Anytype vs Obsidian : quelle application de prise de notes l'emportera en 2025 ?

Vous cherchez votre prochaine grande idée, vous organisez vos notes de recherche ou vous essayez simplement de désencombrer votre environnement de travail numérique ? La bonne application de prise de notes peut faire toute la différence.

Mais avec autant d'options disponibles dans les boutiques d'applications, comment trouver celle qui vous convient le mieux ? Certaines applications mettent l'accent sur la flexibilité, tandis que d'autres privilégient la structure ; vous n'avez pas vraiment besoin de toutes les fonctionnalités flashy qu'elles proposent.

Cependant, deux poids lourds font des vagues parmi les principaux concurrents : Anytype et Obsidian. Chacun offre une approche unique pour organiser vos pensées, mais lequel tient vraiment ses promesses ?

Dans cet article, nous allons comparer Obsidian et Anytype. Découvrons leurs fonctionnalités, leurs tarifs et ce qui les différencie. De plus, nous vous présenterons une alternative, ClickUp, qui pourrait bien leur voler la vedette !

Anytype vs Obsidian en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide entre Obsidian et Anytype, ainsi que ClickUp :

Fonctionnalité Anytype Obsidian Bonus : ClickUp Personnalisation et flexibilité Hautement personnalisable grâce à un système basé sur des blocs, permettant aux utilisateurs de structurer librement leurs notes Assistance personnalisée grâce à des plugins, des thèmes et une modification en cours basée sur Markdown Combine une personnalisation puissante avec une organisation structurée, offrant des modèles, des champs personnalisés et un filtrage avancé pour des flux de travail sur mesure Accès hors ligne Entièrement hors ligne, avec stockage des données en local et options de synchronisation Offline-first avec stockage local ; synchronisation cloud disponible via Obsidian Sync Offre un mode hors ligne pour les tâches et les documents, garantissant la productivité même sans Internet, avec une synchronisation cloud transparente lorsque vous êtes en ligne Organisation et structure Utilise une structure graphique avec des bases de données relationnelles Affichage graphique, liens retour et dossiers pour la gestion des connaissances Équilibre l'organisation visuelle et la gestion structurée des tâches, en proposant des listes, des dossiers et un environnement de travail hiérarchisé Collaboration Vous permet de travailler en temps réel avec votre équipe Principalement un outil pour un seul utilisateur, mais des plugins communautaires permettent une collaboration limitée Conçu pour un travail d'équipe fluide, ClickUp permet une collaboration en temps réel sur des documents, des tâches et des tableaux blancs avec des options de commentaire et de partage Assistance multimédia Assistance pour les images, les vidéos et les pièces jointes dans une interface visuellement riche Principalement basée sur du texte, mais prend en charge les images, les fichiers audio et les PDF Assistance multimédia, intégration et pièces jointes directement dans les tâches et les documents, améliorant ainsi la documentation des projets Sécurité et confidentialité Offre un chiffrement de bout en bout et une approche privilégiant le stockage local, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données Priorité au stockage local avec cryptage optionnel pour les utilisateurs d'Obsidian Sync Sécurité de niveau entreprise avec permissions granulaires, documents privés et accès invité en option pour un partage contrôlé des données Outils de recherche et d'organisation Recherche avancée avec propriétés, étiquettes et filtrage de base de données Recherche puissante avec organisation par étiquettes, liens retour et affichage graphique ClickUp Connected Search offre une recherche globale avancée dans ClickUp et les applications connectées, des filtres intelligents et des tableaux de bord personnalisables pour une récupération efficace des informations Intégrations Intégrations tierces limitées ; se concentre sur un écosystème autonome Vaste bibliothèque de plugins pour l'intégration avec des outils tiers tels que Todoist et Readwise Offre plus de 1 000 intégrations avec des applications de travail populaires, ainsi que l'automatisation pour rationaliser les flux de travail Tarifs Gratuit avec des fonctionnalités payantes en cours de développement Gratuit pour un usage personnel, avec un forfait payant pour Obsidian Sync et un usage commercial Forfait Free généreux avec des fonctionnalités robustes ; les forfaits Premium offrent une collaboration avancée, l'automatisation et une assistance alimentée par l'IA ; personnalisations disponibles pour les entreprises

Qu'est-ce qu'Anytype ?

via Anytype

Anytype est une application de productivité qui propose une approche innovante et basée sur les objets pour la prise de notes. Chaque élément de contenu, qu'il s'agisse d'une note, d'une tâche, d'une image ou d'un fichier, est traité comme un objet indépendant. Vous pouvez les organiser, les lier et les structurer comme vous le souhaitez. Au lieu de gérer des notes rapides éparpillées, vous construisez un système modulaire où tout se connecte de manière transparente.

Grâce aux modèles personnalisables, les tâches répétitives deviennent plus simples. Créez un modèle une seule fois, et Anytype l'appliquera automatiquement à des objets similaires, vous aidant ainsi à rester productif.

Fonctionnalités d'Anytype

Anytype fait passer la prise de notes à un niveau supérieur grâce à son approche décentralisée et privilégiant le stockage local. Il utilise un environnement de travail privé et interconnecté qui se synchronise sur tous les appareils sans passer par le cloud.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : environnements de travail partagés et collaboration

via Anytype

Vos notes, bases de données et projets sont stockés dans des Espaces, des zones de travail distinctes où vous pouvez organiser différents aspects de votre vie. Vous pouvez créer jusqu'à 10 Espaces, afin de séparer clairement le contenu personnel et professionnel.

Si vous travaillez en équipe, les Espaces partagés vous permettent de co-éditer, commenter et gérer des projets tout en stockant tout localement et en toute sécurité.

Fonctionnalité n° 2 : Mindmap et affichage graphique pour une réflexion interconnectée

via Anytype

Anytype vous permet de visualiser comment vos notes sont connectées à l'aide de cartes mentales et de vues graphiques. Au lieu de listes statiques, vous obtenez un aperçu interactif des idées, projets et tâches liés, une sorte de deuxième cerveau, si vous voulez.

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de créer de liens manuellement. Anytype mappe automatiquement les relations entre vos notes, vous aidant ainsi à avoir une vue d'ensemble en un clin d'œil.

Fonctionnalité n° 3 : widgets pour une navigation rapide

via Anytype

Votre barre latérale n'est pas seulement un menu. C'est un tableau de bord personnalisable qui s'adapte à votre flux de travail. Grâce aux widgets, vous pouvez épingler les objets fréquemment utilisés, accéder aux notes récentes ou filtrer les tâches en un seul clic.

Vous pouvez réorganiser ou supprimer des widgets, afin de garder votre environnement de travail propre et sans distraction.

Fonctionnalité n° 4 : stockage et suppression

via Anytype

Contrairement à la plupart des applications de prise de notes, Anytype stocke tout localement par défaut, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour accéder à vos notes. Les éléments supprimés restent en mode lecture seule jusqu'à leur suppression définitive, ce qui vous garantit un contrôle total sur vos données.

Anytype utilise un système peer-to-peer (P2P) pour synchroniser vos appareils, vos données ne sont donc jamais stockées sur des serveurs centraux. Grâce au chiffrement de bout en bout, vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos notes, ce qui en fait l'une des applications de prise de notes IA les plus axées sur la confidentialité disponibles aujourd'hui.

Tarifs Anytype

Starter : Gratuit

Explorer : 48 $/utilisateur par an

Constructeur : 99 $/utilisateur par an

Co-créateur : 299 $/utilisateur par an

Business : Tarification personnalisée

Qu'est-ce qu'Obsidian ?

via Obsidian

Obsidian n'est pas une application de prise de notes cloud classique. Elle stocke vos données sur votre appareil, ce qui vous donne un contrôle total sur la confidentialité et l'accès.

Contrairement aux applications telles que Notion, qui reposent sur une approche basée sur une base de données, Obsidian utilise un graphe de connaissances pour relier vos idées. Avec Markdown au cœur de son système, il est parfait pour ceux qui aiment une expérience d'écriture épurée, sans distraction et avec des liens puissants.

Fonctionnalités d'Obsidian

Obsidian est plus qu'une simple application de prise de notes ; c'est un outil permettant de créer une base de connaissances personnelle. Vous pouvez créer un système qui évolue avec vous en liant des notes et en personnalisant votre environnement de travail.

