Résoudre la dispersion du travail : le vice-président général des solutions et de la réussite chez ClickUp parle de l'IA et de l'avenir du travail

Quand le travail ressemble à un labyrinthe

Il y a quelques années, je me suis retrouvé à fixer un tableau blanc, essayant de mapper la manière dont mes équipes accomplissaient réellement leur travail. Ce qui avait commencé comme un simple diagramme s'est rapidement transformé en une toile enchevêtrée, avec des lignes reliant les personnes, les outils et les processus dans toutes les directions. J'ai alors compris clairement que notre plus grand défi n'était pas un manque d'effort ou de talent. C'était la dispersion invisible qui rendait même les projets simples écrasants.

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les meilleures intentions de votre équipe se perdent dans la confusion, ou pourquoi la progression semble lente malgré les efforts de chacun, vous n'êtes pas seul. C'est la réalité de la dispersion du travail, un problème que j'ai pu observer de près chez ClickUp et chez des centaines de clients.

Il ne s'agit pas seulement d'outils ou de flux de travail, mais aussi de ce qui se passe lorsque la stratégie perd sa connexion avec l'exécution.

Qu'est-ce que la dispersion du travail et comment elle compromet la stratégie en aval ?

La prolifération des tâches ne se résume pas à un nombre excessif d'applications. Il s'agit d'une fragmentation des personnes, des processus et des technologies. On a l'impression que personne n'a une vue d'ensemble, et chaque nouvel outil ou flux de travail ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de complexité. À bien des égards, la prolifération des tâches est le revers de la transformation numérique, une conséquence involontaire de la fragmentation des systèmes de travail.

Je décompose cela en trois catégories :

Personnes : les équipes sont en distribution, les rôles se chevauchent et la communication se perd dans la traduction. Même au sein d'une même organisation, les équipes peuvent se sentir comme des îlots séparés, chacun avec ses propres priorités et méthodes de travail

Processus : les flux de travail se multiplient, la gouvernance devient floue et la gestion du changement passe au second plan. Les sous-processus et les dépendances s'accumulent, rendant difficile la compréhension de la manière dont le travail s'inscrit dans la stratégie

*technologie : les outils se multiplient, mais ils sont rarement connectés de manière à vous offrir une véritable visibilité. Plus vous ajoutez d'outils, plus vous perdez de contexte

L'IA est désormais omniprésente dans tous ces domaines. Elle est parfois utile, parfois source de confusion. Le défi consiste à faire la différence.

Le fossé entre la stratégie et l'exécution : le coût réel du décalage entre stratégie et action

L'effet le plus dangereux de la dispersion du travail n'est pas la perte de temps, mais le décalage entre la stratégie et l'exécution. En théorie, la stratégie devrait s'écouler de la direction à chaque individu, et les résultats devraient remonter vers le haut.

Mais dans la pratique, la dispersion du travail rompt cette chaîne, souvent exacerbée par des systèmes déconnectés et la prolifération des outils.

J'ai vu des équipes travailler pendant des semaines sur des projets, pour finalement découvrir que quelqu'un d'autre faisait la même chose. J'ai vu des dirigeants avoir du mal à répondre à une question simple : « En quoi ce travail est-il lié à nos objectifs ? » Plus l'organisation est grande, plus le problème est prononcé.

Ce n'est pas seulement inefficace, c'est aussi démoralisant. Les gens veulent savoir que leur travail est important, et lorsqu'ils ne peuvent pas en voir l'impact, leur engagement en pâtit.

🔧 La surcharge d'outils est un frein caché à la productivité L'un des principaux facteurs de dispersion du travail est la surcharge d'outils. Lorsque les équipes jonglent avec trop d'applications déconnectées, l'alignement et la dynamique en pâtissent. Ce que révèlent les données: ✅ 87 % des équipes très performantes utilisent neuf outils ou moins

⚠️ Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils

📊 Une équipe sur trois utilise entre 5 et 9 outils dans l'intervalle La conclusion ?Les équipes hautement performantes restent efficaces, s'intègrent mieux et conservent le contexte, réduisant ainsi le bruit et la dispersion.

IA : un outil, pas une baguette magique

L'IA est désormais omniprésente et promet d'automatiser, d'optimiser et de transformer.

Mais voici ce que j'ai appris : l'IA n'est efficace que dans le contexte que vous lui donnez.

Si votre IA n'est pas adaptée au contexte de votre travail, elle n'est pas aussi efficace

Comme le montre le diagramme ci-dessus, plus d'un tiers des travailleurs utilisent l'IA sans aucune intégration dans leurs principaux domaines de travail. De nombreuses organisations se contentent d'une intégration partielle ou minimale de l'IA, ce qui entraîne une fragmentation des processus et des opportunités manquées. Une véritable intégration complète, où l'IA s'intègre de manière transparente dans les flux de travail quotidiens, reste encore rare.

Si vous superposez l'IA à un système fragmenté, vous obtenez une prolifération de l'IA, c'est-à-dire un nouvel ensemble d'outils et de processus IA déconnectés, et le résultat est que vous remplacez simplement la prolifération du travail par une prolifération de l'IA. Mais lorsque vous utilisez l'IA contextuelle pour rassembler les personnes, les processus et la technologie, vous obtenez de la clarté.

Par exemple, chez ClickUp, nous utilisons l'IA pour mettre en évidence le travail doublon, établir la connexion entre les projets connexes et souligner les dépendances. Mais nous veillons à ce que l'IA ne devienne pas un autre silo. Il s'agit d'un outil, et non d'un substitut à une stratégie réfléchie ou au jugement humain.

Repenser la fin : /IA comme catalyseur de nouvelles possibilités

L'une des prises de conscience les plus importantes que j'ai eues est que la plupart des dirigeants (moi y compris) ont parfois considéré l'IA comme un moyen de faire les mêmes choses, mais plus rapidement. Nous imaginons l'IA comme un turbo pour les processus existants : A plus B égale C à la vitesse de l'éclair.

Mais je pense que nous devons aller plus loin. L'IA ne se résume pas à la vitesse ou à l'efficacité. Il s'agit de repenser ce qu'est réellement le « C ».

Au lieu de nous demander « Comment l'IA peut-elle nous aider à atteindre nos objectifs actuels plus efficacement ? », nous devrions nous demander « Quels nouveaux objectifs, résultats et expériences l'IA rend-elle possibles ? ». Il s'agit d'aller au-delà de l'automatisation du statut quo pour le remettre en question.

Cela implique de repenser :

Structure organisationnelle : passer de diagrammes rigides à des diagrammes de travail dynamiques qui reflètent la manière dont la valeur est réellement créée et fournie

*travail : redéfinir ce qui constitue un projet, une équipe ou même un emploi. L'IA peut faire disparaître les frontières, permettant ainsi de nouvelles formes de collaboration et de propriété

*expérience client : utiliser l'IA non seulement pour accélérer le traitement des tickets d'assistance, mais aussi pour anticiper les besoins, personnaliser les parcours et créer des propositions de valeur entièrement nouvelles

Les dirigeants et les équipes qui prospéreront dans cette nouvelle ère seront ceux qui considèrent l'IA non pas comme un raccourci, mais comme une invitation à repenser ce qui est possible.

Des diagrammes d'organigrammes au diagramme de travail fonctionnel : une nouvelle façon de voir votre organisation

Les diagrammes traditionnels indiquent qui rend compte à qui. Mais ils ne montrent pas comment le travail est réellement effectué. C'est pourquoi j'ai commencé à dessiner des « diagrammes de travail », des mapper de l'interaction entre les projets, les personnes et les outils dans la vie réelle.

Les diagrammes de travail révèlent les goulots d'étranglement, les redondances et les opportunités de collaboration. Ils aident les dirigeants à identifier les points faibles de la stratégie et les points forts de l'exécution. Plus important encore, ils confèrent une visibilité à l'invisible.

L'IA peut également être utile dans ce domaine, en analysant les modèles, en mettant en évidence les connexions cachées et en suggérant des améliorations. Mais la base reste toujours une vision claire et unifiée pour afficher votre travail.

clickUp Brain facilite l'analyse de votre travail, la découverte d'informations cachées et la suggestion d'améliorations, le tout en un seul endroit. * Il suffit de poser une question telle que « Comment les clients se sont-ils sentis lors du dernier sondage ? » ClickUp Brain résume instantanément les tendances clés, met en évidence les connexions et fournit des commentaires exploitables afin que votre équipe puisse prendre des décisions plus éclairées plus rapidement. Analysez les données d'envoi de formulaires en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp

C'est pourquoi nous avons créé ClickUp Brain, le seul assistant IA conçu pour comprendre véritablement le contexte unique de votre organisation, établir la connexion de vos flux de travail et vous fournir des informations là où vous en avez le plus besoin. Contrairement aux outils d'IA génériques, ClickUp Brain apprend le langage de votre organisation, fonctionne dans le cadre de vos flux de travail existants et fournit une IA dans tous les domaines de travail à partir d'une seule plateforme. Les résultats parlent d'eux-mêmes :

ClickUp Brain offre des résultats concrets : une meilleure intégration, moins de frustration et une véritable consolidation des outils

Leçons tirées du champ : ce que j'ai appris de nos clients

La dispersion varie d'une organisation à l'autre, mais certains thèmes sont universels :

le travail redondant est omniprésent. * Le moment de prise de conscience le plus courant est celui où l'on se rend compte que deux équipes travaillent en parallèle sur le même problème. L'IA peut aider à repérer ce genre de situation, mais uniquement si vos données sont connectées

Le manque de visibilité coûte cher. Les équipes ignorent souvent ce qui se passe ailleurs. La centralisation du travail n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est aussi une question de confiance et d'objectifs partagés

La stratégie doit être bidirectionnelle. L'alignement descendant est important, mais les retours ascendants le sont tout autant. Les meilleures organisations créent un espace pour les deux

Un client m'a dit : « Nous ne nous rendions pas compte de tout ce qui nous manquait avant de tout voir au même endroit. » C'est là toute la puissance de la convergence : non seulement moins d'outils, mais aussi plus de contexte.

Consolidation ou convergence : pourquoi le contexte est important

Il est tentant de résoudre le problème de la dispersion du travail en réduisant le nombre d'outils. Mais la consolidation seule peut se retourner contre vous si elle prive les équipes du contexte dont elles ont besoin pour faire leur meilleur travail.

La convergence est différente. Il s'agit de réunir les personnes, les processus et les technologies de manière à préserver le contexte et à faciliter la collaboration. Parfois, cela signifie moins d'outils ; parfois, cela signifie une meilleure intégration. L'objectif est toujours le même : la clarté.

L'environnement de travail convergent basé sur l'IA : la solution de ClickUp

Chez ClickUp, nous considérons que la solution au work sprawl (dispersion du travail) et la voie vers une véritable convergence sont bien plus qu'un simple outil supplémentaire. C'est ce que nous appelons l'espace de travail convergent basé sur l'IA : une nouvelle catégorie de travail où les tâches, les documents, les objectifs et la communication coexistent dans un environnement riche en contexte, alimenté par l'IA. Il ne s'agit pas seulement d'un logiciel, mais d'une manière fondamentalement différente de travailler.

Grâce à un environnement de travail convergent basé sur l'IA , les équipes peuvent :

Obtenez une vue d'ensemble achevée du travail, des personnes, des processus et des technologies

Tirez parti de l'automatisation des flux de travail grâce à l'IA pour faire émerger des informations, éliminer les redondances et favoriser l'alignement

Préservez le contexte qui rend la collaboration significative, tout en réduisant le bruit et la fragmentation des systèmes de travail numériques

Il ne s'agit pas seulement d'une consolidation des outils, mais plutôt de la création d'un écosystème vivant et dynamique où la stratégie, l'exécution et l'innovation coexistent.

📮 ClickUp Insight : 33 % des personnes pensent encore que le multitâche est synonyme d'efficacité. En réalité, le multitâche ne fait qu'augmenter le coût du changement de contexte. Lorsque votre cerveau passe d'un onglet à l'autre, d'un discuter à l'autre et d'une checklist à l'autre, votre concentration en pâtit considérablement. ClickUp vous aide à vous concentrer sur une seule tâche à la fois en regroupant tout ce dont vous avez besoin au même endroit ! Vous travaillez sur une tâche, mais vous avez besoin de consulter Internet ? Il vous suffit d'utiliser votre voix et de demander à ClickUp Brain MAX d'effectuer une recherche sur le Web à partir de la même fenêtre. Vous souhaitez discuter avec Claude et peaufiner le brouillon sur lequel vous travaillez ? Vous pouvez le faire aussi, sans quitter votre environnement de travail ! Tout ce dont vous avez besoin (discuter, documents, tâches, tableau de bord, plusieurs LLM, recherche Web, etc.) se trouve dans un environnement de travail convergé basé sur l'IA, prêt à l'emploi ! Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX

L'aspect humain : culture, transparence et alignement

Résoudre le problème de la dispersion du travail n'est pas seulement un défi technique, c'est aussi un défi culturel. Lorsque les équipes voient comment leur travail s'inscrit dans une vision plus large, elles sont plus enclines à collaborer, à partager leurs connaissances et à innover. La transparence n'est pas seulement un mot à la mode, c'est le fondement de la confiance et de l'agilité.

Chez ClickUp, nous avons appris que les meilleures idées viennent souvent des personnes les plus proches du travail et des clients. Il est essentiel de créer des canaux pour recueillir les commentaires, de célébrer les réussites interfonctionnelles et de relier les contributions individuelles aux résultats de l'entreprise.

La voie à suivre : des étapes pratiques, pas de solution miracle

Résoudre le problème de la dispersion du travail est un processus, pas une solution miracle. Voici ce que je recommande :

Mapper votre situation actuelle. Utilisez un tableau blanc, une carte mentale ou un outil numérique, tout ce qui peut vous aider à avoir une vue d'ensemble Recherchez les redondances et les lacunes. Où les équipes font-elles double effort ? Où les informations se perdent-elles ? Privilégiez la convergence plutôt que la consolidation. Rassemblez le travail, mais ne sacrifiez pas le contexte qui lui donne tout son sens Intégrez l'IA de manière réfléchie. Utilisez-la pour améliorer la visibilité et réduire le travail manuel tout en gardant les humains dans la boucle. Favorisez la transparence et le retour d'information. Facilitez le partage des informations sur les projets en cours et la connexion entre le travail des équipes et les objectifs généraux Remettez en question vos hypothèses. Ne vous contentez pas de demander comment l'IA peut vous rendre plus rapide, demandez-vous quels nouveaux résultats sont désormais possibles maintenant que l'IA fait partie de votre boîte à outils

Rendre le travail plus humain : de la dispersion des tâches à un travail qui a du sens

La dispersion du travail est un problème moderne, mais la solution est intemporelle : clarté, connexion et objectif. L'IA peut aider, mais seulement si nous l'utilisons pour rapprocher les gens, et non pour les éloigner davantage.

Chez ClickUp, nous continuons d'apprendre. Chaque jour, nos clients nous enseignent quelque chose de nouveau sur la manière dont le travail s'effectue réellement. J'espère qu'en partageant ce que nous avons appris, nous pourrons aider d'autres personnes à trouver leur propre chemin dans ce labyrinthe.

Si vous êtes confronté à la dispersion des tâches, vous n'êtes pas seul. Commencez par mapper votre environnement. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez et par l'amélioration du travail lorsque tout le monde avance dans la même direction.

Et alors que nous nous tournons vers l'avenir, j'encourage tous les dirigeants et toutes les équipes à se demander non seulement comment l'IA peut vous aider à faire les mêmes choses plus rapidement, mais aussi comment elle peut vous aider à imaginer de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de travailler et de nouvelles définitions de la réussite. L'avenir du travail n'est pas seulement une question de vitesse, c'est aussi une question de vision, et avec un espace de travail convergent basé sur l'IA, cette vision est à portée de main.