les 10 meilleurs outils de recrutement par IA pour les équipes d'embauche en 2025

Les outils de recrutement fondés sur l'intelligence artificielle (IA) peuvent vous aider à rationaliser votre processus d'embauche et à trouver rapidement les meilleurs candidats. Ces outils de recrutement utilisent l'apprentissage automatique avancé et l'IA pour trouver les candidats les plus adaptés à vos exigences professionnelles.

Une plateforme IA adaptée à vos besoins aidera vos efforts de recrutement à produire des résultats nettement meilleurs. Ce guide vous aidera à déterminer ce qu'il faut rechercher dans une plateforme de recrutement IA et vous montrera certaines des meilleures options sur le marché.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'IA pour le recrutement ?

Votre processus de recrutement peut grandement bénéficier de la technologie de l'IA. Les candidats intéressés s'aligneront davantage sur vos descriptions de poste, et vous pourrez rationaliser de nombreux autres processus de recrutement. Cependant, toutes les plateformes de recrutement IA ne se valent pas. Gardez les facteurs suivants à l'esprit lorsque vous en choisissez une :

Précision et qualité de l'adéquation : Les plateformes de recrutement basées sur l'IA visent à trouver les candidats les plus qualifiés. Recherchez des outils qui mettent en évidence une grande précision dans l'appariement des profils de candidats avec les descriptions de postes

Flexibilité : Chaque entreprise a un processus d'embauche unique. Votre outil de recrutement basé sur l'IA devrait être suffisamment flexible pour faire correspondre les candidats à vos critères tout en s'intégrant à votre flux de travail

Intégration des données : Votre système de suivi des candidats (ATS) existant, les tableaux d'affichage des offres d'emploi et les plateformes de médias sociaux sont des sources de données importantes dans le processus de recrutement. Les outils que vous avez choisis doivent s'y intégrer

Atténuation des préjugés : L'embauche de la diversité est plus facile si le logiciel de recrutement offre une transparence sur la façon dont il minimise les préjugés

Évolutivité : Même si votre entreprise est petite, vous espérez probablement la développer. Les meilleurs outils d'IA pour le recrutement peuvent gérer des volumes importants d'embauches

Engagement des candidats : De nombreux logiciels de recrutement IA disposent de fonctionnalités avancées de gestion des relations avec les candidats, telles que la planification automatisée des entretiens, ce qui facilite chaque phase du processus de recrutement

Analytiques et rapports : Des données détaillées facilitent le suivi de vos réussites et l'orientation des décisions de l'entreprise. Recherchez un logiciel de recrutement basé sur l'IA avec une analyse approfondie des talents

Les 10 meilleurs logiciels de recrutement basés sur l'IA à utiliser en 2024

Bien qu'il s'agisse d'un champ relativement nouveau, un nombre croissant d'outils de recrutement basés sur l'IA promettent de vous aider dans l'appariement des candidats et l'acquisition de talents. Pour vous aider à rechercher un logiciel adapté à votre processus d'embauche, nous avons compilé une liste de certains des meilleurs outils de recrutement IA sur le marché.

1.

ClickUp

Restez au top des tâches de recrutement avec des invites, une organisation facile et une assistance à l'intégration grâce aux outils de ClickUp basés sur l'IA

ClickUp est une solution tout-en-un pour la gestion de projet et la collaboration. Vous pouvez personnaliser Les fonctionnalités IA de ClickUp au rôle du poste et accélèrent de nombreuses tâches quotidiennes, vous aidant à les réaliser en quelques secondes, et non en quelques minutes. Les ClickUp AI invite, instructions pour les recruteurs facilitent la tâche de vos l'équipe des ressources humaines (RH) de trouver les mots justes pour décrire les positions et engager le dialogue avec les candidats potentiels.

Grâce à Le stockage de documents de ClickUp , vous pouvez enregistrer toutes les discussions que vous avez avec vos candidats, depuis leur recrutement initial jusqu'au jour de leur départ à la retraite, dans un emplacement pratique et facile à trouver. Si vous avez besoin de quelque chose que l'IA de ClickUp ne peut pas vous aider, des modèles RH gratuits sont disponibles pour améliorer encore l'efficacité.

