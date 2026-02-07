Modèles gratuits d'organisateur de documents de recherche

La plupart des articles de recherche ne sont pas rejetés parce que les idées sont faibles. Ils sont rejetés parce que vos sources, vos notes et vos brouillons sont éparpillés, ce qui transforme la rédaction en une chasse au trésor permanente. Les travaux nécessitant beaucoup de recherche aggravent encore la situation : les travailleurs du savoir passent environ 20 % de leur journée à rechercher et à rassembler des informations.

Cet article vous présente six modèles gratuits d'organisation de documents de recherche qui vous aideront au suivi de vos sources, à la création de plans et à la gestion de projets en plusieurs phases sans perdre de détails importants en cours de route.

Aperçu des modèles d'organisateur de recherche

Modèle Lien pour télécharger Idéal pour Meilleures fonctionnalités Format visuel Modèle de rapport de recherche ClickUp Obtenir un modèle gratuit Étudiants et professionnels rédigeant des articles de recherche structurés Résumé, méthodologie, sections de résultats, champs personnalisés pour le suivi des sources, résumés générés par l'IA. Rapport de recherche structuré Modèle de Tableau blanc ClickUp Research Obtenir un modèle gratuit Les penseurs visuels réfléchissent à des arguments et cartographient leurs idées. Glissez-déposez des nœuds, regroupez des idées, convertissez des éléments du Tableau blanc en tâches ou en sections de document. Tableau blanc visuel Modèle de note de recherche ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les chercheurs synthétisent leurs conclusions au fur et à mesure de leur lecture. Disposition standardisée des mémos, création de résumés annotés, assistance pour les bibliographies annotées. Mettre en forme le mémo Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp Obtenir un modèle gratuit Étudiants diplômés, chercheurs en expérience utilisateur, projets universitaires en plusieurs phases Sections pour les hypothèses, les questions de recherche, la méthodologie, le suivi des jalons importants, la collaboration. Plan de projet de recherche Modèle ClickUp pour les études de marché Obtenir un modèle gratuit Chercheurs universitaires ou professionnels effectuant des revues de littérature ou des analyses de contexte Catégories de recherche organisées, suivi des tendances, comparaison des sources, attribution des tâches Base de données de recherche + flux de travail des tâches Modèle de rapport de recherche sur les actions ClickUp Obtenir un modèle gratuit Rédacteurs dans les domaines de la finance, de l'économie et de la recherche quantitative Résumé, analyse fondée sur les données, recommandations structurées, disposition axée sur les preuves. Rapport de recherche sur les actions Modèle ClickUp pour les résultats d'analyse de données Obtenir un modèle gratuit Étudiants en STEM, analystes et chercheurs quantitatifs Organisation des données, suivi des tests statistiques, piste d'audit claire, documentation des résultats Résultats de l'analyse des données Modèle de proposition de subvention ClickUp Obtenir un modèle gratuit Chercheurs sollicitant des subventions ou des financements Problématiques, méthodologie, échéanciers, suivi des échéances, collaboration en équipe. Demande de subvention Modèle de mise en œuvre ClickUp LMS Obtenir un modèle gratuit Équipes de recherche ayant besoin d'une formation structurée, de protocoles ou d'une intégration Checklists pour la formation, suivi des certifications, documentation des protocoles, suivi de la progression Flux de travail LMS Organisateur graphique pour documents de recherche par modèle de Template.net Télécharger ce modèle Étudiants ayant besoin d'un plan simple et imprimable Planification de thèse, disposition des arguments, sections structurées visuellement. Organisateur graphique imprimable Modèle de document de recherche Bit. ai Télécharger ce modèle Équipes co-rédigeant un article de recherche Co-édition en temps réel, médias intégrés, sections académiques structurées. Document collaboratif

Qu'est-ce qu'un modèle d'organisateur de documents de recherche ?

