezek a kilépési interjúkérdések arra szolgálnak, hogy részletes visszajelzést kapjon a munkavállaló szervezetnél szerzett tapasztalatairól, valamint arról, hogy hatékonyak-e vállalatának erőfeszítései egy boldog, egészséges és produktív munkahely megteremtése érdekében.

Különösen a vállalati kultúrára és a jelenlegi alkalmazottakkal, kollégákkal és vezetőkkel való kapcsolatokra vonatkozó kérdések segíthetnek kiemelni a munkahelyi dinamikával, a vezetési gyakorlatokkal és a csapat kohéziójával kapcsolatos alapvető problémákat.

Profi tipp💡 : Használja a ClickUp beépített AI asszisztensét, a ClickUp Brain -t, mint brainstorming partnert, hogy egyszerű utasítások segítségével készítsen kilépési interjú kérdéseket. Ez időt takarít meg és segít egy átfogó kérdésgyűjtemény létrehozásában a kilépési interjú alapos lebonyolításához.

Állítson össze egy átfogó listát a kilépési interjúkérdésekről, hogy felmérje a munkavállalók tapasztalatait a szervezetével kapcsolatban a ClickUp Brain, egy AI írási asszisztens segítségével.

Hogyan lehet sikeres kilépési interjút lefolytatni?

Az Aberdeen kutatási jelentése szerint csak körülbelül 29% -a vállalatoknak van strukturált kilépési stratégiája.

A kilépési interjú elhagyásával a szervezetek nagy része értékes lehetőségeket szalaszt el, amelyekkel megérthetik az alkalmazottak véleményét, és betekintést nyerhetnek a csapat dinamikájába és a vezetési stílusokba.

A hatékony távozási stratégia magában foglalja a jól felépített kilépési interjú folyamatot. Íme néhány irányelv:

1. Válassza ki a megfelelő interjú formátumot

Döntsd el, milyen formátumot szeretnél használni a kilépési interjúkhoz. Legyen rugalmas, kényelmes és a munkavállalók számára hozzáférhető. Több interjúformátum közül választhatsz, attól függően, hogy mi a legjobb módszer a munkavállalók arra ösztönzésére, hogy elfogulatlan visszajelzést adjanak.

Személyes interjúk : Ezek az interjúk kiválóan alkalmasak mélyreható beszélgetések lefolytatására, és lehetővé teszik a finomabb testbeszéd és arckifejezések észlelését. Emellett gyors válaszokat kaphat a kiegészítő kérdésekre is.

Telefonos interjúk: Ebben a rugalmas formátumban a távozó munkavállalók egy általuk választott kényelmes környezetben vesznek részt az interjún, ami ösztönözheti őket arra, hogy őszintébbek legyenek a visszajelzéseikkel.

Videotalálkozók : A videohívások ötvözik a személyes és a távoli kommunikáció előnyeit.

Online felmérések: Ez egy hatékony módszer visszajelzések gyűjtésére, és sok alkalmazottnak elküldhető. Az anonimitás őszintébb válaszokat eredményezhet, de hátránya, hogy nem ad részletes információkat, és sok volt alkalmazott figyelmen kívül hagyhatja a felmérést.

Profi tipp💡: Használja a ClickUp kilépési interjút a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtéséhez.

Töltse le ezt a sablont ClickUp kilépési interjú sablon

2. Válassza ki a megfelelő időpontot

Szeretne konstruktív visszajelzéseket gyűjteni az alkalmazottaktól? A legjobb, ha a kilépési interjúkat nem közvetlenül a felmondás benyújtása után vagy túl közel az utolsó munkanaphoz ütemezi.

A munkavállalók a felmondás után még mindig feldolgozzák döntésüket és komplex érzelmekkel küzdenek. Ha a kilépési interjút az utolsó napjukra ütemezzük, akkor túl siettetve érezhetik magukat ahhoz, hogy konstruktív és őszinte visszajelzést adjanak.

A Havard Business Review szerint a kilépési interjúk legjobb időpontja a felmondás dátuma és a munkavállaló utolsó munkanapja között félúton van. Ekkor a munkavállalók már feldolgozták a távozásról szóló döntésüket, és még mindig betartják a felmondási időt.

