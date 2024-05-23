Hogyan válasszon a kultúrához illeszkedő munkatársakat: stratégiák HR-szakembereknek

A felvétel soha nem csak a készségekről szól. A szervezetek tisztában vannak azzal, hogy fontos olyan embereket felvenni, akik osztják az értékrendjüket és jól illeszkednek a csapatba.

Hatékony stratégiákra van szükséged ahhoz, hogy azonosítsd és toborozd a megfelelő képességekkel rendelkező, a vállalati kultúrához illeszkedő jelölteket. Ha a felvételi folyamatban prioritást adsz a kultúrához illeszkedő jelölteknek, erősebb, összetartóbb csapatokat építhetsz, amelyek együtt boldogulnak.

Ebben a blogbejegyzésben egyszerű, de hatékony tippeket mutatunk be a kultúrához illeszkedő munkatársak felvételéhez és egy boldog, virágzó munkahely megteremtéséhez.

A kultúrához illeszkedés megértése

A kultúrához illeszkedés azt jelenti, hogy a munkavállalók meggyőződései és cselekedetei mennyire felelnek meg a vállalat értékeinek, céljainak, csapatmunkájának dinamikájának és elvárásainak.

Amikor egy vállalat alkalmazottakat vesz fel, nem csak a készségeket veszi figyelembe. Olyan személyeket keres, akik azonnal be tudnak illeszkedni, együttműködnek a csapattal, elősegítik a vállalat növekedését és javítják a munkahelyi légkört mindenki számára.

Íme néhány további tényező, amely kiemeli a szervezeti kultúra jelentőségét a toborzásban és a munkavállalók megtartásában:

Munkával való elégedettség és elkötelezettség: A vállalati kultúrához jól illeszkedő alkalmazottak jobban elégedettek a munkájukkal. Ez elősegíti a tartozás érzését és az elkötelezettséget az alkalmazottak körében, ami magasabb megtartási arányhoz vezet.

Megtartás: A kultúrához illeszkedő munkavállalók megtartása hozzájárul a fluktuációval járó költségek megtakarításához, ami jelentős lehet.

Kohézió: A közös alapértékek megkönnyítik a kohéziós munkakörnyezet fenntartását és a konfliktusok megoldását.

Pozitív márkaimázs: A vállalat értékeivel összhangban álló személyek felvétele javíthatja a márka imázsát és hírnevét.

Teljesítményjavulás: A kulturális kompatibilitás gyakran teljesítményjavuláshoz vezet, mivel a munkavállalók motiváltabbak és elkötelezettebbek lesznek.

A fejlesztendő területek azonosítása: A jelöltek kulturális illeszkedésének értékelése rávilágíthat a szervezeten belül a fejlesztésre szoruló területekre.

Hosszú távú siker: A kultúrához illeszkedő személyek felvétele növeli a hosszú távú siker esélyét mind a munkavállaló, mind a vállalat számára.

Együttműködő környezet: A szilárd szervezeti kultúra ösztönzi az együttműködést és a csapatmunkát, ami a termelékenység növekedéséhez vezet.

A kultúrához illeszkedő munkatársak felvételének hátrányai

Bár a kultúrához való illeszkedés elengedhetetlen, a túlzott mértékű támaszkodás rá jelentős hátrányokkal járhat azoknak a szervezeteknek, amelyek sokszínű, innovatív és rugalmas csapatokat szeretnének felépíteni.

Vessünk egy pillantást a kultúrához illeszkedő alkalmazottak felvételének néhány hiányosságára:

A sokszínűség hiánya: Amikor a vállalatok kizárólag a kultúrához illeszkedés alapján alkalmaznak munkavállalókat, végül szinte teljesen azonos munkaerővel rendelkeznek. A sokszínűség ösztönzi az innovációt, ezért ha mindig ugyanolyan típusú embereket alkalmaznak, az visszatarthatja a vállalat fejlődését.

Alacsony munkavállalói megtartási arány: Előfordul, hogy a vállalat által hirdetett kultúra nem felel meg a valóságnak. Mivel az egyének nagyra értékelik a vállalati kultúrát (néha még a fizetésüknél is jobban), valószínűleg továbbállnak, ha nem érzik jól magukat.

