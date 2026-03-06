15 legjobb ClickUp-integráció, amit érdemes kipróbálni

Egy átlagos alkalmazott naponta körülbelül 2,5 órát tölt információkereséssel. Hogy ez mit jelent: minden alkalmazott havonta több mint egy teljes munkahétet tölt azzal, hogy lényegében emberi keresőmotorként működik.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a problémát megoldó 15 ClickUp-integráción. Ez a több mint 1000 integráció közvetlenül összeköti a legfontosabb eszközeit a ClickUp munkaterületével. Ezzel egy helyen összegyűjti mindazt az információt, amire szüksége van ahhoz, hogy elkerülje a „munka a munkáról” helyzetet.

Mi több? Sok esetben nem is lesz szüksége ezekre az integrációkra, mert a ClickUp már önmagában is elvégzi a munkát! Nézzük tehát meg a legjobb ClickUp-integrációkat, és derítsük ki, miért emelkedik ki a ClickUp önmagában is, mint konvergált AI-munkaterülete.

Mik azok a ClickUp-integrációk?

A ClickUp-integrációk olyan digitális kapcsolatok, amelyek összekötik a külső munkaalkalmazásait (például a GitHubot, a Google Drive-ot, a Figmát és másokat) a ClickUp Workspace-szel, lehetővé téve az automatikus adatáramlást közöttük. Alapvetően összetartják a technológiai eszközeit – így nincs szükség az információk kézi másolására és beillesztésére, vagy a lapok közötti váltogatásra egy-egy állapotfrissítés megkeresése érdekében.

Ezek a kapcsolatok általában két kategóriába sorolhatók:

Natív integrációk : Hozzon létre és tartson fenn megbízható, közvetlen kapcsolatokat a ClickUp és olyan népszerű eszközök között, mint a Slack, a GitHub vagy a Google Naptár

Harmadik féltől származó csatlakozók: Használjon olyan platformokat, mint a Zapier vagy a Make, amelyek univerzális fordítóként működnek, és egyedi események és műveletek révén több ezer más alkalmazáshoz biztosítanak hozzáférést

A ClickUp-integrációk a feladatba vagy beállításba ágyazott egyszerű Google Docs-tól a komplex kétirányú szinkronizálásig terjednek, amely a mezőtérkép segítségével összehangolja a CRM-rekordokat és a ClickUp egyéni mezőit. API-tokenek és webhookok segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, így a ClickUp az egyetlen megbízható adatforrássá válik. Ezzel véget vet a „Work Sprawl” jelenségnek is – a munkatevékenységek széttagoltságának, amely több, egymással nem kommunikáló eszköz, platform és rendszer között oszlik meg.

📮ClickUp Insight: A gyengén teljesítő csapatoknál négyszer nagyobb az esélye annak, hogy 15 vagy több eszközt használnak egyszerre, míg a jól teljesítő csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A munka mindenre kiterjedő alkalmazásaként a ClickUp egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, mindezt AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára megfelelő, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-re bízva a lényegre koncentrálhasson.

Az Önhöz hasonló tudásmunkások naponta 1200-szor váltanak alkalmazás között. Ezerkétszáz. Gondoljon csak bele!

Ha összekapcsolja mindennapi eszközeit a ClickUp-pal, visszanyerheti ezt az időt (heti közel 4 órát), miközben termelékenyebb lesz.

Íme a ClickUp-integrációk, amelyeket érdemes kipróbálnia:

1. Slack

A Slack egy népszerű valós idejű üzenetküldő eszköz elosztott csapatok számára. A probléma? Ennyi az egész.

Ha a projektjei a ClickUp-ban, a beszélgetései pedig a Slackben zajlanak, ennek ára van. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor egy csatornán egy remek ötlet vagy fontos döntés születik, fennáll a veszélye, hogy elsüllyed és feledésbe merül.

Csapatának tagjai napokkal, néha akár hetekkel később is manuálisan kell átkutatniuk a szálakat, hogy megtalálják azt az egy üzenetet, amire szükségük van. Mindez csak azért, hogy egy röpke beszélgetést nyomon követhető feladatfrissítéssé alakítsanak, túl sok munkát jelenthet!

a Slack Marketplace

A ClickUp-Slack integráció áthidalja ezt a szakadékot az aszinkron projektmenedzsment munkafolyamatok és a szinkron csevegés összekapcsolásával. Lehetővé teszi, hogy menet közben rögzítsd a munkát, és a projektmenedzsmentet szinkronban tartsd a csapat valós idejű kommunikációjával. Mostantól a gyors ütemű csevegéseid közvetlenül táplálhatják a strukturált munkafolyamatokat, anélkül, hogy bármit is kihagynál.

A Slack + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Feladatok létrehozása üzenetekből: Bármely Slack-üzenetet egyetlen kattintással Bármely Slack-üzenetet egyetlen kattintással ClickUp-feladattá alakíthat, biztosítva, hogy az eredeti kontextus automatikusan csatolva legyen

Feladatlinkek kibontása: Illessz be egy feladat URL-jét egy csatornába, és az automatikusan kibontakozik, megjelenítve a Illessz be egy feladat URL-jét egy csatornába, és az automatikusan kibontakozik, megjelenítve a feladat előnézetét az állapot, a felelős személy és a határidő feltüntetésével

Csatornaértesítések: Küldjön automatikus feladatértesítéseket a megjegyzésekről és az állapotváltozásokról egy kijelölt csatornára, hogy mindenki tájékozott legyen

Slash parancsok: Használja a /clickup parancsot olyan gyors műveletek végrehajtásához, mint feladat létrehozása, a feladat állapotának módosítása vagy megjegyzés hozzáadása anélkül, hogy el kellene hagynia a Slacket

💡 Profi tipp: Bár az integráció segít, a csevegés és a munka külön alkalmazásokban való tárolása továbbra is információs szigeteket és kontextusbeli szétszóródást eredményez. Ha teljesen ki szeretné küszöbölni a figyelemelterelő tényezőket, a ClickUp Chat közvetlenül a munkavégzés helyszínére hozza a beszélgetéseit. Hozzon létre dedikált csatornákat, amelyek összekapcsolódnak a ClickUp-térrel, mappákkal és listákkal

