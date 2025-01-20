Hogyan kövessük nyomon az állásinterjút: mit tegyünk, mit ne tegyünk és példák

Átmentél az álmaid állásához vezető interjúsorozat első, szigorú fordulóján.

Most arra a telefonhívásra vár, amely megváltoztathatja karrierje irányát. Ebben a helyzetben természetes, hogy számtalan érzelem kavarog benned, és azon tűnődsz, hogy felvedd-e a kapcsolatot a toborzó vagy a HR-vezetővel, hogy tájékozódj a fejleményekről.

Ekkor, hogy a beszélgetés folytatódjon, küldj egy követő e-mailt az interjú után.

Az interjú utáni utánkövetés megerősíti az állás iránti érdeklődését, és így a toborzó vagy a felvételi vezető szemében első helyen marad. Korábban kézzel írt levelet küldött, ma pedig csak egy rövid interjú utáni e-mailt kell írnia.

Hogyan folytassa az interjú után, kérdezi? Olvassa el cikkünket, és megismerheti a tökéletes üzenet megfogalmazásának legjobb módszereit.

Bónuszként megosztunk néhány hatékony e-mail sablont is, amelyet felhasználhatsz, valamint néhány eszközt, amely segít ebben.

Miért fontos a nyomon követés a sikeres álláskereséshez?

Íme négy módszer, amelyekkel az interjú utáni lépések döntő szerepet játszhatnak a jelentkezésed kimenetelében.

1. Mutassa meg kezdeményezőkészségét és professzionalizmusát

Legyen szó interjú utáni köszönőlevélről vagy a felvételi folyamat állásáról érdeklődő levélről, a megfelelő e-mail-etikett megerősítheti jelöltségét és bizonyíthatja, hogy ugyanolyan professzionális hozzáállással fogja végezni a munkáját.

2. Új lehetőségek kapuit nyitja meg

Még ha nem is kapja meg az aktuális állást, az a lehetőség, hogy a követésnek köszönhetően profilja a vállalat adatbázisában marad, nagy előnyt jelenthet. Növeli annak esélyét, hogy később felmerülő más állásokra is figyelembe vegyék.

Ez egyben kiváló alkalom arra is, hogy megismerkedjen a karrierterv-sablonokkal, és más lehetőségeket is megtervezzen.

További információ: Gyakorlati lépések a karrierváltáshoz bármely életkorban

3. Aggályok vagy pontosítások

A megfelelő időzítésű utánkövetés lehetővé teszi, hogy olyan potenciális területeket is megemlítsen, amelyekről úgy gondolja, hogy az interjú során nem kerültek szóba.

Tegyük fel, hogy marketinges állásra pályázol, és a csapat nem biztos a PPC-kampányokban szerzett tapasztalataidban. Egy olyan nyomonkövető üzenet, amelyben adatokkal alátámasztva bemutatod az e területen elért eredményeidet, segíthet a pályázatod sikerében.

4. Segít koncentrálni

Egy rövid üzenet a felvételi vezetőknek vagy toborz óknak, amelyben megismétled a képesítéseidet és lelkesedésedet, emlékezetessé tehet téged, különösen akkor, ha a döntés közted és egy másik jelölt között dől el.

Az a plusz e-mail döntő tényező lehet a sikeredben.

További információ: 10 ingyenes ATS sablon toborzáshoz és pályázók nyomon követéséhez

Mikor érdemes felvenni a kapcsolatot az interjú után?

A megfelelő időzítés kulcsfontosságú, amikor követő üzenetet küldesz. Íme egy általános ütemterv az interjú utáni nyomon követéshez, különböző forgatókönyvek alapján:

a. Közvetlenül az interjú után

Küldj köszönő e-mailt az interjú után 24 órán belül.

Ebben a levélben fejezze ki háláját a lehetőségért, ismételje meg érdeklődését a pozíció iránt, és említse meg az interjú egy konkrét témáját vagy pillanatát, hogy személyesebbé tegye a levelet.

