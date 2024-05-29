Találkozó-regenerációs szindróma: stratégiák a termelékenység növelésére

A Gitnux tanulmánya szerint az amerikai alkalmazottak 84,44%-a szembesül gyakori zavaró tényezőkkel. Érdemes megjegyezni, hogy a munkafolyamatot leginkább nem a digitális értesítések, hanem a rosszul lebonyolított értekezletek zavarják.

A termelékenység öt akadálya a Microsoft Work Trend Index éves jelentése alapján

A hatástalan értekezletek nem csak időpazarlásnak számítanak, hanem hozzájárulnak a Meeting Recovery Syndrome (MRS) néven ismert jelenséghez is. Ez a szindróma gyengítheti az innovációt és a kreativitást, növelheti a munkavállalók kiégését és stresszét, ami jelentősen befolyásolhatja a csapat sikerét.

Ebben a cikkben megvitatjuk az MRS definícióját és tudományos hátterét, bemutatjuk a szindróma hatásainak minimalizálására szolgáló legfontosabb stratégiákat és eszközöket, valamint megvitatjuk, hogyan alakítja át a ClickUp a csapatod értekezletek kezelését.

Kezdjük is!

Mi az a meeting recovery szindróma?

A találkozó utáni fáradtság szindróma (MRS) akkor jelentkezik, amikor a munkavállalók fáradtságot és termelékenységük csökkenését tapasztalják a találkozók után, különösen akkor, ha ezek a találkozók nem eredményesek, stresszesek vagy túl hosszadalmasak.

Közel kétharmaduknak nehézséget okoz, hogy elegendő időt és energiát szánjon munkájára a túl sok megbeszélés miatt. A 2020 februárjában bekövetkezett változás óta az átlagos alkalmazott heti részvétele a csapatmegbeszéléseken és telefonkonferenciákon megháromszorozódott. Ez a növekedés gyakran kevés lehetőséget hagy az innovációra vagy új üzleti ötletek kidolgozására.

Akár személyes, akár távoli, akár hibrid találkozókról van szó, az MRS időtartama az egyéntől és a találkozók jellegétől függően változó lehet. Ez jelentősen gátolja a találkozó után a fontos feladatokra való újrafókuszálást, ami közvetlenül befolyásolja a munkavállalók elkötelezettségét és teljesítményét a munkahelyen.

De hogyan hatnak ránk az értekezletek anatómiai szempontból? A következő részben megtudhatjuk.

Mi történik pontosan az agyunkban ezeknek a kimerítő értekezleteknek a során és után? A következő részben az értekezletek anatómiai és pszichológiai hatásait vizsgáljuk, betekintést nyújtva abba, hogy ezek hogyan vezetnek az MRS-hez, és mit tehetünk ezeknek a hatásoknak a mérséklése érdekében.

A Meeting Recovery Syndrome mögött álló tudomány

A találkozók gyakran intenzív koncentrációt, többfeladatos munkavégzést és társadalmi interakciókat igényelnek, amelyek erőteljesen igénybe veszik az agy prefrontális kéregét – azt a területet, amely a tervezés és a döntéshozatalhoz hasonló végrehajtó funkciókért felelős.

Ennek a területnek a túlterhelése kognitív fáradtsághoz vezethet, ami a találkozó után koncentrációcsökkenésként és a kritikus gondolkodás romlásaként nyilvánul meg.

Neurológiai tanulmányok szerint a tartós kognitív aktivitás adenozin felhalmozódásához vezet, amely egy olyan neurokémiai anyag, amely elősegíti az alvást, elnyomja és hozzájárul a mentális kimerültség érzéséhez.

A stresszes értekezletek aktiválják a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese (HPA) tengelyt, amely kortizolt és más stressz hormonokat bocsát ki. Ez káros hatással van, ha gyakran váltja ki nem életveszélyes események, például értekezletek.

Tehát, amikor az alkalmazottak megfelelő szünetek nélkül egymást követő értekezleteken vesznek részt, a stresszreakció krónikusan aktivált állapotban marad, és hosszabb távú egészségügyi hatásokhoz vezet, mint például szorongás, depresszió és gyenge immunitás.

A találkozókra adott fiziológiai és pszichológiai reakciók megértése meggyőző érveket szolgáltat a találkozók ütemezésének olyan kialakításához, amely megőrzi a mentális jólétet és növeli a termelékenységet. A pszichológiai kutatások hangsúlyozzák a nem produktív találkozók utáni pihenőidő fontosságát, hogy az agy regenerálódhasson és helyreállíthassa kognitív erőforrásait.

A találkozó utáni szindróma és a Zoom-fáradtság megkülönböztetése

Az MRS és a Zoom-fáradtság a találkozókra való részvétellel járó stresszt és kimerültséget írja le, de a találkozók élményének különböző aspektusaira összpontosít.

Meeting Recovery Syndrome (MRS): Az MRS a találkozók kognitív és érzelmi terhével kapcsolatos, függetlenül azok formájától (személyes vagy virtuális). Olyan tényezőkből ered, mint a nem produktív tartalom, a rosszul kezelt interakciók és a találkozók általános hatása az egyén munkanapjára.

Zoom-fáradtság: Ez a kifejezés kifejezetten a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet digitális kommunikációs platformok kiterjedt használatával járó fáradtságot írja le. Ez a virtuális interakciók által jelentett egyedi kihívásokból fakad, többek között:

A képernyőre való hosszan tartó, szünet nélküli nézés okozta szemfáradás

Társadalmi túlterhelés, a videohívások során való folyamatos részvétel és láthatóság kényszere miatt

Fizikai kényelmetlenség egy pozícióban való ülés vagy ergonómiailag nem megfelelő berendezés használata miatt

Mentális kimerültség, amely a nonverbális jelek feldolgozásának és a virtuális jelenlét fenntartásának eredménye az irodai megbeszéléseken

Az MRS és a Zoom-fáradtság közötti összefüggés

Bár különálló jelenség, a Zoom-fáradtság súlyosbíthatja az MRS-t, mivel a virtuális találkozók mentális és fizikai kimerültsége megnöveli a találkozók után szükséges regenerálódási időt.

Lényegében a folyamatos virtuális interakciókból származó fáradtság súlyosbítja az MRS tüneteit, ami összességében negatív hatással van az általános közérzetre és a termelékenységre.

A multitasking és a munkahelyi kiégés szerepe

Hosszú ideig a több feladat egyidejű végzése önéletrajzban érdemes készségnek számított. Bizonyos értelemben minél több labdát tudtál egyszerre a levegőben tartani, annál hatékonyabbnak és képzettebbnek tűntél a munkahelyeden.

A legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy amikor több feladatot próbálunk egyszerre végezni, akkor „feladatváltásba” kezdünk – ez egy olyan végrehajtó funkció, amelynek során tudat alatt egyik feladatról a másikra irányítjuk a figyelmünket.

Ez talán nem olyan nyilvánvaló vagy hatékony, ha tévézés közben hajtogatjuk a mosott ruhákat. De ha nagy a tét, a feladatok közötti váltás kognitív fáradtsághoz vezet, ami miatt a nap folyamán egyre kimerültebbek és kevésbé produktívak leszünk.

A megbeszélések pedig megnehezítik a feladatok közötti váltást. Normális körülmények között a feladatok közötti váltás után 15 percbe telik, mire az ember visszatér az eredeti koncentrációs szintre.

De mi van azzal, ha egy mentálisan és érzelmileg kimerítő találkozó után kell visszatérni a munkába? Feltételezve, hogy képesek vagyunk gyorsan átállni és munkába állni, ez sokkal több időt vehet igénybe – 45 percet vagy annál is többet. Mindenkinek más a regenerálódási sebessége.

„Csapat- vagy ügyfélmegbeszélések között lenni” jól hangzik, de a munkaidő alatt csökkentheti a hatékonyságot.

Tudta, hogy az összes értekezlet 70%-a megakadályozza az alkalmazottakat a munkavégzésben és a feladatok elvégzésében?

De a kimerültség nem múlik el akkor sem, ha visszatérünk a munkába egy haszontalan megbeszélés után, ami elvezet minket a következő ponthoz.

A termelékenységre gyakorolt hatások: Hogyan befolyásolja a munkát a tartós értekezlet-fáradtság?

A hosszan tartó fáradtság nem csupán átmeneti energiacsökkenés – ez egy olyan állapot, amely hosszú távon megakadályozza a hatékony és eredményes feladatvégzést.

A Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) szerint a fáradtság kedvezőtlenül befolyásolja a kognitív funkciókat, többek között csökkenti a figyelmet és a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt, korlátozza a rövid távú memóriát és rontja az ítélőképességet.

