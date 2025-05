Tarification Glean : forfaits et fonctionnalités pour choisir celui qui vous convient le mieux

Choisir le bon logiciel de recherche pour entreprise peut s'apparenter à une véritable course d'orientation, surtout lorsque les tarifs ne sont pas communiqués dès le départ.

Si vous envisagez d'utiliser Glean dans votre entreprise, vous vous demandez probablement combien cela vous coûtera réellement. Le modèle de tarification sur mesure de Glean promet une solution adaptée à vos besoins spécifiques, mais le manque de transparence des nombres peut rendre la décision difficile.

Découvrons ce que vous devez savoir sur la tarification de Glean et comment décider si l'investissement en vaut la peine. Et si vous restez avec nous un peu plus longtemps, nous vous présenterons une puissante alternative de recherche basée sur l'IA et un gestionnaire de connaissances sous la forme de ClickUp, l'application Tout pour le travail (oui, nous avons vraiment dit « Tout » !)

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu de ce que Glean propose et de la structure de ses tarifs : Glean est une plateforme de recherche et de gestion des connaissances pour les entreprises qui aide les équipes à trouver rapidement des informations dans des applications professionnelles telles que Google Drive, Slack et Salesforce

Il agit comme un assistant personnel, facilitant la recherche d'informations à partir de divers outils via une seule interface

Glean utilise l'IA pour fournir des résultats de recherche personnalisés en fonction des rôles, des tâches et de l'activité des utilisateurs

Il rationalise les flux de travail, améliore la collaboration et permet aux équipes de prendre des décisions éclairées grâce à des données actualisées

Glean suit un modèle de tarification personnalisé sans tarifs publiés, ce qui oblige les entreprises à demander une démonstration pour obtenir un devis sur mesure

La structure de tarification est basée sur la taille de l'entreprise, les fonctionnalités nécessaires et la complexité des données, offrant des solutions flexibles

Tarification sur mesure, évolutivité et consultation personnalisée sont quelques-uns des avantages du modèle de tarification de Glean

Le manque de transparence des tarifs de Glean peut avoir pour résultat un processus de devis fastidieux et des coûts potentiellement plus élevés pour les petites équipes

Évaluez les besoins de votre entreprise, préparez vos questions sur la mise en œuvre et l'assistance, et comprenez les contraintes budgétaires avant d'acheter Glean

ClickUp propose un modèle de tarification plus transparent (et abordable !) avec des fonctionnalités complètes de gestion de projet et de gestion des connaissances, ce qui en fait une excellente alternative pour les équipes à la recherche de coûts plus bas et d'une plus grande évolutivité

Qu'est-ce que Glean ?

via Glean

Glean est une plateforme de recherche et de gestion des connaissances conçue pour aider les équipes à trouver rapidement des informations dans divers outils et applications de travail.

Il se connecte aux plateformes que vous utilisez tous les jours, telles que Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce et bien d'autres. Avec Glean, vous pouvez facilement rechercher et découvrir des documents, des discussions, des mises à jour de projets et bien plus encore, le tout à partir d'une seule interface.

Imaginez que vous avez un assistant personnel pour retrouver ce document insaisissable, ce commentaire avec le lien vers le dernier budget ou cette mise à jour de projet sur laquelle vous êtes bloqué. Glean vous fait gagner du temps et permet de tout organiser, afin que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : obtenir des résultats et faire avancer les choses.

Comment Glean simplifie-t-il les recherches de connaissances ?

Vous êtes pressé par les délais et avez besoin d'un document ou d'un message spécifique pour faire avancer les choses. Au lieu de perdre un temps précieux à parcourir les outils, la recherche basée sur l'IA de Glean fait le gros du travail, en faisant apparaître précisément ce dont vous avez besoin en quelques secondes.

C'est comme avoir un moteur de recherche sur votre lieu de travail, mais en plus intelligent. Glean se connecte à toutes vos applications, rassemble les informations pertinentes et vous évite la frustration de devoir passer au crible des dossiers interminables. Fini les fichiers perdus, fini la perte de temps, place à une productivité sans faille.

📮 ClickUp Insight : Le professionnel moyen passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans les e-mails, les fils Slack et les fichiers éparpillés. Un assistant intelligent basé sur l'IA intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : Des équipes comme QubicaAMF ont récupéré plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine de productivité supplémentaire chaque trimestre !

Comment Glean stimule-t-il la productivité et la collaboration ?