Voici un aperçu de quelques fonctionnalités supplémentaires :

Fonctionnalité n° 1 : le graphe de connaissances

via Obsidian

Obsidian ne se contente pas de stocker des notes, il les tisse dans un réseau dynamique d'informations. Il utilise des liens bidirectionnels, grâce auxquels chaque note est connectée aux autres, formant ainsi un graphe de connaissances qui vous aide à visualiser et à naviguer dans vos pensées. C'est presque comme votre deuxième cerveau.

Vous pouvez créer des checklists dans vos notes pour transformer vos idées en actions. Que vous mappiez des relations entre des idées, suiviez la progression d'un projet ou gériez vos tâches quotidiennes.

Fonctionnalité n° 2 : des plugins pour booster votre environnement de travail

via Obsidian

Obsidian s'appuie davantage sur des plugins que sur des intégrations API. Que vous ayez besoin d'un CSS personnalisé, d'un tableau Kanban, d'un enregistreur audio ou même d'aperçus de pages, il existe probablement un plugin pour cela. Cette approche modulaire vous permet de façonner Obsidian pour l'adapter à votre flux de travail sans le surcharger.

Les modèles Obsidian vous permettent également d'insérer du contenu préformaté dans vos notes à l'aide d'une seule commande, ce qui rend la prise de notes encore plus rapide.

Fonctionnalité n° 3 : Obsidian Publish pour rendre vos notes publiques

via Obsidian

Vous souhaitez partager vos notes avec le monde entier ? Obsidian Publish vous permet de créer un site web accessible au public directement à partir de votre coffre-fort Obsidian. Vous pouvez même utiliser un domaine personnalisé et publier plusieurs coffres-forts, ce qui est idéal pour les chercheurs, les blogueurs ou les équipes qui documentent leurs connaissances.

Tarifs Obsidian

Free

Modules complémentaires :

Synchronisation : 5 $/utilisateur par mois

Publication : 10 $/site par mois

Catalyst : 25 $/utilisateur (paiement unique)

Commercial : 50 $/an par utilisateur

💡 Conseil de pro : dans Obsidian, utilisez [[deux crochets]] pour créer instantanément une nouvelle note et la lier à des idées existantes.

Anytype vs Obsidian : comparaison des fonctionnalités

Choisir entre Anytype et Obsidian, ce n'est pas seulement choisir une application de prise de notes, c'est aussi décider comment vous allez capturer, connecter et contrôler vos connaissances.

En choisissant Obsidian, vous obtenez la propriété complète de vos notes avec des fichiers Markdown locaux et un vaste écosystème de plugins. D'autre part, Anytype offre une approche décentralisée, privilégiant le mode hors ligne, avec un système structuré basé sur des blocs.

Les deux ont des abonnés passionnés, mais laquelle correspond vraiment à votre flux de travail ?

Plongeons-nous dans les différences clés, les fonctionnalités avancées et la facilité d'utilisation d'Anytype et d'Obsidian pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Fonctionnalité n° 1 : interface utilisateur et organisation

Le système basé sur les objets d'Anytype adopte une approche visuelle. Vous pouvez lier du texte, des images et des tâches en tant qu'objets indépendants, ce qui vous offre une organisation structurée mais flexible. Des fonctionnalités telles que le glisser-déposer, l'affichage sous forme de graphique et les pages imbriquées rendent la navigation intuitive.

Obsidian, quant à lui, est axé sur le texte et basé sur Markdown. Il organise les notes dans des coffres-forts et offre plusieurs volets ouverts pour prendre des notes côte à côte. Bien qu'il ne dispose pas d'un système basé sur des blocs, son graphique de connaissances robuste permet de relier les idées de manière transparente.

🏆 Gagnant : Anytype Si vous préférez une approche visuelle avec des liens structurés, Anytype est plus intuitif. Obsidian excelle dans les flux de travail basés sur Markdown, mais nécessite davantage de personnalisation.

Fonctionnalité n° 2 : Backlinking et gestion des connaissances

Anytype organise les notes sous forme d'objets interconnectés et affiche leurs relations à l'aide d'un graphique interactif. Cela le rend idéal pour la gestion des connaissances personnelles.

Obsidian est largement reconnu pour ses puissants liens retour et son graphe de connaissances, qui forment un réseau interconnecté d'idées. Il est utile pour les chercheurs et les écrivains qui gèrent de grands volumes de contenu.

💡 Astuce pro : sur Obsidian, vous pouvez intégrer une note dans une autre à l'aide de ![[Nom de la note]], ce qui vous permet de prévisualiser le contenu sans changer de note.

🏆 Gagnant : Obsidian Ses liens bidirectionnels avancés et sa visualisation graphique en font un meilleur choix pour une gestion approfondie des connaissances.

Fonctionnalité n° 3 : collaboration et partage de notes

Depuis ses dernières mises à jour, Anytype a introduit les « Espaces partagés » qui permettent une collaboration en temps réel. Ce mode permet à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble, tout en conservant le contenu crypté et la propriété des utilisateurs. Les fonctionnalités collaboratives sont encore en cours de développement, avec des capacités d'espaces de travail partagés plus robustes et des améliorations attendues dans les prochaines mises à jour.

Obsidian, par défaut, n'offre pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel intégrées telles que la modification simultanée par plusieurs utilisateurs au sein même de l'application. Cependant, avec Obsidian Publish (un module complémentaire payant), vous pouvez créer une page web publique pour partager vos notes. De plus, la collaboration en temps réel peut être réalisée à l'aide de plugins tiers tels que Relay.

🏆 Gagnant : Anytype Le mode multijoueur d'Anytype avec les Espaces partagés est idéal pour le travail d'équipe en temps réel, tandis que la collaboration dans Obsidian n'est pas une modification en temps réel au sein de l'application, mais plutôt une publication coordonnée et une synchronisation manuelle des modifications.

Fonctionnalité n° 4 : enregistrement automatique et mode hors ligne

Les deux applications fonctionnent exceptionnellement bien hors ligne.

Anytype enregistre automatiquement les notes localement et les synchronise sur tous les appareils à l'aide d'un réseau crypté peer-to-peer (P2P). D'autre part, Obsidian enregistre tout localement, mais vous avez besoin d'Obsidian Sync (un module complémentaire payant) pour la synchronisation multi-appareils.

🏆 Gagnant : Anytype La synchronisation cryptée gratuite en fait une meilleure option hors ligne.

Fonctionnalité n° 4 : disponibilité multiplateforme

Anytype est disponible sur Windows, macOS, iOS et Android, et sa synchronisation gratuite permet un accès fluide sur tous les appareils.

D'autre part, Obsidian est également disponible sur ces plateformes, mais vous aurez peut-être besoin d'un module complémentaire payant pour synchroniser vos notes. Bien qu'il existe des options tierces pour synchroniser à l'aide d'iCloud, Google Drive ou OneDrive, elles ne sont pas toujours fiables.

🏆 Gagnant : Anytype La synchronisation gratuite entre les appareils rend cette application encore plus économique.

Fonctionnalité n° 5 : Tarification

Anytype offre gratuitement un accès hors ligne complet, un stockage local et une synchronisation cryptée entre les appareils. Bien qu'il existe des forfaits payants pour des fonctionnalités premium, les fonctionnalités de base restent gratuites.

Obsidian fournit un stockage local, une assistance Markdown et un graphe de connaissances dans son forfait personnel. Le forfait commercial inclut l'utilisation professionnelle et une assistance prioritaire. Cependant, des modules complémentaires essentiels tels que la synchronisation cryptée et la possibilité de publier des notes en ligne sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.

🏆 Gagnant : Anytype Anytype propose un forfait avec des fonctionnalités de base, tandis qu'Obsidian facture des frais supplémentaires pour des fonctionnalités clés telles que la synchronisation.

Obsidian vs Anytype sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont des points de vue divers lorsqu'ils comparent Obsidian et Anytype, reflétant leurs préférences individuelles et leurs flux de travail.

Certains utilisateurs préfèrent Obsidian en raison de son vaste écosystème de plugins et de ses capacités de stockage direct de fichiers. Ils signalent également qu'il offre une meilleure assistance en matière de recherche et de backlinks.

Voici ce qu'en dit l'utilisateur owlyph:

Les deux ont des flux de travail assez différents. L'éditeur d'AnyType est un peu plus facile si vous n'êtes pas à l'aise avec Markdown et sa technique de synchronisation est très avancée. La recherche et l'assistance aux liens retour d'Obsidian sont beaucoup plus sophistiquées.

Les deux ont des flux de travail assez différents. L'éditeur d'AnyType est un peu plus facile si vous n'êtes pas à l'aise avec Markdown et sa technique de synchronisation est très avancée. La recherche et l'assistance aux liens retour d'Obsidian sont beaucoup plus sophistiquées.

Un autre utilisateur, gfarwell, souligne dans r/AnyType:

Lorsque j'ai essayé d'embellir Obsidian en intégrant du contenu multimédia et en mettant tout en forme, j'ai compris qu'Anytype offrait la structure et l'esthétique qui m'auraient demandé des efforts inutiles dans Obsidian.

Lorsque j'ai essayé d'embellir Obsidian en intégrant du contenu multimédia et en mettant tout en forme, j'ai compris qu'Anytype offrait la structure et l'esthétique qui m'auraient demandé des efforts inutiles dans Obsidian.

Certains utilisateurs reconnaissent les points forts des deux plateformes, notant que le choix peut dépendre de cas d'utilisation spécifiques et de préférences personnelles. Par exemple, un utilisateur de r/productivity mentionne :

Anytype est un bon compromis pour les utilisateurs d'Obsidian et de Notion. Je l'ai essayé, je l'ai aimé, mais j'ai décidé de revenir à Obsidian car : Je me sens plus en contrôle de mes données (mes notes et mes données personnelles) avec Obsidian. De plus, il est plus personnalisable avec de nombreux thèmes, extensions et autres fonctionnalités similaires Mais d'un autre côté, Anytype vous permet de démarrer beaucoup plus rapidement. Pas besoin de chercher de bonnes extensions, pas de souci pour synchroniser au démarrage.

Anytype est un bon compromis pour les utilisateurs d'Obsidian et de Notion. Je l'ai essayé, je l'ai aimé, mais j'ai décidé de revenir à Obsidian car : Je me sens plus en contrôle de mes données (mes notes et mes données personnelles) avec Obsidian. De plus, il est plus personnalisable avec de nombreux thèmes, extensions et autres fonctionnalités similaires

Mais d'un autre côté, Anytype vous permet de démarrer beaucoup plus rapidement. Pas besoin de chercher de bonnes extensions, pas de souci pour synchroniser au démarrage.

Ces perspectives soulignent que le choix entre Anytype et Obsidian peut dépendre des préférences individuelles, notamment en matière de personnalisation, de contrôle des données et d'importance de l'esthétique dans les flux de travail de prise de notes.

📖 À lire également : Obsidian vs OneNote : quelle est la meilleure application pour prendre des notes ?

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Anytype et Obsidian

Obsidian est idéal si vous aimez Markdown et stockez tout localement, tandis qu'Anytype vous offre des notes plus esthétiques, même hors ligne. Cependant, les deux nécessitent un effort manuel important pour lier et organiser les notes, ce qui peut vous ralentir lorsque vous jonglez avec plusieurs projets.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Elle améliore la prise de notes en intégrant des documents, des tâches, des cartes mentales et une automatisation basée sur l'IA dans une plateforme unique et fluide.

Avant d'utiliser ClickUp, je me retrouvais souvent à jongler entre plusieurs plateformes (e-mails, feuilles de calcul, applications de prise de notes, etc.) pour accomplir mes tâches. Cette fragmentation était non seulement inefficace, mais elle entraînait également une certaine confusion et des oublis. La plateforme unifiée de ClickUp regroupe toutes mes tâches et tous mes projets, ce qui rationalise mon flux de travail et m'évite de manquer des échéances ou des tâches importantes.

Avant d'utiliser ClickUp, je me retrouvais souvent à jongler entre plusieurs plateformes (e-mails, feuilles de calcul, applications de prise de notes, etc.) pour gérer mes tâches. Cette fragmentation était non seulement inefficace, mais elle entraînait également une certaine confusion et des oublis. La plateforme unifiée de ClickUp regroupe toutes mes tâches et tous mes projets, ce qui rationalise mon flux de travail et m'évite de manquer des échéances ou des tâches importantes.

Voici les fonctionnalités qui font de ClickUp le mélange parfait entre les puissantes fonctionnalités de gestion des connaissances d'Obsidian et les environnements de travail esthétiques et prêts à l'emploi d'Anytype :

L'avantage n° 1 de ClickUp : le bloc-notes ClickUp

Capturez vos idées partout et à tout moment grâce au bloc-notes ClickUp

Contrairement à Obsidian, qui s'appuie sur des plugins, ou à l'installation décentralisée d'Anytype, ClickUp Notepad se connecte sans effort à vos projets, checklists et collaborations d'équipe sans travail supplémentaire (ni applications). Ce n'est pas seulement un outil de prise de notes, mais un véritable moteur de productivité.

Avec le bloc-notes ClickUp, vous pouvez :

Notez instantanément vos idées grâce à une mise en forme riche et à des médias intégrés

Transformez vos notes en tâches ClickUp exploitables (avec des échéances, des assignés et des priorités) en quelques clics seulement

Synchronisez tous vos appareils pour que vos notes soient toujours là où vous en avez besoin (sans payer de supplément pour la synchronisation !)

L'avantage n° 2 de ClickUp : ClickUp Docs

Collaborez et modifiez vos notes, forfaits, propositions et rapports en direct avec votre équipe dans ClickUp Docs

Le backlinking d'Obsidian est idéal pour la gestion des connaissances personnelles, et l'installation basée sur les objets d'Anytype vous offre une organisation flexible. Cependant, les deux nécessitent beaucoup de structuration manuelle.

Les documents ClickUp changent la donne :

Structurez vos documents à votre guise grâce à des pages imbriquées, des liens retour, des tableaux et des widgets qui relient directement les informations à vos tâches, projets et objectifs dans ClickUp

Attribuez des éléments d'action à partir du document, étiquetez vos coéquipiers avec des commentaires ou intégrez des données en temps réel telles que le statut des tâches, les échéanciers des sprints ou les tableaux de bord

L'historique des versions, les permissions et la collaboration en direct facilitent la gestion de la documentation évolutive entre les équipes.

ClickUp propose également des modèles puissants qui permettent de créer instantanément des notes de réunion structurées, des procédures opératoires normalisées, des résumés de projet, etc. Contrairement aux modèles de notes/objets personnels d'Anytype, les modèles ClickUp sont alignés sur vos flux de travail et vous permettent d'automatiser la création et la gestion de documents.

📌 Par exemple, organisez les discussions de votre équipe et restez concentré sur les actions à mener grâce au modèle de notes de réunion ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez chaque réunion grâce à des modèles intelligents qui organisent, structurent et facilitent les étapes suivantes sans effort avec le modèle de notes de réunion ClickUp

Grâce à ses directives de réunion intégrées, il permet de saisir sans effort les agendas, les notes clés et les éléments d'action. Que vous organisiez des réunions quotidiennes rapides ou une session stratégique approfondie, ce modèle garantit que chaque réunion reste productive et bien documentée.

Utilisez le modèle de planificateur quotidien ClickUp pour planifier des sessions de travail approfondies, suivre vos habitudes et organiser vos réunions en toute simplicité. Décomposez votre journée en catégories de tâches personnalisées, attribuez des libellés de priorité et suivez votre progression de manière visuelle.

Que vous créiez un wiki d'entreprise, preniez des notes lors d'une réunion ou documentiez des procédures opératoires normalisées, ClickUp Docs transforme l'information en action, sans outils supplémentaires ni manipulations manuelles.

📖 À lire également : Les meilleures applications de prise de notes pour Mac

L'avantage n° 3 de ClickUp : ClickUp Brain

👀 Le saviez-vous ? Les équipes passent plus de 60 % de leur temps à rechercher du contexte et des éléments d'action.

Obsidian et Anytype sont excellents pour la prise de notes manuelle et la création de liens, mais trier des montagnes d'informations peut rapidement devenir fastidieux.

Extrayez instantanément les informations importantes de vos réunions avec ClickUp Brain

ClickUp Brain automatise ce processus en résumant instantanément les notes de réunion, les recherches et les discussions en points clés et en réponses rapides.

