les 10 meilleures alternatives à OneNote pour les utilisateurs de la version Mac

OneNote pour Mac est un outil de prise de notes fiable. Organisé et flexible, il a aidé de nombreuses personnes à tout noter, des listes de courses aux sessions de brainstorming géniales.

Mais si vous êtes un utilisateur de la version Mac, vous avez probablement remarqué quelques imperfections.

Peut-être s'agit-il des retards de synchronisation, ou du fait que certaines fonctionnalités semblent avoir été conçues pour un autre système d'exploitation, ou peut-être vous demandez-vous simplement... si cette expérience de prise de notes pourrait être plus fluide.

La vérité est que OneNote fait beaucoup, mais ce n'est pas le seul acteur sur le marché. Et selon votre flux de travail, votre installation ou votre processus créatif, il existe peut-être une application de prise de notes qui vous semble être une extension plus naturelle de votre environnement Mac.

Dans cet article, nous vous présentons quelques-unes des meilleures alternatives à Microsoft OneNote pour Mac ! Des applications qui offrent une interface utilisateur intuitive, une intégration transparente des tâches et des outils de productivité qui fonctionnent exactement comme vous le souhaitez.

Applications populaires de prise de notes que vous pouvez envisager pour Mac

Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp ClickUp Docs, assistant IA (ClickUp Brain), collaboration en temps réel, modèles, liens bidirectionnels Freelances, startups, équipes de taille moyenne et grandes entreprises Forfait Free disponible ; personnalisations pour les entreprises Apple Notes Native MacOS, intégration de médias riches, dossiers intelligents, notes rapides, verrouillage des notes Utilisateurs Apple, étudiants et preneurs de notes personnelles Gratuit (inclus avec les appareils Apple) Evernote Web Clipper, piles de blocs-notes, recherche puissante, intégration des tâches Professionnels, étudiants, écrivains et chercheurs Gratuit ; à partir de 14,99 $/mois Obsidian Éditeur Markdown, liens bidirectionnels, affichage graphique, assistance pour les plugins Écrivains, développeurs et professionnels de la gestion des connaissances Gratuit ; à partir de 5 $/mois Notion Chiffrement de bout en bout, assistance Markdown, synchronisation personnalisable et mode hors ligne Modification en bloc, bases de données liées, modèles, collaboration en temps réel Gratuit ; payant à partir de 10 $/utilisateur/mois Joplin Équipes créatives, étudiants et professionnels Fans de l'open source, développeurs et utilisateurs à petit budget Gratuit ; tarification personnalisée Simplenote Synchronisation rapide, assistance Markdown, historique des versions, tri par étiquettes Écrivains, blogueurs et preneurs de notes sans distraction Free Bear Magnifique éditeur Markdown, organisation par étiquettes, mode de concentration, thèmes Équipes créatives, étudiants et professionnels Gratuit ; à partir de 2,99 $/mois Zoho Notebook Système de cartes intelligentes, notes vocales, synchronisation multiplateforme, couvertures de bloc-notes Freelancers, enseignants et utilisateurs soucieux de la confidentialité Free Google Keep Interface utilisateur avec notes autocollantes, notes vocales avec transcription, intégration à l'écosystème Google Utilisateurs occasionnels, familles et équipes Google Workspace Gratuit (avec un compte Google)

Que devez-vous rechercher lorsque vous recherchez une alternative à OneNote pour Mac ?

Changer d'application de prise de notes se situe quelque part entre démêler des écouteurs et réorganiser votre Google Drive : nécessaire, mais fastidieux. Si vous recherchez une alternative à OneNote sur la version Mac, voici cinq éléments à prendre en compte.

💭 Fonctionnalités

Peut-il prendre en charge l'Apple Pencil ? Clip depuis Safari ? Étiqueter, rechercher et empiler vos notes de manière ordonnée ? Microsoft Office OneNote offre beaucoup, mais peut sembler peu pratique sur macOS. Donnez la priorité à des fonctionnalités telles que la recherche Spotlight, l'assistance Markdown ou un accès hors ligne clair, des éléments que vous utiliserez réellement.

🤑 Tarifs

Certains preneurs de notes se contentent de forfaits gratuits. D'autres se heurtent à un mur payant en cours de route. Les applications telles que Bear et Apple Notes sont généreuses avec leurs offres gratuites, mais si vous souhaitez bénéficier de la synchronisation, des sauvegardes ou des fonctionnalités d'IA, assurez-vous que la mise à niveau en vaut la peine. Achats uniques > abonnements.

