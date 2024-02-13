Innovációkezelési folyamat: hogyan lehet innovatív kultúrát és vállalkozói szellemet kialakítani

Függetlenül attól, hogy milyen iparágban működik, ha tartós sikert szeretne elérni, akkor meg kell kérdőjeleznie a status quo-t, és folyamatosan fejlődnie kell azáltal, hogy új üzleti modelleket, folyamatokat, termékeket és funkciókat, valamint egyéb életképes ötleteket fogad el. Ha nem képes megújulni, az stagnáláshoz vezet, ami lehetővé teszi a növekedési szemléletű versenytársak előretörését.

Bár az innováció mindig is sokat vitatott koncepció volt az üzleti és technológiai világban, a lényegi kérdés az: Mi a titka az innovációkezelés sikerének?

Mi ebben segítünk Önnek! 😄

Ebben a cikkben áttekintjük az eredményes innovációkezelési rendszer létrehozásának A-tól Z-ig terjedő folyamatát. A következő témákat fogjuk tárgyalni:

Az innovációkezelés általános fogalmai és kulcsfontosságú elemei

Az innovációkezelési módszerek és modellek típusai

A standard innovációkezelési folyamat lépései

Gyakori kihívások és megoldások

Az innováció mérésére szolgáló mutatók

Innovációkezelés: alapvető koncepció és gyakorlati eredmények

Az innovációs folyamatok általában zavaróak – jelentősen megváltoztatják a jelenlegi helyzetet a lehetséges helyzet felé, így a munkavállalóknak és a vezetőknek sok munkát kell elvégezniük, hogy kitöltsék a hiányzó részeket.

Először is, a jövőbeli növekedést biztosító innovációs stratégia kidolgozásához komoly kreatív gondolkodásra van szükség. Miután ez megvan, részletesen ki kell dolgoznia a terveit, hogy csapata ne érezze magát bizonytalannak az új helyzetbe való átmenet során.

Az innovációkezelés lényege az új stratégiák, folyamatok és megoldások üzleti tevékenységébe való integrálásának szervezése és racionalizálása.

Elméleti szempontból az Oxford Handbook of Innovation Management (Az innovációkezelés oxfordi kézikönyve) kiváló magyarázatot nyújt. Az innovációkezelést széles körű tudományterületként határozza meg, amely különböző „tudományágakat, elemzési szinteket és kutatási módszereket” foglal magában, hogy innovatív megoldásokat kutasson és valósítson meg, valamint azokat integrálja a projektmenedzsmentbe.

A gyakorlati alkalmazás szempontjából az innovációkezelés számos alfolyamatot magában foglal, többek között:

Az innovatív gondolkodás és a vállalkozói szellem előmozdítása

A bizonytalanság és a kockázati tényezők kezelése az ötletek sikeres megvalósítása érdekében

Célok és kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) meghatározása az innovációs erőfeszítések méréséhez

A napi koordináció és a részlegek közötti együttműködés tervezése

Erőforrások elosztása a várható működési igények alapján

A csapatkapcsolatok és/vagy az ügyfél-elégedettség javítása

A hatékony innovációkezelés 4 kulcsfontosságú eleme

Az innováció bármely szinten megvalósulhat, az új belső folyamatokra való áttéréstől a teljesen új termékcsaládok bevezetéséig. A méretaránytól függetlenül az innovatív megoldások megvalósítása a következő négy kulcsfontosságú elemre való odafigyelést igényel:

Vállalati tőke: A vállalati tőke magában foglalja az Ön rendelkezésére álló pénzügyi, emberi és technikai erőforrásokat. Az innovációs menedzserek általában újraértékelik a vállalat képességeit, hogy megvizsgálják, alkalmas-e a szervezet az innováció kezelésére. A következő területeket vizsgálhatják: A csapatok gyakorlati készségei és know-how-ja Versenyelőnyt biztosító szellemi tulajdon Az innovációs tevékenységekre rendelkezésre álló költségvetés Az innováció előmozdítására rendelkezésre álló együttműködési technológiai eszközök A csapatok gyakorlati készségei és know-how-ja Versenyelőnyt biztosító szellemi tulajdon Az innovációs tevékenységekre rendelkezésre álló költségvetés Az innováció előmozdítására rendelkezésre álló együttműködési technológiai eszközök Csapatkultúra: A vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy csapatuk innovatív kultúrával rendelkezzen, ehhez pedig felül kell vizsgálniuk a kudarcokhoz való hozzáállásukat, az egyéni felelősségek megosztását és a kísérletezést. Az innovációt támogató kultúra segít a csapatoknak a technológiai fejlesztések és más A vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy csapatuk innovatív kultúrával rendelkezzen, ehhez pedig felül kell vizsgálniuk a kudarcokhoz való hozzáállásukat, az egyéni felelősségek megosztását és a kísérletezést. Az innovációt támogató kultúra segít a csapatoknak a technológiai fejlesztések és más jelentős változások gyorsabb elfogadásában. Működési struktúra: A szervezet struktúrája főként a csapatok és folyamatok közötti hierarchiából, a kommunikációs logisztikából és A szervezet struktúrája főként a csapatok és folyamatok közötti hierarchiából, a kommunikációs logisztikából és a gyors innovációt lehetővé tevő döntéshozatali keretrendszerből áll. Üzleti stratégia: Végül, a szervezet üzleti stratégiája kulcsszerepet játszik az innováció irányításában. A vállalkozások ritkán változtatják meg teljes stratégiai irányukat, de innovációs stratégiájuknak legalább összhangban kell lennie a vállalat átfogó céljaival.

A csapatok gyakorlati készségei és know-how-ja Versenyelőnyt biztosító szellemi tulajdon Az innovációs tevékenységekre rendelkezésre álló költségvetés Az innováció előmozdítására rendelkezésre álló együttműködési technológiai eszközök

Profi tipp: Okos módszert keres az innovációs stratégiája megszervezéséhez? Próbálja ki a ClickUp innovációs ötletkezelési sablont! A brainstormingtól a haladás nyomon követéséig, a sablon beépített eszközei segítenek gyorsabban racionalizálni az innovációs folyamatot, megtervezni az időérzékeny lehetőségeket és hatékonyabban együttműködni. 🌸

Építsen ki egy kreatív gondolkodásmódra és problémamegoldásra épülő kultúrát, és adjon esélyt a legjobb ötleteinek a ClickUp innovációs ötletkezelési sablon segítségével!

Az innovációkezelés általános módszerei és modelljei

Míg vállalatának tőkéje, struktúrája és kultúrája megteremti az innovációkezelés sikerének alapjait, az innovációs stratégiája végső soron dönti el erőfeszítéseinek sorsát. Ezért először is tisztában kell lennie azzal, hogy milyen típusú innovációra törekszik.

Számos kísérlet történt az innovációs kezdeményezések kategorizálására. A népszerű Harvard Business Review tanulmány a problémamegoldás szemszögéből kísérli meg a kategorizálást, és négy fő innovációtípust vázol fel:

Diszruptív innováció: A meglévő üzleti modellek teljes átalakítását igénylő módszerekkel, valamint új piacok létrehozásával olyan megoldásokat találjon ki, amelyek jelentősen eltérnek a meglévőktől. Fenntartható innováció: A fenntartható innovációs folyamat elsőbbséget ad a meglévő megoldások kisebb fejlesztéseinek vagy kiterjesztéseinek – az inkrementális innováció rendkívül alacsony kockázatú. Áttörő innováció: Ez azt jelenti, hogy olyan ötleteket kell kidolgoznia, amelyek nem szokványos készségeket vagy szakértelmet igényelnek, de nem szükséges új üzleti modelleket bevezetni. Alapkutatás: Ez a típusú innováció akadémiai jellegű. A kutatás legkorábbi szakaszaira utal, amikor életképes ötleteket dolgozol ki, és azokat a fejlesztés első jeleivel támasztod alá.

Az összes innováció és megoldás közötti legfőbb különbség abban rejlik, hogy mennyire jól definiálják a problémát az adott üzleti területen. Ha például biztos benne, hogy szüksége van egy megújított termékcsaládra, akkor nyugodtan alkalmazhatja a diszruptív innovációt. Ha azonban nem tudja pontosan előre jelezni a piaci keresletet, akkor bölcsebb egy fenntarthatóbb utat választani.

