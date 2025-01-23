10 Objectifs SMART pour les étudiants (Conseils et exemples de définition d'objectifs)

L'université est une période passionnante et une opportunité extraordinaire, et il y a de nombreux aspects de la vie universitaire à attendre avec impatience ! Qu'il s'agisse d'activités extrascolaires, d'évènements sociaux, de la culture du campus, de stages, d'opportunités de bénévolat ou de projets de recherche, le monde est à vous. 😌👌

Mais toutes ces choses peuvent aussi devenir un peu écrasantes : votre emploi du temps, vos objectifs académiques, la vie sur le campus et, bien sûr, votre future carrière à laquelle il faut penser. C'est pourquoi il est important de se fixer des objectifs - pas n'importe lesquels, mais.. Des objectifs SMART .

Des études ont montré que de nombreux étudiants ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs en raison d'une d'un manque de forfait . Ne laissez pas cela vous arriver. Commencez à forfaiter vos objectifs selon la méthode SMART.

Dans cet article, nous vous donnerons un cours accéléré sur les objectifs SMART et sur la manière de les utiliser pour tirer le meilleur parti de vos études universitaires, vous préparer à l'obtention de votre diplôme et vous aider à trouver l'emploi de vos rêves !

Quels sont les objectifs SMART pour les étudiants ?

Il est clair pourquoi nous fixons des objectifs - pour nous permettre d'atteindre le résultat souhaité.

Cependant, il n'est pas toujours évident de savoir par où commencer ou comment y parvenir.

C'est là qu'interviennent les objectifs SMART.

En utilisant la méthode Objectif SMART donne à vos objectifs collégiaux un échéancier et des cibles spécifiques pour vous aider à créer un forfait réaliste et un plan d'action feuille de route vers la réussite . Elle est également efficace parce qu'elle vous oblige à vous fixer des objectifs mesurables pour vous aider à suivre votre progression.

À quoi l'acronyme SMART fait-il référence ? Voici ce que cela signifie :

Spécifique

Prends l'habitude de te fixer des objectifs précis pour l'université et note ce que tu vises exactement, qui en est responsable, quels sont les éléments d'action nécessaires, etc. Plus vous serez précis dans votre objectif, plus il vous sera facile d'y travailler.

Mesurable

Fixez des objectifs quantifiables pour vous aider à suivre votre progression et vous donner une idée de ce qu'il faut ajuster dans votre stratégie ou votre paramètre pour vous mettre sur la bonne voie pour atteindre votre objectif.

Achappable

Comprenez où vous vous situez actuellement par rapport à votre objectif global et créez-en un qui soit réalisable mais néanmoins stimulant car, sans un bon défi, il n'y a pas de croissance.

Pertinent

Fixez des paramètres académiques qui sont pertinents pour votre carrière ou vos études, et assurez-vous que votre objectif est connecté à vos objectifs généraux. De cette façon, chaque étape que vous franchirez vous mènera vers votre objectif et vous aidera à progresser dans la bonne direction.

Délimité dans le temps

Chaque objectif doit être assorti d'une échéance. L'attribution d'une date d'échéance à chaque objectif peut créer un sentiment d'urgence et vous aider à établir des priorités de manière efficace .

Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour utiliser la méthode SMART de définition des objectifs. Commencez dès maintenant à la mettre en pratique pour diviser vos objectifs en étapes gérables et les atteindre avec moins de stress.

Pourquoi est-il important de se fixer des objectifs au niveau collégial ?

En tant qu'étudiant, vous devez probablement jongler avec différents aspects de votre vie en même temps. Tout, des préalables à la rédaction de travaux en passant par la préparation à l'entrée sur le marché du travail, c'est vraiment beaucoup à gérer.

C'est précisément pour cette raison qu'il est nécessaire de se fixer des objectifs pour l'université. Et savoir comment les atteindre est encore plus important.

**Le fait de se fixer des objectifs pour l'université est un moyen efficace de créer une vision globale et des forfaits d'action spécifiques pour y parvenir

En outre, vos objectifs vous aideront à rester concentré sur ce que vous voulez et ce qui compte, et à éviter de valider d'autres choses qui ne vous servent pas et ne correspondent pas à vos objectifs.

