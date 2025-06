10 modèles gratuits de forfaits 30-60-90 jours en PPT et ClickUp

{ « @context » : « http://schema.org », « @type » : « FAQPage », « mainEntity » : [ { « @type » : « Question », « name » : « Qu'est-ce qu'un modèle de forfait de 30-60-90 jours ? », « acceptedAnswer » : { « @type » : « Answer », « texte » : « Un modèle de plan de 30-60-90 jours décrit toutes les tâches à accomplir au cours des trois prochains mois, avec des objectifs et des buts, ainsi que des jalons à 30, 60 et 90 jours. » } } ] }

Commencer un nouvel emploi peut être stressant. Que devez-vous faire exactement ? À qui pouvez-vous demander de l'aide ? Et comment savoir si vous répondez aux attentes ? 👀

Plus un nouvel employé bénéficie de clarté et d'accompagnement, plus il a de chances d'être opérationnel et de commencer à contribuer à l'entreprise dès que possible. C'est là qu'un modèle de forfait 30-60-90 jours vaut son pesant d'or, tant pour les nouvelles recrues que pour les responsables du recrutement. ✨

Qu'est-ce qu'un modèle de forfait 30-60-90 jours ?

Un modèle de forfait de 30-60-90 jours décrit toutes les tâches à accomplir au cours des trois prochains mois, avec des objectifs et des buts, ainsi que des jalons à 30, 60 et 90 jours. 🛠️

Un modèle de forfait de 30, 60 et 90 jours peut être utilisé par les responsables du recrutement pour superviser les nouveaux membres du personnel ou par les nouveaux employés eux-mêmes. Mais ce type de modèle n'est pas réservé aux nouveaux employés. En fait, un modèle de forfait de 30, 60 et 90 jours peut être utilisé par toute personne qui a besoin d 'un plan de projet avec des jalons clairs.

Dans le cadre du processus d'embauche, ces modèles servent à définir des objectifs afin d'aider les nouveaux employés à s'adapter rapidement à leur environnement de travail et à la culture de leur nouvelle entreprise. Un modèle de forfait de 30, 60 ou 90 jours peut les aider à comprendre l'étendue de leur travail dans leur nouveau rôle.

Triez vos tâches rapidement et facilement, et créez des affichages en cascade d'un simple clic pour garder une longueur d'avance et hiérarchiser les tâches importantes

Ce type de modèle peut également aider les nouveaux employés à apprendre à hiérarchiser les tâches et à identifier les principaux intervenants dans la structure de gestion de projet afin qu'ils puissent commencer à établir des relations. Grâce à des attentes claires, les nouveaux employés savent exactement ce qu'ils doivent faire dès le départ, ce qui réduit le stress et le sentiment d'être dépassé, favorise l'autodiscipline et les met sur la voie de la réussite.

Pour les responsables du recrutement, un modèle de forfait de 30, 60 et 90 jours les aide à responsabiliser les nouveaux employés pendant le processus d'intégration. Il garantit que les nouvelles recrues travaillent sur les bonnes tâches, en accord avec les objectifs de l'entreprise. Il sert également d'outil de suivi des employés, ce qui est très utile lors de la préparation des évaluations de performance.

Dans un contexte plus large, les chefs de projet et les entrepreneurs peuvent également utiliser un modèle de forfait de 30, 60 ou 90 jours comme outil de planification stratégique pour les aider à hiérarchiser les projets, définir le périmètre de travail, fixer des objectifs clés mesurables et suivre la progression de leurs nouvelles initiatives. 📚

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de forfait Free 30-60-90 jours ?

