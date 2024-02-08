A „The One Minute Manager” összefoglaló: aranyat érő tanulságok a könyvből

Mi különbözteti meg a kiváló menedzsert a többiektől? Ezt próbálja kideríteni a The One Minute Manager főszereplője.

Miután megismerkedik a címadó egyperces menedzserrel, rájön, hogy lehetséges mindennel rendelkezni: kiemelkedő eredményekkel, produktív és elégedett alkalmazottakkal, valamint a munka és a magánélet egyensúlyával. A menedzser tudását felhasználva megtanulja, hogyan érheti el ezt a menedzseri kiválóság szentháromságát, és ez képezi a könyv gerincét. ⏱️

Ken Blanchard és Spencer Johnson által 1982-ben írt rövid fikciós történet bemutatja a kivételes vezetők bevált technikáit, hangsúlyozva, hogyan lehet a legjobban kihasználni a csapatot minimális utasításokkal.

Ha kevés az ideje, olvassa el a The One Minute Manager összefoglalónkat, és fedezze fel a legfontosabb tanulságokat. Maradjon velünk a végéig, és megvizsgáljuk, hogyan alkalmazhatja ezeket az elveket a ClickUp-ban, egy ingyenes projektmenedzsment megoldásban, amely segít Önnek a könyv filozófiájának megvalósításában.

A „The One Minute Manager” könyv összefoglalása egy pillanat alatt

Kezdjük az elején: A The One Minute Manager története egy fiatalemberről szól, aki hatékony menedzsereket keres és tőlük tanul. A legtöbb menedzser, akit ismert, vagy szigorúan eredményorientált volt, vagy csak irányította az embereket. Célja az volt, hogy olyan személyt találjon, aki mindkét szempontot egyensúlyban tartja, és ami még fontosabb, hajlandó megosztani tudását.

Miután rátalált egy menedzserre, aki illik erre a leírásra, meglátogatja őt. Eleinte a fiatalembert megdöbbentette a menedzser szembetűnően furcsa viselkedése és módszerei. Például a menedzser komolynak tűnt, és ritkán beszélt az alkalmazottaival. Ennek ellenére képes volt őket elégedetté tenni, és folyamatosan pozitív eredményeket elérni. 🤔

A fiatalembernek ez természetellenes vezetési stílusnak tűnt. Csak később, miután beszélt a menedzser három alkalmazottjával, értette meg, miért hívják őt „Egyperces menedzsernek” – és mi motiválja őt.

Minden alkalmazott megosztotta a One Minute Manager egyik fontos titkát, amelyek a könyv lényegét képezik. Az alábbiakban bemutatjuk a három titkot, amelyek a hatékony vezetés három technikájának számítanak:

1. Egyperces célok

Az első alkalmazott, akivel a fiatalember beszélt, Mr. Trenell volt. Elárulta, hogy a menedzser mindig gondoskodik arról, hogy mindenki ugyanazt gondolja a felelősségi körökről. 📖

Miután a menedzser és az alkalmazott megegyeztek a teendőkben, az alkalmazott feladata leírni a célokat. Minden cél összesen egy oldalt foglal el, legfeljebb 250 szóból áll, és olvasása csak egy percet vesz igénybe.

Az egyperces célkitűzés prioritásainak meghatározásához az alkalmazottak és a menedzser a 80–20-as szabályt vagy Pareto-elvet alkalmazzák, amely szerint az eredmények 80%-a a csapat munkájának 20%-ából származik. A cél az, hogy a 20%-ra összpontosítsanak, ami általában kevesebb, de magasabb értékű célt eredményez, mint egy rendezetlen feladatok sorozata.

Az egyperces célok azért működnek, mert a menedzser egyértelmű szabványokat is meghatároz a munkavállalók teljesítményének mérésére. Ez nem hagy teret a bizonytalanságnak, és lehetővé teszi minden munkatárs számára, hogy értékelje a nap folyamán elért eredményeit.

2. Egyperces dicséretek

Következő alkalmazottunk Mr. Levy. Elmondta, hogy a menedzser szorosan figyel minden új munkavállalót a cégnél. A cél nem az, hogy mikromanagementet alkalmazzon a munkatársakkal szemben, hanem hogy megfigyelje, amikor valamit jól csinálnak, és azonnal dicsérje őket.

Senki sem pazarolja az idejét beszélgetésre – az egyperces dicséret tömör és hatékony. A menedzser:

Néhány percet szán arra, hogy konkrét részleteket mondjon arról, miben jeleskedett az alkalmazott.

Pozitív visszajelzéseket oszt meg arról, hogy a cselekvés hogyan nyújt tartós előnyt a vállalatnak.

Kis szünetet tart, hogy a bók hatása érvényesüljön – így elkerüli, hogy robotikusnak vagy őszintétlennek tűnjön.

A dicséretet azzal fejezi be, hogy bátorítja az alkalmazottat, hogy folytassa a jó munkát.