Pour vous aider à partir du bon pied, vous pouvez utiliser un outil de gestion de projet doté d'une fonctionnalité de définition et de suivi des objectifs pour gérer votre travail scolaire, vos projets, etc. et assurer le suivi de vos objectifs, le tout en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png Suivi des objectifs ClickUp /$$img/

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Que vous soyez un lycéen cherchant à entrer à l'université, un étudiant à la recherche d'un moyen efficace de gérer vos objectifs ou un étudiant diplômé travaillant sur son projet de référence, utilisez ces conseils et ces exemples pour vous aider à créer vos propres objectifs SMART ! Essayez ClickUp Objectifs gratuitement

1. Utilisez une application de définition d'objectifs et des modèles pour garder une trace de vos objectifs SMART

Il est temps de se plonger dans ce à quoi devraient ressembler vos objectifs SMART.

Disons que votre professeur vous a confié un travail universitaire de 12 pages sur un sujet donné avec plusieurs sections à couvrir, et qu'il doit être rendu à la fin du deuxième semestre de l'école, ce qui correspond généralement à 15 semaines pour la plupart des collèges.

Et comme il faut beaucoup de temps et d'efforts pour rédiger un rapport bien écrit, vous devrez le diviser en plus petites parties pour vous aider à vous concentrer sur une section à la fois (et éviter de vous sentir submergé et... de procrastiner). 👀

Exemple d'objectif SMART

Voici un exemple d'objectif SMART efficace pour atteindre votre objectif de rédiger un article bien documenté et de l'achever dans les délais :

Je terminerai une section chaque semaine pendant 12 semaines, puis je consacrerai les semaines 13 et 14 à la révision de mon document pour terminer mon document d'ici la semaine 15 (ou insérer la date d'échéance).

Conseil de pro

Maintenant que vous disposez d'un forfait SMART, vous avez également besoin d'un système de suivi de la progression.

Pour vous aider dans cette tâche, ClickUp propose un modèle gratuit d'objectifs SMART pour vous aider à créer une liste organisée de vos Objectifs hebdomadaires, à ajouter des détails importants à chaque tâche, tels que les dates d'échéance, et plus encore.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image11.png Modèle d'objectifs SMART par ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour les organiser en un système gérable qui assiste votre approche quotidienne de la définition et de l'obtention d'objectifs

Et comme ClickUp est entièrement personnalisable, vous pouvez configurer la plateforme pour qu'elle réponde à vos besoins et vous assiste dans la réalisation de vos objectifs.

Créez votre propre Statut personnalisé pour donner un nom à chaque étape et faciliter le suivi de votre progression, ajoutez Champs personnalisés pour personnaliser votre affichage, et bien plus encore. Télécharger ce modèle

2. Créer un emploi du temps organisé et se présenter en classe

Pour la plupart des étudiants, gérer à la fois leur emploi du temps personnel et scolaire peut ressembler à une épreuve en soi. Vous devez à la fois vous présenter, faire votre travail et répondre aux exigences de la vie. Si vous ne disposez pas d'un forfait et d'un emploi du temps organisés, vous risquez de vous épuiser !

Gardez le contrôle de votre calendrier et faites preuve de brio dans vos études en créant un calendrier mensuel qui indique clairement toutes les tâches, tous les projets, toutes les sessions de cours et tout ce que vous avez à faire pendant le mois.

Exemple d'objectif SMART

chaque quatrième semaine du mois, je créerai un Calendrier mensuel qui indiquera mes cours, les échéances et les activités importantes pour le mois à venir

Conseil de pro

Utilisez cet outil gratuit de Modèle de calendrier mensuel par ClickUp pour vous aider à créer un emploi du temps mensuel organisé et à prévoir les cours à venir ou les activités importantes afin d'éviter de les oublier accidentellement ou de vous présenter en classe sans être préparé pour une interrogation. 👀

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image3-3.png Modèle d'emploi du temps mensuel par ClickUp /$$img/

Ce modèle de planning mensuel de ClickUp est affiché avec des champs personnalisés pour vous aider à suivre votre planning pour le mois Télécharger ce modèle

3. Ne prenez pas n'importe quelles notes - prenez des notes efficaces en classe

C'est toujours une bonne idée de prendre des notes pendant les cours, surtout lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau ou de complexe. Les étudiants doivent apprendre à créer des notes fonctionnelles et organisées pour améliorer leur apprentissage et les aider à retenir les informations.