Un bon modèle de forfait 30-60-90 jours est modifiable et permet de rationaliser les tâches et d'optimiser la productivité en fonction d'un plan d'affaires. Le modèle :

Présente la mission de l'entreprise et explique en quoi le rôle du nouveau membre de l'équipe y contribue

Décomposez les objectifs à long terme en objectifs à court terme pouvant être atteints dans les 30, 60 et 90 prochains jours

Assurez-vous que tous les objectifs sont SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps

Définissez clairement les priorités afin que les employés puissent traiter en premier lieu les tâches urgentes et importantes

Spécifiez les indicateurs clés qui serviront de repères de performance, rendant ainsi mesurables les résultats attendus dans le cadre du nouveau poste

Identifie les parties prenantes clés et clarifie leurs rôles

Liste les ressources auxquelles les nouveaux employés peuvent s'adresser pour obtenir de l'assistance

En une phrase, il définit des attentes très claires, ce qui permet au nouvel employé, au chef de projet ou à l'entrepreneur qui utilise le modèle de plan de 30, 60 ou 90 jours de les atteindre facilement. 🤩

10 modèles de forfait Free 30-60-90 jours

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à partir de zéro pour élaborer votre forfait 30-60-90 jours. Il existe de nombreux modèles gratuits en ligne, chacun avec une orientation légèrement différente.

Choisissez votre modèle de forfait gratuit de 30, 60 ou 90 jours en fonction de vos objectifs et du niveau de détail que vous souhaitez inclure.

Vous ne savez pas lequel vous convient le mieux ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Voici notre sélection des meilleurs modèles de forfaits gratuits de 30, 60 et 90 jours. ✨

1. modèle de forfait 30-60-90 jours

Télécharger ce modèle Modèle de forfait ClickUp de 30, 60 et 90 jours

Le modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours est une aubaine pour les responsables du recrutement. Il aide à créer une structure pour l'intégration des nouveaux employés afin qu'ils soient opérationnels dès les trois premiers mois.

Le plan d'intégration leur fournit une feuille de route à suivre, en décomposant les objectifs spécifiques en tâches à accomplir au cours de leur premier, deuxième et troisième mois. Parallèlement, le tableau d'intégration affiche des rappels conviviaux de ce qu'ils doivent accomplir. Et grâce aux champs personnalisés qui précisent l'étape d'intégration et le responsable de chaque tâche, les nouveaux membres du personnel se sentiront soutenus dès leur premier jour.

Le modèle comprend également un calendrier pour aider à planifier toutes les tâches d'intégration, ainsi qu'une fonctionnalité d'assistance en ligne afin que les employés puissent entrer en contact avec les membres de leur nouvelle équipe et obtenir rapidement de l'aide en cas de besoin.

Et pour un aperçu rapide de toutes les tâches du nouvel employé, quatre onglets de couleur indiquent les tâches achevées, en cours, restant à faire et en attente d'une intervention d'une autre personne. 📚

2. modèle d'objectifs quotidiens 30-60-90

Télécharger ce modèle Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Tout comme un modèle de forfait de 30, 60 ou 90 jours, ce modèle d'objectifs quotidiens ClickUp, facile à utiliser pour les débutants, vous aide, vous et vos nouvelles recrues, à définir leurs objectifs pour les 30, 60 ou 90 prochains jours (ou pour la durée de votre choix), puis à définir les tâches qui leur permettront de les atteindre.

Ces objectifs peuvent être professionnels ou personnels. Tout au long du processus, le modèle vous rappelle de vérifier que les objectifs sont SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps (en d'autres termes, ils ont une date cible pour leur réalisation).

Les tâches apparaissent dans les notes quotidiennes. Pour chaque note, vous pouvez ajouter des pièces jointes et spécifier un type de note, par exemple s'il s'agit d'une tâche, d'une réflexion, d'une idée ou d'un remerciement.

Vous pouvez également prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble dans la liste complète des notes. Des icônes de statut colorées vous permettent de voir rapidement quelles tâches ont été achevées, lesquelles ont été révisées par d'autres parties prenantes et celles qui restent à faire, afin que vous puissiez aider les nouveaux membres de votre équipe à atteindre leurs objectifs.

3. Modèle d'intégration des employés

Télécharger ce modèle Modèle ClickUp pour l'intégration des employés

Le modèle ClickUp pour l'intégration des employés permet à toute votre équipe d'être sur la même page lorsqu'un nouveau collaborateur rejoint l'entreprise. De plus, il permet à chacun de rester aligné sur les objectifs de l'équipe pendant le processus d'intégration.

Ce type de modèle définit clairement la description du poste du nouvel employé, y compris la mission et la vision du rôle et les principales responsabilités de cette nouvelle position. Les objectifs d'intégration pour la période choisie sont listés, ainsi que les tâches clés à venir.

Un champ personnalisé vous permet de spécifier les tâches à accomplir chaque semaine pendant la période d'intégration, tandis que ClickApps vous aide à définir les priorités, à estimer les délais, à lister plusieurs assignés si nécessaire et à mettre en évidence les dépendances liées aux tâches.

Des onglets de couleur permettent de voir facilement les tâches achevées, celles en cours et celles qui restent à faire. Les nouveaux employés peuvent également signaler les travaux prêts à être révisés ou ceux pour lesquels ils ont besoin d'aide. 👀

4. Modèle de plan d'action SMART

Télécharger ce modèle Modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp

Le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp vous aide à définir des objectifs avec vos nouveaux employés, puis à les aider à les atteindre.

Les champs personnalisés vous permettent de spécifier le type de tâche, de définir des priorités et de lister les obstacles susceptibles d'entraver la réalisation de vos objectifs de performance.

L'échéancier vous donne un aperçu de l'ensemble du projet, tandis que les champs de statut en couleur vous indiquent si une tâche est en cours de planification, prête à être lancée mais pas encore commencée, en cours d'exécution, achevée ou en phase d'évaluation.

Vous pouvez également voir si un objectif est en bonne voie (s'il est actuellement dans les délais et dans les limites du budget) et suivre le taux d'achèvement des tâches.

5. Modèle de plan d'action pour les employés

Télécharger ce modèle Modèle de plan d'action pour les employés ClickUp

Soutenez votre équipe dans son développement professionnel grâce au modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp.

En tant qu'outil de suivi des employés, ce modèle simple peut être utilisé par les managers d'équipe ou les spécialistes des ressources humaines pour aider les membres de l'équipe à définir des objectifs d'apprentissage et à créer un plan d'action pour leur développement de carrière.

Les sections Rapport d'incident, Constatations et Indications de progression sont utiles pour consigner des informations sur les performances ou le comportement d'un employé avant un entretien d'évaluation avec ses supérieurs hiérarchiques. Une section est également prévue pour les mesures correctives, qui peuvent être utilisées pour définir des objectifs réalistes et mesurer la réussite dans le cadre d'un plan d'amélioration des performances. 🛠️

6. Modèle de plan d'action

Télécharger ce modèle Modèle de plan d'action ClickUp

Un autre type de modèle de plan 30-60-90 jours, le modèle de plan d'action ClickUp, est un modèle de type tableau blanc qui vous aide à définir des objectifs et à gérer vos projets, qu'il s'agisse d'un processus d'intégration des employés, d'un plan commercial, d'un plan marketing ou de votre calendrier de publication sur les réseaux sociaux.

Ajoutez une note autocollante pour chaque tâche et déplacez les tâches entre les sections À faire, En cours et Terminé au fur et à mesure que votre nouvel employé les accomplit.

Chaque catégorie est divisée en sections afin d'indiquer clairement si la tâche doit être examinée quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement. De plus, vous pouvez zoomer ou dézoomer, selon que vous souhaitez afficher une vue d'ensemble ou une vue axée sur les tâches.

7. Modèle d'objectifs SMART

Télécharger ce modèle Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Vous pouvez utiliser le modèle d'objectifs SMART de ClickUp comme modèle de forfait de 30, 60 ou 90 jours ou définir votre propre calendrier, par exemple une année entière.

