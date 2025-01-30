A felhasználói viselkedés megfejtése: a 10 legjobb hőtérkép-szoftver, amely forradalmi betekintést nyújt

Az, hogy a felhasználók elhagyják a webhelyét, igazán lehangoló lehet. A gondosan megtervezett grafikák még mindig nem érik el a kívánt hatást, és annak ellenére, hogy nagy adatmennyiségeket elemez a betekintés érdekében, továbbra is azon töpreng, miért nem teljesít jól a webhelye. ?

Lehet, hogy figyelmen kívül hagy néhány fontos részletet – például azt, hogy ügyfelei hol töltenek a legtöbb időt, mely helyekre kattintanak leggyakrabban, és mely webhelyrészeket kellene sürgősen átalakítani.

Ezért a hőtérképek a legjobb szövetségesei! Aranybányát jelentenek a webhely látogatóinak viselkedésével és preferenciáival kapcsolatos betekintés szempontjából. A webhelyén vagy alkalmazásában végzett felhasználói tevékenységek színkóddal ellátott vizuális lebontásával a hőtérkép-eszközök segítenek megalapozott, stratégiai döntéseket hozni.

Ebben a cikkben áttekintjük a 10 legjobb hőtérkép-szoftvert, amelyek segítenek webhelyének optimalizálásában. Csatlakozzon hozzánk, és ismerje meg ezek előnyeit, hátrányait és árait!

Mit kell keresnie a hőtérkép-szoftverben?

Az ideális hőtérkép-szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket, hogy biztosan megfeleljen az Ön igényeinek:

Hő térképek típusai: A különböző szoftverek különböző hő térkép típusokra specializálódhatnak, például kattintási hő térképek, görgetési hő térképek, egérmozgás hő térképek stb.

Adatok vizualizálása: Az adatok testreszabása és szűrése elengedhetetlen a jelentőségteljes betekintéshez.

Betöltési sebesség: Keressen olyan hőtérkép-szoftvert, amely nem rontja webhelye betöltési sebességét, mivel a lassan betöltődő webhelyek befolyásolhatják az adatgyűjtés pontosságát.

Elem szintű nyomon követés: Győződjön meg arról, hogy az eszköz a weboldal szintjén túlmutat, és elem szinten is rögzíti a felhasználók viselkedését, így pontosabb képet kaphat a felhasználói tevékenységekről és a különböző látogatói szegmensekről.

Szegmentálás: Egy jó hőtérkép-szoftvernek lehetővé kell tennie a látogatók célzását és szegmentálását a kampányok előtt és után. Ez segít összehasonlítani a különböző felhasználói csoportok viselkedését a Egy jó hőtérkép-szoftvernek lehetővé kell tennie a látogatók célzását és szegmentálását a kampányok előtt és után. Ez segít összehasonlítani a különböző felhasználói csoportok viselkedését a vásárlói út különböző pontjain.

A 10 legjobb hőtérkép-szoftver

Kíváncsi a webhelye legnépszerűbb pontjaira? Fedezze fel őket az általunk gondosan kiválasztott kiváló hőtérkép-szoftvermegoldásokkal !

Áttekintjük az erősségeiket, gyengeségeiket és áraikat, így könnyedén megtalálhatja az üzleti tevékenységéhez leginkább megfelelőt. Fedezzük fel együtt! ?

1. Mouseflow

A Mouseflow egy viselkedéselemző webes eszköz, amely a látogatók webhelyére való belépésének pillanatában kezdi el értékelni a látogatók útját. Meghatározza a legaktívabb felhasználók földrajzi elhelyezkedését, finomítja a tölcsér elemzését és pontosítja a PPC kampányokat. ?

A szoftver hőtérkép- és tölcsérelemző eszközei értékes információkat nyújtanak a felhasználói viselkedési mintákról, segítve a vállalkozásokat a fejlesztési területek felismerésében és webhelyük általános felhasználói élményének javításában.

A Mouseflow egyik legerősebb értékesítési érve az automatizált figyelemstatisztikai funkciója, amely többet nyújt, mint a hagyományos görgetési hőtérképek. Ezzel mélyreható értékelést kaphat a céloldalai meggyőző erejéről.