A munkahelyen a fáradtság hozzájárul az MRS kialakulásához, mivel a munkavállalóknak időre van szükségük, hogy felépüljenek a terméketlen értekezletek kimerítő hatásaitól.

Az alkalmazottak hetente körülbelül 23 órát töltenek megbeszéléseken, ami növeli a megbetegedések és a munkahelyi hiányzások valószínűségét. Ez a fáradtság és regenerálódás ciklusa negatívan hat a hatékonyságra, és a nem produktív megbeszélések miatt évente körülbelül 37 milliárd dollárba kerül a vállalatoknak.

A kevesebb értekezlet megoldás erre a problémára? Igen. Az HBR jelentése szerint a termelékenység 71%-kal nő, ha az értekezletek számát 40%-kal csökkentik.

Miközben továbbra is megoldásokat keresünk, elengedhetetlen felismerni azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy egy megbeszélés kontraproduktív lehet. Ha ezeket korán kezeljük, megelőzhetjük a fáradtság kialakulását és megőrizhetjük a munkahelyi termelékenységet.

A rossz értekezletek gyakori jelei: hogyan lehet megelőzni az értekezlet utáni szindrómát

A találkozók célja, hogy eredményesek legyenek, de ha nincsenek világos célok és feladatok, akkor a termelékenység rombolóivá válhatnak. Frusztrálóak, kimerítőek és időpazarlóak is lehetnek, ami mentálisan kimeríti a résztvevőket.

A rossz értekezletek jeleinek felismerése segíthet abban, hogy megtegye a szükséges lépéseket az MRS elkerülésére.

1. A találkozó napirendjének hiánya

A napirend nélküli találkozók katasztrófához vezetnek.

Tegyük fel, hogy meghívnak egy ilyen találkozóra, de nem kapsz napirendet. Ebben az esetben a találkozó szervezői valószínűleg nem készültek fel, nem tudják pontosan, miért szervezték a találkozót, vagy nem tisztázott számukra, hogy milyen eredményeket szeretnének elérni.

Megoldás: Ha résztvevőként vesz részt a találkozón, kérje el a napirendet. Ha Ön szervezi a találkozót, határozza meg a célját és azt, hogy miért hívott meg bizonyos résztvevőket.

Használjon bármelyik egyéni találkozó sablont az előkészületekhez. Készítsen egy rövid listát a teendőkről, és határozza meg, ki fogja vezetni a találkozó különböző részeit, és kinek mit kell előkészítenie.

A ClickUp Agenda Template egy testreszabható dokumentum, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes teendőt feladatokká alakítson, meghatározza a résztvevők szerepét és kijelölje az ütemtervet.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre struktúrát és rendet a találkozóin a ClickUp napirend-sablonjával

Használja a sablont, hogy együttműködjön az érdekelt felekkel, ötleteket gyűjtsön és véglegesítse a napirendi pontokat – mindezt egy központi helyen.

A jól meghatározott napirend tájékoztatja a résztvevőket a várható interakció típusáról. Ez arra készteti őket, hogy felkészüljenek a találkozóra, legyen szó konkrét kutatásról, beszállítói frissítések megszerzéséről vagy új projektre vonatkozó ötletelésről, és magabiztosan vegyenek részt a megbeszélésen.

2. Későn kezdődő értekezletek

Ha Ön vezeti az értekezletet, akkor Ön felelős a professzionális hangulat megteremtéséért, és a késés frusztráló lehet azok számára, akik pontosan érkeznek.

Kutatások kimutatták, hogy ha egy vezető 5-10 perccel késik egy értekezletről, az értekezlet elégedettségi szintje, hatékonysága és termelékenysége drámaian csökken.

Mindenki, aki részt vesz egy találkozón, tudatosan szán rá időt a napirendjében, ezért tiszteletben kell tartani mások értékes idejét és pontosan érkezni.

3. Az időt túllépő értekezletek

Még a legelkötelezettebb résztvevőknek is nehézséget okoz a koncentráció, ha a beszélgetés vég nélkül elkalandozik. A hosszú értekezletekkel járó fizikai és szellemi kimerültség csökkentése érdekében szigorúan tartsa be a napirendet, és ne húzódjon el a tárgyalás.

Megoldás: Határozza meg az egyes feladatok kezdési és befejezési idejét, és korlátozza a felszólalási időt. Ha például négy fontos csapatfejlesztést szeretne megbeszélni három vezető menedzserrel, és minden fejlesztésre öt percet szán, akkor a megbeszélés nem tarthat tovább 60 percnél.

A találkozó időtartamának meghatározásakor vegye figyelembe a megbeszélés témáinak összetettségét, a résztvevők számát és a találkozó formátumát.

4. Alacsony részvételi arány a résztvevők körében

A találkozó hatékonyságának csökkenésére utaló egyértelmű jel, ha a résztvevők többfeladatos munkavégzésbe kezdenek – más feladatokkal foglalkoznak, folyamatosan ellenőrizik a telefonjukat, elkalandoznak, vagy csendben maradnak a találkozó alatt. Ez akkor fordul elő, ha:

Probléma A: A megbeszéléseket néhány, általában magasabb beosztású alkalmazott uralja.

B probléma: A beszélgetések eltérnek a fő napirendtől

C probléma: A teendők nem relevánsak mindenki számára

Míg a B és C problémák strukturált napirenddel minimalizálhatók, az A probléma konkrét lépésekkel oldható meg.

Természetes, hogy egyesek többet beszélnek a megbeszéléseken, mint mások, de ez nem jelenti azt, hogy a csendesebb résztvevőket nem lehet bevonni a beszélgetésbe.

Megoldás: Vonja be a csendesebb résztvevőket is a megbeszélésekbe. Kérdezze meg őket, hogy van-e valami hozzáfűznivalójuk a témához. Minden résztvevőnek biztonságos és strukturált módon kell tudnia megosztani gondolatait. Alternatív megoldásként, ha úgy látja, hogy mindenki koncentrációja lanyhul, rajzoljon valamit a táblára, és kérje meg őket, hogy találják ki, mi az. Az ilyen csapatmegbeszélési ötletek segítenek visszanyerni a résztvevők figyelmét.

Ezenkívül a ClickUp Whiteboards, diák vagy videókhoz hasonló vizuális segédeszközök is hasznosak lehetnek a bonyolult pontok tisztázásában. Rajzolhat diagramokat, leírhatja a legfontosabb pontokat vagy kidolgozhat stratégiákat, ami elősegíti a vizuális tanulást.

Alkalmazzon ötleteit a ClickUp Whiteboard funkcióban

5. Nem egyértelmű következő lépések

Ha részt vesz egy találkozón, és bizonytalanul távozik a következő lépésekkel és mások elvárásaival kapcsolatban, akkor azt a találkozót rossznak tekintse. Hacsak a találkozó nem volt szigorúan információs jellegű, akkor valamilyen lezárásnak kell lennie.

A zárás előtt röviden tekintse át a megbeszélt főbb intézkedéseket és a meghozott döntéseket. A találkozó jegyzőkönyve (MoM) világos feljegyzést ad a találkozón történtekről, segít a felelősségre vonásban és megkönnyíti a döntések zökkenőmentes végrehajtását.

Megoldás: Használhat jegyzetelő szoftvert, amellyel útközben is jegyzetelhet, és weboldalakat, táblázatokat, videókat és egyéb médiákat ágyazhat be egyetlen platformra, hogy a találkozó után is hivatkozhasson rájuk.

Ha automatizálni szeretné a legfontosabb pontok és a további teendők összefoglalását, a ClickUp Brain megteheti Ön helyett. Kivonja a lényeges információkat, és tömören mutassa be azokat – például egy ellenőrzőlista formájában, ahol a résztvevőkkel való megbeszélés után egyenként jelölheti be a pontokat.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a vállalati wikik, projektfrissítések, értekezletjegyzetek és jelentések összefoglalásához, hogy gyors áttekintést kapjon a munkafolyamatról

Használja a ClickUp Meetings alkalmazást a kritikus pontok kiemelésére és nyomon követhető feladatokká alakítására. Rendeljen felelősségeket az érintetteknek és határidőket, biztosítva, hogy minden részletet rögzítsenek, és az emberek zavartalanul tudjanak dolgozni.