☺️ Avis des utilisateurs

Ignore les avis extrêmes. Les avis 3 ou 4 étoiles sur le Mac App Store ou Reddit sont les plus fiables. Demande l'avis des utilisateurs sur des Mac M1/M2 équipés de macOS Sonoma pour détecter les vrais problèmes : bugs de synchronisation, interface utilisateur peu pratique ou raccourcis manquants.

🤝 Intégrations

Si elle ne se synchronise pas avec iCloud, Handoff, les raccourcis et les applications principales d'Apple, c'est un silo, pas une solution.

💻 Synchronisation

Vous avez besoin de notes qui se synchronisent instantanément sur votre MacBook, iPhone et iPad. La synchronisation basée sur OneDrive de OneNote peut poser problème dans ce domaine.

Les 10 meilleures alternatives à Microsoft OneNote pour Mac

Voici les dix meilleures alternatives à Microsoft OneNote pour Mac, des applications conçues pour vous aider à suivre vos idées, vos échéances et ces moments existentiels où, à 2 heures du matin, vous avez soudainement besoin de mapper votre plan quinquennal sous forme de liste à puces.

Des preneurs de notes minimalistes aux écosystèmes de productivité complets, il y en a pour tous les goûts, y compris pour les amateurs d'onglets à code couleur.

1. ClickUp (Idéal pour la prise de notes et la gestion des tâches basées sur l'IA)

Rassemblez toutes vos notes, résumés et idées dans ClickUp Docs et profitez de flux de travail optimisés par l'IA

Si vous attendez de votre logiciel de prise de notes qu'il fonctionne aussi bien que le reste de votre écosystème Apple, ClickUp est fait pour vous.

Elle est rapide, réactive et optimisée pour macOS, sans les bugs de mise en forme étranges ou les ralentissements qui proviennent des ports multiplateformes maladroits.

Mais ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une application de prise de notes. Il s'agit de vos documents, de vos tâches, de votre assistant IA et de votre tableau de bord de projet : une application tout-en-un pour le travail. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'utiliser cinq outils différents sur vingt onglets de navigateur.

💜 Profitez d'une gestion structurée des documents avec ClickUp Docs

Commençons par ClickUp Docs. Docs vous offre des documents dynamiques et structurés, conçus pour les flux de travail modernes.

Organisez vos informations grâce à une mise en forme riche et aux commandes slash dans ClickUp Docs

Docs vous permet de :

Mettez en forme avec des en-têtes, des tableaux, des listes à puces et des médias enrichis personnalisés

Emboîtez les pages et organisez le contenu sans vous fatiguer à faire défiler

Collaborez en temps réel avec votre équipe : commentaires, modifications et retours inclus

Créez des liens directs vers des tâches, des projets ou des objectifs afin que vos notes vous aident réellement à avancer dans votre travail

💜 Résumez vos notes avec ClickUp Brain

Associez-les à ClickUp Brain, votre assistant IA intégré, et vous obtenez un puissant compagnon de prise de notes qui réfléchit avec vous.

Créez des résumés, des éléments d'action et planifiez la création de tâches avec ClickUp Brain

ClickUp Brain résume les longues notes ou les transcriptions de réunions en points clairs et concis, afin que vous puissiez en saisir l'essentiel sans avoir à relire des paragraphes. Il met également en forme votre contenu automatiquement, pour que tout reste clair et facile à parcourir, sans nettoyage manuel.

Vous avez besoin de noter les prochaines étapes ou de déléguer des suivis ? Il suffit de demander. ClickUp Brain identifie les éléments d'action dès qu'ils apparaissent lors des réunions et peut instantanément les transformer en tâches, avec les personnes assignées et les dates d'échéance.

Il peut même vous aider à réécrire du contenu dans différents tons ou à trouver des idées lorsque vous êtes bloqué devant un curseur clignotant. Le meilleur dans tout ça ? Brain inclut la puissance des meilleurs modèles d'IA externes disponibles aujourd'hui, notamment Gemini, Claude, ChatGPT, entre autres.

💜 Transférez rapidement vos idées dans votre flux de travail avec le bloc-notes ClickUp

Et lorsque l'inspiration vous vient en plein milieu d'une recherche ou d'un appel, vous pouvez compter sur le bloc-notes ClickUp, un espace sans distraction où vous pouvez noter rapidement vos idées, vos tâches ou vos brouillons avant de les transformer en documents ou en tâches complets plus tard.