A spektrum másik végén egy átlagos menedzser csak az éves teljesítményértékelésre várna, hogy pozitív visszajelzést adjon. Ez nem olyan hatékony, mert a munkavállaló elfelejtheti azokat a tevékenységeket, amelyeket meg kell erősíteni. 😅

3. Egyperces megrovások

Az utolsó személy, akivel a férfi beszélt, Ms. Brown volt, aki elmondta neki, mennyire fontos a megfelelő egyperces dorgálás. Az egyperces dicséretre vonatkozó tanácsok nagy része ebben az esetben is érvényes.

Például az alkalmazott tudja, hogy a menedzser nyomon követi az előrehaladását, és rendszeresen visszajelzést ad. A következmények előre meghatározása révén a menedzser azonnal megrovásba helyezi a negatív viselkedést, amint azt észleli. Konkrétan megfogalmazza, mi volt a probléma, és hogyan érzi magát emiatt, így az alkalmazott jól megérti a menedzser álláspontját.

Az egyperces figyelmeztetés második felében a menedzser gondoskodik arról, hogy a találkozó pozitív hangnemben záruljon. Tudatja az alkalmazottal, hogy értékeli a munkáját, még akkor is, ha nem mindig teljesít 100%-osan. Ideális esetben mindkét fél megérti a háttérben rejlő üzenetet, és a beszélgetés végére már nevetni tudnak rajta. 😄

Megjegyzés: A hangnem enyhítése érdekében a One Minute Reprimands (Egyperces megrovás) fogalmát a könyv későbbi kiadásaiban One Minute Redirect (Egyperces átirányítás) fogalomra cserélték, amelynek címe most The New One Minute Manager (Az új egyperces menedzser).

Főbb tanulságok: Ken Blanchard és Spencer Johnson: Az egyperces menedzser

A One Minute Manager című könyv allegóriák kreatív használatával és könnyen azonosulható, történetszerű elbeszélésmódjával számos vezetői bölcsességet kínál, amelyek mind tudományosan alátámasztottak és sokféle helyzetben alkalmazhatók. 🦉

Olvassuk el a könyvben szereplő legfontosabb tippeket:

1. Használjon világos nyelvet

A könyv gyakran használja a „kifejezetten” kifejezést, amikor leírja, hogyan kell a vezetőknek kommunikálniuk az alkalmazottakkal, akár utasításokat adnak, dicsérik vagy megrovják őket.

A könyv szerint a menedzsernek soha nem szabad feltételeznie, hogy a munkavállalók mit tudnak. Az információkat átlátható nyelven kell bemutatnia, hogy megkönnyítse a megértést. Így a munkavállalók egyértelmű célokat tudnak maguknak kitűzni, és nagyobb pontossággal és magabiztossággal tudnak dolgozni.

2. Gondoskodjon arról, hogy viselkedése összhangban legyen szavaival

Legtöbben találkoztunk már legalább egy olyan menedzserrel, aki kemény dió. Mindig rohanásban vannak, nincs idejük sebezhetőségre vagy érzelmekre, még akkor sem, ha a csapat nem éppen a legjobb lelkiállapotban van.

A The One Minute Manager című könyv éppen az ellenkezőjét javasolja: egy hatékony vezető őszinte az érzéseivel és szándékaival kapcsolatban. Ez az a vezető, aki bizalmat és biztonságot kelt az alkalmazottakban, ahelyett, hogy manipulálná őket vagy hazudna nekik, hogy elérje a célját.

A őszinte megközelítésnek köszönhetően a csapat tagjai sokkal motiváltabbak a célok elérésében. Ők is követik a példát, és igyekeznek őszinték lenni a kommunikációjukban.

3. Válassza szét a nemkívánatos viselkedést és a személyt

A könyvben szereplő menedzser többször is hangsúlyozza, hogy amikor negatív visszajelzést adunk az alkalmazottaknak, a hangsúlyt a konkrét viselkedésre kell helyezni, nem pedig az egyén értékére. A cél a nem produktív vagy negatív viselkedés kiküszöbölése, nem pedig az adott személy eltávolítása.

Ugyanezen okból kifolyólag az egyperces menedzser a munkavállaló megrovása után kedves szavakat is mond, hogy tudassa vele, hogy értékeli az erőfeszítéseit. Miután befejezte a munkavállaló teljesítményének értékelését, továbblép, bízva abban, hogy a munkavállaló képes felelősséget vállalni a kudarcért és kilábalni a helyzetből. 🏀

4. Ösztönözze a függetlenséget

A könyvben szereplő menedzser bírálja azokat a vezetőket, akik feltételezik, hogy az alkalmazottak tudják, mit kell tenniük, és magukra hagyják őket, csak hogy később, amikor valami baj történik, megdorgálják őket. A menedzsereknek ugyan nem kell mikromanagementet alkalmazniuk az alkalmazottakkal szemben, de képzésben kell részesíteniük őket, vagy utasításokat kell adniuk nekik, ha azt akarják, hogy önállóan is sikeresek legyenek.