Példa:„Köszönöm, hogy tegnap időt szakított rám, hogy megbeszéljük a [pozíció neve] munkakört. Különösen értékeltem, hogy megismerhettem [konkrét projekt vagy a munkakör egy aspektusa]. Izgalmas gondolat, hogy ilyen értelmes munkához járulhatok hozzá, és remélem, hogy csatlakozhatok a csapatához.”

b. A munkáltató vagy a toborzó által megadott határidő után

Ha az interjúztató megemlítette, mikor hoznak döntést (pl. „Két héten belül értesítjük”), akkor várjon, amíg ez az idő eltelt, mielőtt kapcsolatba lépne velük.

Udvariasan érdeklődjön a jelentkezése státuszáról, és ismételje meg érdeklődését.

Példa:„Remélem, jól van. Szeretnék visszajelentkezni a [pozíció neve] állásról, amelyről [interjú dátuma] beszéltünk. Továbbra is érdekel ez a lehetőség, és szeretném megtudni, hogy van-e valami új fejlemény a felvételi eljárással kapcsolatban.”

c. Ha nem adtak meg határidőt

Várj 5-7 munkanapot az interjú után, mielőtt utánajárnál. Ez időt ad a munkáltatónak, hogy áttekintse a jelölteket, anélkül, hogy türelmetlennek tűnne.

d. Második vagy végső interjú után

A végső interjú utáni utánkövetésnek nagyobb hangsúlyt kell fektetnie az állás iránti lelkesedésére és arra, hogy miért tartja magát a megfelelő jelöltnek.

Példa:„Örömömre szolgált, hogy beszélgethettem Önnel és a csapattal a [pozíció neve] állás végső interjúján. Őszintén izgatott vagyok a lehetőség miatt, hogy hozzájárulhatok a [konkrét vállalat/projekt] munkájához. Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, ha további információra van szüksége a döntéshez.”

e. Hosszú késedelem vagy válasz hiánya után

Ha a kapcsolatfelvétel óta több mint két hét telt el, és még mindig nem kapott választ, küldhet egy utolsó udvarias üzenetet. Legyen rövid, profi és tiszteletteljes.

Példa:„Szeretnék még egyszer visszatérni a [pozíció neve] álláshelyre. Tudom, hogy a felvételi folyamat időbe telik, de szeretném kifejezni, hogy továbbra is érdekel a pozíció, és szeretném megkérdezni, hogy van-e valami új fejlemény.”

A megfelelő utánkövetéssel megerősíted jelöltségedet és pozitív benyomást keltesz a potenciális munkáltatókban. Ne feledd, hogy a kitartást és a türelmet egyensúlyban kell tartani – a munkáltatók értékelik a lelkesedést, de nem a rámenősséget.

A legjobb gyakorlatok az interjú utáni nyomon követéshez

Technikailag a nyomon követő e-mail elküldése hasonló ahhoz, mintha életben tartanád a beszélgetést.

1. Legyen egyszerű, hogy a legnagyobb hatást érje el

Ne csatoljon felesleges mellékleteket, például önéletrajzot, különösen akkor, ha a toborzó vagy a felvételi vezető már rendelkezik az adataival. Ez azt a benyomást keltheti, hogy Ön rendezetlen vagy nem figyel a részletekre. Csak olyan információkat adjon meg, amelyek valóban relevánsak és értékesek a beszélgetés szempontjából.

2. Személyre szabja üzenetét az egyes interjúztatóknak

Hivatkozzon az egyes interjúalanyokkal megbeszélt konkrét témákra, például egy általuk említett projektre vagy egy előttük álló kihívásra.

Ha például az interjú során az AI írási eszközökről beszéltél, említsd meg, hogyan tudnád azokat felhasználni a meglévő munkafolyamatok és rendszerek racionalizálására. Ezzel megmutatod, hogy figyelmes vagy a részletekre, és újra hangsúlyozod, hogy őszintén érdekel a pozíció.

