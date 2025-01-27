A 10 legjobb tehetségértékelő eszköz toborzók számára

A tehetségmenedzsment szoftverek széles választékának köszönhetően a HR-csapatok ma már mesterséges intelligenciát és fejlett funkciókat használhatnak a toborzás során az értékelésekhez és a minősítésekhez. Ennek ellenére előfordulhat, hogy végül mégis rossz jelöltet választunk.

Mit csinálhatunk rosszul? Felvételi vezetőként rájöttem, hogy több körös interjúk ellenére is csak néhány paraméter alapján választjuk ki a jelölteket: a tesztben elért eredményeik és az általuk keltett erős benyomás alapján. Mélyebb készségeket is értékelnünk kell, mint például a technikai jártasság, a csapatmunka, a kulturális illeszkedés és egyebek.

Csapatunk több tehetségértékelő és teljesítménymenedzsment eszközt is tesztelt, hogy segítsen nekünk ezeket a paramétereket nyomon követni. Adat alapú paraméterek alapján akartunk megalapozott döntést hozni, nem pedig emberi elfogultság alapján.

Vizsgáljuk meg ezeknek az eszközöknek a finomabb részleteit, és nézzük meg, hogyan választhatja ki Ön is a szervezetének ideális tehetségértékelő eszközöket.

Miért választottuk ezeket a tehetségértékelő eszközöket, amikor a piacon olyan sok lehetőség közül lehet választani? Az okok meglehetősen egyszerűek.

HR-menedzsereinkkel együtt számtalan órát töltöttem önéletrajzok átnézésével és jelöltek interjúztatásával. Bár ezek a hagyományos módszerek továbbra is elengedhetetlenek, gyakran nem elégségesek a jelölt potenciáljának valódi feltárásához. A tehetségértékelő eszközök segítségével jobban felmérheti a jelölt készségeit, beleértve a kognitív képességeket, a problémamegoldó készségeket, a technikai jártasságot, a kommunikációs készségeket és még sok mást.

A komplex értékelési folyamat megkönnyítése érdekében a legjobb tehetségértékelő eszközöknek olyan funkciókkal kell rendelkezniük, mint:

Fejlett értékelési modulok: Válassza ki az Ön egyedi igényeit támogató opciót. Válassza ki az Ön egyedi igényeit támogató opciót. A legtöbb HR-szoftver segít az alapvető tehetségértékelési folyamatban. Ha például valós munkakörülményeket szimuláló kódolási értékeléseket kell végrehajtania, győződjön meg arról, hogy az Ön által használt eszköz ezt támogatja.

Könnyű használat: Válasszon egy felhasználóbarát opciót, amelyet az egész HR-csapat könnyen használhat. Tapasztalatom szerint ez időt takarít meg és csökkenti a jelöltek és a toborzók frusztrációját.

Részletes betekintés: Győződjön meg arról, hogy olyan eszközt választ, amely részletes jelentéseket vagy osztályozási rendszert biztosít, hogy megalapozott felvételi döntéseket hozhasson.

Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható : Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a választott alkalmazotti monitoring szoftverrel , így nem kell manuálisan szinkronizálnia az adatokat. Az online tehetségértékelő eszközök nem lehetnek csak önálló szoftverek a technológiai eszköztárában.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve összeállítottuk a piacon jelenleg elérhető legjobb tehetségértékelő eszközök listáját. Míg egyes eszközök teljes körű humánerőforrás-tervezési funkciókkal rendelkeznek, mások inkább niche értékelő eszközök, amelyek egy adott célra, például viselkedésértékelésre vagy videóinterjúkra alkalmasak. Nézzük meg egyenként ezt a tíz eszközt!

1. ClickUp (a legjobb az általános HR-folyamatok és a projektmenedzsment területén)

A ClickUp a világ legmagasabb minősítésű termelékenységi, projektmenedzsment és humánerőforrás-szoftvere, amelyet minden összetettségű, méretű és iparágú vállalat használhat. Számos ingyenes HR-sablonjával és több mint 1000 integrációjával gyorsan elindíthatja toborzási folyamatát, és egy platformon központosíthatja az összes tehetségértékelést, értékelési folyamatot és beilleszkedést.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp HR SOP sablonjával könnyedén meghatározhatja az egész csapat HR-eljárásait és -folyamatait.

