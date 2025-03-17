Les 21 meilleurs outils d'IA pour les agences de marketing pour prospérer en 2025

Avez-vous déjà regardé une feuille de calcul, noyé dans les données clients, en essayant de trouver des modèles pour votre prochaine campagne ? Ou avez-vous déjà eu du mal à créer du contenu frais alors que vous étiez confronté à des délais serrés et à des ressources limitées ? Et les allers-retours interminables avec les clients sur les performances de la campagne ?

Ce sont des défis auxquels de nombreux spécialistes du marketing sont confrontés chaque jour, surtout lorsque les outils dont ils disposent ne sont tout simplement pas à la hauteur. Mais que se passerait-il si vous aviez un assistant capable de gérer les tâches fastidieuses, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la créativité et la stratégie ?

C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Les outils de marketing IA aident les agences de marketing à fournir des résultats plus intelligents et plus personnalisés. Le meilleur dans tout ça ? Vous gagnez du temps et obtenez de meilleurs résultats avec moins d'efforts.

Prêt à passer au niveau supérieur avec l'IA ? Découvrons les 21 meilleurs outils d'IA pour les agences de marketing qui peuvent vous rendre imparable cette année.

Choisir un outil d'IA, c'est comme embaucher un nouveau membre dans son équipe. Il vous faut un outil qui vous facilite la vie, qui s'intègre facilement et qui apporte une réelle valeur ajoutée. Voici ce qu'il faut rechercher :

Automatisation et intelligence : Recherchez des outils qui gèrent les tâches répétitives telles que la programmation des publications ou l'envoi de campagnes de marketing par e-mail. Et utilisez l'IA pour améliorer les résultats, par exemple en optimisant les heures d'envoi ou en recommandant des mots-clés 🤖

Intégrations : Vos 🔌 Vos outils de marketing IA doivent s'intégrer parfaitement à votre installation actuelle. Vérifiez s'ils offrent des intégrations ou des API intégrées pour des outils tels que Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio, etc. Plus l'intégration est fluide, plus il est facile pour l'IA d'extraire des données et d'automatiser des tâches

Convivialité : Si votre équipe a du mal à utiliser le logiciel, vous ne verrez aucun retour sur investissement. Choisissez des outils d'IA conviviaux avec des générateurs de type glisser-déposer, des tableaux de bord simples et des tutoriels utiles pour que vos spécialistes du marketing puissent se lancer immédiatement 💁

Personnalisation et contrôle : Choisissez des outils d'IA que vous pouvez personnaliser, qu'il s'agisse de définir des règles d'automatisation, d'ajuster le ton du contenu de l'IA ou de choisir les indicateurs à suivre. Des outils d'IA flexibles pour les agences de marketing permettront à l'IA de travailler à votre façon, et non l'inverse 💡

*prix et évolutivité : Assurez-vous que l'outil correspond à votre budget et à votre croissance. Certains outils d'IA pour les agences de marketing proposent des forfaits gratuits ou des niveaux abordables, tandis que d'autres peuvent être coûteux. Vérifiez comment les prix fonctionnent (par utilisateur, par utilisation ou forfait) et s'ils évoluent en fonction de votre croissance 💸

Analyses et rapports : Un outil solide doit vous fournir des indicateurs de performance pour montrer les résultats. Par exemple, une plateforme 📊 Un outil solide doit vous fournir des indicateurs de performance pour montrer les résultats. Par exemple, une plateforme de marketing de contenu basée sur l'IA peut fournir un score SEO ou une prédiction de l'engagement

Sécurité et conformité : Les agences de marketing traitent des données sensibles. Assurez-vous que votre logiciel d'IA offre une sécurité renforcée et est conforme aux réglementations telles que le RGPD, etc. 🔒

Commencez par définir un objectif clair et évaluez les outils en fonction de celui-ci. De nombreuses agences commencent par un projet pilote à faible risque et un essai gratuit pour analyser les données et s'assurer que l'outil donne des résultats.

Les outils d'IA sont partout, mais voici les meilleurs pour assurer la réussite de votre agence.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de contenu et les flux de travail marketing basés sur l'IA)

Créez sans effort des e-mails marketing, des études de cas, des articles de blog et des textes publicitaires avec ClickUp Brain

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail que les équipes marketing adorent. Pour les agences, c'est le centre de commande de votre campagne, où vous pouvez gérer les projets, les calendriers de contenu et les tâches des clients, et même générer des textes marketing. En bref, c'est comme avoir un chef de projet, un éditeur de contenu et un analyste dans une seule application.

De plus, ClickUp offre un assistant IA intégré, ClickUp Brain, pour aider à rédiger des textes, trouver de nouvelles idées et résumer de longs documents. Vous avez besoin de légendes pour les réseaux sociaux ou d'un plan de blog ? Il les génère en quelques secondes, en fonction de la voix de votre marque et de votre stratégie de contenu.

Vous pouvez également automatiser les tâches routinières, telles que l'attribution des tâches, les mises à jour de statut et les notifications, à l'aide des automatisations ClickUp. Par exemple, lorsqu'un designer termine le travail sur un élément, ClickUp peut automatiquement en informer le client ou déplacer la tâche dans la file d'attente du rédacteur.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

automatisation des tâches : *ClickUp Brain peut créer des tâches à partir de discussions ou générer des sous-tâches à partir d'un nom de tâche. Par exemple, il peut décomposer « lancer une campagne sur les réseaux sociaux » en « concevoir des visuels », « rédiger des légendes » et « programmer des publications », ce qui permet de gagner du temps et de maintenir votre équipe sur la bonne voie

