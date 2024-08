10 meilleurs logiciels de workflow d'approbation en 2024

Avez-vous été bloqué par la lenteur des processus d'approbation ? Si c'est le cas, il est temps de dire adieu aux piles de paperasse et aux maux de tête liés aux approbations manuelles et d'explorer les logiciels de flux de travail d'approbation !

En ajoutant un logiciel de flux de travail d'approbation à votre pile technologique, vous pouvez améliorer l'efficacité, réduire les erreurs, assurer la conformité avec les réglementations ou les politiques de l'entreprise, et mieux contrôler le processus de prise de décision.

Nous avons compilé une liste de 10 applications de flux de travail d'approbation avec des fonctionnalités qui peuvent aider à améliorer le système d'approbation de votre équipe. Plongeons dans l'aventure et découvrons ce que les le pouvoir de l'automatisation et la collaboration peuvent faire à votre équipe.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de flux de travail d'approbation ?

Un logiciel de flux de travail d'approbation est un outil numérique conçu pour rationaliser et automatiser le processus d'obtention des approbations pour diverses tâches, projets ou documents. Il fournit une approche structurée et systématique de la gestion des demandes d'approbation.

Les fonctionnalités typiques peuvent inclure :

Soumission de demande: Les utilisateurs peuvent initier des demandes d'approbation en envoyant des informations, des documents ou des tâches pertinentes qui nécessitent une autorisation

Le logiciel achemine la demande d'approbation vers les personnes ou les groupes appropriés en fonction de règles prédéfinies ou de structures hiérarchiques

Notifications et rappels: Le logiciel envoie des notifications et des rappels automatisés aux personnes chargées de l'approbation afin de garantir une action en temps voulu et d'éviter les retards

Les approbateurs peuvent fournir des commentaires, des réactions ou des suggestions dans le logiciel pour faciliter la communication au cours du processus d'approbation

Suivi des approbations: Le logiciel maintient une maintenance claire de toutes les activités d'approbation, y compris les horodatages, les commentaires et la décision finale

Le logiciel maintient une maintenance claire de toutes les activités d'approbation, y compris les horodatages, les commentaires et la décision finale Flux de travail personnalisables: Les organisations peuvent configurer les flux de travail d'approbation en fonction de leurs besoins spécifiques, y compris le nombre d'approbateurs, la séquence et les critères de prise de décision

Les organisations peuvent configurer les flux de travail d'approbation en fonction de leurs besoins spécifiques, y compris le nombre d'approbateurs, la séquence et les critères de prise de décision Rapports et analyses: Le logiciel peut offrir des capacités de rapports pour analyser l'efficacité des processus, identifier les goulets d'étranglement et suivre les performances globales

Les 10 meilleurs logiciels de flux de travail d'approbation à utiliser en 2024

Dans l'environnement actuel des entreprises, qui évolue rapidement, des processus d'approbation efficaces sont la clé de voûte de la réussite. Avec une myriade d'options disponibles, la sélection du bon logiciel de flux de travail d'approbation peut être une tâche ardue.

Vous trouverez ci-dessous notre liste curatée des meilleurs logiciels d'approbation disponibles aujourd'hui.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un logiciel de gestion de projet qui excelle en matière d'approbation et de gestion du personnel . Le logiciel permet de rationaliser le processus d'approbation afin qu'il fonctionne comme une machine bien huilée. 🛠️

En commençant par une tableau blanc virtuel les équipes peuvent planifier leur flux de travail et cartographier les étapes d'approbation à suivre. Cela permet à chacun de visualiser le processus du début à la fin.

Lorsque vous êtes prêt à mettre en œuvre le processus, les modèles de flux d'approbation personnalisables de ClickUp offrent une approche transparente et organisée. Qu'il s'agisse de demandes de projet, d'approbations de documents ou de toute autre décision critique, vous pourrez adapter les modèles à vos besoins spécifiques. Ensuite, collaborez facilement et restez sur la même page grâce aux notifications en temps réel, aux rappels et aux fonctionnalités de retour d'information instantané.

Le plus beau, c'est que ClickUp va au-delà de vos flux de travail d'approbation. Vous pouvez utiliser les documents ClickUp, la gestion des tâches, le chat et bien plus encore pour rester organisé et communiquer sur tous vos projets et responsabilités quotidiennes.

Dites adieu aux goulots d'étranglement et adoptez l'efficacité et la productivité que ClickUp apporte au tableau. 🎉

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp offre des outils de personnalisation, ce qui permet aux membres de l'équipe d'ajouter facilement divers champs, statuts et vues selon les besoins

Les outils d'automatisation du flux de travail d'approbation vous permettent de créer des tâches, de modifier les assignés, de mettre à jour les statuts et d'appliquer des étiquettes pour accélérer l'examen des demandes de projet

Les notifications permettent aux membres de l'équipe de rester informés

Avec ClickUp Docs, vous pouvez modifier en cours avec d'autres membres de l'équipe, ajouter des commentaires, assigner des éléments d'action, etc

Plus de 1 000 intégrations avec des plateformes tierces vous permettent de connecter les autres applications de votre pile technologique à votre flux de travail

Limites de ClickUp

Le logiciel s'accompagne d'une certaine courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités qu'il offre

L'application mobile de ClickUp a des capacités plus limitées que l'application web ou l'application bureau

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Integrify

via Intégrer Integrify donne aux organisations les outils dont elles ont besoin pour optimiser et automatiser leurs processus d'approbation. En mettant l'accent sur la simplicité et l'efficacité, Integrify offre une interface conviviale qui s'adresse à la fois aux utilisateurs de l'entreprise et aux professionnels de l'informatique. Sa robustesse automatisation du flux de travail permettent l'acheminement transparent des approbations, l'attribution des tâches et le suivi du temps en temps réel.

Le générateur de formulaires par glisser-déposer du logiciel permet aux utilisateurs de concevoir des formulaires de demande d'approbation personnalisés et adaptés à leurs besoins spécifiques, garantissant ainsi une collecte d'informations précises et pertinentes. En outre, les fonctionnalités de rapports et d'analyse du logiciel fournissent des informations précieuses sur les performances des processus, aidant les organisations à identifier les goulets d'étranglement et les problèmes de sécurité l'amélioration continue .

Les meilleures fonctionnalités d'Integrify

Il peut être utilisé dans différents secteurs, de la santé à la construction

L'interface "glisser-déposer" facilite la création d'un nombre illimité de processus de travail automatisés

L'architecture ouverte permet aux utilisateurs d'intégrer et de développer leurs outils de flux de travail

Limites d'Integrify

Certains utilisateurs ont exprimé des inquiétudes quant au style et à l'interface de l'applicationlogiciel d'automatisation* Les processus de rapports ne sont pas très variés

Prix d'Integrify

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (20+ avis)

3. Studio d'approbation

via Approval Studio Approval Studio est un logiciel de gestion d'approbation polyvalent et puissant pour les contenus créatifs. Il est conçu pour rationaliser le processus de révision et d'approbation pour les équipes de marketing, de conception et de création.

Grâce à son large éventail de fonctionnalités, Approval Studio offre une plateforme centralisée pour le feedback collaboratif, l'annotation et le contrôle de version des illustrations, images, vidéos et autres contenus visuels.

L'interface utilisateur intuitive du logiciel permet une installation et un suivi des projets sans effort, garantissant que toutes les parties prenantes sont sur la même page tout au long du processus d'approbation. Les outils d'annotation d'Approval Studio facilitent les commentaires précis et effacés, ce qui permet d'éliminer les confusions et de réduire les cycles de révision.

Le système de notifications en temps réel du logiciel tient les équipes informées des mises à jour et des échéances, ce qui accélère le processus d'approbation.

Meilleures fonctionnalités d'Approval Studio

Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers volumineux sans perte de qualité

Un nombre illimité d'utilisateurs externes peuvent examiner et approuver les conceptions sans avoir à s'inscrire au logiciel

Les fonctionnalités de marquage personnalisé vous permettent de répondre aux besoins de votre entreprise tout en maintenant son style

Limites d'Approval Studio

Les intégrations sont limitées à Slack et Zapier

Les utilisateurs ont mentionné qu'ils souhaitaient que le logiciel propose davantage d'intégrations, notamment avec d'autres outils de gestion de projet

Prix d'Approval Studio

Lite: 45 $ par mois pour cinq utilisateurs

45 $ par mois pour cinq utilisateurs Pro: 135 $ par mois pour cinq utilisateurs

135 $ par mois pour cinq utilisateurs Pro XL: $255 par mois pour 15 utilisateurs

$255 par mois pour 15 utilisateurs Enterprise: 5 999 $ par an pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.9/5 (25+ commentaires)

4.9/5 (25+ commentaires) Capterra: 5/5 (20+ commentaires)

4. Flux de travail Kissflow

via Kissflow Kissflow Workflow se distingue comme un logiciel de flux de travail d'approbation robuste et convivial qui permet aux entreprises d'automatiser et d'optimiser leurs processus d'approbation sans effort. Avec une approche sans code, Kissflow Workflow permet aux utilisateurs de concevoir des flux de travail d'approbation personnalisés sans aucune expertise technique, ce qui accélère la mise en œuvre et réduit la dépendance vis-à-vis des équipes informatiques.