3. Használja a megfelelő hangnemet és kifejezéseket

A nyomon követő e-mailek írásakor kerülje az olyan nyelvhasználatot, amely nyomást gyakorol a felvételi vezetőre vagy a toborzóra, hogy azonnal válaszoljon. Emellett nincs egyetlen legjobb módszer a nyomon követésre az interjú után, mivel a felvételi folyamatok minden vállalatnál eltérőek, és néha eltarthat egy ideig. Tartsd ezt szem előtt.

❌ Rossz módszer: „Ha a nap végéig nem kapok visszajelzést, akkor azt feltételezem, hogy már nem érdeklem Önöket” – negatív hangnemet sugall ✅ A helyes módszer: „Megértem, hogy a folyamat időbe telik, és szívesen várok a fejleményekre, amikor Önöknek alkalmas” – ezzel tiszteletet tanúsít az ő időbeosztásuk iránt.

4. Használja ki a szabadidejét

Várakozás közben online tanfolyamokat vehetsz fel, vagy olyan projekten dolgozhatsz, amely fejleszti készségeidet, például megismerkedhetsz az új távinterjú-tippekkel, hogy növeld esélyeidet a jövőbeli álláspályázatokon. Használhatod ezt az időt arra is, hogy megtanuld, hogyan kell állásajánlatot írni.

Emellett maradj kapcsolatban a munkaerőpiaccal, és kérj tanácsot vagy új lehetőségeket szakmai hálózatodtól. Gondold át, mi sikerült jól a korábbi interjúk során, és mit lehetne javítani – készítsd el saját interjú sablonjaidat, hogy a jövőben hivatkozhass rájuk.

💡Profi tipp: Ha visszajelzésre vársz egy marketinges állás kapcsán, vegyél részt egy rövid online tanfolyamon olyan platformokon, mint a Google Analytics. Ez kezdeményezőkészségről tanúskodik és élesíti az elméd, amit a nyomon követés során megemlíthetsz, hogy bizonyítsd elkötelezettségedet a fejlődés iránt.

4. Válassza ki a megfelelő időpontot

Ahhoz, hogy a nyomon követés optimálisan működjön, a legfontosabb az időzítés. Az interjú után 24 órán belül küldj köszönőlevelet, majd várj 3-5 napot, mielőtt nyomon követő e-mailt küldesz.

Találd meg a megfelelő egyensúlyt a kitartás és a türelem között.

További információ: Távoli interjú tippek a következő interjúra való felkészüléshez

Hatékony nyomonkövetési e-mail felépítése példákkal

Hogyan írj professzionális, világos és jól fogadott e-mailt az interjú után?

Milyen szavakat vagy kifejezéseket érdemes használni?

Milyen hangnemet érdemes használni?

Válaszoljunk ezekre a kérdésekre egyenként.

1. Tárgy

Kezdje egy tömör, egyértelmű tárgyvonallal, amely tükrözi e-mailje célját és felkelti a toborzó vagy a felvételi vezető figyelmét.

Egy egyszerű, professzionális tárgy, például „Köszönöm az interjút” vagy „Követés a [nap/dátum] interjúra” jól működik.

További példák a követő e-mail tárgyára:

„Köszönöm a lehetőséget – [a neve]” „Követés a [pozíció neve] interjú után” „Köszönöm a beszélgetést – Következő lépések a [pozíció neve] esetében” „A [pozíció neve] álláspályázattal kapcsolatos visszajelzés – [a neve]” „Köszönöm és visszajelzés a [pozíció neve] kapcsán”

💡Profi tipp: Ha nem az interjú napján veszi fel a kapcsolatot, akkor a tárgy sorában utaljon a dátumra vagy a hét napjára. A toborzási vezetők gyakran több napon vagy héten át tartanak interjúkat, ezért értékelni fogják a pontosságát.

2. Üdvözlés

Címzd meg név szerint azt a személyt, aki interjút készített veled. Helyénvaló egy személyes üdvözlés, például „Üdvözlöm, [interjúztató neve]!”. Ezzel megmutatod, hogy figyeltél arra, hogyan mutatta be magát az interjú során.

❌ Kerülje az általános megszólításokat, mint például „Tisztelt illetékesek” vagy az informálisakat, mint például „Kedves”.