Résumés en temps réel : Résumez des tonnes de données (mises à jour de projets, commentaires des clients, résultats de campagnes) avec ClickUp Brain. Besoin d'un statut de campagne ? L'IA condense l'activité des tâches, les commentaires et les changements de priorité, en mettant instantanément en évidence les mises à jour et les obstacles clés

communication et collaboration : *ClickUp Brain permet aux équipes marketing de rester en contact grâce à des agents de discussion basés sur l'IA. Il suffit de demander « Quel est le statut de la campagne publicitaire sur Facebook ? » pour que l'IA affiche instantanément les dernières mises à jour. Elle permet également de rédiger des réponses professionnelles par e-mail à l'aide des données de tâche en temps réel

traduction et localisation : *ClickUp Brain traduit votre contenu dans plusieurs langues, en veillant à ce que le message reste clair et pertinent.

gestion des connaissances : Maintenez la cohésion de votre équipe en obtenant des réponses en temps réel à partir des wikis de l'environnement de travail. Demandez : « Quel est le prochain échéancier de lancement de produit ? » et l'IA vous fournira instantanément des détails précis

Planification et organisation de projets : Utilisez ClickUp Brain pour rédiger rapidement des plans de projet, définir des jalons et créer des échéanciers. Par exemple, il peut générer une feuille de route pour une campagne sur les réseaux sociaux avec des tâches telles que la création de contenu, la conception et la planification

Transcription et prise de notes : ClickUp AI transcrit automatiquement les clips vocaux, ce qui facilite le suivi des notes ou des mises à jour des réunions. De plus, si un membre de l'équipe laisse un commentaire vocal, l'IA le convertit en texte, afin que vous ne manquiez aucun détail

Limites de ClickUp

ClickUp regorge de fonctionnalités, ce qui peut sembler intimidant au premier abord, mais son interface utilisateur intuitive facilite la personnalisation et la navigation

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

*clickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

📮ClickUp Insight : Monday blues ? Il s'avère que le lundi se distingue comme un maillon faible de la productivité hebdomadaire (sans jeu de mots), 35 % des travailleurs l'identifiant comme leur jour le moins productif. Cette baisse peut être attribuée au temps et à l'énergie consacrés à la recherche des mises à jour et des priorités hebdomadaires le lundi matin. Une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, peut vous aider ici. Par exemple, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, peut vous « tenir au courant » de toutes les mises à jour et priorités critiques en quelques secondes. Et tout ce dont vous avez besoin pour travailler, y compris les applications intégrées, est consultable grâce à la recherche connectée de ClickUp. Avec la gestion des connaissances de ClickUp, il est facile de créer un point de référence commun pour votre organisation ! 💁

2. Jasper AI (meilleur rédacteur IA pour le contenu et le marketing)

via Jasper IA

Jasper AI est comme un rédacteur créatif à la demande qui aide à créer du contenu pour les blogs, les réseaux sociaux, les e-mails, etc. Il génère des textes de qualité humaine et travaille dans plusieurs langues, ce qui facilite la connexion avec différents publics.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre. Cette solution est même fournie avec une extension Chrome, ce qui la rend facile à utiliser lorsque vous travaillez sur différents sites Web et applications.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Propose plus de 50 modèles de légendes pour Instagram, de descriptions de produits et d'introductions de blog optimisées pour le référencement. Saisissez des mots-clés ou une courte description et obtenez des variantes instantanément

Apprend votre guide de style, votre catalogue de produits et votre historique pour que le contenu reste fidèle à la marque

Génère des images de haute qualité pour les publicités, les blogs et les pages de destination. Il vous suffit de décrire ce dont vous avez besoin

Le mode Patron de Jasper accélère la rédaction de longs textes grâce aux commandes de l'IA. Tapez « Rédiger un paragraphe sur l'IA dans le marketing » et il vous le fournit

Limites de Jasper

Les sujets de niche ou techniques peuvent nécessiter de nombreuses modifications en cours de route. Ils peuvent également générer des inexactitudes, c'est pourquoi la vérification des faits est cruciale

L'utilisation à grande échelle devient coûteuse avec les limites de mots des forfaits les moins chers. Les fonctionnalités riches nécessitent également une courbe d'apprentissage

Tarification de Jasper

Pro : 69 $/mois pour un maximum de 5 places

Créateur : 49 $/mois pour 1 place

Entreprise : Tarification personnalisée pour les groupes marketing de 10 personnes ou plus

Évaluations et commentaires de Jasper

Avis G2 : 4. 7/5 (plus de 1 200 avis)

Avis Capterra : 4. 8/5 (plus de 1 800 avis)

En savoir plus : Meilleures alternatives à ChatGPT pour le marketing

3. Copy. ai (Meilleur assistant de rédaction IA pour la rédaction de textes courts et l'idéation)

Copy. ai automatise les flux de travail de contenu, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité. Il génère des articles de blog, des mises à jour de réseaux sociaux et des textes marketing en quelques secondes, ce qui en fait l'un des outils d'IA les plus populaires auprès des spécialistes du marketing et des créateurs de contenu qui ont besoin de contenu rapide et cohérent.

L'une des fonctionnalités notables est l'assistant de publication de blog, qui permet de créer rapidement un plan et des ébauches de contenu en fonction de vos mots-clés et de votre titre.

Copy. ai inclut également des fonctionnalités de fichiers et de documentation telles qu'Infobase et Teamspaces. Infobase vous permet de stocker des directives, des références et du contenu de longue forme, tandis que Teamspaces conserve le contenu structuré et accessible, permettant ainsi la collaboration et le contrôle des versions.

