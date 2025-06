Ideogram vs Midjourney : quel générateur d'images IA l'emportera en 2025 ?

L'art s'est officiellement démocratisé grâce aux outils d'IA qui permettent aux artistes et aux designers de créer des images artistiques personnelles à partir de simples invites, instructions ou descriptions.

Les images générées par l'IA étant de plus en plus acceptées, des prix tels que le Human AI Art Award récompensent désormais l'innovation en offrant 10 000 € (10 834 $) et une exposition de deux mois pour célébrer les projets créatifs de l'ère numérique.

Mais bien sûr, tous les générateurs d'images IA ne se valent pas. Midjourney, l'un des premiers modèles à avoir connu le succès sur le marché de l'art IA, a placé la barre très haut. Cependant, Ideogram offre une alternative intéressante, notamment grâce à sa gestion du placement du texte et du processus de conception.

Dans cet article, nous allons comparer Ideogram et Midjourney et déterminer quel outil d'IA correspond le mieux à vos besoins.

Qu'est-ce qu'Ideogram ?

via Ideogram

Découvrez Ideogram, le générateur d'images IA qui révolutionne discrètement le secteur depuis Toronto. Soutenu par un financement de série A de 80 millions de dollars, cet outil d'IA a été formé à partir de zéro pour maîtriser le photoréalisme, les images détaillées, les invites complexes et le rendu de texte.

Alors, qu'est-ce qui fait d'Ideogram un outil populaire ? Eh bien, ce modèle d'IA crée des visuels époustouflants et offre des fonctionnalités utiles telles que :

✅ Rend le texte avec précision, améliorant ainsi la facilité d'utilisation pour les logos, les affiches, les mèmes et autres projets créatifs

✅ Affine automatiquement les invites génériques, améliore le placement du texte, les invites d'image et l'esthétique visuelle grâce à sa fonctionnalité Magic Prompt

✅ Produit des images de haute qualité dans un large intervalle de styles d'images

✅ Offre une version Web conviviale, avec assistance pour le téléchargement d'images, la génération privée et la génération en masse

Fonctionnalités d'Ideogram

Allons plus en détail. D'après les avis sur les produits et notre expérience directe, voici quelques-unes des fonctionnalités clés que vous pouvez attendre d'Ideogram :

Fonctionnalité n° 1 : sortie d'images haute résolution

Ideogram prend en charge une résolution de sortie de 2K, ce qui garantit des images soignées pour la conception de produits, l'utilisation commerciale et la création de contenu.

Que vous travailliez sur des visuels marketing, des éléments de branding ou des images artistiques, la plateforme préserve l'esthétique visuelle et la netteté.

via Ideogram

Fonctionnalité n° 2 : bonne génération de motifs

Ideogram permet aux utilisateurs de créer des motifs en mosaïque homogènes pour des textures, des arrière-plans et des dessins répétitifs.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les designers qui travaillent sur l'image de marque, les meilleurs fonds d'écran pour téléphone ou l'emballage de produits, car elle garantit que les motifs restent fluides et cohérents, sans ruptures visibles.

Fonctionnalité n° 3 : Remixage des invites, des instructions

via Ideogram

Grâce à la fonctionnalité de remixage des invites d'Ideogram, les utilisateurs peuvent modifier les invites pour explorer des fonctionnalités similaires, différents styles d'images et des variations créatives.

Au lieu de partir de zéro, cet outil affine les invites d'images pour obtenir des résultats plus dynamiques. En gros, il facilite la modification des images générées par l'IA en fonction des préférences personnelles.

Fonctionnalité n° 4 : forfaits flexibles

Ideogram propose un forfait gratuit avec 20 images générées par jour, ce qui permet aux utilisateurs occasionnels de tester facilement ses capacités. Pour ceux qui ont besoin d'une priorité GPU, d'une génération d'images plus rapide et d'une génération privée, les forfaits payants offrent des téléchargements en haute résolution, la génération en masse et des améliorations supplémentaires du processus de conception.

Tarifs Ideogram

Ideogram propose plusieurs forfaits d'abonnement pour tous les utilisateurs. Voici un aperçu des options disponibles :

Free

Basique : 8 $/mois

Plus : 20 $/mois

Pro : 60 $/mois

Équipe : 30 $/utilisateur par mois

Qu'est-ce que Midjourney ?

via Midjourney

En matière de générateurs d'images IA, Midjourney est un nom populaire parmi les graphistes, les artistes et les amateurs d'art IA.

