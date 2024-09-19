Találd meg újra a lelkesedésedet: tippek a kiégésből való felépüléshez

2019-ben, évtizedekig tartó viták után, a Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) elismerte a kiégést mint foglalkozási jelenséget. A kiégést úgy határozták meg, mint „krónikus munkahelyi stresszből eredő szindróma, amelyet kimerültség vagy energiahiány érzése, a munkával kapcsolatos negatív vagy cinikus érzések, valamint a szakmai hatékonyság csökkenése jellemez.”

A munkahelyi stressz becslések szerint több mint 300 milliárd dollár veszteséget okoz az amerikai iparnak a hiányzások, a termelékenység csökkenése és a balesetek miatt. A Gallup felmérése szerint az emberek 76%-a számolt be arról, hogy már tapasztalt kiégést a munkahelyén – ez négy emberből három, ami riasztó statisztika.

Ez a cikk bemutatja, hogyan lehet felépülni a kiégésből, amely világszerte elterjedt probléma a szervezetekben.

Megjegyzés: Ez a cikk a munkahelyi kiégés lehetséges okairól és enyhítési módszereiről nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse a szakmai orvosi tanácsadást, diagnózist vagy bármilyen egészségügyi állapot kezelését.

A kiégés megértése

Bár a tanulmányok eltérőek a kiégés kialakulásának folyamatát illetően, egy dologban mind egyetértenek: a kiégés különböző tényezők fokozatos felhalmozódása miatt alakul ki, amelyek közül a legkritikusabb a munkahelyi stressz.

A kiégés az egyik legjelentősebb oka a munkaerő-elvándorlásnak, és globálisan közel 1 billió dollárnyi termelékenységveszteséget okoz. A kiégett alkalmazottak 63%-kal nagyobb valószínűséggel vesznek ki betegszabadságot és 2,6-szor nagyobb valószínűséggel keresnek másik állást.

Hatása nemcsak a munkahelyen, hanem az egyén életminőségében is érezhető. A hosszan tartó stressz és a kiégés káros hatással van fizikai és mentális egészségünkre. Legújabb kutatások szerint összefüggés van a kiégés és a szív- és érrendszeri betegségek között.

Mi okozza a kiégést?

A kiégés idővel alakul ki a szervezeti, egyéni és kontextuális tényezők kölcsönhatásából. Nézzük meg ezeket részletesen:

Szervezeti tényezők: A munkahelyi körülmények járulnak hozzá leginkább a kiégéshez. A kiégés akkor következik be, amikor a munkakörnyezet kimerítő, ahelyett, hogy energiát adna, és túlterhelő, ahelyett, hogy támogatást nyújtana. A túlzott munkaterhelés, a nem megfelelő jutalom vagy elismerés, a megfelelő erőforrások hiánya és a munka-magánélet egyensúlyának hiánya mind fokozatos kiégéshez vezetnek.

Kontextuális tényezők: Néha a munkakörnyezet jellege vagy a munka kontextusa vezethet kiégéshez. Így azok az emberek, akik nagyon stresszes helyzetekben dolgoznak – például a rendőrök és a mentősök – magasabb szintű kiégésről számolnak be. Hasonlóképpen, a világjárvány idején az egészségügyi szakemberek munkájuk jellege miatt nagyon hajlamosak voltak a kiégésre.

Egyéni tényezők: Az egyén személyes jellemzői vagy helyzete is befolyásolhatja a kiégés hajlamát. Például egy olyan alkalmazott, aki eltérést érez saját értékei és a szervezet értékei között, vagy nem rendelkezik ellenőrzéssel a munkája felett, valószínűleg gyorsabban kiég. Azok az egyének, akik kevésbé rugalmasak, mint munkatársaik, szintén erősebb kiégés tüneteket tapasztalhatnak, mint kollégáik.

