A 10 legjobb Microsoft Loop alternatíva, amelyekkel az együttműködés gyerekjáték lesz

A Microsoft Loop olyan, mint a közeli kávézó. ☕

Egyszerűen csak gyűjtsd össze a barátaidat, és együtt dolgozhattok, miközben egy kis koffeintartalmú italt kortyolgattok. A Microsoft Loop ugyan nem tud italokat és ételeket biztosítani, de segít a virtuális együttműködésben a kollégákkal!

Egyszerű felhasználói felületével a platform segít a diákoknak és a vállalkozásoknak egyaránt, hogy egyszerre dolgozzanak ugyanazon a projekten. De ez nem az egyetlen megoldás! Fontos, hogy kritikus szemmel nézzük a dolgokat, és kipróbáljuk más eszközöket is – ahogyan több kávézót is kipróbálunk, mielőtt megtaláljuk a nekünk leginkább megfelelőt!

Hogy megkönnyítsük a döntéshozatalt, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb Microsoft Loop alternatíváról, amelyek újragondolták a csapatmunka logisztikáját!

Mi az a Microsoft Loop?

A Microsoft Loop egy olyan platform, amely valós idejű együttműködést és információcserét tesz lehetővé több ember számára egy helyen.

Ez az eszköz, amelyet azért hoztak létre, hogy elkerülhető legyen a Word, Excel és PowerPoint Presentation más Microsoft-alkalmazások közötti váltogatás, segít munkaterületeket létrehozni, ahol együtt lehet ötletelni, megjegyzéseket fűzni és ugyanazon a projekten dolgozni.

Valójában az AI Copilot segítségével az ötletelés is egyszerűbbé válik. Csak írja be a kérdést, és az AI asszisztens olyan válaszokkal segít, amelyek egy kicsit felpezsdítik a munkanapját.

Ráadásul a platform keresősávjával konkrét kulcsszavak, például marketingkampány vázlat alapján találhat sablonokat . Emellett a projektmenedzsment és termelékenységi eszközökkel könnyedén több projekten is dolgozhat egyszerre.

Összességében a Microsoft Loop egy együttműködési munkaterületként szolgál (hasonlóan a Notionhoz), de funkciói nem mindenki számára megfelelőek. Egyes felhasználók úgy találják, hogy funkciói hasonlóak a meglévő versenytársakéhoz, és úgy vélik, hogy nem kínál semmi olyan egyedülálló funkciót, ami miatt érdemes lenne áttérni rá.

Mit kell keresnie egy Microsoft Loop alternatívában?

A Microsoft Loop alternatívájának kiválasztásakor vegye figyelembe ezeket a funkciókat:

Projekt sablonok: Keressen olyan Microsoft Loop alternatívát, amely kiváló minőségű sablonokkal könnyű projektkezelést biztosít különböző felhasználási esetekhez. Online együttműködés: A Microsoft Loop egyik legnagyobb funkciója, hogy a felhasználók számára egy valós idejű, egyszerűsített kommunikációt lehetővé tevő együttműködési platformot biztosít. Természetes, hogy az alternatíváktól is elvárjuk, hogy olyan közös alkotásra alkalmas funkciókat kínáljanak, mint a kommentek, A Microsoft Loop egyik legnagyobb funkciója, hogy a felhasználók számára egy valós idejű, egyszerűsített kommunikációt lehetővé tevő együttműködési platformot biztosít. Természetes, hogy az alternatíváktól is elvárjuk, hogy olyan közös alkotásra alkalmas funkciókat kínáljanak, mint a kommentek, a digitális táblák és a felhasználók címkézése. AI támogatás : Manapság nem létezhet együttműködési eszköz AI nélkül! Keressen olyan alternatívát, amely AI támogatást nyújt olyan feladatokhoz, mint az írás és az ötletek kidolgozása. Manapság nem létezhet együttműködési eszköz AI nélkül! Keressen olyan alternatívát, amely AI támogatást nyújt olyan feladatokhoz, mint az írás és az ötletek kidolgozása. Kompatibilitás: Jó, ha van egy eszköz, amely minden eszközön működik, és nem csak Windowsra vagy MacOS-ra korlátozódik (pl. Microsoft Teams vagy Google Docs). Integrációk: Soha nem rossz ötlet olyan eszközt választani, amely integrálható más alkalmazásokkal, és minimalizálja a projektek kezeléséhez szükséges zavaró oda-vissza kommunikációt. Dokumentumkezelés: Keressen olyan megoldást, amely segít egy helyen szerkeszteni és kezelni a projektekhez tartozó összes dokumentumot, így könnyebben lépést tarthat a munkával!

