Modèles gratuits de journal comptable pour rationaliser la tenue des registres financiers

Saviez-vous que 64 % des petites entreprises n'ont pas de comptable dédié ? Elles ont tendance à tout gérer elles-mêmes, y compris la comptabilité !

Mais lorsque vous êtes occupé à gérer les opérations quotidiennes, la comptabilité peut passer au second plan.

Un ensemble de bons modèles de journaux comptables peut vous faciliter la vie en matière de revenus et de dépenses. Vous n'avez pas à passer du temps à créer un grand livre général à partir de zéro ou à gérer plusieurs feuilles Excel (souvent compliquées).

Les modèles captureront toutes les données de vos comptes et organiseront vos finances sans frais supplémentaires.

Voici donc des modèles de journal comptable gratuits que vous pouvez utiliser pour prendre le contrôle des finances de votre entreprise sans ajouter de dépenses supplémentaires.

Que sont les modèles de journal comptable ?

Les modèles de journal comptable sont des structures préétablies qui organisent les transactions financières de votre entreprise. Ils garantissent que tous les revenus, dépenses, paiements et remboursements sont documentés de manière systématique sans que vous ayez besoin de maintenir des modèles et des feuilles Excel compliqués ou un bilan physique.

Par exemple, lorsque vous facturez un client ou effectuez un paiement, un modèle d'entrée de journal vous aide à enregistrer facilement ces transactions de manière structurée.

Vous pouvez noter les détails clés tels que la date, les comptes concernés, les débits et crédits, ainsi qu'une brève description de la transaction.

Des transactions correctement enregistrées contribuent à des états financiers bien organisés et à une structure de ventilation des coûts. Vous disposerez des données appropriées pour prendre des décisions éclairées, réduire le risque d'erreurs coûteuses et vous préparer pour la saison des impôts.

👀 Le saviez-vous ? McKinsey estime que 75 à 80 % des opérations transactionnelles, telles que la comptabilité générale et le traitement des paiements, peuvent être automatisées.

13 modèles gratuits de journal comptable

Maintenant que vous savez à quoi doit ressembler un modèle d'entrée de journal efficace, découvrez quelques modèles ClickUp qui répondent à ces critères.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, une base de connaissances, des outils de collaboration et tout ce qui se trouve entre les deux dans un espace personnalisable. Vous pouvez facilement l'adapter comme logiciel de comptabilité de projet et suivre efficacement vos finances.

Suivez vos finances, vos sprints et bien plus encore avec les tableaux de bord ClickUp

La possibilité de générer une série complète d'évènements récurrents, comme un processus de clôture comptable de fin de mois, a permis à cette équipe de réduire considérablement le temps nécessaire à la clôture.

🧠 Anecdote : le cabinet comptable PwC s'occupe du dépouillement des votes aux Oscars depuis plus de 80 ans, car la précision est vraiment importante en comptabilité. Vos entrées de journal ne feront peut-être pas la une des journaux, mais elles méritent tout autant d'être récompensées.

1. Le modèle de journal comptable ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez chaque entrée de journal en un seul endroit avec des enregistrements clairs des débits et des crédits grâce au modèle de journal comptable ClickUp

Vous n'avez pas le budget nécessaire pour un comptable ou un logiciel de comptabilité sophistiqué ? Le modèle de journal comptable ClickUp est là pour vous aider. Vous pouvez suivre les montants au débit et au crédit, ajouter des reçus pour chaque transaction, attribuer des numéros d'entrée dans le journal pour faciliter la recherche, et bien plus encore.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez six attributs personnalisés différents, tels que la date de la transaction, le type de journal, le reçu, le nombre d'entrées et le débit, pour enregistrer les informations essentielles relatives à chaque transaction

Accédez à trois affichages différents grâce à différentes configurations ClickUp, telles que le guide de démarrage, les livres et le journal, pour organiser et accéder facilement à chaque entrée du journal

Suivez plus précisément les transactions et les heures facturables grâce à la fonctionnalité de suivi du temps

Visualisez vos données de compte de résultat et de dépenses pour prendre des décisions plus éclairées

🎯 Idéal pour : les freelancers, les entrepreneurs individuels et les petites entreprises qui souhaitent gérer leur comptabilité sans les frais généraux liés aux logiciels traditionnels.

Le saviez-vous ? Des rapports suggèrent que dans 82 % des cas, les petites entreprises échouent en raison d'un manque de compréhension de la comptabilité et d'une mauvaise gestion de leur flux de trésorerie. Si vous ne disposez pas encore d'un système de comptabilité structuré, il est grand temps d'en mettre un en place.

2. Le modèle de comptabilité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Conservez toutes les informations relatives à vos paiements dans une liste segmentée grâce au modèle de comptabilité ClickUp

Voici une statistique choquante : un tiers des comptables commettent plusieurs erreurs dans leurs entrées de journal chaque semaine, en raison du nombre trop important de tâches à accomplir. Ce problème d'erreurs ne fera qu'empirer s'ils doivent tenir une feuille séparée pour chaque compte fournisseur.

Aidez votre équipe comptable à identifier et à corriger ces erreurs courantes à temps avant qu'elles ne bouleversent l'ensemble de votre budget et de vos dépenses. Le modèle de comptabilité ClickUp résout ce problème en conservant chaque compte à payer dans une vue Liste classée par catégorie.

Ce modèle vous aide à :

Gérez vos dossiers commerciaux, vos revenus et vos factures en fonction de leur statut, de leur priorité et de leur date d'échéance

Ajoutez des reçus et organisez vos contacts pour chaque entrée à payer afin de vérifier et d'identifier les erreurs potentielles

Classez chaque entrée du journal dans les segments « Payé », « Prêt à payer » et « Facture envoyée »

Attribuez-les aux membres de l'équipe concernés, ajoutez des notes et des checklists pour que tout reste aligné et que chacun soit responsable

🎯 Idéal pour : suivre les factures, identifier les erreurs d'entrée dans le journal et régler les dettes à temps.

3. Modèle de journal et grand livre ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos revenus et vos dépenses en détail grâce au modèle de journal et de grand livre ClickUp

Selon une étude de ClickUp, un travailleur du savoir doit en moyenne entrer en contact avec six personnes pour accomplir son travail. Si vous utilisez plusieurs feuilles pour suivre les dépenses, votre équipe passera plus de temps à faire des allers-retours entre les services qu'à travailler.

Facilitez leur travail grâce au modèle de journal et de grand livre ClickUp. Ce modèle vous aide à tenir un grand livre centralisé détaillé des débits, crédits et dépenses associées.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez vos revenus, vos dépenses et autres transactions financières

Organisez les données de vos transactions dans des rapports pour obtenir une vision claire de vos finances

Laissez vos employés saisir les registres des ventes et des dépenses pour garantir l'exactitude et la responsabilité

Identifiez les erreurs et les incohérences potentielles dans vos données financières

Générez rapidement des rapports financiers quand vous en avez besoin

🎯 Idéal pour : Garder le contrôle de vos finances, identifier et corriger les erreurs manuelles, et préparer quotidiennement des rapports financiers prêts pour l'audit avec un minimum d'efforts.

4. Le modèle d'opérations comptables ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Surveillez les opérations comptables dans les moindres détails grâce au modèle d'opérations comptables ClickUp

Le budget est devenu incontrôlable en raison d'une mauvaise gestion des flux de trésorerie, et vous ne savez pas par où commencer pour y voir clair : c'est un cauchemar auquel aucune entreprise ne veut être confrontée. Le modèle d'opérations comptables de ClickUp est la solution idéale pour rendre compte de chaque centime. Il vous aide à établir une comptabilité précise des projets, à définir des objectifs budgétaires et à garantir la responsabilité des dépenses.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Gérez et suivez les opérations comptables grâce au balisage, aux sous-tâches imbriquées, aux assignés multiples et aux libellés de priorité

Suivez les ventes, les dépenses, les paiements des clients et bien plus encore dans un espace personnalisable afin de garantir la transparence de votre processus comptable

Collaborez avec les membres de votre équipe sur des tâches comptables

Visualisez les données dans des diagrammes et des rapports pour prendre de meilleures décisions

Automatisez le processus d'entrée et d'analyse du journal général pour gagner du temps

🎯 Idéal pour : Garantir l'intégrité de toutes les opérations comptables au sein de l'entreprise.

👀 Le saviez-vous ? 61 % des comptables utilisent actuellement l'IA pour la saisie et le traitement des données. 51 % ont également déclaré utiliser l'IA pour détecter et prévenir la fraude.

5. Le modèle de résumé des comptes financiers ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Obtenez des informations financières spécifiques grâce au modèle de résumé des comptes financiers de ClickUp

Il est impossible de prendre des décisions commerciales intelligentes sans avoir une image claire de votre situation financière actuelle. Agir à l'aveuglette rend difficile l'identification des problèmes de flux de trésorerie, le suivi des dettes ou la planification de la croissance en toute confiance.