Copier. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Propose plus de 90 modèles pour divers besoins en contenu, tels que des textes publicitaires numériques, des descriptions de commerce électronique et des publications sur les réseaux sociaux

Assistance à la génération de contenu dans plus de 25 langues, ce qui le rend polyvalent pour les utilisateurs du monde entier

Possède une interface intuitive permettant aux rédacteurs débutants comme expérimentés d'accéder facilement à ses fonctionnalités et de les utiliser

Limites de la copie. IA

Certains textes générés manquent de l'élégance ou de la créativité propres à la marque qu'un humain pourrait ajouter. Il faut souvent une touche humaine pour affiner

Certains utilisateurs souhaitent disposer de meilleures fonctionnalités de documentation des projets et des fichiers

Tarification de Copy. ai

Forfait Free

Starter : 49 $/mois pour 1 utilisateur

Avancé : 249 $/mois pour 5 utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Copier. évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4. 7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 60 avis)

4. Frase (Meilleur générateur et optimiseur de contenu SEO par IA)

via Frase

Frase est un outil marketing basé sur l'IA, conçu sur mesure pour les spécialistes du marketing de contenu et les agences spécialisées dans le référencement. Il vous aide à rechercher, rédiger et optimiser des articles de blog, des pages de destination ou tout autre contenu destiné à attirer du trafic organique.

De plus, Frase fournit un outil gratuit de réécriture de paragraphes basé sur l'IA, permettant aux utilisateurs de reformuler des phrases ou des paragraphes pour améliorer la lisibilité ou adapter le ton du contenu. Vous pouvez également essayer son chatbot basé sur l'IA, qui utilise le contenu de votre site web pour répondre aux questions des visiteurs.

Meilleures fonctionnalités de Frase

Génère rapidement des briefs SEO en analysant les pages les plus visitées, en extrayant les titres, questions, statistiques et termes clés

L'outil IA Writer de Frase utilise le brief SEO pour rédiger des paragraphes sous des titres spécifiques, en s'inspirant des meilleurs articles

Calcule un score d'optimisation en temps réel en fonction des sujets traités et des mots-clés

Limites de la phrase

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface et les fonctionnalités de Frase complexes

L'outil peut s'avérer insuffisant pour des sujets hautement spécialisés qui exigent une connaissance approfondie du domaine

Prix de Frase

Forfait Free

Basique : 45 $/mois pour 1 utilisateur

Teams : 115 $/mois pour 3 utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires

G2 : 4. 8/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 330 avis)

Contenu visuel et conception Logiciel

5. Adobe Firefly Video Model (idéal pour créer rapidement des clips vidéo générés par IA)

via le modèle vidéo Adobe Firefly

Adobe Firefly Video Model permet aux utilisateurs de produire des clips vidéo de cinq secondes en résolution 1080p en saisissant un texte descriptif ou en téléchargeant des images de référence. Imaginez que vous tapez « un golden retriever surfant sur une vague, style cinématographique » et que vous obtenez une vidéo de 5 secondes exactement comme cela.

Il est également intégré à la suite Creative Cloud d'Adobe, ce qui vous permet de générer quelque chose dans Firefly et de le peaufiner dans Premiere Pro ou After Effects sans étapes supplémentaires.

Le meilleur dans tout ça ? Il est entraîné sur Adobe Stock et le contenu du domaine public. Cela signifie que tout ce que vous créez peut être utilisé en toute sécurité dans vos projets commerciaux sans vous soucier des problèmes de licence.

Adobe Firefly Modèle vidéo : les meilleures fonctionnalités

Permet de contrôler les paramètres de la caméra tels que l'angle, le mouvement et le zoom afin d'affiner la perspective et le mouvement dans les clips générés par l'IA

Ajoute des effets tels que de la fumée, des reflets et de la pluie, ainsi que des animations simples comme des néons et de la neige qui tombe, sans aucune modification en cours

Traduction de voix off en plusieurs langues tout en préservant la voix de l'orateur et en synchronisant les lèvres de manière réaliste dans la vidéo

Adobe Firefly Vidéo Limites du modèle

Firefly Les clips vidéo de cinq secondes, d'une résolution de 1080p et de 24 FPS peuvent ne pas fonctionner pour des projets plus longs ou en haute résolution

Difficultés liées à un contenu centré sur l'humain, conduisant à des représentations moins réalistes

Tarification du modèle vidéo Adobe Firefly

Standard : 9,99 $/mois

Pro : 29,99 $/mois

Adobe Firefly Modèle vidéo évaluations et commentaires

G2 : (4,6/5, plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

6. Midjourney (Idéal pour générer des variations d'images)

via Midjourney

Midjourney est un outil basé sur l'IA qui transforme les invites, instructions et textes en images époustouflantes. C'est comme si votre équipe artistique était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez besoin d'une esquisse de concept, d'un arrière-plan publicitaire ou d'une maquette rapide à montrer à un client ? Il vous suffit de saisir votre idée et Midjourney la créera en quelques minutes.

Pour les agences de marketing, cela signifie des visuels accrocheurs pour les réseaux sociaux, des graphiques de blog, des créations publicitaires et des story-boards, sans avoir besoin d'un photographe ou d'un graphiste. De plus, vous n'avez pas besoin de logiciels sophistiqués. Midjourney travaille avec Discord, où il vous suffit de décrire ce que vous voulez et l'IA lui donne vie.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Permet aux utilisateurs de guider le style en référençant l'URL d'une image ou en spécifiant un style artistique, comme « annonce technologique moderne et audacieuse » ou « éditorial de mode de luxe »

Génère quatre variantes pour chaque invite, instructions. Choisissez votre favori, améliorez-le pour obtenir une résolution plus élevée ou demandez plus de variantes

Permet d'apporter des modifications ciblées à des zones spécifiques d'une image

Propose des salles communautaires où les spécialistes du marketing partagent des invites, instructions et conseils éprouvés tels que « photo de produit à fort contraste avec éclairage cinématographique »

Limites de Midjourney

Par défaut, toutes les images générées sont publiques. Le mode furtif les masque sur Midjourney.com mais pas dans les canaux Discord publics

L'interface de Discord peut être difficile à utiliser pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme

Prix de Midjourney

Basique : 10 $/mois

Standard : 30 $/mois

Pro : 60 $/mois

Méga : 120 $/mois

Évaluations et commentaires de Midjourney

G2 : 4. 4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

7. Canva (Idéal pour la visualisation des ressources marketing)

via Canva

Canva est un autre outil d'IA populaire sur notre liste pour les agences de marketing et les entrepreneurs individuels. Le générateur d'images IA de Canva crée sans effort des visuels de haute qualité pour les campagnes, les publicités et l'image de marque. Il suffit de saisir une invite de texte, de choisir un style (aquarelle, filmique, néon, crayon de couleur ou rétro) et d'obtenir en quelques secondes des images étonnantes et adaptées à la marque.

L'une de ses fonctionnalités phares est la recommandation de polices de caractères et de couleurs basée sur l'IA, qui permet de conserver automatiquement l'identité de la marque dans les designs. De plus, Canva s'intègre à plusieurs générateurs d'art basés sur l'IA, tels que Magic Media, Dream Lab, DALL·E et Imagen, offrant aux équipes marketing des possibilités créatives infinies.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Fournit des milliers de modèles prêts à l'emploi pour tout : stories Instagram, brochures, en-têtes d'e-mails, etc

Magic Write génère des idées de texte, tandis que Magic Design crée plusieurs variantes de design à partir d'une seule entrée

La fonctionnalité Background Remover supprime instantanément les arrière-plans des photos, ce qui est parfait pour les photos de produits

Permet de créer un « kit de marque » avec les logos, les couleurs et les polices de caractères de votre agence ou de votre client. L'IA les applique aux designs pour un aspect cohérent

Limites de Canva

Les images générées par l'IA peuvent présenter des distorsions, en particulier dans l'anatomie humaine. Cela nécessite des corrections manuelles

Les utilisateurs Free ont un accès limité aux fonctionnalités de l'IA, avec des plafonds d'utilisation spécifiques

Tarification de Canva

Gratuit (jusqu'à 50 générations d'images)

Pro : 15 $ par mois

Teams : 10 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4. 7/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 500 avis)

8. HubSpot (Idéal pour l'automatisation du marketing)

via HubSpot

HubSpot est un logiciel de marketing B2B de premier ordre, basé sur l'IA, qui combine la gestion de la relation client (CRM), le marketing par e-mail, la gestion des médias sociaux et la création de contenu, le tout en un seul endroit. Cela signifie que les agences de marketing peuvent gérer les campagnes de marketing numérique de leurs clients du début à la fin sans changer d'outils.

La solution de gestion de la relation client de HubSpot aide les agences à assurer le suivi de toutes les interactions avec les clients en un seul endroit, des demandes de renseignements des clients au pipeline des équipes commerciales. Elle fournit également des rapports et des analyses détaillés afin que les agences puissent donner à leurs clients des informations claires sur les performances des campagnes et le retour sur investissement.

Et oui, HubSpot s'intègre nativement à ClickUp!

Meilleures fonctionnalités de HubSpot

Offre des capacités d'automatisation sophistiquées, notamment des flux de travail d'e-mails, la gestion des prospects et des campagnes de marketing par étapes

ChatSpot, l'assistant IA de HubSpot, vous permet de poser des questions en langage clair, comme « Montre-moi les meilleurs articles de blog du mois dernier » ou « Rédige un e-mail de suivi pour l'abonné X »

Le générateur visuel de flux de travail de HubSpot vous permet de créer des branches d'automatisation si/alors par glisser-déposer

S'intègre à des outils tels que Gmail, Outlook, WordPress et Slack et dispose d'une marketplace d'applications pour encore plus d'options

Limites de HubSpot

Si les fonctions de base sont conviviales, les outils avancés tels que l'automatisation du marketing et les rapports personnalisés peuvent nécessiter une certaine période d'apprentissage

Les niveaux Professional et Enterprise peuvent devenir coûteux à mesure que votre liste de contacts s'allonge

Tarifs HubSpot

Free

Marketing Hub Starter : 20 $/mois pour 1 place

Plateforme client Starter : 20 $/mois pour 1 place

Marketing Hub Professional : 890 $/mois pour 3 places (places supplémentaires à 50 $/mois)

Marketing Hub Enterprise : À partir de 3 600 $/mois pour 5 places

Évaluations et avis sur HubSpot

G2 : 4. 4/5 (plus de 12 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 300 avis)

En savoir plus : Meilleurs outils d'IA pour l'automatisation de la productivité

9. Zapier (Idéal pour l'automatisation sans code)

via Zapier

Zapier est une plateforme d'automatisation du marketing basée sur l'IA qui connecte différentes applications et transfère des données entre elles sans aucun code. Imaginez-la comme un pont qui relie vos applications placées dans les favoris, telles que Gmail, Slack et Google Sheets, et leur permet de fonctionner ensemble automatiquement.

Avec Zapier, vous créez des « Zaps », qui sont de simples flux de travail qui déclenchent des actions dans une application chaque fois que quelque chose se produit dans une autre. Par exemple, un nouvel e-mail Gmail peut automatiquement ajouter une ligne dans Google Sheets.

Grâce à l'intégration de ClickUp et Zapier, vous pouvez connecter votre compte ClickUp à des centaines d'applications et améliorer votre productivité.

L'outil est facile à utiliser. Il suffit de choisir un déclencheur, comme « nouveau prospect », et une action, comme « envoyer un message Slack ». Mapper les données entre les applications et les activer.

