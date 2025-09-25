A legjobb AI-ügynökök az ügyfélszolgálat számára 2025-ben

Az ügyfélszolgálatot az AI csendesen átalakítja.

Az AI-ügynökök már nem csak futurisztikus hype-ot jelentenek, hanem olyan kevésbé látványos, de kritikus feladatokat látnak el, mint a jegyek továbbítása, az ismétlődő kérések kezelése, a megfelelő információk megfelelő időben történő megjelenítése és a műveletek zökkenőmentes fenntartása kevesebb emberi beavatkozással.

A McKinsey tanulmánya szerint, az ügynökök bevonásával:

A gyakori incidensek akár 80%-a önállóan megoldható, a megoldáshoz szükséges idő pedig 60–90%-kal csökkenhet.

És a legjobb AI-ügynökök? Nem állnak az útjába. Csendben végzik a munkájukat, és hagyják, hogy csapata azokra a feladatokra koncentráljon, ahol valóban szükség van rájuk.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legnépszerűbb, érdemes használni ügyfélszolgálati AI-ügynököket. Kezdjük is! 🤖

A legjobb AI-ügynökök az ügyfélszolgálat számára

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb AI-ügynökökről az ügyfélszolgálati csapatok számára.

Eszköz A legjobb funkciók A legjobb Árak ClickUp Egyedi autopilot ügynökök, csevegésbe integrált válaszok, AI-alapú feladatfolyamatok, támogató munkaterület-sablonok Minden csapatméret Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Intercom Fin GPT-4-alapú válaszok, munkafolyamat-indítók, visszajelzésen alapuló tanulás, a legfontosabb pontokat tartalmazó átiratok Kis- és középvállalkozások Havi 39 dollártól/felhasználónként; 14 napos ingyenes próba; 0,99 dollár/Fin felbontás Ada Support Többnyelvű AI, többszintű támogatás, proaktív kapcsolattartás, drag-and-drop építő Vállalatok Egyedi árazás (a telepítés méretétől függően változik) Kustomer Érzelemfelismerés, CRM-alapú kontextus, hang- és csevegési támogatás, intelligens ütemezés Középvállalatok és nagyvállalatok csapatait 89 USD/hó/felhasználó áron kezdődik; AI-kiegészítők 0,60 USD/beszélgetés áron. Zendesk AI Prediktív triázs, AI-támogatott ügynöki segítség, automatikus nyelvfelismerés, SLA-központú logika Közepes és nagy csapatok 55 USD/hó/ügynök áron kezdődik (éves számlázás); AI kiegészítő: 50 USD/hó/ügynök Drift AI Értékesítés-tudatos támogatás, potenciális ügyfelek értékelése, naptárfoglalás, konverziós mutatók Közepes méretű SaaS és előfizetéses vállalkozások Egyedi árazás Tidio Lyro Gyors beállítás, csatornaváltás, termékkatalógus-összekapcsolás, munkaidőn túli automatizálás Magánszemélyek és kisvállalkozások A Lyro AI ügynök kiegészítő ára 39 dollár/hó Freshdesk Freddy AI Érzelemalapú triázs, súgó dokumentumok feltöltése, AI vs. emberi mutatók, többcsatornás támogatás Kis- és közepes méretű csapatok Ár: 18 USD/hó ügynökönként; AI Copilot: 94 USD/hó ügynökönként

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mik azok az ügyfélszolgálati AI-ügynökök?

Az ügyfélszolgálati AI-ügynökök kifinomult digitális asszisztensek, amelyek átalakítják a vállalkozások és az ügyfelek közötti interakciót. Ezek a fejlett eszközök a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) és a gépi tanulás (ML) technológiákat használják a komplex ügyfélkérdések kezelésére.

Úgy lettek kialakítva, hogy megértsék a kontextust, tanuljanak az interakciókból és idővel fejlődjenek.

Az AI-ügynök eszközök több csatornán is működhetnek, például csevegés, e-mail és ügyfélszolgálat formájában, így az ügyfelek gyorsabb válaszokat kapnak, miközben Ön is rendezett maradhat.

🧠 Érdekesség: Az 1960-as évek végén megjelent Shakey, az első általános célú mobil robot, amely képes volt megfontolni cselekedeteit. Az SRI International által kifejlesztett Shakey megalapozta a jövőbeli AI-ügynökök megjelenését.

Mit kell keresnie az ügyfélszolgálati AI-ügynökökben?

Az ügyfélszolgálati képviselők olyan eszközöket szeretnének, amelyek a valós problémákat oldják meg anélkül, hogy új gondokat okoznának. Mert az egyetlen dolog, ami hiányzik nekik, az az idő, hogy ugyanazt vagy ismétlődő kontextust újra és újra elmagyarázzák.

Az AI ügyfélszolgálati ügynököknél a legfontosabbak a következők:

Intuitív beállítás: Minimális képzéssel néhány óra alatt üzembe helyezhető, így az ügyfélszolgálati munkatársak az ügyfelek segítésére koncentrálhatnak.

Kontextusérzékeny válaszok: felismeri az ügyfél hangnemét, szlengjét vagy sürgősségét, és meleg, emberi hangvételű válaszokat fogalmaz meg.

Platformok közötti konzisztencia: Egységes válaszokat ad a WhatsAppon, e-mailben, X-en vagy SMS-ben, biztosítva a koherens ügyfélélményt.

Zökkenőmentes ügynöki átadás: A csevegéseket teljes kontextussal átadja az emberi ügynököknek, így az ügyfeleknek nem kell újra elkezdeniük a történetüket.

A márkához igazodó hangnem: A válaszokat úgy testre szabja, hogy azok tükrözzék vállalatának pozicionálását, a szokatlantól a professzionálisig, az autenticitás érdekében.

Azonnali teljesítményelemzés: Valós idejű statisztikákat mutat a támogatási ügynököknek, például a megoldási arányokat, növelve ezzel a bizalmat és a hatékonyságot.

Megbízható csúcsteljesítmény: A ünnepi akciókhoz hasonló forgalomnövekedéseket lassulás és hosszú várakozási idő nélkül kezeli, így az ügyfelek elégedettek maradnak.

A legjobb AI-ügynökök az ügyfélszolgálat számára

Ezek az AI ügyfélszolgálati eszközök azonnali válaszokkal segíthetnek növelni az ügyfelek elégedettségét. Nézzük meg részletesen az egyes eszközöket. 👇

1. ClickUp (A legjobb a támogatási feladatok nyomon követéséhez és a munkafolyamatok automatizálásához)

Optimalizálja a támogatást a ClickUp AI Autopilot ügynökökkel Állítsa be a ClickUp Auto-Answers Agent szolgáltatást, hogy lekérdezze a feladatadatokat és válaszoljon a kérdésekre.

A ClickUp az ügyfélszolgálat mozgó elemeit egyetlen rendszerbe egyesíti.

Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

Autopilot Agents by ClickUp

Használja a ClickUp AI ügynököket a feladatok automatizálásához, a kérdések megválaszolásához és a hatékonyság növeléséhez.

Használja a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatását, hogy frissítéseket küldjön anélkül, hogy a csapatvezetőket kellene keresnie

Kezdje a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatással. Ezek az AI-alapú munkafolyamatok az Ön által meghatározott kiváltó eseményekre reagálnak.

Tegyük fel, hogy valaki üzenetet küld, és megkérdezi, ki kezeli egy adott fiók visszatérítését. Az Auto-Answers Agent átvizsgálja a munkaterületet, megtalálja a feladatot, és a megbízott személy nevével és az aktív szálra mutató linkkel válaszol.

Egyedi Autopilot ügynökök a ClickUp-tól

Készítsen egy ClickUp egyéni autopilóta ügynököt, amely meghatározott kulcsszavak vagy csatornák alapján indít el műveleteket

Ha a munkafolyamatához valami specifikusabb megoldásra van szüksége, akkor a kódolás nélküli építővel létrehozhat egy ClickUp Custom Autopilot Agentet.

A ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens, a fejlesztés során is támogatást nyújt. Használja promptok megfogalmazásához, műveletek finomításához vagy a munkafolyamat alapján eszközök javaslásához.

Tegyük fel, hogy van egy partneri támogatási csatornája a VIP-fiókok számára. Létrehozhat egy AI-ügynököt, amely figyelemmel kíséri ezt a csatornát, és csak akkor lép működésbe, ha az üzenetben szerepel a „adatvédelmi incidens” vagy „hozzáférési probléma” kifejezés, majd létrehoz egy feladatot az „Enterprise Escalations” (Vállalati eskalációk) listában, csatolja az eredeti üzenetet, és hozzárendeli a biztonsági csapatához.