3. Készítsd elő a megfelelő kérdéseket

Készítsen elő értelmes kérdéseket, amelyeket a beszélgetés során feltehet. Döntse el, hogyan fogja őket felépíteni anélkül, hogy tolakodónak vagy helytelennek tűnne.

Használja a fenti listát, majd egészítse ki a munkavállaló szerepére, munkaköri leírására, teljesítményére és korábbi visszajelzéseire vonatkozó kontextusbeli ismeretekkel, hogy a kilépési interjú értelmes legyen.

Vannak azonban olyan kérdések, amelyeket kerülni kell. Íme néhány példa arra, mit ne kérdezzen egy kilépési interjú során:

Mit ne kérdezzen Miért Mit kérdezzen helyette Személyes okok miatt távozik? Ez tolakodó, és kevésbé ad lehetőséget a munkavállalónak, hogy kényelmesen válaszoljon. Van-e konkrét ok, ami befolyásolta a távozási döntését? Munkahelyi vagy egyéb ok? Túl nagy volt a munkaterhelés? Arra utal, hogy a munkavállaló alkalmatlansága miatt távozik Hogyan értékelné a munkaterhelést, és hogyan lehetne javítani rajta? Milyen fizetést ajánlott az új vállalat? Ez a kérdés irreleváns és tolakodó. A fizetési csomagod versenyképes volt az iparági szabványokhoz képest?

Profi tipp💡: Használjon kilépési interjú sablonokat, hogy jól felépített, értelmes interjúkérdéseket állítson össze, és őszinte beszélgetést folytasson, amelyből azok is tanulhatnak, akik maradnak. *

4. Hozzon létre egy munkafolyamatot a kilépési interjúkhoz

A kilépési interjú folyamatának bevezetése lehetővé teszi a HR-vezetők számára, hogy egyszerűsítsék a munkavállalók kilépési folyamatát és szisztematikusan gyűjtsenek adatokat.

Egyszerűen használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy létrehozzon egy listát a kilépési interjú folyamatának minden egyes lépéséhez. A feladat szakaszai között szerepelhet a „Felkészülés”, „Ütemezés” és „Kérdésbank létrehozása” stb. Minden lista alatt hozzon létre alfeladatokat, amelyek az egyes szakaszok teendőit tartalmazzák. Rendelje ezeket a teendőket a határidőkkel együtt a megfelelő HR-csapat tagjaihoz.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy a kilépési interjúval kapcsolatos feladatokat különböző kategóriákba sorolja, így biztosan semmi sem marad ki.

Profi tipp 💡: Nehéz lehet minden jelölt számára külön kilépési interjú folyamatot kidolgozni. Használja a ClickUp interjú folyamat sablonját a feladatok szervezéséhez, az ütemtervek kijelöléséhez és a kilépési interjú folyamat különböző szakaszainak nyomon követéséhez. A sablon használatának előnyei kilépési és maradási interjúk esetén: Szerkezetet és következetességet biztosít az interjúfolyamatnak

Biztosítja, hogy minden jelölt ugyanazt az élményt kapja

Segít megtervezni, tesztelni és optimalizálni a tapasztalatot a megfelelő kilépési interjú kérdésekkel

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy szabványosított kilépési interjú folyamatot a ClickUp interjú folyamat sablonjával

5. Használjon HR szoftvert a kilépő munkavállalók folyamatának egyszerűsítéséhez

Használja a ClickUp HR-t, egy all-in-one termelékenységi eszközt, amely segít kezelni a kilépési folyamat különböző aspektusait.

Például hozzon létre egy részletes folyamatot a munkavállalók visszajelzéseinek rögzítésére, a válaszok elemzésére és a cselekvési tervek végrehajtására a ClickUp Docs segítségével .

Kérje meg csapattagjait, hogy tegyenek javaslatokat, és dolgozzanak együtt a Docs-ban egy átfogó folyamat útmutató elkészítésén.

Dolgozzon együtt a HR-csapat tagjaival, hogy létrehozzanak egy központi adattárat, ahol a ClickUp Docs segítségével rögzíthetik a kilépési interjúk fontos információit.

A ClickUp feladatellenőrző listájával sorolja fel mindazt, amit egy távozó munkavállalónak el kell végeznie a kilépési folyamat lezárásához.

Adja át azoknak a munkavállalóknak, akik benyújtották felmondásukat, hogy minden egyes pontot bejelölhessenek, amint teljesítették. Így nyomon követheti és biztosíthatja, hogy minden kilépési formalitás teljesüljön.

Használja a ClickUp feladatlistákat, hogy nyomon kövesse az alkalmazottak távozása során elvégzendő összes tevékenységet és formalitást

6. Elemezze a visszajelzéseket

A kilépési interjú befejezése után elemezze a munkavállalók válaszait, és vonja le belőlük a következtetéseket. Ezzel mélyebb betekintést nyerhet abba, hogy mi motiválja a szervezetét. Emellett ezzel jelzi a munkavállalóknak, hogy véleményük fontos.

Ha jól csinálja, akkor betekintést nyerhet a következőkre:

Mi működik és mi nem működik a szervezeten belül?

Rejtett kihívások és lehetőségek

Hogyan néz ki a versenykörnyezet? Melyik vállalatokhoz valószínűbb, hogy elvésznek az alkalmazottai?

A sikeres kilépési interjú segít abban, hogy a kapcsolatot pozitív hangnemben zárja le. Egy kiváló kilépési interjú a távozó alkalmazottakat is a vállalat támogatóivá teheti.

A ClickUp Brain elemzi a munkavállalók visszajelzéseit, és azokat cselekvésre késztető tételekké összegzi. A szervezet vezetői ezeket a tételeket fontossági sorrendbe állíthatják, hogy megoldják a munkahelyi környezet kritikus problémáit, és jobb kultúrát építsenek ki.

A kilépési interjúból nyert betekintés gyakorlatba ültetése

A mai tudásmegosztáson alapuló gazdaságban a magasan képzett, motivált alkalmazottak hajtják a szervezetek sikerét. A humánerőforrás-menedzsment és az üzleti vezetőknek meg kell érteniük, hogy ezek a keresett alkalmazottak miért maradnak, miért távoznak, és hogyan kell a szervezetnek változnia ahhoz, hogy vonzóbbá váljon számukra. Egy jól átgondolt interjú mindhárom szempontból visszajelzést ad.

1. Gyűjtsd össze és rendszerezd a visszajelzéseket

Összesítse több kilépési interjú eredményeit egy helyen. Használjon szabványos formátumot az adatok rendszerezéséhez és bemutatásához az érdekelt felek számára.

Használja a ClickUp adatelemzési eredmények sablonját több forrásból származó adatok rögzítéséhez és rendszerezéséhez. Ez egy egységes formátumot biztosít, amely megkönnyíti az adatok vizuális bemutatását és azonosítja a trendeket vagy mintákat.

A kilépési interjú sablonja egységes formátumot biztosít az elemzéshez, így garantálva az adatok konzisztenciáját.

Töltse le ezt a sablont Rendezze el a kilépési interjú adatait, és mutassa be azokat vizuálisan vonzó módon a ClickUp adatelemzési eredmények sablonjának segítségével.

2. Elemezze az adatokat

Osztja kategóriákba a kilépési interjú válaszait. Ezek közé tartozik a munka és a magánélet egyensúlya, a fizetéssel/javadalmazással kapcsolatos kérdések, a munkával való elégedettség, a készségek kihasználása, a munkakörnyezet és még sok más.

Még jobb, ha a válaszokat elemezheti és az adatokat lehetőség szerint számszerűsítheti, hogy azonosítsa az ismétlődő mintákat vagy trendeket – például azt, hogy egy adott kérdés milyen gyakorisággal merül fel.

Profi tipp💡: Használjon fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciókkal rendelkező munkavállaló-kezelő szoftvert a kilépési interjúk adatainak rögzítéséhez. Keressen olyan szoftvert, amely interaktív irányítópulttal rendelkezik, hogy a sikermutatókat és a KPI-ket különböző formátumokban tudja bemutatni, így a HR-csapatok gyorsan megérthetik a kritikus információkat.

3. Azonosítsa a legfontosabb problémás területeket

A problémák kategorizálása segíthet a fejlesztendő területek fontossági sorrendjének megállapításában, az alkalmazottak tapasztalataira és elégedettségére gyakorolt hatásuk alapján. A legfontosabb problémás területek közé tartozhatnak a stresszes munkakörnyezet, a kiégés, a mikromanagement és a mérgező munkakörnyezet.

Profi tipp💡: Használjon teljesítményértékelő szoftvert , hogy azonosítsa a munkavállalók válaszaiban visszatérő témákat. Ez értékes információforrás lehet a problémás területek azonosításához.

4. Dolgozzon együtt az érdekelt felekkel egy cselekvési terv kidolgozásában

Ossza meg a kilépési interjúkból nyert adatait a legfontosabb érdekelt felekkel, hogy azok is megismerjék a szervezeten belüli mélyen gyökerező problémákat. Ha vannak olyan kérdések, amelyek általában nem kerülnek napvilágra, akkor működjenek együtt egy átfogó cselekvési terv kidolgozásában, amelynek segítségével a ClickUp Docs segítségével megoldhatják azokat.

A közös élő szerkesztésnek köszönhetően csapata és az érdekelt felek valós időben módosíthatnak, verziókezelést adhatnak hozzá, valamint megjegyzéseket rendelhetnek hozzá és oldhatnak meg ugyanazon az oldalon.

A kilépési felmérések eredményei alapján készítsen mintakérdéseket a kilépési interjúkhoz, tesztelje őket egy kis csoporton, majd optimalizálja a folyamatot.

Határozza meg a kiemelt és kevésbé fontos kérdéseket, és készítsen strukturált tervet azok fázisok szerinti kezelésére. Határozza meg az egyes intézkedésekhez tartozó szerepeket, felelősségeket és határidőket.

Például a humánerőforrás-csapat és az osztályvezetők kidolgozhatnak egy tervet a munka és a magánélet egyensúlyával kapcsolatos panaszok kezelésére, amelynek keretében rugalmas munkarendeket vezetnek be, és a következő három hónapban 50%-os bevezetési arányt érnek el.

5. Célokat tűzz ki és kövesd nyomon azok elérését

Használja a ClickUp Goals funkciót, hogy nyomon követhető célokat hozzon létre minden egyes teendőhöz. A haladás összesítési formátum segítségével több kapcsolódó cél haladásának százalékos arányát is megjelenítheti. Például a magas stresszű környezetek kategóriába tartozó célok a következők lehetnek:

1. cél: A munkavállalók stresszszintjének 25%-kal történő csökkentése

2. cél: Három egészségügyi cél megvalósítása a következő negyedév végéig

3. cél: A kiégéses esetek számának 30%-os csökkentése a következő év elejéig

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI-kig, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról

6. Végrehajtási intézkedések, nyomon követés és értékelés

Végezze el az akcióterv minden elemét a menetrend szerint. Ellenőrizze a felelős csapatokkal, hogy rendelkeznek-e elegendő erőforrással a feladatok elvégzéséhez.

Folyamatosan figyelemmel kísérje az egyes változások előrehaladását, és mérje fel azok hatékonyságát a munkavállalók folyamatos visszajelzései alapján. Használja fel a visszajelzésekből nyert információkat az akcióterv módosításához és a megfelelő kilépési interjúkérdések optimalizálásához.

Profi tipp 💡: A utódláskezelési programok integrálása a munkahelyi kultúrába lehetőséget teremt a nagy potenciállal rendelkező alkalmazottak számára, hogy vezető pozíciókat töltsenek be. Az ilyen előrelépési lehetőségek segítenek az alkalmazottaknak elképzelni a szervezetnél várható hatékony jövőt, javítva ezzel az alkalmazottak megtartási arányát.

Alakítsd át kilépési interjúidat a szervezeti változás hatékony motorjaivá!

A kilépési interjúk nem csupán egy utolsó beszélgetés a távozó munkavállalók és a szervezet között. Átgondolt kilépési interjúkérdések segíthetnek abban, hogy értelmes és befogadó munkahelyet teremtsen a jelenlegi és jövőbeli munkavállalók számára.

A hatékony kilépési interjú folyamat megtervezésének legjobb módja olyan eszközök használata, mint a ClickUp, amelyek segítenek minden szempontot megszervezni, központosítani, kezelni és racionalizálni.

A platform számos funkciót kínál a feladatok kezeléséhez, a visszajelzések gyűjtéséhez és a dokumentáláshoz. A ClickUp segítségével biztosíthatja, hogy minden folyamat jól dokumentált legyen, és hogy Ön és csapata a munkavállalók visszajelzései alapján cselekedjenek.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tudjon meg többet arról, hogyan javíthatja a kilépési interjúk folyamatát.