3. Bevezető mondat

Kezdje az e-mailt azzal, hogy megköszöni az interjúztató időt. Fejezze ki háláját a pozíció megbeszélésének lehetőségéért, és emelje ki a beszélgetés vagy a vállalat pozitív aspektusait, amelyek Önnek különösen tetszettek.

Példák megfelelő nyitó mondatokra:

„Köszönöm, hogy időt szakított rám, és többet mesélt a [cégnév] izgalmas lehetőségeiről. Nagyon élveztem, hogy megismerhettem [az interjú során megbeszélt pozíció vagy cég konkrét aspektusát]. ” „Őszintén köszönöm a lehetőséget, hogy interjúra mehettem a [pozíció neve] pozícióra, és élveztem a [konkrét téma]ról folytatott beszélgetésünket. Inspiráló volt hallani a [vállalat küldetéséről/projektjéről] és arról, hogy a csapat milyen hatást gyakorol.” „Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy beszéljünk a [pozíció neve] pozícióról. Különösen izgatott lettem, amikor megtudtam a [konkrét részlet], és még lelkesebb lettem, hogy hozzájárulhassak a csapat munkájához.” „Örömömre szolgált, hogy találkozhattam Önnel és megbeszélhettük a [pozíció neve] munkakört. Nagyra értékelem a [konkrét projekt vagy vállalati érték] kapcsán megosztott gondolatait, és hálás vagyok a lehetőségért, hogy megvizsgálhassam, hogyan tudnék hozzájárulni a [vállalat neve] munkájához.” „Szeretném megköszönni a [pozíció neve] állás interjúnál folytatott érdekes beszélgetést. Nagyon értékeltem, hogy megosztotta velem véleményét a [a vállalat vagy a pozíció egy konkrét aspektusa] kapcsán, és ez tovább erősítette érdeklődésemet a csapatukhoz való csatlakozás iránt.”

4. E-mail szövege

A levél fő részében ismételje meg, hogy érdekli az állás. Hivatkozzon valami konkrétumra az interjúból, hogy egyértelművé tegye, hogy figyelmesen hallgatta a beszélgetést. Említsen meg például egy projektet vagy a csapat dinamikáját, ami különösen érdekelte a beszélgetés során.

5. Záró mondat

Zárásként fejezze ki, hogy szívesen folytatná a felvételi folyamatot. Tudassa velük, hogy szükség esetén bármilyen további információt vagy dokumentumot szívesen rendelkezésre bocsát.

Jelezd, hogy várja a válaszukat.

Példák professzionális záró mondatokra a nyomon követő e-mailben:

„Nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt, hogy hozzájárulhatok a [Cégnév] munkájához, és szívesen megadok minden további információt vagy anyagot, amely segíthet a döntésében.” „Még egyszer köszönöm, hogy megfontolták a jelentkezésemet. Örömmel várom, hogy csatlakozhassak a csapatukhoz, és szívesen válaszolok további kérdésekre, illetve szükség esetén további részleteket is megadok.” „Kérlek, ne habozz kapcsolatba lépni velem, ha van még valami, amit megoszthatok veled, hogy segítsem a felvételi folyamatot. Nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt, és várom a válaszodat.” „Továbbra is nagyon lelkes vagyok a [cégnév] vállalatnál való munkavállalás és a [konkrét cél/projekt] megvalósításában való részvétel lehetőségét illetően. Ha bármilyen további információval tudok szolgálni, kérem, jelezze.” „Még egyszer köszönöm a lehetőséget. Alig várom a folyamat következő lépéseit, és szívesen adok további információkat, ha szükséges.”

Követő e-mailek írása a ClickUp Brain segítségével

A tökéletes nyomonkövetési e-mail megírása, amelyben kifejezed, hogy szívesen csatlakoznál a szervezethez, és hogy te vagy a megfelelő személy a munkára, sok gondolkodást igényel.

Példák nyomon követő e-mailekre: Hogyan kezelje a különböző nyomon követési helyzeteket?