Vegyük például a ClickUp HR SOP sablonját. Ez egy teljesen testreszabható táblasablon, amely lehetővé teszi a szervezet HR-protokolljainak, teendőinek és irányelveinek meghatározását, biztosítva, hogy HR-csapatai mindig tisztában legyenek a különböző helyzetekben követendő eljárásokkal. Ez lehetővé teszi, hogy lépést tartson a változó szabályozásokkal, és segítsen az egész HR-csapatának:

Központi adattárban kövesse nyomon a tudásbázist és a HR-dokumentumok frissítéseit.

Tárolja és frissítse könnyedén az alkalmazottak adatait és az eljárásokat

Kövesse nyomon, figyelje és ellenőrizze a HR-tevékenységeket a hatékonyság növelése érdekében.

A ClickUp humánerőforrás-platformja a következő lehetőségeket kínálja:

Egyszerűsítse a személyzetirányítást: hozzon létre egy központi hubot az összes jelölt adatainak kezelésére, beleértve a vezetők és közvetlen beosztottak közötti bizalmas kommunikációt, értékeléseket, önéletrajzokat és egyéb részleteket, így könnyebben nyomon követheti ezeket az adatokat a munkaerővel kapcsolatban.

Egyszerűsítse toborzási folyamatát : a ClickUp Tasks segítségével bontsa a toborzási folyamatot kezelhető részekre, és rendelje azokat a közvetlenül felelős személyekhez (DRI-k). Tervezze meg toborzási ütemtervét, kövesse nyomon a feladatok előrehaladását, oldja meg a szűk keresztmetszeteket, vagy működjön együtt más érdekelt felekkel, és kezelje az értékeléseket, interjúkat és kapcsolattartást könnyedén.

Valós idejű betekintés: Elemezze az alkalmazottak teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését Elemezze az alkalmazottak teljesítményét, elkötelezettségét és fejlődését a testreszabható ClickUp Dashboards és jelentések segítségével. A ClickUp Views segítségével több mint 15 testreszabható nézetet kaphat, amelyekkel az adatokat a legmegfelelőbb módon értelmezheti és megoszthatja.

Emlékeztetők beállítása és nyomon követés : Állítson be automatikus emlékeztetőket interjúkra, nyomon követési kommunikációra és egyéb HR-feladatokra : Állítson be automatikus emlékeztetőket interjúkra, nyomon követési kommunikációra és egyéb HR-feladatokra a ClickUp Reminders segítségével.

Javítsa az új munkavállalók beilleszkedését és képzését : hozzon létre egy központi hubot az új munkavállalók beilleszkedési folyamatához : hozzon létre egy központi hubot az új munkavállalók beilleszkedési folyamatához a ClickUp Docs segítségével, amely együttműködési szerkesztési funkcióival zökkenőmentes információáramlást és valós idejű frissítéseket biztosít.

Gyűjtsön részletes értékeléseket a munkavállalóktól: Gyűjtsön névtelen visszajelzéseket vagy részletes válaszokat a jelöltektől a toborzási folyamatról vagy akár a beilleszkedésről; ezt könnyedén megteheti a : Gyűjtsön névtelen visszajelzéseket vagy részletes válaszokat a jelöltektől a toborzási folyamatról vagy akár a beilleszkedésről; ezt könnyedén megteheti a ClickUp Form View segítségével.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével konkrét paraméterek alapján értékelheti a jelöltek vagy alkalmazottak teljesítményét.

Ezenkívül a ClickUp tehetségértékelő eszközeinek és fejlett teljesítményértékelési sablonjainak segítségével gyorsíthatja online készségértékeléseit. A ClickUp teljesítményértékelési sablonja például egyszerűsíti a jelöltek értékelésének teljes folyamatát, lehetővé téve az alábbiakat:

Határozzon meg egyértelmű célokat az értékelési és felvételi folyamat számára.