Ezen felül a Mouseflow méri és elemzi a dinamikus tartalmak, például a menük, csúszkák és űrlapok hatékonyságát, így mélyebb betekintést nyújt a webhelyén található kattintható elemekbe.

A Mouseflow legjobb funkciói

A felhasználói elkötelezettség értékelése

Kattintási térképek

Mozgás hőtérképek

Automatizált figyelemstatisztikák

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a HubSpot és az Adobe Analytics.

A Mouseflow korlátai

A mobil verzió gyakrabban frissülhetne.

A műszerfalon több testreszabható funkció is jól jönne.

Mouseflow árak

Ingyenes

Starter: 34 USD/hó

Növekedés: 121 USD/hó

Üzleti: 244 USD/hó

Pro: 444 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mouseflow értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

2. Hotjar

A Hotjar egy all-in-one platform, amely segít megérteni a közönségének a webhelyével vagy alkalmazásával való interakcióit. A szoftver lehetővé teszi, hogy egyszerre több oldalon is hőtérképeket állítson be , és panorámaképet nyújt az ügyfelei vásárlási útjáról, így hatékonyan optimalizálhatja a konverziós csatornákat.

A Hotjar nem csak a kattintásokat követi nyomon, hanem elemzi az egér mozgását is, feltárva, hogy a felhasználók hol foglalkoznak intenzívebben a tartalommal, hol állnak meg, hogy megtekintsék azt, vagy hol görgetnek tovább.

A hőtérképek mellett a szoftver tevékenységek rögzítésére is képes. Egyszerűsíti a felülvizsgálati folyamatot azáltal, hogy rögzíti azokat a pillanatokat, amikor a felhasználók kattintanak, frusztrációt fejeznek ki vagy kilépnek az oldalakról. ?

Ezenkívül a Hotjar felméréseket és visszajelzési kérdőíveket is kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak megérteni felhasználóik viselkedését és preferenciáit.

A Hotjar legjobb funkciói

Látogatói felvételek

Visszajelzésgyűjtő eszközök

Konverziós tölcsérek

Hő térképek és kattintási térképek

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Analytics és a WordPress.

A Hotjar korlátai

Az ingyenes csomag egyes felhasználók számára túl korlátozott lehet.

A felhasználói viselkedéselemző eszköz nem tartalmazza a prediktív elemzési funkciót.

Hotjar árak

Alapszintű: Ingyenes

Plusz: 32 USD/hó

Üzleti: 80 USD/hó

Ár: 171 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

3. FullStory

A FullStory egy digitális élményelemző szoftvermegoldás, amelynek célja a felhasználói élmény javítása a SaaS, az e-kereskedelem és a tartalmi webhelyeken. A hőtérképek és a munkamenet-lejátszás funkció segítségével többet tudhat meg arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a webhelyével, átgondolhatja a tervezési döntéseit és értékelheti az oldalak teljesítményét. ?

A szoftver fejlett keresési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy különböző kritériumok, például az oldal URL-je, a böngésző típusa és a felhasználói műveletek alapján gyorsan megtalálja a konkrét felhasználói munkameneteket. Elemzési és jelentéskészítő eszközei betekintést nyújtanak a felhasználói viselkedésbe, így adat alapú döntéseket hozhat, amelyekkel finomhangolhatja az általános felhasználói élményt.

A FullStory különlegessége a felhasználói interakciók aprólékos rögzítése, amely rögzíti a hibás kattintásokat, a sikertelen kattintásokat és a frusztráció pillanatait. A webhelye kialakításának felhasználókra gyakorolt hatására vonatkozó részletes jelentések segítségével gyorsan azonosíthatja és eltávolíthatja a problémás pontokat, optimalizálva a weboldalakat a zökkenőmentes felhasználói interakciók érdekében.

A FullStory legfontosabb funkciói

Session Replay eszköz

Felhasználói szegmensek

Görgessen és kattintson a térképeken

Elemzések és betekintés

Fejlett keresési funkciók

A FullStory korlátai

A szoftver felhasználói felülete javításra szorul.

