Hogyan fejlesztheti toborzási készségeit

„Ami jelentéktelen találkozásnak tűnt, végül az egyik legjobb alkalmazottam lett.”

Ez az idézet William Tincup – gondolkodó vezető, a RecruitingDaily elnöke és a HR-világ híressége – és egy kivételes tehetségű jelölt találkozására utal, akivel a boltban állva találkozott. A jelölt később „az egyik legjobb projektmenedzserré vált, akivel (ő) valaha is dolgozott”.

Természetesen nem minden toborzó remélheti, hogy álmai jelöltjével a szupermarketben találkozik. A munkára alkalmas jelölt megtalálása általában hullámvasút-szerű folyamat, amely több álláshirdetést, jelölt-szűrést, interjúkat és ajánlat-tárgyalásokat foglal magában.

Igen, a tehetségek toborzása egyre nehezebbé válik – a munkáltatók közel 80%-a jelentette, hogy nehézséget okoz a képzett tehetségek megtalálása , míg tíz évvel ezelőtt ez az arány csak 35% volt.

A probléma azonban az, hogy a sikeres toborzó nem csak akkor tölt be pozíciókat, amikor szükség van rá. Hanem értelmes, kölcsönösen előnyös és tartós kapcsolatokat épít ki.

A sikerhez fejlesztenie kell toborzási készségeit, amelyek a soft skill-ek, a toborzásra jellemző hard skill-ek és az iparági know-how keverékéből állnak. A toborzási készségek segítenek kapcsolatokat építeni és stratégiai döntéseket hozni a vállalatok és a potenciális jelöltek legjobb érdekeit szem előtt tartva. Ez az út vezet a humánerőforrás-nirvánához: boldog új munkavállalókhoz és elégedett vállalatokhoz.

Nézzük meg, hogyan teheti ezt meg!

A toborzó legfontosabb soft skilljei és alapvető kompetenciái

A toborzási készségek széles körű képességeket és kompetenciákat ölelnek fel. A munkája nem abból áll, hogy átnézi az önéletrajzokat. Az emberek iránti mély érdeklődés, valamint a munkakörök és az iparág pontos megértése alapvető készségek, amelyek elengedhetetlenek ebben a területen.

Josh Bersin, a Bersin by Deloitte alapítója és vezetője gyakran ismételgeti: „A mai toborzónak egyszerre kell marketingesnek, értékesítőnek, karriercoachnak és pszichológusnak lennie. ” Túl nehéz feladatnak tűnik?

Nem feltétlenül kell így lennie. A toborzási szakértők speciális készségei megkönnyítik a munkáját és a legjobb eredményeket hozzák a toborzás során. A sikeres toborzók legfontosabb követelménye a soft skill-ek szilárd alapja.

Miért fontosak a soft skill-ek a toborzás során?

Minden új kapcsolat számos érzelmet vált ki – például izgalmat, idegességet és reményt. Az érzelmek és elvárások kezelése az egész toborzási folyamat kulcsfontosságú eleme. Ahhoz, hogy ebben sikeres legyen, megfelelő soft skill-ekre van szüksége.

A soft skill-ek tehát a hatékony toborzás középpontjában állnak. Képzett toborzóként Ön több, mint egy párkereső: Ön az a létfontosságú kapocs, amely egyensúlyt teremt a vállalat igényei és a jelöltek törekvései között.

Ezeket a készségeket nem lehet egyik napról a másikra elsajátítani. De egyetlen sikeres toborzó sem boldogulhat nélkülük, ezért az ezek finomítására fordított idő jól befektetett idő.

Egy kiváló toborzó a következőket kell fejlessze:

A várakozások kezelésének képessége

A jó toborzók világosan ismerik a munkaköröket, a felelősségi köröket és azt, hogy a vállalat mit tud azonnal kínálni. Ez a kapcsolatépítés fontos szempontja, és biztosítja a toborzási folyamat zökkenőmentes lebonyolítását minden érintett számára.

Jó hallgatási készségek

A figyelmes hallgatás – a valódi figyelmes hallgatás – elengedhetetlen készség, amely lehetővé teszi, hogy felismerje a finom jeleket és értékelje a jelölt valódi potenciálját, segítve Önt a legjobb jelöltek kiválasztásában.

Az aktív hallgatási készségek különösen fontosak a nagy nyomású toborzási helyzetekben, például a startupok niche toborzása során, ahogyan Patrick Collison, a Stripe vezérigazgatója elmagyarázza: A Stripe úgy döntött, hogy lassan halad, és csaknem 2 évbe telt, mire felvette az első 10 alkalmazottját.