Ennek bemutatásához az egyperces menedzser egy jól ismert pszichológiai fogalmat idéz fel: a formálást. Ahelyett, hogy elvárná az alkalmazottaktól, hogy egy feladatot azonnal tökéletesen végezzenek el, a menedzser arra kondicionálja őket, hogy felismerjék a kívánatos és nem kívánatos viselkedést.

Idővel az alkalmazott önállóan is elvégezheti és akár felülvizsgálhatja a feladatot, így csökken a túlzott vezetői felügyelet szükségessége.

5. Kezeljen mindenkit potenciális győztesként

A világ hajlamos az embereket győztesekre és vesztesekre osztani. Általában a vezetők csak „győzteseket” akarnak alkalmazni, mert úgy gondolják, hogy ezek az emberek nagyobb valószínűséggel járulnak hozzá pozitívan a vállalat céljainak eléréséhez. A One Minute Manager szerint ez egy korlátozó és értelmetlen megközelítés.

A The One Minute Manager szerint mindenki nyertes lehet, ha megkapja a lehetőséget. Bár a kategorizálás természetes, nem szabad hagyni, hogy ez a tendencia hatékonytalanná tegyen minket, különösen a toborzás során. Ahelyett, hogy időt pazarolnánk a tökéletes jelölt keresésére, a menedzsernek inkább a munkavállalók képzésébe kell befektetnie, és segítenie kell nekik, hogy mindannyian nyertes csapatjátékosokká váljanak. 🏆

6. Gondoskodjon arról, hogy az emberek jól érezzék magukat

Ha a munkakörnyezet ellenséges, és a vezető túl gyakran nem tiszteli az alkalmazottakat, azok szoronganak, nem érzik magukat értékeltnek, és a termelékenység az utolsó dolog, ami foglalkoztatja őket. Az egyperces vezető egyik kiemelkedő eredménye azonban, hogy alkalmazottai boldognak tűnnek a munkájukban.

Nos, egy jó vezető gondoskodik arról, hogy alkalmazottai jól érezzék magukat. Őszintén törődik velük, és kedvesen bánik velük. Ez a következőképpen nyilvánulhat meg:

Tiszteletben tartani munkastílusukat és határaikat

Figyeljen az aggodalmaikra

Kedves szavakkal bátorítson, függetlenül a teljesítménytől

Azok a vezetők, akik gondosan kezelik az embereket, képesek zökkenőmentes munkahelyi együttműködést elérni és kedvező eredményeket elérni. 💗

7. Ossza meg tudását

A könyvben a fiatalemberrel beszélgető három alkalmazott mindegyike azt mondta, hogy ők maguk is egyperces menedzserek lesznek. Spoiler figyelmeztetés: A végén a főszereplő is átveszi az egyperces menedzsment stílust, és könyvet ír, hogy továbbadja a bölcsességet a közösségnek.

A könyv ezen része megtanít minket arra, hogy mennyire fontos a tudás megosztása a közös célok elérése érdekében. Azzal, hogy segítette alkalmazottait a vezetési stílusának elsajátításában, a menedzser képes volt racionalizálni a működést, és ezzel sok időt és energiát megtakarítani csapatának.

Több idővel és energiával a rendelkezésükre, a munkavállalók fizikai és érzelmi stresszszintje csökkent, és biztonságosabbá váltak. Az olyan problémák, mint a hiányzások és a magas fluktuáció is jelentősen csökkentek.

A One Minute Manager: Népszerű idézetek

Íme három idézet a The One Minute Manager című könyvből, amelyeket különösen hatásosnak találtunk.

A visszajelzés a bajnokok reggelije.

A The One Minute Manager szerint a pozitív visszajelzés az emberek legfőbb motiváló tényezője. Ahogy a reggeli energiát ad a nap kezdetéhez, úgy a visszajelzés segít áttekinteni teljesítményünket, és ösztönöz minket a tanulásra, az alkalmazkodásra és arra, hogy jobbá váljunk abban, amit csinálunk. 🍳

Mi nem csak a viselkedésünk vagyunk, hanem azok is, akik a viselkedésünket irányítják.

A vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy viselkedésük összhangban legyen céljaikkal. Például, ha nem produktív alkalmazottakat kap el munka közben, reakciója nem a haragból fakadjon, hanem abból a tényből, hogy harmonikus és növekedésorientált munkahelyet szeretne kialakítani. 🌱

A célok elindítják a viselkedést, a következmények fenntartják azt.

Ez az idézet, amelyet a fiatalember a végén mondott, összefoglalja az Egyperces menedzser teljes filozófiáját. Amikor az alkalmazottak célokat tűznek ki maguk elé, egyben meg is határozzák a helyes irányt, amerre haladni akarnak. A megfelelő dicsérettel és feddéssel pedig a helyes úton maradhatnak, és megtanulhatják, hogyan érhetik el gyorsabban a végcélt. 🏎️

