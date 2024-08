15 modèles gratuits d'évaluation de la performance des employés (plus des conseils)

L'évaluation des performances de vos employés et un retour d'information régulier sont des éléments essentiels de tout bon programme d'évaluation des performances.

Outre le fait qu'ils contribuent à maintenir l'engagement, la motivation et la proactivité des salariés, les entretiens sont idéaux pour recueillir des informations exploitables et des commentaires fixer des objectifs de projet réalistes . C'est une façon de leur montrer que vous êtes attentif et que vous vous souciez de leur développement. Sans oublier que cela peut les aider à comprendre les domaines dans lesquels ils doivent s'améliorer et leur donner les outils nécessaires pour y parvenir.

Mais nous comprenons que l'idée de mener des évaluations pour tous vos employés peut sembler un peu écrasante, mais ne vous inquiétez pas ; ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. En fait, l'utilisation d'un modèle peut rendre le processus beaucoup plus facile et plus uniforme dans l'ensemble de votre organisation.

Voici 15 modèles gratuits d'évaluation du rendement des employés que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer votre propre programme. Jetez un coup d'œil à ces modèles et commencez à les utiliser pour mettre en place un processus d'évaluation engageant et efficace avec votre équipe !

Qu'est-ce qu'un modèle d'évaluation des performances ?

Un modèle d'examen des performances, une évaluation ou une appréciation permet d'évaluer formellement les performances d'un employé. L'objectif est d'identifier les forces et les faiblesses de l'employé, de lui fournir un retour d'information exploitable et de fixer des objectifs clairs en vue d'une amélioration personnelle.

Dans le passé, les entretiens annuels étaient la méthode d'évaluation privilégiée par la plupart des organisations. Cependant, 92% des employés sont favorables à un retour d'information détaillé de la part de leur hiérarchie plus d'une fois par an.

En outre, les évaluations annuelles peuvent être injustes, car la productivité d'un employé fluctue plusieurs fois par an. Ce qui fonctionne pour lui aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus dans six mois.

Heureusement, d'autres techniques d'évaluation des performances ont vu le jour. Par exemple, vous pouvez procéder à un examen trimestriel, semestriel ou basé sur les rôles. La période d'évaluation peut varier d'une entreprise à l'autre - c'est à vous de déterminer la meilleure approche pour votre organisation.

Ce qui compte, c'est que vous tiriez le meilleur parti de vos employés en utilisant les évaluations pour leur fixer des objectifs réalisables.

Que faut-il inclure dans un modèle d'évaluation des performances des employés ?

Un modèle d'évaluation des performances doit inclure une série de détails sur l'employé et une échelle d'évaluation standardisée pour :

L'auto-évaluation

La qualité du travail

L'éthique du travail

Les réalisations

Et d'autres indicateurs clés qui révèlent leurs performances professionnelles

Une étude de l Harvard Business Review a constaté que "seuls 15% des femmes et 24% des hommes managers avaient confiance dans le processus d'évaluation des performances, alors que la plupart le considéraient comme subjectif et très ambigu"

En outre, les modèles d'évaluation des performances devraient faciliter une communication efficace entre les cadres et leurs subordonnés directs, en les encourageant à travailler ensemble pour fixer des objectifs individuels et communs, et en veillant à ce que le processus soit cohérent et équitable pour tous les employés.

Que faut-il éviter dans un modèle d'évaluation des performances des employés ?

En plus d'inclure les éléments nécessaires, il y a quelques éléments à éviter lors de la création d'un modèle d'évaluation des performances des employés. Il s'agit notamment des éléments suivants

Des termes vagues ou peu clairs qui pourraient donner lieu à des interprétations erronées.

Un trop grand nombre de catégories ou de paramètres à évaluer, ce qui pourrait rendre le processus d'évaluation trop lourd et trop long.

Des opinions personnelles ou des préjugés qui peuvent nuire à l'objectivité de l'évaluation.

Le manque de spécificité ou d'objectifs d'amélioration mesurables.

En évitant ces éléments, vous pouvez créer un modèle d'évaluation des performances juste et efficace qui profitera à la fois à l'employé et à l'organisation dans son ensemble.

15 modèles gratuits d'évaluation des performances des employés

Si la plupart des modèles d'évaluation des performances sont idéaux pour les évaluations trimestrielles, semestrielles et annuelles, d'autres modèles sont utiles pour l'intégration des employés la rationalisation des parcours de carrière et le développement des compétences.

Jetez un coup d'œil à chacun d'entre eux et voyez comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre processus d'évaluation des performances !

1. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Évaluez les performances professionnelles, partagez vos commentaires et définissez des mesures d'amélioration grâce à ce modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Fréquence de l'évaluation : Trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Si vous êtes à la recherche d'un modèle simple d'évaluation des performances qui vous permette, à vous et à vos collaborateurs, de faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de comparer les notes d'évaluation , alors ceci est pour vous !

Ce modèle de Doc dans ClickUp comprend des sections où les managers et les subordonnés directs peuvent commenter leur compréhension du travail, leurs compétences professionnelles, leur évolution, leurs performances, leurs réalisations, etc.

Il comprend également logiciel d'évaluation des performances des fonctions telles que des codes de mesure de la performance comme insatisfaisant, fair, good, excellent, et not applicable pour vous aider à établir une échelle d'évaluation.

Les Modèle d'évaluation des performances ClickUp répartit également les tâches et les résultats attendus en termes de priorité et prévoit une marge de manœuvre pour le retour d'information. Par conséquent, si vous recherchez un modèle d'évaluation des performances qui permette d'évaluer correctement les forces et les faiblesses des employés, de fournir un retour d'information exploitable et de fixer des objectifs clairs en matière d'auto-amélioration, vous devriez opter pour cette option. Télécharger le modèle d'évaluation des performances

2. Modèle d'évaluation des performances des actions correctives ClickUp

Le modèle de plan d'action corrective ClickUp permet d'organiser les discussions difficiles et les points de discussion avec votre équipe

Fréquence de révision : Mensuelle ou trimestrielle

Ce modèle convient aux managers qui recherchent une méthode alternative pour améliorer le comportement ou les performances d'un employé sur le lieu de travail. Le modèle comporte six thèmes principaux : les domaines à améliorer, les problèmes et leurs causes profondes, les solutions possibles, la mesure du succès, les responsables des tâches et l'échéancier

Il s'agit d'un plan d'amélioration des performances, étape par étape, qui donne à l'employé des moyens d'action pour répondre aux attentes en matière de performances. Le plan d'amélioration des performances Modèle de plan d'action corrective ClickUp permet de créer une marge de manœuvre pour les actions correctives et fournit un tableau blanc visuellement attrayant où vous pouvez enregistrer toutes les informations pertinentes et assurer le suivi des actions par des étapes concrètes. Télécharger le modèle de plan d'action corrective

3. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Recueillez facilement des informations et des réponses à l'aide de ce modèle de formulaire simple

Fréquence de révision : Hebdomadaire ou bimensuelle

Ce formulaire ClickUp simple vous aide à évaluer les performances de vos employés sur la base du titre et de la description de leur poste. Il est idéal pour fixer des objectifs hebdomadaires ou la réalisation d'évaluations bimestrielles pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de détails à saisir.

Les Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp contient ces champs personnalisés, y compris _les récompenses et les étapes reçues, le nombre total d'heures effectuées, l'intitulé du poste, les domaines à améliorer, le travail en équipe, les compétences techniques, la date de l'évaluation, les tâches en attente, le nombre de tâches achevées et les compétences en matière de communication Télécharger le modèle de formulaire d'évaluation des employés

4. Modèle de plan de 30-60-90 jours ClickUp

Utilisez ce modèle ClickUp pour planifier les futurs contrôles avec les nouveaux employés

Fréquence de révision : Après un, deux et trois mois

Les Modèle de plan 30-60-90 jours ClickUp est idéal pour l'intégration de vos nouveaux employés et l'établissement de plans de développement professionnel dès le départ.