1. Utánkövetés telefonos interjú után

Tárgy: Izgatottan várom a [munkakör megnevezése] állást – Köszönöm a hívást! Üdvözlöm, [interjúvezető neve]! Remélem, ez az e-mail jó egészségben találja Önt. Szeretném megköszönni, hogy időt szakított rám [nap/dátum] a [cégnév] [munkakör] pozíciójával kapcsolatban. Nagyon jó volt többet megtudni a munkakörről és a csapat működéséről. Az a tény, hogy [konkrét részlet vagy megbeszélt szempont] része a munkakörnek, még jobban izgatottá tesz engem a lehetőség iránt. Úgy gondolom, hogy [említsd meg a releváns készséget vagy tapasztalatot] kiválóan illeszkedne a csapatodba. Kérlek, jelezd, ha további információra van szükséged a felvételi folyamat során. Még egyszer köszönöm, és remélem, hamarosan hallok Önről. Üdvözlettel, [Teljes név] [Telefonszám] [LinkedIn profil]

2. Utánkövetés személyes interjú után

Tárgy: Köszönöm a remek találkozót Üdvözlöm, [interjúvezető neve]! Szeretném megköszönni, hogy ma személyesen találkozott velem. Nagyra értékelem, hogy időt szánt arra, hogy elmagyarázza a [munkakör megnevezése] pozícióval kapcsolatos elvárásokat, és megmutassa az irodát. Nagyszerű volt megismerni a csapat dinamikáját és energiáját – ez mindenképpen mély benyomást tett rám. Az Ön által említett projekt [adja meg a konkrét részleteket] remek kihívásnak tűnik, és örömmel hoznám be [konkrét készségeimet vagy képesítéseimet] az Ön csapatába, hogy elősegítsem a siker elérését. Azt is említette, hogy lehet, hogy lesz még egy interjúrész vagy technikai értékelés. Kérem, ossza meg velem a részleteket a lehető leghamarabb, és én elkezdek dolgozni rajtuk. Még egyszer köszönjük, hogy időt szánt ránk. Üdvözlettel, [Teljes név] [Telefonszám] [LinkedIn profil]

3. Utánkövetés a végső interjú után

Tárgy: Visszatekintés a végső megbeszélésünkre Üdvözlöm, [interjúvezető neve]! Köszönöm Önnek és a csapatnak az interjút. A készségértékelés érdekes kihívás volt, és élveztem a személyes találkozót is. Összességében a tapasztalatok nagyon tanulságosak és hasznosak voltak. Lenyűgözött, hogy minden szakaszban milyen profik voltak azok, akikkel beszéltem. Most, hogy lezárult az utolsó interjú, kérlek, nyugodtan keress meg, ha további információra van szükséged, például a portfóliómra vagy más dokumentumokra. Csak egy üzenetnyire vagyok, és szívesen megadok mindent, amire szükséged van. Köszönöm, és remélem, hamarosan hallok Önről. Üdvözlettel, [Teljes név] [Telefonszám] [LinkedIn profil]

Követési stratégia alkalmazása: a követés során gyakran felmerülő kihívások leküzdése

1. lépés: Gondolkodj el és maradj kíváncsi

Mielőtt megírná a követő e-mailt, szánjon egy percet arra, hogy átgondolja szándékait. Ha egyetlen motivációja az, hogy megkapja az állást, az e-mail túlságosan üzleti jellegűnek tűnhet, ami valószínűleg több kárt okoz, mint hasznot.

Ehelyett inkább arra koncentrálj, hogy átgondolt és konstruktív üzenetet fogalmazz meg, amely valódi eszmecserére invitál.

Emelje ki az interjúból egy témát vagy részletet, amely felkeltette az érdeklődését – például a felvételi vezető beszélt arról, hogyan lehet az AI-t felhasználni az e-mailes kommunikációban.

✅ Tegyen fel átgondolt kérdéseket a pozícióról/vállalatról, és ossza meg gyakorlati tippjeit. A további lépéseinek egyensúlyt kell teremteniük a kíváncsiság és a professzionalizmus között.