Erős hálózatépítési és kapcsolatteremtési készségek

Ezek ugyanolyan fontosak, mint a jó hallgatási készségek. A jelöltekkel és a toborzási vezetőkkel való kapcsolatok ápolásával megteremti az alapot a hosszú távú sikerhez.

Megbízhatóság és kiváló kommunikációs készségek

A toborzás során a bizalom a legfontosabb. Az a képessége, hogy hatékonyan kommunikáljon és jó kapcsolatot építsen ki a potenciális jelöltekkel, döntő jelentőségű. A homályosságnak nincs helye egy átlátható toborzási folyamatban, és csak frusztrált jelölteket, rossz vállalati értékeléseket az állásportálokon, és végső soron mindenki számára időpazarlást eredményez.

Természetes kíváncsiság

Lássuk be: egy toborzási menedzser tipikus napja gyorsan egy sor ismétlődő feladattá válhat. De van egy ok, amiért az emberi erőforrások vagy a tehetségszerzés területén kezdett el dolgozni: veleszületett érdeklődése az emberek iránt és az iránt, hogy mi motiválja őket. Az álláskeresők és törekvéseik iránti őszinte érdeklődés frissességet és személyes hangulatot kölcsönöz az olyan hétköznapi feladatoknak, mint az álláshirdetések feladása vagy az interjúk ütemezése.

Önbizalom

És végül: a magabiztosság. Az Ön előtt álló jelölt egy nagy lépésre készül. Egy jó toborzó nem mutathat habozást vagy bizonytalanságot. Ön – az Ön által sugárzott aura – lesz a jelölt útmutatója, és ez fogja kialakítani az új pozícióval és a vállalattal kapcsolatos első és tartós benyomásait.

Minden sikeres toborzónak rendelkeznie kell az alábbi alapvető kompetenciákkal

Hogyan sajátíthatja el a toborzók számára elengedhetetlen kulcsfontosságú soft skill-eket? Bontsuk őket alapvető kompetenciákra!

Érzelmi intelligencia: Az érzelmi intelligencia lehetővé teszi, hogy empátiával lépj kapcsolatba az álláspályázókkal, így azok értékesnek és megértettnek érezhetik magukat. Ez pedig segít eldönteni, hogy valaki alkalmas-e a pozícióra, és illeszkedik-e a vállalati kultúrához.

Problémamegoldó képességek: Akár egy jelölt utolsó pillanatban visszalép, akár a felvételi vezető megváltoztatja a követelményeket, gyorsan kell gondolkodnia és megoldásokat kell találnia.

Multitasking készségek és időgazdálkodás: Több jelölt, állásajánlat és határidő kezelése erős multitasking és hatékony időgazdálkodási készségeket igényel.

Tárgyalási készségek: A fizetésről való tárgyalástól az állásajánlat megbeszéléséig, az a képessége, hogy a tökéletes jelöltet a tökéletes ajánlattal párosítsa, valamint a kiváló kommunikációs készségek együttesen mind a jelölt, mind a vállalat számára előnyös eredményt hoznak.

Alkalmazkodóképesség és kritikus gondolkodás: A toborzási környezet folyamatosan változik, és Önnek is alkalmazkodnia kell ehhez. Az a képesség, hogy alkalmazkodjon a változó munkaerőpiachoz és objektíven értékelje a helyzeteket, segít abban, hogy lépést tartson az iparági trendekkel és az iparághoz igazítsa stratégiáit.

A kemény készségek jelentősége a toborzásban

Bár a soft skill-ek elengedhetetlenek, a kemény toborzási készségek vagy technikai képességek képezik a toborzás gerincét. Ezek a képességek lehetővé teszik a technológia kihasználását, az adatok elemzését és a munkalehetőségek hatékony marketingjét.

Íme néhány kulcsfontosságú kemény készség, amellyel minden toborzónak rendelkeznie kell:

Marketing és értékesítési készségek : A toborzást gyakran hasonlítják az értékesítéshez. A jó értékesítési készségek segíthetnek abban, hogy : A toborzást gyakran hasonlítják az értékesítéshez. A jó értékesítési készségek segíthetnek abban, hogy népszerűsítse az állást és a vállalati kultúrát a potenciális jelöltek körében . Az erős toborzási marketingkészségek lehetővé teszik, hogy olyan vonzó ajánlatokat készítsen, amelyek a legjobb tehetségeknek is tetszenek.

LinkedIn és közösségi média toborzás : A közösségi média már nem csak személyes használatra szolgál; ez egy hatékony toborzási eszköz, ahol kamatoztathatja értékesítési készségeit. Az olyan platformok hatékony használata, mint a LinkedIn, a jelöltek felkutatásához, kapcsolatok építéséhez és állásajánlatok megosztásához jelentősen bővítheti tehetségállományát.

Technológiai ismeretek : A digitális korban a toborzási technológiák ismerete elengedhetetlen. Az olyan eszközök, mint a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek, : A digitális korban a toborzási technológiák ismerete elengedhetetlen. Az olyan eszközök, mint a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerek, a pályázók nyomon követési rendszerei (ATS) és a sablonok segítenek a jelöltek adatainak kezelésében, a pályázatok nyomon követésében, a jelöltek szűrésében és a felvételi folyamat racionalizálásában. A technológia kihasználása különösen fontos azoknak a vállalatoknak, amelyek népszerűek a pályázók körében.

Adatvezérelt gondolkodásmód : Toborzóként elemeznie kell a toborzási adatokat, hogy azonosítsa a trendeket, mérje a teljesítményt és megalapozott döntéseket hozzon. Az adatvezérelt gondolkodásmód segít optimalizálni toborzási stratégiáit és javítani az eredményeket.

SEO és digitális marketing : A vállalkozások a SEO-t használják az ügyfelek vonzására; Ön pedig a megfelelő jelöltek vonzására használhatja. Ha megérti, hogyan optimalizálhatja az álláshirdetéseket a keresőmotorok számára, biztos lehet benne, hogy hirdetései eljutnak a megfelelő közönséghez.

Analitika: A toborzás nem csak megérzésről szól, hanem számokról is. Az analitika segítségével nyomon követhet olyan mutatókat, mint a betöltési idő, a felvételi költség és az első évi fluktuációs arány. Ezeknek a mutatóknak a megértése biztosítja a toborzási folyamatok folyamatos fejlesztését.

A mesterséges intelligencia hatása a toborzásra

A mesterséges intelligencia (AI) által vezérelt tehetségszerzés forradalmasítja a toborzási ipart. Az AI-vezérelt jelölt-szűréstől az automatizált interjú-ütemezésig az AI-alapú toborzási eszközök átvehetik az ismétlődő feladatokat, így Ön a legjobban tudott tevékenységére koncentrálhat: a stratégiai toborzási döntések meghozatalára.

Bár 2023-ban a toborzási szakemberek csupán 12%-a alkalmazta az AI-t a toborzási folyamatokban, ez az arány biztosan növekedni fog.

Természetesen az AI javíthatja a toborzási folyamatot, de nem helyettesítheti az emberi érintést, amely a sikeres felvétel kulcsfontosságú eleme. Az Amazon sikertelen kísérlete az AI-alapú jelölt-szűréssel jól ismert figyelmeztető példa.

Mégis, az AI toborzási eszközök használata ismétlődő feladatok elvégzéséhez életmentő lehet a toborzási idő csökkentése, a rejtett tehetségek felfedezése és a jelöltek élményének javítása szempontjából, különösen nagy volumenű toborzás esetén. Egyébként az Amazon még mindig AI-t használ a toborzáshoz – miközben szigorúan figyelemmel kíséri az eredményeket.

Hogyan fejlesztheted toborzási készségeidet

A fejlődés egy folyamatos út, és a toborzási ágazat sem kivétel ez alól. Akár tárgyalási készségeit szeretné finomítani, akár új toborzási szakértői készségeket szeretne elsajátítani, itt megtudhatja, hogyan maradhat versenyben.

Az új toborzási eszközök, stratégiák és trendek folyamatosan megjelennek, ezért lépést kell tartania velük.

A folyamatos tanulás azonban nem csak arról szól, hogy lépést tartsunk a fejlődéssel, hanem arról is, hogy előrébb járjunk. Akár online tanfolyamok, workshopok vagy networking események formájában, minél többet tanulsz, annál több értéket tudsz nyújtani. A folyamatos tanulás végső soron befektetés magadba.

Nézzük meg, hogyan teheti ezt meg.

A kiváló toborzók folyamatosan finomítják toborzási stratégiáikat és új humánerőforrás-szoftvereket keresnek, mert a jó toborzói készségeket kiváló toborzási eszközökkel kell kiegészíteni.

Kísérletezzen a toborzási gyakorlatokkal

Az egyik leghatékonyabb módszer a toborzási készségek élesítésére az, ha aktívan keresi a még kevésbé feltárt lehetőségeket a jelöltek felkutatásához. Olvassa el a legfrissebb híreket a közösségi médiában történő toborzásról, fedezze fel a niche állásportálokat, vagy használja ki az AI-alapú platformokat, hogy hatékonyabban azonosítsa és megszólítsa a legjobb tehetségeket.

Az iparági webináriumokon, konferenciákon és networking eseményeken való rendszeres részvétel értékes betekintést nyújthat a toborzás terén kialakuló trendekbe és bevált gyakorlatokba.

💡Profi tipp: Iratkozzon fel vezető toborzási blogokra és podcastokra, hogy naprakész legyen a legfrissebb iparági hírekkel és trendekkel kapcsolatban, például Matt Alder „The Recruiting Future ” című blogjával.

Legyen naprakész a trendekkel kapcsolatban

A jelöltek tapasztalatainak legújabb trendjeinek megértése szintén fontos terület, amelyre figyelmet kell fordítani. A mai jelöltek személyre szabottabb és vonzóbb interakciókat várnak el a toborzási folyamat során.

Ha naprakész maradsz a jelöltek élményét javító új módszerekről – például a mobilbarát jelentkezési folyamatokról, az első szűréshez használt AI-alapú chatbotokról vagy a videóinterjú-platformokról –, akkor olyan toborzóvá válsz, aki valóban értékeli a jelöltek idejét.

💡Profi tipp: Csatlakozz professzionális toborzási közösségekhez vagy fórumokhoz, hogy ötleteket cserélj, kérdéseket tegyél fel és tanulj a társaidtól. Itt van egy, amit találtunk: a Society for Human Resource Management(Emberi Erőforrás Menedzsment Társaság).

Végül, a fejlett toborzási technológiák elsajátítása segít a kiváló eredményeket elérni kívánó toborzóknak. Ez magában foglalja az pályázók nyomon követési rendszereinek (ATS) megismerését, az adatelemzés használatának elsajátítását a megalapozott toborzási döntések meghozatalához, valamint a jelöltekkel való kommunikációt egyszerűsítő legújabb CRM-eszközökkel kapcsolatos ismeretek frissítését. Fontolja meg ezeknek az eszközöknek az online tanfolyamokon és oktatóanyagokon keresztül történő elsajátítását.

💡Profi tipp: Próbáld ki az új eszközöket egy sandbox környezetben, mielőtt teljes mértékben integrálnád őket a folyamatodba, így felfedezheted a bennük rejlő potenciált anélkül, hogy megzavarnád a jelenlegi munkafolyamatodat.

Most pedig nézd meg a ClickUp-ot – egy olyan átfogó projektmenedzsment eszközt, amelyre a modern toborzók esküsznek!

Hogyan segít a ClickUp abban, hogy sztártoborzóvá válj?

A ClickUp humánerőforrás-menedzsment platformján a feladatait különböző formátumokban (például lista, táblázat, doboz és Gantt-diagram) tekintheti meg, igényeinek megfelelően.

A ClickUp humánerőforrás-menedzsment platformja egy központi hub, amely minden alkalmazottra vonatkozó információt tartalmaz, így a toborzók könnyedén hozzáférhetnek a jelöltek profiljához, nyomon követhetik a toborzási folyamatot és fenntarthatják a kommunikációt.

Így segít ez Önnek:

ClickUp nézetek : Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy azok a toborzási folyamat meghatározott mutatóira vagy szakaszaira összpontosítsanak. Például a Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy azok a toborzási folyamat meghatározott mutatóira vagy szakaszaira összpontosítsanak. Például a Naptár nézet segítségével ütemezheti az interjúkat és a visszahívásokat.

Használja a Naptár nézetet a jelöltekkel való interjúk ütemezéséhez.

ClickUp emlékeztetők: Állíts be emlékeztetőket a fontos feladatokhoz, és jelöld be, halaszd el, ütemezd át vagy delegáld őket az igényeidnek megfelelően. Állíts be emlékeztetőket a fontos feladatokhoz, és jelöld be, halaszd el, ütemezd át vagy delegáld őket az igényeidnek megfelelően.

ClickUp feladatok: Egyszerűsítse toborzási folyamatait az álláshirdetésekhez, a jelöltek szűréséhez, az interjúk ütemezéséhez és a referenciák ellenőrzéséhez szükséges feladatlisták létrehozásával. Ez biztosítja a valós idejű nyomon követést, valamint azt, hogy az összes toborzási lépés szervezetten és hatékonyan történjen.

Készítsen feladatlistát a toborzási tervének részeként a ClickUp Tasks segítségével.

ClickUp Docs: Készítsen bevezető dokumentumokat, útmutatókat és súgóoldalakat az új alkalmazottak számára, amelyek felvázolják a szükséges feladatokat, mint például a papírmunka, a berendezések beállítása, a képzés és a csapat bemutatása. Ez biztosítja az új alkalmazottak zökkenőmentes beilleszkedését. Készítsen bevezető dokumentumokat, útmutatókat és súgóoldalakat az új alkalmazottak számára, amelyek felvázolják a szükséges feladatokat, mint például a papírmunka, a berendezések beállítása, a képzés és a csapat bemutatása. Ez biztosítja az új alkalmazottak zökkenőmentes beilleszkedését.

ClickUp Dashboards: Használja a testreszabható irányítópultok alkalmazotti teljesítményadatait a sikeres alkalmazottak készségeinek és tulajdonságainak azonosításához, és finomítsa toborzási stratégiáit. Használja a testreszabható irányítópultok alkalmazotti teljesítményadatait a sikeres alkalmazottak készségeinek és tulajdonságainak azonosításához, és finomítsa toborzási stratégiáit.

Elemezze az alkalmazottaival kapcsolatos adatokat a ClickUp Dashboards segítségével.

A negyedévre vagy az évre vonatkozó átfogó toborzási célok nyomon követéséhez használja a ClickUp Goals alkalmazást. Az egyes feladatokat (például „Technikai interjú megszervezése” és „Referenciák ellenőrzése”) összekapcsolhatja egy nagyobb vagy hosszú távú céllal („X osztály toborzási folyamatának befejezése”).

Kövesse nyomon egyéni céljainak és feladatainak elérését a ClickUp Goals segítségével.

A ClickUp segít jobban kezelni a projekteket, és az egész folyamatot könnyebbé és gyorsabbá teszi. Emellett biztosítja az információk átláthatóságát, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapataink egy hullámhosszon legyenek.

A ClickUp segít jobban kezelni a projekteket, és az egész folyamatot könnyebbé és gyorsabbá teszi. Emellett biztosítja az információk átláthatóságát, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapataink egy hullámhosszon legyenek.

Ha szeretne egy asszisztenst, aki segít a korábban említett ismétlődő feladatok elvégzésében, használja AI eszközünket, a ClickUp Brain-t. Ez automatizált toborzási összefoglalókat és frissítéseket készít, kiemeli a figyelmet igénylő teendőket, és személyre szabott toborzási terveket generál az Ön számára.

Automatizálja a toborzási feladatok nagy részét, például az állásleírások (JD) megírását és az önéletrajzok átnézését a ClickUp Brain segítségével.

💡Profi tipp: Ha bármilyen soft vagy hard skill elsajátításán dolgozik, használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy célokat tűzzön ki a tanuláshoz és nyomon kövesse az előrehaladását.

Hogyan tudják a toborzási vezetők kihasználni a ClickUp stratégiai toborzási sablonjait?

A ClickUp ingyenes HR-sablonjainak kihasználása jelentősen egyszerűsítheti a toborzási folyamatot. Tekintse ezeket a sablonokat megbízható segítőtársaknak, akik elvégzik a nehéz munkát, így Ön a legjobb jelöltekkel való kapcsolatfelvételre és a megalapozott toborzási döntések meghozatalára koncentrálhat.

Először nézd meg a ClickUp toborzási cselekvési terv sablonját.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp toborzási cselekvési terv sablonjával könnyedén megtalálhatja, átvilágíthatja és felveheti a jelölteket.

Akár nagyszabású toborzási kampányt tervez, akár egy speciális pozíciót szeretne betölteni, ez a sablon segít Önnek egy világos cselekvési terv kidolgozásában. Íme a legfontosabb funkciók, amelyek segítenek Önnek a toborzási terveinek megvalósításában:

Vizuális munkafolyamat-szervezés: Vizuális táblák segítségével szervezze meg munkafolyamatát, így könnyebben nyomon követheti a toborzási tevékenységek előrehaladását.

Egyéni státuszok: Hozzon létre egyéni státuszú feladatokat, például „Nyitott”, „Befejezett”, „Folyamatban”, „Nem megfelelő” és „Felfüggesztve”, hogy hatékonyan nyomon követhesse az egyes toborzási tevékenységeket.

Idővonal-kezelés: Tartsa a toborzási folyamatot a terv szerint, és biztosítsa a megfelelő időben történő felvételt a beépített idővonal segítségével.

Projektmenedzsment eszközök: Fokozza a toborzás nyomon követését olyan funkciókkal, mint a feladatok függőségei, az időkövetés, a megjegyzésekre adott reakciók és az automatizálás, amelyek javítják az általános hatékonyságot.

Ezt követi a ClickUp Hiring Candidates Template(ClickUp jelöltek felvételi sab lon), amely remek módszer arra, hogy a felvételi folyamat minden lépése le legyen fedve.

Töltse le ezt a sablont Értékelje a jelölteket testreszabható értékelési skálák segítségével, hogy felmérje képzettségüket és alkalmasságukat a pozícióra a ClickUp Hiring Candidates Template segítségével.

Az első kapcsolatfelvételtől a végső ajánlatig ez a sablon segít fenntartani a következetességet és a alaposságot a megközelítésében. Különösen hasznos a több szerepkör vagy csapat közötti folyamatok egységesítéséhez, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és tisztességes és következetes felvételi folyamatot kövessen.

A sablont könnyedén testreszabhatja az egyes pozíciók speciális igényeinek megfelelően, így biztosítva, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos lépést sem – legyen az egy kulcsfontosságú interjúkérdés vagy egy utólagos feladat. A sablon lehetővé teszi a jelentkezők egymás melletti összehasonlítását interaktív táblázatok és nyomonkövetési táblák segítségével, hogy gyorsan azonosíthassa a pozícióra legalkalmasabb jelöltet.

Ha sablonra van szüksége a teljes toborzási folyamat kezeléséhez az elejétől a végéig, akkor a ClickUp Recruiting & Hiring Template a megoldás.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse toborzási terveit, takarítson meg időt, és hozzon megalapozottabb döntéseket a ClickUp toborzási és felvételi sablonjával.

Akár több állásajánlatot kezel, akár a toborzási stratégiáját finomítja, ez a sablon strukturált, testreszabható megközelítést kínál, amely segít a szervezettség és a hatékonyság megőrzésében. Íme néhány funkció, amelyet imádni fog:

Egyszerű álláshirdetések: A sablon strukturált formátumot biztosít az álláshirdetések létrehozásához és közzétételéhez, biztosítva az összes nyitott pozíció egységességét és egyértelműségét.

Hatékony jelöltkövetés: Központi rendszert kínál a jelentkezők nyomon követéséhez a toborzási folyamat során, az első jelentkezéstől a végső kiválasztásig. Ez a funkció segít Önnek a szervezettségben és a toborzási tevékenységek felügyeletében.

Szabványosított interjú értékelőlapok: A sablon előre megtervezett interjú értékelőlapokat tartalmaz, amelyek segítségével objektíven értékelheti a jelölteket előre meghatározott kritériumok alapján. Ez a szabványosítás biztosítja az interjúfolyamat tisztességességét és következetességét.

A ClickUp segítségével javíthatja toborzási folyamatát, és biztosíthatja, hogy vállalata a legjobb jelölteket vegye fel.

Fejleszd toborzási készségeidet a ClickUp segítségével

Ne feledd, hogy a toborzási készségek nem csupán a legjobb jelöltekkel való pozíciók betöltését jelentik. A sikeres toborzó folyamatosan tanul, fejlődik, és ami a legfontosabb, lépést tart a legújabb technológiákkal.

Elengedhetetlen, hogy a megfelelő eszközök álljanak rendelkezésére. A ClickUp átfogó megoldást kínál a toborzási vezetőknek, amelynek célja a toborzási folyamat minden aspektusának egyszerűsítése.

A jelöltek adatainak kezelésétől és az interjúk ütemezésétől kezdve a több részleg interjúztatóival való együttműködésen át a toborzási vezetők számára történő előrehaladás nyomon követéséig, a ClickUp minden toborzási igényét kielégítheti. És más területeken is remekül teljesít! Ahhoz, hogy új alkalmazottai azonnal munkába állhassanak, nézze meg néhány beilleszkedési sablont.

Ne higgyen nekünk! Próbálja ki maga! Ingyenes!

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! 🙌