A kezdeti beállítás kissé időigényes lehet.

FullStory árak

Vállalati: Kapcsolatfelvétel után elérhető

Haladó: Kapcsolatfelvétel után elérhető

Üzleti: Kapcsolatfelvétel után elérhető

FullStory értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

4. Glassbox

A Glassbox pontosan meghatározza a konverziós csatornák gyenge pontjait, és mesterséges intelligenciával támogatott ajánlásokat ad a fejlesztésekhez. ?

Az interakciós térképek számos mérőszámot kínálnak, amelyek segítségével vizualizálhatja a kattintási arányokat, a fókuszidőt, a hibákat, a nehézségeket és azok bevételre gyakorolt hatását. A Glassbox azt is nyomon követi, hogy a felhasználók általában mennyit görgetnek le egy oldalon, így biztosítva, hogy a tartalma feltűnjön. Ezenkívül megmutatja azoknak a felhasználóknak a százalékos arányát, akik egy elem megtekintése után rákattintottak, így megtudhatja, mi befolyásolja a közönség elkötelezettségét.

A Glassbox oldalon belüli elemzései világos képet adnak arról, hogy a felhasználók mely tartalmakkal foglalkoznak a leginkább, így megalapozott döntéseket hozhat a jövőbeli tartalomkészítésről és az erőforrások elosztásáról.

A Glassbox legfontosabb funkciói

Görgetési mélység hőtérképek

Interakciós térképek

A/B tesztelés elemzése

Mesterséges intelligencia által generált ajánlások

Közönségszegmentálás

A Glassbox korlátai

A csatorna létrehozásához szükséges nézetek és elemek jelentése jobban testreszabható lehetne.

A jelentések konfigurálása kissé időigényes lehet.

A Glassbox árai

Kérésre elérhető

Glassbox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

5. Lucky Orange

A Lucky Orange munkamenet-rögzítést, hőtérképeket és valós idejű betekintést kínál a webhely használatába, hogy segítsen a jobb döntéshozatalban.

A dinamikus hőtérképek valós idejű adatokat mutatnak a felhasználói interakciókról, míg a munkamenet-felvételek lehetővé teszik a tulajdonosok számára, hogy megfigyeljék a felhasználók navigációját. Ez lehetővé teszi a fejlesztésre szoruló területek pontos meghatározását, miközben biztosítja a felhasználók adatainak védelmét.

Szűrők segítségével könnyedén megtalálhatja az olyan konkrét cselekvésekhez kapcsolódó felvételeket, mint a dühös kattintások vagy a gyors görgetés, hogy jobban megérthesse a felhasználói viselkedést kiváltó tényezőket. ?️

A Lucky Orange minden felhasználói műveletet rögzít, még a dinamikus elemekkel, például felugró ablakokkal vagy menükkel való interakciókat is, így segítve a marketingtevékenységek hatékonyságának értékelését.

A Lucky Orange legfontosabb funkciói

Dinamikus hő térképek

Műszerfal-elemzések

Munkamenet-felvételek

Beépített szegmentálás

Felmérések és elemzések

A Lucky Orange korlátai

Egyes funkciók manuális konfigurációt igényelnek.

Az adatok néha nem teljesen pontosak lehetnek.

Lucky Orange árak

Ingyenes

Építés: 32 USD/hó

Növekedés: 64 USD/hó

Bővítés: 144 USD/hó

Ár: 600 USD/hó

Vállalati: Kapcsolatfelvétel után elérhető

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Lucky Orange értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

6. VWO Insights

A VWO Insights egy webes tesztelési és konverziós arány optimalizálási (CRO) platform, amely lehetővé teszi speciális nézetek létrehozását a felhasználói szegmensek számára, meghatározott kiváltó okok és kritériumok alapján. Emellett egy hatékony A/B tesztelési eszköz is, amely lehetővé teszi különböző céloldal-ötletek kipróbálását.

Az eszköz kiválóan alkalmas a látogatók cselekedeteinek rögzítésére és értelmezésére egy sor hőtérkép segítségével – az egérkövetéstől a kattintási térképekig és a görgetési mélység vizuális ábrázolásáig.

A szegmentációs funkciók segítségével betekintést nyerhet abba, hogy az ideális felhasználók hogyan fedezik fel termékét, azonosíthatja a problémákat és megértheti az elégedettségi szintjüket, így javíthat az élményükön.

A hab a tortán? Ha ezeket az eszközöket más VWO funkciókkal, például űrlapelemzéssel, felmérésekkel és mélyreható ügyfélelemzésekkel kombinálja, hatékony eszközkészletet kap a kísérletezéshez, ami végső soron növeli a konverziókat. ?

A VWO Insights legjobb funkciói

Munkamenet-felvételek

Munkamenet közbeni jegyzetek

Felmérések

Tölcsér elemzés

Mobil betekintés alkalmazás

A VWO Insights korlátai

A hőtérképek időnként késhetnek.

A szoftver navigációja javításra szorul.

VWO Insights – Webes árak

Növekedés: 171 USD/hó

Pro: 405 USD/hó

Vállalati: 956 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

VWO Insights – Webes értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 5/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

7. Inspectlet

Az Inspectlet ügyfélút-térképészeti eszközei úgy lettek kialakítva, hogy nyomon kövessék a látogatók egérmozgásait és görgetési viselkedését a webhelyén.

A szoftver számos funkciót kínál, a tölcsérelemzéstől és az A/B teszteléstől a visszajelzési felmérésekig és az űrlapelemzésig. Ez lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjtsön a webhelyére látogató felhasználók minden szegmenséről. ?

A munkamenet-rögzítési funkció segítségével visszajátszhatja az egyes felhasználók interakcióit a webhelyén. Ezenkívül a szűrési opciók segítségével pontosan meghatározhatja az egyes felhasználói szegmenseket.

Az Inspectlet aprólékosan nyomon követi, hogy a látogatók mennyi időt töltenek a különböző űrlapmezők kitöltésével. Ez a betekintés elengedhetetlen a fejlesztésre szoruló területek felismeréséhez, mivel lehetővé teszi az űrlapok optimalizálását és a felhasználói élmény javítását.

Az Inspectlet legjobb funkciói

Kattintási és görgetési hő térképek

A/B tesztelés

Tölcsér elemzés

Visszajelzés-felmérési eszközök

Munkamenet-felvételek

Az Inspectlet korlátai

A testreszabáshoz pontos konfigurációra van szükség a megfelelő eredmények elérése érdekében.

A keresési szűrő funkcióban található címkék nem mindig működnek megfelelően.

Inspectlet árak

Ingyenes

Micro: 33 USD/hó

Induló: 67 USD/hó

Növekedés: 127 USD/hó

Accelerate: 254 USD/hó

Vállalati: 424 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Inspectlet értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4/5 (30+ értékelés)

8. Smartlook

A Cisco Smartlook kattintási térképeket, görgetési térképeket és mozgási térképeket biztosít, amelyek pontosan megmutatják, melyik oldalelemek a legnépszerűbbek. ?

Mivel a Smartlook automatikusan gyűjti az összes felhasználói interakciót, az újonnan generált hőtérképek tele vannak történeti adatokkal, amelyek visszanyúlnak addig, ameddig az adatmegőrzési terv megengedi. Ezzel elkerülhető, hogy minden új hőtérkép létrehozásakor meg kelljen várni az új adatok gyűjtését.

Az eszköz munkamenet-visszajátszási funkcióval is rendelkezik, így azonosíthatja, hol találkoznak a látogatók akadályokkal, vagy hol botlanak bele a webhely teljesítményét befolyásoló hibákba.

Ezenkívül az eseményelemzés segítségével nyomon követheti a felhasználói tevékenységeket – URL-látogatásokat, gombkattintásokat és szövegbevitelt –, így átfogó képet kaphat az egyes felhasználók interakcióiról.

A Smartlook legjobb funkciói

Háromféle hőtérkép

Munkamenet-visszajátszások

Tölcsér elemzés

Események az összes felhasználói tevékenység ellenőrzéséhez

Mobilalkalmazás-elemzés

A Smartlook korlátai

A munkamenet-felvételek néha nem megbízhatóak.