Feladatkezelés a ClickUp-ban

Miután az ügynökei a helyükre kerültek, a munkafolyamat többi részének is strukturálásra van szüksége. A ClickUp ügyfélszolgálati projektmenedzsment szoftvere egy dedikált munkaterületet kínál a jegyek osztályozásához, a tulajdonosok kijelöléséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és a betekintéshez.

Kezdje a ClickUp Tasks alkalmazással, hogy minden ügyfélproblémát cselekvési tétellé alakítson. Ezután bővítse ezeket a feladatokat a ClickUp Custom Fields alkalmazással, hogy hatékonyan kategorizálhassa és rangsorolhassa őket. Az olyan mezők, mint a „Probléma típusa”, „Ügyfélszegmens”, „Csatorna” és „Sürgősség” lehetővé teszik a csapatának, hogy hatékonyan szűrje és kezelje a jegyeket.

Vezesse be a ClickUp automatizálási funkcióit, hogy fenntartsa a lendületet a támogatási folyamatokban. A rendszer pillanatok alatt képes a jegyeket osztályozni, prioritásokat rendelni hozzájuk és kiosztani őket. Ha egy feladat több mint két napig „Blokkolt” állapotban marad, az automatizálás értesítheti a csapatvezetőt, továbbíthatja a problémát, és frissítést tehet közzé a megfelelő kommunikációs csatornán.

A beállítás gyorsításához a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablonja készen használható munkaterületet kínál.

Ingyenes sablon letöltése Indítson el egy teljes támogatási munkaterületet a ClickUp ügyfélszolgálati menedzsment sablon segítségével.

Ez az ügyfélszolgálati sablon előre elkészített egyéni mezőket tartalmaz, mint például „Probléma típusa”, „Befejezési állapot”, „A kérelmező e-mail címe” és „Ügyfél-elégedettségi értékelés”. Ezenkívül előre elkészített űrlapnézetet is tartalmaz, amely egyszerűsíti a jegyek felvételét, így biztosítva, hogy csapata hatékonyan kezelhesse az ügyfelek kéréseit.

Azok számára, akik mélyebben szeretnének elmélyülni az ismétlődő problémákban, a ClickUp ügyfélprobléma-leírás sablonja felbecsülhetetlen értékű.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rugalmasság hatalmas előny, de az új felhasználóknak időre lehet szükségük a testreszabott beállítások és a munkaterület beállításainak megismeréséhez.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 230 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4460+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a Reddit-hozzászólás mindent elárul:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes szinttel rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás megterhelő. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!).

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket, és aktívan keresi az automatizálás új lehetőségeit. Ez rávilágít egy fontos, még kiaknázatlan termelékenységi tényezőre: a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkákra támaszkodik, amelyeket egyszerűsíthetnének vagy megszüntethetnének. A ClickUp AI-ügynökei megkönnyítik az automatizált munkafolyamatok létrehozását, még akkor is, ha korábban még soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelvű parancsok segítségével a feladatok automatizálása mindenki számára elérhetővé válik a csapatban! 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítésének idejét, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

2. Intercom Fin (A legjobb tudásalapú lekérdezések megoldásához)

az Intercom Fin segítségével

Az Intercom Fin fejlett nyelvi modelleket, például a GPT-4-et használja, hogy az egyszerű kulcsszó-egyeztetésen túl is megértse az ügyfelek kérdéseit. Csatlakozik a meglévő dokumentációjához, így a bevezetése viszonylag gyors.

Észreveheti, hogy a beszélgetés kontextusához igazodik a hangnem: professzionális, ha technikai kérdésekről van szó, és empatikus, ha panaszokat kezel. Sok csapatnak tetszik, hogy a megoldási mintákat azonosítja, hogy felismerje a támogatási anyagok hiányosságait.

Ha már használ más Intercom eszközöket, a Fin tökéletesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatába.

Az Intercom Fin legjobb funkciói

Állítson be egyedi munkafolyamatokat, amelyek meghatározott műveleteket indítanak el, amikor az ügyfelek bizonyos termékeket vagy problémákat említenek.

Ellenőrizze az AI teljesítményét olyan elemzések segítségével, amelyek az eskalációkhoz képest a sikeres megoldásokat mutatják be.

Vonja be az ügyfelek visszajelzéseit a tanulási folyamatba, hogy javítsa a jövőbeli interakciókat.

Tekintse meg a beszélgetések átiratát, amelyekben kiemelve vannak a legfontosabb pontok, hogy gyorsan megérthesse az ügyfelek aggályait.

Intercom Fin korlátai

Csak az Intercom ökoszisztémán belül működik, ami korlátozza a lehetőségeket, ha más platformokat használ.

Nehézségeket okoz a nagyon technikai vagy speciális iparági kérdések

Rendszeres tartalomfrissítésekre van szükség, hogy az Ön kínálatának változásaihoz igazodva pontos maradjon.

Intercom Fin árak

14 napos ingyenes próba

Alapvető: 39 USD/hó/felhasználó

Haladó: 99 USD/hó/felhasználó

Szakértő: 139 USD/hó/felhasználó

Fin AI Agent: 0,99 USD megoldásonként (az ár minden csomagra és integrációra vonatkozik)

Intercom Fin értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3380+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1115+ értékelés)

Mit mondanak az Intercom Finről a valódi felhasználók?

Ez a vélemény felkeltette a figyelmünket:

Előre is elmondhatom, hogy ez egy rendkívül egyszerű AI-megoldás, amely valóban nem igényel sok beállítást vagy konfigurálást. Azonban miután elvégezte az első beállításokat, hamarosan korlátozottnak fogja érezni.

📖 Olvassa el még: Ingyenes ügyfélút-térkép sablonok

3. Ada Support (A legjobb vállalati többnyelvű támogatáshoz)

via Ada Support

Az Ada Support több nyelven kezeli a beszélgetéseket, anélkül, hogy minden nyelvhez külön beállításokra lenne szükség. Automatikusan kategorizálja a beérkező kérdéseket, és elküldi azokat a különböző témákra szakosodott AI modulokhoz.

Sok nagy szervezet használja ezt a rendszert, mert globális piacokra terjeszkedhet anélkül, hogy arányosan növelni kellene a személyzet létszámát. Biztonsági előírásainak megfelelősége miatt alkalmas olyan iparágakban, ahol szigorú adatkezelési szabályok vannak érvényben, például a banki és az egészségügyi szektorban.

Az Ada Support legjobb funkciói

Csatlakoztassa a rendszert a termékadatbázisához, hogy a válaszok aktuális információkat tartalmazzanak a készletről és a specifikációkról.

Ossza fel az ügyfélbeszélgetéseket értékkategóriák alapján, és kínáljon automatikusan különböző szolgáltatási szinteket.

Küldjön proaktív üzeneteket, amelyeket a fiók mérföldkövei vagy a tipikus problémák időkeretei váltanak ki.

Hozzon létre egyedi jelentéseket a megoldási típusokról, hogy felismerje a termékproblémákat, mielőtt azok jegykezelési csúcsokat okoznának.

Ada Support korlátai

A beállítás általában 4-6 hetet vesz igénybe, és dedikált technikai személyzetet igényel.

Az árstruktúra miatt ez nem praktikus az alacsonyabb támogatási volumenű vállalatok számára.

Több egyéni tudásbázisból merítve néha kevésbé pontos válaszokat ad.

Ada Support árak

Egyedi árazás

Ada Support értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (150+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Ada Supportról a valódi felhasználók?

Egy figyelemre méltó szempont:

Az ADA könnyen használható, és könnyen megérthető, hogyan működik a rendszerük. Az automatizált válaszok beállítása is egyszerű, mivel a szövegdoboz, videók és képek opciók drag and drop módszerrel áthelyezhetők a csevegési folyamatba, és a rendelkezésre álló műveletek biztosítják a csevegési folyamat megfelelő működését.

🧠 Érdekes tény: A KPMG megállapította, hogy minden 1 dollár, amelyet a vállalkozások mesterséges intelligenciába fektetnek, átlagosan 3,5 dollár hozamot eredményez. A vállalatok kis, de lenyűgöző 5%-a jelentette, hogy akár 8 dollár hozamot is elértek.

4. Kustomer (a legjobb érzelemalapú támogatás-prioritizáláshoz)

via Kustomer

A Kustomer nem önálló csevegőrobotként, hanem egy CRM-platform részeként működik. Értelmezi az ügyfelek üzeneteit, hogy felismerje az olyan érzelmeket, mint a frusztráció vagy a sürgősség. Ez az érzelmi érzékenység segít prioritásként kezelni a azonnali figyelmet igénylő beszélgetéseket, így gyakran megakadályozva a problémák eszkalálódását.

Értékelni fogja, hogy a rendszer a kontextusra figyelmes válaszokhoz figyelembe veszi az ügyfél előzményeit, ahelyett, hogy minden üzenetet külön kezelne. Ez a megközelítés csökkenti a visszatérő ügyfelek számára a ismétlődéseket, és megkönnyíti a személyre szabott támogatást.

A Kustomer legjobb funkciói

A problémák típusának megfelelően automatikusan ütemezze a nyomon követéseket, manuális naptárkezelés nélkül.

Alkalmazzon különböző beszélgetési vagy ügyfélkezelési stratégiákat az észlelt ügyfélérzelmek vagy hangulat alapján.

Jelenítsen meg releváns vásárlási előzményeket, amikor az ügyfelek konkrét termékeket említenek.

Válaszjavaslatok generálása, amelyek tartalmazzák a fiók adatait, például az előfizetés típusát

A Kustomer korlátai

Az AI munkafolyamat-automatizálási arányok alacsonyabbnak tekinthetők, mint egyes versenytársaké.

A hangfunkciók még nem annyira kiforrottak, mint a szövegalapú funkciók.

Ehhez a teljes Kustomer CRM platform bevezetése szükséges, nem pedig a jelenlegi rendszerekkel való integráció.

Kevesebb nyelvi lehetőséget kínál, mint a speciális többnyelvű megoldások.

Kustomer árak

Vállalati: 89 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 139 USD/hó felhasználónként

AI kiegészítők

AI-ügynökök az ügyfelek számára: 0,60 USD minden aktív beszélgetés után

AI-ügynökök képviselőknek: 40 USD/hó felhasználónként

Kustomer értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (75+ értékelés)

Mit mondanak a Kustomerről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

Imádom, hogy a Kustomer olyan elegáns és jól megtervezett. Nem nehézkes és nem is nehéz használni. Nagyon egyszerű. A jelentések kiválóak, nemcsak az ügyfelek, hanem a csapat számára is nagyon részletesek. A csapat teljesítményének és termelékenységének nyomon követésében is nagyon jól működik.

5. Zendesk AI (A legjobb adatvezérelt beszélgetéskezeléshez)

via Zendesk

A Zendesk AI több milliárd ügyfélszolgálati interakció mintáira támaszkodik, hogy automatikusan kategorizálja a beérkező üzeneteket és a megfelelő sorokba sorolja őket. A helpdesk szoftver az általános beszélgetések helyett az ügyfélszolgálati nyelvre koncentrál, így segít felismerni az ügyfelek által használt iparági kifejezéseket.

Ötvözi az ügyfelekkel kapcsolatos automatizálást az ügynöki segédeszközökkel, hogy mindkét oldal számára javítsa a támogatási élményt. Ez a megközelítés gyakran simább átmenetet eredményez, amikor komplex problémákhoz emberi szakértelemre van szükség.

A Zendesk AI legjobb funkciói

Vizsgálja meg a beszélgetési mintákat, hogy megtalálja azokat a közös pontokat, ahol az ügyfelek elfordulnak az automatizált megoldásoktól.

Javasoljon következő lépéseket az ügynököknek a hasonló korábbi jegyek és azok megoldásai alapján.

Automatikusan felismeri a nyelvet, és az ügyfél választása nélkül váltja a válasz nyelvét.

A Zendesk AI korlátai

Az optimális működéshez jelentős mennyiségű adat szükséges a korábbi interakciókból.

Bonyolultabbá válik a Zendesk rendszereken kívüli rendszerekkel való integráció

A felület gyakran változik, ami időnként tanulási nehézségeket okoz.

Egyes felhasználók szerint a teljesítmény nyelvenként eltérő.

Zendesk AI árak

Ingyenes próba

Suite Team: 55 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Suite Growth: 89 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Suite Professional: 115 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Suite Enterprise: Egyedi árazás

AI kiegészítő

Fejlett AI: 50 USD/hó ügynökönként (éves számlázás)

Zendesk AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (4040+ értékelés)

Mit mondanak a Zendesk AI-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-vélemény így fogalmaz:

Tetszenek az AI funkciók. Írok egy választ, és a ZD barátságosabbá, kidolgozottabbá, formálisabbá tudja tenni. Ez nagyszerű. Emellett a Zendesk csapata mindig nagyon segítőkész és remek.