Un modèle d'organisateur de documents de recherche est un cadre structuré permettant de collecter, d'organiser et de créer des connexions entre les éléments clés d'un projet de recherche, notamment les sources, les notes, les plans et les brouillons, en un seul endroit.

Sans un système clair, la recherche ralentit souvent en raison de la dispersion du contexte. Les informations sont éparpillées entre les onglets, les documents, les signets et les notes, ce qui rend plus difficile l'emplacement des sources, le suivi des idées et la progression.

Un modèle d'organisation efficace comprend généralement :

Suivi des sources avec détails des citations

Organisation thématique des notes

Plan et structure de l'argumentation

Gestion des brouillons et suivi de la progression

Contrairement à un plan de base qui ne mappe que l'argumentation, un organisateur de recherche prend en charge l'ensemble du flux de travail, de la collecte de documents à la mise en forme et au perfectionnement du document final. Certains sont simples et linéaires, tandis que d'autres fonctionnent comme des environnements de travail complets avec suivi des tâches et collaboration.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à rechercher des informations liées au travail dans les documents internes ou la base de connaissances de l'entreprise. Et lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent ? Un sur six a recours à des solutions personnelles, comme fouiller dans d'anciens e-mails, notes ou captures d'écran, juste pour rassembler les informations nécessaires. ClickUp Brain élimine les recherches en fournissant des réponses instantanées, alimentées par l'IA, extraites de l'ensemble de votre environnement de travail et des applications tierces intégrées, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin, sans tracas.

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle d'organisateur de documents de recherche

Télécharger le premier modèle que vous trouvez entraîne souvent davantage de frustration. Vous passez une heure à le configurer, pour finalement vous rendre compte qu'il n'effectue pas le suivi nécessaire ou qu'il est trop rigide pour s'adapter à votre argumentation en constante évolution. Vous finissez par l'abandonner et revenir à votre système chaotique de fichiers éparpillés.

Pour éviter cela, vous devez savoir ce qui distingue un modèle utile d'un modèle inutile. Voici les principales fonctionnalités qui font qu'un organiseur de documents de recherche est utile et ne finit pas au rang des documents abandonnés. ✨

Champs de gestion des sources : votre modèle doit disposer d'un espace dédié pour enregistrer tous les détails de vos citations : auteur, titre, publication, date et URL ou DOI. Un bon modèle comportera même un champ pour le style de citation (comme APA, MLA ou Chicago) afin de vous éviter d'avoir à reformater vos documents par la suite. Il s'agit de votre tableau de sources, qui doit être robuste.

Lien entre les notes et les sources : vous trouvez une citation brillante, mais quelques semaines plus tard, vous ne savez plus d'où elle provient. Un bon organiseur vous permet vous trouvez une citation brillante, mais quelques semaines plus tard, vous ne savez plus d'où elle provient. Un bon organiseur vous permet de lier directement vos notes à leur source , afin que vous n'ayez plus jamais à perdre de temps à rechercher une citation.

Flexibilité du plan : votre argumentation évoluera au fur et à mesure de vos recherches. Un modèle statique qui vous enferme dans une structure rigide est inutile. Vous devez pouvoir glisser-déposer et réorganiser les sections de votre plan sans perturber l'ensemble du document.

Suivi de la progression : la rédaction d'un article de recherche est un marathon, pas un sprint. Un modèle avec suivi de la progression, comme les statuts « À lire », « En cours de rédaction » ou « En cours de révision », vous permet de rester motivé et vous indique clairement ce sur quoi vous devez travailler ensuite.

Assistance à la collaboration : si vous travaillez avec des coauteurs ou avez besoin des commentaires d'un conseiller, vous aurez besoin de fonctionnalités telles que l'édition en temps réel, les commentaires et l'attribution de tâches. Cela permet de regrouper toutes les communications au même endroit, sans les disperser dans des fils de discussion par e-mail.

Compatibilité des formats : votre document final devra probablement être au format Word ou Google Docs. Vérifiez que votre modèle s'exporte correctement ou, mieux encore, qu'il s'intègre à des gestionnaires de références tels que Zotero ou Mendeley afin de votre document final devra probablement être au format Word ou Google Docs. Vérifiez que votre modèle s'exporte correctement ou, mieux encore, qu'il s'intègre à des gestionnaires de références tels que Zotero ou Mendeley afin de rationaliser votre flux de travail.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, voici quelques modèles qui méritent d'être pris en considération.

11 modèles gratuits d'organisateurs de documents de recherche

Ces modèles vont des outils de brainstorming visuel aux outils structurés de suivi de projet. Certains sont plus adaptés au travail universitaire individuel, tandis que d'autres sont plus efficaces pour les projets de recherche en équipe. L'essentiel est de choisir un modèle en fonction de votre façon réelle de travailler, et non de la façon dont vous pensez devriez travailler.

Ces modèles vont des outils de brainstorming visuel aux outils structurés de suivi de projet. Certains sont plus adaptés au travail universitaire individuel, tandis que d'autres sont plus efficaces pour les projets de recherche en équipe. L'essentiel est de choisir un modèle en fonction de votre façon de travailler réellement, et non de la façon dont vous pensez devoir travailler.

1. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de rapport de recherche ClickUp détaille les méthodes et l'approche de votre équipe, ainsi que les résultats que vous avez obtenus pour votre client.

Commencer un document de recherche formel à partir d'une page blanche peut être intimidant. Vous ne faites pas que rédiger, vous essayez également de vous souvenir du format standard d'un document académique tout en jonglant avec vos recherches. Le modèle de rapport de recherche ClickUp résout ce problème en vous fournissant une structure prête à l'emploi pour les rapports formels, avec des sections pour le résumé, la méthodologie, les résultats et les conclusions. Au lieu d'un dossier de documents en désordre, vous disposez d'un environnement de travail unique pour l'ensemble de votre projet.

Les sections prédéfinies du modèle de rapport de recherche ClickUp reflètent le format standard d'un article scientifique, ce qui vous permet de vous concentrer sur le contenu plutôt que sur la structure. Créez un tableau des sources directement dans votre flux de travail avec les champs personnalisés ClickUp, qui vous permettent de suivre tout, des noms des auteurs et des dates de publication au statut des citations pour chaque source. Rédigez votre brouillon juste à côté de vos recherches avec ClickUp Docs, en conservant votre plan, vos notes et vos sources dans une seule vue. Synthétisez les informations et repérez plus rapidement les schémas récurrents en utilisant ClickUp Brain pour résumer des sources d'information denses ou suggérer des connexions entre vos notes.

Le modèle de rapport de recherche ClickUp est idéal pour les étudiants et les professionnels qui doivent produire des rapports de recherche structurés et souhaitent unifier leur système d'organisation et leur environnement de rédaction en un seul endroit.

2. Modèle de tableau blanc ClickUp Research

Obtenir un modèle gratuit Organisez toutes vos données de recherche dans des visualisations claires grâce au modèle de Tableau blanc ClickUp Research.

Les meilleures idées ne viennent pas toujours dans un ordre linéaire et bien rangé. Essayer de forcer votre brainstorming initial dans un schéma rigide et descendant peut tuer la créativité. Vous avez besoin d'espace pour explorer les connexions, regrouper les idées connexes et avoir une vue d'ensemble avant de procéder à la validation d'une structure.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Research fournit cette toile visuelle. Il s'agit d'un espace flexible qui vous permet de mapper des concepts, d'établir des connexions entre les sources et de jouer avec le flux de votre argumentation avant de vous engager dans une structure linéaire.