Contrairement aux graphiques de connaissances DIY d'Obsidian ou à l'organisation manuelle d'Anytype, ClickUp Brain vous évite d'avoir à structurer vos informations. Grâce à des résumés générés par l'IA, vous n'avez plus besoin de parcourir des pages de notes, tandis que l'extraction intelligente garantit que les informations clés ne sont jamais perdues.

Obtenez automatiquement les transcriptions de vos réunions grâce à ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker est un outil de prise de notes qui transcrit automatiquement les réunions, capture les idées et organise les notes pour un accès facile. Il capture chaque détail, transformant vos réunions en informations structurées et exploitables.

Cet outil est idéal pour les équipes qui cherchent à améliorer leur productivité et à rester alignées, en les aidant à :

Transcriptions automatiques des réunions et résumés générés par IA, pour ne plus jamais avoir à réécouter vos appels

Création instantanée de tâches, où chaque élément d'action devient une tâche ClickUp assignée et traçable

Intégration transparente des documents, enregistrement des notes de réunion directement dans votre environnement de travail, tout reste connecté

Un utilisateur de ClickUp sur Reddit partage son avis :

Je me suis inscrit à NoteTaker aujourd'hui et j'ai été agréablement impressionné. Mon ancien flux de travail était le suivant :– activer la transcription dans Google Meet pendant l'appel– attendre la transcription par e-mail– copier/coller la transcription dans un agent ChatGPT personnalisé pour les comptes rendus de réunion– copier/coller le résultat dans le document client dans ClickUp– créer des tâches à partir des éléments d'action– partager les comptes rendus/notes avec l'équipe dans le chat ClickUp Nouveau flux de travail :– clickup m'informe des notes de réunion– les déplace vers le document client– demande à l'IA de créer les tâches à partir des étapes suivantes avec les attributions– partage les notes dans le chat ClickUp avec l'équipe Je suis vraiment impressionné par le fait que je n'ai pas besoin d'un autre outil pour faire tout cela. Tout se trouve dans l'interface ClickUp. Il se connecte à mon agenda Google et fonctionne de manière très fluide.

Je me suis inscrit à NoteTaker aujourd'hui et j'ai été agréablement impressionné. Mon ancien flux de travail était le suivant :– activer la transcription dans Google Meet pendant l'appel– attendre la transcription par e-mail– copier/coller la transcription dans un agent ChatGPT personnalisé pour les comptes rendus de réunion– copier/coller le résultat dans le document client dans ClickUp– créer des tâches à partir des éléments d'action– partager les comptes rendus/notes avec l'équipe dans le chat ClickUp

Nouveau flux de travail :– clickup m'informe des notes de réunion– les déplace vers le document client– demande à l'IA de créer les tâches à partir des étapes suivantes avec les affectations– partage les notes dans le chat ClickUp avec l'équipe

Je suis vraiment impressionné par le fait que je n'ai pas besoin d'un autre outil pour faire tout cela. Tout se trouve dans l'interface ClickUp. Il se connecte à mon agenda Google et fonctionne de manière très fluide.

📮 Insight ClickUp : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées assistent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente une quantité impressionnante de temps collectif consacré aux réunions dans votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps ? L'outil de prise de notes intégré à l'IA de ClickUp peut vous aider à augmenter votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés instantanés de réunions, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et rationalise les flux de travail, transformant ainsi des heures de réunions en informations exploitables.

Passez à ClickUp et faites-en plus avec vos notes

Obsidian et Anytype répondent à des besoins spécifiques en matière de prise de notes, mais ils présentent tous deux des défis. Obsidian excelle dans la modification en cours de Markdown et les liens retour, mais la gestion sans plugins ni liens manuels peut rapidement devenir fastidieuse.

Anytype offre un système décentralisé, utilisable hors ligne, avec une organisation basée sur les objets, mais sa structure en constante évolution peut sembler expérimentale et manquer de collaboration fluide.

ClickUp, quant à lui, offre une solution intuitive et complète qui combine une prise de notes puissante avec l'automatisation des tâches, des informations basées sur l'IA et un travail d'équipe en temps réel. Au lieu de passer du temps à structurer vos notes, laissez ClickUp transformer sans effort vos idées en actions !

Pourquoi se contenter de notes déconnectées alors que vous pouvez rationaliser l'ensemble de votre flux de travail en un seul endroit ?

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez une meilleure façon de prendre des notes !