Rédigez des idées, des tâches et des notes courtes pendant vos appels avec le bloc-notes ClickUp

ClickUp prend également en charge la liaison bidirectionnelle, vous permettant de lier n'importe quel document directement à une tâche (et vice versa). Ainsi, lorsque quelqu'un vous demande « Où se trouve l'élément d'action de cette note ? », vous n'aurez pas à chercher, car il est déjà connecté.

💜 Prenez des notes instantanées avec le bloc-notes ClickUp AI

Et pour ceux qui veulent prendre des notes instantanément après leurs réunions, le preneur de notes ClickUp AI fait le travail comme un pro.

Rationalisez les flux de travail après les réunions avec ClickUp AI Notetaker

Voici comment cela peut vous aider :

Assurez-vous que chaque décision prise est enregistrée et peut être facilement partagée avec n'importe qui, qu'il soit présent ou non dans la pièce

Capturez les éléments d'action et attribuez-les aux bonnes personnes

Connecte chaque discussion aux tâches et fichiers pertinents tout en fournissant un contexte complet, afin que votre équipe puisse avancer sans avoir à revenir sur le passé

Voici une courte vidéo sur la prise de notes IA de ClickUp qui transforme directement les notes de réunion en tâches :

💜 Modèle de notes de réunion ClickUp

Enfin, ne manquez pas l'énorme bibliothèque de modèles prêts à l'emploi de ClickUp, parfaits pour les flux de travail récurrents, tels que le modèle de notes de réunion ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Capturez tous les points clés grâce au modèle de notes de réunion ClickUp pour vous assurer qu'aucun détail ne passe entre les mailles du filet

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des documents structurés et dynamiques à l'aide de ClickUp Docs avec une mise en forme riche, des pages imbriquées et des médias intégrés

Collaborez en temps réel et liez directement des documents à des tâches , des projets ou des objectifs pour bénéficier d'un contexte complet sur le projet

Utilisez ClickUp Brain pour résumer des notes, capturer des éléments d'action et réécrire du contenu dans le ton de votre choix

Capturez rapidement vos idées et vos tâches à faire à la volée grâce au bloc-notes intégré, idéal pour noter vos idées en cours d'appel

Restez cohérent grâce à des modèles prédéfinis tels que « Notes de réunion » qui mettent en évidence les agendas, les décisions et les étapes suivantes

Limites de ClickUp

Les documents peuvent sembler un peu intimidants si vous recherchez simplement une application de prise de notes simple

Retards de chargement occasionnels lors de l'activation/désactivation des fonctionnalités

Certains utilisateurs mentionnent une courbe d'apprentissage (traduction : il y a beaucoup de boutons)

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que dit un véritable utilisateur de ClickUp ?

Un utilisateur G2 déclare :

Ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est la façon dont il a véritablement transformé notre façon de travailler en équipe.

Ce que j'aime le plus chez ClickUp, c'est la façon dont cela a véritablement transformé notre façon de travailler en équipe.

2. Apple Notes (idéal pour une intégration transparente avec Mac OS)

via Apple

Si vous êtes le genre de personne qui respire l'écosystème Apple, qui utilise un iPhone comme télécommande, un iPad comme deuxième écran et qui parle plus à Siri qu'à de vraies personnes, Apple Notes est votre zone de confort.

Elle est préinstallée, fonctionne parfaitement sur Mac et se synchronise sans effort sur tous vos appareils Apple.

L'interface est claire, les performances sont rapides et tout fonctionne parfaitement, sans inscription supplémentaire ni prise en main compliquée. C'est la version « prise de notes » de votre sweat à capuche préféré : confortable, familier et toujours là quand vous en avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple Notes

Bénéficiez de la vitesse et de la stabilité natives de macOS sans problèmes de mise en forme

Intégrez des contenus multimédias riches tels que des images, des PDF, des croquis et des mémos vocaux

Organisez vos notes à l'aide de dossiers, d'étiquettes de couleur et de dossiers intelligents

Collaborez sur des notes grâce à la fonctionnalité de modification en cours partagée

Capturez instantanément vos idées avec Quick Note, où que vous soyez sur macOS ou iPadOS