További adatvédelmi és biztonsági intézkedések bevezetése előnyös lehet.

A Smartlook árai

Ingyenes

Pro csomag: 61 USD/hó

Vállalati csomag: Kapcsolatfelvétel után elérhető

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Smartlook értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. Crazy Egg

A Crazy Egg olyan eszközöket kínál, mint hőtérképek, munkamenet-felvételek, A/B tesztelés, forgalomelemzés és felmérések, amelyek segítenek termékének finomhangolásában és konverziós arányának növelésében.

A Crazy Egg Snapshots hőtérkép funkciója számos jelentést kínál, például görgetési térképet, konfetti jelentést és átfedési jelentést. Ezek segítenek abban, hogy adat alapú döntéseket hozzon arról, hová helyezze el a webhely fontos elemeit, például a CTA-kat.

A Recordings segítségével egyszerűbb feltérképezni az ügyfelek útját, mivel valós idejű betekintést nyújt a látogatók interakcióiba. Megmutatja, mely területeket kerülik a látogatók, és mennyi időt töltenek a webhelyén. ⏳

Ezenkívül a Crazy Egg segít a különböző forrásokból származó webes forgalom elemzésében, így összehasonlíthatja az adatokat és ennek megfelelően optimalizálhatja webhelyét. Célzott felmérései értékes felhasználói visszajelzéseket gyűjtenek, elősegítve a magasabb elkötelezettségi arányokat.

A Crazy Egg legjobb funkciói

Különböző hő térkép jelentések

A/B tesztelés

Forgalomelemzés

Felhasználói viselkedés rögzítése

Felmérések

A Crazy Egg korlátai

A szoftver időnként lassulhat.

Az ügyfélszolgálat késleltetett válaszokat adhat.

Crazy Egg árak

Standard: 49 USD/hó

Plusz: 99 USD/hó

Vállalati: 249 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Crazy Egg értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

10. Microsoft Clarity

A Clarity egy ingyenes viselkedéselemző eszköz a Microsofttól, amely a munkamenet-felvételektől és hőtérképektől az automatizált betekintésig mindent lefed, és integrálható a Google Analytics-szel.

A gyors kattintás-, görgetés- és területi hőtérképek azonnal megmutatják az oldal legvonzóbb területeit és feltárják a látogatók görgetési mélységét.

A Clarity munkamenet-rögzítő eszközével visszakövetheti a látogatók lépéseit a webhelyén, felfedve a potenciális frusztrációkat vagy kilépési pontokat. Minden felvétel részletes felhasználói idővonalat jelenít meg, amely segít nyomon követni a webhelyre való belépés pontját és a navigációs utat. Ezenkívül hozzáférhet olyan értékes adatokhoz, mint a felhasználó helye, eszköze, operációs rendszere és a webhelyen töltött idő. ?

A szoftver a rögzített adatokat átviszi a jelentési irányítópultra, és jelzi a kritikus problémákat. A JavaScript-hibáktól a sikertelen kattintásokig és a dühös kattintásokig, ezek a kiemelt rekordok áttekintést nyújtanak a potenciális felhasználói frusztrációkról, így gyorsan megtalálhatja és megoldhatja a problémákat.

A Microsoft Clarity legjobb funkciói

Különböző hő térképek

Jelentéskészítő műszerfalak

Hibajelzés

Munkamenet rögzítése

Integrálható a Google Analytics szolgáltatással.

A Microsoft Clarity korlátai

A munkamenet-felvételekben esetenként hibák fordulhatnak elő.

Előnyös lehet a fejlettebb elemzési funkciók hozzáadása.

A Microsoft Clarity árai

Ingyenes

Microsoft Clarity értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

A hőtérkép-szoftverek kiválóan alkalmasak a kattintások nyomon követésére, a kilépési pontok azonosítására és a vásárlói viselkedéssel kapcsolatos fontos adatok gyűjtésére. Ezen adatok elemzése jelentősen javíthatja üzleti teljesítményét és a vásárlói elégedettséget.

Miután kiválasztotta a kívánt hőtérkép-eszközt, forduljon a ClickUp-hoz további segítségért! Tárolja adatait szerkeszthető dokumentumokban, rendszerezze azokat különböző feladatnézetekben, ismerje meg jobban ügyfeleit kérdőív-sablonok és visszajelzési eszközök segítségével, és kövesse nyomon a teljesítményt kényelmes irányítópultok segítségével.

De a ClickUp képességeinek csak a felszínes ismerete nem elég. Nézzük át részletesen a funkcióit, hogy felfedezzük a sokféle lehetőségét! ?

Használja a hatékony Dashboardokat a teljesítmény nyomon követéséhez a ClickUp diagramjaival és grafikonjaival.

A ClickUp nem egy tipikus projektmenedzsment eszköz – hanem egy jelentéskészítés, adatvizualizáció és információszervezés terén rendkívül hatékony eszköz, amely kiválóan alkalmas az ügyfél-elégedettséget és az üzleti növekedést elősegítő intelligens döntéshozatalhoz. ?

A ClickUp Goals egyértelmű célok

A kampány céljainak meghatározása

Idővonalak beállítása

Célok pontos meghatározása

Kövesse nyomon és ábrázolja az előrehaladást intuitív táblázatok és grafikonok segítségével.

A több mint 15 projektnézet elérhető, így marketingcsatornájának, csapata ütemtervének és munkaterhelésének kezelése könnyedén megy, és a naptárkezelés is gyerekjáték lesz.

Ahhoz, hogy jobban megértsd ügyfeleidet, használd a ClickUp visszajelzési űrlapjait és felméréseit. Használd a ClickUp Forms-ot konkrét termékekkel kapcsolatos információk gyűjtésére, a ClickUp Docs-ot pedig együttműködési felületként visszajelzési dokumentumok létrehozására és szerkesztésére, így könnyedén összehangolhatod csapatod munkáját. ✌

Győződjön meg arról, hogy vállalatának szolgáltatásai megfelelnek az ügyfelek elvárásainak, és fedezze fel valódi érzéseiket a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével.

A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével értékes betekintést nyerhet az ügyfelek véleményébe. Ez az eszköz betekintést nyújt abba, hogy az ügyfelek hogyan értékelik termékeit, szolgáltatásait és ügyfélszolgálatát, segítve ezzel a fejlesztési területek azonosítását az ügyfélmegtartás javítása érdekében.

Ha úgy dönt, hogy csapatával új optimalizálási stratégiákat dolgoz ki, használja a ClickUp brainstorming munkamenetekhez kínált funkcióit:

Elemezze a tesztváltozatokat azáltal, hogy rögzíti a felhasználói viselkedés előtti és utáni adatait, majd azokat listában vagy táblázatban rendezi el, hogy könnyen összehasonlíthassa őket.

Optimalizálja webhelyét mesterséges intelligencia segítségével a ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization Template (ClickUp ChatGPT promptok a konverziós arány optimal izálásához) sablon segítségével. Ez az eszköz mesterséges intelligenciával generált betekintéssel ötleteket ad a felhasználói élmény javításához és a kattintási arány növeléséhez. ?

Használja a ClickUp ChatGPT Prompts For Lead Generation funkcióját, hogy személyre szabott ötleteket kapjon a célközönség számára.

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 alkalmazással , hogy üzleti menedzsmentje központosított maradjon, és ne kelljen több eszköz között váltogatnia!

Növelje webhelye teljesítményét a legjobb hőtérkép-szoftverrel + ClickUp

Bármelyik 10 hőtérkép-szoftvermegoldás bevezetése jelentősen megváltoztathatja webhelyét. Készüljön fel arra, hogy webhelye teljesítménye ugrásszerűen javuljon, az ügyfelek elégedettsége növekedjen, több ügyfelet megtartson, és bevételei új magasságokba szökjenek!

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot , hogy fenntartsa a lendületet! Több mint 1000 sablon, részletes jelentésekhez szükséges hatékony irányítópultok és számos CRO eszköz segítségével a ClickUp felvértezi Önt, hogy minden üzleti vállalkozásában megállíthatatlan legyen! ?