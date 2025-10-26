20 modèles de planificateur Notion pour organiser votre vie

Un bon agenda vous aide à mieux vous organiser.

Il peut organiser toutes vos tâches comme vous le souhaitez et parfois même les planifier en fonction de leur urgence. Ce qui était autrefois une méthode au crayon sur un calendrier est désormais beaucoup plus puissant grâce aux agendas numériques.

Les modèles de planificateur Notion, y compris le modèle d'outil de suivi du temps Notion pour la gestion de projet Notion, vous offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que le suivi du temps, les tableaux de visualisation et la synchronisation du calendrier.

Vos tâches peuvent même s'afficher sur des outils externes tels que Google Agenda, ce qui vous aide à éviter les doublons.

Pour vous aider à démarrer, voici quelques-uns des meilleurs agendas Notion gratuits qui constituent une solution tout-en-un, sont simples à utiliser et très efficaces.

Les meilleurs modèles de planificateur Notion en un coup d'œil

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de planificateurs Notion et ClickUp :

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planificateur Notion ?

Imaginez que vous ouvrez votre ordinateur portable le Monday et que vous voyez d'un seul coup d'œil votre emploi du temps hebdomadaire dans votre calendrier : les réunions bloquées dans le calendrier, les listes de choses à faire codées par couleur, les cases à cocher pour vos habitudes et même votre menu du jeudi.

C'est là tout le travail d'un modèle de planificateur gratuit issu de la galerie de modèles Notion.

Un modèle Notion bien conçu vous aide à organiser votre temps et à suivre à la fois vos tâches à court terme et vos objectifs à long terme à l'aide d'outils tels que le modèle Notion de suivi des habitudes. Pour être clair, voici les caractéristiques d'un modèle fiable :

✅ Définit clairement son utilisation, qu'il s'agisse de tâches quotidiennes, d'un agenda hebdomadaire ou de gestion de projet

✅ Gardez une structure claire grâce à des sections organisées, des filtres et des affichages liés

✅ Permet une personnalisation flexible de la disposition, de la couleur, des icônes et des étiquettes, ce qui en fait l'un des meilleurs modèles personnalisés

✅ Offre plusieurs vues d'afficher la planification : agenda quotidien, répartition hebdomadaire et objectifs mensuels

✅ Utilise les outils intégrés de Notion tels que les bases de données, le suivi des habitudes Notion et synchroniser le calendrier

20 modèles de planificateur Notion

Vous cherchez un moyen de gérer plus efficacement votre journée, vos occasions spéciales, vos voyages ou votre année entière ?

Voici les 20 agendas les plus efficaces et les modèles Notion les plus populaires pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps :

1. Modèle d'agenda de vie ultime

via Notion

Vous envisagez de changer de carrière, vous essayez de rester régulier dans vos entraînements ou vous souhaitez réduire vos dépenses impulsives ? L'agenda Ultimate Life Planner de Notion est utile dans plusieurs cas de figure, en particulier pour le développement personnel.

Ce modèle est conçu pour les personnes qui ont besoin de structurer leurs objectifs personnels, financiers et de bien-être, sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Avec un agenda hebdomadaire intégré, un suivi financier, un journal alimentaire et des pages de gestion de projet, il vous offre un aperçu complet de votre vie en un seul endroit.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Intègre le bien-être, les finances et le développement personnel dans un tableau de bord unique et intuitif

Les dispositions personnalisables vous permettent de hiérarchiser ce qui compte le plus, des journaux alimentaires aux jalons d'un projet

Les outils de suivi et de visualisation intégrés vous aident à repérer les tendances et à célébrer votre progression dans tous les domaines de votre vie.

✨ Idéal pour : Les personnes qui souhaitent concilier bien-être, finances et objectifs personnels à long terme dans un environnement de travail unifié.

💡 Conseil de pro : vous avez du mal à maintenir la concentration et le suivi de vos réunions ? Les conseils sur la manière de planifier une réunion avec ClickUp vous montrent comment créer des ordres du jour structurés et des éléments à mener directement dans votre environnement de travail.

2. Modèle de gestionnaire de tâches

via Notion

C'est lundi matin, et votre boîte de réception est remplie d'idées éparpillées, de tâches à moitié terminées et de délais oubliés. Le modèle Task Manager vous aide à mettre de l'ordre dans tout cela en rassemblant vos listes de tâches au même endroit, puis en les organisant par priorité et par calendrier.

Utilisez le Centre de priorités pour voir ce qui est en retard, ce qui est à faire ensuite et ce que vous avez déjà achevé. Ce modèle est idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un agenda quotidien avec une approche structurée.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Libérez instantanément votre esprit en consignant toutes vos tâches, idées et échéances dans un espace unique et organisé

Le centre de priorité met en évidence les tâches urgentes et en retard, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Les affichages flexibles (liste, tableau, calendrier) s'adaptent à votre flux de travail, que vous soyez amateur de checklist ou de planificateur visuel.

✨ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un agenda quotidien structuré pour noter, hiérarchiser et réaliser ses tâches sans se sentir submergée.

3. Modèle de suivi budgétaire

via Notion

Que vous gériez plusieurs comptes ou que vous essayiez de maîtriser vos dépenses hebdomadaires, le modèle Money Tracker et le suivi financier, les factures professionnelles et le modèle Notion Invoice vous offrent un aperçu complet de votre santé financière dans un modèle Notion clair et concis.

Classez facilement vos dépenses, enregistrez vos revenus et surveillez vos virements, tandis que le modèle Notion intégré de suivi des abonnements vous aide à éviter les frais imprévus.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez l'ensemble de votre situation financière en un coup d'œil, des sources de revenus aux dépenses récurrentes et aux abonnements.

Grâce à une catégorisation intelligente et à des diagrammes, la gestion de votre budget et le suivi de vos dépenses deviennent un jeu d'enfant.

Le suivi des abonnements vous garantit de ne plus jamais être surpris par des renouvellements oubliés ou des frais cachés.

✨ Idéal pour : les freelances, les étudiants ou les professionnels qui gèrent plusieurs comptes et souhaitent améliorer leur santé financière.

4. Modèle de calendrier pour les réseaux sociaux (avec Notion IA)

via Notion

Nous sommes jeudi après-midi, et votre responsable vient de vous demander le calendrier de contenu pour la semaine prochaine, mais vous êtes encore en train de rassembler des publications provenant de trois documents différents.

Le calendrier des réseaux sociaux résout ce problème en vous proposant un modèle Notion pour rédiger, planifier et organiser tout votre contenu social. Activez/désactivez l'affichage calendrier et la vue Tableau pour planifier sur toutes les plateformes, et utilisez l'IA de Notion pour générer des idées de publications ou retravailler vos brouillons instantanément.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Forfait, rédigez et programmez du contenu pour toutes les plateformes en un seul endroit.

Tirez parti de l'IA de Notion pour trouver des idées d'articles, réutiliser du contenu et optimiser votre flux de travail de publication.

Activez/désactivez l'affichage calendrier et la vue Tableau pour voir instantanément ce qui est prévu et à quel moment.

✨ Idéal pour : les créateurs de contenu et les équipes marketing qui gèrent des calendriers de publication multi-plateformes et réutilisent des publications.

5. Modèle de suivi des abonnements

via Notion

Le modèle « Suivi des abonnements » vous aide à garder le contrôle sur vos dépenses récurrentes grâce à un tableau de bord simple et visuel. Affichez tous vos abonnements actifs, leurs dernières dates de renouvellement et si les paiements sont en retard ou achevés.

Avec un bouton « Payer » en un clic et un diagramme des coûts annuels, cet outil de suivi des abonnements Notion est idéal pour les freelances, les étudiants et tous ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur budget mensuel.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Le tableau de bord visuel vous donne un aperçu instantané de tous vos abonnements actifs, de leurs dates de renouvellement et du montant total de vos dépenses mensuelles.

La fonction « Paiement » en un clic et les diagrammes des coûts annuels vous aident à gérer vos paiements et à éviter les fuites budgétaires.

Idéal pour les freelances, les étudiants ou toute personne souhaitant contrôler ses dépenses récurrentes sans aucun tracas.

✨ Idéal pour : les utilisateurs qui recherchent un moyen simple de suivre leurs dépenses récurrentes et d'anticiper les dates de renouvellement.

💡 Conseil de pro : vous en avez assez de passer d'une application à l'autre pour rester organisé ? Les modèles Notion gratuits pour les notes, les tâches et plus encore regroupent plus de 50 modèles pour centraliser votre travail en un seul endroit. Fini les onglets qui s'accumulent !

6. Modèle pour le budget, l'itinéraire, les tâches et plus encore d'un organisateur de mariage

via Notion

À six mois de votre mariage, vous vous sentez submergé par les appels des prestataires, les listes d'invités et les tableaux Pinterest. Ce modèle de planificateur Notion vous permet de tout regrouper au même endroit.

De votre suivi budgétaire et votre liste de réponses à vos contrats et inspirations de design, ce modèle complet remplace vos notes éparpillées. Utilisez les listes à faire et la vue chronologique pour respecter votre planning, et le tableau d'ambiance pour vous mettre d'accord sur les thèmes avec votre partenaire ou votre planificateur.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez tous les détails, des coordonnées des fournisseurs aux listes d'invités.

Le suivi budgétaire et l'échéancier intégrés vous permettent de respecter votre planning et votre budget.

Les tableaux d'ambiance et les galeries d'inspiration vous permettent de vous mettre facilement d'accord sur des thèmes et de favoriser le partage de votre vision avec les autres.

✨ Idéal pour : les couples qui planifient leur mariage et souhaitent tout organiser, des prestataires à la liste des invités, en un seul endroit.

7. Modèle de devoir de groupe pour étudiants

via Notion

Le modèle « Devoirs de groupe pour étudiants » vous évitera de paniquer à la dernière minute.

Grâce à des espaces dédiés pour attribuer des responsabilités, stocker des liens et suivre les listes à faire, il apporte une structure au travail de groupe chaotique. Ajoutez des notes de réunion, des échéances et même une liste de lecture partagée pour que le travail d'équipe soit moins stressant et plus progress.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des rôles, suivez la progression et stockez les ressources dans un hub collaboratif unique : fini de discuter dans des groupes frénétiques

Les notes de réunion et les rappels de délais intégrés permettent à chacun de rester responsable et sur la même page

Les listes de lecture de partage et les sections personnalisables rendent le travail d'équipe plus agréable et moins stressant

✨ Idéal pour : Les étudiants universitaires ou lycéens travaillant sur des projets de groupe qui ont besoin de clarté et d'une responsabilité partagée.

8. Modèle de mots de passe

via Notion

Le modèle Mots de passe est un outil simple et facile à utiliser qui vous permet de stocker toutes vos informations de connexion dans un espace sécurisé et organisé. Que vous gériez des comptes personnels, des identifiants de travail ou des accès partagés avec une équipe, ce modèle Notion vous garantit que vos noms d'utilisateur et mots de passe sont toujours à portée de main.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Stockez en toute sécurité toutes vos informations de connexion dans un emplacement crypté et facile d'accès

Organisez vos comptes par catégorie (travail, personnel, partage) pour les retrouver rapidement lorsque vous en avez le plus besoin

Éliminez les maux de tête liés à la réinitialisation des mots de passe et aux verrouillages : ne restez plus jamais bloqué à l'extérieur de vos comptes

✨ Idéal pour : toute personne jonglant entre plusieurs comptes et recherchant un système de stockage sécurisé et centralisé pour ses identifiants de connexion.

💡 Conseil de pro : si votre liste à faire continue de dépasser les capacités de votre agenda, notre blog « Les meilleures applications d'agenda quotidien » vous aide à trouver l'application qui convient à votre quotidien, des gestionnaires de tâches flexibles aux systèmes de productivité complets comme ClickUp.

9. Modèle ultime de suivi de lecture

via Notion

Le suivi de lecture ultime vous aide à rester constant en organisant votre liste de lecture, en suivant les pages lues et en notant vos réflexions au fur et à mesure. Chaque livre dispose de sa propre page pour noter vos pensées, citations et passages marquants.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez votre liste de lecture, votre progression et vos réflexions dans un espace visuellement attrayant et sans distraction

Des pages dédiées à chaque livre vous permettent de noter des citations, des notes et des réflexions personnelles au fur et à mesure de votre lecture

Le suivi des progrès vous motive à rester constant et à atteindre vos objectifs de lecture, une page à la fois

✨ Idéal pour : les lecteurs qui souhaitent rester fidèles à leurs objectifs de lecture et réfléchir aux points clés à retenir.

10. Modèle de planificateur tout-en-un de Christine Tay

via Notion

Le modèle de planificateur Notion tout-en-un de Christine Tay rassemble toutes vos informations dans un modèle clair et intuitif, facile à naviguer et à personnaliser. Des listes à faire et des carnets de lecture à votre liste de souhaits et vos objectifs à long terme, il vous offre un système pour gérer à la fois vos tâches quotidiennes et votre planification globale.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Combinez vos listes à faire, vos journaux de lecture, vos listes de souhaits et vos objectifs à long terme dans un tableau de bord unique et intuitif

Facile à personnaliser : ajoutez vos propres sections, icônes et palettes de couleur pour l'adapter à votre style

Simplifiez à la fois vos tâches quotidiennes et votre planification globale, afin que rien ne se perde dans la confusion

✨ Idéal pour : les professionnels très occupés qui gèrent leurs tâches personnelles, leurs journaux de lecture et leurs listes de souhaits à partir d'un seul tableau de bord.

11. Modèle de planificateur de fête de Noël

via Notion

À deux semaines de votre réunion de vacances, les réponses, le menu et le budget sont dispersés dans des textes et des notes autocollantes. Le modèle Christmas Party Planner rassemble tout cela pour que vous puissiez vraiment profiter de votre rôle d'hôte !

Ce modèle de planificateur Notion vous aide au suivi de votre liste d'invités, à organiser les plats et à respecter votre budget. En somme, c'est l'outil idéal pour réduire les imprévus de dernière minute.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Regroupez les listes d'invités, les menus et les budgets afin de pouvoir planifier chaque détail sans notes éparpillées ni feuilles de calcul

Les checklist et les rappels visuels vous aident à rester à jour dans vos réponses, vos achats et vos préparatifs, sans chaos de dernière minute.

Conçus pour une expérience sans stress, ils vous permettent de vous concentrer sur la création de moments mémorables plutôt que sur la gestion logistique.

✨ Idéal pour : les hôtes qui planifient des réunions de vacances en mettant l'accent sur le budget, les listes d'invités et une coordination sans stress.

via Notion

Vous avez besoin de cet article utile, mais il est enfoui dans l'historique de votre navigateur ou dans un onglet aléatoire que vous avez fermé la semaine dernière. Et qui sait où il se trouve ?

Le modèle Notion « Liens, raccourcis et badges » offre un espace centralisé pour enregistrer vos ressources importantes, vos outils, vos planificateurs de repas et vos pages dans les favoris. Idéal pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels du numérique, il permet de tout organiser et d'y accéder en un seul clic.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez tous vos liens, ressources et raccourcis importants pour y accéder instantanément : fini les onglets ou les signets perdus.

Des badges et des catégories personnalisables facilitent l'organisation par projet, sujet ou priorité.

Idéal pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels du numérique qui ont besoin d'un hub unique pour tous leurs outils et références indispensables.

✨ Idéal pour : les étudiants, les chercheurs et les travailleurs numériques qui ont besoin d'accéder rapidement à des outils et des références essentiels.

13. Modèle de planificateur de voyage, d'itinéraire de voyage et de liste de choses à faire avant de mourir

via Notion

Vous avez enfin réservé les vacances de vos rêves, qui figuraient sur votre liste depuis trois ans.

Mais il y a un problème : votre vol est dans quelques jours, la confirmation de votre hôtel est enfouie dans votre boîte de réception, votre itinéraire est toujours dans votre application Notes et vous venez de vous rendre compte que vous avez oublié de vérifier les horaires des trains entre les villes.

Si cela vous correspond, le modèle de planificateur de voyage Notion vous aidera à tout organiser. Ce modèle Notion de planificateur de voyage est conçu pour les voyageurs qui souhaitent vivre une expérience fluide. Il intègre la fonctionnalité de sections pour la planification de plusieurs destinations, le suivi des dépenses dans différentes devises et un espace pour consigner votre voyage.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez tous les aspects de votre voyage, des itinéraires et réservations aux budgets et listes de choses à faire, en un seul endroit.

La planification multi-destinations et le suivi des dépenses par devise facilitent la gestion des voyages complexes.

La fonction de journalisation intégrée vous permet de consigner vos souvenirs, photos et réflexions au fil de vos voyages.

✨ Idéal pour : les voyageurs qui planifient des voyages à plusieurs étapes et souhaitent suivre la logistique, les budgets et consigner leurs souvenirs dans un journal.

14. Modèle de tableau de bord étudiant de Janice Studies

via Notion

Le tableau de bord étudiant de Janice Studies vous offre une interface centralisée et facile à utiliser pour gérer l'ensemble de votre vie scolaire et personnelle.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement suivre vos devoirs, vos examens et vos éléments quotidiens tout en organisant vos notes et vos emplois du temps pour chaque cours afin d'éviter le bachotage de dernière minute.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Regroupez vos devoirs, examens, notes et emplois du temps dans un tableau de bord académique unique et facile à consulter.

Les suivis visuels et les rappels vous aident à respecter les délais et à éviter le stress de dernière minute.

Personnalisable pour s'adapter à n'importe quelle charge de cours, il est idéal pour les lycéens et les étudiants universitaires.

✨ Idéal pour : les étudiants qui gèrent leurs devoirs, leurs examens et leurs notes de cours dans un tableau de bord académique centralisé.

15. Modèle de liste de voyage

via Notion

Vous êtes à l'aéroport et vous vous rendez compte que vous avez oublié votre chargeur !

Le modèle « Liste de voyage » vous aide à éviter ces moments difficiles en organisant tout ce dont vous avez besoin par catégorie : vêtements, appareils électroniques, articles de toilette, etc. Ajoutez facilement des éléments de dernière minute à votre liste d'achats, préparez vos tenues pour chaque jour et cochez les éléments emballés sur votre téléphone pendant que vous partez.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Classez vos affaires essentielles (vêtements, appareils électroniques, articles de toilette) afin de ne plus jamais oublier un élément.

Des checklists interactives et des planificateurs de tenues vous aident à faire vos valises plus intelligemment et à éviter de trop les remplir.

Grâce à leur conception adaptée aux appareils mobiles, vous pouvez mettre à jour votre liste où que vous soyez, jusqu'au moment du départ.

✨ Idéal pour : les voyageurs fréquents qui veulent être sûrs de ne jamais oublier l'essentiel ou de ne pas trop remplir leurs valises avant un voyage.

16. Modèle de suivi des objectifs et des habitudes

via Notion

Combien de fois avez-vous décidé d'apprendre une nouvelle langue ?

Le modèle « Goals and Habits Tracker » (Suivi des objectifs et des habitudes) vous aide à y parvenir en établissant la connexion entre vos aspirations et un système quotidien. Décomposez vos objectifs en fonction d'un échéancier (12 semaines, 12 mois ou 5 ans) et suivez-les dans différents domaines de la vie tels que la carrière, le bien-être et le développement personnel.

Ce modèle de suivi des objectifs Notion vous aide à rester cohérent et à suivre vos progrès de manière visuelle grâce à des journaux de progression clairs.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez vos grands objectifs en habitudes quotidiennes réalisables, pour rester motivé et responsable.

Les journaux de progression visuels et les échéanciers vous aident à suivre votre évolution au fil des semaines, des mois ou des années.

Adaptables à tous les domaines de la vie : carrière, bien-être, apprentissage ou développement personnel.

✨ Idéal pour : toute personne souhaitant se développer à long terme sur le plan personnel ou professionnel grâce à un suivi structuré de ses objectifs et de ses habitudes.

17. Modèle d'outil de suivi des dépenses de voyage et de budgétisation

via Notion

Avez-vous déjà organisé un voyage en groupe, où vous devez constamment partager les repas et les trajets, et où personne ne se souvient qui a payé quoi ?

L'outil de suivi des dépenses de voyage et de gestion du budget résout ce problème en permettant à chacun d'enregistrer ses dépenses en temps réel, même dans différentes devises. Grâce à la conversion automatique et aux ventilations spécifiques aux voyageurs, il vous aide à régler vos comptes sans avoir à faire de calculs fastidieux après votre voyage.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

L'enregistrement des dépenses en temps réel et la conversion automatique des devises facilitent la gestion des voyages de groupe.

Les ventilations spécifiques aux voyageurs permettent à chacun de savoir qui a payé quoi, sans calculs fastidieux après le voyage.

Les résumés budgétaires visuels vous aident à rester dans le suivi et à éviter les dépenses excessives.

✨ Idéal pour : les groupes de voyageurs qui ont besoin de répartir les coûts, de gérer des budgets partagés et de suivre les dépenses en temps réel.

18. Invitation à un voyage de groupe avec sondage Modèle

via Notion

Imaginons que vous essayez d'organiser un week-end entre amis. La moitié des membres du groupe n'ont pas encore confirmé leur présence et personne dans le discuter ne se met d'accord sur les activités à faire.

Le modèle Notion « Invitation à un voyage de groupe avec sondage » simplifie tout grâce à un formulaire de réponse, des détails de voyage partagés et des sondages intégrés pour voter sur les activités ou les dates.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Les formulaires RSVP et les sondages intégrés rationalisent la prise de décision en groupe : fini les fils de discuter interminables.

Centralise les détails du voyage, les dates et les options d'activités pour faciliter la coordination.

Rendez la planification amusante et démocratique, en veillant à ce que chacun puisse s'exprimer.

✨ Idéal pour : les organisateurs de voyages qui coordonnent les dates, les activités et les confirmations de participation sans avoir à gérer des discussions de groupe désordonnées.

19. Modèle de suivi des cadeaux de Noël

via Notion

Le Holiday Gift Tracker vous aide à planifier, budgétiser et suivre chaque cadeau dans un modèle Notion gratuit. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez suivre vos idées de cadeaux, l'état des achats, les dépenses par personne et les mises à jour de livraison grâce à une disposition claire et visuelle.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les idées de cadeaux, le statut des achats et les budgets pour toutes les personnes figurant sur votre liste : finis les cadeaux en double ou les destinataires oubliés !

La disposition visuelle permet de voir facilement pour qui il reste à acheter et combien vous avez dépensé.

Idéal pour des achats de Noël organisés et sans stress, et pour offrir des cadeaux attentionnés.

✨ Idéal pour : les organisateurs de voyages qui coordonnent les dates, les activités et les réponses sans avoir recours à des discussions de groupe désordonnées.

20. Modèle de planificateur de voyage en voiture

via Notion

Vous êtes à mi-chemin de votre road trip et vous ne vous souvenez plus dans quelle ville vous aviez prévu de vous arrêter ou où se trouve ce restaurant incontournable ? Ça m'est déjà arrivé.

Le planificateur de voyage Road Trip vous aide à mapper chaque détail à l'avance, avec notamment un tableau de bord Notion esthétique pour vos arrêts essence et vos détours touristiques.

Avec un Google Mapper intégré, un itinéraire de voyage visuel et un outil de suivi des dépenses intégré, ce modèle Notion est parfait pour les voyageurs qui souhaitent s'organiser sans sacrifier leur spontanéité.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez chaque étape, chaque repas et chaque détour panoramique grâce à un itinéraire interactif et à Google Maps intégré

Le suivi des dépenses et les listes de voyage intégrés vous permettent d'organiser votre voyage du début à la fin

Grâce à un tableau de bord esthétique, planifier et documenter votre aventure sera aussi amusant que le voyage lui-même

✨ Idéal pour : Les personnes qui souhaitent planifier, budgétiser et organiser les cadeaux pour leur famille, leurs amis et leurs collègues.

Limites de Notion

Les modèles de planificateur Notion sont parfaits pour démarrer... mais ils s'adaptent rarement à votre façon de travailler.

Par ailleurs, Notion présente quelques autres problèmes dont vous devez être conscient avant de vous lancer :

La plupart des modèles sont conçus en fonction du flux de travail d'autres personnes, et non du vôtre, ce qui oblige souvent à trouver des solutions de contournement ou à perturber des systèmes clés pour pouvoir les utiliser

Une personnalisation excessive d'un modèle peut rapidement entraîner des problèmes de base de données, des filtres défectueux ou des structures dupliquées qui ajoutent plus de confusion que de clarté

Les modèles ne s'adaptent généralement pas bien aux changements de priorités, comme le passage du suivi personnel à la gestion de projet en équipe

Le forfait gratuit de Notion limite l'utilisation en équipe à 1 000 blocs , ce qui peut être frustrant pour les espaces de travail collaboratifs

Plus votre flux de travail évolue, plus vous risquez de dépasser les modèles statiques qui ne fournissent pas l'assistance pour l'automatisation, l'intégration transparente ou les vues dynamiques des tâches

Alors, quelles alternatives à Notion avez-vous ? Découvrons-le.

Modèles Notion alternatifs

Contrairement à Notion, ClickUp ne repose pas sur des modèles statiques que vous devez constamment modifier.

Il est doté de fonctionnalités intégrées d'automatisation, de suivi du temps, de tâches récurrentes et de collaboration en temps réel, qui résolvent les problèmes courants de personnalisation excessive et d'évolutivité limitée que l'on retrouve dans de nombreux modèles de planificateurs Notion.

Si vous recherchez des solutions plus adaptables et à long terme, voici 10 modèles de planificateur ClickUp qui travaillent mieux à répondre à des besoins en constante évolution.

1. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez organisé sans avoir à restructurer constamment votre système grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

Vous en avez assez d'ajuster les modèles Notion juste pour gérer une journée normale ? Le modèle d'agenda quotidien ClickUp vous offre une disposition prête à l'emploi avec une gestion des tâches par glisser-déposer.

Ce modèle d'agenda quotidien ne nécessite littéralement aucune installation manuelle et intègre même des fonctionnalités de priorité et de suivi visuel de la progression.

Que vous deviez jongler entre des réunions, des tâches personnelles ou des échéances de travail, ce modèle vous aide à classer vos tâches (travail, personnelles, objectifs), à gérer vos priorités et à rester concentré tout au long de la journée.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Disposition prête à l'emploi avec gestion des tâches par glisser-déposer, aucune installation manuelle requise

Les priorités intégrées et le suivi visuel de la progression vous aident à vous concentrer sur ce qui compte le plus

Classez vos tâches par catégorie (travail, vie personnelle ou objectifs) pour afficher une vue d'ensemble de votre journée

✨ Idéal pour : Les professionnels et les particuliers à la recherche d'un gestionnaire de tâches quotidien fiable avec une fonctionnalité de hiérarchisation intégrée.

2. Modèle de journal quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Si vous souhaitez suivre vos habitudes ou rendre compte de vos projets, essayez le modèle de journal quotidien ClickUp

Si vous avez besoin de plus qu'une simple checklist pour réfléchir à votre journée, le modèle de journal quotidien ClickUp vous offre une visibilité structurée sur tout ce qui est terminé.

Ce modèle vous permet d'enregistrer vos tâches, de noter vos progrès et de visualiser le statut en temps réel. De plus, grâce aux champs intégrés pour les dates d'échéance, les priorités et les notes, vous disposez d'une archive actualisée de votre travail quotidien sans avoir à créer plusieurs bases de données liées comme dans Notion.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Le suivi structuré des activités quotidiennes fournit une assistance à la prise d'habitudes et à l'évaluation des performances

La journalisation en temps réel et l'état de completion vous permettent de rester responsable et motivé

Les champs intégrés pour les dates d'échéance, les priorités et les notes éliminent le besoin de multiples bases de données

✨ Idéal pour : Les utilisateurs qui souhaitent un suivi structuré de leurs activités quotidiennes afin d'obtenir l'assistance pour l'acquisition d'habitudes et l'évaluation des performances.

👀 Anecdote : le premier agenda commercial a été lancé au début des années 1900 par une société britannique appelée Letts. Elle existe encore aujourd'hui, ce qui prouve l'attrait intemporel des agendas.

3. Modèle d'emploi du temps quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un rythme quotidien qui fournit l'assistance à la fois à la concentration et à la flexibilité à l'aide du modèle d'emploi du temps quotidien de ClickUp

Lorsque votre journée s'écoule sans que vous sachiez où le temps est passé (je vous regarde, Instagram Reels), ce modèle vous aide à structurer votre emploi du temps heure par heure.

Le modèle d'emploi du temps quotidien ClickUp vous aide à réserver du temps pour vos tâches, vos réunions, vos pauses et votre travail concentré. Il est parfait pour les étudiants qui gèrent leurs cours ou les professionnels qui doivent trouver un équilibre entre leur travail intensif et leur travail administratif.

Contrairement aux agendas manuels, il se met à jour automatiquement avec un suivi en temps réel, vous aidant ainsi à repérer les pertes de temps et à optimiser votre routine.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez votre journée en blocs d'une heure pour une concentration et une flexibilité maximales

Mises à jour automatiques avec suivi en temps réel pour vous aider à repérer les pertes de temps et à optimiser vos routines

Idéal pour les étudiants et les professionnels qui doivent jongler entre travail intensif, réunions et pauses

✨ Idéal pour : Les personnes qui suivent un emploi du temps structuré ou par blocs horaires et qui souhaitent optimiser chaque heure de la journée.

4. Modèle de rapport d'activité quotidienne des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Éliminez les approximations des évaluations de performance grâce au modèle de rapport d'activité quotidienne des employés ClickUp

Lorsque vous gérez une équipe sur plusieurs projets, il est facile de perdre de vue qui fait quoi. Du moins, jusqu'à ce que les délais commencent à être dépassés.

Le modèle de rapport d'activité quotidienne des employés affiche aux responsables une vue claire et en temps réel de l'achèvement des tâches quotidiennes, du temps passé et de la productivité globale. Ce modèle est particulièrement avantageux pour les équipes à distance ou les rôles axés sur les opérations.

Il permet le suivi des performances individuelles, met en évidence les retards et renforce la responsabilité grâce à des champs structurés pour les journaux de tâches et des rapports intégrés.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Fournit aux responsables une vue claire et en temps réel pour afficher l'avancement des tâches quotidiennes et la productivité

Suivi des performances individuelles et mise en évidence des retards pour une meilleure responsabilisation

Idéal pour les équipes à distance et les rôles axés sur les opérations nécessitant des rapports structurés

✨ Idéal pour : Les responsables et chefs d'équipe qui assurent le suivi des performances des employés et de leur rendement quotidien dans le cadre de différents projets.

👀 Anecdote amusante : selon les experts en productivité, consacrer 10 minutes à la planification le matin peut vous faire gagner jusqu'à 2 heures d'effort perdu au cours de la journée. Les agendas vous aident à récupérer ces heures.

5. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Signalez les obstacles avant qu'ils ne compromettent vos échéanciers grâce au modèle de planificateur de projet ClickUp

Vous avez lancé un nouveau projet, et trois jours plus tard, les tâches sont dispersées, les échéanciers sont vagues et les rôles de l'équipe ne sont pas clairs.

Le modèle de planificateur de projet ClickUp résout rapidement ce problème en vous offrant un environnement de travail unique et structuré pour organiser les livrables, attribuer les responsabilités et visualiser la progression dans les vues Kanban, Liste ou Calendrier.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez les livrables, attribuez les responsabilités et visualisez la progression dans un seul environnement de travail

Plusieurs affichages (Kanban, liste, calendrier) s'adaptent à tous les styles de gestion de projet

Des bloqueurs intégrés et un suivi de l'échéancier permettent de respecter le calendrier des projets et d'assurer la cohésion des équipes

✨ Idéal pour : les équipes qui planifient des projets complexes et qui ont besoin d'une meilleure visibilité sur l'avancement, les rôles et les échéanciers.

6. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez facilement vos activités et concentrez-vous sur vos loisirs grâce au modèle de planificateur de vacances de ClickUp

Coordonner les détails d'un voyage, tels que les dates, l'hébergement et les documents, peut s'avérer fastidieux, en particulier lorsque plusieurs personnes sont impliquées.

Le modèle de planificateur de vacances ClickUp rassemble tous vos projets de vacances (vols, séjours, activités et documents de voyage) dans un espace centralisé. Coordonnez facilement les dates, suivez qui va où et stockez les fichiers importants tels que les réservations ou les itinéraires dans un affichage sécurisé.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez tous vos forfaits de vacances (vols, séjours, activités et documents) dans un espace sécurisé.

Coordonnez facilement les dates et effectuez le suivi de qui va où pour les voyages en groupe ou les vacances en famille.

Stockez vos fichiers importants, tels que vos réservations et vos itinéraires, pour y accéder rapidement à tout moment.

✨ Idéal pour : les familles ou les groupes de voyageurs qui gèrent la logistique de leurs vacances, comme les réservations, les documents et les horaires.

👀 Anecdote amusante : Benjamin Franklin utilisait une méthode de type agenda dans les années 1700. Il divisait ses journées en blocs de temps spécifiques, une version précoce du time-blocking que nous utilisons encore aujourd'hui.

7. Modèle de liste à faire ClickUp Calendar

Obtenir un modèle gratuit Sans avoir à passer d'un outil à l'autre, restez concentré sur l'essentiel grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp.

Il est essentiel d'afficher une vue claire de votre calendrier lorsque les tâches s'accumulent et que les échéances se chevauchent.

Le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp combine la planification et le suivi des tâches dans une disposition flexible, vous permettant de gérer vos priorités quotidiennes tout en planifiant à l'avance. Vous pouvez organiser vos tâches par catégories, attribuer des dates d'échéance et visualiser votre charge de travail sur plusieurs jours ou semaines.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Combine la planification et le suivi des tâches dans une disposition unique et flexible.

Organisez vos tâches par catégorie, attribuez des dates d'échéance et visualisez votre charge de travail sur plusieurs jours ou semaines.

Restez concentré sur vos priorités quotidiennes tout en planifiant à l'avance grâce à des vues claires pour afficher le calendrier.

✨ Idéal pour : les utilisateurs qui souhaitent gérer leurs tâches de manière visuelle et planifier leur temps avec des vues quotidiennes et hebdomadaires claires.

💡 Conseil de pro : si vous essayez de gérer des projets dans Notion mais que vous rencontrez sans cesse des obstacles, notre blog « Comment utiliser Notion pour la gestion de projet » vous explique ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment rationaliser votre flux de travail sans vous sentir dépassé.

8. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez votre année sans les tracas liés à la planification manuelle grâce au modèle de calendrier annuel de ClickUp.

À mi-parcours de l'année, vous essayez désespérément de vous souvenir de la date de lancement de ce produit, ou pire encore, vous avez complètement manqué une échéance cruciale.

Le modèle de calendrier annuel ClickUp vous fournit une vue d'ensemble complète de toutes vos tâches.

Grâce à des ventilations mensuelles et des échéanciers visuels, il vous aide au suivi de vos objectifs à long terme et à garder une longueur d'avance sur ce qui vous attend.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Fournit un aperçu complet de toutes les tâches, échéances et évènements de l'année.

Les récapitulatifs mensuels et les échéanciers visuels vous aident au suivi de vos objectifs à long terme et de vos jalons.

Évitez les retards et gardez une longueur d'avance sur ce qui vous attend.

✨ Idéal pour : les planificateurs stratégiques et les équipes qui ont besoin d'une vue d'ensemble annuelle pour mapper les échéances, les évènements et les jalons.

9. Modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et gérez votre semaine en utilisant le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp.

Votre semaine commence bien, mais dès mercredi, les réunions se chevauchent, les échéances approchent à grands pas et votre emploi du temps semble hors de contrôle.

Le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp apporte de la clarté au chaos en vous permettant de planifier toute votre semaine avec des attributions de tâches, des évènements et des blocs de temps visuellement attrayants.

Grâce à ses mises à jour en temps réel et à sa fonctionnalité de planification par glisser-déposer, cet outil est idéal pour équilibrer les priorités de l'équipe, gérer les objectifs hebdomadaires et respecter vos engagements personnels.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Forfait toute votre semaine avec des tâches, des évènements et des blocs visuellement attrayants.

Les mises à jour en temps réel et la planification par glisser-déposer facilitent l'équilibre entre les priorités.

Idéal pour gérer plusieurs tâches, réunions et évènements sur une période de 7 jours.

✨ Idéal pour : les personnes ou les équipes qui gèrent plusieurs tâches, réunions et évènements sur une période de 7 jours.

👀 Anecdote amusante : au Japon, il existe toute une sous-culture dédiée à l'esthétique des agendas, appelée « Jibun Techo », où les gens décorent leurs agendas avec des autocollants, des calligraphies et des gribouillages pour rendre la planification plus agréable. Cela s'apparente presque au Bullet Journaling!

10. Modèle de planificateur ClickUp Blog

Obtenir un modèle gratuit Élaborez une stratégie de contenu cohérente qui fournit l'assistance à la croissance de votre audience grâce au modèle de planificateur de blog ClickUp

Super, vos blogs fonctionnent bien ! Mais il y a un petit problème : votre contenu est dispersé entre des carnets, des documents et des brouillons à moitié rédigés.

Le modèle de planificateur du blog ClickUp transforme un contenu fragmenté en un flux de production clair. Planifiez vos publications par catégorie ou par campagne, fixez des délais et suivez la progression de vos idées jusqu'à leur publication.

Que vous soyez rédacteur indépendant ou membre d'une équipe de création de contenu, ce modèle vous aide à respecter votre emploi du temps et à collaborer en toute fluidité.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Transformez un contenu fragmenté en un flux de travail clair, de l'idée à la publication !

Planifiez vos publications par catégorie ou par campagne, fixez des échéances et suivez votre progression en un seul endroit

Assiste les rédacteurs indépendants et les équipes de contenu grâce à des calendriers récurrents et une propriété partagée

✨ Idéal pour : les blogueurs et les équipes de contenu qui planifient et produisent du contenu selon un calendrier récurrent avec une propriété de partage à l'aide d'un outil complet.

Un petit clic pour vous, une amélioration considérable pour votre flux de travail

Les modèles d'agenda peuvent accomplir une multitude de tâches. Que vous organisiez un mariage, suiviez vos habitudes personnelles ou planifiiez toute votre année scolaire, un bon modèle d'agenda vous apporte structure et clarté.

Si les modèles de planificateur Notion constituent un excellent point de départ, la plupart des utilisateurs finissent par rencontrer des difficultés en raison de l'automatisation limitée et de la personnalisation fastidieuse.

C'est là que ClickUp transforme subtilement la situation. Grâce à des vues dynamiques, des automatisations intégrées et une collaboration en temps réel, les modèles ClickUp ne vous aident pas seulement à rester organisé, ils vous aident aussi à aller plus vite.

En effet, les équipes qui utilisent RevPartners, client de ClickUp, font état d'une amélioration de 64 % de la rapidité de prestation de services, ce qui leur permet de gagner du temps qu'elles consacraient normalement à rassembler les informations.

Si vous êtes prêt à passer de la gestion de vos forfaits à leur exécution, inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!