Verrouillez les notes sensibles à l'aide d'un mot de passe, de Touch ID ou de Face ID pour plus de sécurité

Limites d'Apple Notes

Pas de version multiplateforme (utilisateurs Windows/Android, désolé, vous êtes exclus)

Manque de fonctionnalités avancées telles que les modèles, l'aide IA ou la liaison bidirectionnelle

Options de mise en forme limitées par rapport à d'autres outils destinés aux utilisateurs expérimentés

Tarifs Apple Notes

Free

Évaluations et avis sur Apple Notes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos d'Apple Notes ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

J'ai dépassé les 1 000 notes cette semaine, avec un bon mélange de PDF et d'images, et je n'ai aucun problème de synchronisation entre mon iPhone, mon iPad et mon Mac.

J'ai dépassé les 1 000 notes cette semaine, avec un bon mélange de PDF et d'images, et je n'ai aucun problème de synchronisation entre mon iPhone, mon iPad et mon Mac.

3. Evernote (Idéal pour les utilisateurs expérimentés qui vivent dans leurs notes)

via Evernote

Evernote est présent dans le domaine de la prise de notes depuis plus longtemps que la plupart des applications existantes. C'est le précurseur, à l'époque où la « synchronisation cloud » était encore un mot à la mode, et non une évidence. Et même s'il a connu des hauts et des bas (nous en avons tous fait l'expérience dans les années 2010), il reste un outil puissant pour organiser, stocker et synchroniser toutes sortes de notes, en particulier si vous êtes un utilisateur Mac avec un sens aigu de l'organisation.

Si vous aimez tout classer, découper des articles comme un écureuil numérique et transformer vos notes en hubs de productivité complets, Evernote est peut-être fait pour vous.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Enregistrez des pages Web complètes, des articles ou des captures d'écran avec le Web Clipper

Organisez votre contenu à l'aide de piles de blocs-notes pour une classification structurée

Recherchez du contenu saisi, numérisé et manuscrit grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR)

Ajoutez des tâches, définissez des rappels et attribuez des dates d'échéance directement dans vos notes

Synchronisez vos notes sur tous vos appareils pour un accès fluide à tout moment, où que vous soyez

Limites d'Evernote

Le forfait Free est assez limité (et vous incite à passer à la version supérieure)

L'interface utilisateur peut sembler un peu maladroite par rapport aux applications natives Mac plus élégantes

Des problèmes de synchronisation sont parfois signalés si vous jonglez avec de nombreuses pièces jointes volumineuses

Tarifs Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 17,99 $/mois par utilisateur

Teams : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 7 000 avis)

Que disent les utilisateurs à propos d'Evernote ?

Un utilisateur G2 déclare :

Evernote est utile car vous pouvez personnaliser votre organisation en fonction de vos besoins et du type de travail que vous faites.

Evernote est utile car vous pouvez personnaliser votre organisation en fonction de vos besoins et du type de travail que vous faites.

4. Obsidian (idéal pour la prise de notes locale, basé sur Markdown)

Via Obsidian

Si Evernote est le cadre en costume-cravate de la prise de notes, Obsidian est le hacker indépendant qui boit du café filtre et écrit du code dans une cabane. Il est minimaliste, basé sur Markdown et résolument local, ce qui signifie que vos notes restent sur votre appareil à moins que vous ne souhaitiez les synchroniser.

Obsidian ne cherche pas à être mignon, mais utile. Surtout si vous êtes un utilisateur Mac qui souhaite contrôler totalement sa base de connaissances, sans fioritures.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Écrivez avec un éditeur Markdown épuré et sans distraction

Liez vos notes de manière bidirectionnelle pour créer une base de connaissances connectée

Visualisez vos idées grâce à un affichage graphique interactif

Stockez vos notes localement avec un accès hors ligne en priorité et sans synchronisation cloud forcée

Personnalisez votre installation avec des plugins pour les thèmes, l'automatisation et plus encore

Limites d'Obsidian

Il pourrait être trop basique pour les utilisateurs occasionnels ou ceux qui détestent Markdown

Aucune fonctionnalité de collaboration intégrée

La synchronisation entre plusieurs appareils nécessite un module complémentaire payant

Tarifs Obsidian

Free

Obsidian Sync : 5 $/mois par utilisateur

Obsidian Publish : 10 $/mois par utilisateur

Catalyst : à partir de 25 $/mois par utilisateur

Licence commerciale : 50 $/utilisateur/an

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,9/5

Que disent les utilisateurs à propos d'Obsidian ?