Grâce au suivi et à la visibilité en temps réel, les utilisateurs peuvent surveiller le statut des demandes d'approbation et identifier les goulots d'étranglement potentiels. En mettant l'accent sur la simplicité et l'adaptabilité, Kissflow Workflow permet aux organisations de gagner en efficacité, de réduire les erreurs manuelles et de maintenir la conformité.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow Workflow

La plateforme offre un grand nombre de formulaires en ligne, qui peuvent être intégrés dans le processus de flux de travail d'approbation

Une interface simple, sans code, facilite l'intégration

Les représentations visuelles des flux de travail facilitent la détection des goulots d'étranglement

Limites du flux de travail Kissflow

Bien que les utilisateurs puissent personnaliser les processus de flux de travail, les options de personnalisation sont limitées

La structure de prix pourrait être un élément dissuasif pour les petites entreprises ou les startups

Prix du flux de travail Kissflow

Basic: 1,500$ par mois

1,500$ par mois Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (520+ commentaires)

4.3/5 (520+ commentaires) Capterra: 3.9/5 (35+ avis)

5. Hub Planner

via Planificateur de hub Les fonctionnalités de Hub Planner se concentrent sur la gestion des ressources. Grâce à sa fonctionnalité Teams, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de la disponibilité des membres de votre équipe, ce qui vous permet de forfaiter le travail sans surcharger vos employés. Il offre également des flux de travail d'approbation intégrés pour le suivi du temps et les demandes de congés.

La fonctionnalité de suivi du temps permet aux membres de votre équipe d'enregistrer les heures facturables et non facturables. Ils peuvent classer leurs entrées et ajouter des notes afin que vous puissiez voir où va le temps et quelles parties d'un projet sont les plus consommatrices de ressources. Un processus d'approbation des relevés de temps est également intégré.

L'outil de gestion des congés s'intègre directement à la fonctionnalité de planification de l'application, de sorte que les congés programmés sont automatiquement pris en compte dans la disponibilité d'un employé. Les membres de l'équipe peuvent soumettre des demandes de congés qui seront acheminées vers l'approbateur qui leur a été attribué. L'approbateur reçoit ensuite des notifications par e-mail et sur Slack concernant la demande.

Hub Planner meilleures fonctionnalités

Vous pouvez comparer le temps forfaitaire pour un projet avec le temps réel passé pour calculer l'épuisement du projet et faire des projections de temps basées sur des données sur les projets futurs

Vous pouvez paramétrer différents approbateurs pour chaque membre de l'équipe en fonction de votre flux de travail d'approbation spécifique

Les approbateurs de congés ont la possibilité d'approuver les demandes directement dans l'application ou via la notification par e-mail

Limites de Hub Planner

Un ensemble de fonctionnalités robustes pourrait être écrasant pour ceux qui ne sont pas familiers avec le logiciel, en particulier les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs aimeraient que le logiciel puisse en faire plus avec des modules complémentaires

Prix du Hub Planner

Plug & Play: 7$/mois par ressource

7$/mois par ressource Premium: 18$/mois par ressource

18$/mois par ressource Business Leader: Contact pour la tarification

G2: 4.2/5 (15+ reviews)

4.2/5 (15+ reviews) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

6. Frevvo

via Frevvo Frevvo est un gestion du flux de travail qui permet aux entreprises d'automatiser et d'optimiser efficacement leurs processus d'approbation. La plateforme offre un large tableau d'approbations préconstruites modèles de flux de travail conçus pour répondre à divers scénarios d'entreprise, des RH aux finances en passant par les ventes et les opérations.

Le moteur de routage dynamique du logiciel dirige automatiquement les demandes d'approbation vers les parties prenantes appropriées en fonction de règles prédéfinies, ce qui permet de gagner du temps et d'éliminer le risque d'erreurs manuelles.

Frevvo facilite également l'intégration transparente avec des applications populaires telles que Salesforce, SharePoint et Google Sheets. De plus, grâce à son interface adaptée aux mobiles, les utilisateurs peuvent initier, suivre et approuver les demandes en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Frevvo

Les formulaires électroniques préremplis minimisent les erreurs généralement observées au cours du processus d'approbation

Les pistes d'audit intégrées permettent aux employés de suivre facilement la progression de leur demande

En tant qu'outil de flux de travail pour l'approbation des documents, il peut être utilisé pour l'approbation des dépenses et des factures

Limites de Frevvo

Les utilisateurs ont indiqué que la fonction de recherche était rudimentaire

Il ne semble pas être aussi largement utilisé que d'autres options de notre liste

Prix de Frevvo

Prix personnalisés

G2: 2.5/5 (1 commentaire)

2.5/5 (1 commentaire) Capterra: 4.5/5 (25+ commentaires)

7. Gain

via Gain Gain est une solution de flux de travail spécifiquement destinée aux équipes marketing. Grâce à son interface intuitive et à ses fonctionnalités conviviales, Gain simplifie la collaboration entre les membres de l'équipe et les parties prenantes. La plateforme permet aux utilisateurs de soumettre facilement du contenu pour approbation, de paramétrer des flux de travail d'approbation et de suivre la progression de chaque révision en temps réel.

Les outils intuitifs de commentaire et de marquage de Gain facilitent une communication et un retour d'information clairs, éliminant ainsi le besoin de chaînes d'e-mails. Les approbateurs peuvent également afficher des aperçus dynamiques et publics, ce qui leur permet de voir le résultat final de leur campagne de marketing avant la publication.

En outre, le suivi des versions du logiciel garantit que toutes les modifications sont documentées et facilement traçables. De plus, en s'intégrant à des outils de création de contenu populaires comme Adobe Creative Cloud et Canva, Gain permet un transfert de contenu transparent et simplifie encore davantage le processus d'approbation.

Les meilleures fonctionnalités de Gain

Les utilisateurs peuvent ajouter un nombre illimité de tours et de personnes au processus d'approbation

Les approbateurs peuvent accéder au contenu en toute sécurité depuis leur e-mail

L'interface intuitive permet d'approuver les demandes en un seul clic

Limites des gains

Les utilisateurs ont trouvé qu'il était difficile de trouver et d'utiliser des modèles

Il semble y avoir des problèmes de connexion avec les interfaces de programmation d'applications (API) des canaux de médias sociaux

Prix du gain

99 $ par mois pour 10 utilisateurs, puis 10 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

G2: 4.7/5 (10+ avis)

4.7/5 (10+ avis) Capterra: 4.8/5 (60+ avis)

8. Filestage

via Filestage Avec Filestage, les équipes peuvent collaborer et gérer efficacement les retours d'information, éliminant ainsi les fils d'e-mails interminables et les suivis manuels. La plateforme constitue un hub centralisé pour l'examen du contenu, permettant aux parties prenantes d'afficher et d'annoter les fichiers directement dans leur navigateur web.

Les outils polyvalents de commentaire et d'annotation de Filestage permettent un retour d'information clair et précis, ce qui améliore la communication entre les réviseurs et les créateurs de contenu.

De plus, la fonctionnalité de flux de travail automatisé du logiciel permet aux utilisateurs de définir des paramètres d'approbation avec des étapes et des approbateurs spécifiques. Les fonctionnalités robustes de suivi des versions et d'historique des activités de Filestage fournissent une piste d'audit complète, permettant aux équipes de garder une trace de toutes les modifications et approbations.

Les meilleures fonctionnalités de Filestage

Cet outil de gestion de documents permet d'accéder à tous les fichiers et commentaires du bout des doigts

Vos données sont sécurisées grâce au cryptage AES 256 de niveau entreprise

La protection par mot de passe vous permet de contrôler qui affiche votre contenu

Limites de Filestage

Les options tarifaires les plus basses s'accompagnent de limites de données peu élevées, ce qui pourrait nécessiter une mise à niveau coûteuse

Des utilisateurs ont rapporté que le logiciel les déconnectait brusquement

Prix de Filestage

Version gratuite

Version de base: 49 $ par mois

49 $ par mois Professionnel: 249 $ par mois

249 $ par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (235+ commentaires)

4.6/5 (235+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

9. WebProof

via WebProof WebProof est un logiciel de flux de travail d'épreuvage et d'approbation en ligne riche en fonctionnalités, conçu pour rationaliser le processus de révision et de collaboration des équipes créatives. Grâce à son interface intuitive et à sa plateforme basée sur le cloud, WebProof permet aux utilisateurs de télécharger, de partager et de réviser des fichiers sans effort et en temps réel, éliminant ainsi les transferts manuels de fichiers et les communications décousues.

Les outils d'annotation complets de la plateforme permettent aux parties prenantes d'ajouter des commentaires, de mettre en évidence des zones spécifiques et de dessiner directement sur les fichiers, facilitant ainsi un retour d'information clair et précis. Le flux de travail automatisé de WebProof garantit que le contenu passe par des étapes d'approbation prédéfinies avec des paramètres personnalisables pour les délais et les notifications.

Les meilleures fonctionnalités de WebProof

Lestableau de bord du projet simplifie la gestion des tâchesle tableau de bord du projet simplifie la gestion des tâches /%href/, en fournissant un aperçu rapide de toutes les missions en cours

Les commentaires et les cours peuvent être résumés sous forme de checklist

Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications par texte et par e-mail

Limites de WebProof

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il était difficile de personnaliser les flux de travail

Le logiciel peut être lent pendant les phases de téléchargement

Prix de WebProof

Pageflip: Tarifs disponibles sur demande

Tarifs disponibles sur demande Enterprise: Prix disponibles sur demande

Prix disponibles sur demande Platinum: Prix disponibles sur demande

G2: 5/5 (1 avis)

5/5 (1 avis) Capterra: 4.7/5 (10+ commentaires)

10. Admation

via Admation Admation est un logiciel riche en fonctionnalités avec des flux de travail d'approbation automatisés, conçu pour répondre spécifiquement aux besoins des équipes de création et de marketing. L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est celle des paramètres d'approbation, qui permet aux utilisateurs de mettre en place des processus d'approbation à plusieurs niveaux avec différentes parties prenantes. Cela permet de s'assurer que le contenu passe par les étapes d'examen nécessaires avec les bonnes personnes.

Une autre fonctionnalité unique d'Admation est l'approbation par lots, qui permet aux utilisateurs de regrouper plusieurs ressources pour les examiner et les approuver simultanément. Cela permet de rationaliser le processus pour les projets impliquant plusieurs fichiers ou variations, en économisant du temps et des efforts à la fois pour les réviseurs et les créateurs de contenu.

Admation propose également des outils d'annotation avancés, permettant aux parties prenantes de fournir des commentaires précis directement sur les fichiers, ce qui évite les erreurs de communication et accélère le processus d'approbation. Grâce au contrôle des versions, les utilisateurs peuvent suivre les modifications, comparer les différentes versions des fichiers et maintenir une piste d'audit complète, garantissant ainsi une visibilité et un compte rendu achevés.

Admation meilleures fonctionnalités

Les approbations à plusieurs niveaux facilitent le travail dans des structures d'approbation complexes

Les approbations par lots permettent de gagner du temps

La possibilité de nommer des utilisateurs mandataires facilite la gestion des approbations en cas d'absence

Limites des approbations

Le système est parfois un peu lourd, ce qui rend difficile la recherche de certains éléments et documents

Les utilisateurs rapportent que le logiciel est parfois lent

Prix d'Admation

Contact pour les prix

G2: 3.8/5 (10+ commentaires)

3.8/5 (10+ commentaires) Capterra: 3.6/5 (215+ avis)

Ajouter un logiciel de processus d'approbation à votre pile technologique

Si votre équipe cherche à accélérer les décisions d'approbation, il est peut-être temps d'ajouter un logiciel de flux de travail d'approbation à votre pile technologique. Les différentes options logicielles explorées dans cet article pourraient aider votre équipe à adopter le pouvoir de l'automatisation, de la collaboration et de la rationalisation des approbations. Le bon logiciel de flux de travail d'approbation peut transformer vos processus d'entreprise et stimuler la productivité comme jamais auparavant.

Si vous êtes à la recherche d'une solution tout-en-un pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail et de gestion de projet, ne cherchez pas plus loin que ClickUp ! Avec son interface intuitive, ses fonctionnalités robustes et sa polyvalence inégalée, ClickUp a mérité sa place parmi les meilleurs candidats de notre liste. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et améliorez le processus d'approbation de votre organisation !