Kapcsoljon össze minden üzenetet a kapcsolódó ClickUp-feladatokkal és dokumentumokkal

Egy kattintással alakítsa az üzeneteket végrehajtható feladatokká Az AI segítségével hosszú beszélgetéseket is összefoglalhat cselekvési tételekké, és nyomon követheti a megjegyzéseket anélkül, hogy elhagyná a projektnézetet. A Slackről való áttérés megkönnyítése érdekében egyetlen kattintással importálhatja Slack-csatornáit és előzményeit a ClickUp Chatbe. 🎥 További információk itt:

2. Google Naptár

Ha a feladataid a ClickUp-ban vannak, az értekezleteid pedig egy külön naptárban, akkor a napod megtervezéséhez folyamatosan váltogatnod kell a lapok között. Ha pedig a legapróbb részletek is elkerülnek a figyelmedet, hamarosan túlterheltnek érzed magad. A projekt határidői ütköznek az egymást követő hívásokkal, így nem marad időd a tervezett feladatok elvégzésére.

Tekintse meg a mai és a holnapi eseményeket az AI Command Bar-ból a ClickUp-Google Naptár integráció segítségével

A ClickUp-Google Naptár integráció ezt úgy oldja meg, hogy a feladataidat és a találkozóidat egyetlen nézetbe szinkronizálja. A két eszköz összekapcsolásával biztosíthatod, hogy minden határidőt figyelembe vegyenek a találkozóid mellett, így reális képet kapsz a napi kapacitásodról.

A Google Naptár + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Kétirányú szinkronizálás: Hozzon létre egy ClickUp-feladatot, és láthatja azt a Google Naptárában; ha áthelyez egy naptári eseményt, a feladat határideje frissül a ClickUp-ban

Időblokkolás: Húzza át a feladatokat a ClickUp oldalsávjáról közvetlenül a naptárába, hogy időt szánjon a legfontosabb munkájára

Találkozók áttekinthetősége: Tekintse meg Google Naptár eseményeit a Tekintse meg Google Naptár eseményeit a ClickUp natív Naptár nézetében , hogy teljes képet kapjon a rendelkezésre állásáról a feladatok tervezésekor

Személyes és munkaterületi kapcsolatok: Csatlakoztassa a privát naptárakat a személyes Planneréhez, vagy kapcsolja össze a megosztott csapatnaptárakat bizonyos : Csatlakoztassa a privát naptárakat a személyes Planneréhez, vagy kapcsolja össze a megosztott csapatnaptárakat bizonyos ClickUp-mappákkal és listákkal

📌 A ClickUp előnye: Míg a szokásos szinkronizálás csak tájékoztat, a ClickUp Calendar egy lépéssel tovább megy, és mesterséges intelligenciát használ a napod megtervezéséhez. Ahelyett, hogy kézzel kellene áthelyezned a blokkokat, ha egy megbeszélés túllép a tervezett időn, a ClickUp automatikusan blokkolja a koncentrációs időt, és a prioritásaid alapján átütemezi a feladatokat. A naptáradat statikus táblázattól adaptív asszisztenssé alakítja, amely biztosítja, hogy mindig legyen elég időd a határidők betartására.

3. Zoom

Legtöbben a Zoomot használjuk a videotalálkozók szinonimájaként. És remekül lehet velük időpontokat egyeztetni, részt venni a találkozókon és rögzíteni azokat. De mi történik a találkozó vége után?

A felvétel a Zoom felhőjében található, a megbeszélés jegyzetei egy külön alkalmazásban vagy dokumentumban vannak, a teendők pedig e-mailekben vagy üzenetekben vannak szétszórva. Ez megnehezíti a megbeszélést kihagyók számára, hogy utolérjék a lemaradást.

Nyisson meg egy személyes tárgyalót, vegyen részt a beütemezett megbeszéléseken, és kapja meg a megbeszélés jegyzetét a ClickUp beérkező levelek mappájában a ClickUp-Zoom integrációval

A ClickUp-Zoom integráció áthidalja ezt a hiányosságot azzal, hogy a találkozó kontextusát közvetlenül beépíti a projekt munkafolyamatába. A ClickUp-feladatból indíthat vagy ütemezhet Zoom-hívásokat. A találkozó befejezése után pedig a ClickUp-on belül megkapja a találkozó felvételét.

Az eredmény? A megbeszélések és a döntések ott maradnak, ahol a munka ténylegesen zajlik.

A Zoom + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Indítson megbeszéléseket a ClickUp feladatokból: Indítson el egy Zoom-hívást egyetlen kattintással, és a megbeszélés linkje automatikusan csatolódik a megfelelő feladathoz, hogy könnyen elérhető legyen

Jövőbeli találkozók ütemezése: Hozzon létre új Zoom-találkozót egy adott dátumra és időpontra közvetlenül egy feladatból, hogy a projekt ütemterve és a találkozók szinkronban legyenek

Felvételi linkek: A hívás után adja hozzá a felhőalapú felvétel URL-jét a feladat mellékleteként, így könnyű hivatkozási pontot biztosít azok számára, akiknek át kell tekinteniük a beszélgetést

🛑 De ez még nem minden! Ha nem csak a megbeszéléseinek „összekapcsolásán” szeretne túllépni, hanem a következményeket is automatizálni szeretné, akkor a ClickUp SyncUps és az AI Notetaker a legjobb választás. A kézi utómunkák helyett az AI Notetaker csatlakozik a SyncUps-hoz (sőt, a Zoom, Google Meet vagy Teams megbeszéléseihez is), hogy valós időben rögzítse a kereshető jegyzeteket, intelligens összefoglalókat és a legfontosabb tanulságokat.

Készítsen pontos jegyzeteket a beszélők megjelölésével, összefoglalásokkal, felvételekkel és teendőkkel, amelyek egyetlen dokumentumban vannak rendezve, a ClickUp AI Notetaker segítségével

És a legjobb az egészben? A ClickUp AI a beszélgetés során azonosítja a teendőket, és a megbeszélés befejeztével automatikusan kijelölt feladatokká alakíthatja őket. Ezzel a hatékony kombinációval a videohívás minden előnyét élvezheti anélkül, hogy kézzel kellene jegyzetelnie vagy feladatokat létrehoznia.

4. Microsoft Teams

A Microsoft 365-öt használó szervezetek számára a Microsoft Teams jelenti a munkanapjuk kapuját. Azonban az a folyamatos szükség, hogy visszatérjenek egy különálló projektmenedzsment eszközhöz a feladatok frissítése vagy az előrehaladás ellenőrzése érdekében, a csapatot a kontextusváltás ördögi körébe zárja. Ez kizökkenti a csapatot a munkamenetből, és megnehezíti a beszélgetések és a munka összehangolását.

A ClickUp és a Microsoft Teams integrációjának segítségével egyesítheti a feladatok releváns részleteit, így teljes képet kaphat a kontextusról

A ClickUp és a Microsoft Teams integrációja megszünteti ezt az akadályt azáltal, hogy a munkaterületét közvetlenül beágyazza a kommunikációs központjába. Ahelyett, hogy elhagyná a Teams-t a munkájának kezelése érdekében, a ClickUp tábláit, listáit és dokumentumait közvetlenül a csatornáiba hozhatja.

A Microsoft Teams + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Lap beágyazás: Rögzíts bármely ClickUp nézetet vagy ClickUp irányítópultot külön lappal a Teams csatornán belül, hogy azonnali, kontextusba illeszkedő hozzáférést biztosíts a munkádhoz

Értesítések a csatornákban: Állítsa be Állítsa be a ClickUp Automations funkciót , hogy a feladatállapot-változásokról vagy új megjegyzésekről szóló értesítéseket közvetlenül a Teams csatornára továbbítsa

Unfurl linkek: Illessz be egy feladat URL-jét bármelyik csevegésbe, és automatikusan megjelenik egy adaptív kártya részletes előnézettel, beleértve az állapotot, a felelős személyt és a prioritást

Személyes alkalmazás: Adja hozzá a ClickUp-ot a Teams oldalsávjához, hogy böngészőfület váltás nélkül is hozzáférhessen a Adja hozzá a ClickUp-ot a Teams oldalsávjához, hogy böngészőfület váltás nélkül is hozzáférhessen a ClickUp kezdőlapjához , értesítéseihez és a „Saját munkám” menüpontjához

5. HubSpot

Minden értékesítési szakember megerősítheti: egy sikeres üzletkötés csupán a kezdete egy komplex ügyfél-siker útjának. Az igazi kihívás az átadás során kezdődik – amikor egy „Closed Won” (lezárt, megnyert) üzletet át kell alakítani projektbe vagy bevezetési munkafolyamatba.

Ha nincs kapcsolat a HubSpot CRM és a projektmenedzsment eszköz között, a kritikus ügyféladatok elvésznek a HubSpot szálak között, ami késlelteti a projektek indítását és összefüggéstelen ügyfélélményt eredményez.

Használja a HubSpotot, hogy a ClickUp-HubSpot integráció segítségével feladatot hozzon létre a ClickUpban

A ClickUp-HubSpot integrációval automatizálhatja az értékesítés és a szolgáltatás közötti átadást. Ha CRM-adatait közvetlenül összekapcsolja a projekt végrehajtásával, biztosíthatja, hogy az üzlet lezárásakor a megfelelő csapat értesítést kapjon, és a munka a teljes kontextus ismeretében kezdődjön meg.

A HubSpot + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Feladatok létrehozása ügyletekből: Indítson el automatikusan egy új ClickUp-feladatot, vagy alkalmazzon egy projektsablont, amikor egy ügylet eléri a folyamat egy meghatározott szakaszát

Névjegyek és cégek szinkronizálása: Kapcsolja össze a HubSpot-rekordokat a ClickUp-feladatokkal, így projektcsapata azonnal hozzáférhet az ügyféladatokhoz

Automatizálási események: Használjon kétirányú automatizálási eseményeket a HubSpot-jegyek frissítéséhez, amikor egy ClickUp-feladat befejeződik, vagy fordítva

A ClickUp beágyazása a HubSpotba: Lehetővé teszi az értékesítési csapat számára, hogy a projektfeladatok állapotát közvetlenül a HubSpot felületén tekintse meg

Míg a legtöbb integráció csak alapadatokat továbbít, a ClickUp lehetővé teszi, hogy konkrét HubSpot-tulajdonságokat – például az üzlet értékét, pénznemét vagy lezárási dátumát – rendeljen a ClickUp egyéni mezőihez. Ez azt jelenti, hogy a teljesítési csapata egy teljesen kitöltött projektleírást kap, amelyben minden műszaki követelmény és ügyféligény már szerepel.

6. Salesforce

A vállalati csapatok számára a Salesforce gyakran az ügyféladatok hiteles forrása. A projektek megvalósítása azonban gyakran egy teljesen különálló rendszerben történik. Ez jelentős információs rést eredményez, ami miatt a projektcsapatok nem ismerik a kontextust, az értékesítők pedig nem tudnak az értékesítés utáni folyamatokról. Ennek eredménye egy összefüggéstelen ügyfélélmény és végtelen belső nyomon követés.

A Salesforce-ClickUp integrációval áttekintheti a tartalom előnézetét anélkül, hogy attól tartana, hogy információk maradnak ki

Csapata áthidalhatja az értékesítési és a szállítási csapatok közötti szakadékot a Salesforce-ClickUp integrációval. Ez biztosítja, hogy az értékesítési ciklus során rögzített adatok közvetlenül bekerüljenek a termelési munkaterületre. Ez megadja a szállítási csapatoknak azt a kontextust, amire szükségük van ahhoz, hogy azonnal munkába állhassanak.