2. lépés: Maradj hű önmagadhoz

Amikor a tökéletes követő e-mail megírására koncentrál, könnyen úgy érezheti, hogy egy bizonyos képet vagy benyomást kell közvetítenie.

Ha a felvételi folyamat során önmagát mutatja, az segíthet abban, hogy olyan munkahelyre kerüljön, ahol elfogadják és támogatják.

Hasonlóképpen, azok az emberek, akikkel kapcsolatba lép, valószínűleg szintén egy kényelmes, összehangolt csapatot próbálnak felépíteni. Az interjú egy megvalósítható platformot kínál annak eldöntésére, hogy kommunikációs stílusuk és értékeik jól illeszkednek-e egymáshoz.

✅ Az álláskeresés során maradj hű önmagadhoz, ahhoz, amit kínálsz, és ahhoz, amit keresel, és minden kommunikációban mutasd meg önmagad.

3. lépés: Legyen tisztában a határokkal

Győződj meg róla, hogy az álláshelyért felelős fő kapcsolattartóval állsz kapcsolatban.

Ha úgy érzed, hogy másvalakivel is kapcsolatba kell lépned, hivatkozz a korábbi interakcióidra a kollégájával, és finoman érdeklődj a fejleményekről.

❌ Kerülje el, hogy több emberhez is agresszíven forduljon a vállalaton belül, hogy gyors visszajelzést kapjon.

4. lépés: Tartsd tiszteletben az ő időbeosztásukat

Amikor kapcsolatba lép a toborzóval vagy a vezetővel, ne feledkezzen meg az ő időtervükről. Ha azt mondták, hogy két hétre van szükségük a következő lépések előkészítéséhez, akkor adjon nekik két teljes hetet, plusz egy-két napot a késedelmek esetére, mielőtt kapcsolatba lép velük.

✅ Vannak kivételek, amikor a korábbi utánkövetés megfelelő lehet, például ha másik cégtől kapsz állásajánlatot. Akár a másik ajánlatot szeretné elfogadni, akár ezt a lehetőséget részesíti előnyben, tájékoztassa a toborzót az időtervében bekövetkezett változásról, hogy mindenki megalapozott döntést hozhasson.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Többször is utánajárjak?

Igen, de gondosan járjon el. Az első köszönőlevél után várjon legalább egy hetet, mielőtt újabb levelet küldene. Ha egy-két hét múlva még mindig nincs válasz, küldhet még egy udvarias levelet. Ha ennél többet tesz, akkor túlságosan rámenősnek tűnhet, ami visszaüthet.

2. Mennyi időt kell várni, mielőtt visszajelzést küldök?

Általában a legjobb, ha az interjú után 5-7 munkanapot vársz az első nyomon követő üzenet elküldésével. Ez időt ad a felvételi csapatnak a jelöltek áttekintésére és a belső megbeszélésekre. Ha túl korán nyomon követed az interjút, türelmetlennek tűnhetsz, de ha túl sokáig vársz, azt hihetik, hogy nem vagy érdekelt.

3. Mi van, ha nem tudom az interjúztató e-mail címét?

Ha nem rendelkezik a felvételi vezető közvetlen e-mail címével, ellenőrizze az e-mailjeit – néha ezek tartalmazzák ezt az információt. Ha ez nem áll rendelkezésre, vegye fel a kapcsolatot a toborzóval vagy a HR-es kapcsolattartóval, aki az interjút szervezte. Ha minden más kudarcot vall, küldjön egy általános nyomonkövetési üzenetet a vállalat HR-képviselőjének vagy a weboldalukon feltüntetett kapcsolattartó e-mail címre.

Ha azt mondták, hogy egy bizonyos időn belül visszajeleznek, és az idő már lejárt, küldj egy udvarias követő üzenetet. Hivatkozz az idővonalukra, és kérdezd meg, hogy van-e valami fejlemény. Ha egy ésszerű idő elteltével még mindig nem kapsz visszajelzést, az azt jelezheti, hogy más jelöltekkel folytatják a folyamatot.