Étant donné qu'une évaluation complète des performances n'est pas idéale pour les nouveaux employés, les managers peuvent adopter l'approche 30-60-90 pour vérifier et évaluer leurs performances après le premier, le deuxième et le troisième mois, afin d'évaluer les performances du nouvel employé par rapport aux attentes du poste.

Utilisez ce modèle pour accéder à un tableau d'intégration, un plan d'intégration, une progression de l'intégration, un calendrier, un chat et une section de références.

Cette approche et ce modèle peuvent vous aider à comprendre si les nouveaux embauchés ont adapté leurs domaines d'intérêt, leurs priorités et leurs attentes, et si une formation supplémentaire ou d'autres actions sont nécessaires pour qu'ils s'habituent à leur rôle. Télécharger le modèle de plan 30-60-90 jours

5. Modèle de plan de carrière ClickUp

Utilisez ce modèle de parcours professionnel comme base pour les discussions sur l'évolution de l'employé dans le cadre des entretiens d'évaluation

Fréquence de révision : Deux fois par an ou une fois par an

Les Modèle de parcours professionnel vous permet de faire correspondre les attentes professionnelles d'un employé à la vision de votre entreprise. Grâce à ce modèle, vous pouvez visualiser sur un tableau blanc numérique des parcours de carrière illimités pour un employé.

Considérez-le comme un " carte heuristique de la carrière "qui vous permet de créer différents scénarios de développement professionnel pour un employé.

Vous pouvez utiliser plusieurs cadres et modèles pour gérer les informations relatives à leur croissance, aux opportunités de carrière, aux résultats d'apprentissage et aux avantages. Le modèle propose également des visualisations attrayantes, telles qu'un formatage intelligent, des thèmes de couleurs, des formes et des connecteurs. Télécharger le modèle de parcours professionnel

6. ClickUp Employé & Manager 1-on-1 Template

Utilisez ce modèle pour revoir rapidement vos objectifs et rester concentré sur ce qui compte.

Fréquence de révision : Hebdomadaire

Les réunions hebdomadaires en tête-à-tête entre les managers et les employés sont l'un des meilleurs moyens de rester en contact et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

L'utilisation de Modèle 1-on-1 de ClickUp pour l'employé et le manager grâce à ce modèle, vous pouvez facilement programmer des entretiens individuels récurrents entre un employé et son manager. Cela permet non seulement de s'assurer que les deux parties disposent d'un moment fixe pour parler de leurs progrès, mais aussi de garder une trace de tous les sujets que le manager et l'employé souhaitent aborder. Télécharger le modèle de rapport 1-on-1

7. Modèle d'évaluation des employés Microsoft Word

Via Microsoft

Fréquence de révision : Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Il s'agit de Microsoft Word permet aux responsables d'évaluer les niveaux de performance et les structures salariales de leurs employés. Vous pouvez personnaliser le modèle à votre guise et utiliser un système de notation pour évaluer les performances d'un employé.

Le système d'évaluation se concentre sur des domaines tels que la responsabilité, la ponctualité, l'assiduité, la flexibilité, l'achèvement des tâches, la qualité du travail, les compétences organisationnelles, la confidentialité, la résolution des conflits et la volonté de développer les compétences. Le modèle comporte 37 domaines d'évaluation, mais vous pouvez toujours en ajouter ou en supprimer pour l'adapter aux besoins et à la structure de votre entreprise.

Les responsables peuvent consulter le salaire horaire actuel dans la section consacrée à l'examen des salaires et recommander un nouveau salaire sur la base du score de performance global. Si vous souhaitez réduire les salaires des employés non performants ou récompenser les employés les plus performants, ce modèle est idéal pour vous. Télécharger le modèle d'évaluation des employés

8. Modèle de rapport de performance de projet Excel

Via Microsoft

Fréquence de révision : Deux fois par an ou une fois par an

Vous pouvez utiliser ceci Modèle Excel pour examiner les performances des projets prioritaires au sein de l'organisation. Ce modèle est particulièrement important car vous pouvez collaborer avec les services comptables ou financiers pour déterminer l'efficacité de programmes organisationnels spécifiques. Les principaux domaines d'intérêt sont la manière dont le budget a été utilisé, les coûts réels des éléments concernés, les écarts de coûts et les écarts de calendrier.

Grâce au modèle, vous pouvez être certain que les ressources de l'entreprise sont utilisées comme prévu. Le rapport de performance est important car il implique la collecte de données sur le projet et leur utilisation pour communiquer les progrès réalisés.

Les responsables peuvent utiliser les modèles d'évaluation des performances des projets pour analyser la manière dont les employés ont contribué à la réussite ou à l'échec du projet. Télécharger le modèle de rapport de performance de projet

9. Someka Excel Annual Performance Review Template

Via Someka

Fréquence d'examen : Annuellement

Le modèle Excel d'évaluation annuelle des performances comporte également un système de notation qui vous aide à évaluer les performances des employés. Les responsables peuvent indiquer les informations de base et les antécédents des employés dans le premier onglet du modèle. L'onglet suivant propose un système d'évaluation des performances : vous pouvez évaluer les performances d'un employé dans un domaine spécifique comme étant médiocres, satisfaisantes ou insatisfaisantes. Toutefois, vous ne pouvez évaluer qu'un seul facteur de performance sous chacune des trois mesures d'évaluation.

Dans l'ensemble, le modèle Excel d'évaluation annuelle des performances présente un design professionnel facile à remplir et est prêt à être imprimé. Vous n'avez pas besoin de l'installer sur votre système Mac ou Windows.

En outre, vous pouvez modifier le système d'évaluation et les indicateurs en fonction de vos préférences. Télécharger le modèle d'évaluation annuelle des performances

10. Modèle d'évaluation de la performance des objectifs et des résultats de Google Sheets

via Google Sheets

Fréquence d'examen : Annuellement

L'équipe Feuilles Google Le modèle d'évaluation des performances en fonction des objectifs et des résultats combine une zone d'auto-évaluation de l'employé et une section d'évaluation du gestionnaire. Ce modèle permet aux entreprises d'évaluer si les employés ont atteint les buts et objectifs prédéterminés. Les responsables ont même la possibilité d'examiner dans quelle mesure le comportement d'un employé correspond aux valeurs de l'entreprise.

Ce qui rend ce modèle unique, c'est la nécessité de donner des réponses écrites pour que les employés puissent recevoir leur évaluation des performances. De cette manière, il ne peut y avoir de parti pris puisque les employés peuvent lire vos commentaires avant d'apposer leur signature au bas de l'évaluation.

Grâce à ce format facile à utiliser, les employés ont moins de mal à comprendre le processus de réflexion des managers qui a conduit à l'évaluation des performances. Il est également facile d'identifier ce qu'ils peuvent faire pour atteindre les buts et les objectifs de l'année à venir. Télécharger Google Sheets Objectifs et Résultats Tempate

11. PeopleGoal Google Sheets Compétence de l'employé Revue de performance

Via PeopleGoal

Fréquence de révision : Annuellement

Alors que le modèle d'évaluation des objectifs et des résultats de Google Sheets se concentre sur les performances annuelles des employés et sur leur adéquation avec les valeurs de l'entreprise, celui-ci évalue leurs compétences de base. Le modèle utilise l'ancienneté organisationnelle en classant les employés en fonction de leurs fonctions et est idéal pour les organisations hiérarchiques.

Chaque fonction est accompagnée d'une liste de compétences de base, d'un onglet d'évaluation, d'un onglet de pondération et d'une section de commentaires. Par exemple, si un employé est analyste, vous pouvez vous concentrer sur des compétences telles que les capacités techniques et les compétences en matière de gestion des ressources humaines la communication au sein de l'équipe . Cela vous donne une vue d'ensemble des domaines susceptibles d'être améliorés.

Les cinq pondérations sont les suivantes : "très performant", "dépasse les attentes", "répond aux attentes", "a besoin d'être amélioré" et "nettement moins performant". Cependant, vous ne serez pas enfermé dans l'échelle d'évaluation ci-dessus. Vous pouvez personnaliser la pondération des compétences comme vous le souhaitez, en fonction de ce qui est vital pour votre organisation. Télécharger le modèle d'évaluation des performances en matière de compétences

12. GooDocs Modèle d'évaluation des performances Google Docs

Via GooDocs

Fréquence d'examen : Trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Ce modèle simple d'évaluation des performances sur une seule page vous permet de commenter les performances globales d'un employé, les objectifs atteints, les domaines à améliorer et les valeurs fondamentales.

Il s'agit d'un formulaire condensé d'évaluation des performances qui intègre tous les domaines importants sans entrer dans les détails. Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, ce modèle est idéal pour votre organisation.

Outre son formatage facile à remplir, le modèle d'évaluation des performances de Google Docs est également attrayant sur le plan visuel. Un mélange de couleurs grises et violettes rehausse la beauté de sa mise en page. Vous pouvez en outre modifier le document pour l'adapter à vos besoins et préférences et l'imprimer gratuitement. Télécharger le modèle d'évaluation des performances

13. Template.net Microsoft Word Restaurant Modèle de formulaire d'évaluation des performances des employés

Via Template.net

Fréquence de l'examen : Trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Ce modèle d'évaluation est idéal pour évaluer les performances des employés d'un restaurant. Il met l'accent sur les réalisations des travailleurs et sur les domaines susceptibles d'être améliorés. Le système d'évaluation comporte cinq paramètres : exceptionnel, Supérieur à la moyenne, Moyen, Inférieur à la moyenne et Très mauvais.

Le modèle présente également une évaluation côte à côte : l'auto-évaluation de l'employé et l'évaluation du manager. Des évaluations sont données pour des compétences spécifiques, telles que la créativité, l'honnêteté et l'éthique du travail. Sur la deuxième page, vous pouvez indiquer si les objectifs prédéterminés ont été atteints, ce qui devrait correspondre aux évaluations de la première section.

Comme il s'agit d'un document Word téléchargeable, vous pouvez toujours modifier les tableaux, le système d'évaluation et les compétences de base pour les adapter aux besoins de votre organisation. Télécharger le modèle d'évaluation des performances d'un employé de restaurant

14. Modèle de développement de l'employé Microsoft Word

Via Template.net

Fréquence de révision : Annuellement

Ce modèle d'entretien annuel est un document de six pages qui permet de collecter des informations en vue de l'élaboration des plans de développement individuels (PDI) des employés. L'objectif est d'aider chaque employé dans son développement personnel et professionnel. Le modèle fournit un schéma directeur que les managers peuvent suivre pour créer ces plans de développement en entrant dans le détail des domaines clés. Télécharger le modèle de développement des employés

15. Template.net Modèle d'évaluation de la performance des employés

Via Template.net

Fréquence d'examen : Deux fois par an et une fois par an

Le dernier exemple de notre liste de 15 modèles gratuits d'évaluation des performances des employés est ce document d'évaluation des performances des employés qui couvre toutes les conditions préalables importantes sur une seule page. Le modèle contient quatre domaines principaux à examiner : les informations sur l'employé, l'évaluation des performances, les possibilités de développement et les commentaires de l'examinateur.

La section consacrée à l'évaluation des performances se concentre sur les compétences de base, telles que la coopération, l'enthousiasme, l'attitude, la ponctualité, la connaissance du travail et les compétences en matière de communication.

Quelle que soit votre organisation ou votre secteur d'activité, vous pouvez adapter ce document condensé à vos préférences. Il est également disponible aux formats Google Docs et Microsoft Word, ce qui signifie que vous pouvez le modifier ou l'imprimer à votre convenance. Modèle d'évaluation des performances des employés

Types d'évaluations et d'examens des performances des employés

Pour tirer le meilleur parti de ces modèles, il est essentiel de comprendre les différents types d'évaluation des performances disponibles. Voici quelques types courants et leur description :

1. Examens annuels des performances

Comme leur nom l'indique, il s'agit d'évaluations annuelles qui ont lieu une fois par an. Elles évaluent les performances globales d'un employé au cours de l'année écoulée et fixent des objectifs pour l'année à venir. Ils sont généralement plus formels et plus détaillés que les autres types d'évaluation des performances.

2. Examens trimestriels des performances

Ces évaluations ont lieu tous les trois à six mois et offrent une occasion plus fréquente de vérifier les progrès de l'employé. Ils peuvent être moins formels que les entretiens annuels, mais permettent néanmoins de fixer des objectifs et de discuter du développement.

3. Examens des performances dans le cadre d'un projet

Ces évaluations portent sur les performances d'un employé dans le cadre d'un projet ou d'une tâche spécifique. Ils peuvent avoir lieu à la fin d'un projet ou se poursuivre tout au long de sa durée.

4. Examens de performance en période probatoire

Généralement utilisées pour les nouveaux employés, ces évaluations permettent d'évaluer leurs progrès au cours de la période d'essai et de déterminer s'ils doivent être embauchés définitivement.

5. Examens de performance par auto-évaluation

Dans le cadre de ces évaluations, les employés ont la possibilité d'évaluer leurs propres performances et de fournir un retour d'information sur ce qu'ils pensent avoir fait. Cette évaluation peut servir de point de départ à des discussions avec les responsables.

Si les modèles peuvent fournir un cadre utile pour les entretiens d'évaluation, il est également important de savoir comment les rédiger et les mener à bien. Voici quelques conseils :

Commencez par des commentaires positifs: Commencez l'évaluation en soulignant les points forts et les réalisations de l'employé.

Soyez précis: Utilisez des exemples concrets pour étayer votre évaluation des performances de l'employé. Cela permet d'éviter toute ambiguïté et de s'assurer que le retour d'information est exploitable.

**Il est important de se concentrer sur les actions et les comportements de l'employé plutôt que sur ses traits de personnalité. Cela permet de maintenir l'objectivité et la productivité de l'évaluation.

Fixer des objectifs d'amélioration clairs: S'il existe des domaines dans lesquels l'employé peut s'améliorer, fixez-lui des objectifs spécifiques et réalisables.

Restez professionnel: S'il est important d'être honnête et ouvert dans les entretiens d'évaluation, il est également important de conserver un ton professionnel et d'éviter toute attaque personnelle.

Écouter activement: Les entretiens d'évaluation doivent être une conversation à double sens. Prenez le temps d'écouter le point de vue de l'employé et de répondre à ses éventuelles préoccupations.

Améliorez vos entretiens d'évaluation avec des modèles

Donner et recevoir un retour d'information est un élément important de tout lieu de travail. Il nous aide à grandir, à apprendre et à améliorer nos compétences. Cependant, il peut être difficile de savoir par où commencer, ce qu'il faut inclure et comment rendre le processus plus engageant pour toutes les personnes impliquées.

C'est pourquoi nous avons créé cette bibliothèque de modèles gratuits d'évaluation des performances. Utilisez ces 15 modèles pour vous aider à améliorer votre prochain entretien d'évaluation et à créer un programme d'entretien d'évaluation efficace et engageant pour aider votre entreprise et vos collaborateurs à prospérer.

Ce qu'il y a de bien avec le

Les modèles RH de ClickUp est qu'ils sont personnalisables et gratuits - il suffit de les télécharger et de les configurer pour qu'ils s'adaptent aux besoins de l'entreprise

à vos besoins en matière de ressources humaines .

Et parce que ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un qui fonctionne pour

chaque équipe grâce à l'outil d'évaluation de la performance, vous pouvez créer, modifier et stocker votre évaluation de la performance en même temps que votre travail. Connectez vos modèles d'évaluation à vos tâches, à votre répertoire d'employés et à d'autres fichiers importants, puis suivez vos progrès à l'aide de nos puissants outils tels que

Objectifs et tableaux de bord . Oui. C'est aussi simple que ça 😊