Hatékonyan kövesse nyomon az alkalmazottak értékelését és teljesítményét

Szerezzen őszinte visszajelzéseket és 360°-os értékeléseket munkáltatóktól és kollégáktól.

Töltse le ezt a sablont Adat alapú felvételi döntéseket hozhat a ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon segítségével.

Az értékelés befejezése után a ClickUp Hiring Selection Matrix Template(ClickUp felvételi kiválasztási mátrix sablon) segítségével kiválaszthatja a megfelelő jelöltet, amely segít a potenciális jelöltek tisztességes és objektív értékelésében. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Rendezze el az összes jelölt adatait egy platformon

Értékelje az önéletrajzokat, és szerezze be az összes pályázói adatot, például a tapasztalatokat, készségeket, képesítéseket és értékelési eredményeket egy helyen.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Széles körű funkciói és jellemzői miatt időbe telhet, amíg megismerkedik a ClickUp felületével, ami meredekebb tanulási görbét igényel.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Mercer Mettl Assessments (A legjobb átfogó online értékelési platform)

via Mercer Mettl

A Mercer Mettl a tehetségértékelés területén vezető szerepet tölt be, és széles körű értékelési lehetőségeket kínál a jelöltek különböző dimenziókban történő értékeléséhez. A pszichometriai értékelésektől a technikai készségek értékeléséig a Mercer Mettl holisztikus képet ad a jelölt potenciáljáról.

Ez ideális megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyeknek egy átfogó felvételi és munkavállaló-kezelési platformra van szükségük. Lehetővé teszi a távoli értékelések elvégzését, a jelöltek szűrését és az interjúk lebonyolítását, amelyek elengedhetetlenek a mai digitális munkahelyeken.

A Mercer Mettl legjobb funkciói

Szerezzen be egy all-in-one értékelési platformot kódoláshoz, szimulációhoz, felügyelt értékeléshez vagy online vizsgákhoz.

Testreszabhatja az értékeléseket, hogy azok megfeleljenek az Ön konkrét munkaköri követelményeinek és az iparági elvárásoknak.

Integrálható több HR-eszközzel és rendszerrel, több mint 20 nyelven elérhető.

Hozzáférés előre elkészített értékelések könyvtárához a felvételi, L&D folyamatokhoz és a tudományos értékelési folyamathoz.

A Mercer Mettl korlátai

Kiterjedt funkciói miatt a tanulási görbe meredek lehet, különösen akkor, ha az értékelést az Ön konkrét iparágához vagy felhasználási céljához szeretné igazítani.

A teljes mértékben online működés azt jelenti, hogy nem képes kiszolgálni azokat a piacokat, amelyek elvárják, hogy a munkavállalói adatok és információk a saját platformjukon legyenek tárolva, különösen a helyszíni telepítés és adattárolás esetében.

Mercer Mettl árak

Egyedi árazás

Mercer Mettl értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (41 értékelés)

via TestGorilla

A TestGorilla egy népszerű értékelő eszköz kódoláshoz és technikai értékelésekhez. Lehetővé teszi, hogy a semmiből hozzon létre egy tesztet, különböző értékelési típusok felhasználásával, beleértve a munkakör alapú készségértékelést, szimulációt, kognitív képességi teszteket, személyiségteszteket, soft skill-eket és még sok mást.

A hatalmas, előre elkészített értékelésekből álló könyvtár és a felhasználóbarát felület ideális azoknak a HR-csapatoknak, amelyeknek hiányoznak a toborzáshoz szükséges technikai vagy szakterületi ismeretek.

A Test Gorilla legjobb funkciói

Hozzáférés egy kiterjedt, előre elkészített értékelésekből álló könyvtárhoz, amely többféle munkakörre és iparágra vonatkozik.

A drag-and-drop felület segítségével könnyedén testreszabhatja az értékeléseket.

Használjon videóinterjúkat és élő felügyeleti lehetőségeket az értékelésekhez.

Gyorsan integrálható a népszerű HR-rendszerekkel

A Test Gorilla korlátai

Egyes versenytársakhoz képest korlátozott mélyreható elemzés

Az eszköz elsősorban a munkába állás előtti szűrésre összpontosít, nem pedig átfogó tehetségértékelésre, ezért ideális csak toborzási vezetők vagy toborzási csapatok számára.

A Test Gorilla árai

Ingyenes

Starter : 75 USD/hó

Pro: 115 USD/hó

Test Gorilla értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1150+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (239 értékelés)

4. A Predictive Index (a legjobb viselkedésértékelő eszköz)

via The Predictive Index

A Predictive Index vagy PI Hires (a vállalat saját tehetségértékelő eszköze) ideális a jelöltek viselkedési és kognitív képességeinek értékeléséhez. A viselkedéstudományban több mint 60 évnyi kutatásra épülő eszköz értékes betekintést nyújt abba, hogy az egyének hogyan viszonyulnak másokhoz és hogyan közelítik meg a feladatokat, segítve Önt a csapatához leginkább illő jelöltek azonosításában.

A Predictive Index legjobb funkciói

Használja a viselkedésértékelés erejét a személyiségjegyek és a munkastílusok azonosításához.

Használja ki a kognitív értékelést a tanulási rugalmasság mérésére

A tehetségoptimalizáló eszköz segítségével hozd létre és fejleszd a követelményeidnek megfelelő csapatokat.

Szerezzen be API-t és integrációs lehetőségeket több HR-rendszerhez a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

A Predictive Index korlátai

Elsősorban viselkedési és kognitív értékelésekre összpontosít, más területeken korlátozott.

A platform képességeinek teljes kihasználásához képzés és meredek tanulási görbe szükséges.

A Predictive Index árai

Egyedi árazás

A Predictive Index értékelései és vélemények

G2: 4,7/5 (650 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Alva (a legjobb AI tehetségértékelő eszköz)

via Alva

Az Alva egy modern tehetségértékelő eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek gyorsan és pontosan szeretnék értékelni a jelölteket. Szakértők által kidolgozott személyiség- és logikai teszteket kombinál fejlett mesterséges intelligenciával és gépi tanulási képességekkel, hogy több területen is hasznos információkat nyújtson a jelöltek potenciáljáról.

Az Alva legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú személyiség- és logikai értékeléseket, hogy gyors elemzést és visszajelzést kapjon a jelöltekről.

Gyorsítsa fel értékeléseit a jelöltek gyors értékelésével és rangsorolásával.

A beépített API-k és szinkronizálási opciók segítségével zökkenőmentesen integrálható számos HR-eszközzel és CRM-mel.

Alva korlátai

Egy viszonylag új platform, korlátozott piaci penetrációval

A mesterséges intelligenciára való teljes mértékű támaszkodás egyes szervezetek számára aggodalomra adhat okot, különösen a jelöltekkel kapcsolatos információk és az adatvédelem tekintetében.

Alva árak

Grow : 429 USD/hó

Skálázhatóság : 799 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Alva értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (12 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. iMocha (A legátfogóbb tehetségértékelő és -felvételi eszköz)

az iMocha segítségével

Azok számára, akik régóta dolgoznak a humánerőforrás területén, az iMocha egy ismerős név. Ez az átfogó tehetségértékelő és -felvételi eszköz ma már mesterséges intelligenciával működik, több mint 200 taxonómiával, 1500+ munkaköri profillal és 2500+ kemény és puha készségek tesztjével, amelyek közül választhat. Átfogó értékelési csomagot és mélyreható elemzéseket kínál, amelyek segítenek a toborzóknak megalapozott felvételi döntéseket hozni.

Az iMocha legjobb funkciói

Értékeljen széles körű készségeket, a technikai jártasságtól a soft skill-ekig.

Hozzon létre testreszabott értékeléseket, amelyek megfelelnek a konkrét munkakövetelményeknek.

Használja ki az AI-alapú felügyeletet a biztonságos teszt lebonyolításához

Részletes teljesítményelemzéseket és hasznosítható betekintéseket generálhat.

Zökkenőmentesen integrálható a meglévő HR-rendszerekbe a hatékony munkafolyamat érdekében.

Az iMocha korlátai

Összetett platform, amelynek tanulási görbéje meredekebb, mint egyes versenytársaké.