Un modèle tel que le modèle de résumé des comptes financiers de ClickUp rassemble toutes vos données financières, vos actifs, vos passifs et les soldes de vos comptes dans un tableau de bord facile à lire. Il vous aide à surveiller les tendances, à repérer rapidement les signaux d'alerte et à informer les parties prenantes grâce à des mises à jour en temps réel.

Ce modèle vous permet de :

Analysez les performances de tous vos comptes financiers

Surveillez les flux de trésorerie pour les revenus et les dépenses

Suivez vos investissements , vos dettes, vos actifs et bien plus encore

🎯 Idéal pour : les directeurs financiers qui ont besoin d'une vue d'ensemble de la santé financière pour prendre des décisions stratégiques.

📖 À lire également : Exemples et formats de grand livre général pour la comptabilité

6. Le modèle de rapport et de dépenses professionnelles ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gardez le contrôle sur vos notes de frais grâce au modèle de rapport et de dépenses professionnelles ClickUp

Une bonne 19 % des rapports de dépenses contiennent des erreurs ou des informations manquantes, ce qui coûte en moyenne 52 $ et 18 minutes à corriger. Cela représente beaucoup de temps et d'argent, sans compter que la vérification et l'approbation de chaque rapport demandent beaucoup de temps et d'efforts.

Le modèle de rapport et de dépenses professionnelles ClickUp est un outil simple mais efficace qui permet de gagner du temps en rationalisant les processus d'approbation des notes de frais. Vous pouvez attribuer chaque rapport aux superviseurs concernés et surveiller les anomalies signalées. Il permet également d'identifier les économies possibles et les domaines dans lesquels les dépenses sont excessives.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez, organisez et mettez à jour facilement vos rapports de dépenses

Visualisez vos données de dépenses pour repérer facilement les tendances

Suivez la progression vers vos objectifs financiers et restez organisé

Automatisez le processus d'approbation grâce à plus de 50 déclencheurs d'actions

🎯 Idéal pour : Automatiser l'approbation des notes de frais et visualiser les dépenses de votre entreprise.

💡 Conseil de pro : Vous ne savez pas comment mettre en forme vos entrées comptables ou quel type de journal utiliser ? Demandez à ClickUp Brain de générer un échantillon de journal comptable basé sur votre scénario. Cela vous aidera à structurer correctement vos entrées et à accélérer votre flux de travail. Créez vos propres modèles, formulaires et bien plus encore avec ClickUp Brain

7. Le modèle d'historique des paiements ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Accédez à toutes les informations relatives aux paiements passés grâce au modèle d'historique des paiements ClickUp

Lorsque vous gérez plusieurs transactions, il est facile de perdre la trace des paiements passés, surtout sans piste d'audit claire. Rechercher chaque paiement dans vos e-mails et vos feuilles de calcul vous fait perdre un temps précieux et augmente le risque d'erreurs.

Le modèle d'historique des paiements ClickUp vous donne un accès instantané à tous vos anciens enregistrements de paiement dans une vue organisée. Vous pouvez publier, filtrer et examiner chaque paiement avec son contexte complet, ce qui facilite les audits, les rapprochements et les rapports.

Ce modèle vous aidera à :

Enregistrez les transactions et stockez les informations relatives aux paiements des clients et des fournisseurs

Accédez à l'historique des paiements et surveillez vos dépenses au fil du temps pour identifier les problèmes potentiels

Organisez vos enregistrements de paiements pour référence future et audit

Utilisez les options de tri automatisé et les notifications personnalisées pour éliminer les entrées de données répétitives

🎯 Idéal pour : Apporter clarté et responsabilité à votre flux de travail financier.

8. Le modèle de gestion financière ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez efficacement les devis de vos projets et forfaitisez votre budget grâce au modèle de gestion financière ClickUp

Le suivi des budgets de projet est difficile, surtout lorsque les dépenses sont réparties entre différentes catégories et parties prenantes. C'est pourquoi, en moyenne, un projet sur six enregistre un dépassement de coûts de 200%.

Le modèle de gestion financière ClickUp vous aide à respecter votre budget grâce à un tableau de bord personnalisable. Il vous permet de surveiller en temps réel les allocations budgétaires, les dépenses réelles et les coûts prévisionnels.

Utilisez ce modèle pour :

Automatisez les calculs et les rappels de tâches récurrentes

Examinez vos performances financières grâce à des outils d'analyse visuelle

Collaborez avec les membres de votre équipe à la planification financière

Identifiez les possibilités d'économiser de l'argent et d'augmenter vos revenus

Définissez des objectifs financiers personnalisés pour votre entreprise

🎯 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes financières et les propriétaires d'entreprise qui ont besoin d'une vue claire des budgets, des dépenses et des objectifs financiers de plusieurs projets.

9. Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Générez des rapports visuels sur vos revenus et des résumés financiers grâce au modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Vous n'avez pas besoin d'un rappel pour vous dire à quel point il est important d'analyser régulièrement vos revenus et vos bénéfices. Le problème, cependant, est de s'abonner à ces outils d'analyse coûteux lorsque vous disposez d'un budget limité.

Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp est une solution solide. Il offre une représentation visuelle du journal de votre compte, afin que vous sachiez exactement combien vous gagnez, dépensez et où vous devez vous améliorer. Vous pouvez même utiliser ce modèle pour le suivi de vos investissements personnels !

Cela vous permet de :

Analysez et suivez vos comptes de résultat grâce à des feuilles de calcul prédéfinies

Suivez vos revenus, vos dépenses, vos profits, vos pertes et plus encore grâce à des visuels dynamiques

Suivez l'évolution de vos revenus pour identifier les opportunités commerciales

Générez des rapports que votre équipe peut télécharger et partager

Rédigez des résumés faciles à lire de vos performances financières

🎯 Idéal pour : les start-ups et les freelances qui souhaitent avoir une vision claire de leurs chiffres sans la complexité des logiciels de comptabilité.

Grâce à sa capacité à créer des automatisations, des tableaux et des espaces pertinents pour littéralement toutes les équipes d'une entreprise, il offre une immense capacité à travailler entre les équipes et à collaborer facilement. Tout cela à un prix très abordable et raisonnable

10. Le modèle ClickUp pour cabinets comptables

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez le processus d'entrée dans le journal général et la comptabilité grâce au modèle ClickUp pour cabinets comptables

Gérer un cabinet comptable signifie gérer plusieurs clients, plusieurs échéances et plusieurs exigences de conformité, tout en garantissant précision et efficacité.

Le modèle ClickUp pour cabinets comptables offre une solution complète pour rationaliser vos opérations. Grâce à des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés, les vues sur mesure et la gestion intégrée des tâches, vous pouvez organiser les flux de travail, suivre la progression et maintenir une communication claire avec votre équipe et vos clients.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Exécutez des processus comptables tels que les entrées de journal général et les rapports financiers

Concentrez-vous sur les besoins de vos clients grâce au suivi des tâches, à la synchronisation CRM et bien plus encore

Alignez vos équipes sur des objectifs communs pour rester sur la même page et garantir une efficacité maximale

🎯 Idéal pour : les comptables indépendants qui souhaitent rester organisés dans leur travail avec leurs clients.

11. Le modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les comptes fournisseurs, définissez des rappels et effectuez vos paiements en temps voulu grâce au modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Si votre équipe est coincée avec des traces papier et des calculs manuels pour déterminer les dettes, la productivité de votre entreprise en souffre. De plus, les processus manuels sont sujets à des erreurs. Une date erronée ou un nombre mal placé peut entraîner des paiements incorrects et ruiner vos relations et votre réputation.

Au lieu de vous embêter avec tout cela, passez au modèle de comptes fournisseurs ClickUp. Il gérera avec précision l'ensemble du cycle de vie de vos paiements.

Ce modèle vous aide à :

Numérisez tous vos enregistrements de paiement

Suivez vos comptes clients et vos dates d'échéance en un coup d'œil

Identifiez et éliminez les erreurs de saisie pour une plus grande précision

Assurez le paiement en temps voulu de vos employés, fournisseurs et prestataires

Améliorez vos prévisions et votre budgétisation pour votre entreprise

🎯 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises et les responsables des opérations qui souhaitent rationaliser leur processus de comptabilité fournisseurs sans avoir recours à des feuilles de calcul ou à des systèmes papier.

🧠 Anecdote amusante : les comptables et les banquiers ont leur propre saint patron, saint Matthieu! Il était percepteur d'impôts pour l'Empire romain avant de devenir l'un des douze apôtres du Christ.

12. Le modèle de suivi des factures ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gardez un œil sur toutes vos factures depuis un seul écran grâce au modèle de suivi des factures ClickUp

Qui veut vérifier chaque facture par rapport aux heures facturables et aux services avant de les traiter ? C'est un processus très chronophage. De plus, vous vous retrouvez avec un arriéré de factures qui pourrait nuire à votre réputation auprès de vos clients et retarder votre flux de trésorerie.