Személyiségtúlterhelés: A személyiség figyelembevétele kritikus fontosságú a felvétel során, de ha csak egyfajta személyiséget vesz fel, az egyensúlytalanságot okozhat. Használjon különböző teszteket, hogy megtalálja a megfelelő jelölteket, és hogy a kultúrához illeszkedés értékelései méltányosak és mérhetőek legyenek.

Előítéletek a felvétel során: Sok vállalat küzd a felvételi folyamatokban megjelenő tudatalatti előítéletekkel. Ha folyamatosan ugyanolyan típusú embereket vesznek fel, az megerősítheti ezeket az előítéleteket, előnyben részesítve a jelenlegi alkalmazottakhoz hasonló jelölteket, és kizárva a különböző háttérrel rendelkező, képzett jelölteket.

A munkavállalók elkötelezettségének csökkenése: Ha kizárólag a kultúrához való illeszkedés alapján vesz fel új munkatársakat, az azoknál a munkavállalóknál, akik nem érzik magukat a csapat részének, vagy nem érzik, hogy egyedi hozzájárulásukat értékelik, elkötelezettségük csökkenéséhez és elégedetlenséghez vezethet.

A valódi tehetségek elszalasztása: Az, hogy valaki illeszkedik a kultúrához, még nem jelenti azt, hogy ő a legjobb jelölt. Ha túlzottan a kultúrához való illeszkedésre koncentrálnak, a vállalatok könnyen figyelmen kívül hagyhatnak tehetséges jelölteket.

A vállalat értékeinek megfelelő alkalmazottak keresése összekovácsolhatja a csapatot, de azzal a kockázattal is jár, hogy kizárja a sokszínű nézőpontokat.

Ez a megközelítés gyakran tudat alatti elfogultsághoz vezet, amely kedvez azoknak a jelölteknek, akik háttérük, személyiségük vagy érdeklődésük tekintetében hasonlítanak a meglévő alkalmazottakra.

Képzeljen el egy vállalatot, ahol mindenki szívesen focizik a szünetekben, és gyakran beszélnek kedvenc csapataikról. A felvételkor csak olyan embereket választanak, akik osztoznak a foci iránti érdeklődésükben. De mi van, ha van egy tehetséges jelölt, aki inkább a kosárlabdát vagy a baseballt kedveli?

Ha kizárólag a kulturális illeszkedés alapján alkalmaz embereket, akkor előfordulhat, hogy lemarad valakiről, aki értékes készségekkel és perspektívákkal járulhatna hozzá a csapat munkájához, csak mert más érdeklődési köre van.

Hogyan értékelje és válassza ki a kultúrához illeszkedő munkatársakat

A jelöltek kulturális illeszkedésének értékelése magában foglalja értékeik, személyiségük, munkastílusuk és meggyőződéseik felmérését, hogy biztosítható legyen az összhang a szervezet kultúrájával. Ez interjúk, viselkedésértékelések, referenciák ellenőrzése és a jelöltek jelenlegi csapattagokkal való interakciójának megfigyelése révén valósítható meg.

Kövesse az alábbi lépéseket a jelöltek kulturális illeszkedésének értékeléséhez:

1. Határozza meg a kultúráját

Mielőtt értékelné a jelöltek kulturális illeszkedését, ismerje meg szervezetének értékeit, küldetését és kultúráját, hogy meghatározza, mely tulajdonságok és viselkedésformák illeszkednek ahhoz.

A vállalati kultúra megismerése segít a toborzási és kiválasztási folyamat irányításában.

2. Kritériumok kidolgozása és közlése

Miután meghatározta a szervezet kultúráját, sorolja fel azokat a konkrét jellemzőket, értékeket és viselkedésmódokat, amelyek ezt tükrözik. Kifejezze őket különböző kommunikációs csatornákon (weboldalak, állásportálok stb.).

Ezek a kritériumok iránymutatásként szolgálnak a jelöltek interjún történő értékeléséhez, biztosítva, hogy olyan személyeket vegyen fel, akik sikeresen fogják végezni munkájukat a munkahelyén.

3. Vezessen be a kultúrához illeszkedő kérdéseket az interjúkba

Az interjúk során tegyen fel kérdéseket, hogy megismerje a jelölt értékeit, munkamódszerét, kommunikációs stílusát és problémamegoldó képességét. Használjon olyan eszközöket, mint a viselkedésértékelés vagy a személyiségteszt, hogy megvizsgálja, mennyire illeszkednek a jelöltek a vállalat kultúrájához.

4. Ellenőrizze a referenciákat

Beszéljen a referenciákkal, hogy további információkat gyűjtsön a jelölt munkastílusáról, együttműködési képességeiről és korábbi munkaköreiben tanúsított kulturális illeszkedéséről. Ez segít felmérni a jelöltek korábbi munkateljesítményét és képességét, hogy különböző szervezeti kultúrákban is sikeresek legyenek.

5. Megfigyelés és értékelés

Figyelje meg, hogyan viselkednek, kommunikálnak és interakcióba lépnek a jelöltek az interjúk során. Ez segít megérteni, hogyan illeszkedhetnek be a szervezetébe.

A gyűjtött információk és megfigyelések alapján értékelje, hogy mennyire illeszkednek a vállalathoz. Mérlegelje, hogy valószínűleg pozitívan fognak-e hozzájárulni a vállalat kultúrájához.

6. Vegye figyelembe a DEI-t

A kultúrához való illeszkedés értékelése során vegye figyelembe a jelölt potenciálját, hogy hozzájáruljon a szervezet sokszínűségi, méltányossági és befogadási (DEI) kezdeményezéseihez. Erről a szempontról további részleteket a következő szakaszban tárgyalunk.

7. Hozzon megalapozott döntéseket

Használja a gyűjtött információkat annak eldöntéséhez, hogy a jelölt jól illeszkedik-e a szervezet kultúrájához. Gondoskodjon arról, hogy olyan jelölteket vegyen fel, akik sikeresek lesznek és hozzájárulnak a szervezet sikeréhez.

Ezeknek a stratégiáknak a megvalósításával olyan professzionális csapatokat építhet, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak és pozitívan hozzájárulnak a szervezeti kultúrához.

Kulturális illeszkedés és felvételi stratégiák

Íme néhány felvételi stratégia, amelynek segítségével biztosíthatja, hogy következő alkalmazottja jól illeszkedjen a csapatba:

1. stratégia: Vegye figyelembe a DEI-t a felvételi folyamat során

A DEI felvételi stratégia célja, hogy szándékosan sokszínű és inkluzív toborzási folyamatot hozzon létre.

Egy ilyen stratégia megvalósítása magában foglalja az egyének különböző perspektíváinak és igényeinek mélyreható megismerését. Nem csak az életkorukról vagy származásukról van szó, hanem orientációjukról, társadalmi-gazdasági státuszukról, fogyatékosságukról, nyelvükről, kultúrájukról és tapasztalataikról is.

A sokszínűségi tervek megértésétől a cselekvésig vezető átmenet gondos és személyre szabott stratégiát igényel. A terv megvalósításához a következőket kell tennie:

Aktívan keressen sokszínű tehetségeket

Biztosítson elfogulatlan felvételi folyamatokat

Biztosítson inkluzív képzési és fejlődési lehetőségeket

Támogassa az inkluzív munkahelyi kultúrát

Rendszeresen értékelje és módosítsa stratégiáit, hogy megfeleljen a változó sokszínűségi, méltányossági és befogadási igényeknek.

A jelöltek számára a vállalati kultúra átfogó bemutatása értékes felvételi stratégia. Ez a megközelítés magában foglalja, hogy a jelöltek első kézből tapasztalják meg a vállalat környezetét, értékeit és csapatkultúráját, amely a következőket tartalmazza:

Irodalátogatások: Adjon a jelölteknek egy kis betekintést a munkahelyi légkörbe, az elrendezésbe és a munkatársak közötti interakciókba.

Ismerje meg a legfontosabb csapattagokat: Mutassa be a jelölteket a legfontosabb csapattagoknak, hogy bemutassa Mutassa be a jelölteket a legfontosabb csapattagoknak, hogy bemutassa a csapat felépítését és az együttműködés dinamikáját.

Visszajelzési ülés: Kérdezze meg a jelölteket, hogy mi a véleményük és benyomásuk a mélyreható élmény után. Ez értékes betekintést nyújt a vállalati kultúrával való összeillésükbe.

3. stratégia: Használjon önértékelési tanulmányokat a kulturális illeszkedés értékeléséhez

Az önértékelésen alapuló tanulmányok, például értékelések vagy kérdőívek segítségével meghatározhatók a résztvevők személyiségjegyei, értékei és munkával kapcsolatos preferenciái.

Ezek a tanulmányok lehetővé teszik a jelöltek számára, hogy önmaguk értékeljék, mennyire illeszkednek a vállalati kultúrához. A felvételi csapat elemezheti az eredményeket, és ennek megfelelően hozhat döntéseket.

4. stratégia: Gondolja át az álláshirdetéseket

Hagyományosan az álláshirdetések a munkaköri feladatok, a képesítések és a követelmények ismertetésére összpontosítottak. Azonban át kell alakítania az álláshirdetéseket, hogy elsőbbséget adjon a kulturális illeszkedésnek és a munkavállalói elkötelezettségnek.

Különböző tehetségmenedzsment szoftverek segítségével olyan álláshirdetéseket készíthet, amelyek vonzzák a szükséges készségekkel rendelkező potenciális munkavállalókat, és összhangban vannak a szervezet értékeivel, küldetésével és kultúrájával.

Átfogalmazza a munkaköri leírásokat, hogy olyan képzett jelölteket vonzzon, akik összhangban vannak a szervezet szellemiségével.

5. stratégia: Képezze a toborzó személyzetet

Képezze ki felvételi csapatát, hogy megértsék, hogyan válasszák ki azokat a személyeket, akik illeszkednek a vállalat kultúrájához.

A képzés segít a toborzóknak jobb interjútechnikákat elsajátítani, például a korábbi tapasztalatokról való kérdezés vagy viselkedésalapú kérdések feltevése révén, hogy felmérjék, illeszkednek-e a jelöltek a vállalati kultúrához.

6. stratégia: Az új munkavállalók beilleszkedése után is folytassa a munkavállalók kulturális illeszkedésének értékelését

A beilleszkedés utáni folyamatos értékelés segít a eltérések korai felismerésében, így a felvételi csapatok proaktív módon kezelhetik azokat, és fenntarthatják a munkavállalók elkötelezettségét és sikerét elősegítő pozitív munkakörnyezetet.

Építsd be a kulturális illeszkedés értékelését a rendszeres teljesítményértékelésekbe, hogy a kulturális illeszkedés az alkalmazott egész munkaviszonyának ideje alatt prioritás maradjon.

A legjobb HR- és toborzási menedzsment megoldás

Bár számos alkalmazottkezelő szoftver áll rendelkezésre, a ClickUp egy olyan all-in-one megoldás, amely a felvételi és toborzási folyamat minden aspektusát racionalizálja.

A tökéletes jelöltek megtalálásától a zökkenőmentes beilleszkedésen át a folyamatos munkavállalói fejlesztésig a ClickUp segítségével könnyedén felépítheti és irányíthatja álmai csapatát.

A ClickUp HR- és toborzási menedzsment funkcióival testreszabott rendszert hozhat létre, amely egyszerűsíti a felvételt, a beilleszkedést és a munkavállalók pályafutását, biztosítva a zökkenőmentes és hatékony toborzást a kezdetektől a végéig.

Biztosítsa az alkalmazottak növekedését és fejlődését a ClickUp humánerőforrás-platformjának segítségével.

Szabaduljon meg az unalmas adminisztratív feladatoktól, és nézzük meg, hogyan teszi ez az eszköz a toborzási folyamatot zökkenőmentessé és hatékonnyá. A különböző vezetési stílusokhoz igazítható testreszabható funkcióival a ClickUp biztosítja az alkalmazkodóképességet a különböző szervezeti struktúrákhoz és preferenciákhoz.

Toborzási folyamatok kezelése

A ClickUp központosítja a jelöltek, az pályázatok és a toborzási tevékenységek kezelését, így segítve a toborzási folyamat szervezését.

Jelöltértékelés: A testreszabható A testreszabható interjú sablonok és státuszok lehetővé teszik strukturált értékelési folyamatok létrehozását. Az egyik ilyen sablon a ClickUp Hiring Candidate Template (Jelöltfelvételi sablon ), amely a következőket segíti: Könnyen értékelheti a potenciális alkalmazottakat testreszabható értékelési skálákkal a hatékony összehasonlítás érdekében. A ellenőrzőlisták, határidők és emlékeztetők segítségével szervezett maradhat, időt takaríthat meg és átfogó információkat gyűjthet a jelöltekről. A nyomonkövetési táblák és táblázatok segítségével könnyedén összehasonlíthatja a jelentkezőket, biztosítva a csapatához leginkább illeszkedő jelölteket.

A testreszabható értékelési skálák segítségével könnyedén értékelheti a potenciális alkalmazottakat, és hatékonyan összehasonlíthatja őket.

Maradjon szervezett a ellenőrzőlisták, határidők és emlékeztetők segítségével, így időt takaríthat meg és átfogó információkat szerezhet a jelöltekről.

A nyomon követési táblák és táblázatok segítségével könnyedén összehasonlíthatja a jelentkezőket, így biztosítva a csapatához leginkább illeszkedő jelölteket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp jelöltfelvételi sablonja segít nyomon követni és kezelni a felvételi folyamatot.

Egyedi státuszok: Testreszabhatja a státuszokat, hogy azok tükrözzék a toborzási folyamat különböző szakaszait, például szűrés, interjú vagy ajánlat meghosszabbítása.

Automatizálás: Állítson be szabályokat az ismétlődő feladatok automatizálására, például az interjúk ütemezésére vagy a jelöltek előre meghatározott feltételek alapján a következő szakaszba történő továbbítására, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Könnyű munkavállalói beilleszkedés

A számos elérhető beilleszkedési szoftver közül a ClickUp zökkenőmentes beilleszkedési élményt kínál az új csapattagoknak, felkészítve őket a sikerre már az első naptól kezdve. Íme, hogyan:

Hozzon létre egy rendszert, amely egyszerűsíti a munkavállalók fejlesztését a ClickUp HR-menedzsment platformjával.

Nyomon követhető feladatok: Ossza ki és kövesse nyomon az új munkavállalók beilleszkedési feladatait, biztosítva, hogy az új munkavállalók elvégezzék a szükséges képzéseket és orientációs tevékenységeket.

Együttműködési eszközök: Lehetővé teszi az új munkavállalók számára, hogy együttműködjenek a csapat tagjaival, kérdéseket tegyenek fel, és visszajelzéseket adjanak dokumentumokhoz és feladatokhoz fűzött megjegyzések és beszélgetések formájában.

Dokumentumkezelés: tárolja és ossza meg a fontos beilleszkedési dokumentumokat, például a vállalati irányelveket, a munkavállalói kézikönyveket és a képzési anyagokat egy központi helyen, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

HR-irányítási rendszer

Adjon hozzá jellemzőket, és kategorizálja az adatait ennek megfelelően, hogy minden rendezett legyen.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy testreszabja a felvételi folyamatokat és az alkalmazottak irányításával kapcsolatos feladatokat, hogy azok megfeleljenek a szervezet egyedi igényeinek. Nézzük meg közelebbről:

Egyéni mezők: Adjon hozzá mezőket, hogy nyomon követhesse az egyes alkalmazottak/jelöltek konkrét adatait, például készségeiket, képesítéseiket vagy preferenciáikat.

Egyedi munkafolyamatok: Tervezzen egyedi státuszokkal rendelkező munkafolyamatokat, amelyek tükrözik a szervezet felvételi és fejlesztési folyamatait. Ezek a munkafolyamatok magukban foglalhatnak képzéssel kapcsolatos szakaszokat is, például beiratkozást, modulok elvégzését és kompetenciaértékeléseket.

Hogyan biztosíthatja, hogy az új alkalmazottak megértsék a vállalati kultúrát

Ahhoz, hogy az új alkalmazottak megértsék a vállalati kultúra lényegét, átlátható vezetésre, hatékony beilleszkedési programra és hatékony kommunikációra van szükség.

A ClickUp sablonjai strukturált keretrendszert biztosítanak az új munkatársak vizualizálásához, bemutatásához és a vállalati kultúrába való integrálásához.

Vessünk egy pillantást néhány sablonra, amelyek segítenek a csapatoknak befogadni a vállalati kultúrát, és elősegítik az új munkatársak beilleszkedését a csapatba 👇

1. sablon: Vállalati kultúra sablon

A vállalati kultúra sablonja erősíti a munkahelyi összetartást és következetességet, ami növeli a termelékenységet, az együttműködést, a munkavállalói elkötelezettséget és a toborzási erőfeszítések sikerességét. Ezenkívül segít a következőket is:

A csapatok vizualizálása és összehangolása az alapértékek mentén

Kulturális kezdeményezések azonosítása és prioritásainak meghatározása

Csapatok egyesítése közös elvárások és értékek alapján

Töltse le ezt a sablont A ClickUp vállalati kultúra sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek a vállalati kultúra lényegét egy helyen összefoglalni.

2. sablon: Ismerje meg a csapatot sablon

A csapat tagjainak hatékony bemutatása elengedhetetlen a csapat moráljának javításához és a tehetségek bemutatásához. A ClickUp Meet the Team sablonja lehetővé teszi, hogy:

Készítsen vizuálisan vonzó profilokat minden csapattag számára

Hangsúlyozza a speciális készségeket és eredményeket

A pontosság és relevancia érdekében tartsa naprakészen az információkat

További előnyök közé tartozik a csapat tagjai közötti bizalomépítés, az egyszerű frissítések és a professzionális weboldal megjelenés.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Meet the Team sablonja segít bemutatni és nyomon követni a csapattagok fejlődését.

3. sablon: Alkalmazottak beilleszkedésének sablonja

Biztosítson zökkenőmentes beilleszkedést egy olyan ellenőrzőlistával, amely az első 60 napra vonatkozó, a pozícióhoz igazított célokhoz és mérföldkövekhez igazodik.

A ClickUp alkalmazott-beilleszkedési sablonja megakadályozza a lépések kihagyását, és biztosítja, hogy az új alkalmazottak hatékonyan beilleszkedjenek, hozzájárulva a vállalati kultúra megértéséhez és elfogadásához.

Töltse le ezt a sablont Ne hagyjon ki egyetlen lépést sem a beilleszkedési folyamatból: készítsen beilleszkedési ellenőrzőlistát a munkakör céljai és az első 60 napban elvárt mérföldkövek alapján.

Vegyen fel olyan munkatársakat, akik illeszkednek a vállalati kultúrához a ClickUp segítségével

A toborzás jövőjéről gondolkodva egy dolog világos: a kulturális illeszkedés továbbra is elengedhetetlen lesz a szilárd csapatok kialakításában.

Az olyan eszközök használata, mint a ClickUp, javíthatja a kulturális illeszkedés értékelésének képességét a toborzás során.

Használja a ClickUp ingyenes HR-sablonjait a tehetségek toborzásának egyszerűsítéséhez és a HR-munkafolyamatok optimalizálásához. Keressen olyan jelölteket, akik összhangban vannak a vállalat értékeivel, és hozzon létre olyan befogadó munkahelyeket, ahol mindenki értékesnek érzi magát.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és emelje HR-menedzsmentjét egy új szintre.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hogyan válasszak ki a kultúrához illeszkedő munkatársakat?

A megfelelő kulturális illeszkedés érdekében keressen olyan jelölteket, akik ugyanazokat az értékeket képviselik, és jól együttműködnek a csapatával. Kérdezze meg őket korábbi tapasztalataikról és arról, hogyan kezelik a helyzeteket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illeszkednek-e a vállalati kultúrához.

Ahhoz, hogy értékelje a jelölt kulturális illeszkedését, figyelje meg, hogyan viselkedik az interjúk során, és értékelje a hozzáállását, kommunikációs stílusát és értékeit. Szituációs kérdéseket is feltehet, hogy felmérje, hogyan kezelnének bizonyos helyzeteket a munkahelyén.

3. Melyek a kultúrához illeszkedő jelöltek kiválasztásának kritériumai?

A kultúrához illeszkedő jelöltek kritériumai között szerepel a vállalati értékekkel való összhang, a csapatmunkára való alkalmasság, a feladatkezelés, az alkalmazkodóképesség és a munkához való hozzáállás.