A szerszám kipróbálására nincs ingyenes tervezet.

iMocha árak

Egyedi árazás

iMocha értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (252 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30 értékelés)

7. Testlify (A legjobb tesztértékelő eszköz AI-alapú jelentésekkel és elemzésekkel)

via Crozdesk

A Testlify egy csúcstechnológiás tesztértékelő eszköz, amely a toborzási folyamat során elemzi a jelöltek információit és kommunikációs készségeit. Ezek az értékelések részletesek és több paramétert is tartalmaznak, amelyeket Ön is módosíthat. Mivel az értékelés előre meghatározott tényezőkön alapul, az egész folyamat objektív és tisztességes lesz, így biztosítva, hogy a felvételi folyamat során ne legyenek elfogult döntések.

A Testlify legjobb funkciói

Végezzen érdekes videóinterjúkat különböző típusú kérdésekkel

Értékelje a gyakorlati képességeket interaktív készségértékelések segítségével.

Használja ki az AI-alapú elemzéseket a jelöltek teljesítményének értékeléséhez.

Zökkenőmentesen integrálható a meglévő felvételi munkafolyamatokba

A Testlify korlátai

A jelöltek értékelése nem támogat több nyelvet.

Korlátozott lehetőségek a szerepkörökön alapuló értékelésekhez

Testlify árak

Starter : 49 USD/hó

Alap : 149 USD/hó

Üzleti: 299 USD/hó

Prémium: 749 USD/hó

Testlify értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (125 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (29 értékelés)

8. HireVue (a legjobb AI-alapú értékelési és videóinterjú-platform)

via HireVue

A listánkon szereplő másik platform, amely nagyszerűen használja az AI-t, a HireVue. Ez a digitális interjú- és értékelési platform AI-alapú technológiát használ az úgynevezett emberi potenciál intelligencia érdekében. A platform ideális videóinterjúk lebonyolítására és a jelöltek részletes értékelésére, valamint játékos elemekkel teszi az egész folyamatot érdekesebbé és izgalmasabbá. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak a technikai ismereteket vagy a kódolási készségeket mérje fel, hanem a kognitív képességeket és a döntéshozatali készségeket is értékelje, személyiségjegyeket azonosítson és még sok mást.

A Hirevue legjobb funkciói

Használja ki az igény szerinti videóinterjúkat különböző kérdés típusokkal, valamint a meglévő interjú sablonok felhasználásának lehetőségét a folyamat hatékonysága érdekében.

Használjon játékosított értékeléseket a jelöltek kognitív képességeinek és személyiségének felméréséhez.

Hozzáférés AI-alapú elemzésekhez a jelöltek értékeléséhez és az egyes jelöltek képességeinek gyors összefoglalásához.

Zökkenőmentesen integrálható a legjobb HR-rendszerekkel

Több mint 45 nyelven kaphat támogatást, így szélesebb tehetségpoolhoz férhet hozzá.

A Hirevue korlátai

Sok kezdeti beállítást és időt igényel, hogy az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

A videóinterjúk és a játékosított értékelésekre való összpontosítás egyes szervezetek számára korlátozó tényező lehet.

Más tehetségértékelő eszközökhöz képest drága

Hirevue árak

Alapvető: 35 000 USD/év

Vállalati : 75 000 USD/év

Prémium: Egyedi árazás

Hirevue értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (231 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (47 értékelés)

9. Harver (A legjobb automatizált platform nagy volumenű felvételi folyamatokhoz)

via Harver

A vállalatoknak gyakran gyorsan kell felvenniük új munkatársakat, hogy erőforrásaikat a piaci igényekhez igazítsák. De amikor ilyen villámgyorsan kell felvenni új munkatársakat, a megfelelő tehetségek megtalálása gyakran azt jelenti, hogy gyors döntéseket kell hozni, amelyek nem feltétlenül a legjobbak. A Harver segítségével rugalmas megoldást kap, amely segít optimalizálni a tehetségekkel kapcsolatos döntéseit, adatok és tudományos betekintések segítségével, hogy könnyen kiválaszthassa a megfelelő jelölteket.

