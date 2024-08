8 meilleures alternatives à Tome AI pour vos présentations

Vous vous préparez à faire la présentation de votre vie ? Ou peut-être êtes-vous fatigué de passer des heures à concevoir des présentations et avez-vous besoin d'une meilleure plateforme.

La solution : l'intelligence artificielle (IA) outil de présentation s.

Quelle que soit la manière dont on le découpe, Outils d'IA permettent de gagner beaucoup de temps en aidant à créer des présentations visuellement attrayantes, sans compter que nombre d'entre eux produisent de superbes diapositives de qualité professionnelle en quelques minutes seulement. ✨

Tome AI est une option populaire pour les modèles de présentation alimentés par l'IA, mais elle ne convient pas à tout le monde. Dans ce guide, nous vous montrerons comment découvrir les meilleures alternatives à Tome AI, ainsi qu'une liste de nos alternatives préférées à Tome AI.

Tome AI est bien plus qu'un simple logiciel de présentation PowerPoint (PPT). Il se présente comme une alternative aux "decks, docs et splash pages" Il s'agit d'une plateforme multimédia partageable qui exploite l'IA pour générer des présentations professionnelles et attrayantes.

Si Tome AI est une solution populaire, elle n'est certainement pas la seule option sur le marché. De nombreuses plateformes exploitent l'IA de présentation pour :

Automatiser la création de diapositives: Il suffit de donner quelques indications à l'IA pour qu'elle suggère des mises en page, des conceptions et des éléments visuels qui correspondent le mieux à vos objectifs de présentation

Si vous n'êtes pas convaincu par Tome AI, ne vous inquiétez pas : il existe des dizaines d'alternatives à Tome AI. 🛠️

L'IA est omniprésente. Comment choisir la bonne alternative à Tome AI pour créer des présentations professionnelles ? Et laquelle d'entre elles est la meilleur créateur de présentations AI pour créer des présentations époustouflantes ?

Vous êtes libre de choisir celui qui vous plaît le plus, mais assurez-vous de choisir un outil de présentation qui remplit au moins les conditions suivantes :

Mise en page automatisation conception: Choisir la mise en page d'une présentation, concevoir des diapositives et la police de caractères idéale prend beaucoup de temps. Les meilleures alternatives à Tome automatisent la mise en page et la conception de chaque diapositive

Choisir la mise en page d'une présentation, concevoir des diapositives et la police de caractères idéale prend beaucoup de temps. Les meilleures alternatives à Tome automatisent la mise en page et la conception de chaque diapositive Création graphique : des outils d'IA tels que Voyage à mi-parcours génèrent des images à partir de simples invites de chat. D'autres outils peuvent même créer des infographies et des animations. La création de ces éléments prend généralement beaucoup de temps, c'est pourquoi plus votre outil d'IA est capable de gérer les éléments visuels, plus vous gagnerez du temps. ⏱️

des outils d'IA tels que Voyage à mi-parcours génèrent des images à partir de simples invites de chat. D'autres outils peuvent même créer des infographies et des animations. La création de ces éléments prend généralement beaucoup de temps, c'est pourquoi plus votre outil d'IA est capable de gérer les éléments visuels, plus vous gagnerez du temps. ⏱️ Création de contenu: Nous savons que vous êtes un rédacteur avisé, mais vous n'avez pas besoin d'un outil de création de contenu création de contenu prend du temps - et c'est quelque chose que l'on ne trouve pas facilement. Recherchez un outil de présentation IA qui vous aide à définir les grandes lignes, à rédiger et à optimiser le texte de la présentation en quelques minutes

Nous savons que vous êtes un rédacteur avisé, mais vous n'avez pas besoin d'un outil de création de contenu création de contenu prend du temps - et c'est quelque chose que l'on ne trouve pas facilement. Recherchez un outil de présentation IA qui vous aide à définir les grandes lignes, à rédiger et à optimiser le texte de la présentation en quelques minutes **Intégration : L'IA ne devrait-elle pas vous faciliter la vie ? Recherchez une solution qui s'intègre à la pile technologique que vous utilisez déjà pour rationaliser votre flux de travail et prendre enfin de l'avance sur votre liste de tâches ✅

8 Meilleures alternatives à l'IA de Tome en 2024

Vous cherchez des alternatives à Tome AI ? Voici nos huit meilleurs choix - plus un candidat bonus inattendu - pour créer des présentations qui claquent. 🎈

1. Gamma App

Via Gamma Gamma se présente comme un type différent d'IA de présentation. Vous n'avez pas à effectuer de travail de mise en forme ou de conception : il vous suffit de demander à l'IA et Gamma s'occupe du reste.

Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration, jetez un coup d'œil aux modèles prêts à l'emploi de Gamma. Seuls 20 sont disponibles, mais ils devraient vous donner un point de départ suffisant pour solliciter l'outil d'IA et créer une présentation de premier ordre. ⭐

Les meilleures caractéristiques de Gamma :

Gamma offre une plateforme unique, alimentée par le chat et sans les mains

Générez des documents, des pitchs et même des pages d'atterrissage

Restylez un projet entier en un seul clic

Limitations de Gamma :

Certains utilisateurs disent qu'ils aimeraient avoir un peu plus de thèmes

D'autres disent que les invites textuelles ne sont pas tout à fait à la hauteur et qu'ils ont dû faire un travail de conception manuel

Prix de Gamma :

Gratuit

Plus: 8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Pro: 16 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Gamma ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

2. Beautiful.ai

Via Beautiful.ai Beautiful.ai est une plateforme d'IA générative spécialisée dans les présentations et les pitchs. Elle comprend un grand nombre de modèles de graphiques, de listes, de diapositives et de visuels qui vous permettent de créer une présentation AI personnalisée en quelques minutes.

Cette alternative à Tome AI offre des options pour les utilisateurs individuels et les équipes, ce qui la rend idéale pour les startups et les petites entreprises avec plusieurs employés.

Les meilleures caractéristiques de Beautiful.ai :

Construire des diapositives, des idées de brainstorming, et générer du texte et des images avec DesignerBot

Joindre des documents textuels pour donner plus de contexte à DesignerBot

Résumer de longues transcriptions en quelques points en un clin d'œil

Les limites de Beautiful.ai :

Certaines personnes ont eu des difficultés à annuler leur essai gratuit et ont été facturées de toute façon

D'autres utilisateurs auraient souhaité pouvoir importer des diapositives PowerPoint ou des présentations Google Slides complètes dans Beautiful.ai

Prix de Beautiful.ai :

Pro: 12$/mois, facturé annuellement

12$/mois, facturé annuellement Equipe: 40$/mois par utilisateur, facturé annuellement

40$/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Beautiful.ai ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (160+ commentaires)

4.7/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

3. Simplifié

Via Simplifié Simplified est un solide outil de présentation AI qui permet de créer des présentations professionnelles en quelques minutes. Mais nous aimons cette alternative à Tome parce qu'elle offre bien plus que de simples diapositives de présentation.

Cette plateforme d'IA comprend les éléments suivants des outils de conception un rédacteur de contenu AI, un éditeur vidéo et un animateur, et même un outil de gestion des médias sociaux.

Il y a un peu de tout, alors si c'est ce que vous recherchez, simplifiez tout avec Simplified.

Les meilleures fonctionnalités de Simplified :

Créez des pages e-commerce, des présentations, des posts sur les réseaux sociaux et bien plus encore grâce à la puissance de l'IA

Générer des présentations avec des images, des textes et des mises en page en quelques secondes

Personnalisez la police, la couleur, les images et l'audio à votre guise

Limitations simplifiées :

Certains outils de Simplified ont des limites de caractères strictes

Certains utilisateurs souhaiteraient que Simplifié ait plus de modèles

Prix de Simplified :

Design Gratuit

Design Pro: 6$/mois pour un poste de travail

6$/mois pour un poste de travail Design Business: 10 $/mois pour cinq postes de travail

10 $/mois pour cinq postes de travail Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (1,800+ reviews)

4.6/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (160+ avis)

4. DiapositivesAI

Via SlidesAI Utilisez-vous Google Slides ? Si c'est le cas, vous serez heureux d'apprendre que SlidesAI s'y intègre parfaitement. Cela signifie qu'il est facile de générer des diapositives alimentées par l'IA en quelques secondes sans quitter votre compte Google.