A 10 legjobb Microsoft Loop alternatíva a csapatmunka hatékonyságának növeléséhez

A fent említett funkciók alapján összeállítottunk egy listát 10 Microsoft Loop alternatíváról, amelyekhez azonnal hozzájuthat. Tekintse át az egyes opciók funkcióit, előnyeit és hátrányait, hogy a legjobb választást hozza meg! ❤️

Vizuálisan együttműködhet a csapat tagjaival a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, hogy ötleteket gyűjtsön és azokat megvalósítható feladatokká alakítsa.

A ClickUp nélkül nem lehet a modern együttműködésről beszélni! A ClickUp a gyors tempójú, valós idejű csapatmunkára támaszkodó csapatok számára készült, és minden projektmenedzsment együttműködési eszközt egy helyen biztosít! ⭐

A kezdés olyan egyszerű, mint az internet böngészése! Csak kattintson a munkaterület avatárjára, és válassza a + Új munkaterület lehetőséget. A munkaterületek a ClickUp projekt hierarchiájának tetején találhatók, és innen tovább bonthatók terekre, mappákra, listákra és egyebekre.

Egyszerűsített megoldásra van szüksége a dokumentumok szerkesztéséhez, tárolásához és kezeléséhez? Ha igen, akkor a ClickUp Docs a legjobb barátja! Hozhat létre dokumentumokat beágyazott oldalakkal és nyomon követhető címkékkel, és azokat egyidejűleg szerkesztheti a kollaboránsaival.

A ClickUp Live Collaboration Detection segítségével a felhasználók láthatják, amikor más tagok együtt írnak és szerkesztik a szöveget, így nem kell kétszer elvégezni ugyanazt a munkát!

A ClickUp AI használata blogbejegyzés létrehozásához a ClickUp Docs-ban egy egyszerű utasítás alapján, részletek és egyéb fontos szempontok hozzáadásával

Említettük már a ClickUp AI használatának lehetőségét az egyszerű szövegíráshoz és szerkesztéshez? A platform natív AI asszisztense több mint 100 szerepkörspecifikus utasítással rendelkezik olyan feladatok elvégzéséhez, mint:

Dokumentum írása – például projekt ütemterv vagy tartalmi összefoglaló – a semmiből

A meglévő dokumentumok nyelvtani és stilisztikai optimalizálása

Hosszú tartalmak összefoglalása

Dokumentumok fordítása (10+ nyelv támogatott)

A távoli és elosztott csapatokkal való együttműködés gyerekjáték a ClickUp Chat nézet segítségével, amely lehetővé teszi a legfrissebb frissítések, kérések, linkek és visszajelzések belső megosztását.

A több részlegből álló csapatok imádni fogják a ClickUp Cross-Functional Project Template-et, amellyel zökkenőmentesen kezelhetik a feladatok függőségét, az előrehaladást és a kommunikációt!

Tegyük fel, hogy brainstormingot szeretne tartani a csapatával. Csak indítsa el a ClickUp Whiteboards alkalmazást a munkaterületén, hívja meg a résztvevőket, és használja ki a kollektív intelligenciájukat. A vászon drag-and-drop funkcióval rendelkezik, amely segít a csapatának kontextust adni a megbeszélésekhez feladatok, fájlok, dokumentumok és egyéb elemek segítségével!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája tanulási görbét jelent az új felhasználók számára, de a rengeteg oktatóanyag és útmutató zökkenőmentessé teszi az átállást.