Pour les agences, Zapier automatise les tâches quotidiennes telles que l'ajout de prospects de Facebook Lead Ads à HubSpot ou le partage de nouveaux articles de blog sur X. Il permet de gagner du temps, de rationaliser les flux de travail et d'éliminer les tâches répétitives.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Connexion avec plus de 7 000 applications, des principaux outils tels que Gmail et Mailchimp aux plus spécialisés

Permet d'ajouter une logique if-else avec des filtres et des chemins, afin que les actions puissent être personnalisées en fonction de critères, comme « si le prospect vient du webinaire, faire X ; s'il vient des publicités Facebook, faire Y »

Crée des Zaps en plusieurs étapes où un déclencheur lance une séquence, comme l'ajout d'un contact CRM, la mise à jour d'un Google Sheets et l'envoi d'un e-mail personnalisé

Permet de partager des Zaps avec des coéquipiers et entre les comptes des clients (avec les permissions adéquates)

Limites de Zapier

Les prix de Zapier sont basés sur les tâches (actions). Les utilisateurs à volume élevé, comme les agences qui gèrent des milliers de prospects, peuvent avoir besoin d'un forfait plus élevé

L'apprentissage des fonctionnalités avancées telles que les Zaps en plusieurs étapes, la logique conditionnelle et les intégrations de l'IA peut prendre du temps

Tarification Zapier

Free Forever

Professionnel : 29,99 $/mois

Teams : 103,50 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

Avis G2 : 4,5/5 (plus de 1 300 avis)

Avis Capterra : 4,7/5 (plus de 2 900 avis)

10. AppLovin (Idéal pour le marketing des applications mobiles)

via Applovin

Si votre agence se consacre au marketing des applications mobiles (comme la promotion de jeux, l'optimisation des publicités intégrées aux applications, etc.), AppLovin pourrait être un excellent complément à votre boîte à outils. Il s'agit d'une plateforme marketing basée sur l'IA qui vise à aider les applications à acquérir des utilisateurs et à générer des revenus.

AppLovin propose un intervalle d'outils, y compris un réseau publicitaire, une plateforme de médiation et des analyses de données. Mais la vraie magie se produit avec sa technologie d'apprentissage automatique, qui s'assure que les bonnes publicités atteignent les bons utilisateurs pour un retour sur investissement maximal.

Les meilleures fonctionnalités d'AppLovin

Génère et teste plusieurs créations publicitaires, en utilisant des algorithmes pour trouver celles qui sont les plus performantes pour différents segments d'audience

Gère les enchères d'en-tête dans l'application et la concurrence des prix en temps réel pour obtenir l'enchère la plus élevée pour chaque impression publicitaire

Offre un tableau de bord unifié qui permet le suivi de l'acquisition, de l'engagement et de la monétisation des utilisateurs, le tout en un seul endroit

Limites d'AppLovin

Ne convient pas au marketing numérique au sens large, comme les publicités sur le Web ou les e-mails

Il y a une courbe d'apprentissage pour la configuration des réseaux médiatisés et la compréhension des analyses telles que la LTV par rapport au CPI

Tarification AppLovin

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires d'AppLovin

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Gestion des médias sociaux Plateformes

11. Hootsuite OwlyWriter IA (Idéal pour générer des légendes pour les réseaux sociaux)

via Hootsuite

Hootsuite est un outil de gestion des réseaux sociaux qui aide les agences à programmer des publications, à surveiller les engagements et à gérer plusieurs comptes à partir d'un seul endroit.

En 2025, Hootsuite a lancé OwlyWriter AI, un outil d'IA qui génère des légendes et des idées pour les réseaux sociaux. Il suffit de fournir une invite, des instructions, et il crée des légendes attrayantes pour des plateformes telles qu'Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également ajuster le ton pour le rendre décontracté, drôle ou professionnel selon vos besoins.

Cet outil d'IA vous aide à générer de nouvelles idées de contenu et à réutiliser vos publications les plus performantes sur différentes plateformes. Il est également intégré à la plateforme Hootsuite. Ainsi, si vous utilisez déjà Hootsuite, OwlyWriter AI s'intègre parfaitement à votre flux de travail.

Hootsuite OwlyWriter Meilleures fonctionnalités de l'IA

Examine votre contenu le plus performant et suggère des moyens de le réécrire ou de le modifier pour un public différent

Vous donne une longueur d'avance, que vous ayez besoin d'idées de posts pour des thèmes spécifiques ou que vous soyez simplement à la recherche d'inspiration

Convertit les blogs et les articles en légendes pour les réseaux sociaux

Vous aide à planifier à l'avance et à préparer vos messages à temps pour les occasions spéciales

Hootsuite OwlyWriter Limites de l'IA

Les utilisateurs devront peut-être modifier les légendes pour qu'elles correspondent à la voix de leur marque

OwlyWriter IA fait partie des forfaits payants de Hootsuite, qui peuvent être coûteux pour les petites entreprises

Tarification de Hootsuite OwlyWriter IA

Professionnel : 99 $/mois pour un utilisateur (facturé annuellement)

Teams : 249 $/mois pour trois utilisateurs (facturation annuelle)

Enterprise : Tarification personnalisée

Hootsuite OwlyWriter Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4. 2/5 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 3 700 avis)

12. Lately. ai (Idéal pour réutiliser du contenu long dans des publications sociales)

Lately.ai est une plateforme marketing qui utilise l'IA et les neurosciences pour transformer vos contenus de longue durée, tels que les blogs, les podcasts et les vidéos, en plusieurs publications attrayantes sur les réseaux sociaux.

Par exemple, il peut transformer un webinaire de 30 minutes en extraits de la taille d'un tweet ou extraire des citations clés d'un article de 1 000 mots pour les publications LinkedIn. De plus, il suit les performances de chaque publication et utilise ces données pour affiner les suggestions de contenu futures.

Le meilleur ? L'interface conviviale de Lately. ai le rend accessible à ceux qui n'ont pas de connaissances techniques approfondies.

Dernièrement. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Assistance dans plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, le japonais et l'allemand, ce qui le rend adapté à divers marchés et publics

Offre des analyses complètes, fournissant des informations précieuses sur la performance du contenu et l'engagement du public pour informer et affiner les stratégies marketing

Possède une fonctionnalité de planification intégrée, vous permettant de planifier et de publier des messages sur plusieurs plateformes de médias sociaux

Dernièrement. Limites de l'IA

Pas idéal pour générer de nouvelles idées à partir de zéro

Plus coûteux que les planificateurs de base, leur installation nécessitant des connexions de compte et une formation à l'IA

Dernièrement. Tarification de l'IA

Démarrage : 19 $/mois

Croissance : 239 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lately. ai

G2 : 4. 5/5 (plus de 15 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

13. Buffer (Idéal pour la programmation des médias sociaux)

via Buffer

Buffer est un outil de planification de médias sociaux populaire apprécié pour son interface simple et épurée. Il aide les utilisateurs à planifier des publications, à suivre les performances et à interagir avec le public sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) et Pinterest.