A Salesforce + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Lehetőség-feladat automatizálás: Automatikusan hozzon létre egy új ClickUp-projektet vagy feladatot, amikor egy Salesforce-lehetőséget „Closed Won” (Zárva, megnyert) státusszal jelölnek meg

Kétirányú mezőszinkronizálás: Tartsa konzisztensnek az adatokat a különböző platformokon azáltal, hogy a Salesforce mezőit a ClickUp egyéni mezőihez rendeli, így biztosítva, hogy a frissítések mindkét eszközben globálisan megjelenjenek

Fiókok összekapcsolása: Csatlakoztassa a Salesforce-fiók adatait közvetlenül Csatlakoztassa a Salesforce-fiók adatait közvetlenül a ClickUp listákhoz vagy mappákhoz a gyors és egyszerű navigáció érdekében

Átláthatóság az értékesítés számára: Ágyazza be Ágyazza be a ClickUp nézeteket közvetlenül a Salesforce-ba, így az értékesítők elhagyniuk a CRM-et anélkül is nyomon követhetik a projektek állapotát és a mérföldköveket

💡 Profi tipp: A Salesforce és a ClickUp integrációja összeköti a két rendszert, csökkentve az információs szakadékot. A ClickUp CRM azonban teljesen megszünteti ezt a szakadékot. Azáltal, hogy az értékesítési folyamatot és a projekt megvalósítást egyetlen platformra hozza, nincs szükség bonyolult Apex-triggerekre vagy harmadik féltől származó köztes szoftverekre. Azonosítsa a potenciális ügyfeleket, kössön üzleteket és nyerjen betekintést az adatokon alapuló döntésekkel a ClickUp CRM segítségével A ClickUp natív CRM-funkcióival kiszámíthatja az üzletek méretét a táblázati nézetben, kezelheti az ügyfelekkel való kapcsolattartást az integrált e-mailen keresztül, és mesterséges intelligenciát használhat az ügyfélelőzmények összefoglalásához. Ez egy gyorsabb, rugalmasabb módszer az ügyfelek teljes életciklusának kezelésére, a potenciális ügyféltől a hosszú távú partnerig, mindezt egy helyen.

7. Google Drive

Érezte már valaha, hogy a Google Drive-fájljai gyakran „otthon nélkülivé” válnak? Az elhagyott prototípus-makettektől a második negyedévi értékesítési jelentések több változatáig minden egy kupacban végzi.

Ha a fájlok nincsenek közvetlenül összekapcsolva azokkal a feladatokkal, amelyeket támogatnak, frusztrálóan nehéz megtalálni egy adott projekt specifikációt vagy táblázatot.

🌟 Hogy kontextusba helyezzük: egy nemrégiben készült ClickUp-felmérés szerint minden ötödik szakember naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további háttérinformációkat keres a feladataival kapcsolatban.

Az időpazarláson túl ez a széttagoltság növeli annak kockázatát, hogy valaki egy elavult verziótörténet alapján dolgozzon, ami költséges hibákhoz és nem megfelelő eredményekhez vezet.

Kezelje és tekintse meg a fájlokat egyetlen felületen a Google Drive-ClickUp integrációval

A Google Drive-ClickUp integrációval egy helyen tarthatja fájljait és feladatait. Ahelyett, hogy csak linkeket illesztene be, csatolhat, megtekinthet, sőt akár létre is hozhat Google Docs, Sheets és Slides dokumentumokat közvetlenül a ClickUp feladataiban. Ez biztosítja, hogy minden munkája és a hozzá tartozó dokumentáció egy helyen legyen.

A Google Drive + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Fájlok csatolása: Csatlakoztassa a Drive-fájlokat közvetlenül a feladatokhoz, hogy részletes előnézetek jelenjenek meg, amelyek azonnali kontextust nyújtanak a feladatot kapó személy számára

Új dokumentumok létrehozása: Hozzon létre új Google Doc, Sheet vagy Slide dokumentumot egy ClickUp-feladatból; a fájl automatikusan el lesz mentve a Drive-ra, és visszakapcsolódik a feladathoz

Keresés és csatolás: Böngésszen személyes és megosztott Drive-mappáiban anélkül, hogy a lapok között kellene váltogatnia, így könnyedén megtalálhatja és csatolhatja a releváns fájlokat

Verziókövetés: Gondoskodjon arról, hogy csapata mindig a legfrissebb fájlverziót nézze, így elkerülve a kézi újratöltések okozta zavart

💡 Profi tipp: Még egy rendezett fájlszerkezet esetén is úgy tűnhet, hogy egy adott prezentáció megtalálása olyan, mintha tűt keresne a szénakazalban. Ebben az esetben a ClickUp Brain MAX teljesen megkímélheti Önt a kézi kereséstől. Az Enterprise Search segítségével átkutatja az összes ClickUp-hoz kapcsolódó alkalmazást – beleértve a Google Drive-ot, a Slacket és a Gmailt is –, hogy egy egyszerű, természetes nyelvű parancs segítségével megtalálja a szükséges fájlt vagy információt. A legjobb ebben a desktop AI Super App-ban az, hogy megérti a munkád kontextusát, így a legrelevánsabb adatokat tudja előhívni. A ClickUp Brain MAX segítségével intelligens, egységes keresést kap a ClickUp-térben, a felhőalapú meghajtókon, a GitHubon és az interneten – mindezt egyetlen asztali AI-felületről

8. Dropbox

A kreatív csapatok számára a Dropbox gyakran a tervezési anyagok, videók és egyéb nagy fájlok központi tárolóhelye. A probléma az, hogy a visszajelzések és jóváhagyások általában egy külön projektmenedzsment eszközben történnek.

Ez arra kényszeríti a tervezőket, hogy folyamatosan töltsék le a megjegyzéseket, majd töltsék fel újra az új verziókat. Ez a nehézkes munkafolyamat lelassítja a felülvizsgálati ciklust, és megkönnyíti a visszajelzések elvesztését.

Írja be a /dropbox parancsot egy feladat megjegyzésébe, hogy néhány kattintással csatolhasson fájlokat a ClickUp-Dropbox integráció segítségével

A ClickUp-Dropbox integráció lehetővé teszi, hogy Dropbox-fájljait közvetlenül összekapcsolja a ClickUp-feladatokkal. Így az eszközei és az azokról szóló beszélgetések egy helyen maradnak. Ezáltal javul a csapat általános termelékenysége, és minden visszajelzés pontosan ott kerül rögzítésre, ahol a munka folyik.

A Dropbox + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Fájlok csatolása: Csatlakoztassa a Dropbox-fájlokat vagy teljes mappákat közvetlenül a feladatokhoz, így csapata azonnal hozzáférhet a szükséges erőforrásokhoz

Előnézeti támogatás: Tekintse meg kiváló minőségű képeket, PDF-fájlokat és általános kreatív fájltípusokat fájlelőnézetként anélkül, hogy le kellene töltenie őket a helyi meghajtóra

Mappa böngészés: Böngésszen a Dropbox könyvtárában a ClickUp felületén belül, hogy másodpercek alatt megtalálja és csatolja az eszközöket

Slash parancsok: Használja a /dropbox parancsot bármely feladat megjegyzésében, hogy gyorsan beilleszthessen egy fájl linket a munkafolyamat megszakítása nélkül

9. GitHub

A projektmenedzserei és az érdekelt felek nem láthatják, mi történik a GitHubon belül anélkül, hogy a mérnöki csapatra támaszkodnának. Kénytelenek manuális állapotfrissítésekre vagy hosszú megbeszélésekre támaszkodni, csak hogy megtudják, készen áll-e egy funkció a tesztelésre. Ez a láthatóság hiánya szakadékot hoz létre a technikai kivitelezés és a tágabb projektütemterv között.

Állítsa be az alapértelmezett névformátumot a GitHub-ból az App Centerben a GitHub-ClickUp integrációval

Ebben az esetben ideális megoldás a fejlesztési munkafolyamat átláthatóvá tétele a GitHub-ClickUp integrációval. A reposztóriumok közvetlen összekapcsolásával a munkaterülettel mindenki számára láthatóvá válik a fejlesztési előrehaladás – GitHub-bejelentkezés nélkül. Akár egy fejlesztő javítást küld be, akár kérést nyit meg, a frissítések automatikusan bekerülnek a ClickUpba, így az egész csapat szinkronban marad.

A GitHub + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Ágak és PR-ek összekapcsolása: Kapcsoljon össze egy új GitHub-ágat vagy pull requestet egy ClickUp-feladattal, hogy automatikusan láthassa annak állapotfrissítését

Commit hivatkozások: Említsen meg egy feladat-azonosítót a commit üzenetében (pl. #abc123), hogy a kódváltozás automatikusan összekapcsolódjon a megfelelő ClickUp-feladattal

Automatizálja az állapotváltozásokat: Használja Használja a ClickUp Webhooks funkciót a feladatok áthelyezéséhez, hogy azonnali lépéseket indítson el, például áthelyezze a feladatot „Felülvizsgálat alatt” állapotba, amikor egy PR megnyílik, vagy „Zárva” állapotba, miután a kód összevonásra került

Láthatóság a projektmenedzserek számára: Tekintse meg az összes kapcsolódó GitHub-tevékenységet, beleértve a forrás- és célágakat is, anélkül, hogy elhagyná a ClickUp Feladatnézetet

👀 Tudta? A GitHub–ClickUp integráció mindenki számára láthatóvá teszi a fejlesztési tevékenységeket. De a ClickUp-on belüli Codegen segítségével ötletét kóddá alakíthatja anélkül, hogy elhagyná a ClickUp-ot. Ahelyett, hogy csak a commitokat és a pull requesteket szinkronizálná, feladatot rendelhet a Codegenhez, vagy megemlítheti a @codegen-t, és az elemezheti a feladat kontextusát, generálhat vagy javíthat kódot, sőt automatikusan létrehozhat pull requestet is. Ez azt jelenti, hogy a munka a ClickUp-on belül haladhat előre – nem csak ott kerül jelentésre. Automatizálja az AI-javaslatok átadását valódi pull requestekké a csapat munkafolyamatában a ClickUp Codegen segítségével

10. Zapier

A Zapier a modern technológiai környezet univerzális összekötője, amely egyetlen sor kód írása nélkül összeköti a ClickUp-ot több mint 6000 alkalmazással. Míg a ClickUp robusztus natív integrációs könyvtárat kínál, a Zapier pótolja a hiányosságokat a niche eszközök vagy a rendkívül specifikus, alkalmazások közötti munkafolyamatok esetében.

Digitális közvetítőként működve kiküszöböli a kézi munkát, automatikusan továbbítva az adatokat a speciális alkalmazások és a központi munkaterület között.

Állítson be egy eseményt, amely figyeli az egyéni mezők változásait a munkaterület egy meghatározott helyén a Zapier-ClickUp integráció segítségével

A Zapier-ClickUp integráció használatával a ClickUp-ot teljesen automatizált irányítóközponttá alakíthatja. Figyeli a többi eszközében bekövetkező eseményeket – például egy új potenciális ügyfelet egy speciális CRM-ben vagy egy űrlap elküldését – és azonnal végrehajtja a szükséges műveleteket a ClickUp-ban, hogy a projektjei zökkenőmentesen haladjanak.

A Zapier + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Kiváltó események: Indítson el egy automatizált munkafolyamatot (egy Zap-ot) abban a pillanatban, amikor egy feladat létrejön, a státusza megváltozik, vagy új megjegyzés kerül fel a ClickUp-ba

Műveletek: Hozzon létre feladatokat, frissítsen egyéni mezőket, tegyen közzé megjegyzéseket vagy csatoljon mellékleteket a ClickUp-ban más alkalmazásaiban zajló események alapján

Több lépésből álló Zaps: Összekapcsolhat komplex műveletsorozatokat, például egy ügyfélszolgálati jegy felvételét, egy ClickUp-feladat létrehozását és egy adott Slack-csatorna egyidejű értesítését

Szűrők és útvonalak: Használjon Használjon feltételes logikát annak biztosítására, hogy a Zaps csak akkor induljon el, ha bizonyos kritériumok teljesülnek, például a „Magas prioritású” jegyek átirányítása egy speciális mappába

📌 A ClickUp előnye: Több, mint a Zapier – natív ügynökökkel és automatizálásokkal

Bár a Zapier kiválóan alkalmas külső alkalmazások összekapcsolására, a ClickUp Automations és a Super Agents segítségével gyakran teljesen a ClickUp-on belül is kezelheted a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat. Ez csökkenti a harmadik féltől származó előfizetésektől való függőségedet, és központosítja a logikádat.

A ClickUp automatizálások segítségével egyszerűsítheti a kiváltó esemény után végzett rutinmunkákat. Például, amikor egy feladat állapota „Jogi felülvizsgálat”-ra változik, a ClickUp automatikusan átadhatja a feladatot, hozzáadhat egy „Sürgős” címkét, és elküldhet egy e-mailt egy partnernek.

Az AI Automation Builder segítségével nem is kell manuálisan leképeznie a mezőket; egyszerűen leírja a munkafolyamatot közérthető nyelven, és a ClickUp konfigurálja a logikát az Ön számára.

A még kifinomultabb végrehajtás érdekében a Super Agents AI-alapú csapattársakként működnek, akik közvetlenül a munkaterületén élnek. A szokásos „ha-akkor” típusú Zap-ekkel ellentétben ezek az ügynökök végtelen memóriával és tudással rendelkeznek, hogy kontextusban kezeljék az Ön konkrét projektjeit.

Akár @megemlíthet egy ügynököt egy csevegésben, hogy az elemezze az adatokat, készítsen projektvázlatokat vagy összefoglalja a heti jelentéseket. Nem csak adatokat mozgatnak; figyelembe veszik a munkája kontextusát, hogy 24 órában, 7 napban a héten emberi szintű feladatokat hajtsanak végre.

Hozzon létre szuperügynököket a ClickUp-ban a feladatok teljes körű automatizálásához, anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írna

11. Miro

A Miro végtelen vásznat kínál komplex ötletek kidolgozásához. A kreatív csapatok számára azonban a legnagyobb akadályt az ötletelés és a kivitelezés közötti szakadék jelenti. A digitális post-it-eken rögzített zseniális koncepciók gyakran a Miro-ban maradnak, elszakítva a ClickUp strukturált projektterveitől.

Elkerülhetetlenül elveszti a lendületét, és elfelejti a teendőket.

Használja a ClickUp-Miro integrációt, hogy hozzáadjon egy meglévő ClickUp-feladatot a Miro táblájához

A ClickUp-Miro integráció biztosítja, hogy vizuális munkája szorosan együtt járjon a projekt megvalósításával. A tábláinak a munkaterületéhez való csatlakoztatásával átléphet a magas szintű ötletelésről a részletes feladatkezelésre anélkül, hogy elveszítené az eredeti kreatív kontextust.

A Miro + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Táblák beágyazása: Használja a /miro parancsot, hogy élő, interaktív Miro-táblákat adjon hozzá közvetlenül a ClickUp Feladatokhoz vagy Dokumentumokhoz a zökkenőmentes, kontextusban történő megtekintés érdekében

Feladatok létrehozása a post-it-ekből: Néhány kattintással bármely objektumot vagy post-it-et a Miro táblájáról ClickUp-feladattá alakíthat, így biztosítva, hogy az ötletek azonnal megvalósíthatóvá váljanak

Táblák összekapcsolása projektekkel: Csatoljon releváns Miro-táblákat mappákhoz vagy listákhoz, hogy csapata mindig rendelkezzen a projekt befejezéséhez szükséges vizuális referenciaanyaggal

Kétirányú láthatóság: Adja hozzá a meglévő ClickUp-feladatokat egy Miro-táblához, hogy a munkafolyamatok megtervezése közben valós időben láthassa az állapotokat és az azonosítókat

😇 Van egy másik megoldás is: válassza az alkalmazásváltásmentes megoldást! Bár a Miro-integráció hatékony, a ClickUp Whiteboards még szorosabb élményt nyújt azáltal, hogy teljesen kiküszöböli az alkalmazásváltást. Mivel a Whiteboards a platform natív része, bármilyen alakzatot vagy jegyzetet egyetlen kattintással feladattá alakíthat, és ezek a feladatok véglegesen a táblához kapcsolódnak.

Alkalmazzon feljegyzéseket, alakzatokat és szöveget feladatokká közvetlenül a ClickUp Whiteboardról

Használhatja az AI-alapú képgenerálást is, hogy a szöveges utasításokat közvetlenül a vásznon vizuális elemekké alakítsa, és @megemlítse csapattársait, vagy linkeljen dokumentumokat anélkül, hogy elhagyná a felületet. Ez az egyetlen virtuális táblagép, amely teljes mértékben összekapcsolódik a csevegéssel, a feladatokkal és a projekt ütemterveivel, így okosabb alternatívát kínál a gyorsan változó csapatok számára, akik egy lélegzetvétel alatt szeretnének ötletelni és építkezni.

12. Loom

Unod már, hogy bonyolult vizuális folyamatokat kell elmagyaráznod, vagy részletes visszajelzéseket kell adnod szöveges üzenetekben? Megértjük. Az időd nagy részét utasítások írásával töltöd, csak azért, hogy azokat félreértsék. Videó link megosztása egy csevegőcsatornában jobb alternatíva lehet, bár ez is jár a maga kihívásaival.

Ezek a linkek könnyen elvésznek, ami a csapatát „linkromlás” helyzetbe kényszeríti – ismétlődnek, vagy időt pazarolnak azzal, hogy a történetben keresnek egy adott útmutatót.