Ezen típusok mellett az üzleti innovációs menedzserek olyan innovációs stratégiákat is vizsgálnak, amelyek olyan tényezőkön alapulnak, mint az időzítés, a megtérülés és az erőforrás-gazdálkodás. Az alábbiakban néhány modellt ismertetünk mindegyikről.

1. Az innovátor dilemmája: az innovációs tevékenységek időzítése

The Innovator’s Dilemma (Az innovátor dilemmája) című könyvében az amerikai professzor, Clayton Christensen azt vizsgálja, hogyan alakíthatók az iparági trendek az innovációk gyors bevezetésével.

Ez arra utal, hogy a legtöbb forradalmi innováció kezdetben csak egy nagy piac kis részénél hasznos, ami korlátozza a hozamot. Az idő múlásával azonban ezek az innovációk mainstreammé váltak, és még azok a vállalkozások is átvették őket, amelyek korábban elutasították őket. Az eredmény? Azok a már meglévő szereplők, akik korábban kihasználták az innovációt, a piac nagy részét meghódíthatják.

A menedzsment rendszerek előtt álló klasszikus dilemma az, hogy korán befektessenek-e a forradalmi innovációkba (amikor azok hozama még alacsony lehet), vagy várjanak-e, amíg mások népszerűsítik azokat. Például a Nokia és a BlackBerry, a korábbi okostelefon-piac vezetői, az elmúlt évtizedben elvesztették versenyelőnyüket, mert nem tudtak gyorsan reagálni az érintőképernyős okostelefonok megjelenésére.

A neves menedzsment tanácsadó, Geoffrey Moore hasonló innovációs elméletet javasol 1991-es Crossing the Chasm című könyvében . Ez azt sugallja, hogy az innováció korai alkalmazói sok esetben még a hibás vagy kipróbálatlan megoldásokat is választják, abban a reményben, hogy versenyelőnyt szereznek. Az ügyfelek nagyobb része azonban nem érdekelt ezekben. 🦾

A szakadék itt az, hogy elszakadjon azoktól, akik korán átvették az újítást, és megfeleljen a korai többség elvárásainak. Az innováció időzítésének kiszámítása azonban kihívást jelenthet a termékmenedzsment és a marketing csapatok számára. Ráadásul pszichológiailag is megterhelő, mivel megköveteli, hogy eltávolodjon azoknak a vásárlóknak a prioritásaitól, akik kezdetben sikeressé tették.

2. Növekedési horizontok: a hozamokra való összpontosítás

A McKinsey & Company egy növekedésalapú modellt javasolt, amely elmagyarázza, hogyan kell a vállalatoknak egyensúlyt teremteniük a rövid és hosszú távú innovációs kezdeményezések között a jövedelmezőség maximalizálása érdekében. Az ötlet az, hogy a vállalatok a következő három időtávon tervezzenek meg a hozamokat:

1. horizont: Nyereséget hozó alapvető üzleti tevékenységek Kevesebb mint egy év alatt

Horizont 2: Ez a fázis az üzleti tevékenységét kiegészítő projekteket fedi le. Lehet, hogy ezek nem eredményeznek azonnali értékesítést és megtérülést, de 1–3 év alatt

3. horizont: A forradalmi innovációk esetében a 3–5 éves, ROI-specifikus időkeret a leghatékonyabb.

Hosszú távú innovációt tervez? Használja a ClickUp technológiai ütemterv sablont, hogy vizualizálja a javasolt technológiai fejlesztéseket a hatások/nyereségesség és a ráfordítások alapján.

3. 70-20-10 szabály: Az erőforrások bölcs elosztásának tervezése

A Google volt vezérigazgatója, Eric Schmidt által először bevezetett 70-20-10 szabály az alaptevékenységek és az innovációs tevékenységek erőforrás-elosztási arányát ajánlja. A szabály szerint a következőket kell betartani:

A fő üzleti tevékenységéhez fenntartott erőforrások 70%-a

20% innovatív kapcsolódó tevékenységekre, amelyek hozzájárulnak az alaptevékenységhez

10% a transzformációs tervek vagy a forradalmi innovációk esetében

A modell sikeresnek bizonyult a Google és más piacvezető vállalatok esetében, lehetővé téve számukra, hogy versenytársaiknál magasabb hozamot érjenek el. 💹

Bónusz: A ClickUp erőforrás-elosztási sablon segít Önnek tervrajzot készíteni innovatív vállalkozásaihoz. Előre beállított szerkezete lehetővé teszi, hogy egy helyen felügyelje költségvetését és eszközeit, és megalapozott döntéseket hozzon.