Glean garantit que chacun reste connecté, concentré et informé en simplifiant l'accès aux connaissances sur le lieu de travail. Voici comment :

Gain de temps : Oubliez la frustration de chercher dans plusieurs applications. Glean vous fournit ce dont vous avez besoin en quelques secondes, ce qui rationalise votre flux de travail et vous fait gagner un temps précieux

Collaboration fluide : Fini les recherches interminables sur Slack ou les allers-retours d'e-mails. Tout étant centralisé, la collaboration entre les équipes devient plus facile et plus efficace

Des décisions plus intelligentes : Des données actualisées et facilement accessibles permettent à votre équipe de prendre des décisions éclairées rapidement et en toute confiance

Recherche personnalisée : L'IA de Glean personnalise les résultats de recherche en fonction de votre rôle, de vos tâches et de votre activité, vous garantissant ainsi d'obtenir toujours les informations les plus pertinentes

Avec Glean, votre équipe peut se concentrer moins sur la recherche d'informations et davantage sur l'obtention de résultats.

👀 Le saviez-vous ? La mauvaise qualité des données, les données redondantes et les données perdues peuvent coûter aux entreprises entre 15 et 25 % de leur budget d'exploitation.

Forfaits Glean

Il est souvent difficile de s'y retrouver dans les structures tarifaires et les avantages des solutions logicielles, surtout lorsque les informations ne sont pas facilement accessibles.

Si vous envisagez d'utiliser Glean pour répondre aux besoins de votre organisation, voici un aperçu de ce que nous savons de leurs tarifs et forfaits.

L'approche de Glean en matière de tarification

Glean ne divulgue pas publiquement les détails de sa tarification. Cela signifie que vous devrez planifier une démonstration avec leur équipe commerciale pour obtenir des informations spécifiques adaptées aux besoins de votre organisation.

Cette approche personnalisée permet à Glean d'évaluer des facteurs tels que la taille de l'entreprise, les fonctionnalités souhaitées et les cas d'utilisation spécifiques des clients afin de proposer une offre tarifaire personnalisée.

Pourquoi un manque de transparence des prix ?

L'absence de modèle de tarification standardisé peut s'expliquer par la volonté de Glean d'offrir des solutions spécifiquement adaptées aux besoins uniques de chaque organisation.

En ne s'en tenant pas à une structure de tarification unique, Glean peut s'adapter à divers facteurs, notamment la complexité des environnements de données et les fonctionnalités spécifiques requises par les différentes entreprises.

Considérations avant de planifier une démonstration

Avant de contacter l'équipe commerciale de Glean, il est utile de :

Évaluez vos besoins : Déterminez les fonctionnalités et les intégrations spécifiques dont votre organisation a besoin

*préparez vos questions : Préparez une liste de questions concernant la mise en œuvre, l'assistance et les éventuels coûts supplémentaires

Forfait : Comprenez vos contraintes budgétaires pour discuter des options possibles lors de la démonstration

Bien que l'absence de tarification publique de Glean puisse poser des difficultés lors de la phase d'évaluation initiale, son approche sur mesure garantit que la solution s'aligne étroitement sur les besoins de votre organisation.

En contactant directement leur équipe commerciale, vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit se connecter avec 6 personnes en moyenne pour faire son travail. Cela signifie qu'il doit établir quotidiennement 6 connexions de base pour recueillir le contexte essentiel, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et les trous noirs de visibilité érodent la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec la recherche connectée et la gestion des connaissances par l'IA, s'attaque à cela en mettant instantanément le contexte à portée de main.

Avantages et inconvénients de la tarification Glean

Comme tout logiciel d'entreprise, le modèle de tarification de Glean présente des avantages et des inconvénients.

Voici un bref aperçu pour vous aider à évaluer vos options :

Avantages

*tarification sur mesure : Glean personnalise la tarification en fonction de la taille, des besoins et des cas d'utilisation de votre organisation, afin que vous ne payiez pas pour des fonctionnalités inutiles

Évolutivité : le modèle de tarification sur mesure peut s'adapter à des entreprises de différentes tailles, des petites équipes aux grandes entreprises

*consultation personnalisée : L'approche basée sur la démonstration permet des discussions détaillées sur les besoins de votre entreprise et sur la manière dont Glean peut y répondre

Inconvénients

Manque de transparence : Sans informations préalables sur les tarifs, il peut être difficile d'estimer les coûts ou de comparer rapidement Glean à ses concurrents

Processus chronophage : la planification des démonstrations et l'attente des devis personnalisés peuvent ralentir la prise de décision, et les retards peuvent être coûteux

Coûts potentiellement plus élevés : Les tarifs personnalisés peuvent entraîner des coûts plus élevés pour les petites équipes ou les start-ups par rapport aux modèles de tarification fixes et basés sur des niveaux

En fin de compte, l'approche de Glean en matière de tarification fonctionne bien pour les organisations à la recherche d'une solution haut de gamme sur mesure, mais elle peut ne pas convenir à celles qui préfèrent un modèle simple et transparent.

📖 À lire également : Conseils pour travailler plus vite et terminer plus rapidement ses tâches avec ClickUp

Pourquoi envisager des alternatives à Glean ?

