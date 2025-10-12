15 modèles d'objectifs Notion pour organiser et atteindre vos objectifs

Avez-vous déjà eu l'impression que vos objectifs étaient dispersés ? Vous n'êtes pas seul.

Que vous soyez un chef d'équipe jonglant entre plusieurs projets, un responsable des ressources humaines suivant la progression de ses employés ou simplement à la recherche de la réussite personnelle, le suivi des objectifs est indispensable. Mais lorsque les objectifs ne sont pas atteints et que les échéanciers deviennent confus, tout tombe dans le chaos.

C'est là qu'intervient un modèle d'objectifs Notion.

Notion bénéficie de la confiance de millions d'utilisateurs. Flexible et visuel, cet outil est idéal pour créer des systèmes de suivi et d'atteinte de tous vos objectifs. Découvrons les 15 meilleurs modèles d'objectifs Notion pour vous aider à organiser vos objectifs, à élaborer des plans d'action et à réaliser vos aspirations.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'objectif Notion ?

Un modèle d'objectifs Notion bien conçu vous aide à clarifier vos objectifs, à créer des étapes réalisables et à rester concentré sur vos objectifs. Il vous offre un système visuel pour planifier, suivre et réfléchir.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleurs modèles d'objectifs Notion :

Hiérarchie claire des objectifs : votre : votre modèle Notion doit vous aider à organiser vos objectifs généraux en tâches plus petites et faciles à suivre afin de définir les priorités et d'éviter toute confusion

barres de progression intégrées* : elles vous aideront à visualiser votre progression afin de rester motivé et de célébrer les petites victoires en cours de route

Plans d'action flexibles : le modèle doit comporter un espace permettant de décomposer les objectifs en étapes spécifiques avec des dates d'échéance afin de faciliter et de rendre plus efficace la planification quotidienne

*suivi de l'échéancier et des jalons : il doit mapper les délais et les jalons clés afin d'éviter les précipitations de dernière minute

Vérification des habitudes et des routines : le modèle de suivi des objectifs devrait vous aider à suivre vos routines personnelles et vos habitudes de travail afin de favoriser votre réussite à long terme

bilan hebdomadaire et mensuel* : cela doit vous aider à réfléchir régulièrement à vos réussites et à vos échecs afin d'améliorer votre cadre d'objectifs

Tableaux de bord visuels : le modèle doit comporter des éléments visuels tels que des tableaux Kanban, des calendriers ou des tableaux afin que votre système reste interactif et facile à naviguer

💡 Utilisez la checklist ci-dessus pour évaluer chaque modèle avant votre validation.

➡️ À lire également : Astuces Google Sheets qui vous faciliteront la vie

Aperçu des modèles d'objectifs

Voici un tableau résumant les 15 meilleurs objectifs Notion et les 8 meilleures alternatives à ClickUp :

Les 15 meilleurs modèles d'objectifs Notion pour le suivi et atteindre vos objectifs

Voici des modèles d'objectifs Notion adaptés à votre vie, votre flux de travail et vos aspirations :

1. Modèle d'exercice de planification annuelle par Notion

via Notion

Le modèle d'exercice de planification annuelle de Notion vous permet de vous assurer que tout le monde travaille à la réalisation d'objectifs partagés et de plans opérationnels. Il sert de hub central pour l'ensemble de votre processus de planification, permettant à votre équipe d'atteindre les objectifs les plus ambitieux.

Ce modèle apporte clarté et efficacité à votre planification annuelle, vous permettant de suivre la progression, de gérer les projets et de garder les informations clés accessibles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affichez votre calendrier de planification pour connaître toutes les dates clés et tous les types d'évènements

Accédez aux livrables de planification pour voir les résultats et les retombées de votre planification

Obtenez des réponses aux questions fréquentes sur la planification afin de trouver rapidement des solutions aux questions courantes

🔑 Idéal pour : Les entreprises en pleine croissance et les équipes en expansion qui souhaitent mettre en place un processus de planification annuelle clair et efficace.

