Hogyan kell lefolytatni a maradásról szóló interjúkat az alkalmazottak megtartása érdekében?

A „nagy lemondás” után, amikor sok alkalmazott távozott vagy új állás után nézett, a HR-vezetők és a szervezetek vezetői azt kérdezik, hogy miért. Az alkalmazottak fluktuációja költséges, ezért a megtartást elősegítő tevékenységek még fontosabbá válnak.

A maradásról szóló interjúk a legkönnyebben és leggyorsabban megvalósíthatóak a különböző megtartási stratégiák közül, mint például az alkalmazotti visszajelzések, az elkötelezettséget növelő tevékenységek és a hűségprogramok.

A vezetők egyre több időt fordítanak arra, hogy megértsék, miért maradnak az alkalmazottak, mi tartja őket a munkahelyükhöz, és ezt az információt felhasználva proaktívabb gyakorlatokat vezetnek be.

A Non-Profit HR jelentése szerint a maradás interjúk használata 2022-ben 33%-ról 2023-ban 46%-ra nőtt, ami bizonyítja azok hatékonyságát a munkavállalói fluktuáció csökkentésében.

A maradásról szóló interjú értékes információkat nyújt a csapat elkötelezettségéről, az alkalmazottak elégedettségéről és megtartásáról, és lehetővé teszi a vezetőknek, hogy újra kapcsolatba lépjenek az értékes alkalmazottakkal, megakadályozva ezzel a tehetségek távozását a szervezetből.

Ha hatékony maradásinterjúkat szeretne bevezetni, olvassa tovább!

Mi az a maradás interjú?

A maradás interjúk, más néven maradás beszélgetések, olyan találkozók a vezetők és az alkalmazottak között, amelyek során megbeszélik, miért szeretnek a vállalatnál dolgozni, és mit változtatnának meg a vállalkozásban, a csapatban vagy a jelenlegi munkakörükben.

Ezek a beszélgetések felhasználhatók az alkalmazottak távozási kockázatának felmérésére, hogy előre láthassa a felvételi igényeket.

A szervezetek maradásinterjúkat tartanak, hogy feltárják és megoldják a problémákat, valamint a jelenlegi és jövőbeli kihívásokat. Ezeket az információkat felhasználják az alkalmazottak elégedetlenségének kiváltó okainak megszüntetésére, mielőtt az alkalmazottak új állást kezdenének keresni.

A maradásról szóló interjú relevanciája ma

Az emberek több okból is elhagyják munkahelyüket; néhány ok a világjárvány idején új értelmet nyert, mások pedig a jelenlegi munkakörülményekből fakadnak. A mai munkaerő-fluktuációt elsősorban a következő tényezők ösztönzik:

A karrierlehetőségek hiánya és a saját szereppel való elégedetlenség

A világjárvány arra késztette az embereket, hogy elgondolkodjanak és újraértékeljék céljaikat, valamint azt, hogy mi teszi számukra értelmesé a munkát.

A távmunka/hibrid munka rugalmasságának iránti igény

A világjárvány utáni problémák, mint például a gyermekgondozás növekvő költségei és a széles körű elbocsátások nyomán a vállalat iránti lojalitás csökkenése.

Íme néhány kérdés, amelyre a csapat tagjai válaszolnak, amikor maradásinterjúkat tart, hogy javítsa az alkalmazottak tapasztalatait és a munkakultúrát.

A maradásról szóló interjú célja és értéke

A maradás interjúk célja olyan kérdések feltevése, amelyekkel az elbocsátási interjúkból szerezhető információkat lehet megismerni. Beépítheti őket a meglévő egyéni megbeszélésekbe, vagy havonta is lebonyolíthatja őket, ha nincs rendszeres ellenőrző megbeszélése (bár miért ne lenne?).

A munkavállalók megtartása

A maradásról szóló interjúk elsődleges célja annak megismerése, hogy mi motiválja a jelenlegi alkalmazottakat a vállalatnál maradásra, és azonosítani azokat a tényezőket, amelyek távozásra ösztönözhetik őket. Az utóbbi esetében lehetséges válaszok lehetnek például az elismerés hiánya, a kiégés vagy a korlátozott karrierlehetőségek és fejlődési lehetőségek.

Foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel minél hamarabb, hogy javítsa az elégedettséget és megakadályozza a legjobb alkalmazottak távozását. Egy tudományos tanulmány szerint a pozitív munkakörnyezet javítja az alkalmazottak elkötelezettségét, teljesítményét és eredményességét.

Befolyásolja a munkával való elégedettséget és a motivációt

A maradásról szóló interjúk nem csupán információgyűjtésről szólnak. Az alkalmazottaknak megmutatják, hogy kritikáikat, aggályaikat és visszajelzéseiket értékelik és figyelembe veszik. Ha úgy érzik, hogy meghallgatják őket, boldogabbak a munkájukkal és motiváltabbak a teljesítményükben.

Ezenkívül a maradásról szóló interjúk lehetővé teszik a vezetők számára, hogy azonosítsák a legjobban teljesítő, de alulértékelt vagy alulbecsült munkatársakat. Ez lehetőséget teremt a karrierfejlesztési lehetőségek megbeszélésére, és segít megtartani a legjobban teljesítő alkalmazottakat.

Például, bár van alkalmazotti jutalmazási programja, a HR-csapat nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel az alkalmazottak teljesítményének mérésére és értékelésére, ami az alkalmazottak elégedetlenségéhez vezet a csapatban. A maradásról szóló interjúk segíthetnek felfedezni ezt a problémát és a figyelmeztető jeleket.

Megakadályozza a munkaerő-fluktuációt

Aktív jellege miatt a maradásról szóló interjú program segíthet csökkenteni az alkalmazottak fluktuációját. Segít azonosítani a lehetséges problémákat, amelyekkel még azelőtt foglalkozni lehet, hogy teljes értékű problémákká válnának.

A hatékony maradás interjú kulcsa az, hogy olyan konkrét kérdéseket tegyen fel, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki az interjúból.

Fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni egy maradás interjú során

Ideális esetben olyan interjúkérdéseket tegyen fel, amelyekre az alkalmazottak válaszolnak, és őszinte visszajelzéseket adnak.

Karrierfejlesztéssel kapcsolatos kérdések

Mit tanulsz itt? Milyen új készségeket szeretne fejleszteni? Mit kedvel a vállalat által kínált képzési programokban? Mit lehetne javítani a fejlődési lehetőségek terén? Írja le az ideális munkáját! Mi tetszett legjobban a korábbi munkakörében, amit itt már nem tud megtenni? Melyik aspektusait szerette legutóbbi munkájának, amelyek most hiányoznak? Melyek a rövid és hosszú távú karrier céljai? Hogyan segíthetünk azok elérésében? Van-e olyan további feladat, amelyet szívesen ellátna a pozíciójában? Van-e olyan juttatás, amelyet értékesnek tart a jelenlegi munkakörében, de mi nem kínálunk?

Vezetői és menedzseri kérdések

Hogyan tehetném élvezetesebbé a munkádat? Milyen változások tennék a munkáját Ön számára kielégítőbbé? Hogyan tudnánk jobban támogatni Önt a munkájában? Milyen elismerés motiválja Önt a leginkább?

A munkahelyi kultúrával kapcsolatos kérdések

Mi motiválja Önt, hogy itt dolgozzon? Mit gondol arról, ahogyan elismerjük az alkalmazottak eredményeit? Úgy érzi, hogy jó az egyensúly a munka és a magánélet között? Ha nem, hogyan tudnánk javítani ezen? Írja le a vállalati kultúrát. Mit szeret és mit nem szeret benne?

Általános elégedettségi kérdések

Mi izgatja Önt leginkább abban, hogy minden nap bejön dolgozni? Gondolt már valaha arra, hogy elhagyja a vállalatot? Ha igen, miért? Mire vársz minden nap a munkában? A mindennapi munkád mely aspektusait találod frusztrálónak? Le tudna írni egy olyan közelmúltbeli munkanapot, amely stresszt vagy szorongást okozott Önnek? Meséljen egy közelmúltbeli pozitív munkatapasztalatáról. Milyen gondolatok foglalkoztatják Önt a munkába járás közben? Mi jár a fejedben, amikor hazafelé tartasz a munkából? Teljes mértékben kihasználják-e a készségeit és tapasztalatait? Mely konkrét feladatok tetszenek Önnek? Mit szeretne másképp csinálni a munkakörében? Hogyan írná le a közvetlen felettesével való kapcsolatát? Úgy érzi, hogy egészséges egyensúlyban van a munka és a magánélet között? Magyarázza el a válaszát. Érzi, hogy értékelik a munkájában nyújtott hozzájárulását? Miért, vagy miért nem? Mi az, ami a legproduktívabbnak és legsikeresebbnek érzed magad a munkában? Volt olyan helyzet az utóbbi időben, ami arra késztette, hogy elhagyja a vállalatot?

Ezek a válaszok segíthetnek abban, hogy az egyes alkalmazottakat boldoggá tegye, például azáltal, hogy olyan projekteket oszt rájuk, amelyek az érdeklődési körükbe tartoznak. Néhány válasz segítségével javíthatja a jelenlegi alkalmazottak tapasztalatait is, például úgy, hogy további munkaerőt biztosít a jobb munka-magánélet egyensúly érdekében.

A rendszeres nyomonkövetési kérdések segíthetnek felmérni a morált, bizalmat építeni, valamint azonosítani a fejlesztendő területeket, az elkötelezettséget és a megtartást.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain beépített AI asszisztensét brainstorming partnerként ezeknek a kérdéseknek a kidolgozásához. A megbeszélés után a ClickUp Brain összefoglalja a legfontosabb pontokat, így megkímélve Önt a hosszú jegyzetek írásának fáradságos munkájától. Ha szeretné, ezeket feladatokká is alakíthatja a ClickUp-ban, amelyeket a releváns érdekelt feleknek rendelhet hozzá.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást és annak útmutatásait a maradásról szóló interjú kérdéseinek összeállításához.

Használja a ClickUp ingyenes HR-sablonjait, hogy elkészítsen egy sor közép- és magas szintű utasítást, amely dokumentálja a maradás interjú alatt és után követendő konkrét feladatokat, kérdéseket és folyamatokat.

Hogyan készítsünk elő és folytassunk maradásinterjúkat?

Természetesen ezeket a beszélgetéseket a HR-osztály is lefolytathatja. Azonban hatékonyabbak, ha azokat a munkavállaló felettese vagy egy magasabb beosztású vezető vezeti, akiben a munkavállaló megbízik, mivel így a munkavállaló őszintébben fogja megosztani véleményét.

Előre megtervezni

Válassza ki a megfelelő időpontot: Ne tervezzen maradás interjút közvetlenül azután, hogy valaki új pozícióba lépett, vagy teljesítményértékelés közben. Válasszon olyan időpontot, amikor az alkalmazott már beilleszkedett és átgondolt visszajelzést tud adni.

Adjon nekik időt a felkészülésre: Legalább egy héttel előre tájékoztassa az alkalmazottakat a maradásról szóló interjúról. Így lesz idejük összeszedni a gondolataikat és összeállítani a kérdéseiket.

Legyen rugalmas: Legyen rugalmas az ütemtervvel kapcsolatban. Fontolja meg alternatívák biztosítását a kora reggeli, késő délutáni vagy akár virtuális megbeszélésekhez, hogy alkalmazkodni tudjon az alkalmazottak ütemtervéhez.

A találkozó céljának és elvárásainak megosztása

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat: Magyarázza el a maradásról szóló interjú okát. Hadd ismerjék fel az alkalmazottak, hogy ez egy lehetőség arra, hogy beszéljenek a munkájukról, arról, mi motiválja őket, és a fejlesztésre szoruló területekről.

Összpontosítson a nyílt beszélgetésre: Hangsúlyozza, hogy a kommunikáció kizárólagos, és hogy őszinte megjegyzéseiket nagyra értékelik.

Készítsen vázlatot: Készítsen egy egyszerű vázlatot a témákról, amelyeket meg kell tárgyalnia. Ez magában foglalhatja a munkavállalók tapasztalatait a munkakörükkel kapcsolatban, véleményüket Készítsen egy egyszerű vázlatot a témákról, amelyeket meg kell tárgyalnia. Ez magában foglalhatja a munkavállalók tapasztalatait a munkakörükkel kapcsolatban, véleményüket a munkahelyi rugalmasságról , a szakmai fejlődés lehetőségeiről és a munka-magánélet egyensúlyáról.

Ösztönözze a kérdéseket: Tájékoztassa őket, hogy ez egy kétirányú beszélgetés, és ösztönözze őket, hogy tegyenek fel kérdéseket karrierjükkel vagy aggályaikkal kapcsolatban.

A munkavállalók őszinte visszajelzéseinek fontosságának megértése

Az aktív hallgatás alapvető fontosságú: ügyeljen arra, hogy ne diktálja a beszélgetés menetét. Ahhoz, hogy megértse a válaszok mögötti okokat, tegyen szünetet a kérdés feltevése után, és hallgassa meg a válaszokat. A beszélgetés nagy részét az alkalmazottaknak kell folytatniuk.

Mutassa ki elismerését: Köszönje meg nekik az idejüket és őszinte véleményüket. Hadd értsék meg, hogy véleményük fontos, és hogy észrevételeiket figyelembe veszik a döntéshozatal során és a munkakörnyezet javításában.

Jegyzeteljen: Jegyezze fel az interjú során a legfontosabb pontokat, beleértve a motiváló tényezőket, ellenvetéseket és aggályokat. Ha az alkalmazott beleegyezik, rögzítse a beszélgetést, hogy szükség esetén visszatérhessen a válaszokra.

Kiegészítő kérdések: Az interjú után vegye fel velük a kapcsolatot. Röviden foglalja össze a megbeszélt legfontosabb tényezőket és az azok alapján tervezett következő lépéseket.

💡Profi tipp: A maradás interjúk kezeléséhez ne több eszközt használjon, hanem a ClickUp HR menedzsment platformját, amely központi csomópontként szolgál a vezetők és a közvetlen beosztottak közötti alkalmazotti információk számára.

Az alkalmazotti menedzsment szoftver segítségével nyomon követheti az interjú kérdéseire adott válaszokat, amelyek értékes betekintést nyújtanak és segítik a hatékonyabb döntéshozatalt.

További információ: AI eszközök a döntéshozatalhoz

A hatékony maradásról szóló interjúk legjobb gyakorlata és tippek

Ne feledje, hogy egy jó maradás interjú egy beszélgetés, nem pedig kihallgatás. Íme néhány tipp a sikeres maradás interjú lefolytatásához, amelynek eredményeként az alkalmazottai úgy fogják érezni, hogy meghallgatják és értékelik őket.

A kétirányú kommunikáció fontossága

A maradásról szóló interjúk nem teljesítményértékelések. A cél egy olyan beszélgetés, amelynek során az alkalmazott nyugodtan megbeszélheti aggályait.

A HR-szakembereknek és a vezetőknek meg kell hallgatniuk az alkalmazottakat, teljes figyelmüket rájuk kell fordítaniuk, és kerülniük kell a közbeszólásokat. Emellett ösztönözniük kell a nyílt és őszinte megjegyzéseket azzal, hogy hangsúlyozzák, nincs rossz válasz.

Íme néhány módszer a kétirányú kommunikáció ösztönzésére:

Kezdje megerősítéssel: ismerje el az alkalmazott hozzájárulását, és köszönje meg kemény munkáját.

Nyitott kérdéseket tegyen fel: A „igen” vagy „nem” válaszokon túlmutató kérdések részletesebb válaszokat ösztönöznek.

Használja a reflektív hallgatást: figyeljen a verbális és nonverbális jelekre, valamint a beszélő testbeszédére, hogy felismerje a kimondatlan érzelmeket.

Legyen jelen: Tegye félre a figyelmet elterelő eszközöket, például a telefont, és koncentráljon a beszélgetésre.

Dokumentálja a maradásról szóló interjút a ClickUp Docs-ban, és adjon hozzá egyéni válaszokat, amelyekre később hivatkozhat.

Ez biztosítja a strukturált beszélgetést, miközben lehetőséget ad az egyéni válaszokra is.

Fontolja meg interjú sablonok használatát is, hogy strukturálja az interjúkat, és egységes keretrendszert alkosson a kérdések feltevéséhez és a válaszok rögzítéséhez.

Válasszon egy kényelmes helyszínt

A maradásról szóló interjú helyszíne jelentősen befolyásolhatja annak sikerét. Válasszon egy csendes, zavartalan, személyes helyet. Ez lehet egy üres konferenciaterem, egy erre a célra kijelölt interjúterem, vagy akár egy csendes kávézó sarka (az alkalmazott engedélyével).

A legfontosabb tényező az alkalmazottak elkötelezettsége, azaz hogy az alkalmazott kényelmesen és nyugodtan érezze magát. Kerülje a maradásról szóló interjúk lefolytatását a munkahelyen, mivel ez „munka” módba hozhatja őket, és megakadályozhatja a nyílt beszélgetést.

Szánjon rá elegendő időt, és töltsön vele annyi időt, amennyire szüksége van.

A maradásról szóló interjúkat nem szabad siettetni. Tervezzen be elegendő időt a naptárában a beszélgetésre, anélkül, hogy kénytelen lenne korán befejezni. Ideális esetben 45 percetől egy óráig terjedő időtartamra törekedjen. Ez elegendő időt biztosít az alkalmazottaknak, hogy szabadon megosszák gondolataikat és aggályaikat.

Legyen rugalmas az időbeosztással. Ha a beszélgetés természetesen folyik, és az alkalmazottnak még van hozzáfűznivalója, ne szakítsa meg gyorsan. A cél az, hogy értékes visszajelzéseket gyűjtsön, ami néha több időt vesz igénybe, mint várt.

A ClickUp naptárnézet drag-and-drop funkciójával pillanatok alatt átütemezheti találkozóit.

A munkavállalók visszajelzéseinek és a folyamat őszinteségének prioritása

A sikeres maradás interjúk alapja az alkalmazottak visszajelzéseinek prioritásként való kezelése és a jólétük iránti őszinte érdeklődés kimutatása. Az alkalmazottak gyorsan felismerik, ha a maradás interjú csak formalitás volt.

Íme néhány módszer, amellyel őszinteségét kifejezheti:

Fejezze ki háláját az időért és a megjegyzésekért

Figyeljen oda arra, amit mondanak, és gyakorolja az aktív hallgatást!

Készítsen részletes jegyzeteket az interjú során.

Az interjú után kövesse nyomon a megbeszélt legfontosabb pontokat és a tervezett intézkedéseket.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp interjúfolyamat-sablont a maradás interjú folyamatának megtervezéséhez, teszteléséhez és optimalizálásához. Ez strukturáltságot és következetességet biztosít a folyamat szabványosításához, lehetővé teszi a visszajelzések összehasonlítását, és szervezett formában gyűjti az adatokat a további elemzéshez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp interjúfolyamat-sablonja segít megtervezni, tesztelni és optimalizálni a maradásinterjúkat.

Összefoglalás: Hogyan lehet hatékony maradásinterjút készíteni: Tervezze meg előre, hogy legyen idejük felkészülni.

Határozza meg az elvárásokat a célkitűzéssel kapcsolatban

Válasszon egy kényelmes és csendes helyszínt

Vezessen nyílt beszélgetést, és ösztönözze a kérdések feltevését!

Gyakorold a kétirányú kommunikációt

Figyeljen a nonverbális jelekre

Készítsen jegyzeteket és tegyen fel kiegészítő kérdéseket

Mutassa meg, hogy értékeli a visszajelzéseiket

Használja a maradás interjúkat a legjobb alkalmazottak megtartására

Ahelyett, hogy arra koncentrálna, mit tehetnek az alkalmazottai a szervezetért, derítse ki, mit várhatnak el Öntől. Vezessen be maradásinterjúkat, hogy elősegítse alkalmazottai fejlődését, segítse őket álmaik megvalósításában, és növelje az alkalmazottak lojalitását és megtartását.

Ne várjon arra, hogy elgondolkodjanak a távozáson, mielőtt cselekszik.

Készen állsz arra, hogy egyszerűsítsd HR-feladataidat és időt szabadíts fel a maradás interjúkra? Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mi a maradás interjúk másik neve?

A maradás interjúkat maradás beszélgetéseknek is nevezik. Egyes szervezetek alkalmazotti megtartási interjúknak vagy érdekelt felek beszélgetéseinek is nevezik őket. Mindazonáltal ezek a kifejezések mind ugyanazt az alapvető koncepciót írják le: aktív beszélgetések, amelyek célja megérteni, miért boldogok az alkalmazottak, és mi késztetheti őket arra, hogy elhagyják a vállalatot.

Hogyan lehet sikeresen lebonyolítani egy maradás interjút?

Ha HR-szakemberként tartózkodási interjút készít, tegyen fel egyértelmű kérdéseket, hallgasson aktívan, ítélkezés nélkül, jegyezze fel a fontos információkat, és az alkalmazott válaszait figyelembe véve irányítsa a beszélgetést a kívánt irányba.

Így lehet sikeresen lebonyolítani a maradásról szóló interjút:

Felkészülés: Tekintse át az alkalmazott aktáját és projektjeit a kérdéseknek megfelelően.

Helyszín: Válasszon egy magánjellegű, kényelmes helyszínt, ahol nem valószínű, hogy megzavarják.

Kérdések: Fókuszáljon a problémás pontokra, a munkával való elégedettségre, a fejlődési lehetőségekre és a fejlesztendő területekre.

Figyeljen: Figyeljen oda a verbális és nonverbális jelekre.

Tennivaló: Köszönje meg az alkalmazottaknak a visszajelzéseket, és foglalkozzon az esetleges konkrét aggályokkal.

A maradásról szóló interjú megegyezik a teljesítményértékeléssel?

Nem, a maradás interjúk és a teljesítményértékelések különböző célokat szolgálnak. A maradás interjúk az alkalmazottak érzéseire és arra koncentrálnak, hogy a vállalat mit tehet az alkalmazottak tapasztalatainak javítása érdekében. A teljesítményértékelések az alkalmazott múltbeli teljesítményét vizsgálják és jövőbeli célokat tűznek ki.

A maradás interjúk megegyeznek a kilépési interjúkkel?

Nem, a maradás interjúk proaktívak, céljuk a távozások megelőzése, míg a kilépési interjúk reaktívak, azokat akkor végzik, amikor az alkalmazottak távoznak, és céljuk, hogy tanuljanak tőlük a jövőbeli fejlesztések érdekében. Ideális esetben egy vállalat mind a maradás interjút, mind a kilépési interjút felhasználná, hogy átfogó képet kapjon az alkalmazottak hangulatáról.