Le modèle de suivi des factures ClickUp vous permet de créer, d'envoyer et de suivre efficacement vos factures. Grâce à des champs personnalisables, au suivi des statuts et à plusieurs vues telles que Calendrier et Factures par client, vous pouvez surveiller les dates d'échéance, les paiements reçus et les soldes impayés en un seul endroit.

Utilisez ce modèle pour :

Générez rapidement des factures professionnelles grâce aux champs à remplissage automatique

Envoyez vos factures rapidement en un seul clic

Marquez le statut des factures comme Ouvert et Achevé pour suivre vos paiements

🎯 Idéal pour : les consultants et les agences travaillant avec des fournisseurs, prestataires et prestataires de services indépendants.

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Posez simplement votre question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain trouvera l'information dans votre environnement de travail et/ou dans les applications tierces connectées !

13. Le modèle de bilan ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Obtenez un rapport complet sur la santé financière de votre entreprise et tenez vos investisseurs informés grâce au modèle de bilan ClickUp

Vous essayez de reconstituer la situation financière de votre entreprise à partir de données éparpillées ? Il est facile de passer à côté de chiffres clés sans une vue structurée de l'actif, du passif et des capitaux propres. Le modèle de bilan ClickUp fournit un aperçu clair et personnalisable de votre position financière, idéal pour la planification, les rapports ou pour impressionner les investisseurs.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Aidez les nouveaux comptables à comprendre les actifs et les passifs financiers de votre entreprise

Précisez le montant que vous pouvez allouer à vos investissements

Découvrez le flux de trésorerie nécessaire pour atteindre vos objectifs financiers personnels et professionnels

Identifiez les risques et opportunités potentiels

🎯 Idéal pour : examiner le capital et le passif de l'entreprise, et préparer les réunions de collecte de fonds et avec les investisseurs.

📖 À lire également : Types de comptables : rôles, responsabilités et parcours professionnels

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal comptable ?

Maintenant que vous avez découvert les meilleurs modèles de journal comptable, comment choisir celui qui vous convient ?

Des modèles détaillés de profits et pertes peuvent transformer la comptabilité, qui est une tâche fastidieuse, en un processus sans stress qui apporte une clarté financière. Un modèle d'entrée de journal idéal vous aide à enregistrer les transactions avec précision, à suivre les flux de trésorerie et à être prêt pour les audits sans étapes compliquées. Voici quelques qualités qui le rendent vraiment efficace :

Structure claire des entrées : comprend la date, les noms des comptes, les colonnes de débit et de crédit, le montant et une brève description dans une disposition claire et facile à parcourir. Certains modèles séparent également les types d'entrées, comme les ventes, les achats et les dépenses générales

Enregistrement chronologique : enregistre les entrées dans l'ordre où elles se produisent pour vous aider à suivre l'activité financière, surveiller les tendances, repérer les éléments manquants et simplifier la comptabilité

Personnalisation flexible : offre la possibilité d'ajouter ou de supprimer des colonnes pour répondre aux besoins de votre entreprise, que vous enregistriez des remboursements, suiviez la petite caisse ou créiez des factures

Détection des erreurs intégrée : signale les problèmes courants tels que les entrées incorrectes ou les informations manquantes afin de détecter rapidement les erreurs et d'éviter les maux de tête futurs en matière de comptabilité

Assistance à la collaboration : permet aux équipes et aux comptables externes de travailler ensemble en ajoutant des notes, des indicateurs ou des commentaires, avec des contrôles d'accès optionnels pour protéger les données sensibles

Mise en forme prête pour l'audit : conserve une disposition professionnelle et standardisée, conforme aux bonnes pratiques comptables, utile pour les audits ou la consultation de l'historique des transactions

Suivi centralisé de plusieurs comptes : gérez les entrées de journal de différents comptes et services en un seul endroit, afin de ne pas avoir à jongler entre plusieurs feuilles lors de l'établissement du budget ou de l'examen des flux de revenus

Simplifiez la tenue de vos registres financiers avec ClickUp

La gestion des finances de votre entreprise ne doit pas être un casse-tête. Profitez des modèles gratuits ci-dessus et faites de la comptabilité une tâche aussi simple que de préparer votre café du matin.

Avec ClickUp, vous disposez de tous vos modèles comptables essentiels en un seul endroit, ainsi que de fonctionnalités puissantes pour en faire encore plus. Définissez des rappels, suivez les heures facturables et automatisez les tâches routinières pour gagner en précision et en temps.

Inscrivez-vous à ClickUp et affichez de manière cohérente les revenus, les dépenses et la santé financière de votre entreprise.