Mi az a mérgező termelékenység? Hogyan lehet leküzdeni és megelőzni?

A munkahelyi termelékenységre való törekvés természetes, és a szervezetek prosperálása érdekében a munkateljesítmény javításának módszereinek megtalálása mindig prioritást kell, hogy élvezzen. De mindig fennáll a veszélye, hogy túl messzire megyünk. Amikor mérgező termelékenységről van szó, akkor nem csak eltávolodunk az egészséges munkakörnyezettől, hanem komolyan befolyásolhatjuk az egész munkahely mentális és fizikai egészségét.

Hogyan lehet megtalálni ezt az egyensúlyt?

Először is meg kell értenünk, hogy mit is jelent valójában a mérgező termelékenység. Ezután fel kell ismernünk a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy csapataink mérgező termelékenységet tapasztalnak, és meg kell értenünk, mi okozza azt. Természetesen mindeznek olyan aktív lépésekhez kell vezetnie, amelyek kifejezetten a mérgező termelékenység leküzdésére irányulnak.

Mi az a mérgező termelékenység?

Ahogy a neve is sugallja, a mérgező termelékenység az a munkahelyi jelenség, amikor a termelékenységet olyan szintre emelik, hogy az elhomályosítja az élet minden más aspektusát.

A teendőlistán mindig vannak elintéznivalók. Olyan kultúrában élünk, amely jutalmazza a folyamatosan produktív csapat tagokat. De amikor ez a folyamatos elfoglaltság akadályozza az ember fizikai és mentális jólétét, akkor kontraproduktívvá, sőt káros is lehet.

Gondoljon azokra a munkavállalókra, akik egész éjszaka dolgoznak, mert bűntudatot éreznek a közelgő határidő miatt, vagy a távmunkásokra, akik annyira bűntudatosak, hogy szabadidejüket is azzal töltik, hogy irreális elvárásoknak próbálnak megfelelni. Ezután gondoljon a hajtáskultúrára, amely azt próbálja elhitetni a munkavállalókkal, hogy a szünetek vagy a magánéletre fordított idő gátolja a karrierjüket.

A mérgező termelékenységet soha nem szabad összetéveszteni az erős munkamorállal. A dolgok elvégzésére irányuló törekvés csodálatra méltó tulajdonság. A problémák akkor kezdődnek, amikor ezek a munkaszokások időgazdálkodási képtelenséggé válnak, és a munka minden másnál előbbre való prioritássá válik.

A mérgező termelékenység jelei és okai

Nem mindig könnyű felismerni a mérgező termelékenység jeleit önmagán vagy csapatán. Ez még inkább igaz, ha a vállalati kultúra mindenekelőtt a feladatok elvégzésére ösztönöz. Néhány jel azonban segíthet megérteni, hogy mikor válik egészségtelenné a termelékenység iránti természetes hajlam.

A munka és a magánélet egyensúlyának figyelmen kívül hagyása

Figyelje saját és minden csapattag munkaidejét. A munka és a magánélet közötti egyensúly hiánya a mérgező termelékenység egyik leggyakoribb tünete.

Ennek számos oka lehet. Az alapvető bűntudat miatt a munkavállalók folyamatosan ellenőrizhetik e-mailjeiket, különösen (de nem kizárólag) akkor, ha távmunkában dolgoznak. A csapat tagjai azt is elmondják, hogy több időt tudnak a rendes munkaidőn kívül dolgozni, amikor kollégáik nem zavarják őket.

Egészségtelen verseny és összehasonlítások a csapaton belül

Az erős munkamorál veszélyes csapdává válhat, ha versenyszelleművé válik. Azok a tagok, akik csak azért dolgoznak többet vagy háttérbe szorítják a családi életüket, mert a ranglista élére akarnak kerülni, komolyan károsíthatják mentális egészségüket.

Ez is nehezebben nyomon követhető és azonosítható a távmunkás környezetben. A távmunkában nem olyan egyszerű figyelemmel kísérni, hogy egy csapattag hajlamos-e kihagyni az étkezéseket vagy a szüneteket csak azért, hogy előrébb jusson.

Keresse meg ennek az egészségtelen versenyszintnek az általánosabb jeleit. Ezeket gyakran megfigyelheti a vízadagoló melletti beszélgetésekben és a spontán megjegyzésekben.

Az összes feladatot azonnal meg kell oldani – ez az önmagunknak támasztott elvárás.

Ez a jelenség, más néven cselekvési torzítás, általában abból fakad, hogy az ember nem képes a feladatokat megfelelő időkereten belül elvégezni. Azok a munkavállalók, akik azonnal elvégzik a feladatokat vagy válaszolnak az e-mailekre, nehezen tudnak határokat szabni. Nem tudnak időt szakítani a munkaidőn kívüli tevékenységekre vagy a hosszú távú, stratégiai feladatokra.

Gyakran előfordul, hogy ezek a munkavállalók nem rendelkeznek megfelelően strukturált termelékenységi tervvel. De előfordulhat, hogy nyomást vagy bűntudatot éreznek a teendőik miatt. Ekkor mérgező termelékenységgel próbálnak megbirkózni ezzel a nyomással.

A mérgező termelékenység 4 gyakori oka

A mérgező termelékenységnek számos oka lehet. Mindegyikre érdemes időt szánni, hogy egészségesebb termelékenységi elvárásokat alakítson ki magának és csapatának.

1. Hustle kultúra

Amikor az üzleti vezetők 18 órás munkanapokat javasolnak, egyértelmű, hogy a mérgező termelékenység legalább néhány tendenciája a szélesebb üzleti kultúránkból fakad. Az a gondolat, hogy a sikeres emberek másoknál keményebben dolgoznak a siker elérése érdekében, megnehezítheti a termelékenységet ösztönző, ugyanakkor az egészséges munka-magánélet egyensúlyt fenntartó reális elvárások meghatározását.

2. Vállalati kultúra

A mérgező termelékenység nagyobb kulturális okai számos egyéni munkahelyen is megtalálhatók. Azok a szervezeti és csapatvezetők, akik hosszú órákat dolgoznak és mindenekelőtt a feladatok elvégzését tartják szem előtt, negatív hatással vannak csapataikra, akik bűntudatot éreznek, ha nem követik a példájukat. Ha a vállalati kultúra nem képes határokat szabni, a mérgező termelékenység endemikussá válhat.

3. Távmunka

A távmunkát végzők számának növekedése számos előnnyel jár. Ugyanakkor azt is eredményezte, hogy egyre több ember érzi úgy, hogy a szokásos munkaidőn túl is dolgoznia kell. Az, hogy a munkánk és az e-mailjeink a mobiltelefonunkon és más eszközökön keresztül mindig kéznél vannak, csak fokozta azt az igényt, hogy mindig produktívnak érezzük magunkat, még akkor is, ha ez a jólétünk rovására megy.

4. Belső tulajdonságok

Végül, a mérgező termelékenység egyes aspektusai a személyiségtípusokból is eredhetnek. A versenyképesebb alkalmazottak például nagyobb valószínűséggel értékelik a termelékenységet életük más területeihez képest. Ugyanez vonatkozik az alacsony önértékeléssel rendelkező egyénekre is, akiknek szükségük van arra, hogy produktívnak érezzék magukat, hogy értékesnek érezzék magukat a munkahelyen.

A mérgező termelékenység negatív hatásai a munkahelyen

Ez nem csak elméleti szakértelem. A legrosszabb esetben a mérgező termelékenység komolyan befolyásolhatja az egész csapatot. Ezek a hatások a mentális egészség romlásától a fluktuáció növekedéséig és, paradox módon, a csapatok termelékenységének csökkenéséig terjednek.

A csapat tagjainak kiégése a munkahelyen

A munkavállalók kiégése azt jelenti, hogy fizikailag és érzelmileg annyira kimerültek, hogy szorongás és depresszió alakul ki náluk. Ez a mérgező termelékenység legjelentősebb és potenciálisan legkárosabb következménye. A (belső vagy külső) irreális elvárások miatt fennálló, állandó munkavégzési kényszer és a határok kijelölésének képtelensége olyan súlyos mentális egészségügyi problémákhoz vezethet, amelyek messze meghaladják a feladatok elvégzésének rövid távú előnyeit.

Romló fizikai és mentális egészség

A mérgező termelékenységtől szenvedő alkalmazottak általában kevésbé egészségesek. Részben a kiégés miatt (de egyszerűen azért is, mert háttérbe szorítják a magánéletüket), mentális és fizikai egészségük romlani kezd. A súlyos etikai következmények mellett ez azt is jelenti, hogy több betegszabadságot kell kezelni, több pihenésre van szükség, és magasabbak az egészségbiztosítási igények.

Csökkenő együttműködés

Ha csapata mérgező termelékenységi kultúrában dolgozik, tagjai folyamatosan feszültségben élnek. Az a tény, hogy nem tudják felismerni, hogy a feladatok elvégzése nem minden, személyes problémákhoz vezet, és komolyan akadályozhatja a csapatmunkát. Elkezdenek elszigetelődni, megakadályozva ezzel, hogy szervezete kihasználja a kollaboratív környezet előnyeit.

A munkaterhelés okozta tehetetlenség

A munkaterhelés miatti tehetetlenség akkor jelentkezik, amikor annyi tennivalója van, hogy folyamatosan halogatja a feladatokat. Mivel folyamatosan túlterhelt és nem tudja, hol kezdje, hajlamos semmit sem tenni, ami ellentétes a termelékenységi céljaival. Az a kultúra vagy belső ösztönzés, amely folyamatosan nagyobb munkaterhelésre ösztönöz, oda vezethet, hogy csapata képtelen lesz elvégezni a munkát.

Tippek és módszerek a mérgező termelékenység elkerüléséhez

Lehet, hogy ez már elterjedt a szervezetében, vagy csak a kezdeti jeleit látja. Akárhogy is, soha nem túl korai a mérgező termelékenység elleni küzdelem.

Minden helyzetben kissé eltérő megközelítésre lehet szükség ennek a lépésnek a megvalósításához. Előfordulhat, hogy minden csapattagnak rendelkezésre kell állnia egy mentálhigiénés szakember. Ezek a tippek azonban bármilyen, a mérgező termelékenység elleni küzdelemre alkalmazhatók, és segítenek biztosítani csapata érzelmi jólétét, miközben az egész szervezetnek előnyös.

1. Ösztönözze az egészséges munka-magánélet egyensúlyt

Amennyiben lehetséges, határozzon meg egyértelmű határokat a munkavállalók munkaideje és szabadideje között. Gondoskodjon arról, hogy tudják, hogy a magánéletük ugyanolyan fontos, mint a munkahelyi termelékenységük. Finoman terelje el azokat a munkavállalókat, akik a munkaidőn túl is a termelékenységre törekednek.

Kezdje azzal, hogy pontosan meghatározza, mikor várja el, hogy csapata rendelkezésre álljon, és mikor koncentrálhatnak a saját idejükre. Kerülje el, hogy minden e-mailre és üzenetre azonnal válaszoljon, hogy a csapatának jó példát mutasson. Hangsúlyozza ki, milyen előnyökkel jár, ha az esti pihenés után frissen érkeznek a munkába.

2. Hozzon létre egy egészséges termelékenység kultúráját

A mérgező termelékenység elleni küzdelem része, hogy egyértelmű határt húzzunk a fogalom és az egészségesebb termelékenység között. Ez legalább részben oktatás kérdése. A fenti pontok közül sok kritikus jelentőségű lehet, amikor segítünk az alkalmazottaknak megérteni, hogy a túl sok munka hogyan befolyásolhatja fizikai és mentális egészségüket.

Az ilyen kultúra kialakítása azt is jelenti, hogy példával kell elöl járni. Minden felettesnek és vezetőnek, akivel a csapataid kapcsolatba kerülnek, be kell tartania, amit hirdet, tiszteletben kell tartania a határokat, és túlzott nyomásgyakorlás nélkül kell ösztönöznie a pozitív eredményeket.

3. Ösztönözze az önismeretet és az önreflexiót

Néha a mérgező termelékenység elleni küzdelem legjobb módja az önreflexió. Keressen módszereket, amelyekkel segíthet alkalmazottainak néhány percet szánni arra, hogy megvizsgálják, vajon ők is tapasztalják-e ezt a jelenséget. Természetesen ez nehéz lehet, különösen azok számára, akik nem ismerik ezt a fogalmat.

Ehelyett kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a mérgező termelékenység mögött meghúzódó érzéseiket, például:

A folyamatos sürgetés, hogy minél több munkát végezzünk el

Az imposztor szindróma vagy az érdemtelennek érzés, amelyet több munkával kell kompenzálni.

A csapat többi tagjával való állandó belső versengés iránti igény

Olyan mértékben stresszel a munkája miatt, hogy bármilyen pihenés bűntudatot okoz Önnek.

Ha segít csapatának felismerni ezeket az érzéseket, és ösztönzi őket, hogy vegyék komolyan, akkor biztos lehet benne, hogy nem fogják figyelmen kívül hagyni őket, és nem csak a tüneteket kezelik a betegség helyett.

4. Gyakorold az önápolást

Természetesen a mérgező termelékenység mögött meghúzódó érzések megértése csak a kezdet. A következő lépés annak biztosítása, hogy a csapat minden tagja vigyázzon magára.

Az önmagunkról való gondoskodásnak nem kell bonyolultnak lennie. Az egészséges életmód segíthet ebben, akárcsak a munkahelyen kívüli hobbi ösztönzése. Még az olyan egyszerű dolgok is sokat segíthetnek, mint hogy időnként kikapcsoljuk a mobiltelefonunkat, és minőségi időt töltsünk el teljesen elszakadva a munkától.

Ne feledje, hogy a mérgező termelékenység különböző alapvető érzései és okai különböző típusú és szintű önellátást igényelnek. Kérjük, ne kényszerítse csapatát olyan tevékenységekre, amelyek számukra nem relevánsak; inkább adjon nekik teret, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb tevékenységeket és cselekvéseket.

5. Ösztönözze a rendszeres szüneteket

Kutatások bizonyítják, hogy a szünet nélküli, folyamatos munka káros hatással van az egészségre és csökkenti a termelékenységet. Ezért a kiváló vezetők arra ösztönzik egész csapatukat, hogy szüneteket építsenek be a napirendjükbe, még akkor is, ha ez egyesek számára ellentmondásos lépésnek tűnik. Ez magában foglalja a tipikus munkanapok rövid szüneteitől kezdve egészen annak biztosításáig, hogy a csapat tagjai minden évben kivehessék a szabadságukat és az éves szabadságukat.

6. Reális célokat és elvárásokat tűzz ki magad elé

Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy a mérgező termelékenység belső okaihoz még csapat- vagy szervezeti nyomás is társuljon. Ezt elkerülheti azzal, hogy céljait és elvárásait a csapat tagjai által reálisan elérhető keretek között tartja.

A legjobb célok trendeken alapulnak és természetüknél fogva mérhetőek. Emellett a lehető legkonkrétabbaknak kell lenniük, és a csapat minden tagjára ki kell terjedniük. Így a felelősség nem egyetlen csapattag személyes felelősségévé válik, hanem megosztható.

7. Ösztönözze a nyílt kommunikációt

Néha a legegyszerűbb és paradox módon a legnehezebb feladat mind a vezetők, mind a csapatok számára az, hogy megbeszéljék a dolgokat. Ez általában segít azonosítani a mérgező termelékenység okait és lehetséges megoldásait. Ugyanakkor ez rendkívül személyes kérdés, és kezdetben néhány kemény felismeréssel jár.

Nem kényszerítheti a csapat minden tagját arra, hogy beszéljen az érzéseiről. Azonban ösztönözheti a nyílt kommunikációt, tudatosítva, hogy bármilyen stressztényező vagy a nem elégséges munkavégzés miatti bűntudat nyíltan megbeszélhető. Ez a nyílt kommunikációhoz való hozzáállás új utakat nyit meg egy együttműködőbb munkahely felé, ami természetes megoldás a mérgező termelékenységre.

Végül, ne becsülje alá a munkahelyi termelékenységi eszközök erejét a jobb munkafolyamat kialakításában. Az olyan eszközök, mint a termelékenységi sablonok és a feladatkezelő platformok, egységesíthetik a munkafolyamatokat, segítve a csapatot abban, hogy megértsék, mit kell tenni, együtt dolgozzanak és fenntartsák az egészséges termelékenységet.

Itt jön be a képbe a ClickUp.

Nem csak olyan funkciókról van szó, mint a ClickUp Tasks vagy a ClickUp Online To-Do Lists, amelyek egyértelműen meghatározzák, mit kell mikor elvégezni és ki kell elvégeznie. Minden csapattag a ClickUp Task Priorities segítségével prioritásokat is meghatározhat a munkájához, így egyértelmű hierarchiát hozva létre, amely jobb munka-magánélet egyensúlyt biztosít.

Ne feledje, hogy ezeket a termelékenységi eszközöket helyesen kell használnia.

A feladatoknak jelentősebb projektek keretében kell létezniük, olyan munkafolyamatokkal és függőségekkel, amelyek segítenek a csapat tagjainak megérteni a munka nagyobb összefüggéseit. A csapatoknak meg kell állapodniuk a feladatok prioritásairól, meg kell osztaniuk a prioritásokat, és céljaikat közvetlenül a nagyobb csapat és a szervezet céljaihoz kell kapcsolniuk. De ha ezt jól csinálják, ezek az eszközök egészséges termelékenységi kultúrát építenek, amelynek sokkal kisebb az esélye, hogy káros vagy mérgezővé váljon.

Küzdelem a mérgező termelékenység ellen a ClickUp segítségével

Egy pillanat alatt áttekintheti a csapat munkaterhelését, hogy jobban eloszthassa vagy átcsoportosíthassa a feladatokat, és gyorsan megérthesse, ki nem éri el a kapacitását, és ki túllépi azt.

Nem állítjuk, hogy a ClickUp varázslatos megoldás a mérgező termelékenységre. A koncepció túl mélyreható ahhoz, hogy egyetlen szoftverplatform is képes legyen megszüntetni. De ha más megoldásokkal összekapcsolódik, a megfelelő technológia és feladatkezelési készségek nagyban hozzájárulhatnak a probléma megoldásához.

A legjobb az egészben, hogy hosszú távú kötelezettségvállalás nélkül kezdhet el a megfelelő eszközzel. Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára, és kezdje el leküzdeni a mérgező termelékenységet saját maga és csapata érdekében.