Hasznos lenne több formázási lehetőség a Gantt-diagramokban

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Confluence

A Confluence egy népszerű webes eszköz, amely lehetővé teszi a tudásmegosztást és az együttműködést. Hozzon létre dinamikus oldalakat a platformon, és biztosítson csapatának egy helyet, ahol bármilyen projektet létrehozhatnak és közösen dolgozhatnak rajta.

Az aktivitási oldalon nyomon követheti az összes aktuális projektet és azok előrehaladását. Itt akár más tagokat is megjelölhet, és értesítéseket küldhet nekik bármilyen javaslattal kapcsolatban!

A jogosultsági beállítások segítségével az adminisztrátorok korlátozhatják a felhasználók hozzáférését bizonyos tartalmakhoz. Egy másik előny, amelyet biztosan meg fog szeretni, a széles sablonválaszték. A 10+ kategóriában található 70+ sablon könyvtárával azonnal elkezdheti a projekttervezést és a dokumentációs tevékenységeket!

A Confluence legjobb funkciói

Valós idejű együttműködést tesz lehetővé

Integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Lucidchart, a Microsoft Teams, a Google Docs vagy a Sheets.

Korlátlan számú tér és oldal

Strukturált tartalomfa a projektek vagy tudásközpontok kezeléséhez

Több mint 70 sablon

A Confluence korlátai

A sablonok betöltése eltarthat egy ideig.

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a jogosultságok konfigurálása.

Confluence árak

Ingyenes

Alapcsomag: 600 USD/év

Prémium: 1150 USD/év

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (3690+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3180+ értékelés)

3. Basecamp

A Basecamp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális munkaterületet hozzanak létre, és könnyedén szervezzenek csoportos prezentációkat és projekteket. Minden munkaterület számos olyan eszközzel rendelkezik, amelyek segíthetik a csapatokat a többféle módon történő együttműködésben, például a teendőlisták, ütemtervek, fájlok és értekezlet-emlékeztetők megosztásában.

A Basecamp egy átfogó képet nyújt az összes találkozóról, dokumentumról és ellenőrzőlistáról egy irányítópulton. A fő projektoldalon megtalálhatók a legutóbbi tevékenységekkel kapcsolatos frissítések, valamint azoknak a tagoknak a nevei, akik ezeket a változásokat végrehajtották.

Ha folyamatos fejlesztési eszközöket keres, imádni fogja a Basecamp Kanban tábláit. Ideálisak olyan folyamatorientált munkafolyamatok létrehozásához, amelyek folyamatos optimalizálást igényelnek.

A Basecamp legjobb funkciói

Egyetlen nézet a csevegéshez, a dokumentumokhoz és a Kanban táblákhoz

Eszközök hozzáadása vagy eltávolítása a munkaterületeken

A legutóbbi tevékenységek hírcsatornája

Ütemezés és találkozók szervezése

A Basecamp korlátai

Az integrációk hiánya egyes csapatok számára visszatartó erő lehet.

A feladatok prioritásainak meghatározásával jobb eredményeket érhet el

Basecamp árak

Basecamp: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4. 1/ 5 (5250+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (14 330+ értékelés)

4. Asana

Olyan eszközt keres, amely segít magabiztosan kezelni a személyes és üzleti csapatprojektekkel kapcsolatos feladatokat? Az Asana a megoldás! Ez az eszköz elsődleges funkciója, hogy segítse a vállalkozásokat az egyes projektek előrehaladásának vizualizálásában és a potenciális kockázatok korai felmérésében.