2. Modèle d'objectifs d'entreprise par Notion

via Notion

Le modèle d'objectifs d'entreprise de Notion offre une solution centralisée pour définir, suivre et gérer les objectifs de votre entreprise, en veillant à ce que tout le monde reste aligné. Il permet de clarifier les tâches quotidiennes et de booster le moral en gardant les objectifs au premier plan.

Ce modèle vous aide à éviter les distractions en systématisant le transfert de connaissances et en élaborant vos objectifs d'entreprise de manière collaborative.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez vos objectifs par thème, service, échéancier et priorité

Surveillez l'état d'avancement des objectifs, voyez ce qui est en cours ou achevé

Collaborez avec vos collègues en les invitant à devenir collaborateurs

🔑 Idéal pour : Les entreprises de toutes tailles, des start-ups aux grandes entreprises, pour unifier et atteindre des objectifs collectifs.

➡️ À lire également : Modèles gratuits pour définir, suivi et atteindre vos objectifs

3. Modèle de suivi des objectifs par Notion

via Notion

Le modèle Goals Tracker de Notion fournit un tableau de bord esthétique pour organiser clairement vos objectifs, vos tâches et votre progression. Il vous permet de rester concentré sur vos priorités.

Vous apprécierez la façon dont le modèle simplifie la gestion des objectifs en les décomposant en étapes gérables. Il vous aide à suivre les progrès réels et à célébrer les victoires grâce au suivi automatique des progrès.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos objectifs par statut, priorité et échéance

Organisez vos objectifs par catégories telles que carrière, santé ou finances

Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment grâce aux affichages quotidiens et hebdomadaires

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les professionnels à la recherche d'une productivité structurée pour atteindre leurs objectifs personnels, financiers ou de remise en forme lors de leurs déplacements grâce à des modèles adaptés aux appareils mobiles.

4. Modèle SMART Goal Tracker de Notion

via Notion

Le SMART Objectif Tracker, de Notion, est méticuleusement conçu autour du cadre SMART. Il vous guide pour définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

Ce modèle offre une clarté totale, vous permettant de planifier, de hiérarchiser et de réaliser des progrès tangibles vers vos objectifs. Vous découvrirez son pouvoir pour décomposer les grands objectifs en jalons réalisables, avec un suivi automatique de la progression basé sur les tâches achevées.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez vos objectifs en jalons réalisables avec des dates d'échéance

Gérez efficacement les tâches liées à la fois aux objectifs et aux jalons

Affichez les calculs automatiques en temps réel de la progression de chaque objectif

🔑 Idéal pour : toute personne cherchant à atteindre des objectifs personnels, d'entreprise, sportifs ou scolaires, ou souhaitant améliorer sa productivité et la gestion de projet.

5. Modèle de planificateur sur 12 semaines par Notion

via Notion

Le modèle de planificateur sur 12 semaines de Notion vous aide à définir et à atteindre des objectifs ambitieux. Il vous fournit l'urgence et la responsabilité nécessaires pour mener à bien ce qui compte le plus dans le cadre d'un sprint ciblé de 12 semaines. Concentrez-vous pleinement en décomposant vos objectifs en actions hebdomadaires et en suivant la progression quotidienne.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Paramètre et gestion d'objectifs sur 12 semaines avec des critères et des objectifs clairs

Fixez et atteignez vos objectifs annuels avec cohérence et un suivi clair

Mesurez automatiquement les performances hebdomadaires grâce aux scores d'exécution

🔑 Idéal pour : les passionnés de productivité, les créateurs, les entrepreneurs et ceux qui se fixent des objectifs ambitieux à atteindre de manière cohérente.