Notez les mots clés, les idées et les nouveaux termes pendant les cours. Et soyez attentif au moment où votre professeur dit quelque chose lentement et clairement - il essaie de vous faire comprendre que c'est important Pour ce qui est de la rétention de l'information, n'oubliez pas que la fréquence fait la différence. Vous devriez relire vos notes au moins 5 à 7 fois pour mieux vous en souvenir.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Dr.-McCabe--e1671675639364.jpeg Dr. McCabe PLNU /$$img/

Mary Beth McCabe, DBA, professeur de marketing, Université de Point Loma Nazarene

Exemple d'objectif SMART

je prendrai des notes dans chaque cours et les reverrai à la fin de chaque journée d'école pour m'aider à retenir l'information

Conseil de pro

Améliorez vos compétences en matière de prise de notes en apprenant les stratégies efficaces qui correspondent le mieux à votre style d'apprentissage et en utilisant les outils suivants applications de prise de notes .

Prenez rapidement des notes sur un bloc-notes ou utilisez l'application Documents ClickUp pour créer des notes détaillées et joliment mises en valeur. Ces fonctionnalités sont idéales pour la prise de notes en raison de leurs fonctionnalités de formatage riche, qui vous permettent de modifier les caractères, d'ajouter des bannières de couleur pour mettre en évidence les notes importantes, d'ajouter des pages imbriquées pour garder vos notes organisées, et bien d'autres choses encore.

Vous pouvez également utiliser le logiciel gratuit Guide ultime pour l'utilisation des documents ClickUp pour vous guider étape par étape dans l'utilisation des options de style afin de créer des notes bien organisées et mises en forme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image8-1.png Le guide ultime du modèle ClickUp Docs par ClickUp /$$img/

Comprendre les capacités des documents est plus facile que jamais avec ce guide étape par étape

Mieux encore, ClickUp est disponible sur l'application mobile - prenez vos notes où que vous alliez, et notez de nouvelles notes directement sur votre smartphone ou votre appareil. (Faites simplement savoir à vos professeurs que vous prenez des notes - et non pas que vous jouez avec votre téléphone en classe. 😉 ) Télécharger ce modèle

4. Bloquez du temps pour étudier chaque jour

En tant qu'étudiant, il y a de fortes chances que vous soyez toujours occupé à essayer de jongler entre votre travail scolaire et votre vie en dehors de l'école. Cela fait de vous un grand pour apprendre à mieux gérer votre temps une compétence non technique importante que vous devrez maîtriser dans la vie !

Bonus: Les forfaits de planification de la vie !

Exemple d'objectif SMART

je consacrerai et bloquerai trois heures par jour à l'étude et au travail scolaire

Conseil de pro

Gérez mieux votre emploi du temps chargé en bloquant du temps et en le suivi du temps passé sur les tâches .

Commencez à bloquer le temps consacré à l'étude ou à la réalisation de vos travaux scolaires afin de disposer de temps ininterrompu pour faire votre travail. Cette répartition du temps vous aidera à mieux hiérarchiser vos priorités et à créer des habitudes de travail saines qui vous accompagneront au-delà de vos années d'études.

Tu peux aussi utiliser cette Modèle d'horaire de classe et d'étude de temps par ClickUp pour vous donner un cadre de départ. Il est gratuit à télécharger et est accompagné d'un document Start Here Doc pour vous guider dans la création de votre calendrier de cours et d'étude du temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image1-2.png Modèle d'horaire de classe et d'étude du temps par ClickUp /$$img/

Essayez ce modèle d'horaire de classe et d'étude de temps créé par ClickUp Modèle d'étude du temps et gardez une trace de tout en un seul endroit et en un seul clic Télécharger ce modèle

5. Maintenir la responsabilité et une bonne moyenne générale

Une bonne moyenne indique que vous obtenez de bonnes notes et que vous excellez dans vos cours.

Les étudiants et les lycéens doivent maintenir une moyenne générale élevée pour montrer qu'ils sont compétents à l'école et pour obtenir des distinctions et des bourses d'études. En outre, cela vous rend plus compétitif sur le marché du travail et augmente vos chances d'accéder aux études supérieures.

Exemple d'objectif SMART

je vais augmenter ma moyenne de 3,0 à 3,5 d'ici la fin du semestre

Conseil de pro

Obtenez de bons résultats et maintenez vos notes à un niveau élevé en restant organisé dans votre travail scolaire. Une façon de le faire est de paramétrer un calendrier de travail système de gestion des tâches pour vous aider à voir facilement ce qui est en cours votre liste de choses à faire et la date à laquelle ils sont dus afin de ne jamais manquer une échéance qui pourrait avoir un impact sur vos notes !