L'outil dispose également d'un assistant IA qui peut générer des idées de publication, suggérer des légendes et même réutiliser du contenu existant.

Par exemple, donnez-lui un lien vers un article ou quelques points, et il peut créer des messages sociaux à partir de ceux-ci. Ou bien, vous pouvez lui demander un projet sur un sujet spécifique, et il peut vous donner un point de départ solide.

Meilleures fonctionnalités de Buffer

Vous permet de soumettre des brouillons à l'approbation du client grâce à la collaboration de l'équipe de Buffer (sur les forfaits payants)

Vous permet de réfléchir à des publications dans des brouillons sans les planifier immédiatement. Vous pouvez également l'associer à l'IA pour générer des idées, les enregistrer sous forme de brouillons, puis affiner et planifier les meilleures

Offre un aperçu solide des performances des médias sociaux, telles que l'engagement et le nombre d'abonnés, sans être trop avancé

Permet de répondre aux commentaires/messages de plusieurs comptes dans une seule boîte de réception

Limites de la mémoire tampon

Manque de fonctionnalités telles que l'écoute sociale et l'analyse avancée de la concurrence

L'assistant IA génère des suggestions mais n'apprend pas la voix de votre marque

Tarification de Buffer

Free Forever

*essentials : 6 $/mois/canal pour 1 utilisateur

Teams : 12 $/mois/canal pour un nombre illimité d'utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Buffer

G2 : 4. 3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

14. Surfer SEO (Idéal pour l'optimisation SEO sur une page)

via Surfer SEO

Si votre agence crée des blogs ou des pages Web de référencement, Surfer SEO peut vous aider à obtenir la première place sur les pages de résultats des moteurs de recherche.

Optimisée par l'IA et l'analyse de données, cette plateforme basée sur le cloud est conçue pour aider les spécialistes du marketing numérique à optimiser leur contenu pour les moteurs de recherche. C'est comme si un éditeur expert en référencement était assis à côté de votre rédacteur et lui donnait un retour en temps réel sur l'article.

Surfer analyse les pages les mieux classées pour un mot-clé et fournit des conseils sur ce que votre contenu doit inclure, des mots-clés aux titres en passant par la longueur du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Crée un plan avec des suggestions de mots-clés pour le nombre de mots, les titres, les images et les termes clés. Au fur et à mesure que vous écrivez, il attribue une note (de 0 à 100) qui augmente à mesure que vous abordez des sujets pertinents

Fournit une checklist basée sur l'IA avec des tâches SEO hebdomadaires, comme l'ajout de mots-clés ou la création de backlinks, pour optimiser votre contenu

Analyse les SERP pour montrer des corrélations telles que le nombre de mots par rapport au classement et aide à identifier les lacunes dans le contenu grâce à Google Search Console

Fournit des volumes de mots-clés en temps réel et des suggestions via son extension de navigateur lorsque vous effectuez une recherche sur Google

Surfer sur les limites du référencement

Certains utilisateurs trouvent que les mots-clés suggérés par Surfer pour les groupes de contenus ne sont pas étroitement liés au sujet d'origine

Le coût est trop élevé pour certaines, ce qui rend difficile l'accès pour les petites entreprises

Il ne s'agit pas d'une solution d'IA achevée pour la création ou la modification en cours de contenu

Tarification de Surfer SEO

*essentiel : 99 $/mois pour un maximum de 30 articles et 5 articles IA

Échelle : 219 $/mois pour un maximum de 100 articles et 20 articles IA

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Surfer SEO

G2 : 4. 8/5 (plus de 530 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 400 avis)

15. Clearscope (Idéal pour la recherche de mots-clés et l'optimisation du contenu)

via Clearscope

Clearscope est un outil d'optimisation de contenu SEO de premier ordre qui utilise l'IA et le traitement du langage naturel pour vous aider à créer un contenu convivial pour la recherche. Son objectif principal est de s'assurer que votre contenu est bien classé et apporte de la valeur à vos lecteurs.

Il analyse les articles les mieux classés dans votre niche et identifie les mots-clés, termes et sous-thèmes clés à inclure dans votre contenu. De nombreuses agences utilisent Clearscope en collaboration avec les rédacteurs. Leur fournir un rapport Clearscope revient à leur donner une feuille de route sur ce qu'il faut inclure dans un article.

Les meilleures fonctionnalités de Clearscope

Évalue votre contenu (de A+ à F) et suggère des mots-clés à utiliser pour améliorer le classement

S'intègre à Google Docs et WordPress, permettant aux rédacteurs d'afficher des suggestions en temps réel sans changer de plateforme

Trouve des mots-clés et des sujets connexes. Pour « stratégie de médias sociaux », Clearscope pourrait suggérer des termes tels que « calendrier de contenu », « taux d'engagement » ou « retour sur investissement » en fonction des pages les plus consultées

Offre une interface simple pour que les rédacteurs puissent facilement suivre le brief sans se sentir dépassés

Limites de Clearscope

Les petites agences de marketing pourraient trouver cela cher car il n'y a pas de niveau à bas prix pour une utilisation occasionnelle

Il se concentre sur l'optimisation du contenu, et non sur l'ensemble du référencement. De plus, il ne gère pas les audits techniques ni l'analyse des liens

Tarification de Clearscope

Essentials : 189 $/mois

Entreprise : 399 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Clearscope

G2 : 4. 9/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 60 avis)

16. Grammarly (Idéal pour la modification en cours de contenu basée sur l'IA)

via Grammarly

Grammarly est un assistant de rédaction basé sur l'IA que chaque agence de marketing devrait avoir dans sa boîte à outils. Il propose des suggestions en temps réel pour la grammaire, l'orthographe, la ponctuation, la clarté et le ton. De plus, il fonctionne de manière transparente sur tous les appareils, que ce soit via une extension de navigateur, une application de bureau ou une application mobile.

Bien qu'il ne soit pas conçu spécifiquement pour le marketing, Grammarly améliore considérablement la qualité de tout texte, des textes publicitaires aux e-mails en passant par les articles de blog, en repérant les erreurs et en recommandant des améliorations.

Grâce à des fonctionnalités telles que la détection du ton et la réécriture d'extraits, il garantit que votre contenu est non seulement exempt d'erreurs, mais également adapté à votre public cible.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Fournit un assistant IA génératif pour vous aider à trouver des idées, à rédiger des textes et à affiner votre écriture - idéal pour surmonter le blocage de l'écrivain

Détecte les fautes de frappe, de grammaire et de ponctuation à mesure que vous tapez, et vous propose des corrections rapides

Fournit des suggestions pour améliorer la clarté et la concision de vos textes marketing

Adapte les suggestions de style et de voix pour que la voix de votre marque reste cohérente

La version Premium de Grammarly inclut des vérifications de plagiat pour garantir l'originalité

Limites de Grammarly

Il manque souvent de contexte ou signale des choix intentionnels

Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités de Grammarly fonctionnent mieux sur les navigateurs de bureau que sur les applications mobiles

Malgré les paramètres de ton, l'IA de Grammarly peut parfois rendre le contenu trop formel

Tarification de Grammarly

Free

Premium : À partir de 12 $/mois (facturé annuellement)

Business : À partir de 15 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Logiciel de gestion de la publicité et des campagnes

17. Omneky (Meilleur outil d'optimisation des campagnes publicitaires)

via Omneky

Imaginez l'automatisation de la création de vos publicités, leur personnalisation et leur évolutivité sans effort. C'est ce que fait Omneky. Il utilise l'IA pour aider les entreprises à créer, gérer et optimiser facilement des campagnes publicitaires, y compris des images et des vidéos.

Omneky ne s'arrête pas là ; il peut produire plusieurs variantes de visuels et de textes, puis les affiner en fonction de leurs performances. Pour les agences de marketing qui diffusent des tonnes de publicités sur les réseaux sociaux, cela signifie accélérer le processus de création et découvrir ce qui plaît au public, grâce à des informations basées sur l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Omneky

Génère des variantes d'annonces en sélectionnant des images, en les recadrant, en ajoutant du texte et en choisissant des couleurs en fonction de votre marque

Automatisation des tests multivariés par l'exécution d'expériences sur différentes plateformes publicitaires, en testant différentes combinaisons de visuels et de textes

Offre des informations sur l'IA, telles que « les visages souriants renforcent l'engagement » ou « les réductions de 50 % stimulent les conversions », qui forment les futures campagnes

S'intègre aux plateformes publicitaires (Facebook, Instagram, Google) pour extraire des données en temps réel et ajuster automatiquement les campagnes en fonction de seuils définis

Limites d'Omneky

Spécialisée dans l'optimisation des créations publicitaires payantes, Omneky peut s'avérer trop coûteuse pour les agences ayant des campagnes payantes limitées

Il n'est peut-être pas idéal pour les nouvelles marques ou celles qui ne disposent pas de données historiques sur les campagnes

Ne convient pas aux agences ayant un petit budget publicitaire

Tarification Omneky

Product Generation Pro : À partir de 25 $/mois

Creative Generation Pro : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Omneky

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

18. Anyword (Idéal pour la rédaction de textes publicitaires basée sur l'IA)

via Anyword

Anyword est une plateforme de rédaction basée sur l'IA qui génère des textes marketing pour les publicités, les e-mails, les pages de destination, etc. Elle se distingue par l'accent mis sur les textes basés sur les données : elle écrit non seulement du texte, mais prédit également les performances de ce texte grâce à un score d'engagement ou de conversion.

De plus, Anyword utilise les données pour optimiser la messagerie, aidant ainsi les utilisateurs à sélectionner le contenu le plus efficace sans essais ni erreurs. Cela permet de mener des campagnes plus rapides et plus efficaces, susceptibles de générer de meilleurs résultats.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Génère plusieurs variantes de texte pour différents cas d'utilisation, tels que les publicités, les e-mails et les descriptions de produits. Il suffit de saisir le contexte pour qu'il rédige rapidement plusieurs options

En utilisant l'IA et les données publicitaires, le « Performance Prediction Score » d'Anyword prédit quel texte suscitera l'intérêt de votre public ou le convertira

S'adapte à la voix de votre marque en utilisant votre contenu existant ou vos directives SEO

Adapte le texte à différents profils de clients et crée des messages ciblés

Limites de Anyword

Nécessite une direction humaine pour la contribution créative

Les scores de conversion sont utiles mais ne sont pas garantis. Utilisez-les à titre indicatif, mais testez toujours en A/B les textes importants

La tarification limite le nombre de copies que vous pouvez générer en fonction des crédits de votre forfait

Tarification Anyword

Débutant : À partir de 49 $/mois

Basé sur les données : À partir de 99 $/mois

Entreprise : À partir de 499 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Anyword

G2 : 4. 8/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 350 avis)

19. Optmyzr (Idéal pour optimiser les campagnes PPC)

via Optmyzr

Optmyzr est une plateforme d'IA conçue pour rendre la gestion des campagnes de paiement au clic plus efficace et plus performante, en particulier pour Google Ads et Microsoft Ads.