A kiégés jelei egy egyénnél

Íme néhány gyakori kiégés tünet, amelyre figyelni kell: Fizikai és mentális kimerültség

A munkában való elkötelezettség hiánya

Cinizmus és másoktól való elhatárolódás

Alacsony motivációs szint

Csökkent termelékenység és hatékonyság

Türelmetlenség vagy ingerlékenység

Koncentrációs nehézségek

A teljesítmény vagy az eredmények hiánya

Az önmagunkról való gondoskodás iránti érdeklődés elvesztése

Fizikai tünetek, mint például fejfájás, szorongás, pánikrohamok, szokatlan alvási vagy étkezési szokások, valamint emésztési problémák

Kiégés vs. fáradtság

Néha az emberek nem tudják megkülönböztetni a fáradtságot és a kiégést. Íme egy rövid összehasonlítás, amely segít megérteni a különbséget:

Tényező Fáradtság Kiégés Időtartam A fáradtság általában átmeneti vagy rövid távú állapot. A kiégés hosszú távú vagy krónikus állapot. Ok Az ember rövid időn belül túlterheltség vagy túlmunka miatt fárad el. Például, ha hosszú órákat tölt egy fontos vizsga előkészítésével. Az egyén a hosszan tartó stressz miatt kiég. Például a munkahelyen töltött folyamatosan hosszú órák miatt bekövetkező kiégés. Hatály A fáradtság elsősorban fizikai A kiégés a mentális és érzelmi egészségre is hatással van. Motiváció A fáradt alkalmazott nem veszíti el érdeklődését a munkája iránt, és nem csökken az elkötelezettsége. A kiégett alkalmazottak elkötelezettségüket vesztik és motivációjukat is elveszítik a munkában. Felépülés A pihenés általában az egyetlen gyógymód a fáradtság ellen. A kiégés kezeléséhez átfogóbb változásokra van szükség.

A kiégés hatása az egészségre

Bár a kiégés mindenkinél másképp jelentkezik, vannak néhány közös fizikai és mentális egészségügyi hatása. Íme néhány közülük.

A fizikai egészségre gyakorolt hatások

Gyengült immunrendszer

Megnövekedett kardiovaszkuláris problémák kockázata

Krónikus fájdalom és fáradtság

Alvászavarok

Gyomor- és bélrendszeri problémák

Hormonális egyensúlyhiány

A mentális egészségre gyakorolt hatások

Magasabb depresszió-, szorongás- és szerhasználat-kockázat

Kognitív hanyatlás (memóriaproblémák, koncentrációs nehézségek)

Érzelmi kimerültség és hangulatváltozások

Csökkent önértékelés

Társadalmi visszahúzódás és kapcsolati problémák

Egy 12 éven át végzett tanulmány megállapította, hogy a kiégés növekedése előre jelezte az antidepresszáns gyógyszerek felírásának növekedését.

Hogyan lehet felépülni a kiégésből: stratégiák és tippek

Ha ezek közül a tünetek közül bármelyik ismerősnek tűnik, tudd, hogy van kiút. Bár minden ember másképp éli meg a kiégést, és személyre szabott gyógyulási folyamatra van szüksége, íme néhány általános tipp, amely sok embernek segített legyőzni a kiégést.

Kezdje azzal, hogy elismeri a problémát

Néha a legnehezebb lépés annak felismerése, hogy kiégés előtt állunk. Lehet, hogy valamilyen módon személyes kudarcnak tekintjük, ahelyett, hogy elfogadnánk, hogy ez egy legitim állapot.

Mint azonban fentebb láttuk, a kiégés több tényező komplex eredménye. Még a legkompetensebb, legszorgalmasabb és legjobb szándékú szakemberek is küzdöttek már a kiégés érzésével. A legjobb módja annak, hogy újra produktívvá és elkötelez etté válj a munkád iránt, ha elfogadod, hogy a problémát meg kell oldani. A kiégés elismerése az első lépés a kiégésből való kilábalás felé.

Kérjen segítséget

Mint láttuk, a kiégés több, mint fáradtság; a súlyos kiégés drasztikusan ronthatja az egészségét. Ha kiégés tüneteit tapasztalja, tanácsos képzett egészségügyi szakember tanácsát kérni, aki megmutathatja, hogyan lehet felépülni a kiégésből, és hogyan lehet megelőzni annak ismételt előfordulását. A terápia vagy a tanácsadás segíthet abban, hogy megtalálja a számára legjobb megoldást.

Ugyanakkor, ha a kiégéséről beszél a vezetőjével vagy a HR-es képviselővel, azonnali segítséget kaphat a munkahelyén.

Határokat szabjon a munkában

A túlmunka és a magas stresszszint a kiégés fő okai. A munka és a magánélet közötti egészséges egyensúly megteremtése és fenntartása eleinte nehéznek tűnhet, de elengedhetetlen a jó egészség visszaszerzéséhez.

Íme néhány módszer, amivel elindulhat:

legfontosabb prioritásait a munkában és az életben, és ezek alapján Határozza meg aa munkában és az életben, és ezek alapján tervezze meg napjait és heteit!

Tanulj meg nemet mondani , ha már teljes kapacitással dolgozol. Ne vegyél fel több feladatot a teendőlistádra, mint amennyit el tudsz látni.

Utasítsd vissza azokat a megbeszéléseket , ahol nincs szereped vagy hozzájárulásod.

Kerülje a munkahelyi beszélgetéseket munkaidő után, a tervezett szabadideje alatt vagy hétvégén.

Beszélj őszintén a vezetővel, és állapodjatok meg a számodra legmegfelelőbb „együttműködési szabályokban”.

Nem meri felhozni a kiégés témáját a munkahelyén? Íme néhány aszertivitási tipp, amely segíthet.

💡Profi tipp: Állítsd be a feladatok prioritásait a ClickUp-ban, hogy a legfontosabb munkákat végezd el először – ez biztosítja a termelékenységedet és segít csökkenteni a stressz szintjét is.

Öt különböző prioritási szint segítségével összpontosíts a legfontosabb feladatokra a ClickUp Tasks alkalmazással.

Tarts szüneteket

Tudod, mit mondanak a sok munkáról és a kevés pihenésről. A tudomány kimutatta, hogy a túl hosszú, szünet nélküli munka nem javítja, hanem rontja a termelékenységet.

Bebizonyosodott tény, hogy azok a munkavállalók, akik rendszeresen szünetet tartanak, hogy néhány percig is, de valami kedvükre valót csináljanak, kevesebb fizikai panaszuk van és nagyobb a munkájukkal való elégedettségük.

Tehát gondoskodj róla, hogy napodba elegendő szünetet iktass be, hogy agyadnak is legyen ideje a pihenésre. Ez azt is jelentheti, hogy csökkented a képernyő előtt töltött időt.

Ha súlyosan kiégett, fontolja meg, hogy szünetet tart, pihen, feltöltődik és felépül, ahogyan azt fizikai betegség esetén tenné.

💡Profi tipp: Tervezzen be szüneteket a munkanapjába úgy, hogy hozzáadja őket a ClickUp naptárához.

Adjon hozzá időtömböket a munkához és a szünetekhez a ClickUp naptár nézetben.

Tanulj meg stresszkezelési technikákat

Kutatások kimutatták, hogy a természetben való tartózkodás és a zöldterületek látogatása csökkentheti a kortizol, a stressz hormon szintjét a szervezetünkben.

Kipróbálhat több technikát a stressz kezelésére és a szorongás csökkentésére. Ezek között szerepelnek a következők:

Meditáció vagy tudatossággyakorlatok

Fizikai aktivitás – ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy edzőterembe kell járni; minden, amit élvez, és ami mozgásra készteti, remek, a tánctól a maratoni futásig.

Naplózás , hogy kifejezhesse stresszfaktorokat

Időt tölteni barátokkal és családtagokkal

Töltsön időt a szabadban

Mély légzés technikák gyakorlása

A múlt vagy a jövő felett töprengés helyett a pillanatra koncentrálj

💡Profi tipp: A kognitív terhelés növeli a stresszt. Készítsen feladatlistákat, írjon jegyzeteket és adjon hozzá emlékeztetőket a ClickUp-ban, így kevésbé fogja érezni a nyomást, hogy minden apró részletre emlékezzen!

Szervezze meg feladatait és állítson be emlékeztetőket a ClickUp teendőlistájában.

Hozzon létre támogató rendszert

Ehhez egy egész falu kell! Egy erős barátok, családtagok és kollégákból álló hálózat, akikkel beszélgethetsz és időt tölthetsz, segít csökkenteni a stressz szintjét. Ezenkívül egy közösséghez tartozni és a munkán kívüli tevékenységek is segítenek egyensúlyt teremteni az életedben és jobban érezni magad.

Emellett érdeklődési körökön alapuló csoportok, például túrázócsoportok, könyvklubok vagy bármilyen más, Önt érdeklő csoportok révén új barátokat is szerezhet.

💡Profi tipp: Hozzon létre csoportokat a ClickUp Chatben azokkal a kollégákkal, akikkel közös érdeklődési körük van. A munkatársaival folytatott beszélgetések a futballról vagy a legújabb Netflix-sorozatokról segítenek megtörni a munkanap monotonitását és csökkenteni a stressz szintjét.

Az informális beszélgetések, ünneplések és a sikerek megosztása a kollégákkal segít csökkenteni a stressz szintjét. Fejezd ki magad szöveggel, videóval, emojikkal és gifekkel a ClickUp Chat segítségével!

Alakítsd ki a munkakörnyezetedet az igényeidnek megfelelően

A munkahelyi hangulat hatással van a teljesítményére. A rendetlen vagy zajos munkakörnyezet csökkentheti a termelékenységet; ezzel szemben a vidám és személyre szabott munkakörnyezet segít abban, hogy jobban élvezze a munkát.

Ha irodában dolgozol, adj egy kis személyiséget és inspirációt a munkahelyednek képekkel és más személyes emlékekkel. Otthonról dolgozol? Ha lehet, jelölj ki egy helyet kizárólag a munkádra, adj hozzá vidám színeket párnákkal, festményekkel, szőnyeggel stb., és egy kis zöldet szobanövényekkel.

Íme még néhány tipp, hogy a munkahelye kellemes élmény legyen:

Használj zajszűrős fejhallgatót , hogy kizárd a zajos környezetet.

Próbálja ki a fehér zaj generátort – vagy egyszerűen csak egy személyre szabott lejátszási listát –, hogy segítsen összpontosítani .

Gondoskodj róla, hogy annyi fény legyen körülötted, amennyire szükséged van.

Győződjön meg arról, hogy az íróasztala és a széke ergonomikus , hogy kényelmesen tudjon dolgozni.

időblokkolást és Próbáld ki aés a kontextusváltás csökkentését , hogy a mindennapi munkád kevésbé legyen stresszes.

💡Profi tipp: Szüntesse meg a felesleges értesítéseket a ClickUp értesítések testreszabásával.

Döntsd el, milyen értesítéseket szeretnél kapni és hol, a testreszabható ClickUp értesítések segítségével.

Tegye prioritássá az önmagáról való gondoskodást

Nem, az önápolás nem csak masszázst és illatos gyertyákat jelent. Lehet olyan egyszerű is, mint:

Naponta 7-8 óra alvás

Egészséges, tápláló ételek fogyasztása

Rendszeres testmozgás

Csökkentse a koffeinfogyasztást legfeljebb 2 csésze kávéra naponta.

Hetente szánjon magára egy kis „én időt” , hogy egyszerűen csak pihenhessen.

A stresszt kiváltó tényezők azonosítása és azok minimalizálása és kontrollálása

A kiégésed egyértelműen összefüggésben áll azzal, amit a munkahelyeden csinálsz, vagy azzal, kivel dolgozol együtt? Gondold át, hogy megváltoztatod-e a pozíciódat vagy a csapatodat, mint önmagad gondozásának egyik formáját.

💡Profi tipp: Állíts be emlékeztetőket a ClickUp-ban, hogy biztosan időben befejezd a munkanapot.

Hozzon létre egy ismétlődő emlékeztetőt magának, hogy időben befejezze a munkanapját a ClickUp Reminders segítségével.

Kapcsolódj újra a személyes szenvedélyeidhez

Mikor foglalkozott utoljára hobbijával? Az, hogy olyasmit csinál, amit élvez, jót tehet a közérzetének.

Ez bármi lehet – költészet, horgászat, sütés, famegmunkálás, művészet, zene – találja meg azt, ami régen örömet okozott Önnek, és vegye fel újra. A kreatív tevékenységek segítenek abban is, hogy innovatívabb és produktívabb legyen a munkában.

A munkahelyen kívüli élvezetes élet kialakítása elengedhetetlen a kiégésből való felépüléshez és annak megelőzéséhez.

Fejleszd a rugalmasságodat

Korábban említettük, hogy az egyén konkrét állapota is befolyásolhatja a kiégést.

A tudósok negatív összefüggést találtak a reziliencia szintje és a kiégés között. A reziliencia fejlesztésével felkészülhetsz a kiégést okozó stresszfaktorok jobb kezelésére.

Hogyan fejleszthetjük a rezilienciát? Bár ez gyakran velünk született tulajdonság – egyesek természetüknél fogva reziliensebbek, mint mások –, tudatos erőfeszítéssel javíthatunk rajta. Íme néhány módszer erre:

Támogató kapcsolatok hálózatának kiépítése, amelyre támaszkodhat

Az érzelmi szabályozás gyakorlása

A kommunikációs és problémamegoldó készségek fejlesztése

A növekedési gondolkodásmód kialakítása

Erőt merítünk értékeinkből és meggyőződésünkből

Tanulj meg a kudarcokat tanulási és fejlődési lehetőségként kezelni!

A kiégésből való felépülés fokozatos folyamat, és ezeknek a stratégiáknak a kombinációja segíthet benne. Ne feledd azonban, hogy a munkahelyi kiégés komplex jelenség, és mindenkinél másképp jelentkezhet. Próbálj ki különböző módszereket, amíg megtalálod a számodra legmegfelelőbb holisztikus megközelítést.

Ellentétben azzal, amit egyesek gondolnak, nem minden technológia káros. A technológia számos lehetőséget kínál a stresszfaktorok kezelésére. Nézzünk meg néhány alkalmazást és eszközt, amelyekkel megelőzhetjük és felépülhetünk a munkahelyi kiégésből.

Fontos megjegyezni, hogy bár ezek az eszközök hasznosak lehetnek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi tanácsadást vagy kezelést. Súlyos kiégés esetén erősen ajánlott szakemberhez fordulni.

Hogyan segíthetnek a ClickUp-hoz hasonló platformok a kiégésből való felépülésben?

Automatizáld a feladatokat és frissítéseket több mint 100 előre elkészített ClickUp munkafolyamat-automatizálási sablon segítségével.

A ClickUp segít megelőzni a kiégést olyan eszközökkel, amelyek csökkentik a munkahelyi stresszt. Nézzük meg, hogyan:

A ClickUp-ra való áttérés volt a legfontosabb dolog, amit csapatunk 2022-ben tett. A váltás óta azt tapasztaltuk, hogy termelékenységünk, hatékonyságunk, csapatunk együttműködése és általános hangulatunk is jelentősen javult.

A kiégés megelőzéséhez szükséges szervezeti akadályok leküzdése

A szervezetek és a vezetői csapatok jelentős szerepet játszhatnak olyan munkahelyi környezet megteremtésében, amely segít elkerülni a kiégést. Ehhez egy egészséges, támogató munkahelyi kultúra kialakítása szükséges, amely egyensúlyt biztosít a munka és a magánélet között, ugyanakkor elégedettséget is nyújt a munkában.

A munkahelyi autonómia nem csak egy trend. Azok a munkavállalók, akik választhatnak, hogy milyen feladatokat végeznek, mikor és hogyan, 43%-kal kisebb valószínűséggel tapasztalnak magas szintű kiégést.

A szervezet vezetése olyan kultúrát teremthet, amely csökkenti a kiégés kockázatát azáltal, hogy megakadályozza a munkavállalók túlterheltségét és munkavállaló-központú politikákat vezet be:

transzparencia és a nyílt kommunikáció előtérbe helyezése a munkavállalói elkötelezettség javítása és előtérbe helyezése a munkavállalói elkötelezettség javítása és a munkahelyi szorongás minimalizálása érdekében.

Rugalmas munkarendeket kínálunk, hogy a munkavállalók egyformán jól tudják kezelni magánéletüket és szakmai életüket.

A jóllét elősegítése mentális egészségügyi források , helyszíni fitneszterem vagy edzőtermi tagság, tanácsadási támogatás, stresszkezelési programok stb. segítségével.

Nagylelkű szabadságpolitika kialakítása és annak biztosítása, hogy a munkavállalók elegendő pihenőidőt vegyenek ki a túlterhelés megelőzése érdekében.

Rendszeres visszajelzések és szakmai fejlődési lehetőségek biztosítása, hogy a munkavállalók elérhessék karrierjük céljait.

A munkavállalók támogatása a munkával való elégedettség javításában munkakör-alakítási kezdeményezések révén

Olyan együttműködő munkahely létrehozása, ahol a munkavállalók tiszteletben tartják és elismerik őket, és a rendszeres interakció csökkenti az elszigeteltség érzését.

A vezetők képzése , hogy támogató vezetési stílust alkalmazzanak, és visszajelzést és elismerést nyújtsanak csapataiknak.

Eszközök használata a megfelelő létszám biztosításához, a munkaterhelés megfelelő elosztásához és a munkavállalók elégedettségi szintjének rendszeres értékeléséhez a kiégés felismerése és megelőzése érdekében.

Töltse le ezt a sablont Állítson be elvárásokat és tervezze meg a feladatokat úgy, hogy senki ne legyen túlterhelve vagy felkészületlen a ClickUp alkalmazottak munkaterhelési sablonjával.

A ClickUp alkalmazás Employee Workload Template (Munkavállalói munkaterhelés sablon ) funkciója úgy lett kialakítva, hogy segítse a csapatvezetőknek nyomon követni a munkavállalók munkaterhelését, kezelni a projekteket és kiosztani a feladatokat. A Team Workload View (Csapat munkaterhelés nézet) segítségével megtekinthetik a csapat munkaterhelését, a Tasks View (Feladatok nézet) segítségével pedig nyomon követhetik a feladatok előrehaladását. Az Individual Workload View (Egyéni munkaterhelés nézet) segít biztosítani, hogy egyetlen csapat tag sem legyen túlterhelve.

Kezdje meg még ma a kiégésből való felépülés útját!

Bár úgy érezheti, hogy a kiégés személyes probléma, a valóság ennél összetettebb. A kiégés több stresszfaktor eredménye, és jelentős hatással van a szervezet egészségére és sikerére. Beavatkozást igényel mind egyéni, mind szervezeti szinten.

A kiégésből való felépülés lassú folyamat, de a megfelelő eszközök és stratégiák átgondolt használata segíthet Önnek ebben az útban.

Az olyan all-in-one projektmenedzsment szoftverek, mint a ClickUp, segíthetnek csökkenteni a több eszköz és képernyő kezelésével járó stresszt, mivel ugyanazon a platformon kínálnak feladatkezelési, kommunikációs és együttműködési eszközöket. Emellett elősegítik a jobb idő- és munkamenedzsmentet, valamint javítják a csapatmunkát.

Hozzon létre még ma egy ingyenes fiókot.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mennyi időbe telik a kiégésből való felépülés?

A kiégésből való felépülésnek nincs konkrét időkerete; ez az egyes személyek rugalmasságának szintjétől és a kiégés súlyosságától függ. Egyes tanulmányok két-három hónapos időtartamot jeleznek; mi azt javasoljuk, hogy lépésről lépésre haladjon.

Mi a leggyorsabb módszer a kiégés gyógyítására?

A kiégésnek nincs gyors gyógymódja – a felépülés fokozatos folyamat. Azonban néhány gyors módszerrel elindulhat a felépülés: szünetet tartani, határokat szabni a munkában, átalakítani a napirendjét, hogy időt szánjon az egészségére és a jólétére, valamint támogatást nyújtó hálózatot és szakmai segítséget keresni.

Milyen érzés a kiégés?

A kiégés tünetei között szerepel a fizikai és mentális kimerültség, a termelékenység és a motiváció csökkenése, a munkától való elfordulás, valamint fizikai tünetek, mint például fejfájás és alvási problémák.