Az eszköz értékelések, videóinterjúk, referenciák ellenőrzése és egy osztályozási rendszer kombinációját használja, hogy segítsen felgyorsítani a felvételi folyamatot, és mégis adat alapú, pontos döntéseket hozhasson. Ezért népszerű választás a nagy volumenű toborzási igényekkel rendelkező szervezetek számára.

A Harver legjobb funkciói

Végezzen átfogó értékeléseket, beleértve videóinterjúkat, előzetes foglalkoztatási ellenőrzéseket és háttér-ellenőrzéseket.

Használja ki az AI-alapú betekintést a felvételi döntések optimalizálásához és a jelöltek értékelési folyamatának felgyorsításához.

Szerezzen be egy felhasználóbarát értékelési platformot, amelyet minden háttérrel rendelkező jelölt könnyedén használhat.

Harver korlátai

Az egyes jelöltek pontossága a megadott adatok teljességétől függ, amelyek nem mindig adnak helyes eredményeket.

Az egyedi tehetségértékelések és képzések létrehozása további időt és erőfeszítést igényel, ami különösen azoknak a szervezeteknek jelent kihívást, amelyek gyors döntéseket szeretnének hozni.

A nagy volumenű toborzásra való összpontosítás korlátozhatja a szűkebb profilú pozíciók esetében való alkalmazhatóságát.

Harver árak

Egyedi árazás

Harver értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (171 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Prevue (A legjobb tehetségértékelő és -fejlesztő platform)

via Prevue

A Prevue Skills egy speciális értékelő és szűrőcsomag, amelyet a Prevue HR, a szervezet átfogó HR-megoldása kínál. A legtöbb értékelő eszközhöz hasonlóan a Prevue Skills lehetővé teszi, hogy a jelöltek tudását olyan munkaszimulációs tesztekkel mérje fel, amelyek adott iparágakra és pozíciókra vannak szabva. Az eszköz több mint 500 tehetségértékeléssel rendelkezik, így kiválaszthatja a HR-céljaihoz leginkább megfelelőt.

Így a jelölteket különböző dimenziókban tudja értékelni, beleértve a kognitív képességeket, a személyiséget és a készségeket. Emellett fejlesztési erőforrásokat is biztosít, amelyek segítenek a munkavállalóknak a szervezeten belüli fejlődésben és sikerességben.

A Prevue legjobb funkciói

Készítsen kognitív képességi teszteket a problémamegoldó és érvelési képességek mérésére.

Értékelje a személyiségértékeléseket, hogy megértse a jelöltek viselkedési stílusait.

Készítsen speciális készségértékeléseket a munkakörhöz szükséges kompetenciák értékeléséhez valós helyzetek felhasználásával.

Illessze a jelölteket egy adott munkakör profiljához, és adjon egyértelmű jelzést arról, hogy mennyire felelnek meg a vállalat követelményeinek.

Használja a tehetségfejlesztési erőforrásokat a munkavállalók fejlődéséhez és coachingjához, miután a jelöltet felvették és a szervezet részévé vált.

A Prevue korlátai

A felhasználók tapasztalatai szerint a Prevue Skills integrációs lehetőségei más HR-eszközökkel vagy ATS-rendszerekkel korlátozottak, ami kényelmetlenné teszi a használatát, ha nem szeretné a vállalat teljes körű HR-megoldását használni.

Prevue árak

Egyedi árazás

Prevue értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (53 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (64 értékelés)

A megfelelő tehetségértékelő eszközök kiválasztása elengedhetetlen a hatékony felvételhez. Bár számos lehetőség közül választhat, elengedhetetlen, hogy olyan platformot találjon, amely megfelel az Ön igényeinek és az egész HR-részleg által elfogadott. A ClickUp kiemelkedik, mint egy átfogó megoldás, amely leegyszerűsíti ezt a folyamatot.

Az all-in-one termelékenységi platformként működő ClickUp egyszerűsíti az egész HR-munkafolyamatot, a toborzástól a teljesítménymenedzsmentig. Testreszabható funkciói, valós idejű együttműködési lehetőségei és robusztus jelentéskészítési funkciói lehetővé teszik, hogy megalapozott döntéseket hozzon és elősegítse a vállalkozás növekedését.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!