Kockázatértékelés az innovációkezelésben

A Deloitte által közzétett jelentés szerint a kockázatok értékelése és kezelése minden innovatív tevékenység portfóliójának szerves része. Az innováció öt szakaszában azonosítania és csökkentenie kell a potenciális kockázatokat, nevezetesen:

Keresés – Építés – Méretezés – Bővítés – Fenntarthatóság

Íme néhány példa arra, hogy milyen kérdéseket tehetnek fel a kockázatkezelők az egyes szakaszokban:

Keresés Az innovációs program etikus és megvalósítható?Mennyire megbízhatóak a tesztelési adatok? Építsd fel Milyen logisztikai szempontokat kell figyelembe venni az innovációs programmal kapcsolatban?Megfontoltuk-e a megvalósítás kudarcának következményeit? Méretezés Lehet-e olyan innovatív megoldást kidolgozni, amely kielégíti az ügyfelek igényeit?Melyek a bevezetés akadályai? Bővítés A jelenlegi hozamok támogatják-e a bővítést?A bővítés hátráltatná-e a vállalat alaptevékenységét? Fenntarthatóság Meddig tudja fenntartani az innováció által ösztönzött jövedelmezőséget?Milyen veszélyt jelentenek a versenytársak?

Ne feledje, hogy ha eléri a fenntarthatóság szakaszát, a kockázatértékelés inkább a versenyelőny megőrzéséről és az új iparági trendekkel való lépéstartásról szól. Sok vállalat számára ez az innovációs ciklus újraindítását jelenti.

Bónusz olvasmány: A legjobb versenyképességi elemzési sablonok a piaci előny fenntartásához. ✌️

5 lépés a sikeres innovációkezelési rendszer kiépítéséhez

Az innovációkezelési rendszer létrehozásának öt alapvető lépése van. A tényleges folyamat azonban több különböző al-lépésből állhat, attól függően, hogy mennyire összetett a feladat.

1. lépés: Válassza ki a megfelelő embereket

Az alkalmazottai és a csapatvezetői készségei és gondolkodásmódja tükrözi vállalatának tőkéjének minőségét. Általánosságban elmondható, hogy minél alkalmazkodóbb és növekedésorientáltabb a munkaerő, annál nagyobb az esélye a vállalati innováció sikerének.

A toborzás során próbáljon meg egyensúlyt teremteni a magasan képzett és kreatív egyének megtartása között. Ha például termékinnovációt tervez, érdemes lehet tapasztalt és minősített tervezőket és fejlesztőket felvenni a csapatába, valamint friss tehetségeket, akik új perspektívákat hozhatnak.

2. lépés: Innovatív megoldások kidolgozása és tesztelése

Össze kell gyűjtenie az innovatív ötleteket, és ki kell dolgoznia a legjobb megoldást (megoldásokat). Ez a lépés általában három fázisban történik:

Ötletek generálása : Felfedezhet külső és belső ötleteket egyaránt. Felfedezhet külső és belső ötleteket egyaránt. Szűrés: Rangsorolja a zseniális ötletek megvalósíthatóságát olyan tényezők alapján, mint a piaci relevancia és a költségek. Tesztelés: Fejlessze ötleteit koncepciók és prototípusok segítségével, hogy értékelje azok gyakorlati alkalmazhatóságát.

Mivel ez a lépés az ötletek kezeléséről szól, mindent gondosan dokumentálnia kell, hogy a folyamat átlátható és adatokkal alátámasztott legyen. Használhatja a ClickUp tesztkezelési sablont a testreszabott sikertelenségi/sikertelenségi kritériumok teszteseteinek vizualizálásához, vagy a ClickUp tesztjelentés sablont az eredmények hatékony kommunikálásához az érdekelt felekkel.

3. lépés: Indítsa el a kezdeményezést és alakítsa ki a felelősségi rendszert

Miután véglegesítette az innovációs tevékenységeket, készítsen konkrét végrehajtási tervet, hogy a koncepciót a valóságba ültesse át. Figyeljen a következőkre:

Tanulási és fejlesztési célok kitűzése

A csapat szerepeinek és felelősségeinek meghatározása

A folyamat dokumentálása az újszerű megoldás (termék vagy szolgáltatás) létrehozása érdekében

Hatósági pozíciók létrehozása a konfliktusok kezelésére és a csapatok visszásságok áthidalására

A legtöbb innovációs erőfeszítés iteratív – szinte lehetetlen olyan lineáris tervet készíteni, amelyben minden pontosan a terv szerint alakul. Szüksége van szoftverekre, kommunikációs hálózatokra és hierarchikus struktúrákra, hogy reagálni tudjon az innovációs folyamat során bekövetkező változásokra.

A vállalat méretétől és a költségvetési korlátoktól függően választhat projektkommunikációs eszközöket, startupok számára készült AI-eszközöket vagy ötletkezelő szoftvereket, amelyek segítségével zökkenőmentesen alkalmazkodhat az innovációs folyamatokhoz.

Például fontolóra veheted a ClickUp — egy ingyenes, egy helyen elérhető megoldás projektek, innovációs kezdeményezések és minden más kezelésére. A következőket kínálja:

5. lépés: Értékelje a kockázatokat, kövesse nyomon az előrehaladást és finomítsa a megoldásokat

Az utolsó lépés az innovációs program teljesítményének figyelemmel kísérése a előre meghatározott mutatók alapján. A legtöbb esetben nincsenek iparági referenciaértékek a siker meghatározásához. A belső jövedelmezőség vagy a piaci penetrációs célokhoz hasonló tényezők alapján kell kiemelni a haladás mutatóit.

Készüljön fel a következőkre:

Finomítsd innovációs megközelítésedet az új kihívások alapján!

Különböző szakaszokban végzett alapos kockázatértékelés után növelje vagy csökkentse erőfeszítéseit.

Az innovációkezelés gyakori kihívásai [megoldásokkal]

Az innovációra törekvő csapatok gyakori kihívásokkal szembesülhetnek, például a folyamatok hatékonyságának csökkenésével vagy félreértésekkel, amelyek akadályozhatják a kezdeményezést. Elemezzük a négy leggyakoribb kihívást, amelyekre figyelni kell, és tanuljuk meg, hogyan lehet azokat proaktívan kezelni egy AI-alapú termékmenedzsment eszközzel, mint például a ClickUp. 🌞

1. Káoszszerű vízió és szétszórt folyamatok

A tervezési fázis döntő jelentőségű lehet az innovációs program sikere szempontjából. A gyenge innovációs terv nem ad kontextust a csapatnak a közös célok és a sikeres eredmények tekintetében. Ez a kezdeményezés szakadozott végrehajtásához vezet, ami folyamatbeli szűk keresztmetszeteket és a végrehajtás kudarcát eredményezi.

A ClickUp Mind Maps segítségével könnyedén vizualizálhatja céljait és az átmeneti lépéseket. Ez lehetővé teszi, hogy innovációs programját a következőkre bontsa:

Feladat alapú gondolattérképek: A vállalat egészére kiterjedő munkafolyamatok feltérképezéséhez

Csomópont alapú gondolattérképek: A tervek és ötletek lebontásához és a jövőbeli feladatokhoz való kapcsolásához

Bontsa fel az ötleteket feladatokra, és ossza ki azokat a csapat tagjai között a ClickUp Mind Maps segítségével.

A ClickUp drag-and-drop funkcióval ellátott gondolattérképei lehetővé teszik, hogy blokkokkal és összekötőkkel játszva vizualizálja az egyes részlegek szerepét az innovációs folyamatban. Mivel a vászon valós idejű együttműködést támogat, a program elindítása előtt összehívhatja tervezőcsapatát, hogy megvitassák a javasolt folyamatokat, erőforrásigényeket és infrastrukturális szükségleteket.