6. Modèle Goals Tracker (Tasks-Linked) de Notion

via Notion

Le modèle Goals Tracker (Tasks-Linked) de Notion vous permet de relier directement vos objectifs généraux aux tâches spécifiques qui vous permettront de les atteindre. Il est idéal si vous souhaitez que vos objectifs et vos actions quotidiennes restent synchronisés sans mises à jour manuelles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez et suivez vos objectifs à long terme grâce à des statuts et des catégories clairs

Associez chaque objectif à des tâches concrètes pour garantir le suivi de l'exécution

Affichez la progression globale qui se met à jour automatiquement à mesure que les tâches sont achevées

🔑 Idéal pour : Les particuliers et les petites équipes qui gèrent des objectifs personnels ou liés à des projets afin de définir, suivre et achever leurs objectifs.

7. Modèle OKRs Tracker par Notion

via Notion

Le modèle OKRs Tracker de Notion est un fournisseur d'approche stratégique de la définition des objectifs, avec une structure claire pour le suivi de vos objectifs. Il vous aide à définir des objectifs de haut niveau qui correspondent à votre vision, afin que vos efforts restent toujours concentrés.

Ce modèle de définition d'objectifs vous permet de suivre votre progression à l'aide d'indicateurs quantifiables, vous garantissant ainsi de rester sur la bonne voie pour atteindre les résultats souhaités.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des OKR personnalisés à partir d'échantillons d'objectifs et de résultats

Bénéficiez d'une interface conviviale pour saisir et mettre à jour vos objectifs

Suivez vos objets par année ou par trimestre pour concentrer vos efforts

🔑 Idéal pour : Les entrepreneurs, les chefs d'équipe et les collaborateurs qui visent la croissance personnelle, la performance de l'équipe ou la réussite organisationnelle.

à lire également :* Les meilleures applications de suivi des objectifs (gratuites et payantes)

8. Modèle de définition d'objectifs S.M.A.R.T. par Notion

via Notion

Le modèle de définition d'objectifs S.M.A.R.T. de Notion vous guide à travers chaque étape des critères S.M.A.R.T. pour définir des objectifs réalisables.

Le modèle fournit un cadre clair et guidé pour vous aider à définir des objectifs efficaces. Grâce à lui, vous gagnez en clarté dans votre processus de définition d'objectifs, ce qui vous permet d'affiner vos objectifs au fur et à mesure de votre progression.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez vos objectifs de développement personnel à l'aide des invites guidées

Décomposez vos objectifs en éléments spécifiques et mesurables

Assurez-vous que vos objectifs sont réalisables et pertinents pour votre vie

🔑 Idéal pour : Les personnes qui recherchent la clarté dans leurs aspirations personnelles et professionnelles afin de transformer leurs rêves en réalités réalisables.

9. Modèle Goals Tracker OS par Notion

via Notion

Le modèle Goals Tracker OS de Notion vous guide dans la définition de votre vision, de vos objectifs et la gestion de vos projets.

Vous vous sentirez plus organisé, plus concentré et plus inspiré à mesure que vous élaborerez votre vision annuelle, fixerez des objectifs spécifiques et les décomposerez en actions de taille raisonnable. Cela vous permettra de planifier intelligemment et d'agir en toute confiance.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Associez vos objectifs à votre vision et prenez des étapes significatives pour les atteindre

Suivez les barres de progression pour une motivation visuelle à chaque étape

Définissez et gérez de grands projets avec des échéances et de la progression

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui souhaitent s'épanouir personnellement et planifier, suivre et atteindre la réussite avec leurs objectifs annuels dès le début de l'année.

10. Modèle de suivi des objectifs et de la richesse par Notion

via Notion

Le modèle Wealth and Goal Tracker de Notion est un fournisseur, prestataire, qui offre un aperçu clair de tous vos actifs liquides et physiques en un seul endroit. Vous pouvez voir vos dettes à court et à long terme, ce qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes financièrement.

Fixez-vous des objectifs financiers et allouez des fonds pour les urgences ou les vacances dont vous rêvez.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Analysez les tendances et identifiez les emplacements pour améliorer votre stabilité financière

Créez des espaces dédiés à toutes vos différentes finances

Obtenez une vue d'ensemble achevée de votre valeur nette pour prendre des décisions stratégiques

🔑 Idéal pour : Les nouveaux professionnels qui ont besoin d'un cadre pour le suivi de leurs finances et pour vérifier leurs objectifs annuels.

11. Modèle Solo Sprint Goal Builder de Notion

via Notion

Le modèle Solo Sprint Goal Builder de Notion vous aide à atteindre ces objectifs persistants en vous évitant de trop réfléchir et en vous poussant à passer à l'action.

Il transforme les aspirations intimidantes en un sprint simple et ciblé de 7 jours pour terminer rapidement vos tâches à faire sans vous épuiser. Vous y verrez plus clair dans vos priorités et transformerez votre objectif en étapes quotidiennes gérables.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez votre objectif en étapes quotidiennes claires et réalisables

Éliminez les distractions et la fatigue décisionnelle grâce à un forfait ciblé

Créez un point de contrôle honnête pour vous assurer de rester sur la bonne voie de suivi

🔑 Idéal pour : Les particuliers et les professionnels qui ont du mal à se mettre au travail ou qui sont submergés par leurs objectifs, et qui ont besoin de terminer rapidement leurs projets ou de développer de nouvelles habitudes.

12. Modèle de liste à faire simple par Notion

via Notion

Le modèle de liste de tâches simple de Notion vous aide à rester organisé en gérant efficacement vos tâches quotidiennes. Il rationalise les à faire, éliminant les courses oubliées et les notes autocollantes.

Ajoutez des tâches au fur et à mesure qu'elles se présentent et liez-les à des domaines pertinents, tels que « Travail » ou « Projets d'Accueil ». Cette solution simple mais puissante permet de tout organiser avec un minimum d'installation.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Cochez les tâches au fur et à mesure que vous les achevez pour le suivi de votre progression

Regroupez les tâches connexes à l'aide de la base de données Zones

Affichez les tâches sur différentes périodes : aujourd'hui, à venir, cette semaine

🔑 Idéal pour : Les professionnels très occupés qui cherchent à simplifier la gestion et l'organisation de leurs tâches quotidiennes et à gérer efficacement leurs tâches personnelles ou professionnelles.

💡 Conseil de pro : Consacrez du temps (chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre) à l'examen de vos objectifs et de votre progression. Cette réflexion régulière vous permettra d'ajuster vos stratégies, de célébrer vos jalons et de surmonter les obstacles de manière proactive.

13. Modèle Goal Management Suite de Notion

via Notion

Le modèle Goal Management Suite de Notion rationalise vos objectifs et capture chaque détail des réunions, transformant ainsi les idées en actions. Il vous permet de vous concentrer sur l'obtention de résultats, ce qui le rend indispensable pour une gestion efficace du flux de travail.

Son suivi dynamique de la progression et ses comptes rendus de réunion organisés fournissent un enregistrement centralisé des discussions et des décisions.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez visuellement la progression de vos objectifs grâce à des mises à jour automatiques

Épingle toutes vos réunions pour afficher les détails de vos notes facilement

Trouvez rapidement les informations grâce à des filtres et des tris intuitifs

🔑 Idéal pour : les entrepreneurs, les travailleurs indépendants et les équipes qui collaborent sur des objectifs de partage et cherchent des moyens de gérer leur travail.

14. Modèle OKR d'entreprise par Notion

via Notion

Le modèle OKR d'entreprise de Notion aide votre équipe à rester sur la bonne voie en décomposant les aspirations générales en objectifs annuels et trimestriels gérables. Il améliore les performances et la productivité globales.

Bénéficiez d'un suivi clair des résultats clés pour chaque objectif, afin que tout le monde soit informé de la progression et des défis potentiels.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les résultats clés pour surveiller la progression réalisée pour chaque objectif

Affichez les progrès globaux de l'entreprise et le statut des objectifs individuels

Identifiez rapidement les défis potentiels pour résoudre les problèmes de manière proactive

🔑 Idéal pour : Les entreprises et les équipes de toutes tailles qui cherchent à mettre en œuvre et à suivre des OKR, à améliorer la coordination des équipes et à garantir la réalisation des objectifs stratégiques.

15. Modèle Goal Tracker Hub de Notion

via Notion

Le modèle Goal Tracker Hub de Notion vous aide à atteindre rapidement vos objectifs. Il offre des fonctionnalités flexibles pour vous permettre de rester sur la bonne voie en matière de productivité personnelle, de projets professionnels ou d'ambitions à long terme.

Le modèle vous aide au suivi des tâches et des objectifs achevés par mois et par année, vous offrant ainsi un aperçu de votre progression. Il vous aide à rester motivé et transforme vos objectifs en réalisations tangibles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez vos tâches pour voir combien vous les avez achevés ce mois-ci et cette année

Organisez vos objectifs par ordre d'importance pour concentrer votre effort

Ajoutez rapidement de nouveaux objectifs, tâches ou domaines en un seul clic

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent améliorer leur productivité personnelle ou gérer divers projets, planifier et réaliser leurs ambitions.

Limites de Notion

Notion est un outil très puissant en matière de productivité. Vous pouvez planifier vos projets, définir des listes de tâches quotidiennes et créer un outil complet de suivi des objectifs dans un seul et même espace. Mais si vous utilisez les modèles d'objectifs Notion depuis un certain temps, vous avez probablement rencontré quelques obstacles qui vous ralentissent.

Voici quelques limites de Notion que vous pourriez vouloir prendre en compte lorsque vous élaborez votre système d'objectifs :

1. Rappel basique, mais sophistication limite

Notion prend en charge les rappels via les propriétés de date et @remind, mais la planification avancée (rappels récurrents robustes, commandes de reporter, règles de rappel granulaires) est limite par rapport aux applications dédiées aux tâches.

2. L'accès hors ligne peut être peu fiable

Vous pouvez afficher et effectuer la modification en cours de certains contenus hors ligne (en particulier sur mobile), mais une utilisation hors ligne complète et dépendante, en particulier pour les bases de données volumineuses, reste aléatoire.

3. Pas de suivi du temps intégré

Vous souhaitez suivre le temps que vous consacrez à vos tâches ? Vous aurez besoin d'une intégration. Cela limite votre capacité à mesurer l'efficacité et la progression directement dans votre modèle d'objectifs Notion.

4. Personnalisation limite des modèles pour les débutants

Oui, vous pouvez modifier les modèles. Mais à moins d'être à l'aise avec les bases de données et les formules, personnaliser vos modèles d'objectifs peut s'apparenter à un casse-tête technique.

5. Les fonctionnalités collaboratives doivent être améliorées

Si vous utilisez Notion avec une équipe, les modifications en cours et les commentaires en temps réel peuvent être ralentis, ce qui rend cet outil moins idéal pour aligner les objectifs dans un environnement en constante évolution.

À voir ensuite : Les modèles définissent la direction à suivre ; l'IA vous aide à rester honnête. Découvrez comment un assistant IA peut transformer vos objectifs en priorités quotidiennes, envoyer des rappels intelligents et suivre vos progrès, afin que votre plan survive à la semaine.

Modèles Notion alternatifs

Si les modèles Notion sont parfaits pour créer des systèmes personnalisés, leur configuration prend du temps, en particulier si vous souhaitez intégrer des automatisations, des rappels ou des fonctionnalités de collaboration.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose plus de 1 000 modèles personnalisables conçus pour la productivité, la planification de projets et, bien sûr, la définition d'objectifs. Vous bénéficiez de fonctionnalités intelligentes telles que les tâches récurrentes, les rappels, les tableaux de bord, le suivi des progrès et la collaboration en temps réel avec votre équipe, le tout en un seul endroit.

Si vous souhaitez suivre vos objectifs, visualiser vos jalons, définir des objectifs clairs et respecter vos dates d'échéances, les modèles prêts à l'emploi de ClickUp constituent les meilleures alternatives à Notion.

💡 Si vous souhaitez bénéficier de rappels, de tableaux de bord et d'automatisations intégrés sans avoir à tout créer de zéro, ces modèles d'objectifs ClickUp méritent le détour.

1. Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, suivez et atteignez tous vos objectifs SMART grâce au modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Le modèle d'objectifs SMART ClickUp est votre cadre de référence pour transformer des ambitions vagues en résultats concrets et mesurables. Conçu autour du cadre SMART, ce modèle vous aide à structurer, visualiser et suivre vos objectifs avec clarté et détermination.

Que vous gériez des objectifs personnels SMART, lanciez un nouveau projet ou aligniez votre équipe sur des objectifs trimestriels, ce modèle vous aide à rester concentré et motivé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez vos objectifs avec intention et fixez des résultats mesurables

Restez responsable en suivant votre progression en temps réel

Organisez les tâches liées à vos objectifs sans vous sentir dépassé

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les entrepreneurs indépendants, les responsables RH, les spécialistes du marketing et les équipes produit qui ont besoin d'une structure pour le suivi des objectifs mensuels, des OKR de l'équipe ou des objectifs à long terme.

🔎 Le saviez-vous ? Le cadre d'objectifs « SMART » (spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, limité dans le temps) n'a pas toujours existé. Il est devenu très populaire dans les années 1980, prouvant que même la définition d'objectifs évolue ! ⏳📈

2. Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez concentré et atteignez vos objectifs à l'aide du modèle de plan d'action ClickUp SMART Goals

Le modèle de plan d'action ClickUp SMART Goals vous aide à transformer vos intentions en réalisations en créant un plan structuré, étape par étape. Que vous travailliez seul ou que vous gériez une équipe, ce modèle garantit que vos objectifs sont basés sur le cadre SMART.

Cela vous permet de diviser les grands objectifs en jalons gérables, d'organiser vos tâches plus efficacement et de suivre chaque phase de progression.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez vos échéances pour rester en suivi et éviter les rushs de dernière minute

Restez organisé en suivant vos objectifs professionnels SMART de manière visuelle et efficace

Continuez à avancer en paramétrant des rappels et en vérifiant régulièrement votre progression

pour en savoir plus sur la définition d'objectifs de travail professionnels, regardez cette vidéo*

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de projet, les équipes RH, les entrepreneurs ou tout professionnel qui souhaite définir, suivre et atteindre de manière stratégique des objectifs personnels ou d'équipe en toute responsabilité.

🧠 Anecdote amusante : la tradition des résolutions du Nouvel An remonte à environ 4 000 ans ! Elle a commencé avec les anciens Babyloniens, qui faisaient des promesses à leurs dieux au début de l'année pour les aider à rembourser leurs dettes et à rendre les éléments empruntés. On peut dire que c'est une tradition de longue date pour atteindre ses objectifs ! 🗓️🎐

3. Modèle OKR ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Renforcez la définition des objectifs stratégiques de votre équipe et suivez la progression grâce au modèle OKR ClickUp

Le modèle OKR ClickUp décrit une structure de base pour le développement des OKR, garantissant que vos objectifs sont clairs et alignés sur votre vision globale. Il vous permet de décomposer vos objectifs en listes OKR gérables, ce qui vous permet de suivre votre progression tout au long de l'année.

Il s'agit d'un atout inestimable pour maintenir la concentration de votre équipe et vous mener vers la réussite de vos objectifs stratégiques.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Fixez des objectifs et suivez leur réalisation de manière efficace

Visualisez vos objets et vos résultats clés en les affichant dans différentes vues

Planifiez et revoyez votre cadence de forfait pour une amélioration continue

🔑 Idéal pour : les équipes, les services et les organisations de toutes tailles qui ont besoin d'un système puissant pour définir des objectifs stratégiques et assurer le suivi des performances.

Voici ce que Juan Casian, PDG d'Atrato, a à dire à propos de ClickUp :

Il est important pour moi de suivre de près la progression que nous faisons vers nos objectifs généraux. ClickUp me donne rapidement la visibilité globale dont j'ai besoin et que nous n'avions pas avec nos anciens outils.

Il est important pour moi de suivre de près la progression que nous faisons vers nos objectifs généraux. ClickUp me donne rapidement la visibilité globale dont j'ai besoin et que nous n'avions pas avec nos anciens outils.

4. Modèle d'objectif quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos tâches quotidiennes, restez concentré et atteignez vos objectifs à long terme grâce au modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Le modèle d'objectif quotidien ClickUp vous aide à définir des objectifs à court terme qui alimentent vos réalisations à long terme. Que vous gériez une équipe ou suivez votre progression personnelle, il vous permet de garder vos priorités quotidiennes claires et réalisables.

Le modèle vous aide à rester concentré, à booster votre productivité et à développer des habitudes cohérentes qui mènent à la réussite. Au lieu d'être submergé par les tâches à accomplir, vous pouvez désormais mapper, suivre et célébrer vos victoires.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez les objectifs plus importants en éléments plus petits et réalisables

Hiérarchisez vos tâches prioritaires et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment

Suivez votre progression quotidienne pour rester motivé et responsable

🔑 Idéal pour : les freelances, les chefs d'équipe, les entrepreneurs ou les étudiants qui souhaitent exécuter leurs tâches efficacement et créer une dynamique pour atteindre des objectifs plus ambitieux grâce à une cohérence quotidienne.

➡️ À lire également : Comment définir et atteindre des objectifs de leadership efficaces

5. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos progrès, planifiez de manière stratégique et atteignez vos jalons annuels grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp

Le modèle d'objectifs annuels ClickUp est votre plan directeur pour définir et atteindre vos objectifs à long terme avec clarté et cohérence. Au lieu de vous efforcer de vous souvenir de vos cibles annuelles, ce modèle permet de garder chaque objectif en visibilité, réalisable et lié à votre stratégie globale.

Décomposez les objectifs complexes en tâches gérables, collaborez de manière transparente avec votre équipe et suivez votre progression tout au long de l'année.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez clairement vos objectifs annuels afin d'aligner votre vision sur votre exécution

Décomposez vos objectifs annuels en tâches plus petites et faciles à suivre

Définissez des échéanciers et des points de contrôle pour suivre la progression en cours

🔑 Idéal pour : les chefs de service, les propriétaires d'entreprise, les équipes RH et les dirigeants d'organisations à but non lucratif qui gèrent des cibles annuelles ou des objectifs à l'échelle de l'entreprise sur une année civile.

📮 ClickUp Insight : 63 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage classent leurs objectifs personnels par ordre d'urgence et d'importance, mais seulement 25 % les organisent par délai. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez ce qui est important, mais pas nécessairement quand cela est important. ⏳ ClickUp Goals, optimisé par l'assistance IA de ClickUp Brain, apporte de la clarté à ce processus. Il vous aide à décomposer les grands objectifs en étapes réalisables et limitées dans le temps. ClickUp Brain fournit des suggestions intelligentes pour les échéanciers et vous permet de rester sur la bonne voie grâce à des mises à jour en temps réel sur l'avancement et des changements de statut automatiques à mesure que vous achevez vos tâches. 💫 Résultats réels : les utilisateurs rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité après être passés à ClickUp.

6. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos objectifs annuels en plans d'action clairs et suivez la progression grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp

Le modèle d'objectifs annuels ClickUp est votre système tout-en-un pour définir, planifier et suivre les principaux objectifs de votre équipe pour l'année. Il vous aide à rester organisé, à hiérarchiser les tâches importantes et à vous assurer que tout le monde est aligné et responsable.

En décomposant les grands objectifs en étapes plus petites et réalisables, vous pouvez suivre votre progression, vous adapter rapidement et maintenir votre élan tout au long de l'année.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez des responsabilités et des échéanciers clairs pour renforcer la responsabilité de l'équipe

Suivez régulièrement votre progression pour vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet

Collaborez facilement avec votre équipe pour une meilleure coordination et de meilleurs résultats

🔑 Idéal pour : les managers d'équipe, les managers de projet et les responsables des opérations dans les entreprises, les start-ups ou les organisations à but non lucratif qui travaillent au travail de planification annuelle, à la croissance stratégique ou à l'alignement des OKR.