Vous pouvez également utiliser ce Modèle de devoir de classe par ClickUp pour vous aider à mettre en avant vos devoirs actuels et futurs et à rassembler toutes vos notes en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Class-Assignments-Template.png Modèle de devoirs de classe ClickUp /$$img/

Les élèves ou les enseignants peuvent utiliser ce modèle de devoirs de classe pour garder une trace de tout et contrôler les tâches prioritaires Télécharger ce modèle

6. Collaborer avec des camarades de classe et des professeurs

Comme vous le savez peut-être déjà, l'école ne se résume pas à faire du travail individuel. Vous devez également apprendre à collaborer avec les autres - une autre compétence non technique que vous devez travailler pour vous préparer à vos futurs emplois.

Les étudiants doivent explorer les possibilités de collaboration, adhérer à des organisations étudiantes et travailler avec leurs collègues et leurs professeurs pour élargir leurs connaissances et apprendre des autres.

Exemple d'objectif SMART

je vais m'impliquer sur le campus et rejoindre un groupe d'étudiants au cours de mon premier semestre

Conseil de pro

Pour rendre la collaboration aussi transparente que possible, utilisez des outils de gestion de projet dotés de fonctionnalités de collaboration telles que Tableaux blancs et des documents. Les Tableaux blancs ClickUp vous permettent de travailler simultanément avec vos camarades de classe et vos professeurs au même endroit, ce qui facilite la réalisation de projets de groupe, en particulier lorsque vous collaborez à distance.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image6.gif Détection de la collaboration dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

La détection de collaboration permet aux équipes de travailler et de modifier simultanément dans les Tableaux blancs ClickUp

Essayez-le et utilisez la version gratuite de Introduction aux tableaux blancs Modèle par ClickUp pour vous aider à démarrer ! Télécharger ce modèle

7. Pratiquer les compétences douces et dures

Les compétences non techniques font référence à des qualités interpersonnelles telles que la communication la résolution de problèmes, le leadership, le travail d'équipe et la flexibilité.

Les "hard skills", en revanche, sont des aptitudes très spécifiques liées à un emploi ou à un secteur d'activité particulier, comme la programmation informatique ou la comptabilité.

Pourquoi est-il important de travailler sur ces compétences ?

Il est important de travailler à la fois sur les compétences non techniques et sur les compétences techniques, car elles sont toutes deux essentielles à la réussite d'une carrière. Les compétences non techniques sont nécessaires pour interagir avec les autres et former des relations, tandis que les compétences techniques vous permettent d'acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine spécifique.

Ensemble, elles peuvent constituer des outils puissants pour vous aider à atteindre vos objectifs objectifs à court et à long terme .

Exemple d'objectif SMART

_Je vais m'inscrire à un atelier d'écriture créative en ligne de 12 semaines sur Coursera d'ici le 14 février pour améliorer mes capacités d'écriture

Conseil de pro

Documentez votre objectif, assurez-vous de vérifier la date limite d'inscription et utilisez un formulaire d'inscription Modèle de plan de développement personnel par ClickUp pour suivre vos forfaits de développement personnel, vos activités de cours, vos dates d'échéance et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Personal-Development-Plan-Template-by-ClickUp.png Modèle de plan de développement personnel par ClickUp /$$img/

Utilisez ce modèle pour vous aider à dresser la liste et à visualiser votre forfait de croissance Télécharger ce modèle

8. Améliorer les compétences en matière de gestion budgétaire

En tant que jeune adulte, il est important d'apprendre à gérer efficacement ses finances pour prendre le contrôle de son avenir financier.

Savoir établir un budget, économiser de l'argent et faire des forfaits pour l'avenir peut vous aider à atteindre l'indépendance financière. Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous aider à faire cela, comme la création d'un budget, le paramètre des comptes d'épargne et le suivi des dépenses.

Exemple d'objectif SMART

je vais classer mes dépenses par type et établir un forfait pour chaque mois

Conseil de pro

Visualisez vos dépenses et établissez le forfait de votre budget hebdomadaire ou mensuel à l'aide de l'outil Modèle de budget personnel par ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image5-3.png Modèle de budget personnel par ClickUp /%$img/

Utilisez ce modèle pour visualiser vos dépenses et planifier votre futur budget

Ce modèle de budget personnalisable est achevé avec des instructions étape par étape sur la façon d'optimiser votre budget avec des champs de formule faciles à utiliser pour vous aider à garder le contrôle de vos finances. Télécharger ce modèle

9. Commencer à planifier ses objectifs de carrière

Quel que soit le secteur d'activité que vous avez choisi, la création d'un forfait de carrière vous aidera à envisager l'avenir que vous souhaitez et les obstacles potentiels, et à déterminer les étapes à franchir. Vous pouvez commencer par identifier le champ qui vous intéresse pour avoir une idée générale de ce à quoi pourrait ressembler votre parcours professionnel potentiel.