Miután véglegesítette terveit, használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy egy helyen dokumentálja az összes, csapatát támogató forrást, beleértve az ötleteket, terveket és folyamatok kézikönyveit. Ez a szolgáltatás a következőket tartalmazza:

Beépített AI-asszisztens az ötletek generálásának és az írási folyamatok felgyorsításához

Beágyazott mappák és címkék a dokumentumok rendszerezéséhez

Univerzális keresés , amely segít a csapattagoknak gyorsan megtalálni a szükséges erőforrásokat

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

2. Gyenge hierarchikus struktúrák és osztályok közötti együttműködés

Ahhoz, hogy bármilyen innovációs program működőképes legyen, rendnek kell lennie a szervezet rangsorában és csapataiban, de nem szabad túl szigorúnak lenni. A túlzottan hierarchikus csapatstruktúrák (pusztán felülről lefelé irányuló menedzsmenttel) gátolják az innovációt. A megoldás itt a középutat megtalálni.

Használhat olyan technikákat, mint a RACI-diagram , hogy meghatározza a döntéshozatali struktúrákat az innovációs fázisok során. Célszerű továbbá, hogy a speciális ismeretekkel rendelkező osztályvezetőknek szabadságot adjon új folyamatok kipróbálására.

Ha úgy érzi, hogy a megvalósítási terve túl bonyolult és sok mozgó alkatrészből áll, akkor érdemes a ClickUp Deployment Plan Template sablont használni, hogy összehangolja csapatát az átfogó innovációs célokkal. Fedezze fel a ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template sablont is, hogy optimalizálja az információ megosztását nagy csapatokban. 💗

3. Az innovációt támogató kultúra hiánya a csapatokon belül

Az innovációs kultúrája gyenge vállalatok gátolhatják a kreatív gondolkodást, és elvárhatják az alkalmazottaktól, hogy ragaszkodjanak az elavult szabályokhoz és eljárásokhoz. Szigorú büntetéseket szabhatnak ki a kudarcokért, vagy támogathatnak egy túlzottan versenyképes, kegyetlen kultúrát, amelyben az alkalmazottak könnyen aláássák egymást – ez nem olyan környezet, ahol az új ötletek virágozhatnak.

Ahhoz, hogy szervezetében innovációbarát kultúrát teremtsen, kezdje el gyűjteni a csapat visszajelzéseit. Például a ClickUp Forms segítségével ösztönözheti az alkalmazottakat, hogy ötletekkel járuljanak hozzá az innovációhoz vagy a munkakultúra fejlesztéséhez.

4. Reális elvárások

Az innovációs programok gyakran nagy ellenállásba ütköznek a csapat irreális elvárásai miatt. A megoldás az, hogy tájékoztassa az érintetteket az innovatív ötlet mögött álló érvelésről, és segítse őket abban, hogy a folyamat során támogatást érezzenek.

A vezetőknek pontosan kell kommunikálniuk az innovációs terveket és a végrehajtási módszereket. Hasonlóképpen, a sikermutatók sem lehetnek homályosak – a megvalósítható célok és a kis sikerek ösztönzik a munkatársakat, hogy hosszú távon is kitartanak a program mellett.

A ClickUp Goals segítségével innovatív ötleteit reális és mérhető KPI-k és célok segítségével valósíthatja meg, amelyekkel mérheti az előrehaladást és a teljesítményt.

Meghatározhat feladat alapú, numerikus, Igen-Nem és termelékenység alapú célokat, valamint mérföldköveket állíthat be a főbb innovációs célok eléréséhez. A projekt előrehaladtával nyomon követheti a teljesítményt az előre meghatározott mutatókhoz viszonyítva, olyan vizualizációk segítségével, mint a burnup és burndown diagramok, vonaldiagramok és időkártyák, amelyek mind elérhetők a ClickUp Dashboards-on.

Bontsa le a célokat, feladatokat, agilis pontokat és projektállapotokat a rendkívül testreszabható ClickUp 3. 0 Dashboard segítségével.

Az innováció mérése: a legfontosabb teljesítménymutatók a középpontban

Amit nem mérünk, azt nem tudjuk kezelni, de hogyan mérjük meg egy olyan önkényes dolgot, mint az innováció? Az innovációkezelési folyamat során meg kell határoznia a KPI-ket és a mérőszámokat. Ezek a KPI-k általában két kategóriába sorolhatók: input és output KPI-k.

Bemeneti KPI-k

A bemeneti KPI-k célja a folyamatokba és termékekbe bevitt bemenetek mérése és nyomon követése. Ilyen mutatók például:

K+F költségvetése

A nyersanyagok, a munkaerő és a szállítás költségei

A belső innovációs brainstormingra fordított idő

Ezek a mutatók csak a vállalat innovációs tevékenységbe történő befektetéseit követik nyomon. Megtévesztőek lehetnek, mert nem minden befektetés eredményez értelmes kimenetet.

Kimeneti KPI-k

A kimeneti KPI-k mérik a bemenetek által generált kimenetet, vagyis a befektetés megtérülését. A legfontosabb kimeneti KPI-k közé tartoznak:

Gyártási teljesítmény

Bevezetett piaci innovációk száma

Az újonnan bevezetett termékek aránya a teljes bevételben

Csapat termelékenységi és teljesítményjelentések

Ezek a mutatók teljesebb képet adnak a csapat erőfeszítéseiről, mivel lehetővé teszik, hogy lássa, hogyan hatnak az innovációs kezdeményezései a teljesítményére és a jövedelmezőségére.

Mely KPI-kra érdemes összpontosítania?

Az innovációs programok KPI-jainak kiválasztásakor:

Mindig tartson fenn egy keveréket a bemeneti és kimeneti KPI-kből – a cél az, hogy összehasonlíthassa az eredményeket a befektetett erőfeszítésekkel és erőforrásokkal.

Ne terhelje túl magát több tucat KPI nyomon követésével – kezdjen 3–5 egyedi mutatóval!

Ne feledd, hogy a KPI-k később megváltoztathatók, attól függően, hogy az innovációs kezdeményezés hogyan alakul. Tehát ne stresszelj azon, hogy elsőre a megfelelőket válaszd ki. 😏

A legjobb gyakorlatok az innovációkezelés terén elért sikerhez

Az innovációs programok menedzselése nem csupán a kiegyensúlyozott KPI-k meghatározásáról és az előrehaladás nyomon követéséről szól. Vannak bizonyos bevált gyakorlatok, amelyek követésével növelhető a siker esélye. Íme a kedvenceink:

Fókuszáljon a folyamatos fejlesztésre: Legyen nyitott az olyan ötletek feltárására és megvalósítására, amelyek egész évben fokozatos innovációhoz vezetnek. A legfontosabb, hogy kihasználja a megfelelő lehetőségeket. Helyezze előtérbe az értékteremtést: Ne innováljon csak úgy, hirtelen ötletből. Gondoskodjon arról, hogy elképzelése értéket teremtsen az ügyfelek számára. Támaszkodjon piackutatásokra és esettanulmányokra, hogy megértse, mi működhet. Az innováció ütemének kalibrálása: A menedzsment folyamatok rugalmasságának és hatékonyságának megőrzése a kulcs a változó piaci feltételekhez való gyors alkalmazkodáshoz. A menedzsment folyamatok rugalmasságának és hatékonyságának megőrzése a kulcs a változó piaci feltételekhez való gyors alkalmazkodáshoz. Használja ki az alkalmazottak intellektuális képességeit: Határozza meg csapata erősségeit és gyengeségeit, és képezze ki a kulcsfontosságú tagokat, hogy problémamegoldókká és változás előmozdítókká váljanak. Így önálló és rugalmas munkaerőt hozhat létre. Éves nyereség felosztása: Ami ma innovatív, az jövőre már nem feltétlenül az. A tartós sikert elérő vállalatok éves nyereségük jelentős részét kutatási és fejlesztési tevékenységekre fordítják.

Az innovációkezelés sikere a ClickUp segítségével

Egy innovatív ötlet megvalósítása meglehetősen kihívást jelenthet, ezért sok szervezet elkerüli az ilyen kezdeményezéseket. A minőségi innovációkezelési erőfeszítések azonban segíthetnek abban, hogy a vállalkozása számára sikeres növekedési pályát vázoljon fel, amely túllép a látszólagos korlátokon.

Szerencsére a ClickUp minden sablont és funkciót biztosít, amire szükséged van az innováció kezeléséhez és ösztönzéséhez a szervezeteden belül. Regisztrálj még ma, és kezdj el ötletelni a következő forradalmi innovációdról – talán egy enyhébbről. 🥳