A zökkenőmentesebb és gyorsabb munkafolyamat érdekében a vezetők konfigurációkat használhatnak, hogy értesítést kapjanak, amikor egy feladat befejeződött és jóváhagyásra vár. Emellett lehetőségük van idővonalakat, mérföldköveket és táblákat létrehozni, és ellenőrizni, hogy az egyes részlegek időben elvégzik-e a munkájukat.

Ez egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a projektek valós idejű nyomon követését és a késedelmek figyelemmel kísérését. Az egyik legérdekesebb támogató funkciója az, hogy jelentéseket készíthet az egyes részlegek befejezetlen havi feladatairól!

Az Asana legjobb funkciói

A mérföldkövek, ütemtervek és táblák segítségével láthatóvá válik az egyes projektek előrehaladása.

Feladatkezelés során a munkafolyamat jóváhagyására vonatkozó felszólítások

Egyszerű projektkövetés és interaktív oldalak

Havi jelentések a feladatok késedelméről

Több mint 200 eszközzel integrálható

Az Asana korlátai

A felület túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

A felhőalapú tároló hiánya ronthatja a felhasználói élményt

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 10,99 USD/hó

Haladó: 24,99 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9520+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (12 270+ értékelés)

5. Figma

A Figma segítségével a tervezőcsapatok fejlett funkciók és eszközök segítségével valósíthatják meg kreatív ötleteiket. Fokozza csapatmunkáját ezzel a vizuális együttműködési szoftverrel, amely lehetővé teszi, hogy a vállalat weboldalához tervezéseket készítsen, megosszon és teszteljen, miközben a csapat minden tagja átláthatja a folyamatot.

A platformot a tervezési folyamat megkönnyítése érdekében hozták létre – a Figma valós idejű közös szerkesztést és megfigyelő módot kínál, amelynek segítségével megtekintheti a tervezők képernyőjét és visszajelzést adhat. A felhasználók a tervezés/prototípuson belül tehetnek javaslatokat a fejlesztésre.

A jogosultság-vezérlés segítségével az adminisztrátorok megadhatják a felhasználóknak a kommentelés, szerkesztés és megtekintés jogát. Azok számára, akik verziókezelési lehetőségeket keresnek, könnyedén nyomon követhetik a felhasználók által végzett módosításokat.

A Figma megosztott eszközkönyvtára segít egységesíteni a komponenseket a tervezési projektek során.

Bónusz: Íme néhány Figma alternatíva, amelyet érdemes megnéznie!

A Figma legjobb funkciói

Közös szerkesztés a tervezési munkafolyamat felgyorsításá hoz

Megfigyelő mód az erősebb együttműködésért

Engedélybeállítások

Szerkesztési előzmények megtekintése

Megosztott eszközkönyvtár

Zökkenőmentes visszacsatolási ciklusok a tervek vagy prototípusok kapcsán

A Figma korlátai

A betöltési idő néha lassú lehet.

A fájlformátumok korlátozott támogatása miatt a csapatok nehezen tudják importálni/exportálni a fájlokat.

Figma árak

Starter: Ingyenes

Figma Professional: 12 USD/hó

Figma szervezet: 45 USD/hó

Vállalati: 75 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Figma értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (980+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (680+ értékelés)

6. GatherContent

A GatherContent megoldja azt a gyakori problémát, amellyel sok üzleti csapat szembesül: a tartalom strukturálását. Segít abban, hogy a több tucat csatorna és dokumentumfájl helyett egy egyszerű eszközzel rendelkezzen, amelyen a vállalat minden munkatársa megtekintheti az összes aktuális projektet.

A WYSIWYG (What You See Is What You Get) szerkesztő segítségével a felhasználók könnyedén, valós időben dolgozhatnak a dokumentumokon. A GatherContent emellett különféle sablonokat is kínál, amelyekkel csökkenthető a különböző projektdokumentumok elkészítéséhez szükséges idő.

Az automatizált munkafolyamatok segítségével a megfelelő feladatot a megfelelő csapatnak oszthatja ki. Ezenkívül a platform nyomon követi a tartalomban végzett változtatásokat, vagyis mit változtattak, ki és mikor.

Javasoljuk, hogy használja a GatherContent tartalomnaptárát a feladatok jobb szervezéséhez ugyanazon az oldalon.

A GatherContent legjobb funkciói

Támogatja a valós idejű szerkesztést

Automatizált és testreszabott munkafolyamatok

WYSIWYG szerkesztő

Különböző tartalmi sablonok

A változások ellenőrzési nyoma

GatherContent korlátai

Nincs sok funkció a írásos tartalom javítására

Lehet, hogy nem biztosít magasabb szintű testreszabási lehetőségeket a webes sablonokhoz.

GatherContent árak

Kérjen bemutatót, hogy árajánlatot kapjon

GatherContent értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (15+ értékelés)

7. Quip

A Quip egy mobil- és webbarát online platform, amely elsősorban az értékesítési csapatok közötti együttműködésre összpontosít. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy csoportként hozzanak létre, módosítsanak és szerkesszenek dokumentumokat és táblázatokat. A központosított láthatóság lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy együttműködjenek olyan folyamatokban, mint:

Fióktervezés

Kölcsönös közeli tervek

Minősítési megjegyzések

Az együttműködés folyamata meglehetősen egyszerű. Minden létrehozott dokumentumhoz vagy táblázathoz a Quip hozzáad egy csapatcsevegést. Az eredmény? Ön és csapata konkrét megbeszéléseket folytathatnak, és gyorsabban elérhetik kommunikációs céljaikat, mint a hagyományos általános csevegőszobákban való oda-vissza levelezéssel!

Minden adatod a felhőben (a Salesforce által kezelt) tárolódik, és teljes mértékben titkosítva van. Szabadon módosíthatod a felhasználók hozzáférési jogosultságait.

A Quip legjobb funkciói

A értékesítési csapatok együttműködésére összpontosít

Külön csevegések minden létrehozott dokumentumhoz és táblázathoz

A felhőben biztonságosan tárolt adatok

Kényelmes adminisztrátori vezérlők

A Quip korlátai

A mobilalkalmazás az automatikus bezárás során hibásan működhet.

Előfordulhat, hogy a felhasználók néha nem tudják megtekinteni a dokumentum szerkesztési előzményeit.

Quip árak

Starter : 10 USD/hó

Quip plus : 25 USD/hó

Quip Advanced: 100 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Quip értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (1090+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 190 értékelés)

8. Creately

A Creately úgy lett kialakítva, hogy központi csomópontként szolgáljon az emberek és a folyamatok kezeléséhez. 🌷

A Creately segítségével a csapatok szinkron és aszinkron együttműködést is élvezhetnek. A monitorozásra alkalmas funkcióknak, mint például az élő egérkövetés, a szinkronizált változások előnézete és a megjegyzésekkel ellátott beszélgetési szálaknak köszönhetően csapata gyorsabban végezheti el a feladatokat, mint valaha.

A Creately digitális táblaszoftver segítségével a felhasználók új szintre emelhetik kreativitásukat. Ezenkívül számos sablont kínál a vizuális adatok és diagramok strukturálásához. Drag-and-drop szerkesztővel rendelkezik, előre definiált és egyedi formákkal, amelyek segítségével hatékonyan elkészítheti a kívánt diagramot.

Az adminisztrátorok dönthetik el, hogy a munkaterületen minden felhasználó milyen mennyiségű adathoz férhet hozzá.

A Creately legjobb funkciói

Digitális táblák korlátlan tárhellyel

Sablonok diagramok készítéséhez

Integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Microsoft Office és a Google Workspace.

Drag-and-drop funkció

Adminisztrátori adat-hozzáférés-vezérlés

A Creately korlátai

Üzleti tervei más alternatívákhoz képest drágábbak lehetnek.

A munkaterületekkel való korlátozott integráció korlátozza a funkcionalitást.