En définissant des objectifs précis, mesurables, réalisables, réalistes et assortis d'un délai, vous augmentez les chances que vos nouvelles recrues les atteignent, surtout si vous utilisez un modèle comme celui-ci pour les organiser.

Les champs personnalisés vous aident à répondre à des questions importantes telles que : pourquoi vous définissez cet objectif particulier à ce moment précis, si votre nouveau membre du personnel dispose des compétences requises pour l'atteindre, qui doit être inclus et si cet objectif est aligné sur les objectifs généraux de votre équipe et de votre entreprise.

Pour maintenir la motivation de vos nouvelles recrues, des indicateurs de statut colorés leur indiquent si elles sont en retard, dans les temps ou en avance sur leur programme. 🤩

8. Modèle PowerPoint simple pour un plan de 30, 60 et 90 jours par SlideModel

via SlideModel

Ce modèle PowerPoint simple de 30-60-90 jours est conçu pour évaluer l'adéquation d'un candidat à un poste lors des dernières étapes de l'entretien d'embauche. Il permet aux candidats de démontrer leur compréhension de la description de leur rôle potentiel et leur capacité à établir des priorités, tout en mettant en avant leurs compétences interpersonnelles et leur passion pour le poste.

Présentée sous forme d'infographie, la première diapositive PowerPoint utilise des icônes ClipArt, tandis que la deuxième permet à l'utilisateur de créer un diagramme de flux de processus à l'aide de flèches. Chaque diapositive comporte trois sections afin que le candidat puisse lister ses objectifs pour des périodes de 30, 60 et 90 jours.

La palette de couleurs par défaut de ce modèle de forfait gratuit de 30, 60 et 90 jours pour PowerPoint est rose et bleue, mais elle peut être modifiée et personnalisée selon les préférences de l'utilisateur.

9. Modèle PowerPoint de plan de 30, 60 et 90 jours par SlideHunter

via SlideHunter

Tout comme l'autre modèle gratuit de forfait 30-60-90 jours pour PowerPoint, cet outil stratégique est conçu pour présenter à un public des objectifs à 30, 60 et 90 jours.

Il peut être utilisé dans le cadre du processus d'embauche pour évaluer les compétences des candidats en matière de planification stratégique et de hiérarchisation des priorités, ou pour présenter aux parties prenantes les objectifs et les étapes à suivre par les nouveaux employés potentiels.

Vous avez le choix entre trois modèles différents avec des couleurs d'arrière-plan variées. Bien qu'ils soient conçus comme des présentations PowerPoint, ils peuvent également être utilisés pour des présentations papier. 📚

10. Modèle de forfait de 30, 60 et 90 jours pour les nouveaux gestionnaires de Google Docs par Sample.net

Conçu pour les nouveaux managers, ce modèle de forfait gratuit de 30 à 60 à 90 jours vous aide à créer un plan d'action pour l'intégration d'un nouveau membre de l'équipe. De la création d'un objectif d'apprentissage au cours du premier mois à la mise en pratique et au début de la contribution au cours du deuxième mois, puis à l'application de ce qui a été appris au cours du troisième mois, ces modèles vous guident tout au long du processus.

Vous pouvez définir des priorités, créer des objectifs SMART dans différentes catégories et mettre en place des indicateurs pour suivre la progression tout au long du processus.

Avec plus de 73 échantillons de forfaits, vous trouverez forcément un modèle qui vous convient. Choisissez parmi plusieurs formats tels que Microsoft Word, Google Docs, y compris Google Slides, et Apple Pages.

exemples de forfaits de 30, 60 et 90 jours

Maintenant que vous avez accès à tous ces modèles, voyons quelques exemples de leur utilisation dans différents scénarios et secteurs d'activité.

forfait 30-60-90 jours pour un représentant commercial

30 premiers jours :

Comprendre le produit et le marché (semaines 1 et 2) : Approfondissez votre compréhension du produit ou du service que vous allez vendre. Familiarisez-vous avec les arguments de vente uniques, les avantages pour les utilisateurs et les concurrents. Participez à des sessions de formation, à des démonstrations de produits et à des analyses de la concurrence.

*apprendre à connaître les clients (semaines 3-4) : commencez à interagir avec les clients potentiels afin de comprendre leurs besoins et leurs problèmes. Prenez l'initiative d'appels et de réunions pour établir des relations.

Prochains 30 jours (30 à 60 jours) :

Formulation d'une stratégie commerciale (semaines 5-6) : élaborez une stratégie commerciale personnalisée basée sur la connaissance des produits et les informations recueillies sur les clients. Cette stratégie doit définir vos cibles commerciales, les tactiques que vous utiliserez pour les atteindre et l'échéancier pour réaliser vos objectifs.

Lancement des ventes (semaines 7-8) : Commencez à mettre en œuvre votre stratégie commerciale. Commencez par les premiers efforts commerciaux, les suivis et les négociations.

30 derniers jours (60-90 jours) :

Optimisation du processus commercial (semaines 9-10) : collectez des données commerciales, analysez vos performances et identifiez les domaines à améliorer. Optimisez votre processus commercial en vous appuyant sur des informations basées sur les données.

Réalisation des objectifs commerciaux (semaines 11-12) : à la fin des 90 jours, vous devriez être en position d'atteindre vos objectifs commerciaux préliminaires. Continuez à optimiser votre processus et votre stratégie commerciaux pour obtenir de meilleurs résultats.

forfait 30-60-90 jours pour les nouveaux membres de l'équipe

30 premiers jours :

Comprendre la culture et les processus de l'entreprise (semaines 1 et 2) : Prenez le temps de comprendre les valeurs, la culture et les processus de l'entreprise. Assistez aux sessions d'orientation et rencontrez les membres de l'équipe afin de mieux comprendre votre rôle au sein de l'organisation.

*apprenez à connaître votre équipe (semaines 3 et 4) : établissez des relations avec les membres et les managers de votre équipe. Planifiez des réunions individuelles pour connaître leurs rôles, leurs responsabilités et leurs attentes.

Prochains 30 jours (30 à 60 jours) :

Apprentissage des exigences du poste (semaines 5-6) : Approfondissez votre compréhension de votre rôle et de vos responsabilités. Passez en revue tous les supports de formation ou manuels fournis par l'entreprise. Rencontrez votre responsable pour discuter de vos questions ou préoccupations.

Contribution aux projets (semaines 7-8) : Commencez à participer activement aux projets de l'équipe. Faites part de vos idées et suggestions, et acceptez les tâches qui correspondent à vos compétences et à vos intérêts.

30 derniers jours (60-90 jours) :

Assumer de nouvelles responsabilités (semaines 9-10) : grâce à une meilleure compréhension de votre rôle, assumez de nouvelles responsabilités et tâches. Cela vous aidera à développer davantage vos compétences et à contribuer à l'équipe.

Examen de la progression (semaines 11-12) : Organisez une réunion avec votre responsable afin d'examiner votre progression et de discuter des points à améliorer ou à développer. Tenez compte des commentaires et continuez à travailler pour exceller dans votre rôle.

Comment rédiger un plan de 30, 60 ou 90 jours ?

Vous pouvez rédiger la meilleure description de poste au monde, mais les nouveaux employés peuvent tout de même se sentir dépassés sans un plan d'intégration adéquat. C'est pourquoi un plan stratégique de 30, 60 et 90 jours est essentiel pour les aider à être opérationnels dès le premier jour. Voici comment en créer un efficacement :

1. Définissez des objectifs clairs pour chaque phase

30 premiers jours : Concentrez-vous sur l'apprentissage. L'objectif est de comprendre l'entreprise, la structure de l'équipe, les outils et les processus.

30 jours suivants : Passer à la contribution. Commencer à mettre en pratique ce qui a été appris pour accomplir des tâches spécifiques et assumer des responsabilités.

Troisième période de 30 jours : Passez à la maîtrise. Visez une intégration complète, en vous appropriant des projets plus importants et en suggérant des améliorations.

2. Identifiez les indicateurs clés de réussite

Définissez des objectifs mesurables pour chaque phase (par exemple, achever des modules de formation, atteindre un jalon dans un petit projet ou obtenir les commentaires d'un client).

3. Créer un échéancier

Décomposez les activités semaine par semaine pour garantir la clarté et le suivi de la progression.

4. Intégrez des boucles de rétroaction

Prévoyez des réunions régulières avec les responsables ou les mentors afin d'aborder les difficultés et d'ajuster les objectifs si nécessaire.

Les outils numériques peuvent simplifier la création, le partage et la mise à jour du forfait tout en assurant la coordination de toutes les parties prenantes.

Comment utiliser ClickUp pour créer un forfait de 30, 60 ou 90 jours

ClickUp Brain est une fonctionnalité puissante de gestion des connaissances qui aide à centraliser et à organiser les informations, ce qui en fait un outil idéal pour élaborer et exécuter un forfait de 30, 60 ou 90 jours. Voici comment cela peut vous aider :

Hub d'informations centralisé : stockez toutes les ressources d'intégration, la documentation de l'entreprise et les supports de formation en un seul endroit pour un accès facile.

Organisation des idées : utilisez ClickUp Brain pour définir et réfléchir aux objectifs clés, aux résultats attendus et aux indicateurs pour chaque phase du forfait.

Collaboration simplifiée : partagez le forfait avec les membres et les managers de l'équipe afin de recueillir leurs commentaires et d'assurer la cohérence.

Suggestions basées sur l'IA : Avec ClickUp AI, affinez votre forfait en générant des idées, en rédigeant des résumés ou en créant des modèles personnalisés de définition d'objectifs.

Suivi de la progression : documentez les mises à jour, les notes et les réalisations directement dans ClickUp afin que tout le monde soit informé de la progression de l'employé.

Essayez ClickUp Brain Utilisez ClickUp Brain pour générer une checklist pour un document de procédures opératoires normalisées d'intégration

En intégrant ClickUp Brain à votre processus de planification, vous vous assurez que la création et l'exécution du forfait 30-60-90 jours se déroulent de manière fluide et efficace.

Un modèle de forfait gratuit de 30, 60 et 90 jours est la clé d'une intégration réussie

Les nouveaux employés ont besoin de beaucoup d'assistance au cours de leurs trois premiers mois, le temps d'apprendre ce qu'ils ont à faire et de s'adapter à la culture de leur nouvelle entreprise. Facilitez la tâche de tous les participants (le nouvel employé, les autres membres de l'équipe et son manager) en mettant en place un plan clair.

Un modèle de forfait gratuit de 30, 60 ou 90 jours vous aide à clarifier les objectifs, à définir des objectifs SMART, à créer des tâches et à suivre l'ensemble du processus. Il permet également d'aligner votre stratégie d'intégration sur les objectifs de l'entreprise et de l'équipe, tout en responsabilisant et en assistant vos nouvelles recrues pendant les 90 premiers jours, qui sont souvent difficiles. 🙌

Déterminez exactement ce que vous recherchez dans un modèle de forfait 30-60-90 jours, puis choisissez parmi les options gratuites disponibles en ligne.

Pour une polyvalence maximale dans votre planification stratégique et votre gestion de projet, difficile de faire mieux que ClickUp.

ClickUp propose un large intervalle de modèles pour tous les processus d'entreprise, y compris l'intégration de vos nouveaux employés. Il s'agit d'une solution tout-en-un qui vous aide à améliorer la planification, la productivité et le travail d'équipe, et à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. 🤩