A ClickUp és a Loom integrációja az aszinkron videókat közvetlenül a projekt munkafolyamatába hozza. A felvételek beágyazásával a munka helyszínére biztosíthatja, hogy minden képernyőfelvétel és videóüzenet a megfelelő feladathoz vagy dokumentumhoz kapcsolódjon, így azonnali áttekinthetőséget biztosítva a feladatot végző személy számára.

A Loom + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Felvételek beágyazása: Illessz be bármilyen Loom-linket egy feladatba vagy dokumentumba, és az automatikusan lejátszható videóvá alakul, így a csapattagok el sem kell hagyniuk a ClickUp-ot a megtekintéshez

Felvétel a ClickUpból: Indítsa el a Loom felvevőt közvetlenül egy feladat megjegyzéséből, hogy másodpercek alatt rögzíthesse a képernyőjét és a hangját

Csatolás a Docs-hoz: Ágyazzon be videó útmutatókat és SOP-okat közvetlenül Ágyazzon be videó útmutatókat és SOP-okat közvetlenül a ClickUp Docs-ba , hogy gazdag, vizuális dokumentációt hozzon létre, amelyet könnyű követni

Azonnali előnézetek: Azonnal megtekintheti a miniatűrképet és a videó adatait, így még a lejátszás megkezdése előtt megismerheti a tartalmat

🙂 Készen áll arra, hogy megszabaduljon a felesleges előfizetésektől? Ismerje meg a ClickUp Clips-et!

Miért fizetne külön képernyőfelvételi eszközért, amikor mindezt ingyen elvégezheti a munkaterületén belül? A ClickUp Clips az aszinkron videó natív, AI-alapú továbbfejlesztése. Mivel közvetlenül a ClickUp-ba van beépítve, a klipjei automatikusan indexelésre kerülnek és kereshetővé válnak.

Mi teszi még jobbá? A ClickUp Brain automatikusan leírja a Clips felvételeit, összefoglalja a legfontosabb pontokat, és egyetlen kattintással akár a megemlített teendőket is kijelölt feladatokká alakíthatja. Minden felvétel a központi Clips Hub-ban kerül tárolásra, így soha többé nem kell digitális kincskeresésre indulnia egy hiányzó link után. Gyorsabb, okosabb és kíméli a költségvetését.

Használja a ClickUp Brain-t, hogy a ClickUp Clips hang- és videofájljaiból hasznosítható információkat nyerjen

🧠 Érdekesség: A ClickUp-ra váltó csapatok 41%-a arról számolt be, hogy 3 vagy több eszközt cserélt le a ClickUp-ra, míg 60%-uk arról, hogy hetente 3 vagy több órát spórolt meg!

13. Harvest

Ügynökségek és tanácsadók számára a Harvest a számlázható órák és az ügyfelek számlázásának kezelésére szolgáló megbízható szabvány. Az idő nyomon követése azonban elszigetelten – a projektmenedzsment eszközétől távol – hatalmas adminisztratív terhet jelent minden hónap végén. Közvetlen kapcsolat nélkül kénytelenek unalmas, manuális egyeztetési folyamatba kezdeni, összehangolva a bejegyzéseket a feladatokkal, csak azért, hogy biztosak lehessenek a számláik pontosságában.

Használja a ClickUp-Harvest integrációt az idő nyomon követéséhez egy ClickUp-feladatban

Ahelyett, hogy külön-külön követné nyomon az időt, a ClickUp-Harvest integrációval közvetlenül szinkronizálhatja az időmérőit a munkaterületével. Ez biztosítja, hogy minden rögzített perc automatikusan a megfelelő feladathoz legyen rendelve, így világos áttekintést nyújt a projektköltségekről és a csapat kapacitásáról.

A Harvest + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Feladatok időkövetése: Indítson el egy Harvest időzítőt közvetlenül egy ClickUp-feladatból; a rögzített időtartam, a feladat címe és azonosítója automatikusan szinkronizálódik a Harvest munkaidő-nyilvántartásába

Projekt-összekapcsolás: Kapcsoljon össze konkrét Harvest-projekteket Kapcsoljon össze konkrét Harvest-projekteket a ClickUp Spaces-ekkel vagy mappákkal, hogy pénzügyi jelentései rendezettek és összhangban legyenek a munkaterület hierarchiájával

Számlázási kontextus : Készítsen részletes Harvest-számlákat a csapat napi munkájából közvetlenül lekért, feladat szintű adatok felhasználásával

Kézi bejegyzések: Ha elfelejtette elindítani az időzítőt, utólag is hozzáadhat vagy módosíthat időt a ClickUp Feladat ablakban

📌 A ClickUp előnye: All-in-one időkövetés és jelentéskészítés

Ha unod már az alkalmazások közötti váltogatást, a ClickUp Time Tracking segítségével mindent egy helyen összevonhatsz. Mivel ez a platform natív funkciója, egy globális időzítőt kapsz, amely asztali számítógépen, mobilon és még a ClickUp Chrome-bővítményben is követ téged.

Rögzítse az időbejegyzéseket külső eszközre váltás nélkül a ClickUp Project Time Tracking segítségével

A ClickUp nem csupán az órák rögzítésén túlmutat; munkaidő-nyilvántartást és részletes időjelentéseket biztosít, amelyek összehasonlítják a tényleges ráfordításait a ClickUp időbecsléseivel. Az időt számlázhatóként jelölheti meg, leíró megjegyzéseket fűzhet a bejegyzésekhez, és összesítéseket használhat, hogy megtekintse az egész projektekre vagy alfeladatokra fordított összesített időt. Ez egy okosabb módja az ügynökség működésének kezelésére, extra előfizetési költségek nélkül.

🧠 Érdekesség: Az időnyilvántartás nem egy modern vállalati találmány; a munkaidő-nyilvántartás legrégebbi említése i. e. 1772-re nyúlik vissza, Hammurabi törvénykönyvében, ahol a minimálbérre és a feladatok időtartamára vonatkozó első törvényeket kőbe vésték.

14. Figma

Ismerősnek tűnik ez a helyzet? A tervezők linkeket osztanak meg a Slackben, a fejlesztők a szálakban keresnek információkat, a visszajelzések pedig szétszóródnak a csatornák és a Figma-megjegyzések között.

Valószínű, hogy ez a szétszórt munkafolyamat miatt a fejlesztői elavult tervezési fájlokból építkeznek, ami drága és frusztráló átdolgozást eredményez.

Tekintse meg a Figma URL részletes előnézetét közvetlenül a ClickUp-ban a ClickUp-Figma integrációval

Használja a ClickUp-Figma integrációt, hogy élő terveit közvetlenül beépíthesse a projekt munkafolyamatába. A fájlok beágyazásával a megvalósítási feladatok mellé egyetlen megbízható forrást hoz létre, amely tökéletesen összehangolja kreatív és technikai csapatait.

A Figma + ClickUp integráció legfontosabb jellemzői

Tervezetek beágyazása: Illessz be egy Figma URL-t egy feladatba vagy dokumentumba interaktív előnézet megjelenítéséhez; a fájlban pásztázhatsz és nagyíthatod a képet anélkül, hogy elhagynád a ClickUp-ot

Megjegyzések összehangolása: Központosítsa visszajelzéseit úgy, hogy a fejlesztési alfeladatok mellett közvetlenül a ClickUp megjegyzésekben tárgyalja meg a tervezési változatokat

Verziókövetés: A beágyazott fájlok verziófrissítései automatikusan szinkronizálódnak, így biztosítva, hogy az érdekelt felek és a fejlesztők mindig a legfrissebb verziót lássák

Figma alkalmazáspanel: Amint összekapcsol egy fájlt, egy külön Figma-ikon jelenik meg a feladatok oldalsávjában, amely gyors hozzáférést biztosít az adott munkához kapcsolódó összes tervezési elemhez

15. ClickUp API

A natív integrációk és a kódírás nélküli eszközök, mint például a Zapier, a legtöbb igényt kielégítik, de a vállalati csapatok gyakran rendelkeznek saját belső rendszerekkel vagy nagyon specifikus munkafolyamatokkal, amelyek személyre szabott megoldásokat igényelnek. Ha nem létezik kész csatlakozó, gyakran adatsilók vagy manuális megoldások maradnak, amelyek megszakítják a csapat lendületét.

A ClickUp API biztosítja a fejlesztőknek az egyedi megoldások létrehozásához szükséges építőelemeket. Ez a REST API programozási hozzáférést biztosít a teljes munkaterületéhez – beleértve a feladatokat, listákat, mappákat és megjegyzéseket –, áthidalva a szakadékot a ClickUp és a belső eszközei között, így valóban zökkenőmentes adatáramlást biztosítva.

A ClickUp API legfontosabb jellemzői

Teljes CRUD-hozzáférés: Programozással hozhat létre, olvashat, frissíthet és törölhet feladatokat, listákat, mappákat és egyebeket, hogy rendszerei tökéletesen szinkronban legyenek

Webhooks: Iratkozzon fel valós idejű eseményekre, például egy feladat létrehozására vagy állapotváltozásra, hogy az adatok automatikusan továbbításra kerüljenek a külső alkalmazásokba, amint azok bekövetkeznek

OAuth 2.0: Hozzon létre biztonságos, vállalati szintű integrációkat, amelyek a felhasználók nevében hitelesítenek, miközben szigorúan tiszteletben tartják a meglévő jogosultságaikat

Sebességkorlátozások és lapozás: Kezelje a nagy mennyiségű adatlekérdezéseket nagy léptékben a jól dokumentált sebességkorlátozások és a kurzor alapú lapozás segítségével a stabil teljesítmény érdekében

Hogyan válassza ki a csapatának megfelelő ClickUp-integrációkat?

A ClickUp App Marketplace-en több mint 1000 ClickUp-integráció áll rendelkezésre, ezért könnyű beleesni az integrációs túlterhelés csapdájába, de kulcsfontosságú egy intelligens eszközkonszolidációs stratégia.

Kezdje azzal, hogy feltérképezi csapata jelenlegi munkafolyamatait. Határozza meg azokat a pontokat, ahol manuálisan mozgatja az adatokat az alkalmazások között – ezek az integráció legfőbb jelöltjei.

Íme egy egyszerű módszer a prioritások meghatározására:

Kommunikáció és naptár: Kezdje azokkal az eszközökkel, amelyeket az egész csapata naponta használ, például a Slackkel, a Microsoft Teams-szel és a Google Naptárral. Ezek az integrációk azonnali hasznot hoznak, mivel mindenki számára csökkentik a kontextusváltás szükségességét Osztályspecifikus eszközök: Ezután vizsgálja meg az osztályszintű problémákat. Ha az értékesítési átadások lassúak, integrálja a HubSpotot vagy a Salesforce-t. Ha kreatív csapata az eszközkezeléssel küzd, csatlakozzon a Figma-hoz és a Dropboxhoz Speciális és egyedi munkafolyamatok: Végül, az esetleges hiányosságok pótlására használjon harmadik féltől származó csatlakozókat, mint például a Zapier vagy a ClickUp API, hogy egyedi megoldásokat hozzon létre

👏 Alkalmazzd ezt a folyamatot: Egyszerre csak egy új integrációt tesztelj. Kérj visszajelzést a csapatodtól, és mérd fel, hogy valóban időt takarít-e meg, mielőtt hozzáadnál egy másikat. A cél egy olyan munkaterület kialakítása, amely alkalmazkodik a csapatod igényeihez, és ahol a ClickUp az összes munkád központi csomópontjaként szolgál.

A megfelelő integrációk a ClickUp-ot egy önálló projektmenedzsment szoftverből egy olyan egységes platformmá alakítják, amely az egész vállalkozását irányítja.