Un utilisateur Capterra déclare :

Cela m'a été utile pour importer et lire les notes Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

Cela m'a été utile pour importer et lire les notes Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

5. Notion (idéal pour créer un deuxième cerveau sur votre Mac version)

Via Notion

Notion est le résultat de la collaboration entre un bloc-notes, un wiki et un gestionnaire de tâches. Il est élégant, puissant et, soyons honnêtes, un peu addictif une fois que vous vous êtes lancé dans la création de tableaux de bord et de modèles.

Si vous recherchez une application de prise de notes qui soit autant axée sur les systèmes que sur les gribouillages, Notion est un concurrent sérieux.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Structurez votre contenu de manière flexible avec des pages et des blocs glisser-déposer

Liez des bases de données entre les pages pour créer des systèmes évolutifs et personnalisables

Utilisez des modèles intégrés ou personnalisés pour accélérer les flux de travail répétitifs

Collaborez en temps réel avec des commentaires, des mentions et des pages partagées

Synchronisez vos notes et le contenu Web capturé sur tous vos appareils grâce au stockage cloud

Limites de Notion

Les performances peuvent être ralenties avec des bases de données volumineuses

Certains utilisateurs trouvent la courbe d'apprentissage raide

Le mode hors ligne n'est pas toujours le plus fiable

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs à propos de Notion ?

Un utilisateur G2 déclare :

Elle optimise le partage d'informations au sein de l'équipe.

Elle optimise le partage d'informations au sein de l'équipe.

6. Joplin (Idéal pour la prise de notes axée sur la confidentialité)

Via Joplin

Si vous êtes quelqu'un qui lit les politiques de confidentialité pour le plaisir (ou du moins par principe), Joplin parlera à votre âme cryptée. Il s'agit d'une application de notes open source compatible avec Markdown qui place la propriété des données au premier plan. Pas de conditions surprenantes, pas de problèmes de synchronisation aléatoires, juste des notes qui restent les vôtres.

Joplin est particulièrement intéressant pour les utilisateurs Mac qui souhaitent bénéficier d'un accès multiplateforme sans faire confiance à un cloud anonyme.

Les meilleures fonctionnalités de Joplin

Protégez vos notes avec un chiffrement de bout en bout par défaut

Écrivez librement grâce à l'assistance Markdown pour le code, les checklists et la mise en forme

Enregistrez des articles complets ou des captures d'écran à l'aide de l'extension de navigateur Web Clipper

Synchronisez vos données sur Dropbox, OneDrive, Nextcloud ou votre propre serveur

Accédez à toutes vos notes et modifiez-les hors ligne sans rien manquer

Limites de Joplin

L'interface utilisateur semble un peu dépassée par rapport à des options plus flashy

Fonctionnalités de collaboration ? Encore un travail en cours

Le système de plugins peut être peu pratique pour les non-initiés à la technologie

Tarifs Joplin

Free

Joplin Cloud : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Joplin

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis pour fournir une évaluation fiable

7. Simplenote (idéal pour les minimalistes qui veulent simplement écrire)

Via Simplenote

Simplenote est exactement ce que son nom indique : une application simple et sans distraction pour prendre des notes. Pas de mise en forme compliquée. Pas d'intégrations de tâches superflues. Pas d'IA !

Juste des mots. Sur un écran. Comme la nature l'a voulu. (ou comme en 2001)

Si vous utilisez un Mac et souhaitez que vos notes restent élégantes, synchronisées et organisées, cette solution est faite pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Simplenote

Synchronisez instantanément vos notes sur tous vos appareils avec une performance ultra-rapide

Mettez facilement en forme grâce à l'assistance Markdown simple et sans fioritures

Restaurez vos idées à tout moment grâce à l'historique des versions intégré

Organisez sans effort à l'aide d' étiquettes faciles à rechercher

Concentrez-vous mieux grâce à une interface minimaliste et sans distraction

Limites de Simplenote

Pas d'assistance pour les pièces jointes ou les médias intégrés

Aucune fonctionnalité de collaboration

Elle peut sembler trop basique pour les utilisateurs expérimentés

Tarifs Simplenote

Free

Évaluations et avis sur Simplenote

G2 : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Simplenote ?

Un utilisateur G2 déclare :

Cela m'aide beaucoup lors des réunions pour noter les choses importantes.