Glean est puissant, mais son prix peut être un obstacle, en particulier pour les équipes de taille moyenne. Il est souvent positionné comme un outil de niveau entreprise, et cela s'accompagne d'un prix de niveau entreprise.

Si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités, il existe des solutions plus rentables (comme ClickUp !) qui offrent toujours des capacités de recherche et d'IA robustes et universellement connectées.

Bien que l'IA soit au cœur de Glean, d'autres outils peuvent s'intégrer plus facilement à de grands modèles de langage tels que GPT-4, Claude ou des modèles open source, vous donnant ainsi plus de contrôle sur ce que l'IA peut faire, comment elle répond ou comment elle est affinée.

🧠 Fait amusant : Pourquoi se limiter à un seul LLM alors que vous pouvez tous y accéder dans un seul assistant IA ? C'est vrai, l'IA native de ClickUp, ClickUp Brain, comprend GPT-4o, o1, o3-mini et Claude 3. 7 Sonnet pour vous aider à choisir le meilleur modèle pour le travail (questions-réponses, résumer, écrire, etc.) en un seul clic sur un bouton ! Choisissez le modèle d'IA parfait pour chaque tâche, le tout en un seul endroit, avec ClickUp Brain

Ainsi, lorsque vous recherchez des alternatives à Glean, réfléchissez aux besoins réels de votre équipe, qu'il s'agisse de fonctionnalités avancées, d'options économiques ou d'intégrations faciles, et assurez-vous que votre nouvel outil répond à ces critères !

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour la documentation

ClickUp : la meilleure alternative à Glean

Si vous recherchez une alternative à Glean qui vous aide à trouver rapidement des informations et à maintenir l'alignement de toute votre équipe, ne cherchez pas plus loin que ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

ClickUp est le hub de productivité ultime qui rassemble vos connaissances, vos tâches et votre collaboration sur une plateforme unique et fluide, optimisée par une IA hautement contextuelle. Que vous gériez des projets, partagiez des mises à jour ou organisiez des flux de travail, restez connecté et travaillez plus intelligemment, le tout au même endroit.

Pourquoi ClickUp est un excellent choix

ClickUp n'est pas un simple outil de recherche, c'est un tremplin vers l'action. C'est une plateforme de gestion du travail achevée où trouver des informations n'est que la première étape, l'action immédiate est la suite logique.

Le fait de centraliser la documentation des processus et la gestion des tâches de notre équipe nous permet de gagner du temps dans nos recherches. Cela nous fournit également une source unique d'informations.

Le fait de centraliser la documentation des processus et la gestion des tâches de notre équipe nous permet de gagner du temps dans nos recherches. Cela nous fournit également une source unique d'informations.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes disséminées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié de capture et de suivi des décisions, les informations critiques sur l'entreprise se perdent dans le bruit numérique. Avec les capacités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez jamais à vous soucier de cela. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires de tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Fonctionnalités clés

Recherche centralisée des tâches, documents et objectifs

Trouvez instantanément les tâches, documents et discussions de votre environnement de travail et des applications connectées grâce à la recherche connectée de ClickUp

Vous est-il déjà arrivé de penser : « Je suis sûr d'avoir déjà vu ça quelque part... » en passant de Google Drive à Slack et à Jira ? La recherche connectée de ClickUp met fin à ce va-et-vient entre les onglets.

Il rassemble vos connaissances de ClickUp et de toutes vos applications connectées dans une seule barre de recherche unifiée. Ainsi, que vous recherchiez un document enfoui, un ticket Jira spécifique ou un fil Slack mentionné par quelqu'un la semaine dernière, vous le trouverez en quelques secondes.

Regardez cette vidéo pour savoir exactement comment faire !

Gestion des connaissances par l'IA

Avec ClickUp Brain, vous accédez instantanément aux connaissances collectives de votre organisation au sein de votre environnement de travail ClickUp (et des applications connectées).

Ses capacités d'IA vous permettent de poser des questions en langage naturel et de recevoir des réponses précises en effectuant des recherches dans tous les documents, wikis, tâches et commentaires de votre environnement de travail, ce qui vous fait gagner un temps précieux.

Le meilleur ? Brain cite ses sources pour que vous puissiez vérifier directement les informations.

Obtenez des réponses contextuelles à vos questions relatives à votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Vous souhaitez créer une meilleure base de connaissances en IA pour votre organisation ? Regardez cette vidéo pour commencer 👇🏽

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour améliorer la productivité (cas d'utilisation et outils)

Synchronisez votre flux de travail avec les puissantes intégrations de ClickUp

ClickUp fonctionne avec les outils sur lesquels votre équipe s'appuie déjà, garantissant ainsi un flux de travail fluide. De l'environnement de travail Google à Slack en passant par Zoom et plus de 1 000 autres applications, les intégrations ClickUp permettent de connecter l'ensemble de votre travail, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

À faire plus efficacement, créer des tâches ClickUp directement à partir de messages Slack, synchroniser des documents à partir de Google Drive ou automatiser les flux de travail entre différentes applications.

Centralisez les détails et le contexte des tâches à l'aide des champs personnalisés dans les tâches ClickUp

Ce niveau d'intégration réduit le besoin de changer constamment d'application, ce qui facilite la collaboration sans perdre de temps. Si votre équipe utilise un logiciel de collaboration documentaire, les intégrations de ClickUp le rendent encore plus efficace en synchronisant tout.

Des flux de travail personnalisables pour rationaliser les opérations

Créez des flux de travail personnalisés pour chaque équipe, du marketing à l'ingénierie, le tout dans ClickUp !

Chaque équipe travaille différemment, et ClickUp est conçu pour s'adapter à vos processus uniques. Grâce à des flux de travail entièrement personnalisables, vous pouvez automatiser les tâches répétitives, attribuer des responsabilités et suivre la progression sans effort.

Que vous ayez besoin de définir des dates d'échéance, d'envoyer des notifications ou de faire passer des tâches par différentes étapes, les automatisations ClickUp garantissent que rien n'est négligé, même si vous passez moins de temps sur des tâches répétitives et fastidieuses.

Éliminez les tâches répétitives du flux de travail de votre équipe grâce aux automatisations ClickUp

En transformant les discussions en étapes concrètes en un seul clic, les équipes peuvent faire avancer les projets plus rapidement tout en restant alignées.

Si vous avez besoin d'une méthode structurée pour organiser les informations de l'entreprise, les procédures opératoires normalisées et la documentation des projets, le modèle de base de connaissances de ClickUp est la solution idéale.

Ce modèle permet aux équipes de stocker, gérer et accéder aux documents clés en un seul endroit au lieu de disperser les informations critiques sur différentes plateformes.

Obtenir un modèle gratuit Organisez, gérez et accédez facilement aux informations importantes de l'entreprise grâce au modèle de base de connaissances de ClickUp

Comme il est entièrement intégré aux tâches et aux flux de travail, vous pouvez facilement lier les informations pertinentes aux projets en cours, ce qui facilite le partage des connaissances.

📮ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des interruptions au travail sont dues à la gestion des plateformes, des e-mails et des réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et la discussion) sur une plateforme unique et rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent la connexion, la recherche et la gestion du contexte !

Aperçu des tarifs

ClickUp propose des forfaits flexibles aux particuliers, aux petites équipes et aux grandes organisations.

Le forfait Free Forever, parfait pour un usage personnel, offre 100 Mo de stockage, un nombre illimité de tâches, des tableaux blancs et une assistance 24h/24 et 7j/7, le tout gratuitement. Pour les petites équipes, le forfait Unlimited, au prix de 7 $ par mois et par utilisateur, ajoute un stockage illimité, des intégrations, des tableaux de bord et des fonctionnalités supplémentaires telles que les permissions d'invité et le suivi du temps.

Le forfait Business, au prix de 12 $ par mois et par utilisateur, comprend tout ce qui est inclus dans le forfait Unlimited, plus l'automatisation avancée, l'exportation personnalisée, la gestion de la charge de travail et l'historique illimité des messages. Pour les grandes organisations, le forfait Enterprise offre une tarification personnalisée et comprend toutes les fonctionnalités du forfait Business, une sécurité avancée, la marque blanche et une capacité de charge de travail personnalisée.

Vous pouvez ajouter ClickUp Brain à n'importe quel forfait payant pour seulement 7 $ par mois et par utilisateur ! Difficile de faire mieux, non ?

💡Conseil de pro : Vous hésitez à vous engager ? Commencez par le forfait ClickUp Free Forever et passez au forfait supérieur en fonction de l'évolution de vos besoins. Avec ClickUp, la mise à l'échelle est facile et transparente !

Faites-en plus avec ClickUp

Passer de Glean à ClickUp n'est pas seulement un changement d'outil. C'est une mise à niveau de votre flux de travail. Dites adieu à la jonglerie entre plusieurs applications ; ClickUp combine la communication, la gestion des tâches et la planification de projets sur une seule plateforme transparente.

Fini les applications encombrantes et les discussions fragmentées. ClickUp est l'alternative parfaite à Glean qui offre des solutions allant au-delà des outils traditionnels, y compris l'IA sur le lieu de travail, pour une gestion plus intelligente et plus intuitive des connaissances et des tâches.

Les équipes qui passent à ClickUp rapportent : 3 heures ou plus économisées par semaine (60,2 % des clients)

3 outils ou plus remplacés (40,9 % des clients)

Visibilité améliorée (87,5 % des clients)

Vous souhaitez également bénéficier de ces avantages au sein de votre organisation ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui!