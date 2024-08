Compter les brevets : États américains dont les résidents sont les plus inventifs

Aux États-Unis, ceux qui sont capables d'imaginer le meilleur outil pour améliorer la vie des autres peuvent souvent inscrire leur nom dans les annales de l'histoire.

Ce processus commence par le dépôt d'une demande de brevet. Un brevet confère à une personne ou à une entreprise des droits exclusifs de vendre ou de tirer profit d'une invention. Il leur donne également le droit de poursuivre une autre personne ou une autre entreprise s'ils estiment que cette dernière profite indûment d'une idée qu'ils ont brevetée.

Plus de 200 000 demandes de brevet ont été déposées dans les 50 États et à Washington D.C. au cours de l'exercice fiscal 2022. Quelques-uns ont déclaré l'activité mondiale en matière de brevets a chuté au second semestre 2022, principalement en raison du ralentissement de l'économie mondiale et des perturbations causées par le COVID-19.

En utilisant les données du Office des brevets et des marques et Bureau du recensement estimations de la population, ClickUp a classé les 15 premiers États en fonction du nombre de nouveaux brevets déposés par habitant au cours de l'année fiscale 2022, qui s'est achevée fin septembre.

De nombreux États en tête de la course aux brevets d'invention sont également des hubs technologiques. La Californie, qui accueille la Silicon Valley et le cœur de l'industrie technologique, est l'État numéro 1 pour les brevets déposés en 2022.

C'est l'Accueil de grandes entreprises telles qu'Apple, Google et Facebook, où des budgets de recherche de plusieurs milliards de dollars stimulent l'innovation. L'année dernière, l'État a déposé six fois plus de brevets que l'État suivant pour l'ensemble des demandes de brevets.

15. Caroline du Nord

Nouvelles demandes de brevets, année 2022 : 6.01 brevet déposé pour 10 000 habitants

: 6.01 brevet déposé pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 6,433

: 6,433 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 1,878

Au cours de la dernière décennie, la Caroline du Nord, une importante base d'opérations pour le secteur bancaire américain, est un point névralgique pour les brevets sur le matériel et les logiciels informatiques et d'autres inventions liées aux communications. Honeywell, Bank of America, Duke University et North Carolina State University figurent parmi les plus grands propriétaires de brevets de l'État.

14. Utah

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 6.25 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 6.25 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 2,114

: 2,114 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 669

Les régions des montagnes de l'Ouest ne sont pas réputées pour leur activité en matière de brevets, à l'exception de la région de Denver, d'après les demandes déposées auprès de l'USPTO au cours des dix dernières années. Dans l'Utah, cependant, les inventions les plus populaires qui sont brevetées sont celles qui relèvent de l'espace médical, chirurgical et pharmaceutique.

13. Michigan

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 6.66 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 6.66 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 6,680

: 6,680 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 1,310

Selon les données de l'USPTO, la majorité des demandes de brevet sont déposées dans la région d'Ann Arbor, dans le Michigan. Les brevets sur les médicaments, le matériel et les logiciels informatiques, ainsi que les moteurs de véhicules automobiles sont également des secteurs d'innovation populaires. Ford, GM et Chrysler ont leur siège social dans le Michigan.

12. New Hampshire

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 6.79 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 6.79 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 948

: 948 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 367

Les demandes de brevet du New Hampshire sont menées par BAE Systems, une entreprise de défense et d'aérospatiale basée à Londres et très présente dans l'État. Le stockage de l'information, les logiciels et les technologies de communication représentent la majorité des brevets dans l'État.

11. Connecticut

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2020 2 : 7,16 brevets déposés pour 10 000 habitants

2 : 7,16 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 2,598

: 2,598 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 947

Les plus grands propriétaires de brevets du Connecticut sont United Technologies Corp, suivie de l'entreprise de défense Raytheon Technologies et d'Otis Elevator Company. UTC n'est plus, bien que ses brevets soient toujours comptabilisés dans la base de données de l'USPTO. L'entreprise a fusionné avec Raytheon en 2020.

10. Colorado

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 7.25 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 7.25 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 4,236

: 4,236 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 1,168

La part du lion des brevets déposés au Colorado provient des zones métropolitaines de Denver et de Boulder. Le fabricant de matériaux de construction Johns Manville, propriété de Berkshire Hathaway, et l'Université du Colorado sont d'importants propriétaires de brevets technologiques dans l'État, notamment dans l'espace des communications.

9. Washington DC

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 7.41 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 7.41 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 498

: 498 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 172

La marine américaine, l'armée et la NASA sont les trois plus grands propriétaires de brevets dans la capitale fédérale. Le brevet le plus cité dans l'État est celui de Nano Resources Limited, qui a déposé un brevet pour protéger sa méthode de services bancaires électroniques de détail dès 1993, selon les données de l'USPTO.

8. Delaware

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 7.93 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 7.93 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 808

: 808 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 231

Parmi les principaux inventeurs ayant déposé des brevets au Delaware figurent la prolifique société chimique Du Pont, la société de recherche sur les communications sans fil InterDigital Tech Corp. et le fournisseur d'équipements de laboratoire Empire Technology Development.

7. Minnesota

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 8.09 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 8.09 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 4,626

: 4,626 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 1,608

Le détaillant Target Inc., dont le siège est à Minneapolis, est l'un des plus grands propriétaires de brevets dans le Minnesota, mais c'est l'espace médical qui est le plus important pour les nouvelles technologies brevetées.

6. Vermont

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 8.18 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 8.18 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 529

: 529 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 131

Les brevets relatifs aux semi-conducteurs et aux médicaments sont les plus courants dans cet État, où l'industrie manufacturière est la plus importante.

5. Oregon

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 8.19 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 8.19 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 3,471

: 3,471 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 1,042

Jack Kavalieros, d'Intel, s'est imposé comme l'inventeur le plus collé à Portland, dans l'Oregon, au cours de la dernière décennie. L'université d'État de Portland et Lattice Semiconductor Corp. sont également les principaux détenteurs de brevets dans l'État.

4. Washington

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 10.58 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 10.58 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 8,236

: 8,236 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 3,207

La majorité des brevets dans l'État de Washington ont tendance à être déposés dans la région de Seattle, où Amazon est le champion incontesté. L'entreprise possède plus de 16 000 brevets collés dans l'État au cours des dix dernières années.

3. Idaho

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 11.00 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 11.00 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 2,133

: 2,133 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 438

L'Idaho a connu une augmentation du nombre de brevets déposés à Boise depuis 2017. Le fabricant de semi-conducteurs Micron possède plus de brevets que toute autre entreprise de Boise, avec plus de 31 000 brevets déposés.

2. Massachusetts

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 15.51 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 15.51 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 10,830

: 10,830 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 3,855

Le Massachusetts, qui accueille le MIT, basé à Cambridge, et de nombreuses autres institutions à forte composante technologique, héberge certains des plus gros déposants de brevets du pays. Les nouvelles technologies pharmaceutiques représentent la plus grande part des brevets déposés à Boston, et Gillette y est un important propriétaire de brevets. L'activité en matière de brevets dans la région de Boston a atteint un pic en 2020 et a légèrement diminué en 2021.

1. Californie

Nouvelles demandes de brevets, année fiscale 2022 : 16.33 brevets déposés pour 10 000 habitants

: 16.33 brevets déposés pour 10 000 habitants Total des nouvelles demandes de brevets, exercice 2022 : 63,725

: 63,725 Demandes de poursuite de l'examen des brevets, 2022 : 20,183

San Jose est le point névralgique de l'innovation dans le Golden State, où les logiciels informatiques, le matériel, les dispositifs de communication et les semi-conducteurs représentent la part la plus importante des brevets déposés. Cisco et Broadcom sont les principaux propriétaires de brevets à San Jose. L'un des brevets les plus prolifiques et les plus cités déposés à Palo Alto, à quelques encablures de San Jose, est un brevet portant sur la détection tactile à plusieurs doigts pour les tapis de souris de PC et d'ordinateurs portables, détenu par Logitech.

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Dom-Difurio-1400x1400.webp Dom Difurio Stacker /$$img/ Dom DiFurio