Cela m'aide beaucoup lors des réunions pour noter les choses importantes.

8. Bear (idéal pour les écrivains et les amateurs de Markdown)

Via Bear

Bear donne l'impression qu'Apple a créé une application de prise de notes, mais en version esthétique. Elle est élégante, magnifiquement conçue et conçue pour les personnes qui aiment écrire... ou du moins qui aiment prétendre qu'elles écrivent un roman tout en sirotant un espresso.

Si vous êtes un utilisateur Mac et que vous souhaitez que vos notes soient claires, élégantes et étiquetées avec style, Bear est tout ce dont vous avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Bear

Mettez facilement en forme grâce à l'assistance Markdown riche et instantanée

Organisez vos notes à l'aide d' étiquettes basées sur des hashtags et de dossiers dynamiques

Écrivez sans distraction grâce à un mode Focus épuré et immersif

Personnalisez votre environnement de travail avec des thèmes magnifiquement conçus

Exportez vos notes dans plusieurs formats tels que PDF, DOCX et même JPG

Limites

Fonctionne uniquement sur les appareils Apple (désolé pour les fans d'Android)

Pas de collaboration en temps réel

La synchronisation nécessite un forfait payant

Tarification Bear

Essai gratuit pendant 14 jours

Bear Pro : 2,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Bear

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,5/5 (11 avis)

9. Zoho Notebook (Meilleure application gratuite de prise de notes avec une interface utilisateur magnifique)

Via Zoho Notebook

Zoho Notebook passe souvent inaperçu, mais c'est une application de prise de notes étonnamment performante (et entièrement gratuite), surtout si vous aimez les outils jolis, colorés et synchronisés dans le cloud.

C'est également un excellent choix pour les utilisateurs Mac qui recherchent une compatibilité multiplateforme sans sacrifier le design ou les fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Notebook

Organisez votre contenu grâce à un système de cartes intelligentes pour le texte, l'audio, les checklists et bien plus encore

Enregistrez des notes vocales directement dans vos blocs-notes pour capturer vos idées où que vous soyez

Synchronisez vos données entre macOS, iOS, Android et le Web, le tout gratuitement

Personnalisez vos blocs-notes avec des images de couverture personnalisées pour une touche visuelle

Clip des articles complets, des captures d'écran ou du texte simplifié avec le web clipper

Limites de Zoho Notebook

Manque de fonctionnalités avancées de recherche et d'étiquetage

Aucun outil de gestion des tâches ou des projets

La collaboration est limitée au partage de base

Tarifs de Zoho Notebook

Free

Zoho Pro et Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Notebook

G2 : 4,5/5 (87 avis)

Capterra : 4,4/5 (74 avis)

Que disent les utilisateurs à propos de Zoho ?

Un utilisateur G2 déclare :

Nous utilisons les services Zoho de notre organisation depuis des années, et cette expérience a été incroyable.

Nous utilisons les services Zoho de notre organisation depuis des années, et cette expérience a été incroyable.

10. Google Keep (idéal pour les idées rapides sous forme de notes autocollantes)

Via Google Keep

Google Keep est le résultat de la rencontre entre les notes autocollantes et la synchronisation cloud. Ce n'est pas l'application de prise de notes la plus puissante, mais elle excelle dans un domaine : capturer rapidement vos pensées.

De plus, elle fonctionne bien sur les versions Mac via le navigateur et se synchronise sans effort avec votre compte Google. Si vous aimez le minimalisme et avez besoin d'un outil capable de suivre votre esprit dispersé, celui-ci est fait pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Organisez vos idées visuellement à l'aide de notes codées par couleur qui ressemblent à des notes autocollantes numériques

Enregistrez des mémos vocaux et obtenez des transcriptions instantanées pour prendre des notes en mode mains libres

Définissez des rappels basés sur l'heure ou l'emplacement pour ne jamais manquer une tâche ou une idée

Utilisez des libellés et des épingles pour hiérarchiser et classer vos notes sans effort

Intégrez-les de manière transparente à Google Docs, Calendrier et Chrome pour un accès multi-appareils

Limites de Google Keep

Pas de système de dossiers (seulement des libellés)

Mise en forme très limitée

Pas idéal pour la rédaction de longs textes ou les projets complexes

Tarifs Google Keep

Free

Évaluations et avis sur Google Keep

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (228 avis)