Et ne vous inquiétez pas, utilisateurs de PowerPoint. SlidesAI sera bientôt disponible pour Microsoft ! 🙌

Les meilleures caractéristiques de SlidesAI :

Générer des présentations à l'aide d'une simple invite textuelle

Certains utilisateurs de la version bêta ont accès à la fonctionnalité " Topic to Presentation ", qui permet de fournir un sujet et SlidesAI s'occupe du reste

Créer des présentations en anglais et dans 100 autres langues

Limitations de SlidesAI :

SlidesAI n'est actuellement disponible que pour Google Slides

Certains utilisateurs disent que SlidesAI a du mal à générer des images de qualité

Prix de SlidesAI :

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 10 $/mois

10 $/mois Premium: 20$/mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Canva

Via Canva Canva est un outil de conception graphique qui n'a pas besoin d'être présenté. Mais saviez-vous que cette plateforme populaire est aussi une alternative intelligente à Tome AI ?

La fonction bêta Magic Design de Canva est un outil d'IA gratuit qui s'inspire de modèles intelligents et les personnalise en fonction de vos demandes.

Partez d'une présentation vierge ou téléchargez vos propres médias, entrez une invite et vous êtes prêt pour la course. 🏃

Les meilleures caractéristiques de Canva :

Créez vos propres modèles pour les réutiliser à l'infini

Le générateur d'images AI de Canva crée des images uniques pour votre présentation

Saisissez une idée de contenu et Magic Design utilisera l'IA pour remplir les diapositives d'images et de texte

Limitations de Canva :

Magic Design est actuellement une fonction bêta

Certaines des images générées par Canva sont "cauchemardesques", il convient donc d'examiner attentivement toutes les images

Prix de Canva :

Gratuit

Pro: 119,99 $/utilisateur par an

119,99 $/utilisateur par an Équipes: 300 $/an par équipe de cinq personnes

Canva ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (4,200+ reviews)

4.7/5 (4,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (11,380+ reviews)

6. Decktopus

Via Decktopus L'outil Decktopus, au nom adorable, est une alternative à Tome qui permet de générer une présentation à partir d'un simple titre. Bien sûr, vous pouvez vouloir offrir plus de contexte. Mais Decktopus peut travailler avec autant ou aussi peu que vous êtes prêt à lui lancer. 🐙

Les meilleures caractéristiques de Decktopus :

Personnalisez vos présentations avec des thèmes, des polices et des couleurs qui correspondent à votre marque

Recherchez instantanément des images dans l'outil de recherche d'images et d'icônes de Decktopus

Suivre toutes les notes de la présentation dans l'outil Slide Notes Maker (créateur de notes de diapositives)

Limitations de Decktopus :

Certaines fonctionnalités sont exclusives au plan Pro et ne sont pas disponibles sur le plan Business

Certains utilisateurs disent qu'ils aimeraient que Decktopus offre plus de mises en page

Prix de Decktopus :

Pro AI: $7.99/mois par utilisateur

$7.99/mois par utilisateur Business AI: $29.99/mois par utilisateur

Decktopus ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (50+ commentaires)

4.7/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ commentaires)

7. ChatGPT

Via ChatGPT Le ChatGPT d'OpenAI a bouleversé le monde en 2022, entraînant l'adoption généralisée d'outils d'IA. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser gratuitement le GPT-3 pour générer des idées et des textes pour vos présentations.

Le ChatGPT va-t-il générer des images et des diapositives à votre place ? Non.

Mais il peut vous aider à trouver des plans, des titres de présentation et des sujets de discussion.

Si vous êtes d'accord avec l'utilisation d'un modèle d'un autre site et que vous avez besoin d'aide pour la substance de ce que vous voulez dire, ChatGPT est une excellente option.

Les meilleures caractéristiques de ChatGPT :

Générer des titres de diapositives, des plans, des points de discussion, et plus encore avec l'interface simple du chatbot

Demandez des conseils sur vos tenues de présentation - il paraît que ChatGPT a un sens du style étonnamment bon pour un robot 🤖

Évaluez la force de votre texte en matière de référencement

Les limites de ChatGPT :

Vous devez créer vos propres visuels et diapositives

ChatGPT se bloque occasionnellement et connaît des retards

Prix de ChatGPT :

Gratuit

Plus: $20/mois par utilisateur

ChatGPT ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (330+ commentaires)

4.7/5 (330+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (20+ commentaires)

8. Plus AI

Via Plus AI Plus AI est un outil de création de présentations Google Slides qui s'ajoute à votre compte Google Slides existant. Indiquez à Plus AI le type de présentation que vous souhaitez réaliser, ajoutez du contexte et l'algorithme se chargera de tout pour vous.