Creately árak

Személyes : 5 USD/hó

Team : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 89 USD/hó (átalánydíj)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1070+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

9. Conceptboard

A Conceptboard egy másik digitális munkaterület-szoftver, amely a tervezésre és a prototípusok készítésére összpontosít. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek, projektekben együttműködjenek és prototípusokat teszteljenek. A végtelen fehér tábláknak és az élő mutatóknak köszönhetően könnyen láthatja, hogy ki végzi az adott szerkesztést!

A csapatvezetők átláthatóvá tehetik a csapat együttműködését a táblák szervezésével, a felhasználók hozzáférésének megadásával és visszavonásával, valamint a korábbi verziók kezelésével.

A felhasználók jegyzeteket és megjegyzéseket használhatnak, hogy javaslatokat hagyjanak a tervezőknek. Ha internetkapcsolatod van, több eszközön is használhatod ezt az eszközt, és nyugodtan hátradőlhetsz, mert a táblákon lévő összes adat automatikusan mentésre kerül.

Minden megosztott táblához jelszóval védett linket kap. A Conceptboard több fájlformátum importálására és exportálására képes, így a feltöltés és a letöltés is egyszerű.

A Conceptboard legjobb funkciói

Korlátlan fehér tábla

Élő mutatók

Robusztus biztonsági rendszer

Több fájltípust támogat

A Conceptboard korlátai

Egy bevezető bemutató segítene a felhasználóknak elsajátítani a funkciókat.

Más eszközökhöz képest lemaradhat az új generációs funkciók terén.

A Conceptboard árai

Ingyenes

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 9,50 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Conceptboard értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

10. Notion

A Notion-t nem kell bemutatni! Ez a kollaboratív platform segít a csapatoknak egyszerre több projektet is vizualizálni. A Notion-t projektek, wikik és dokumentumok szervezésére fejlesztették ki, és kiválóan segít a vezetőknek átfogó képet kapni a feladatokról az egyedi Gantt-diagramok és Kanban-táblák segítségével.

A csapatok könnyedén együttműködhetnek valós időben ugyanazon a dokumentumon vagy wikiben, gyors drag-and-drop mozdulatokkal. A megjegyzésekben megjelölt személyek e-mail értesítést kapnak, hogy figyelemmel kísérhessék a folyamatot. A feladatok tovább oszthatók kártyákra az adatbázisokban, ahol a tagok a „/” parancs segítségével táblázatot, listát, kapcsolót, címsort vagy kiemelést adhatnak hozzá.

A Notion egyik legfigyelemreméltóbb funkciója az AI kiegészítő. Ez az adatbázisokat és dokumentumokat világos, hasznos információkká rendezi, amelyekkel Q&A formátumban tudsz interakcióba lépni!

A Notion legjobb funkciói

Projektvizualizáció Kanban táblák és Gantt-diagramok segítségével

Felhasználóbarát adatbázisok és táblázatok

Valós idejű szerkesztés ugyanazon dokumentumon belül

AI asszisztens a munkaadatok hozzáférhetőségének javításához

A Notion korlátai

Az új felhasználók számára a kezdeti tanulási görbe meredek lehet.

Az AI asszisztens ára viszonylag magas lehet (összehasonlítva olyan alternatívákkal, mint a ClickUp AI).

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Notion AI minden fizetős csomagban elérhető, felhasználónként 8 dollárért.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Erősítse csapatát a ClickUp segítségével: a legjobb Microsoft Loop alternatíva!

A fent említett alternatívák mindegyike kiválóan alkalmas különböző csapatok számára, például agilis fejlesztők, tervezők, írók vagy akár vezetők számára is.

De ha még mindig kétségei vannak, próbálja ki a ClickUp-ot! Ez az ingyenesen használható platform egyedülálló funkciókkal rendelkezik, amelyek eltávolítják az együttműködés akadályait, biztosítva, hogy csapata mindig tájékozott, jól összekapcsolt és készen álljon bármilyen kihívás leküzdésére! ✌️