À partir du moment où vous avez déterminé le secteur ou le champ qui vous intéresse, faites des recherches pour déterminer les compétences et les qualifications nécessaires à votre réussite. Vous pouvez notamment lire les tendances actuelles, obtenir des certifications ou suivre des cours spécialisés.

Exemple d'objectif SMART

je ferai des recherches sur une carrière en informatique d'ici ce vendredi et je créerai un parcours professionnel d'ici dimanche prochain pour m'aider à visualiser mon forfait sur cinq ans

Conseil de pro

Vous pouvez utiliser le Modèle de parcours professionnel par ClickUp pour créer des forfaits et des parcours de carrière qui intègrent de manière transparente vos aspirations professionnelles personnelles et les objets de l'organisation, tout en démontrant les possibilités de croissance et d'apprentissage des employés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image9-1.png Modèle de plan de carrière par ClickUp /$$img/

Planifiez le parcours professionnel de vos rêves dans les Tableaux blancs ClickUp Télécharger ce modèle

10. S'inscrire à un travail bénévole ou à un stage

Le travail bénévole et les stages sont d'excellents moyens d'acquérir une expérience professionnelle précieuse, de nouer des contacts avec des professionnels du secteur et d'explorer des pistes de carrière potentielles.

Non seulement cela vous aidera à devenir plus compétitif sur le marché de l'emploi, mais cela peut aussi être une excellente occasion de se faire une idée de la culture du travail dans différents secteurs d'activité.

En tirant parti des connaissances et de l'expérience acquises grâce au travail bénévole et aux stages, vous pouvez aborder les étapes suivantes de votre parcours professionnel en toute confiance.

Le centre d'orientation professionnelle de votre établissement organise probablement plusieurs évènements, ateliers et salons de l'emploi et des stages afin de mettre en relation les employeurs et les étudiants comme vous _Rencontrer et dialoguer avec des recruteurs est un excellent moyen de se faire remarquer avant de soumettre une candidature Vérifiez auprès du centre de votre école les évènements à venir et les opportunités d'engagement!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Michael-Turner-Miami-University.jpeg Michael Turner Université de Miami /$$img/

Michael Turner, M.Ed., Directeur associé, Career Communities,

il s'agit d'un programme d'éducation et de formation qui s'adresse à tous les étudiants https://www.miamioh.edu/emss/offices/career-center/about/career-center-staff/career-advisors/index.html université de Miami /%href/

Exemple d'objectif SMART

je choisirai mes trois meilleurs programmes de stage et j'organiserai un entretien informel avec chacun d'entre eux avant la fin du premier semestre pour en savoir plus sur leurs exigences

Conseil de pro

Donnez un coup de pouce à votre carrière et gardez une trace de vos demandes de stage et d'emploi en utilisant l'application Modèle de recherche d'emploi par ClickUp . Gérez vos candidatures, ajoutez des notes et des dates d'échéance pour ne pas manquer le délai, et bien plus encore.

/img/.. https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image4-3.png Modèle de recherche d'emploi par ClickUp /$$img/

Afficher les demandes d'emploi et d'études supérieures dans la vue Tableau de ClickUp Télécharger ce modèle modèle de bonus:**_

le modèle de bonus : modèle d'objectifs annuels de ClickUp /href**_ **_

La façon SMART de définir et d'atteindre vos objectifs académiques

L'université est une aventure passionnante qui offre des possibilités infinies.

Et pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience éducative, vous devriez commencer à vous fixer des objectifs académiques selon la méthode SMART. Tu n'as pas besoin d'attendre la nouvelle année pour te fixer de nouveaux objectifs, tu peux le faire à tout moment !

Paramétrer des objectifs SMART et utiliser un outil intuitif outil intuitif de suivi des objectifs comme ClickUp peut vous aider à diviser vos objectifs d'études, de carrière et personnels en étapes plus petites et réalisables, ce qui vous permet de vous concentrer sur une chose à la fois tout en travaillant sur le tableau d'ensemble.

Vous pouvez également tirer parti des ressources gratuites telles que son modèles de définition d'objectifs pour vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs académiques et à devenir un étudiant plus performant productif dans l'ensemble.

N'oubliez donc pas de prendre les choses au jour le jour, d'apprécier le voyage et de chérir chaque instant. Amusez-vous, impliquez-vous, créez des réseaux, restez organisé et tirez le meilleur parti de votre carrière universitaire !

