Távoli interjú tippek a következő interjúra való felkészüléshez

Az álomállás megszerzésének összes lépése közül az interjú talán a legfélelmetesebb és legfontosabb, különösen a távoli interjúk népszerűségének növekedésével. Ma a vállalatok körülbelül 60%-a részesíti előnyben a távoli interjúkat a személyes interjúk helyett.

A virtuális interjúk átalakították az interjúfolyamatot, rövidebbé, olcsóbbá, rugalmasabbá és rendkívül kényelmessé téve azt. Ugyanakkor számos kihívással is járnak. A technológiától függenek, ami bármikor problémákat okozhat. Az interjúztatóval való online kapcsolatfelvétel is több erőfeszítést igényel.

Bármilyen kihívásokkal is járjon, az a tény, hogy a távoli interjúk már itt vannak, és maradnak is, tagadhatatlan. Szerencsére összeállítottunk néhány okos távoli interjú tippet, stratégiát, bevált gyakorlatot és egy kiváló eszközt, amelyek segítenek abban, hogy az interjún kiválóan teljesíts.

Akár interjúra készül, akár toborzóként szeretné javítani a távinterjúk folyamatát, mi segítünk Önnek.

A távinterjúk előnyei és hátrányai

Mielőtt megvizsgálnánk a tippeket, nézzük meg gyorsan a virtuális interjú előnyeit és hátrányait.

Előnyök

A virtuális állásinterjú előnyei:

Rugalmas

A távinterjúk nagyobb rugalmasságot kínálnak az időbeosztás terén. Kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb időpontot, és beütemezheti az interjút. A legjobb azonban az, hogy nem kell utazási előkészületeket koordinálnia.

Csökkentett stressz

Az otthoni vagy más ismerős környezetben történő interjú segít csökkenteni a stresszt és az idegességet. Ez javítja az esélyeit is, hogy az interjú során jobb teljesítményt nyújtson.

Költségmegtakarítás

A videóinterjú költségmegtakarítást jelent mind a jelöltek, mind a toborzók számára. A jelölteknek nem kell hosszú utat megtenniük és plusz pénzt költeniük. A toborzók viszont azért spórolnak, mert nem kell utazási költségeket megtéríteniük, nem kell szállást szervezniük a távolabbi jelölteknek, kevesebb a késés és a lemondás, és rövidebb a felvételi folyamat.

Kényelem

Az interjúkon kényelmesen, otthonról vagy bármely stabil és megbízható internetkapcsolattal rendelkező helyről részt vehet, ami rendkívül kényelmes.

Bónusz: A virtuális csapatok előnyei!

Hátrányok

A távinterjúknak is vannak hátrányai, és kihívásokat jelenthetnek mind az interjúztató, mind az interjúalanyok számára.

Technikai problémák

A technológia használata során gyakoriak a kapcsolódási problémák, a szoftverhibák vagy a hardver meghibásodások. Az interjú során azonban ezek a problémák megzavarhatják a folyamatot és negatívan befolyásolhatják a teljesítményét.

Zavaró tényezők

Az otthon gyakran egy forgalmas hely, ahol sok zavaró tényező van. Az interjú során a koncentrációt befolyásolhatják olyan tényezők, mint az otthon dolgozó családtagok vagy szobatársak, a látogató barátok és rokonok, valamint a gondozásra szoruló gyermekek vagy háziállatok.

Korlátozott nonverbális jelek

A virtuális interjúk megnehezítik az interjúztató és az interjúalany számára, hogy felmérjék egymás reakcióit és nonverbális jelzéseit. Ezért nehézségekbe ütközhetnek a válaszok kiigazításában és a helyzet megítélésében.

Felkészülés a távinterjúra

Szeretnéd sikeresen teljesíteni az interjút és tartós benyomást kelteni az interjúztatóban? Mi segítünk!

Íme néhány virtuális interjú tipp, amely segít felkészülni és megszerezni álmai állását.

Kutassa fel a vállalatot

Az első és legfontosabb lépés a vállalat és kultúrájának megismerése. Ne állj meg annál, hogy megtudod, mit csinál a vállalat és hogyan. Értsd meg, miért csinálja a vállalat azt, amit csinál. Mi a vállalat víziója? Mit szeretnének elérni?