🧠 Anecdote amusante : l'« effet Zeigarnik » stipule que les gens se souviennent mieux des tâches inachevées que de celles qui sont achevées. Cela signifie que laisser un objectif ou une tâche partiellement achevé peut en fait le garder à l'esprit ! 🤔📝

7. Modèle ClickUp pour les objectifs de l'entreprise et les OKR

Obtenir un modèle gratuit Alignez vos équipes et mesurez les résultats grâce au modèle ClickUp Company Objectifs et OKR

Le modèle ClickUp Company Objectifs et OKR vous offre la structure idéale pour définir, suivre et atteindre les objectifs stratégiques de votre organisation. Il permet d'aligner les efforts de chaque équipe sur les objectifs à fort impact de l'entreprise.

En créant des objectifs clairs et des résultats clés mesurables, vous pouvez améliorer les performances, renforcer la responsabilité et maintenir la concentration de tous.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez vos objectifs en résultats clés pour faciliter leur suivi et leur évaluation

Créez des plans d'action avec des étapes claires pour atteindre chaque objectif

Surveillez régulièrement la progression de votre équipe pour rester sur la bonne voie et vous adapter rapidement

Regardez cette vidéo pour découvrir comment gérer vos OKR à l'aide des statuts, des champs personnalisés et des vues dans ClickUp.

🔑 Idéal pour : Parfait pour les responsables RH, les chefs de projet et les responsables de département dans les entreprises SaaS, ainsi que pour les équipes en pleine croissance qui souhaitent aligner leurs objectifs et suivre leurs performances.

8. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenir un modèle gratuit Adoptez de meilleures habitudes et restez sur la bonne voie grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker de suivi

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker vous aide à rester fidèle à vos routines quotidiennes et à vos objectifs de développement personnel. Que vous essayiez de prendre une nouvelle habitude ou de vous débarrasser d'une ancienne, il vous aide à rester motivé.

Le modèle rend vos objectifs visibles grâce à des tâches suivables et des échéanciers faciles à suivre. Au lieu de rappels épars ou de notes mentales, vous aurez tout au même endroit pour vous assurer que vos habitudes perdurent.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Fixez-vous des objectifs quotidiens ou hebdomadaires pour développer des habitudes régulières

Suivez votre progression au fil du temps pour rester responsable et motivé

Obtenez un aperçu rapide de vos habitudes afin d'identifier ce qui nécessite du travail

🔑 Idéal pour : Les professionnels très occupés, les étudiants ou les passionnés de développement personnel qui souhaitent améliorer leur routine quotidienne, suivre leurs habitudes de bien-être et rester fidèles à leurs objectifs à long terme.

💡 Conseil de pro : Divisez les objectifs ambitieux en jalons plus petits et plus faciles à gérer. Cela rend le processus moins intimidant, vous fournit des victoires régulières et vous aide à rester motivé en voyant une progression continue.

atteignez vos objectifs de développement personnel comme un pro avec ClickUp !*

Le suivi des objectifs n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une question de dynamique. Si vous êtes prêt à associer vos tableaux de visualisation à des progrès réels et mesurables, ClickUp est là pour vous aider. Des objectifs SMART à la planification annuelle, vous trouverez des modèles prêts à l'emploi qui transforment les grandes idées en succès constants. Commencez gratuitement et découvrez comment ClickUp vous aide à franchir chaque jalon avec clarté et confiance

Le suivi des objectifs n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une question de dynamique.

Si vous êtes prêt à associer vos tableaux de visualisation à une réelle progression mesurable, ClickUp est là pour vous aider. Des objectifs SMART à la planification annuelle, vous trouverez des modèles prêts à l'emploi qui transforment les grandes idées en succès constants.

Commencez gratuitement et découvrez comment ClickUp vous aide à franchir chaque jalon avec clarté et confiance