Le modèle de tableau blanc ClickUp Research vous offre un espace flexible pour regrouper vos idées au lieu d'une liste restrictive visuellement. Utilisez les nœuds glisser-déposer pour regrouper les sources et les concepts connexes, ce qui vous permet de voir plus facilement comment les différents éléments de votre recherche s'articulent entre eux. Comblez le fossé entre le brainstorming et l'exécution : lorsqu'une idée est prête, vous pouvez convertir les éléments du tableau blanc directement en tâches ou en sections de document en un seul clic, transformant ainsi votre carte visuelle en un plan d'action.

Le modèle de Tableau blanc ClickUp Research est idéal pour les penseurs visuels qui ont besoin de comprendre la structure globale d'un document avant de se perdre dans les détails. Utilisez-le pour créer une revue de littérature visuelle, en cartographiant les liens entre les différents auteurs et études, d'une part, et votre thèse centrale et les autres études, d'autre part.

📚 Regardez cette vidéo pour découvrir comment les outils « second cerveau » vous aident à organiser vos notes, établir des connexions entre vos idées et transformer des informations éparses en connaissances exploitables.

3. Modèle de note de recherche ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de note de recherche ClickUp comme guide simple pour présenter l'avancement et les résultats de votre projet de recherche.

Vous venez de passer une journée entière à la bibliothèque et avez lu une douzaine d'articles. Vous vous retrouvez maintenant avec une pile de notes et un vague souvenir des points clés de chaque source. Lorsque vous vous mettrez enfin à écrire, vous devrez relire tout pour vous rappeler ce qui était important.

Le modèle de note de recherche ClickUp vous évite cette perte de temps considérable. Il s'agit d'un modèle simplifié qui vous permet de documenter vos conclusions au fur et à mesure dans un format de note concis, afin de ne perdre aucune information en cours de route.

Le modèle de mémo de recherche ClickUp vous oblige à synthétiser vos conclusions pour chaque source. En même temps, celles-ci sont encore fraîches dans votre esprit, ce qui vous permet de créer une bibliothèque de résumés que vous pourrez facilement consulter ultérieurement. Comme chaque mémo suit le même format standardisé, vous pouvez rapidement comparer les conclusions et les arguments de différentes sources sans avoir à fouiller dans vos notes brutes. Le format du mémo est parfaitement adapté à la création d'entrées bibliographiques annotées, ce qui vous évite une étape supplémentaire au moment de compiler vos références.

Le modèle de note de recherche ClickUp est idéal pour les chercheurs qui préfèrent documenter et synthétiser au fur et à mesure. Vous constituez votre bibliothèque de recherche organisée en continu, ce qui vous évite de devoir organiser tout ce qui a été réalisé au cours de votre projet à la fin de celui-ci.

4. Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp facilite la définition des objectifs et permet à toutes les parties prenantes de rester sur la même longueur d'onde.

Une thèse ou un mémoire n'est pas un projet unique, mais une douzaine de petits projets réunis en un seul. Vous devez gérer les autorisations IRB, le recrutement des participants, la collecte et l'analyse des données, ainsi que la rédaction, tout en tenant votre directeur de thèse informé. Un simple modèle de document ne suffit pas.

Bien qu'initialement conçu pour la recherche UX, le modèle ClickUp User Research Plan Template s'adapte parfaitement aux projets universitaires à grande échelle. Il fournit la structure nécessaire pour gérer simultanément le processus de recherche et la rédaction.

Le modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp comprend des sections claires pour définir vos questions de recherche, vos hypothèses et votre méthodologie, ce qui vous permet de rester concentré sur votre projet dès le début. Ne laissez plus les délais vous prendre au dépourvu : utilisez le suivi intégré des tâches ClickUp pour surveiller chaque jalon, de la soumission de votre proposition à l'achevement de votre projet. Mettez fin aux échanges incessants d'e-mails avec votre conseiller ou vos coauteurs en conservant tous les commentaires et toutes les communications avec le travail lui-même à l'aide de fonctionnalités de collaboration telles que l'édition en temps réel, les commentaires et l'attribution de tâches dans un environnement de travail partagé.

Le modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp offre de solides fonctionnalités de gestion de projet pour les travaux de niveau universitaire, vous aidant à rester sur la bonne voie pendant des mois, voire des années. Il convient particulièrement aux étudiants de troisième cycle ou aux équipes de recherche qui gèrent des projets complexes en plusieurs phases nécessitant une organisation rigoureuse.

5. Modèle ClickUp pour études de marché

Obtenir un modèle gratuit Définissez vos études clients et créez des rapports pour optimiser votre processus actuel à l'aide du modèle d'étude de marché ClickUp.

La recherche universitaire n'existe pas en vase clos : il est essentiel de comprendre comment votre travail s'inscrit dans le paysage plus large des études existantes. Le modèle ClickUp Market Research fournit un cadre systématique pour collecter, organiser et analyser des informations provenant de multiples sources, ce qui le rend inestimable pour les revues de littérature et les sections d'analyse concurrentielle.

Le modèle ClickUp Market Research vous aide à structurer vos recherches secondaires en organisant les sources en catégories logiques et en effectuant le suivi des principales conclusions des différentes études. Utilisez-le pour identifier les lacunes dans la littérature existante, comparer les méthodologies de différents chercheurs et documenter les tendances qui soutiennent votre thèse. La gestion des tâches intégrée au modèle vous permet d'attribuer des domaines de recherche spécifiques aux membres de l'équipe lorsque vous travaillez sur des projets collaboratifs.

Le modèle ClickUp Market Research est pratique pour les étudiants en école de commerce, les chercheurs en sciences sociales et toute personne effectuant des revues systématiques de la littérature qui a besoin de synthétiser de grands volumes de recherches existantes en informations cohérentes.

6. Modèle de rapport de recherche sur les actions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez vos conclusions à l'aide de ce modèle de rapport de recherche sur les actions.

Pour les chercheurs en finance, en économie ou dans le domaine de l'entreprise, le modèle de rapport de recherche sur les actions ClickUp offre une structure spécialisée conçue pour une analyse approfondie. Bien qu'initialement conçu pour l'analyse financière, son cadre rigoureux s'adapte parfaitement à toute recherche nécessitant des arguments fondés sur des données et des recommandations structurées.

Le modèle de rapport de recherche sur les actions ClickUp fournit des sections prédéfinies pour les résumés exécutifs, les analyses détaillées, les données à l'appui et les conclusions avec recommandations. L'accent mis sur l'argumentation fondée sur des preuves le rend idéal pour les documents de recherche quantitative qui nécessitent une présentation claire de données complexes. L'approche structurée du modèle vous garantit de ne pas oublier les étapes analytiques essentielles attendues par les évaluateurs.

Le modèle de rapport de recherche sur les actions ClickUp est particulièrement adapté aux étudiants en MBA, aux chercheurs en économie et à toute personne rédigeant des documents nécessitant une analyse quantitative approfondie et des cadres de recommandation formels.

7. Modèle ClickUp pour les résultats d'analyse de données

Obtenir un modèle gratuit Présentez vos conclusions à l'aide de ce modèle de rapport de recherche sur les actions.

La phase d'analyse de la recherche est celle où de nombreux projets achoppent : vous disposez de données, mais les transformer en conclusions cohérentes semble insurmontable. Le modèle ClickUp Data Analysis Findings Template fournit un cadre structuré pour documenter votre processus d'analyse et présenter les résultats dans un format clair et reproductible.

Le modèle ClickUp Data Analysis Findings vous aide à organiser vos données brutes, à documenter vos méthodes d'analyse et à présenter vos résultats dans un ordre logique. Utilisez-le pour suivre les ensembles de données que vous avez analysés, les tests statistiques que vous avez effectués et les conclusions tirées de chaque analyse. Ce modèle vous permet de conserver une piste d'audit claire, des données aux conclusions, ce qui est essentiel pour la crédibilité de vos recherches.

Le modèle ClickUp Data Analysis Findings est idéal pour les chercheurs quantitatifs, les étudiants en STEM et toute personne travaillant avec des ensembles de données qui a besoin de documenter sa méthodologie d'analyse ainsi que ses résultats.

8. Modèle de proposition de subvention ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque détail et rendez vos demandes de subvention plus efficaces et mieux organisées grâce au modèle de proposition de subvention ClickUp.

Obtenir un financement est souvent le premier obstacle à franchir dans tout projet de recherche d'envergure. Le modèle de demande de subvention ClickUp fournit un cadre complet pour organiser les nombreux éléments d'une demande de financement réussie, des objectifs de recherche aux justifications budgétaires.

Le modèle de proposition de subvention ClickUp vous guide à travers chaque section que les bailleurs de fonds s'attendent à voir, y compris les énoncés de problèmes, la méthodologie, les échéanciers et les résultats attendus. Utilisez ClickUp Tasks pour suivre les échéances des différentes sections de la proposition et attribuer des composants aux co-chercheurs. Le suivi des progrès du modèle vous aide à voir en un coup d'œil quelles sections sont achevées et celles qui doivent encore faire l'objet d'un travail avant les dates limites d'envoi.

Le modèle de proposition de subvention ClickUp est indispensable pour les membres du corps enseignant, les doctorants et les équipes de recherche qui sollicitent un financement institutionnel ou externe et qui doivent coordonner plusieurs collaborateurs et respecter des exigences strictes en matière d’envoi.

9. Modèle de mise en œuvre du système de gestion de l'apprentissage ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Modèle de mise en œuvre du système de gestion de l'apprentissage (LMS) ClickUp, un plan de projet en phase de lancement avec des tâches regroupées par statut et suivies à l'aide de champs personnalisés.

Les projets de recherche à grande échelle impliquent souvent la formation des membres de l'équipe, la gestion des protocoles et la garantie d'une méthodologie cohérente entre plusieurs chercheurs. Le modèle de mise en œuvre du système de gestion de l'apprentissage ClickUp fournit un cadre pour organiser les supports de formation à la recherche et suivre les compétences de l'équipe.

Le modèle de mise en œuvre du système de gestion de l'apprentissage ClickUp vous aide à documenter les protocoles de recherche, à créer des checklists pour la formation des nouveaux membres de l'équipe et à suivre les personnes qui ont obtenu les certifications ou suivi les modules de formation requis. Pour les études multi-sites ou les projets impliquant des assistants de recherche, cela garantit que tout le monde suit les mêmes procédures et respecte les normes de qualité des données.

Le modèle de mise en œuvre du système de gestion de l'apprentissage ClickUp est particulièrement utile pour les directeurs de laboratoire, les chercheurs principaux qui gèrent des équipes de recherche et toute personne menant des études qui nécessitent une formation standardisée pour plusieurs collaborateurs.

10. Organisateur graphique pour documents de recherche par modèle.net

Obtenir un modèle gratuit Modèle d'organisateur graphique pour document de recherche, une disposition structurée avec des sections pour l'introduction, les points principaux et la conclusion afin d'aider à résumer et à organiser les idées clés d'un document de recherche.

Parfois, vous avez simplement besoin de coucher vos idées sur papier avant d'allumer votre ordinateur. Si vous avez besoin de schématiser visuellement votre argumentation, un organisateur graphique simple et imprimable peut être un excellent point de départ. L'organisateur graphique pour travaux de recherche de Template.net se concentre sur la cartographie de la structure centrale de votre document : votre thèse, vos arguments à l'appui et les preuves pour chacun d'entre eux.

Le modèle Template.net Research Paper Graphic Organizer offre un format simple et imprimable, idéal pour ceux qui préfèrent l'expérience tactile de la planification sur papier avant de passer à un brouillon numérique. La disposition claire et visuelle vous aide à voir la relation entre votre thèse principale et vos arguments à l'appui. C'est un moyen rapide d'obtenir une vue d'ensemble de la structure de votre document lors d'une première session de brainstorming.

Ce modèle présente certaines limites. Il s'agit d'un document statique et autonome, sans suivi des tâches, sans fonctionnalités de collaboration et sans véritable gestion des sources. Vous devrez créer des systèmes distincts pour ces fonctions essentielles, ce qui peut vous ramener au même désordre que vous essayez d'éviter. Il convient mieux aux étudiants qui souhaitent disposer d'un organisateur graphique rapide et visuel pour leur essai, uniquement pour le brainstorming initial.

11. Modèle de document de recherche par Bit. ai

Obtenir un modèle gratuit Modèle de document de recherche Bit. ai, une disposition structurée pour les documents universitaires avec des sections pour la page de titre, le résumé, l'introduction, le contenu principal, la méthodologie, les résultats et la conclusion.

Lorsque vous travaillez en équipe sur un document de recherche, le fait que chacun utilise une version différente d'un document Word est la recette idéale pour un désastre. Vous avez besoin d'un espace collaboratif unique où tout le monde peut écrire ensemble. Le modèle de document de recherche de Bit.ai offre un document collaboratif avec des sections pré-structurées pour un document de recherche, une modification en cours et l'assistance pour les médias intégrés.

Le modèle de document de recherche Bit. ai comprend des zones prédéfinies pour les éléments standard d'un document académique. Vous pouvez ajouter des vidéos, des fichiers et des liens directement dans le document afin de fournir un contexte plus riche à votre équipe. Plusieurs auteurs peuvent effectuer des modifications en cours dans le document simultanément, ce qui est utile pour les sessions d'écriture en groupe où la coordination est importante.

Cependant, le modèle de document de recherche Bit.ai fonctionne davantage comme un document partagé que comme un véritable organisateur de projet. Il est moins performant pour le suivi des sources dans une base de données distincte ou pour la gestion de l'ensemble du processus de recherche comme un projet en plusieurs phases. C'est un bon choix pour les équipes qui se concentrent principalement sur la co-rédaction et qui souhaitent disposer d'un modèle de document perfectionné avec une fonction de collaboration intégrée.

À lire également : Comment rédiger un article de recherche : guide étape par étape

Organisez vos recherches et rédigez de meilleurs documents

Le bon modèle d'organisateur de documents de recherche vous aide à passer du chaos à un flux de travail clair et gérable. Il vous offre un emplacement centralisé pour suivre vos sources, développer votre argumentation et surveiller votre progression, de la première note à la version finale. 📚

Les travaux de recherche échouent rarement à cause de mauvaises idées. Ils échouent plutôt à cause de sources perdues, de connexions oubliées et de brouillons désorganisés. Un bon modèle permet d'éviter ces écueils courants en structurant votre processus dès le premier jour.

Que vous vous attaquiez à votre premier devoir ou au dixième chapitre de votre thèse, commencer par un organiseur vous évite des heures de recherche et met enfin un terme à la frustration liée à la question « où ai-je lu cela ? » qui brise votre élan d'écriture. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp gratuitement et passez moins de temps à chercher et plus de temps à écrire. 🙌

Foire aux questions

Oui, les modèles créés sur des plateformes de gestion de projet telles que ClickUp incluent des fonctionnalités de collaboration telles que l'édition en temps réel, les commentaires, l'attribution de tâches et les environnements de travail partagés, ce qui les rend idéaux pour les documents co-rédigés.

Un organisateur graphique de recherche est un outil visuel permettant de cartographier les relations entre les sources, les concepts et les arguments, tandis qu'un modèle de plan de dissertation fournit une structure linéaire et textuelle pour le document lui-même.

Vous pouvez ajuster les en-têtes de section et les champs de citation pour les adapter au style requis, tel que l'APA ou le MLA, et personnaliser la structure pour l'aligner sur les conventions de votre discipline.