Továbbá ellenőrizze a háttérinformációkat, a márka értékeit, az alapítókat, a vállalati kultúrát, a finanszírozási köröket, a befektetőket, a versenyt és a vállalati struktúrát.

Ez segít abban, hogy valóban érdeklődő jelöltként mutassa be magát. Relevánsabb kérdéseket tehet fel, és előrelátóbb válaszokat adhat. Az interjúztató is nagyobb valószínűséggel fogja megbízható jelöltnek tekinteni, ha látja, hogy mennyit kutatott.

Ezeket az információkat a vállalat weboldalán, valamint olyan weboldalakon találja meg, mint a Glassdoor és a Crunchbase. A vállalat jelenlegi vagy korábbi alkalmazottaival is felveheti a kapcsolatot, hogy többet megtudjon a vállalati kultúráról.

Válassza ki a legjobb helyet

Az első benyomásról beszélve a virtuális háttér szinte ugyanolyan fontos, mint a megjelenésed. Ezért takarítsd ki azt a helyet, amelyet az interjú során használni fogsz. Válassz egy egyszerű helyet, ahol minimális a zavaró tényező, például egy üres fal előtt.

A cél az, hogy az interjúztató figyelmét Önre összpontosítsa, ne pedig a háttérre. Ha nem talál zavaró tényezőktől mentes hátteret, használhat egy egyszerű és tiszta virtuális hátteret.

A következő dolog, amit ellenőrizni kell, a világítás. Ne használjon háttérvilágítást vagy háttérben lévő fényt, mert az árnyékot vet az arcára. Nem szeretné, hogy az interjúztató azzal töltsön időt, hogy kitalálja, hogyan néz ki. Ehelyett használjon elölről érkező fényforrást, hogy tisztán lássák. Ha van asztali lámpája, tegye azt maga elé.

Ha a háttér készen áll, a kamerával ellenőrizze annak megjelenését.

Öltözzön úgy, hogy jó benyomást keltsen

Az interjúztató elvárja, hogy ápolt és professzionális megjelenésű legyen, ezért jól kell öltöznie. Bár csábító lehet az ötlet, hogy pizsamában és formális ingben vegyen részt az interjún, ez egy nagy nem. Nem tudja, mikor kell felállnia. Mi van, ha csengetnek, és ki kell nyitnia az ajtót? A pizsamája nem biztos, hogy a legjobb benyomást kelti.

Ezért viseljen formális ruhát, még akkor is, ha otthonban viselni azt nevetségesnek tűnik. A formális öltözködés másik előnye, hogy segít a megfelelő hangulatba kerülni.

Viselhet gombos inget vagy érdekes (de nem túlzott) mintájú felsőt. Egy rendezett pulóver is megfelelő. Ha pénzügyi vagy jogi pozícióra jelentkezik távoli interjún, érdemes öltönyt viselnie.

Ha készen áll, ellenőrizze a kamerájával, hogy jól áll-e a ruhája. Az általános cél az, hogy vonzó, rendezett és professzionális benyomást keltsen.

Előzetesen tesztelje a technikai felszereltségét

Mivel virtuális interjúról van szó, az internetet és a technológiát kell használnia, ami azt jelenti, hogy teljesen annak kényére-kedvére van. Ezért előre tesztelje a berendezését. Ha olyan távoli együttműködési eszközt használ, amelyet még soha nem használt, előzetesen próbálja ki, hogy megismerje a funkciókat, különösen a némítást, a némítás feloldását, a képernyő megosztását, az audio és a videó bekapcsolását stb.

Fontolja meg, hogy egy barátját is bevonja a találkozóba, hogy tesztelje a videóplatformot. Ha a eszköz tesztelése nem lehetséges, akkor online videókat és blogokat is megnézhet.

Egy másik fontos teendő a sebességteszt elvégzése. Egyszerűen írja be az internetbe, hogy „internet sebességteszt”, és ellenőrizze, hogy gyors-e az internetkapcsolata. Ne felejtse el ellenőrizni mind a letöltési, mind a feltöltési sebességet. Arra az esetre is érdemes egy alternatív internetes eszközt kéznél tartani, ha problémák adódnának a jelenlegi kapcsolattal.

Bár ez a felkészülés nem biztos, hogy megakadályozza a technikai problémák előfordulását, de felkészít arra, hogy nyugodtan kezelje azokat.

Ismerd meg a virtuális etikettet

A virtuális találkozók etikettje meghatározza az interjú hangulatát és bizonyítja professzionalizmusát. Íme a videóinterjúkhoz szükséges készségek, amelyeket ismernie kell:

Kerülje a merész színek és a mozgalmas minták használatát a háttérben és a ruházatban. Inkább maradjon semleges.

Figyeljen arra, hogy milyen messze vagy közel van a képernyőhöz. Ellenőrizze ezt, amikor teszteli a hátteret és a megjelenését.

Beszélgetés közben nézz a webkamerába. Ez segít szemkontaktust tartani az interjúztatóval, és koncentráltnak tűnni. Ragassz egy cetlit vagy mozgó szemeket a webkamera mellé, hogy emlékeztessen arra, hogy oda nézz.

Bólintson, hogy megértette, amit az interjúztató mond.

Ha külső webkamerát használ, ellenőrizze annak elhelyezkedését, hogy megtalálja a legjobb pozíciót.

Üljön egyenesen, ne görnyedjen és ne dőljön hátra a székében. Tartson nyitott testtartást, és tartsa a kezét lazán.

Még ha ideges is, próbálj meg nem izgulni.

Jegyzetel

A videóinterjú egyik előnye, hogy az interjú során jegyzeteket készíthet és megőrizhet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen előre megírt válaszokat kell tartania magánál.

A teljesen előre megírt válaszok jó ötletnek tűnhetnek, de úgy tűnhet, mintha olvasnál, ahelyett, hogy beszélgetnél. Ezenkívül megszakíthatják a beszélgetés természetes folyását.

Ezért, ha jegyzeteket készít, gyakorolja azok használatát az interjú előtt, hogy biztosan tudja őket felhasználni anélkül, hogy megszakítaná a beszélgetés folyását. Legyenek rövidek – ideális esetben ne haladják meg az egy oldalt – és csak minimálisan hivatkozzon rájuk.

A ClickUp Notepad segítségével jegyzetelhet az interjú során anélkül, hogy elterelné a figyelmet

Írd le korábbi munkád legfontosabb állomásait a ClickUp Notepad-ben, hogy kéznél legyenek. Ha a toborzó megkér, hogy mutasd be a leghatásosabb munkádat, már készen áll a projektek vagy feladatok listája, amit megoszthatsz vele.

Az interjú során a jegyzetek másik felhasználási módja, hogy feljegyzi a később feltehető potenciális kérdéseket. Ez kiváló módja annak, hogy megmutassa, hogy figyelmes és koncentráltan hallgatja az interjúztató szavait.

Tegye fel a megfelelő kérdéseket

Még a kutatásod ellenére is biztosan vannak kérdéseid a vállalattal és annak kultúrájával kapcsolatban. Ez különösen fontos a virtuális interjúk során, ahol nem láthatod fizikailag a vállalat irodáját, létesítményeit, csapatait stb.

Ezért ne tartsa vissza magát attól, hogy a megfelelő kérdéseket tegye fel.

Tegyen fel olyan kérdéseket, amelyekre kíváncsi, de ügyeljen arra, hogy ne tegyen fel potenciálisan vitatott kérdéseket. Például kérdezhet a vállalat jövőképéről, az irodai kultúráról, a csapatról, amellyel együtt fog dolgozni, a képzési és előrelépési lehetőségekről stb., de kerülje az olyan témákkal kapcsolatos kérdéseket, mint a felmondás, a munkaviszony megszűnése stb.

Ha nem tudja, mit kérdezzen, használjon AI csevegő asszisztenseket, hogy releváns kérdéseket generáljon, amelyeket az interjú során feltehet. Tartsa kéznél ezeket a kérdéseket, és írja le őket fontossági sorrendben egy egyszerű, de praktikus eszköz, például a ClickUp Notes segítségével.

Gyakoroljon

Természetes, hogy ideges vagy az interjú alatt. De vannak módszerek, amelyekkel csökkentheted az idegességedet, és megakadályozhatod, hogy az megjelenjen a testbeszédedben vagy az arcodon. Próbáld ki néhány alkalommal az interjú előtt.

Az alábbiakra érdemes összpontosítania:

Ellenőrizze a beszédtempóját. Ne beszéljen túl lassan vagy túl gyorsan, mert mindkét esetben idegesnek tűnhet. Ezt úgy ellenőrizheti, hogy felveszi magát, és meghallgatja a felvételt.

Beszéd közben használjon kézmozdulatokat, és tartsa nyitott testtartását. A karok keresztbe tétele tilos minden interjún, legyen az személyes vagy virtuális.

Gondoskodj róla, hogy az interjú során a fejed és a vállad felső része domináljon a képernyőn.

Ne nézz magadra, amikor beszélsz

Készülj fel a zavaró tényezőkre

Hogy csökkentsd a környezetedből származó zavaró tényezőket, gondoskodj arról, hogy az interjú alatt egyedül legyél egy zárt ajtós szobában. Mivel sok elektronikus eszköz vesz körül minket, jó gyakorlat:

Kapcsolja ki az értesítéseket

Kapcsolja ki a mobiltelefonját (vagy állítsa csendes üzemmódba)

Használja a „Ne zavarjanak” funkciót

Zárja be a közösségi médiát és a felesleges böngészőablakokat

Az interjú során azonban mindig fennáll a lehetőség, hogy megzavarják. Például, ha egyedül van otthon, és csengetnek az ajtón. Ha felkészül arra, hogyan reagáljon ilyen esetekben, csökken az esélye annak, hogy zavarba jön.

A lényeg, hogy a lehető legprofibb legyen. Ha van olyan háziállata, amely zajt csaphat vagy ugrálhat a háttérben, akkor ezt érdemes az interjú elején megemlíteni, hogy az interjúztató felkészülhessen rá.

Ha valaki csenget az ajtón, vegye tudomásul a zavarást, kérjen elnézést, és maradjon nyugodt. Az interjúztató tudja, hogy otthon van, és a hirtelen zavarások, bár sajnálatosak, az élet részét képezik.

Építsen ki jó kapcsolatot

Az interjúk nem csupán kérdések és válaszok egymás után, hanem kétirányú beszélgetések. Csak egy rövid interjúidő áll rendelkezésére, hogy megválaszolja az interjúztató kérdéseit, megmutassa személyiségét és kapcsolatot teremtsen vele.

Válaszoljon a kérdéseikre, kommentálja a válaszaikat, és a megfelelő pillanatban tegye fel a saját kérdéseit. Hagyja, hogy a beszélgetés a lehető legtermészetesebben folyjon.

Kutasson előre, és derítse ki, vannak-e közös érdeklődési köreik az interjúztatóval. Nézze meg a LinkedIn- vagy a vállalati profilját, vagy keressen rá a Google-on.

Végül pedig legyen nyitott, barátságos, őszinte, és törekedjen a valódi beszélgetésre.

Távoli interjú lefolytatása

Ha Ön toborzási szakember, és virtuális állásinterjúkra készül, íme néhány tipp, hogy azok sikeresek legyenek:

Használja a megfelelő eszközt

A technológia kétségkívül az egyik legfontosabb szempont a távinterjúk lebonyolításában. A megfelelő toborzási eszköz használata jelentősen befolyásolhatja a toborzási folyamatot.

A Zoom és a Skype videóplatformok használata mellett olyan eszközöket is igénybe vehet, mint a ClickUp, amelyekkel a tervezés, az ütemezés és a megvalósítás sokkal zökkenőmentesebbé és szervezettebbé válik.

Testreszabhatja és egyszerűsítheti toborzási folyamatait a ClickUp segítségével

A ClickUp egy HR-, toborzási és beilleszkedési eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik, hogy a felvételi folyamat hatékonyabb, produktívabb és szórakoztatóbb legyen.

Csatlakoztasd kedvenc alkalmazásaidat a ClickUp-hoz több mint 1000 integrációval

A ClickUp több mint 1000 integrációjával minden olyan alkalmazást integrálhatsz, amelyre szükséged van a távoli interjúk zökkenőmentes lebonyolításához. Integrálhatod a Zoomot, a Slacket, a Google Sheetset, a Skype-ot és még sok mást.

Bónusz: A 15 legjobb HR szoftver!

Az interjúk rögzítésétől a gyors jegyzetelésen át a toborzási folyamat racionalizálásáig – a ClickUp for Human Resources mindezt és még többet is lehetővé teszi.

Fedezzük fel együtt!

ClickUp Clip

Interjúk rögzítése a ClickUp Clip segítségével

Rögzítsd az interjúkat, oszd meg őket bárkivel, és küldj gyors üzeneteket a felvételekkel együtt a ClickUp Clip segítségével. A ClickUp lehetővé teszi, hogy a felvételekből feladatokat hozz létre és hozzárendelj hozzájuk csapattagokat, így gyorsan megkaphatod a véleményüket a jelöltek teljesítményéről.

ClickUp Brain

Kérdezzen és foglalja össze az interjúkat a ClickUp Brain segítségével

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy megtalálja a pozíciók leírásához megfelelő szavakat, potenciális kérdéseket generáljon a jelölteknek, és akár összefoglalja az interjúkat is.

Bónusz: A legjobb AI eszközök a toborzáshoz !

ClickUp jegyzettömb

Jegyzeteljen az interjún a ClickUp Notepad segítségével

A jegyzetelés rendkívül fontos az interjúk során. Bizalmat ad a jelölteknek, és alapul szolgál a pontozáshoz. A ClickUp Notepad segítségével gyorsan jegyzeteket készíthet, formázhat, nyomon követhető feladatokká alakíthatja őket, és bárhonnan hozzáférhet hozzájuk.

Interjú sablonok

Töltse le ezt a sablont Tervezd meg és optimalizáld interjúfolyamatodat a ClickUp interjúfolyamat-sablonjával.

A ClickUp számos interjú sablont kínál, amelyekkel egységesítheti az interjúfolyamatot és biztosíthatja, hogy minden jelölt egyenlő bánásmódban részesüljön. A ClickUp interjúfolyamat-sablonjával a megfelelő kérdéseket a helyes sorrendben teheti fel, strukturálhatja a folyamatot, gyorsan értékelheti a jelölteket, és együttműködhet az érdekelt felekkel és a csapat tagjaival.

Ossza meg az interjú részleteit

A távoli interjú lefolytatásakor elengedhetetlen, hogy minden szükséges információt megosszon a jelöltekkel. Gondoskodjon arról, hogy minden jelölt ugyanazokat az információkat kapja. Íme a megosztandó információk listája:

Az interjú időpontja és időtartama

Az interjúztatók nevei és adatai, valamint profiljaik linkjei

A platform, amelyet használni fog, beleértve a használatának útmutatóját is.

A jelölteknek elő kell készíteniük minden további dokumentumot

Adja meg egy tartalék telefonszámot, hogy a jelölt technikai problémák esetén is elérhesse Önt.

Említheti a dress code-ot és az audio- és videóhasználattal kapcsolatos információkat is.

Ahhoz, hogy kiemelkedjen a többiek közül és megmutassa, hogy törődik a munkával, érdemes figyelembe venni a virtuális interjúra vonatkozó tippeket, például a hibaelhárítást vagy a háttér megváltoztatását. Ne feledje, hogy az interjú kétirányú folyamat. Tehát miközben Ön értékeli a jelöltet, a jelölt is értékeli Önt.

Minimalizálja a zavaró tényezőket és a megszakításokat

Az irodában vagy otthon egyaránt elengedhetetlen a zavaró tényezők minimalizálása és az interjú zökkenőmentes lebonyolítása. Íme, mit tehet a zavaró tényezők minimalizálása érdekében:

Zárja be az ajtót, és kérje meg másokat (családtagokat, barátokat vagy munkatársakat), hogy ne zavarják meg.

Keressen egy csendes és tiszta helyet. Ha zajos háttérben tartózkodik, a jelölt könnyen elterelődhet.

Használja a „Ne zavarjanak” funkciót a telefonokon és számítógépeken, vagy kapcsolja ki az értesítéseket.

Öltözz professzionálisan, még akkor is, ha otthonról dolgozol.

Távolíts el minden zavaró tárgyat az asztalodról

A világítást tartsa maga előtt, hogy a jelölt tisztán láthassa Önt.

Értékelje a professzionális magatartást

Rendkívül fontos, hogy a jelölteknek megmutassa, hogy a videóinterjú ugyanolyan professzionális, mint a személyes interjú. A toborzási folyamat során helyezze előtérbe a világos és időszerű kommunikációt. Határozza meg egyértelműen a jelöltekkel az interjú időpontját, formátumát és logisztikáját.

A zavaró tényezők minimalizálása mellett tisztelje a jelöltek idejét és magánéletét. Kerülje az utolsó pillanatban történő változtatásokat vagy lemondásokat. Ha rögzíti az interjút, előzetesen tájékoztassa erről a jelöltet.

Végül, minden interakciót empátiával, tisztelettel és integritással közelítsen meg. Legyen udvarias és profi, miközben konstruktív visszajelzéseket ad a jelölteknek.

Használja ki a történetmesélés erejét

A távoli interjúk megnehezítik a jelöltek számára, hogy megértsék a vállalat kultúráját és megismerjék a csapatot. Ezért kell bemutatnia nekik. Kezdje azzal, hogy röviden bemutatja a vállalatot, beleértve a vállalati értékeket, kultúrát és háttérinformációkat. Használhat történetmesélési formátumot, hogy megossza a kultúrát és az értékeket bemutató történeteket.

Az interjú során történetmeséléssel is kapcsolatot teremthet a jelöltekkel. Kérje meg őket, hogy meséljenek tapasztalataikról, kihívásaikról és eredményeikről. Ösztönözze őket, hogy konkrét példákkal mutassák be kommunikációs készségeiket, problémamegoldó képességeiket és kulturális illeszkedésüket.

Dolgozzon együtt a potenciális jelöltekkel a ClickUp Whiteboard segítségével

Használhat interaktív funkciókat is, például közös dokumentumokat és virtuális táblákat, hogy ösztönözze a jelölteket az aktív részvételre, vizuális képet alkossanak tapasztalataikról, vagy elmagyarázzák problémamegoldási megközelítésüket.

Készülj fel a technikai problémákra

Tesztelje a technikai felszereltségét az interjú előtt, hogy minimalizálja a technikai problémákat. Ha először használja a szoftvert, fontolja meg egy próba futtatását, hogy megismerkedjen a funkciókkal.

Ha otthonról dolgozik, győződjön meg arról, hogy internetkapcsolata stabil és a jel erőssége megfelelő. Az internet sebességét online sebességteszttel ellenőrizheti.

Végül, készítsen B tervet. Győződjön meg arról, hogy megvan a jelölt telefonszáma és e-mail címe, hátha megszakad a kapcsolat. Így azonnal videocsevegéssel felveheti vele a kapcsolatot, vagy a lehető leghamarabb új időpontot egyeztethet.

A ClickUp segítségével sikeres toborzást érhet el

A virtuális interjúk továbbra is alakítják a toborzási világot, lehetőségeket és kihívásokat kínálva a toborzóknak és a jelölteknek egyaránt. A cikkben található távoli interjú tippekkel proaktív megközelítést alkalmazhatsz, és biztosíthatod, hogy minden interjúd zökkenőmentesen zajlik.

Ha a ClickUp-hoz hasonló eszközt használ minden toborzási feladathoz, magabiztosan és kompetensen tudsz eligazodni a távoli interjúk bonyolult világában. Miért ne próbálnád ki te is? Regisztrálj ingyen, és próbáld ki a funkcióit még ma!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Hogyan lehet sikeres egy távoli interjún?

A alapos felkészülés, a technika előzetes tesztelése, a professzionális öltözködés, a csendes és zavarmentes környezet megteremtése, a szemkontaktus fenntartása és az aktív hallgatás gyakorlása segíthet a videóinterjú sikeres lebonyolításában.

Hogyan kell lebonyolítani egy távoli interjút?

Íme néhány tipp a távoli interjú lefolytatásához: