Résoudre le problème de la dispersion du travail : le directeur technique de ClickUp parle de l'IA et de l'avenir du travail

À quoi ressemble réellement la dispersion du travail ?

J'ai passé ma carrière à aider les organisations à démêler l'enchevêtrement de la prolifération du travail. Il ne s'agit pas d'un problème théorique, mais de la réalité quotidienne des équipes submergées par les processus manuels, les systèmes hérités et un ensemble disparate d'outils déconnectés. Je vois la douleur dans leurs yeux lorsqu'ils décrivent une autre journée perdue à mettre à jour des statuts, un autre projet déraillé par une mauvaise communication, une autre opportunité manquée parce que les informations étaient enfermées dans un silo.

Le coût de la dispersion du travail

Chiffrons cela : 2 500 milliards de dollars de perte de productivité chaque année. Mais derrière ce nombre se cachent de vraies personnes, des équipes qui veulent faire un travail utile, mais qui sont coincées dans la gestion du chaos.

Ma place au premier rang : récits du champ

Le moment « eurêka » de VaynerMedia

Une anecdote qui me revient souvent à l'esprit est une démonstration que j'ai faite avec VaynerMedia. Ils évaluaient ClickUp, et j'étais là pour leur parler de la gestion des ressources, un domaine délicat, honnêtement, car nous sommes encore en train de développer certaines fonctionnalités. Mais lorsque je leur ai expliqué comment leur équipe pouvait réellement faire du travail dans ClickUp, non seulement pour enregistrer les heures ou mettre à jour les statuts, mais aussi pour collaborer, créer et exécuter, quelque chose a fait tilt.

Leur champion, Mika, m'a arrêté :

« Attendez, les gens font vraiment le travail ici ? »

Cette pause, cette prise de conscience, c'est ce qui me motive. C'est le moment où quelqu'un se rend compte que la convergence n'est pas seulement possible, mais qu'elle est en train de se produire.

Clients divisés : submergés ou surdimensionnés

Je m'adresse chaque jour à deux types de clients.

Le premier groupe est submergé par les processus manuels. Ses membres savent que quelque chose ne va pas, mais ne savent pas par où commencer. Ils sont coincés dans leurs anciennes méthodes à faire et s'accrochent aux fonctionnalités des outils PMO hérités parce que « c'est comme ça qu'on a toujours fait »

Le deuxième groupe se situe à l'autre extrémité du spectre : ses membres souhaitent créer leurs propres solutions d'IA à partir de zéro. Ils disposent d'ingénieurs, d'ambition et d'une réelle volonté d'innover, mais ce qui commence comme une progression se transforme rapidement en un enchevêtrement d'outils qui ne communiquent pas entre eux. Il ne s'agit plus seulement d'une prolifération du travail, mais d'une prolifération de l'IA. Différents modèles, des résultats déconnectés et aucun partage de contexte. J'ai vu cela freiner l'élan.

Les deux groupes passent à côté de la même chose : la convergence.

La puissance de regrouper tout (contexte, communication, exécution) dans un environnement de travail et une plateforme unifiés.

L'art du possible : pourquoi la convergence de l'IA est une question d'enseignement et non de vente

Lors de ma première réunion avec des dirigeants, je leur explique que mon travail ne consiste pas à vendre des logiciels, mais à enseigner l'art du possible. Je veux qu'ils comprennent qu'une plateforme de productivité n'est pas seulement un outil de gestion de projet doté d'une intelligence artificielle. Il s'agit d'une nouvelle façon de travailler, qui consiste à passer de la gestion simultanée de plusieurs tâches à la construction de quelque chose qui dure.

La convergence : l'antidote à la dispersion du travail

J'ai vu des organisations tenter de résoudre le problème de la prolifération du travail en achetant davantage d'outils. Elles pensent que la prochaine application ou fonctionnalité d'IA sera la solution miracle. Mais chaque nouvelle solution ponctuelle n'est qu'un élément supplémentaire à gérer, un autre exemple de prolifération des outils qui entraîne une perte de contexte et une exécution fragmentée.

La convergence a une signification différente : il s'agit de faire tomber les cloisonnements, de créer des connexions et de permettre aux équipes de vivre et de travailler au même endroit. Lorsque vous atteignez la convergence, vous ne gagnez pas seulement en efficacité, vous gagnez en clarté, en dynamisme et en espace pour une véritable innovation.

La convergence ne consiste pas à ajouter davantage d'outils. Il s'agit plutôt de faire enfin cohabiter Mon travail, vos données et vos discussions.

À quoi ressemble une véritable intégration de l'IA ?

Permettez-moi de vous donner un exemple concret. J'ai récemment travaillé avec un client qui utilisait trois outils différents pour gérer les appels commerciaux, suivre les commentaires des clients et attribuer les suivis. Ils copiaient manuellement les notes de Gong, mettaient à jour Gainsight, puis envoyaient les tâches par e-mail.

Lorsque nous avons tout transféré dans ClickUp, les automatisations basées sur l'IA ont commencé à transcrire les appels, à apposer des étiquettes aux éléments à entreprendre et à attribuer les suivis, le tout en un seul endroit.

Fini le copier-coller. Fini la perte de contexte entre les systèmes. ✅

L'équipe pouvait voir l'ensemble du parcours client, collaborer en temps réel et se concentrer réellement sur l'établissement de relations plutôt que sur la gestion logistique.

comment les environnements de travail convergents alimentés par l'IA résolvent la dispersion du travail*

J'ai appris qu'on ne peut pas remédier à la dispersion du travail en ajoutant davantage d'outils. On y remédie en créant moins d'endroits où le travail peut se cacher.

C'est ce que nous construisons avec ClickUp, et ce que j'utilise tous les jours. Avec ClickUp Brain , je n'ai plus besoin de passer d'une application de prise de notes à un gestionnaire de tâches, puis à un éditeur de documents. Je peux résumer une réunion, la transformer en éléments d'action et faire avancer les choses, sans jamais quitter mon espace de travail où le travail se trouve. Comme l'IA comprend le contexte dans lequel je travaille, elle ressemble moins à un outil qu'à un coéquipier. C'est là toute la différence de l'IA contextuelle : elle ne se contente pas de générer, elle collabore.

Réfléchissez, organisez et mettez en œuvre vos idées sans effort avec ClickUp Brain

L'une des choses que j'ai trouvées étonnamment précieuses est la possibilité de passer d'un modèle linguistique à l'autre dans ClickUp Brain. Certains jours, j'ai besoin de rapidité. D'autres jours, le ton ou la profondeur sont plus importants. Ce type de flexibilité, sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre, fait que l'IA ressemble moins à un simple ajout et davantage à un véritable collaborateur.

Et puis il y a Talk to Text . Celui-ci m'a surpris. Avant, je perdais mes idées entre deux réunions, des idées géniales auxquelles je ne revenais jamais. Maintenant, je les exprime simplement à voix haute, et elles se transforment en tâches ou en documents directement dans ClickUp. Pas besoin de taper. Pas besoin de chercher. Tout simplement... là. Avec ClickUp Brain Max sur bureau, cette expérience devient encore plus précise : chaque idée exprimée à voix haute atterrit instantanément au bon endroit, prête à être mise en œuvre.

Capturez des idées, partagez des instructions et terminez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX

C'est la partie qui trouve le plus d'écho lorsque je discute avec d'autres dirigeants. Tout le monde est confronté à un trop grand nombre d'outils et à un manque de temps. Mais lorsqu'ils voient ce qu'il est possible de faire grâce à la convergence, lorsque le travail, le contexte et l'IA sont tous réunis au même endroit, cela change la donne. Ils cessent de se demander « comment remédier au chaos ? » et commencent à se demander « que pourrions-nous construire si cela ne nous gênait pas ? »

C'est à ce moment-là que je sais qu'ils l'ont vu.

Le défi de la gestion du changement derrière la dispersion du travail

Pourquoi les systèmes hérités sont-ils si difficiles à abandonner ?

La gestion du changement est la partie la plus difficile de mon travail. Je comprends pourquoi les organisations s'accrochent aux systèmes hérités : ils leur sont familiers, voire réconfortants. Mais le confort est l'ennemi de la progression.

J'ai vu des équipes se transformer lorsqu'elles ont enfin lâché prise. Elles ont regagné du temps, réduit les frictions et débloqué leur créativité, éliminant ainsi un frein majeur à la productivité dans toutes les équipes. Mais il faut du courage pour remettre en question le statut quo, pour admettre que ce qui vous a amené là où vous êtes ne vous mènera pas là où vous voulez aller.

Une checklist pratique pour mener le changement Écoutez et adaptez-vous : sollicitez des commentaires et soyez prêt à ajuster votre approche. Commencez par un seul processus : n'essayez pas de tout changer d'un seul coup. Choisissez un point faible et résolvez-le. Montrez, ne dites pas : démontrez l'impact de la convergence à l'aide d'exemples concrets tirés de votre propre équipe. Célébrez les petites victoires : le changement est difficile, reconnaissez la progression accomplie et partagez les réussites

Adoption progressive : organiser des réunions avec les gens là où ils se trouvent

Une chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas forcer le changement.

Il faut organiser des réunions avec les gens là où ils se trouvent. Cela implique parfois de commencer modestement : remplacer un outil hérité, automatiser un processus, montrer à une équipe ce qui est possible.

Mais chaque étape vers la convergence est une étape loin de la dispersion du travail. Et une fois que les gens voient la différence, ils ne veulent plus revenir en arrière.

Conseil aux dirigeants : ne vous contentez pas de moins

Le coût de l'inaction

Si vous êtes un dirigeant, voici le défi que je vous lance : ne vous contentez pas de ce que vous avez. Ne laissez pas l'inertie dicter votre avenir. La dispersion du travail n'est pas une fatalité. La convergence est à votre portée, mais vous devez la vouloir.

Posez-vous la question suivante : construisez-vous pour l'avenir ou vous contentez-vous de la maintenance du passé ? Donnez-vous les moyens à vos équipes ou les obligez-vous à travailler autour de vos systèmes ?

Instaurer une culture d'amélioration continue

Les meilleurs leaders que je connaisse favorisent une culture d'amélioration continue. Ils encouragent l'expérimentation, récompensent la curiosité et n'ont pas peur de renoncer à ce qui est confortable.

L'IA et la convergence ne sont pas seulement une question de technologie, mais aussi d'état d'esprit. Il s'agit de croire que le travail peut être amélioré, puis de faire le travail à faire pour y parvenir.

Regard vers l'avenir : l'avenir du travail est convergent

Comment les rôles et les équipes vont évoluer

À mesure que la prolifération des tâches s'estompe, je vois les rôles évoluer. Nous aurons besoin de plus d'« agents managers », c'est-à-dire de personnes capables d'orchestrer la collaboration entre l'IA et les humains. L'ingénierie rapide deviendra une compétence essentielle. Les équipes seront plus petites, plus agiles et axées sur les résultats, et non plus seulement sur la production.

👉 Mon appel à l'action

Si vous lisez ceci, c'est que vous réfléchissez déjà à la suite. Mon conseil : faites le premier pas. Remettez en question vos idées reçues. Essayez quelque chose de nouveau.

La dispersion du travail est un problème que nous pouvons résoudre ensemble. La convergence est à faire.