Les fonctionnalités étendues de ClickUp assistent ses objectifs principaux de gestion des tâches et de collaboration, ce qui en fait un excellent outil de gestion des ressources humaines Logiciel RH pour les équipes cherchant à minimiser leur dépendance à l'égard de plusieurs logiciels.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gestion de projet, gestion des tâches et collaboration en une seule plateforme

Flux de travail et affichages personnalisables

Intégrations robustes avec d'autres applications

plus de 15 vues Gantt, y compris des calendriers, des diagrammes de Gantt, des échéanciers et plus encore

Limites de ClickUp

Apprentissage difficile en raison de l'étendue des fonctionnalités

Absence de certaines fonctions dans l'application mobile

Tarification de ClickUp

Free Forever ::::::::::::: :

::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Turing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/turing-1400x788.png Logiciel de recrutement IA par Turing /$$$img/

Via Turing Turing est l'un des meilleurs outils de recrutement basés sur l'IA pour trouver des développeurs de logiciels. Cette plateforme de recrutement basée sur l'IA améliore le processus d'embauche. Elle utilise l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour analyser les tableaux d'offres d'emploi et les CV des candidats afin de trouver les meilleurs candidats pour des exigences professionnelles spécifiques.

Le logiciel utilise la technologie IA pour interpréter intelligemment les données des candidats pour une correspondance parfaite avec une description de poste. Les managers d'embauche et les équipes d'acquisition de talents ont ainsi le choix entre les meilleurs candidats, ce qui leur permet de gagner du temps dans leurs efforts de recrutement.

L'outil se concentre uniquement sur les développeurs de logiciels et les talents technologiques connexes. Si cela correspond à vos besoins, la plateforme vous offrira un large bassin de candidats potentiels.

Les meilleures fonctionnalités de Turing

Un vivier mondial d'ingénieurs présélectionnés

Recrutement rapide et flexible

Outils de gestion, tels que Turing Manager Bot

Ne payez que pour les résultats

Limites de Turing

Limité à l'embauche de développeurs de logiciels

Coûteux par rapport à l'embauche en interne

La qualité des talents peut varier

Turing pricing

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (17 commentaires)

3. Findem

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-1.webp Logiciel de recrutement IA par Findem /$$$img/

Via Findem Le logiciel de recrutement Findem basé sur l'IA se concentre sur la modernisation du processus d'acquisition de talents. Il utilise l'IA avancée pour fournir aux équipes d'embauche des capacités supérieures de sourcing et de sélection des candidats.

Avec Findem, les responsables du recrutement peuvent facilement identifier les candidats pertinents pour les postes à pourvoir. Les fonctionnalités de la plateforme Outils d'IA explorent automatiquement les sites de carrière et les tableaux d'affichage des offres d'emploi, en trouvant des profils de candidats qui correspondent aux exigences du poste.

Plus qu'un outil de recherche de candidats fantaisiste, l'IA conversationnelle de Findem s'engage avec les candidats potentiels à un emploi, créant ainsi une puissante expérience d'engagement des candidats. Cette fonctionnalité rationalise l'ensemble du processus de recrutement, laissant les gestionnaires d'embauche libres de mieux utiliser leur temps.

Les meilleures fonctionnalités de Findem

Recherche de talents et recrutement sortant pilotés par l'IA

Profils détaillés des candidats et suivi des activités

Programmation automatisée des entretiens et séquençage des e-mails

Extension Chrome pour le recrutement sur LinkedIn

Trouver des limites

Extension de la configuration initiale

Courbe d'apprentissage abrupte

Intégrations limitées

Findem pricing

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les prix

Trouver les évaluations et les critiques

G2 : 4.7/5 (11 commentaires)

: 4.7/5 (11 commentaires) Capterra : 4.3/5 (10 commentaires)

4. Talenture

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Platina-Software-1400x701.png Logiciel de recrutement IA par Platina Software /$$$img/

Via Talenture RS par Platina Software Talenture RS by Platina Software est une plateforme de recrutement IA dynamique qui met l'accent sur l'engagement avec les demandeurs d'emploi et la planification des entretiens. Ses capacités de traitement du langage naturel lui permettent d'interpréter et de faire correspondre les exigences du poste avec des candidats qualifiés provenant de divers tableaux d'affichage et sites de carrière, en présentant aux équipes de recrutement uniquement les meilleurs talents qui s'alignent sur leurs besoins.

La technologie IA de Talenture améliore encore l'embauche en automatisant les tâches fastidieuses pour les équipes de recrutement, telles que le sourcing et la sélection des candidats.

Les outils intelligents de gestion des candidats de la plateforme peuvent nous permettre de Outils d'IA de détection pour vérifier si deux profils provenant de différents Tableaux correspondent à la même personne, éliminant ainsi les entrées en double. Il comprend également des fonctionnalités pour vous aider à entretenir des relations avec des employés potentiels, vous aidant ainsi à devancer la concurrence pour les séduire.

Les meilleures fonctionnalités de Talenture

ATS, gestion de la relation client de contenu et automatisation du recrutement en une seule plateforme

Correspondance et classement intelligents des candidats

Site de carrière personnalisable et flux de travail pour les candidatures

Analyses et rapports robustes

Limites de l'alliance

L'installation et la configuration peuvent être complexes

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive

Les capacités mobiles sont limitées

Talenture pricing

Standard : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Professionnel : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Talenture

Pas de critiques

5. Fetcher

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-1.jpeg Logiciel de recrutement IA par Fetcher /$$$img/

Via Recherche Fetcher est un autre outil de recrutement basé sur l'IA qui simplifie le processus d'acquisition de talents. Grâce à ses algorithmes avancés d'apprentissage automatique, il automatise le sourcing des candidats, ce qui en fait un des favoris des agences de recrutement. La plateforme identifie les candidats passifs, élargissant ainsi le vivier de candidats potentiels.

Les outils IA analysent les données des candidats et les descriptions de poste pour trouver des demandeurs d'emploi qui correspondent parfaitement à vos offres d'emploi. Elle rationalise encore le processus de recrutement avec des e-mails automatisés pour une meilleure gestion des talents.

Les fonctionnalités de suivi et d'analyse robustes du logiciel vous donnent un aperçu de chaque aspect de votre processus d'embauche. Vous pouvez évaluer efficacement le travail de vos processus depuis le début de votre recherche jusqu'à l'embauche d'un nouveau collaborateur.

Les meilleures fonctionnalités de Fetcher

Sourcing IA pour identifier les candidats passifs et s'engager auprès d'eux

Chatbots pour la sélection et la planification

Redécouverte automatisée des candidats

Intégration avec les ATS et les systèmes d'information RH (SIRH)

Limites de Fetcher

Capacités limitées au-delà du sourcing

Problèmes de qualité des données

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarif de l'agent de prélèvement

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de l'attrape-nigauds

G2 : 4.7/5 (14 commentaires)

: 4.7/5 (14 commentaires) Capterra : 4.6/5 (21 commentaires)

6. Humanly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-4.png Logiciel de recrutement IA par Humanly /$$$img/

Via Humainement Humanly vise à démarquer son expérience de recrutement basée sur l'IA en mettant fortement l'accent sur la sélection et l'engagement des candidats à l'aide d'une puissante IA conversationnelle qui interagit avec les candidats potentiels à l'emploi.

Comme les autres plateformes de la liste, Humanly fouille dans les CV des candidats et les tableaux d'affichage pour trouver les candidats les plus pertinents pour chaque position. Son IA conversationnelle s'engage avec le candidat, en posant toutes les bonnes questions. Les fonctionnalités de planification des entretiens permettent de faire venir à vous des candidats qualifiés et même de les faire correspondre à la culture de votre entreprise.

La solution va également au-delà de l'entretien. Ses services de prise de notes et de suivi assistés par l'IA en font un assistant idéal pour les recrutements à haut volume et l'analyse des candidats après l'entretien.

Les meilleures fonctionnalités humaines

Prise de contact et planification automatisées avec les candidats

Présélections et entretiens par chat en temps réel

Analyse IA des entretiens vidéo

Intégration dans l'ensemble du flux de travail d'embauche

Les limites humaines

Coûteux par rapport à d'autres outils

Installation et formation fastidieuses

Tarification humaine

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques humaines

G2 : 4.9/5 (22 commentaires)

7. **Manatal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image.webp Logiciel de recrutement IA via Manatal /$$$img/

Via Manatal Manatal est un puissant logiciel de recrutement qui utilise l'apprentissage automatique pour transformer les données des candidats en informations exploitables. Ses algorithmes d'apprentissage automatique vous permettent d'identifier facilement les meilleurs talents qui correspondent parfaitement aux exigences de votre poste. La plateforme de Manatal travaille à chaque étape du processus de recrutement, du sourcing des candidats à la présélection.

Les outils de recrutement basés sur l'IA parcourent les sites d'emploi pour trouver les demandeurs d'emploi les plus qualifiés pour vos offres d'emploi ouvertes. Vous pouvez trouver des informations sur ces candidats et sur chaque étape de votre processus de recrutement sur un tableau de bord très intuitif.

L'entreprise met l'accent sur la facilité d'utilisation afin que votre équipe d'acquisition de talents puisse commencer à travailler avec la plateforme immédiatement et apporter des changements significatifs au processus de recrutement. Son pipeline de talents entièrement personnalisable est modifiable à l'aide d'une interface simple de type glisser-déposer.

Les meilleures fonctionnalités de Manatal

Sourcing, présélection et entretiens par IA

Engagement automatisé via un chatbot

Flux de travail d'embauche personnalisables

Intégration avec les principaux tableaux d'offres d'emploi et ATS

Limites manuelles

Courbe d'apprentissage importante pour la configuration

Tarification Manatale

Professionnel : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Enterprise : 35$/mois par utilisateur

: 35$/mois par utilisateur Personnalisé : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques Manatal

G2 : 4.8/5 (100+ commentaires)

: 4.8/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

8. TurboHire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/turbohire-1400x611.png Logiciel de recrutement IA via TurboHire /$$$img/

Via TurboHire TurboHire est l'un des meilleurs outils logiciels de recrutement basés sur l'IA. Comme son nom l'indique, il vise à accélérer le processus d'embauche. Grâce à l'IA et au traitement du langage naturel, TurboHire fait correspondre efficacement les offres d'emploi avec les candidats adéquats.

En parcourant les offres d'emploi publiées, l'outil IA interprète intelligemment les profils des candidats pour déterminer s'ils correspondent à la description du poste. Cette adéquation des candidats alimentée par l'IA aide les équipes de recrutement à trouver facilement les meilleurs talents sur le marché, ce qui rend le processus de recrutement plus rapide et plus efficace.

TurboHire peut s'intégrer avec ATS (systèmes de suivi des candidats), ce qui en fait une solution de recrutement complète.

Les meilleures fonctionnalités de TurboHire

Filtrage des CV et présélection basés sur l'IA

Automatisation de la planification et de la préparation des entretiens

Analyse des entretiens en temps réel

Cartes de pointage et évaluations personnalisables

Limites de TurboHire

Se concentre sur le recrutement de gros volumes

Capacités limitées pour le recrutement de niche

Prix élevés pour les petites équipes

Prix TurboHire

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (77 commentaires)

9. Octuple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-3.png Logiciel de recrutement IA par Eightfold /$$$img/

Via Huit fois plus Eightfold est un autre outil de recrutement IA populaire auprès des équipes de gestion des talents qui souhaitent utiliser l'IA pour sourcer les candidats et simplifier le processus de présélection. Il utilise le traitement du langage naturel pour trouver des candidats pour des postes à pourvoir.

Sa capacité à faire correspondre les titres et les descriptions des postes avec les profils des candidats peut aider votre équipe d'acquisition de talents à identifier les candidats potentiels et à s'engager avec eux. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour l'embauche de personnes issues de la diversité, lorsque vous recherchez des candidats d'origines diverses et que vous devez étendre votre recherche au-delà des candidats actifs.

Cet outil IA peut aider à la gestion des employés en s'intégrant à votre ATS existant, ce qui lui permet de s'intégrer plus efficacement à vos processus d'embauche afin que les candidats de qualité ne passent pas entre les mailles du filet.

Les huit meilleures fonctionnalités

Recherche de talents, mise en relation et analyse alimentées par l'IA

Informations sur la diversité, l'équité et l'inclusion

Intégration avec les principaux ATS et SIRH

Les huit limites

Prix élevé pour les petites et moyennes entreprises

Courbe d'apprentissage élevée pour la configuration

Prix octuple

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (150+ commentaires)

: 4.1/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (12 commentaires)

10. SeekOut

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image-5.png Logiciel de recrutement IA par SeekOut /$$$img/

Via Rechercher Il s'agit d'un autre logiciel de recrutement IA que beaucoup d'entreprises utilisent. Comme les autres, il applique l'IA pour faire correspondre les candidats aux postes ouverts dans votre entreprise.

SeekOut va au-delà du processus d'embauche, en fournissant des outils non seulement pour l'acquisition de talents, mais aussi pour la gestion des talents et l'analyse. Le l'engagement des employés les fonctionnalités vous aident à attirer, embaucher et retenir des candidats de qualité.

Recherche des meilleures fonctionnalités

Recherche de talents et sourcing alimentés par l'IA

Engagement automatisé avec les candidats

Enrichissement et analyse des données

Intégration avec les ATS, les SIRH et d'autres outils

Les limites de SeekOut

Problèmes mineurs de qualité des données dans le sourcing

Capacités limitées au-delà du sourcing

Recherche de prix

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

Constituez votre équipe avec des outils d'IA pour le recrutement

Des pratiques de recrutement efficaces diminuent le taux de rotation, augmentent la productivité et rendent la création d'équipes très engagées plus facile que jamais. Les bons outils IA peuvent automatiser les tâches fastidieuses et vous aider à trier les données des candidats pour une gestion achevée du recrutement.

Adaptez vos descriptions de poste, vos processus d'embauche et votre onboarding pour qu'ils soient rationalisés et adaptables grâce à des milliers de modèles et d'outils gratuits dans ClickUp. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour créer votre compte et renforcez les procédures de recrutement de votre entreprise !