Vous pouvez suivre les performances de vos publicités, identifier les tendances et même apporter des ajustements pour améliorer votre retour sur investissement. Il propose également des modèles prédéfinis pour l'automatisation de tâches telles que l'ajustement des enchères, la création de rapports ou la gestion des mots-clés.

Grâce à ces outils de marketing d'automatisation et d'IA, vous pouvez vous concentrer sur la stratégie plutôt que sur les tâches manuelles. En bref, c'est comme avoir un expert en PPC qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer le suivi de vos campagnes et repérer toutes les opportunités.

En tant qu'outil d'IA pour le commerce électronique, Optmyzr ajuste les enchères pour les produits les plus performants et signale les problèmes de flux tels que les données manquantes ou les titres médiocres.

Les meilleures fonctionnalités d'Optmyzr

Propose des recommandations exploitables basées sur vos données, que vous pouvez appliquer en un seul clic

Permet de définir des règles personnalisées ou d'utiliser des modèles prédéfinis pour automatiser des tâches telles que l'augmentation des enchères pour les mots-clés à fort retour sur investissement ou la mise en pause des groupes d'annonces peu performants

Fournit des tableaux de bord personnalisés et un filtrage avancé et s'intègre à Google Analytics pour des informations plus approfondies. Il permet également d'établir des rapports multi-clients et multi-plateformes

Limites d'Optmyzr

Il faut du temps pour savoir à quelles optimisations se fier et comment définir correctement les seuils

Pour les petites agences, le coût peut affecter les marges

Tarification d'Optmyzr

Optmyzr Core : À partir de 249 $/mois

Évaluations et avis sur Optmyzr

G2 : 4. 6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 190 avis)

20. Drift (Idéal pour les chatbots et le marketing conversationnel basés sur l'IA)

via Drift

Drift est une plateforme de marketing conversationnel qui utilise des chatbots basés sur l'IA pour engager les visiteurs du site web, capturer des prospects et automatiser des tâches telles que la qualification des prospects. L'objectif est de rendre les discussions avec les clients plus personnalisées, automatisées et efficaces.

Pour les agences de marketing, Drift remplace les formulaires statiques par un chatbot interactif qui qualifie les visiteurs, organise des réunions et gère les prospects en temps réel. Cela permet de rationaliser le processus, tant pour l'entreprise que pour le client.

Les meilleures fonctionnalités de Drift

Le chatbot de Drift qualifie les prospects à l'aide de questions ciblées et les oriente en fonction de leurs réponses

Personnalise les discussions en reconnaissant les visiteurs réguliers et propose des messages ciblés en fonction du comportement de l'utilisateur

Permet de transférer les discussions en direct en fonction de déclencheurs de grande valeur qui alertent les agents

Propose une application mobile qui permet aux membres de l'équipe de répondre en déplacement

Inclut des intégrations d'e-mails et de vidéos pour suivre ou entretenir les prospects

Limites de Drift

La qualification avancée de Drift pourrait être excessive pour les discussions d'assistance de base

Le forfait de base ne propose pas de fonctionnalités avancées telles que les outils de test de l'IA, le routage et le chatbot IA

Certains utilisateurs rapportent également des bugs occasionnels avec l'application mobile

Prix de dérive

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires Drift

G2 : 4. 4/5 (plus de 1 250 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 190 avis)

21. Amazon Personalize (Idéal pour les recommandations personnalisées)

via Amazon Personnaliser

Amazon Personalize est un service d'AWS qui aide les entreprises à offrir des expériences personnalisées aux utilisateurs. Il analyse le comportement et les préférences des clients afin de fournir des recommandations de produits ou de contenus sur mesure, ce qui renforce l'engagement et la satisfaction.

Pour les agences de marketing travaillant avec le commerce électronique, les médias ou des entreprises similaires, Amazon Personalize fournit l'IA prête à l'emploi dont vous avez besoin, afin que vous n'ayez pas à vous soucier de construire des algorithmes complexes à partir de zéro.

Amazon Personnaliser les meilleures fonctionnalités

Utilise l'IA générative pour créer des thèmes attrayants pour les recommandations, améliorant ainsi la personnalisation

Extrait des informations à partir de données non structurées telles que les descriptions et les avis sur les produits afin d'améliorer les recommandations

Se connecte facilement à d'autres services AWS et applications tierces, permettant aux entreprises d'intégrer des recommandations personnalisées dans leurs flux de travail existants

Amazon Personnaliser les limites

Nécessite que les agences s'associent à un développeur ou à un spécialiste AWS pour le configurer

Les recommandations peuvent être moins efficaces pour un site web à faible trafic ou avec des données historiques limitées

Nécessite quelques connaissances en cloud pour naviguer dans la console AWS et surveiller les résultats

Amazon Personnaliser la tarification

Tarification personnalisée

Amazon Personnalisez les évaluations et les commentaires

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 6/5 (25 avis)

En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour le service client afin d'améliorer votre assistance

Optimisez le flux de travail de votre agence marketing avec ClickUp

Diriger une agence signifie jongler avec de multiples projets et délais. Les meilleurs outils d'IA pour les agences de marketing peuvent transformer ce chaos en flux de travail fluides et efficaces.

Vous pourriez choisir plusieurs des outils listés ici pour des besoins spécifiques, mais il y en a un que vous devez absolument essayer si vous voulez vraiment décupler votre productivité : ClickUp !

Avec ClickUp Brain, vous disposez d'un assistant IA qui se charge des tâches fastidieuses : automatisation des tâches, rédaction du contenu et synthèse des mises à jour clés. En bref, il s'occupe du travail ingrat pour que votre équipe puisse se concentrer sur l'essentiel : atteindre des objectifs ambitieux et obtenir des résultats.

De plus, avec la gestion des tâches, la communication et la documentation réunies sur une seule plateforme intégrée optimisée par l'IA, ClickUp est la solution idéale pour changer de contexte et activer/désactiver la taxe.

Vous souhaitez booster la croissance de votre agence marketing ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp.