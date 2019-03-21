A megfelelő vezetési stílusok az Ön számára? 7 kiváló példa vezetőknek

A legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogyan írná le a „vezetési” vagy „menedzsment” stílusát.

Ez inkább személyiség kérdése, mint bármi más. Azonban a társadalom már régóta létezik. Sok vezetőt láttunk jönni és menni. Néhányuk csodálatos volt, néhányuk szörnyű, és sokszor a vezető értéke a szemlélő szemében rejlik.

Mit értünk ez alatt? Mindannyian a saját személyiségünknek megfelelően kedvelünk különböző vezetőket. Gyakran előfordul, hogy ami az egyik ember számára jó vezető, az a másik számára teljesen elfogadhatatlan.

Az azonban tagadhatatlan, hogy a karizma, a stílus, a szakértelem és a nagyszerű ötletek egyes embereket mások fölé emelnek.

Ebben a bejegyzésben elmélyülünk a különböző típusú vezetők jellemzőiben, és megnézzük, melyik típus a legalkalmasabb a célok elérésére és a feladatok végrehajtására.

Különböző vezetési stílusok

1. Coaching vezetési stílus

Nem, ez nem csak a sportról szól. Inkább arról, hogy megtaláljuk az emberek legjobb képességeit, majd ösztönözzük őket a cselekvésre. A coaching vezetők előre tekintenek, átgondolják a szervezet jövőbeli igényeit, és felkészülnek rájuk. Néha nehéz döntéseket kell hozniuk olyan helyzetek alapján, amelyek ellentmondhatnak az alkalmazottaknak nyújtott személyes coachingnak.

De végső soron egy hatékony vezető, aki a vezetői coaching stílust alkalmazza, minden egyes ember számára a legjobbat akarja, függetlenül attól, hogy az illető hová tart. A kiváló edzők legjobb analógiái természetesen a sportból származnak, de nem minden sportedző jó a coaching vezetési stílusban.

Nehéz volt híres coaching vezetőket találni, mert gyakran háttérbe szorítják magukat, hasonlóan a szolgáló vezetéshez. Mindig szakmai fejlődési lehetőségekkel támogatják az embereket, ami gyakran hálátlan feladat. Ha javítani szeretne alkalmazottai coachingján, olvassa el ezt a remek könyvet, amelyet Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója ajánlott.

Híres coach vezetők:

Joe Maddon, a Chicago Cubs menedzsere: Joe Maddon a Chicago Cubs csapatát több mint 80 év után először vezette a World Series győzelemhez, megtörve ezzel a híres átkot. De miért is olyan nagyszerű vezető? Azokkal a fiatal játékosokkal nyert, akiket ő maga nevelt fel.

Sheryl Sandberg, a Facebook ügyvezető igazgatója: Neki tulajdonítják, hogy segítette Mark Zuckerberget a Facebooknál való fejlődésben, miközben egy befogadó kultúrát is kialakított.

2. Autokratikus stílus

Az autokratikus vezető csak a saját módszerét fogadja el, ami gyakran azt eredményezi, hogy a kreatívabb és képzettebb munkavállalók nehezen viselik a vezetését.

Végül is ők jók abban, hogy elérjék a céljaikat – jóban és rosszban egyaránt.

Ezek azok az autoriter vezetők, akiket „igényesnek” és „rugalmatlannak” neveznek. Az együttműködés nem az erősségük.

Azok a vezetők, akik hatalmat követelnek, jók lehetnek a rutint és utasításokat kedvelő alkalmazottak számára; a tekintélyelvű vezetők gyors döntéshozatalban is kiválóak. Az autokratikus vezetők szoros felügyeletet gyakorolnak, ami fenyegető magatartássá válhat. Ez pedig túl sok kommunikációs problémát okoz, ami ronthatja a csapat morálját.

Híres autokratikus vezetők:

Martha Stewart : A híres háztartási mágnás okos és céltudatos. Emellett szigorú vezető volt, aki elvárta, hogy alkalmazottai engedelmeskedjenek neki. Ismert volt arról, hogy imádta a versenyt, és nem tudott jól kezelni a kritikát.

3. Adminisztratív és bürokratikus vezetési stílus

Ezek a vezetők a rendet tartják szem előtt. A folyamatok fontosak számukra. Előre meghatározott eljárásokat követnek, és nem annyira érdeklik őket kollégáik vagy beosztottaik véleményei. Ez a vezetési stílusban a törvény betűje minden esetben felülkerekedik a törvény szellemén.

Tévedés azt gondolni, hogy ez a vezetési stílus rugalmatlan. Az igazság az, hogy nagyon jól alkalmazható válsághelyzetekben és helyzetfüggő vezetésben, ezért is működnek jól a folyamatok a katonaságban vagy a rendőrségnél. Valójában arról van szó, hogy a döntés meghozatala után gyorsan, egységesen kell cselekedni a meghatározott folyamat szerint.

Természetesen ez a vezetési stílus nem minden iparágban működik, és nem is kell, hogy működjön. Nem minden vállalkozás szembesül élet-halál kérdésekkel, és nem lenne fair, ha egy vezető minden helyzetet így kezelne, amikor például apró alkatrészekkel vagy más hasonló dolgokkal foglalkozik.

Híres adminisztratív és bürokratikus vezetők:

Colin Powell: Powell, aki nagyon is katonai ember volt, a politikai spektrumon átívelően dolgozott, hogy mindenféle elnöket szolgáljon és támogasson. Ugyanakkor nem tartották sólyomnak vagy forradalmárnak, szorosan együttműködött a felettesei által meghatározott eljárásokkal és politikákkal.

4. Demokratikus vezetési stílus

Mindenkinek van szavazati joga, igaz? Azok, akik a demokratikus stílust részesítik előnyben, szívesen bevonják munkatársaikat a vállalati döntésekbe. Ha ezt választja, azzal megmutatja munkatársainak, hogy bízik bennük, és értékeli véleményüket és tapasztalatukat.

A demokratikus vezetők úgy vélik, hogy az alkalmazottak nagyrészt képesek önmagukat irányítani, és az Ön feladata csupán az, hogy a dolgok zökkenőmentesen haladjanak.

Híres demokratikus stílusú vezetők (nem politikai!)

Tony Hsieh, a Zappos vezetője: Ez az egyik leghíresebb demokratikus vezetési stílus, mert lapos vezetési stílust alkalmaz a csapatok és az alkalmazottak számára, szó szerint menedzserek nélkül. Holakráciának hívják. És bár sokan vitatkoznak a holakrácia és a demokrácia között, ez egy jó példa. A Zappos egy hatalmas kísérlet a holakráciában, és mindenképpen érdemes megvizsgálnia a megközelítésüket.

5. Motiváló és karizmatikus vezetési stílus:

Ezek az emberek karizmatikusak, extrovertáltak, széles látókörűek és „emberekkel foglalkoznak”. Kedvesnek és együttérzőnek tűnnek, de zárt ajtók mögött kissé hidegek lehetnek. Egyéni kommunikációs készségeik kissé hiányosak lehetnek.

Az ilyen típusú vezetők általában előtérben vannak, és parancsoló jelenlétükkel hatnak. Ezek a vezetők néha (nem mindig) bombasztikus jutalmakkal motiválják az alkalmazottakat a célok elérésére, és karizmájukat felhasználva további motivációt keltenek.

Híres karizmatikus vezetők:

Elon Musk: A Tesla és a SpaceX vállalatokat részben karizmájára és hozzáférhetőségére, valamint fantasztikus látnok képességére alapozva építette fel. Nem minden karizmatikus vezető rendelkezik ezzel. Ő egy olyan személyiség, akit sokan szeretnének utánozni az üzleti világban, és ennek egyik oka a nyitott (és mégis sikeres) stílusa.

6. Kapcsolatépítő vezetési stílus

Ezek a vezetők igyekeznek olyan kapcsolatot kialakítani a csapataikkal, amely biztonságérzetet teremt, így mindenki úgy érzi, hogy részt vesz a munkában és hozzájárulhat ahhoz. Ez egy participatív stílus. Kiváló hallgatók, és gondolatébresztő stratégiai kérdéseket tesznek fel, hogy a szervezetet egy nagyobb cél felé mozdítsák el.

A végső döntés nem feltétlenül az övék – nyitottak arra, ami a szervezet számára a legjobb. A kapcsolati vezetők ösztönzik az egyéni fejlődést, valamint a részvételi brainstormingot és az ötletek generálását. Kiválóan tudnak reflektálni, tanulni a hibákból és kétirányú kommunikációt folytatni.

Híres kapcsolati facilitáló vezetők:

James Parker, a Southwest Airlines korábbi vezérigazgatója: Kissé klisének tűnik, hogy az alkalmazottakat és az ügyfeleket helyezzük az első helyre, de minden jel szerint Parker ezt tette a Southwestnél, hozzájárulva a cégről ismert pozitív kultúra megteremtéséhez.

7. Laissez-faire vezetési stílus

Az ilyen stílusú vezetők kevés útmutatást adnak, és azt szeretnék, ha az alkalmazottak önállóan reagálnának és hoznák meg a döntéseiket. Megadják az eszközöket és erőforrásokat, majd elvárják, hogy azok eredményeket hozzanak. A problémákat nem feltétlenül viszik a vezető elé, hanem a csoport tagjai között döntik el, amennyiben a kérdés megoldásra kerül.

Ez a stílus nem mindenki számára és nem minden csapat számára megfelelő, és a munkatársak tapasztalatában és tudásában való nagyfokú bizalmat igényel.

Híres példák a laissez-faire vezetési stílusra

Warren Buffett: Meglepő módon Buffett arról híres, hogy a megvásárolt és tulajdonában lévő vállalatok irányításában laissez-faire vezetési stílust alkalmaz. Sokszor a vásárlása azt jelenti, hogy támogatja a vállalat eddigi tevékenységét, ezért nem lát okot beavatkozásra. Természetesen Buffett kiváló eredményeket vár, különben nem lenne ilyen elképesztő sikersorozata.

Következtetés

Egy dolog, amit érdemes megjegyezni: a legjobb vezetők többnyire alkalmazkodnak a csapatuk, a helyzetek és a vállalati célok változásaihoz. Nehéz megmondani, hogy egy részlegvezető mikor és hogyan alkalmazzon egy bizonyos vezetési stílust. Mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai. Meg kell ismernie a saját személyiségét és a csapatának személyiségét, valamint a elvégzendő feladatokat és projekteket.

Ez néha kemény kézzel való vezetést jelent, máskor pedig laissez-faire hozzáállást. Sok középszintű vezetőnek a felettesei és beosztottjai által támasztott elvárásoknak kell megfelelnie, ami arra kényszeríti őket, hogy alkalmazkodóképesek legyenek, ahelyett, hogy mereven ragaszkodnának egy bizonyos stílushoz. Lehet, hogy a helyzetnek megfelelően kell kiválasztania a leghatékonyabb vezetési stílust.

Fontos azonban tudni, hogy milyen stílusok léteznek és melyek ismertek, hogy készen álljon azok alkalmazására, amikor eljön az ideje.

Mely vezetési stílusok működtek a legjobban Ön és csapata számára?