Comme toujours, veillez à modifier le texte, les images et les mises en page avant de les présenter au monde entier.

Les meilleures caractéristiques de Plus AI :

Insérer facilement différents types de diapositives

Remixer des mises en page existantes pour créer quelque chose de nouveau

Réécrire le texte, changer le ton et résumer le texte en un clic

Plus AI limitations :

Plus AI n'a pas beaucoup de commentaires

Certains utilisateurs affirment que l'IA n'est pas très avancée

Prix de Plus AI :

Gratuit

Slides AI: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Pro: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Plus AI ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Autres outils d'IA

Alors que l'IA de Tome et d'autres outils d'IA plateformes de présentation vous permettront de créer des présentations attrayantes en quelques minutes seulement, des outils de création de contenu comme ClickUp offrent des fonctionnalités d'IA plus avancées pour créer des contenus qui font mouche et qui permettent de conclure des affaires. 🙌

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

ClickUp est-il un concurrent pur sang de Tome AI ? Non. Mais écoutez-nous.

Bien que nous ne produisions pas de présentations, nous nous occupons de bien plus que cela. Lorsque vous avez besoin de générer des présentations solides et utiles qui font tourner les têtes, optez pour ClickUp. ClickUp AI est un outil tout-en-un pour la gestion des tâches, la création de contenu et la collaboration. Il suffit de brancher votre cas d'utilisation et ClickUp générera une copie spécifiquement adaptée à votre cas d'utilisation. 📈 ✍️

ClickUp Whiteboards est votre centre visuel centralisé pour transformer de manière collaborative les idées de l'équipe en actions coordonnées

Mais nous commençons à peine à nous échauffer. Docs ClickUp intègre les tâches de votre projet, les chats et le rédacteur AI en un seul endroit. Tableaux blancs ClickUp sont idéaux pour réfléchir à votre prochain grand projet avec votre équipe en temps réel, que ce soit en personne ou virtuellement.

Lorsque vous êtes satisfait du tableau blanc, vous pouvez le convertir en un tableau à feuilles mobiles Tableau Kanban ClickUp pour suivre les progrès de votre équipe.

Oh, et ne nous lancez pas sur les modèles. ClickUp propose des centaines de modèles. Il suffit de jeter un coup d'œil à la section Modèle de présentation ClickUp pour un plan de départ rapide que vous pouvez utiliser pour votre prochaine présentation brillante.

Vous n'êtes qu'à un clic d'un modèle approprié correspondant exactement à vos besoins.

Associez vos modèles à ClickUp AI pour surmonter le syndrome de la page blanche et partager sans effort vos grandes idées avec le monde entier. 💡

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

ClickUp AI génère du contenu spécifique à un emploi pour le support client, les ventes, le marketing, l'ingénierie, la gestion de projet, et bien plus encore

Brainstormer des présentations dans un Whiteboard d'abord et les convertir en une présentation ou un projet en quelques clics

Liez des documents à vos présentations pour ajouter du contexte à chaque diapositive

Limitations de ClickUp :

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

Les nouveaux utilisateurs se sentent parfois dépassés par les fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

ClickUp : La meilleure alternative à Tome AI pour les professionnels occupés

L'intelligence artificielle est l'avenir des présentations. Des styles d'images AI aux suggestions de contenu intelligentes, les alternatives à Tome AI listées ici promettent de générer de meilleures présentations en un rien de temps.

Bien que Tome AI puisse être un acteur puissant, il existe tellement d'outils de conception de diapositives AI pour rendre vos diapositives éblouissantes. 🤩

ClickUp est une plateforme de travail tout-en-un, basée sur le cloud, qui gère vos documents, vos tableaux blancs, vos modèles et bien plus encore. Si vous aimez concevoir des présentations et que vous avez juste besoin d'aide pour les mots (lire : la partie la plus importante d'une présentation !), nous avons ce qu'il vous faut.

Découvrez la puissance de l'IA en action : Essayez ClickUp AI maintenant.