Initialement disponible uniquement sous forme de bot texte-image sur Discord, Midjourney propose désormais une version web, le rendant ainsi plus accessible à un public plus large. Plus précisément, voici ce que vous pouvez accomplir avec Midjourney :

✅ Générez des images détaillées et artistiques avec une esthétique unique et picturale qui se démarque des autres générateurs d'images IA

✅ Utilisez des options de modification avancées telles que le zoom, le panoramique, le remix et l'amélioration de la qualité

✅ Expérimentez les invites basées sur des images, qui permettent aux utilisateurs de télécharger des images et de les utiliser comme références

Fonctionnalités de Midjourney

Semblable à Ideogram, Midjourney propose un puissant générateur d'images IA. Cet outil est particulièrement connu pour son sens artistique, ses images de haute qualité et ses options de personnalisation avancées.

Voici un aperçu détaillé de ses fonctionnalités :

Fonctionnalité n° 1 : personnalisation avancée des images

via Midjourney

Midjourney fournit des outils complets de modification d'images, notamment le zoom, le panoramique, l'amélioration et le remix, permettant aux utilisateurs d'affiner les détails sans avoir à recommencer depuis le début.

Ces fonctionnalités permettent d'ajuster facilement le rapport d'aspect, de modifier les perspectives ou d'explorer différentes variations d'une image tout en conservant l'esthétique visuelle.

Fonctionnalité n° 2 : style et référencement des images

via Midjourney

Les utilisateurs peuvent télécharger des images existantes comme références de style, ce qui permet de maintenir la cohérence entre plusieurs images générées. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour l'identité de marque, les projets artistiques et le développement de concepts.

Fonctionnalité n° 3 : modes de génération flexibles

Midjourney offre plusieurs options de rendu, notamment le mode rapide pour des résultats rapides, le mode relax pour des générations illimitées plus lentes et le mode turbo pour une sortie quasi instantanée.

De plus, le mode furtif, disponible dans les forfaits supérieurs, permet une génération privée et garantit que les images restent cachées des galeries publiques.

Fonctionnalité n° 4 : styles variés

via Midjourney

Midjourney excelle dans la production d'images détaillées avec des textures réalistes, un éclairage complexe et des compositions artistiques. Qu'il s'agisse de scènes photoréalistes, d'œuvres d'art surréalistes ou de concepts fantastiques, Midjourney maîtrise tous les styles à un niveau expert.

Tarifs Midjourney

Midjourney propose quatre forfaits d'abonnement, chacun adapté à différents niveaux d'utilisation. Voici un aperçu :

Forfait de base : 10 $/mois

Forfait standard : 30 $/mois

Forfait Pro : 60 $/mois

Forfait Mega : 120 $/mois

Ideogram vs Midjourney : comparaison des fonctionnalités

Comme nous venons de le voir, Ideogram et Midjourney sont deux puissants outils de génération d'images par IA. Cependant, l'un est meilleur que l'autre dans différents domaines. Pour comprendre les forces et les faiblesses de ces plateformes, comparons leurs fonctionnalités et voyons laquelle l'emporte :

Fonctionnalité n° 1 : qualité et créativité des images

La capacité de Midjourney à créer des images époustouflantes, détaillées et riches sur le plan artistique est inégalée. Son modèle d'IA a fait l'objet de multiples mises à jour, axées sur le réalisme, l'éclairage et la composition, ce qui en fait le choix préféré des artistes, des designers et des créateurs de contenu.

Ideogram produit des images de haute qualité, mais reste en retrait par rapport à Midjourney en matière de photoréalisme et de rendu artistique complexe.

🏆 Gagnant : Midjourney, pour son photoréalisme et son rendu artistique complexe.

Fonctionnalité n° 2 : précision du rendu du texte

L'un des principaux avantages d'Ideogram est sa capacité à générer des textes clairs et précis dans les images. Cela est très utile pour les utilisateurs qui ont besoin d'affiches, de logos, de bannières ou d'illustrations graphiques avec du texte lisible.

Midjourney, en revanche, a du mal avec la précision du texte. Le texte de ses images générées par IA apparaît souvent déformé ou illisible, ce qui le rend moins idéal pour les designers qui ont besoin d'intégrer de la typographie dans leurs créations.

🏆 Gagnant : Ideogram, pour sa capacité à générer des textes clairs et précis.

Fonctionnalité n° 3 : facilité d'utilisation

La dépendance de Midjourney aux commandes Discord est depuis longtemps un point faible pour de nombreux utilisateurs. Bien qu'ils aient introduit une interface web, celle-ci repose encore largement sur des commandes textuelles et est moins intuitive que d'autres outils d'IA.

En revanche, Ideogram offre une interface web claire et simple. Les utilisateurs peuvent sélectionner des styles, des formats et des fonctionnalités en quelques clics, ce qui le rend beaucoup plus accessible aux débutants. Si la facilité d'utilisation est votre priorité, Ideogram est le meilleur choix.

🏆 Gagnant : Ideogram, pour son interface simple.

Fonctionnalité n° 4 : confidentialité et coût de l'abonnement

Si vous souhaitez bénéficier d'une génération privée, Midjourney demande un minimum de 60 $/mois (forfait Pro) pour le mode Stealth. Ideogram offre quant à lui un avantage financier considérable pour la génération privée, avec seulement 20 $/mois (forfait Plus).

Les forfaits Ideogram offrent plus de générations d'images pour le prix, tandis que le temps GPU rapide de Midjourney est plus cher et s'épuise rapidement. Cela fait d'Ideogram une option plus économique pour les utilisateurs qui ont besoin d'une création d'images en grand volume.

🏆 Gagnant : Ideogram, mode privé plus abordable et plus d'images pour le prix.

Ideogram vs Midjourney sur Reddit

Comme toujours, les utilisateurs de Reddit ont partagé des opinions diverses sur Midjourney et Ideogram. Pour vous donner une idée des avantages et des inconvénients réels, voici quelques citations d'utilisateurs Reddit :

Midjourney est largement salué pour ses images de haute qualité et visuellement saisissantes. Comme l'a noté cet utilisateur:

Ma fonctionnalité préférée actuellement est Personnaliser... Le « style personnel » que j'ai obtenu grâce à ce processus est semi-abstrait, dessiné/peint, très détaillé, coloré, très évocateur et souvent hilarant. Il correspond tellement à ce que j'aime regarder que je l'utilise par défaut pour presque toutes mes générations maintenant.

Ma fonctionnalité préférée actuellement est Personnaliser... Le « style personnel » que j'ai obtenu grâce à ce processus est semi-abstrait, dessiné/peint, très détaillé, coloré, très évocateur et souvent hilarant. Il correspond tellement à ce que j'aime regarder que je l'utilise par défaut pour presque toutes mes générations maintenant.

Cependant, certains ont exprimé leur frustration face au manque de précision des invites et à la difficulté de contrôler certains détails spécifiques lors de la génération d'images :

Midjourney est doué pour créer quelque chose d'étonnant à partir d'un texte succinct, mais il est incroyablement mauvais pour répondre à des descriptions précises. Plus vous définissez l'image elle-même, plus vous remarquez les problèmes.

Midjourney est doué pour créer quelque chose d'étonnant à partir d'un texte succinct, mais il est incroyablement mauvais pour répondre à des descriptions précises. Plus vous définissez l'image elle-même, plus vous remarquez les problèmes.

D'autre part, Ideogram a gagné en popularité grâce à sa capacité à rendre des textes précis dans les images, ce qui pose problème à Midjourney. Comme le souligne cette critique:

C'est bien mieux que Midjourney avec du texte et plutôt bon avec les parents qui donnent des instructions.

C'est bien mieux que Midjourney avec du texte et plutôt bon avec les parents invités, les instructions et les suggestions.

Mais méfiez-vous des récentes plaintes qui suggèrent une baisse de la qualité des images :

Tout à coup, les photos sont de très mauvaise qualité, elles ne sont plus comme avant. C'est tellement décevant !

Tout à coup, les photos sont de très mauvaise qualité, elles ne sont plus comme avant. C'est tellement décevant !

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Midjourney et Ideogram

Midjourney et Ideogram sont certes des outils de génération d'images par IA impressionnants. Cependant, il leur manque un élément essentiel : la gestion de projet et la collaboration.

Pour les équipes créatives, la collaboration et l'organisation sont aussi importantes que la génération d'images. Cependant, s'appuyer sur plusieurs outils et systèmes peut s'avérer dangereux à long terme, car cela conduit à une fragmentation des données et à des processus cloisonnés.

La solution simple ? Optez pour une plateforme qui vous accompagne dans toutes les étapes, de la conception à la réalisation.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui intègre la génération d'images, la planification de projets, la gestion des tâches et la collaboration en équipe dans un seul environnement de travail.

Voyons ClickUp en action :

Le plus de ClickUp n° 1 : générateur d'images IA dans les tableaux blancs ClickUp

Contrairement à Midjourney, qui s'appuie sur Discord, et à Ideogram, qui se concentre principalement sur la précision du texte, ClickUp propose un générateur d'images IA entièrement intégré à la fonctionnalité Tableaux blancs de ClickUp.

Générez des images IA en temps réel à l'aide d'invites simples avec les tableaux blancs ClickUp

Cela signifie que les utilisateurs peuvent visualiser leurs idées en temps réel, réfléchir ensemble et transformer instantanément des invites, des instructions en images générées par l'IA :

✅ Pas besoin d'outils tiers : générez des images directement dans ClickUp

✅ Collaboration visuelle en temps réel avec les membres de votre équipe

✅ Connectez les tableaux blancs à des tâches et des documents pour une exécution fluide

L'interface tactile de ClickUp Tableau blanc donne l'impression de dessiner sur un véritable tableau, mais avec l'intelligence supplémentaire de l'IA de ClickUp. Au fur et à mesure que vous dessinez ou déposez des idées, le système peut suggérer les étapes suivantes, remplir des modèles ou même lancer des projets. Au lieu d'exporter des fichiers et d'envoyer des mises à jour, vous partagez un lien vers le Tableau blanc, avec les connexions du projet et les widgets d'état intégrés.

Construisez votre vision à l'aide de gestes intuitifs grâce aux tableaux blancs ClickUp

ClickUp a un atout supplémentaire : ClickUp Brain

Si Midjourney et Ideogram génèrent des images, ils ne permettent pas d'organiser, d'affiner ou d'améliorer les processus créatifs au-delà de cela.

ClickUp Brain, quant à lui, est un assistant alimenté par l'IA qui génère des visuels, suggère des idées de conception, organise les ressources et fournit des réponses instantanées aux requêtes créatives et commerciales.

Essayez ClickUp Brain gratuitement Générez instantanément des informations et des résumés alimentés par l'IA à partir de documents et de rapports avec ClickUp Brain

Cela réduit considérablement le besoin de suivi manuel et garantit que tout le monde est informé sans effort.

Mais ce n'est que le début. ClickUp Brain connecte les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de l'ensemble de votre environnement de travail et d'outils externes tels que Google Drive, Figma et Salesforce. Il rassemble les flux de travail créatifs dans un cerveau centralisé qui comprend votre travail et vous aide à le faire avancer.

Que vous conceviez des ressources pour une campagne ou rédigiez un brief client, vous pouvez poser des questions, obtenir des réponses contextuelles et automatiser l'installation de vos projets en quelques secondes.

Cela signifie moins de réunions, moins d'allers-retours et plus de temps consacré à la production.

ClickUp's One Up #3 : ClickUp pour les équipes de conception

Midjourney et Ideogram se concentrent uniquement sur la génération d'images, mais ne disposent pas d'outils structurés pour gérer les projets créatifs, suivre les échéances et collaborer sur les conceptions.

ClickUp offre une solution complète pour les équipes créatives en intégrant la gestion des tâches, les boucles de rétroaction et les flux de travail de conception alimentés par l'IA.

Voici comment ClickUp procède :

ClickUp Docs sert de hub centralisé pour les briefs de conception, les directives de marque et les référentiels d'invites générés par l'IA, ce qui permet de garder tous les actifs créatifs organisés et accessibles

ClickUp Chat permet des discussions en temps réel, garantissant ainsi aux équipes de conception de fournir des commentaires instantanés, de partager des maquettes et de résoudre les blocages créatifs sans changer de plateforme

ClickUp Tasks simplifie les flux de travail créatifs en décomposant les projets de conception complexes en étapes gérables, en attribuant des délais et en assurant le suivi de la progression

Centralisez les idées créatives, les directives de conception et les invites générées par l'IA dans un environnement de travail collaboratif avec ClickUp Docs

💡 Conseil de pro : les équipes marketing peuvent utiliser ClickUp Brain pour aligner parfaitement les thèmes de leurs campagnes avec des visuels générés par l'IA en saisissant des instructions claires et descriptives dans les tableaux blancs ClickUp. Ensuite, connectez instantanément ces images à vos tâches et documents marketing. Et voilà, votre flux de travail est simplifié !

Ne soyez jamais à court d'idées, passez à ClickUp

Les utilisateurs de ClickUp sont les meilleurs témoins de sa puissance. Comme l'affirme EDfo r Tech

ClickUp a aidé notre équipe à communiquer à distance, malgré les fuseaux horaires, et à savoir où en était le projet sans avoir à organiser des réunions inutiles ou à demander des informations par e-mail ou Slack. La fonctionnalité Tableau blanc nous aide à réfléchir aux processus et aux flux de travail et à attribuer des tâches en temps réel.

ClickUp a aidé notre équipe à communiquer à distance, malgré les décalages horaires, et à savoir où en était le projet sans avoir à organiser des réunions inutiles ou à demander des informations par e-mail ou Slack. La fonctionnalité Tableau blanc nous aide à réfléchir à des processus et des flux de travail et à attribuer des tâches en temps réel.

Que vous ayez besoin de générer des images par IA, d'automatiser vos flux de travail ou de collaborer en temps réel, ClickUp est l'outil tout-en-un qui aide les équipes créatives à passer du concept à la réalisation, plus rapidement et plus intelligemment.

Prêt à passer au niveau supérieur dans votre processus créatif ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!