🔍 Tudta? A Deloitte jelentése szerint a kapcsolattartó központok 15%-a már generatív AI-t használ az ügyfél-hitelesítés felgyorsítására, a megoldások egyszerűsítésére, valamint automatizált hívásösszefoglalók és nyomon követések létrehozására.

6. Drift AI (A legjobb értékesítésorientált ügyfélkapcsolatokhoz)

via Salesloft

A Salesloft Driftje az értékesítési tudatosság szemszögéből közelíti meg a támogatási beszélgetéseket, felismerve, mikor rejthetnek értékesítési lehetőségeket az ügyfélszolgálati interakciók.

Ez az ügyfélsiker-szoftver marketingeszközökkel kapcsolódik össze, hogy kontextust adjon, megjegyezve, hogy a csevegő korábban megtekintette-e az árak oldalát, vagy elhagyta-e a kosarat. Az értékesítési perspektíva miatt a Drift különösen hasznos a SaaS és előfizetéses üzletágak számára, ahol a támogatás során gyakran merülnek fel frissítési lehetőségek.

Ráadásul az analitika a hagyományos támogatási mérőszámok mellett a konverziós mutatókat is nyomon követi a hatékonyság érdekében.

A Drift AI legjobb funkciói

A használati minták alapján felismerheti az upsell lehetőségeket a támogatási beszélgetések során.

Foglaljon megbeszéléseket közvetlenül az értékesítési naptárba, ha a beszélgetésekből vásárlási szándékot lehet kiolvasni.

Figyelje a beszélgetések forrásait, hogy megtudja, mely marketingcsatornák generálnak támogatási igényeket.

Készítsen különböző beszélgetési útvonalakat a potenciális és a meglévő ügyfelek számára.

A Drift AI korlátai

A támogató funkciók nem annyira robusztusak, mint az értékesítési képességek.

Az elemzések a hagyományos támogatási teljesítménymutatók helyett a konverziós mutatókat helyezik előtérbe.

Az egyéni beszélgetési folyamatok beállítása több kézi munkát igényel, mint egyes alternatívák.

Drift AI árak

Egyedi árazás

Drift AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (195+ értékelés)

Mit mondanak a Drift AI-ről a valódi felhasználók?

Egy értékelő szerint:

Imádom, hogy a Drift milyen beszélgetésszerűen működik, amikor potenciális ügyfelekkel kommunikálok. Segít minden hónapban további bejövő leadeket szerezni, és könnyen kezelhető megoldást kínál az értékesítőknek a találkozók ütemezéséhez és a bejövő leadek előzetes minősítéséhez. Imádom, hogy olyan könnyen integrálható a Gmailbe is, ami sokkal egyszerűbbé teszi a használatát, és nem csak egy újabb platform, amit be kell illesztenem a technológiai eszközeim közé. Minden nap megnézem a Driftet, és ez egy nagyszerű segítség volt számomra egy kihívásokkal teli értékesítési évben!

7. Tidio Lyro (A legjobb kisvállalkozások számára, amelyek erőforrásai korlátozottak)

via Tidio

A Tidio Lyroja csökkenti a technikai komplexitást azáltal, hogy a kisvállalkozások számára gyors beállítást kínál. A gyakori ügyfélkérdések körülbelül 70%-át kezeli anélkül, hogy kiterjedt képzési adatokra lenne szükség.

A beszélgetések a live chat, a WhatsApp, az Instagram és a Messenger csatornák között folyhatnak anélkül, hogy elveszítenék a kontextust. Ez a kapcsolódás segít a kis csapatoknak több AI kommunikációs platformot egyszerre kezelni.

És ami még jobb: a rendszer ötvözi a Claude (Anthropic AI) és a házon belüli modelleket, hogy egyensúlyt teremtsen a teljesítmény és a költséghatékonyság között. A Tidio a komplex testreszabási lehetőségek helyett a gyakorlati eredményeket helyezi előtérbe.

A Tidio Lyro legjobb funkciói

Kezdje a gyakori üzleti típusokhoz tartozó munkafolyamat-sablonokkal , hogy javítsa az AI ügyfélszolgálatot.

Átadhatja a beszélgetéseket az AI és az élő ügynökök között anélkül, hogy az ügyfeleknek meg kellene ismételniük az információkat.

Csatlakoztassa a termékkatalógusokat, hogy az AI név és jellemzők alapján hivatkozhasson bizonyos termékekre.

Állítsa be az alapvető kérdésekre vonatkozó ügyeleti szolgálatot, amikor csapata nem elérhető.

A Tidio Lyro korlátai

Kevesebb vállalati funkció áll rendelkezésre

Kisebb mennyiségű párhuzamos beszélgetést képes kezelni, mint a vállalati megoldások.

A fejlesztőkre fókuszáló platformokhoz képest korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek

Tidio Lyro árak

7 napos ingyenes próba

Lyro AI Agent: 39 USD/hó

Flows: 29 USD/hó

Tidio Lyro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1730+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (465+ értékelés)

Mit mondanak a Tidio Lyro-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így foglalta össze:

A Tidio hihetetlenül egyszerűvé tette az élő csevegés kezelését, a gyakori kérdések automatizálását a Lyro segítségével, valamint a beszélgetések továbbítását ügyfélszolgálati csapatunknak. A felület tiszta és intuitív, és nagy előny, hogy olyan platformokkal is összekapcsolható, mint a WooCommerce és a Klaviyo. Nagyra értékeljük azt is, hogy ugyanazon eszközzel kezelhetjük mind az ügyfélszolgálati, mind a marketing folyamatokat.

🔍 Tudta? Tanulmányok kimutatták, hogy az AI-ügynökök spontán módon képesek emberihez hasonló kommunikációs konvenciókat kialakítani, amikor csoportokban interakcióba lépnek egymással. Ez a viselkedés tükrözi az emberi nyelv fejlődését, és rávilágít az AI komplex társadalmi dinamikájára.

8. Freshdesk Freddy AI (A legjobb gyors telepítéshez technikai szakértelem nélkül)

via Freshdesk

A Freshdesk Freddy AI lerövidíti a bevezetési időt, mivel a meglévő anyagokhoz kapcsolódik, és nem igényel kiterjedt kézi képzést. A támogatási kérelmek körülbelül 45%-át önállóan kezeli.

Az AI-ügynök proaktív szolgáltatási funkciókkal is rendelkezik, amelyek azonosítják a potenciális problémákat, mielőtt az ügyfelek jelentik azokat. Ez a megelőző megközelítés idővel csökkentheti a jegyek számát. A Freddy AI stratégiája arra összpontosít, hogy meghatározza, mikor van értelme az emberi segítségnek, ahelyett, hogy mindenhol kényszerítené a feladatok automatizálását.

A Freshdesk Freddy AI legjobb funkciói

Töltse fel automatikusan a meglévő súgó dokumentumokat, ahelyett, hogy manuálisan újjáépítené az ügyfélszolgálati tudásbázist

Tekintse át a gyakori támogatási jegyeket, és javasoljon új súgó tartalmakat, amelyek megelőzhetik a jövőbeli problémákat.

Hasonlítsa össze az AI és az emberi ügynökök teljesítményét a megoldási mutatók alapján.

A Freshdesk Freddy AI korlátai

Kevésbé kifinomult beszélgetés-elágazás, mint egyes beszélgetési platformoknál

A Freshdesk infrastruktúrára van szükség, nem pedig önálló megoldásként működik.

Egyes felhasználók szerint néha következetlenségek mutatkoznak a tudásbázis értelmezésében.

Freshdesk Freddy AI árak

Ingyenes csomag (legfeljebb két ügynök számára)

Növekedés: 18 USD/hó ügynökönként

Pro: 59 USD/hó ügynökönként

Pro + AI Copilot: 94 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 95 USD/hó ügynökönként

Freshdesk Freddy AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (3505+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3385 értékelés)

Mit mondanak a Freshdesk Freddy AI-ről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a G2 értékelő:

Nagyra értékelem a Freshdesk felületét és hatékony automatizálási funkcióit, amelyek egyszerűsítik az ügyfélszolgálati és fizetési támogatáshoz kapcsolódó jegykezelési munkánkat, Freddy pedig javítja válaszainkat, a sablonos válaszok pedig időt takarítanak meg. A Freshdesk többcsatornás támogatása zökkenőmentes e-mail, csevegés és közösségi média kommunikációt tesz lehetővé, biztosítva az egységes ügyfélszolgálatot.

🔍 Tudta? A legtöbb csapat szorosan figyelemmel kíséri AI-ügynökeit: 55,4% nyomkövető vagy megfigyelhetőségi eszközö ket használ, 44% pedig biztonsági korlátokat alkalmaz. Az offline és online értékelések is gyakoriak.

Gondolja át az ügyfélszolgálatot a ClickUp AI-ügynökeivel

A megfelelő AI-ügynök kiválasztása attól függ, hogy mi javítja valójában a csapatod mindennapi munkáját. A sebesség önmagában nem old meg sokat, ha a csapatod továbbra is frissítéseket keres, ugyanazokat a válaszokat írja át, vagy nehezen találja meg a kontextust.

A ClickUp mindkét területen segít: olyan ügynökökkel, akik cselekszenek, és olyan munkaterülettel, amely mindent összekapcsol.

Sablonok, automatizálás, élő frissítések és ügyfélszolgálati AI-ügynökök, amelyek az Ön feltételei szerint működnek. A megfelelő tulajdonos kijelölésétől a megfelelő kontextus feltárásáig minden funkció úgy lett kialakítva, hogy elősegítse a támogatást anélkül, hogy lassítaná a csapat munkáját.

Gyakran ismételt kérdések

Igen, az AI ma már széles körben elterjedt az ügyfélszolgálatban. A vállalkozások chatbotok, virtuális asszisztensek és automatizált jegyrendszerek formájában alkalmazzák az AI-t a rutin jellegű kérdések, például a megrendelések nyomon követése, a fiókproblémák és a gyakran ismételt kérdések kezelésére. Az AI képes elemezni az ügyfelek hangulatát is, hogy felismerje a frusztrációt vagy a sürgősséget, és a problémákat a megfelelő emberi ügynökhöz irányítsa. Az AI nem csak az ügyfelek igényeire reagál, hanem egyre inkább proaktív módon is használják, előre jelezve az ügyfelek problémáit, mielőtt azok felmerülnének, és személyre szabott megoldásokat kínálva. Ennek eredménye a gyorsabb szolgáltatás, a 24 órás rendelkezésre állás, a csökkentett költségek és több idő az ügyintézők számára, hogy komplex vagy érzelmileg érzékeny esetekre koncentrálhassanak.

Nincs egyetlen „legjobb” AI az ügyfélszolgálat számára, mert a megfelelő választás a vállalkozás méretétől, az iparágtól, az ügyfélkapcsolatok típusától és a költségvetéstől függ. A vállalatok általában a természetes nyelv megértése, a meglévő rendszerekkel (pl. CRM) való integráció, a többcsatornás támogatás, a testreszabási lehetőségek és a biztonság alapján értékelik az AI eszközöket. A legjobbak között olyan vállalati platformok találhatók, mint a Salesforce, a Microsoft és a Google, valamint olyan speciális beszélgető AI-szolgáltatók, amelyek chatbotokra és hangbotokra specializálódtak. A legjobb megoldás általában az, amely egyensúlyt teremt az automatizálás és a humán ügynökökkel való zökkenőmentes átadás között, miközben zökkenőmentesen illeszkedik a vállalat támogatási ökoszisztémájába.

A mesterséges intelligencia elméletében az „ügynök” olyan rendszert jelent, amely érzékeli környezetét és cselekszik a célok elérése érdekében. Az öt klasszikus típus a következő: egyszerű reflex ügynökök, amelyek csak a jelenlegi bemenetekre reagálnak; modellalapú reflex ügynökök, amelyek belső állapotot tartanak fenn a részben megfigyelhető helyzetek kezelése érdekében; célalapú ügynökök, amelyek meghatározott célok elérése érdekében terveznek intézkedéseket; hasznosságalapú ügynökök, amelyek összehasonlítják a lehetséges eredményeket, és kiválasztják azt, amelyik maximalizálja az értéket; valamint tanuló ügynökök, amelyek az adatokból és visszajelzésekből tanulva idővel javítják teljesítményüket. Bár ezek elméleti kategóriák, sok gyakorlati AI-alkalmazás alapját képezik, beleértve az ügyfélszolgálati botokat és a virtuális asszisztenseket.

Számos jól ismert vállalat integrálta az AI-t ügyfélszolgálati stratégiájába. Például a Verizon generatív AI-t használ, hogy megjósolja, miért hívják az ügyfelek, és hatékonyabban irányítsa őket, míg a Bank of America virtuális asszisztense, Erica hang és csevegés segítségével segíti az ügyfeleket a banki feladatok elvégzésében.