Készíts jegyzeteket, és kövesd nyomon a feladatokat a ClickUp Notepad funkció segítségével

6. Ismétlődő időzítés és helyszín

Az emberi természetben rejlik, hogy ugyanazon a helyen, ugyanabban az időpontban és ugyanolyan keretek között tartjuk a találkozókat. De ezek a rutinok unalmassá válhatnak az emberek számára, ami viszont hatással van a termelékenységre. Az alkalmazottak energiájának és lelkesedésének megőrzése érdekében változatosságot kell vinni a találkozókba. Például:

Találkozzanak reggel, ne délután

Költözzön másik helyszínre (vagy konferenciaterembe)

Kísérletezzen nem hagyományos időtartamokkal (például 50 perc helyett egy óra)

Változtassa meg az ülésrendet úgy, hogy mindenki különböző kollégák mellett és velük szemben üljön.

Ezenkívül, ha a csapatodban 2-3 fő részvételével rendszeresen tartott személyes megbeszélésekről van szó, javasold a séta közbeni megbeszélést. Nagyobb csoportok esetében próbáld ki az állva tartott megbeszéléseket, feltéve, hogy azok nem haladják meg a 20 percet, mivel bebizonyosodott, hogy ez növeli a megbeszélések hatékonyságát és a résztvevők elégedettségét.

A ClickUp naptárnézet segít vizualizálni a munkavállalók ütemtervét, és gyorsan azonosítani a legkevésbé zsúfolt időpontokat, amelyek mindenki számára megfelelőek.

Ezenkívül a ClickUp integrációs képességei lehetővé teszik, hogy más naptárszolgáltatásokkal szinkronizálódjon, így biztosítva, hogy minden résztvevő tisztában legyen a találkozóval, és mentális kapacitást tudjon biztosítani a részvételhez.

A Google Naptár szinkronizált eseményeinek megtekintése a ClickUp Naptár nézetében

Ezzel csökken a sok találkozó ütemezésével járó oda-vissza kommunikációra fordított idő és energia is.

A normák szükségessége a megbeszéléseken: fontos tudnivalók

Állapítson meg bizonyos alapszabályokat, amelyek pozitív irányba terelik a munkavállalók viselkedését, és tovább csökkentik az MRS kialakulásának esélyét:

Minimalizálja a zavaró tényezőket: Kérje meg mindenkit, hogy tegye félre a telefonját és a laptopját a találkozó végéig; ez csökkenti a résztvevők kísértését, hogy internetezzenek, SMS-ekre vagy munkahelyi e-mailekre válaszoljanak.

A zaj kezelése virtuális találkozókon: Ha virtuális találkozóról van szó, kötelezővé tegye a résztvevők számára, hogy mikrofonjukat némítsák, amikor nem beszélnek, hogy minimalizálják a háttérzajt és megakadályozzák a zavaró tényezőket.

Szünetek beiktatása: Ha a találkozó két óránál hosszabb ideig tart, adjon a résztvevőknek egyértelmű szünetet, amelynek kezdete és vége pontosan meghatározott, hogy hosszú ideig éberek maradjanak, és elkerüljék a kognitív fáradtságot.

Támogassa a tiszteletteljes kommunikációt: tartsa fenn a tiszteletteljes hangnemet, figyeljen aktívan, és ne szakítsa meg másokat, amikor beszélnek; ha túl sok résztvevő van, emelje fel a kezét, hogy lehetőséget kapjon a beszédre.

Döntéshozatal: Akár konszenzussal, többségi szavazással vagy egy kijelölt személy által hoznak döntéseket, törekedjenek a „GETGO” (Good Enough To Go) módszerre, amelynek középpontjában azoknak a döntéseknek a véglegesítése áll, amelyek ugyan nem tökéletesek, de megfelelőek a továbbhaladáshoz.

Empátia: Legyen hajlandó támogatni a döntést, még akkor is, ha kezdetben nem ért egyet vele; magyarázza el, miért nem ért egyet, példákkal vagy tényekkel alátámasztva, hogy jobban érthető legyen az álláspontja, és ne maradjon hely konfliktusra.

Visszajelzés és értékelés a folyamatos fejlődés érdekében

A visszajelzések gyűjtésével betekintést nyerhet abba, hogy a találkozó mely aspektusai voltak érdekesek vagy fárasztóak. Ez az információ lehetővé teszi az napirendek és a fókusz racionalizálását, a felesleges találkozók eltávolítását a menetrendből, és csak a kritikus kérdések megvitatására szánjon időt.

Minden találkozó végén szánjon néhány percet arra, hogy megkérdezze a résztvevőket, mennyire tartották hatékonynak a megbeszélést, és mit lehetne javítani.

Ha nem biztosak abban, hogy csoportos környezetben beszéljenek-e, használjon névtelen digitális felméréseket a ClickUp Forms segítségével, hogy ösztönözze az őszinte visszajelzéseket.

Virtuális találkozók esetén használja a ClickUp Clip alkalmazást a képernyő rögzítéséhez, és ossza meg a videót (más néven Clip) az összes résztvevővel. A Clip bármely pontján megjegyzéseket fűzhet a megosztott tartalomhoz.

Vizuális kommunikáció különböző helyszínek között a ClickUp Clips segítségével

Mindenki áttekintheti és közösen dolgozhat a találkozó tartalmán, a videó pedig kiemelheti a fejlesztendő területeket is.

Például előfordulhat, hogy egy személy szokatlanul sokáig beszélt, vagy hogy néhány résztvevő egymás szavába vágott, ami következetlenséget okozott a beszélgetés során. Intézkedéseket tehet, hogy a jövőbeni találkozókon ne forduljon elő ilyen probléma.

Ezenkívül az olyan találkozókhoz készült AI-eszközök, mint a ClickUp Brain, minden klipet le tudnak írni, beleértve az időbélyegeket és a hivatkozási célú részleteket is.

Végül, reagáljon a kapott visszajelzésekre úgy, hogy azokat a következő megbeszéléseken megvitatja, és elvégzi a szükséges változtatásokat – ezzel megmutatva a résztvevőknek, hogy véleményüket értékelik és figyelembe veszik.

Áttérés a stressztől a flow-állapotra: jobb megbeszélések

A megbeszéléseknek nem kell félelmet kelteniük az alkalmazottakban.

Ha a találkozók hatékonyan zajlanak, a résztvevők célorientáltnak és elkötelezettnek érezhetik magukat, így minimálisra csökken a hosszú regenerálódási idő szükségessége.

Jelöljön ki bizonyos időpontokat vagy napokat, amikor nem tartanak megbeszéléseket, hogy a munkatársak zavartalanul tudjanak mélyen koncentrálni a munkájukra, maximálisan kihasználva kognitív képességeiket, így kevesebb idő alatt jobb minőségű munkát végezve és nagyobb teljesítményérzetet elérve.

Számos módszer létezik a felesleges értekezletek elkerülésére, és a ClickUp egy praktikus választás. Számos hasznos funkciót kínál, mint például a Naptár nézet, a Fehér táblák, a ClickUp Brain és a ClickUp Meetings, amelyek segítségével a csapatok együttműködhetnek a projektötleteken, meghatározhatják a feladatokat és a határidőket, valamint létrehozhatnak, importálhatnak és testreszabhatnak olyan jelentéseket, amelyek segítenek a projekt elemzésében.

Akár távoli munkavégzésről, akár személyes munkavégzésről, akár hibrid munkavégzésről van szó, a ClickUp összeköti a csapatokat, osztályokat és embereket a különböző földrajzi területeken, hogy elérhessék a kívánt üzleti célokat.

Ha szeretné élvezni az előnyeit, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hogyan lehet felépülni egy rossz megbeszélés után?

Adjon magának időt a kikapcsolódásra, hogy felépüljön egy rossz vagy frusztráló megbeszélés után. Ez lehet néhány perc meditáció, egy rövid séta a szabadban, vagy egyszerűen csak az, hogy elhagyja a munkahelyét, hogy újraindulhasson.

Gondolkodjon el azon, mi tette rosszá a találkozót. Nem volt jól szervezett? Voltak megoldatlan konfliktusok? Az eredmények nem egyértelműek?

Ezen tényezők megértése segíthet abban, hogy gondolatainkat világosan megvalósítsuk és kijavítsuk a problémát, ami sikeres megbeszélésekhez vezet.

2. Hogyan lehet a találkozókat produktívabbá tenni?

A megbeszélés előtt ossza ki a napirendet, amelyben felvázolja a megvitatandó témákat és az elérendő célokat. Ez segít a résztvevőknek felkészülni, és biztosítja, hogy a megbeszélés a témára koncentráljon. Kezdje időben, tartsa a témát, és fejezze be a tervezett időben. Gondoskodjon arról, hogy mindenki megszólalhasson. Zárja le minden megbeszélést konkrét eredményekkel és felelősségi körökkel.