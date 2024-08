Comtés où le plus grand nombre de personnes travaillent à domicile dans chaque État

À l'arrivée de la pandémie de COVID-19, début 2020, toutes les tâches susceptibles de s'adapter à une activité à distance l'ont fait - cours de fitness, happy hours, voire visites chez le médecin - et, point crucial, la journée de travail.

Mais beaucoup sont restés en personne, en partie en fonction de la tâche ou de l'emploi. Un sondage du Pew Research Center réalisé en octobre 2020 a révélé que 71 % des personnes qui pouvaient faire leur travail à distance travaillaient à distance. Toutefois, les travailleurs à faible revenu étaient moins susceptibles de le faire, quelles que soient leurs fonctions.

La géographie joue également un rôle : Les villes étaient plus susceptibles d'avoir des emplois favorables à l'éloignement, selon une analyse de l'OCDE, mais beaucoup d'entre eux sont des emplois à distance zones rurales ont cherché à attirer des travailleurs qui peuvent désormais travailler de n'importe où.

Le passage au travail télétravail ne s'est pas complètement achevé avec la réouverture des bureaux pour le travail en personne : Selon un autre sondage du Pew Research Center, 59 % des personnes interrogées travaillaient encore à distance en 2022. ClickUp utilisé Données du Census Bureau de l'American Community Survey de 2021 pour trouver le comté de chaque État où se trouve le plus grand pourcentage de personnes travaillant à domicile au moins une partie du temps.

Bien entendu, la raison pour laquelle de nombreux travailleurs choisissent le télétravail est différente en 2023 de ce qu'elle était en mars 2020. Dans le même sondage du Pew Research Center de 2022, les personnes interrogées ont déclaré que le travail à domicile leur permettait d'équilibrer plus facilement leur vie personnelle avec le travail et de respecter les délais. Les travailleurs à distance sont moins nombreux qu'en 2020 à se dire inquiets d'être exposés au COVID-19.

Par ailleurs, un sondage réalisé en 2022 par McKinsey and Company a révélé que parmi les professionnels sondés ayant eu la possibilité de travailler à domicile, 87% en ont profité en ont profité. Un régime de travail flexible a même été cité comme la troisième motivation la plus puissante pour chercher un nouvel emploi.

Quel est donc l'état du travail télétravail dans le pays ? Près de 18 % des Américains qui ont répondu à l'American Community Survey du Census Bureau de 2021 ont déclaré avoir travaillé à domicile au moins en partie au cours de la semaine précédente. Cela représente 27,6 millions de personnes.. à peu près le triple des 9 millions qui ont déclaré travailler à l'Accueil en 2019 .

Bien sûr, le nombre de travailleurs à distance varie d'un État à l'autre : Près de la moitié des professionnels du district de Columbia travaillaient à distance en 2021, et près d'un quart des travailleurs de Washington, du Maryland, du Colorado et du Massachusetts se connectaient également à leur domicile.

Dans cette analyse, les égalités ont été brisées par le nombre de travailleurs dans un comté. Les estimations de l'American Community Survey sur une seule année n'étaient disponibles que pour environ 620 comtés - ceux qui ont.. population supérieure à 65 000 habitants -sur plus de 3 000 à l'échelle nationale, mais elles ont été utilisées à la place des estimations quinquennales en raison des changements extrêmes des tendances en matière de travail à domicile au cours des dernières années. Les États sont listés ici par ordre alphabétique.

Alabama : Comté de Madison

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg Paysage urbain et cours d'eau à Huntsville /$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 19.2% des travailleurs

: 19.2% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 193 623

(16 ans et plus) : 193 623 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 9.6% des travailleurs

: 9.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 2,2 millions

Alaska : Municipalité d'Anchorage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/3.jpg Ligne d'horizon d'Anchorage en hiver.

/$$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le département : 12.6% des travailleurs

: 12.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 145 508

(16 ans et plus) : 145 508 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 10.3 % des travailleurs

: 10.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 343 883

Arizona : Comté de Maricopa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/4.jpg Vue panoramique de Phoenix /$$$img/

via Gregory E. Clifford // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 23.8% des travailleurs

: 23.8% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 2,2 millions

(16 ans et plus) : 2,2 millions nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 2,2 millions Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 20.7% des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 20.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 3,3 millions

Arkansas : Comté de Benton

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/5.jpg Musée Walmart au centre-ville de Bentonville /$$img/

via shuttersv // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 21.5% des travailleurs

: 21.5% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 145 609

(16 ans et plus) : 145 609 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 145 609 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 9.7% des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 9.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 1,3 million

Californie : Comté de San Francisco

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/California-San-Francisco-County.png Pont du Golden Gate à San Francisco /$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 45.6% des travailleurs

: 45.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 438 943

(16 ans et plus) : 438 943 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 21.4 % des travailleurs

: 21.4 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 17,8 millions

Colorado : Comté de Boulder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Colorado-Boulder-County.jpg Vue aérienne de Boulder City en automne /$$$img/

via Maciej Bledowski // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 36.3% des travailleurs

: 36.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 172 868

(16 ans et plus) : 172 868 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 23.7% des travailleurs

: 23.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 3,0 millions

Connecticut : Comté de Fairfield

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/8.jpg Marina à Stamford /$$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 23.5% des travailleurs

: 23.5% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 479 278

(16 ans et plus) : 479 278 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 19.5 % des travailleurs

: 19.5 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 1,8 million

Delaware : Comté de New Castle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Delaware-New-Castle-County.jpg Vue aérienne de Wilmington /$$$img/

via Real Window Creative // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 23.6% des travailleurs

: 23.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 275 885

(16 ans et plus) : 275 885 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 275 885 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 18.6% des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 18.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 455 993

Floride : Comté de Seminole

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/10.jpg Fontaine et tour du parc Cranes Roost à Altamonte Springs /$$img/

via Brittx // Shutterstock

Les personnes travaillant à domicile au sein du comté : 25.6% des travailleurs

: 25.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 240 502

(16 ans et plus) : 240 502 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 240 502 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 16.6% des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 16.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 9,9 millions

Géorgie : Comté de Fulton

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/11.jpg Vue aérienne du métro d'Atlanta et des autoroutes /$$$img/

via Brett Barnhill // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 36.3% des travailleurs

: 36.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 558 580

(16 ans et plus) : 558 580 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 18.2 % des travailleurs

: 18.2 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 5,0 millions

Hawaï : Comté d'Hawaï

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Hawaii-Hawaii-County.png Vue aérienne de la ville d'Hawaii /$$$img/

via dirkr // Shutterstock

Les personnes travaillant à domicile au sein du comté : 13.0% des travailleurs

: 13.0% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 82 140

(16 ans et plus) : 82 140 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 82 140 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 10.7% des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 10.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 668 446

Idaho : Comté d'Ada

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/13.jpg Ligne d'horizon du centre-ville de Boise /$$$img/

via Charles Knowles // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 20.0% des travailleurs

: 20.0% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 254 309

(16 ans et plus) : 254 309 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 254 309 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 13.3 % des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 13.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 889 536

Illinois : Comté de DuPage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/14.jpg Ligne d'horizon et pont d'Aurora /$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 26.7% des travailleurs

: 26.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 468 211

(16 ans et plus) : 468 211 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 19.3 % des travailleurs

: 19.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 6,0 millions

Indiana : Comté de Hamilton

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/15.jpg Vue aérienne de Coxhall Gardens à Carmel /$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 27.4% des travailleurs

: 27.4% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 187 363

(16 ans et plus) : 187 363 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 11.9 % des travailleurs

: 11.9 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 3,2 millions

Iowa : Comté de Dallas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/16.jpg Vue aérienne du centre ville de Waukee /$img/

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Personnes travaillant à domicile au sein du comté : 27.4% des travailleurs

: 27.4% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 59 377

(16 ans et plus) : 59 377 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 59 377 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 13.4 % des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 13.4 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 1,6 million

Kansas : Comté de Johnson

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/17.jpg Streetview et tour de l'horloge à Overland Park, Kansas /$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 27.1% des travailleurs

: 27.1% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 329 827

(16 ans et plus) : 329 827 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 13.8% des travailleurs

: 13.8% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 1,4 million

Kentucky : Comté de Oldham

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/18.jpg Ferme équestre rurale du Kentucky /$$$img/

via Stephen Bailey // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 21.4% des travailleurs

: 21.4% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 33 386

(16 ans et plus) : 33 386 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 11.5% des travailleurs

: 11.5% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 2,0 millions

Louisiane : Paroisse d'Orléans

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/19.jpg via le tramway de Canal Street dans le centre-ville de la Nouvelle-Orléans /$$img/

via TFoxFoto // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil dans le comté : 17.8% des travailleurs

: 17.8% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 164 397

(16 ans et plus) : 164 397 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 8.4 % des travailleurs

: 8.4 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 1,9 million

Maine : Comté de Cumberland

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Maine-Cumberland-County.png Phare de Portland Head et littoral /$$$img/

via Joseph Sohm // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 26.3% des travailleurs

: 26.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 161 823

(16 ans et plus) : 161 823 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 161 823 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 17.7% des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 17.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 660 465

Maryland : Comté de Montgomery

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/21.jpg Paysage urbain de Rockville /$$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 37.1% des travailleurs

: 37.1% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 540 481

(16 ans et plus) : 540 481 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 24.0 % des travailleurs

: 24.0 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 3,1 millions

Massachusetts : Comté de Middlesex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/22.jpg Vue aérienne de Cambridge et de l'Anderson Memorial Bridge /$$img/

via Joseph Sohm // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 32.3% des travailleurs

: 32.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 866 649

(16 ans et plus) : 866 649 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 23.7% des travailleurs

: 23.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 3,5 millions

Michigan : Comté de Washtenaw

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/23.jpg Vue aérienne du centre-ville d'Ann Arbor en été /$$$img/

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 29.5% des travailleurs

: 29.5% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 183 684

(16 ans et plus) : 183 684 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 16.4 % des travailleurs

: 16.4 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 4,5 millions

Minnesota : Comté de Washington

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/24.jpg Vue sur la rivière Sainte-Croix depuis Stillwater /$img/

via Jeff Lueders // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 32.3 % des travailleurs

: 32.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 140 694

(16 ans et plus) : 140 694 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 20.9 % des travailleurs

: 20.9 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 2,9 millions

Mississippi : Comté de DeSoto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/25.jpg Vue aérienne d'une branche de la banlieue d'Olive Branch /$$img/

via Monarch Productions // Shutterstockk

Personnes travaillant à domicile dans le comté : 10.2% des travailleurs

: 10.2% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 91 372

(16 ans et plus) : 91 372 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 6.3 % des travailleurs

: 6.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 1,2 million

Missouri : Comté de St. Charles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Missouri-St.-Charles-County.jpg Comté de St. Charles, Missouri /$$img/

via Rob Neville Photos // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil dans le comté : 22.6% des travailleurs

: 22.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 216 203

(16 ans et plus) : 216 203 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 216 203 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 14.7% des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 14.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 2,9 millions

Montana : Comté de Gallatin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/27.jpg Vue aérienne de Bozeman en été /$$$img/

via Madison Kent // Shutterstock

Les personnes travaillant à domicile au sein du comté : 18.0% des travailleurs

: 18.0% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 66 583

(16 ans et plus) : 66 583 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 66 583 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 14.0 % des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 14.0 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 522 807

Nebraska : Comté de Douglas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/28.jpg Vue aérienne d'Omaha en été /$$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 19.1% des travailleurs

: 19.1% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 303 363

(16 ans et plus) : 303 363 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 12.8% des travailleurs

: 12.8% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 1,0 million

Nevada : Comté de Washoe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/29.jpg Vue aérienne de Reno en automne /$$$img/

via Jacob Boomsma // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 14.2% des travailleurs

: 14.2% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 245 560

(16 ans et plus) : 245 560 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 245 560 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 13.0 % des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 13.0 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 1,4 million

New Hampshire : Comté de Hillsborough

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/30.jpg Vue du soir sur le front de mer à Manchester /$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 22.7% des travailleurs

: 22.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 233 146

(16 ans et plus) : 233 146 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 19.3 % des travailleurs

: 19.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 733 129

New Jersey : Comté de Somerset

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/31.jpg Vue d'un drone au-dessus d'un parc dans le comté de Somerset /$$$img/

via FotosForTheFuture // Shutterstock

Les personnes travaillant à domicile dans le comté : 31.4% des travailleurs

: 31.4% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 178 934

(16 ans et plus) : 178 934 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 22.1 % des travailleurs

: 22.1 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 4,4 millions

Nouveau Mexique : Comté de Santa Fe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/32.jpg Affiche de Santa Fe en automne /$$$img/

via Jimack // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 24.3% des travailleurs

: 24.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 69 704

(16 ans et plus) : 69 704 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 69 704 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 15.2 % des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 15.2 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 877 399

New York : Comté de New York

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/New-York-New-York-County.jpg Comté de New York, New York /$$$img/

via pisaphotography // Shutterstock

Mon travail à domicile dans le comté : 36.5% des travailleurs

: 36.5% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 793 149

(16 ans et plus) : 793 149 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 19.6% des travailleurs

: 19.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 9,0 millions

Caroline du Nord : Comté d'Orange

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/North-Carolina-Orange-County.jpg Comté d'Orange, Caroline du Nord /$$$img/

via Bryan Pollard // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 35.2% des travailleurs

: 35.2% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 71 761

(16 ans et plus) : 71 761 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 18.8% des travailleurs

: 18.8% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 4,9 millions

Dakota du Nord : Comté de Cass

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/North-Dakota-Cass-County.jpg Comté de Cass, Dakota du Nord /$$$img/

via Guy William // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 13.7% des travailleurs

: 13.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 107 722

(16 ans et plus) : 107 722 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 8.9 % des travailleurs

: 8.9 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 397 892

Ohio : Comté de Delaware

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/36.jpg Vue aérienne du Delaware en été /$$$img/

via dvgpro // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 32.1% des travailleurs

: 32.1% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 116 974

(16 ans et plus) : 116 974 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 14.8% des travailleurs

: 14.8% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 5,5 millions

Oklahoma : Comté de Tulsa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/37.jpg Vue de la ville de Tusla /$$$img/

via Valiik30 // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 14.0% des travailleurs

: 14.0% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 311 061

(16 ans et plus) : 311 061 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 10.4% des travailleurs

: 10.4% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 1,8 million

Oregon : Comté de Multnomah

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/38.jpg Vue de la ville de Portland depuis le manoir Pittock /$$img/

via Josemaria Toscano // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 32.1% des travailleurs

: 32.1% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 425 906

(16 ans et plus) : 425 906 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 22.7% des travailleurs

: 22.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 2,0 millions

Pennsylvanie : Comté de Chester

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/39.jpg Vue aérienne de West Chester en été /$$$img/

via LittleKitty // Shutterstock

Personnes travaillant à domicile au sein du comté : 29.1% des travailleurs

: 29.1% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 280 530

(16 ans et plus) : 280 530 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 18.7% des travailleurs

: 18.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 6,1 millions

Rhode Island : Comté de Newport

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/40.jpg Ville de Newport et vieux port /$$$img/

via Ramunas Bruzas // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 23.2% des travailleurs

: 23.2% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 42 058

(16 ans et plus) : 42 058 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 17.5% des travailleurs

: 17.5% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 533 088

Caroline du Sud : Comté de York

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/41.jpg Palais de justice du comté de York au printemps /$$$img/

via Nolichuckyjake // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 18.5% des travailleurs

