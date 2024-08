5 graphiques illustrent la variation des niveaux de productivité par État

La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la productivité à l'échelle nationale, même si cette augmentation a été inégale d'un État à l'autre. ClickUp a utilisé les données de l'enquête Bureau des statistiques du travail pour comparer les niveaux de productivité par État, en fonction de l'emplacement des entreprises. L'analyse examine de près les relations entre la productivité, le salaire et les heures travaillées.

Les économistes et les institutions ont compris que les êtres humains étaient des éléments importants dans les activités des entreprises depuis qu'Adam Smith a proposé pour la première fois de définir le concept d'"économie de marché" capital humain "à la fin des années 1700.

Le nombre d'heures de travail peut être mesuré ou estimé, et le nombre total de biens et de services créés pour chaque heure de travail par personne est considéré comme une mesure du " la productivité ou l'efficacité avec laquelle les humains fabriquent de nouvelles choses en vue d'un gain économique.

Depuis les années 1950, des études ont montré que le capital humain, tout autant que l'argent lui-même, peut stimuler la croissance économique pour des nations entières.

Le dilemme de l'équilibre entre travail et vie privée après la pandémie

Les travailleurs sont, bien entendu, bien plus que des actifs sur une chaîne de montage de véhicules ou des accompagnateurs dans un avion commercial - ce sont aussi des individus qui ont des familles, des passions et des vies en dehors du travail qu'ils effectuent.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la lutte moderne des Américains pour trouver un équilibre entre ces deux mondes. En travaillant à l'Accueil ou dans des environnements de travail risqués, les gens ont découvert une nouvelle marge de manœuvre dans une économie où les travailleurs étaient très demandés. De nombreux travailleurs ont commencé à rechercher une plus grande flexibilité et une meilleure rémunération ou ont changé d'emploi.

Telle qu'elle est mesurée aujourd'hui par les économistes, la productivité est une force humaine qui n'a fait qu'augmenter. En effet, les gens intègrent les nouvelles technologies et l'innovation, ce qui leur permet de produire des biens et des services de manière plus efficace. Les États-Unis ont été à l'origine de progrès technologiques au cours des dernières décennies. La question de savoir si le secteur privé a su en tirer parti de manière appropriée est un sujet de débat.

C'est pourquoi il est plus utile d'examiner l'évolution de la productivité d'une année sur l'autre que de se contenter de reconnaître la tendance longtemps admise selon laquelle les progrès technologiques n'ont fait qu'accroître la productivité de l'homme au fil du temps.

L'évolution de la productivité du travail en 5 diagrammes

À quel point les travailleurs ont-ils créé plus de valeur par heure en 2021 qu'en 2020 ? À l'échelle nationale, productivité du travail parmi les travailleurs du secteur privé a augmenté de 1,9 % en 2021, soit à peu près au même niveau que les dernières décennies. À en croire le BLS, les heures travaillées ont augmenté de 5,4 % entre 2020 et 2021 - la plus importante croissance d'une année sur l'autre depuis des décennies, même si les chiffres de 2021 n'ont toujours pas dépassé le total des heures travaillées en 2019.

Cela s'explique en partie par le fait que 2020 a été une année historiquement perturbatrice pour le travail. La contagion qui se propageait et le manque de vaccins pour prévenir les décès signifiaient que les activités professionnelles en personne étaient dangereuses et même potentiellement mortelles, en particulier pour les.. les travailleurs âgés .

La plupart des États ont augmenté la productivité du travail, mais quelques-uns ont connu des baisses

Les zones qui accueillent des entreprises à croissance rapide peuvent témoigner d'une croissance plus rapide de la productivité, selon l' Brookings Institute . Ces informations pourraient expliquer pourquoi la Californie et l'État de Washington, qui accueillent une grande partie de la présence technologique du pays, ont vu leur productivité augmenter de manière significative au cours des deux premières années de la pandémie de COVID-19.

Les États qui ne sont pas traditionnellement affichés comme des "hubs" technologiques ont également bénéficié des fluctuations spectaculaires des migrations intérieures, qui ont vu les cols blancs américains vivant en milieu urbain quitter les côtes surpeuplées et coûteuses pour s'installer dans des États où le coût de la vie est plus abordable. Le Tennessee a vu son secteur technologique s'épanouir ces dernières années - une tendance renforcée par les pressions exercées par la pandémie.

Les contributions au PIB s'échelonnent de 58 $ à 118 $ par heure

Les économies florissantes de la Californie, de New York, du Massachusetts et de Washington ont vu les travailleurs créer le plus de valeur par heure travaillée. Il s'agit d'États où l'accès à l'internet est largement répandu, ce qui permet de tirer parti des derniers développements technologiques en matière de logiciels, et où la population est en plein essor.

Selon le BLS, le Midwest est à la traîne de toutes les autres régions du pays depuis 2007 en termes de gains de productivité analyse .

C'est là où la rémunération a augmenté que la productivité a le plus progressé

Il existe une forte corrélation entre l'augmentation de la rémunération et celle de la productivité. Les chercheurs ont constaté que les entreprises qui augmenter les salaires y compris en réponse aux augmentations du salaire minimum, crée un plus grand sentiment d'attachement entre les travailleurs et l'employeur.

La Californie, le New Hampshire et Washington D.C. ont tous vu les rémunérations augmenter de plus de 5 % en 2021 par rapport aux niveaux de 2020. Ces régions ont également un coût de la vie parmi les plus élevés du pays. La Floride, qui accueille une importante population vieillissante, a également enregistré des gains salariaux importants par rapport aux autres États, mais ceux-ci ne se sont pas traduits par des augmentations de la productivité.

Cette tendance ne s'est pas vérifiée pour l'augmentation des heures de travail

Travailler plus longtemps ne signifie pas nécessairement produire plus de valeur pour une entreprise, un employé ou l'économie. Les chiffres le confirment : Les travailleurs des États du Nevada, du Wyoming et de la Floride ont passé plus d'heures à travailler, ce qui a entraîné une baisse de la productivité.

À Washington et dans le district de Washington D.C., les travailleurs ont fait des progrès en matière d'efficacité, enregistrant une croissance de leur productivité de 4 % ou plus d'une année sur l'autre, selon les données du BLS.

Certains cols blancs ont constaté que le passage au travail télétravail pendant la pandémie signifiait plus d'heures de travail parce que leurs smartphones personnels pouvaient recevoir des communications professionnelles longtemps après la fin de la journée de travail officielle de huit heures. La majorité d'entre eux, cependant, ont déclaré que cela les avait aidés à trouver un meilleur équilibre entre leur travail et leur vie privée, selon une enquête de l'Institut européen de recherche sur la santé Pew Research réalisé en janvier 2022.

Rassembler les meilleurs et les moins bons élèves

En fin de compte, le rendement des travailleurs a augmenté au cours de l'année, car la demande est montée en flèche tandis que les Américains ont continué à éviter les entreprises du secteur des services, comme les évènements en direct et les Les casinos du Nevada .

Les économies de certains États étaient en meilleure position pour bénéficier de cette évolution de la demande. Des États comme le Wyoming et l'Alaska ont toutefois vu leur productivité diminuer. Ils ont également vu les salaires, bien qu'en augmentation, suivre les taux de croissance des États dotés d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, tels que le New Hampshire et Washington.

Rédacteur invité:

dom Difurio Stacker