: 18.5% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 137 482

(16 ans et plus) : 137 482 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 11.7% des travailleurs

: 11.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 2,3 millions

Dakota du Sud : Comté de Minnehaha

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/42.jpg Des touristes visitent le Falls Park à Sioux Falls /$$img/

via Steven Frame // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 14.7% des travailleurs

: 14.7% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 109 606

(16 ans et plus) : 109 606 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 11.1 % des travailleurs

: 11.1 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 445 606

Tennessee : Comté de Williamson

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Tennessee-Williamson-County.png Comté de Williamson, Tennessee /$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 31.3% des travailleurs

: 31.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 131 742

(16 ans et plus) : 131 742 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 14.0 % des travailleurs

: 14.0 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 3,2 millions

Texas : Comté de Travis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/44.jpg Vue aérienne d'Austin et de la rivière /$$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 36.2% des travailleurs

: 36.2% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 731 623

(16 ans et plus) : 731 623 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 16.3 % des travailleurs

: 16.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 13,6 millions

Utah : Comté de Salt Lake

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/45.jpg Vue aérienne de Salt Lake City /$$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 23.5% des travailleurs

: 23.5% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 613 545

(16 ans et plus) : 613 545 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 20.0 % des travailleurs

: 20.0 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 1,6 million

Vermont : Comté de Chittenden

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Vermont-Chittenden-County.jpg Comté de Chittenden, Vermont /$$img/

via Erika J Mitchell // Shutterstock

Personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 26.4% des travailleurs

: 26.4% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 91 678

(16 ans et plus) : 91 678 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 19.6% des travailleurs

: 19.6% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 327 910

Virginie : Comté d'Arlington

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/47.jpg Arlington Memorial Bridge en automne /$$$img/

Orhan Cam // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 48.8% des travailleurs

: 48.8% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 142 653

(16 ans et plus) : 142 653 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 22.3 % des travailleurs

: 22.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 4,3 millions

Washington DC

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/48.jpg Pennsylvania Avenue et US Capitol /$$img/

via Orhan Cam // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 48.3% des travailleurs

: 48.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 354 033

(16 ans et plus) : 354 033 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 48.3 % des travailleurs

: 48.3 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 354 033

Washington : Comté de King

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Washington-King-County.jpg Vue du centre-ville de Seatlle /$$$img/

via kan_khampanya // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 38.3% des travailleurs

: 38.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 1,2 million

(16 ans et plus) : 1,2 million Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 24.2 % des travailleurs

: 24.2 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 3,7 millions

Virginie occidentale : Comté de Monongalia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/50.jpg Vue aérienne de Morgantown /$$$img/

via Canva

**Mon travail à domicile dans le pays : 16.1% des travailleurs

Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 50 715

(16 ans et plus) : 50 715 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 50 715 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 10.2 % des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 10.2 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'ensemble de l'État (16 ans et plus) : 707 299

Wisconsin : Comté de Dane

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Wisconsin-Dane-County.png Ligne d'horizon de Madison avec le dôme du Capitole /$$$img/

via Paul Brady Photography // Shutterstock

Les personnes travaillant à l'Accueil au sein du comté : 24.4% des travailleurs

: 24.4% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 313 158

(16 ans et plus) : 313 158 nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 313 158 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 14.8% des travailleurs

Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 14.8% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 2,9 millions

Wyoming : Comté de Natrona

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/52.jpg Vue de la ville de Casper avec l'intervalle des montagnes /$$$img/

via Canva

Mon travail à domicile dans le comté : 7.3% des travailleurs

: 7.3% des travailleurs Nombre total de travailleurs dans le comté (16 ans et plus) : 38 741

(16 ans et plus) : 38 741 Personnes travaillant à domicile dans l'ensemble de l'État : 8.9 % des travailleurs

: 8.9 % des travailleurs Nombre total de travailleurs dans l'État (16 ans et plus) : 283 628

